Makar Rashifal 2026: नौकरी, बिजनेस, शादी और सेहत के लिए कैसा रहेगा नया साल, पढ़ें मकर वार्षिक राशिफल
Makar Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर मकर राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव व मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें मकर राशि के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.
Makar Rashifal 2026: यह साल आपके लिए जिम्मेदारियों का है. थोड़ा प्रेशर टाइम रहेगा, इसलिए डिसिप्लिन्ड और प्रैगमैटिक रहना जरूरी है. तीसरे भाव में शनि और सातवें भाव में गुरु आपको बेहतर बिजनेस आइडियाज और अपस्केलिंग के मौके देंगे. नए कोलैबोरेशन ऑफर्स आसानी से मिल सकते हैं.
कुछ लोग जॉब छोड़कर बिजनेस में जाने का सोच सकते हैं, लेकिन यह कदम तभी उठाएं जब आपको यकीन हो कि बिजनेस आपके लिए सूटेबल है. किसी भी फेक प्रॉमिस में न आएं. नए बिजनेस में भारी इन्वेस्टमेंट तब तक न करें, जब तक दशा पॉजिटिव न हो.
जंब में रहने वालों को नया करियर डोमेन या ऑर्गनाइजेशन चेंज का मन करेगा. सितंबर 2025 से जॉब ट्रांज़िशन का फेवरबल समय शुरू हो चुका है. फाइनेंशियली, पिछले साल की तुलना में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिख रही है. कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे.जानें मकर राशि वालों के सेहत, नौकरी, पढ़ाई और परिवार के लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा.
एजुकेशन (Education)- पीएचडी या रिसर्च करने वालों के लिए माहौल सपोर्टिव रहेगा. मेंटॉर से बेहतर गाइडेंस, डेटा एक्सेस और स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम असिस्टेंटशिप के मौके मिल सकते हैं. स्कूल गोइंग बच्चों में पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की कमी दिख सकती है, लेकिन पसंदीदा सब्जेक्ट्स में वे अच्छा परफॉर्म करेंगे.
मैरिज (Marriage)- लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे लोगों को बेहतर प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, बशर्ते रनिंग दशा सपोर्ट करें. पसंदीदा पार्टनर को फैमिली अप्रूवल मिलने के योग हैं. मैरेड लोगों के लिए अप्रैल 2026 के बाद चाइल्ड प्लानिंग के अच्छे योग हैं.
हेल्थ (Health): फैमिली में किसी की हेल्थ वजह से डॉक्टर और हॉस्पिटल विज़िट्स बढ़ सकती है. हल्की इंजरी, थकान या स्ट्रेन हो सकता है. डिमांडिंग शेड्यूल की वजह से हेल्थ रूटीन बनाए रखना चैलेंज रहेगा.
मकर राशि वालों के लिए उपाय (Remedy)- हर शाम तुलसी के सामने घी का दीया जलाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
