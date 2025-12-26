हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Rashifal 2026: नौकरी, बिजनेस, शादी और सेहत के लिए कैसा रहेगा नया साल, पढ़ें मकर वार्षिक राशिफल

Makar Rashifal 2026: नौकरी, बिजनेस, शादी और सेहत के लिए कैसा रहेगा नया साल, पढ़ें मकर वार्षिक राशिफल

Makar Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर मकर राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव व मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें मकर राशि के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Dec 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 2026: यह साल आपके लिए जिम्मेदारियों का है. थोड़ा प्रेशर टाइम रहेगा, इसलिए डिसिप्लिन्ड और प्रैगमैटिक रहना जरूरी है. तीसरे भाव में शनि और सातवें भाव में गुरु आपको बेहतर बिजनेस आइडियाज और अपस्केलिंग के मौके देंगे. नए कोलैबोरेशन ऑफर्स आसानी से मिल सकते हैं.

कुछ लोग जॉब छोड़कर बिजनेस में जाने का सोच सकते हैं, लेकिन यह कदम तभी उठाएं जब आपको यकीन हो कि बिजनेस आपके लिए सूटेबल है. किसी भी फेक प्रॉमिस में न आएं. नए बिजनेस में भारी इन्वेस्टमेंट तब तक न करें, जब तक दशा पॉजिटिव न हो.

जंब में रहने वालों को नया करियर डोमेन या ऑर्गनाइजेशन चेंज का मन करेगा. सितंबर 2025 से जॉब ट्रांज़िशन का फेवरबल समय शुरू हो चुका है. फाइनेंशियली, पिछले साल की तुलना में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिख रही है. कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे.जानें मकर राशि वालों के सेहत, नौकरी, पढ़ाई और परिवार के लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा.

एजुकेशन (Education)- पीएचडी या रिसर्च करने वालों के लिए माहौल सपोर्टिव रहेगा. मेंटॉर से बेहतर गाइडेंस, डेटा एक्सेस और स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम असिस्टेंटशिप के मौके मिल सकते हैं. स्कूल गोइंग बच्चों में पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की कमी दिख सकती है, लेकिन पसंदीदा सब्जेक्ट्स में वे अच्छा परफॉर्म करेंगे.

मैरिज (Marriage)- लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे लोगों को बेहतर प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, बशर्ते रनिंग दशा सपोर्ट करें. पसंदीदा पार्टनर को फैमिली अप्रूवल मिलने के योग हैं. मैरेड लोगों के लिए अप्रैल 2026 के बाद चाइल्ड प्लानिंग के अच्छे योग हैं.

हेल्थ (Health): फैमिली में किसी की हेल्थ वजह से डॉक्टर और हॉस्पिटल विज़िट्स बढ़ सकती है. हल्की इंजरी, थकान या स्ट्रेन हो सकता है. डिमांडिंग शेड्यूल की वजह से हेल्थ रूटीन बनाए रखना चैलेंज रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए उपाय (Remedy)- हर शाम तुलसी के सामने घी का दीया जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Read
Published at : 26 Dec 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Makar Rashifal New Year 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026 Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026
और पढ़ें
Embed widget