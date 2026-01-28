Cancer February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी (January 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रहने वाली है। इस दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले कम फल की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. इस दौरान सहयोगियों और सीनियर से अपेक्षि सहयोग न मिलने के कारण कठिनाई का अनुभव होगा.

सेहत और संबंध की दृष्टि से भी फरवरी माह का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में इस दौरान लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय तथा खान-पान में खूब सावधानी बरतें. माह के दूसरे सप्ताह में आपको धन का प्रबंधन करके चलने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपका पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च होने पर बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है.

फरवरी माह के मध्य में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते आपको कठिनाई का अनुभव हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय मध्यम लाभप्रद रहने वाला है. इस दौरान कोई भी कारोबारी डील करते समय खूब सावधानी बरतें अन्यथा लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है.

करियर-कारोबार में उतार-चढ़ाव भरी यह स्थिति माह के तीसरे सप्ताह तक बनी रहेगी. फरवरी के अंत में एक बार फिर बहारें आपके जीवन में आएंगी. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस पूरे माह बहुत संभलकर लोगों के साथ बात व्यवहार करना होगा. लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर उसके साथ पैदा हुई गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें.

उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें.

