हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोCancer February Horoscope 2026: कर्क फरवरी मासिक राशिफल, फिजूल खर्चा बिगाड़ेगा बजट, बढ़ेगा काम का बोझ

Cancer February Horoscope 2026: कर्क फरवरी मासिक राशिफल, फिजूल खर्चा बिगाड़ेगा बजट, बढ़ेगा काम का बोझ

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए फरवरी 2026 का महीना कर्क राशि (Cancer Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी (January 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रहने वाली है। इस दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले कम फल की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. इस दौरान सहयोगियों और सीनियर से अपेक्षि सहयोग न मिलने के कारण कठिनाई का अनुभव होगा.

सेहत और संबंध की दृष्टि से भी फरवरी माह का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में इस दौरान लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय तथा खान-पान में खूब सावधानी बरतें. माह के दूसरे सप्ताह में आपको धन का प्रबंधन करके चलने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपका पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च होने पर बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है.

फरवरी माह के मध्य में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते आपको कठिनाई का अनुभव हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय मध्यम लाभप्रद रहने वाला है. इस दौरान कोई भी कारोबारी डील करते समय खूब सावधानी बरतें अन्यथा लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है.

करियर-कारोबार में उतार-चढ़ाव भरी यह स्थिति माह के तीसरे सप्ताह तक बनी रहेगी. फरवरी के अंत में एक बार फिर बहारें आपके जीवन में आएंगी. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस पूरे माह बहुत संभलकर लोगों के साथ बात व्यवहार करना होगा. लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर उसके साथ पैदा हुई गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें.

उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें.

Gemini February Horoscope 2026: मिथुन फरवरी मासिक राशिफल, बिजनेस की नई डील दिलाएगी आर्थिक तरक्की

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 28 Jan 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget