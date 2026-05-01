मई 2026 में धन खर्च में अधिकता रहेगी, लेकिन कुछ विशेष योगों से आय बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे।
Cancer Monthly Horoscope May 2026: कर्क के लिए मई बनेगा गेमचेंजर, लव लाइफ में होगी नई शुरुआत
Cancer Monthly Horoscope May 2026: कर्क (Kark) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).
- व्यापार में पार्टनरशिप में वकील की सलाह लें, आय बढ़ाने के लिए आधुनिक बदलाव करें।
- नौकरी में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा, सीनियर्स से भावनात्मक समर्थन प्राप्त होगा।
- प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, जमीन-जायदाद के पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे।
- विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मौसम या खान-पान से परेशानी हो सकती है।
Cancer Rashifal May 2026: कर्क राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.
आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं कर्क राशि (Kark Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.
कर्क राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Kark May 2026 Horoscope)
बिजनस और वेल्थ
- महीने की शुरूआत से 10 मई तक मंगल नवम भाव में सप्तम भाव के देव शनि के साथ द्वंद दोष व अगांरक योग बनाएंगे, जिससे अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे है, तो पार्टनर के साथ नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय वकील की सलाह लें, पारदर्शिता बनाए रखने से भविष्य के विवाद टल जाएंगे.
- 13 मई तक दशम भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से पारिवारिक बिजनेस में आधुनिक बदलाव करना आपकी आय बढ़ाएगा, परिवार के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें, उसमें अनुभव का सार है.
- गुरु का सप्तम भाव से षडाष्ठक संबंध रहने से विकट परिस्थिति में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी बजट बिगाड़ सकती है, टैरिफ दरों में बदलाव के प्रति सजग रहें और स्टॉक पहले से जमा कर लें.
- 14 मई से बुध एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध रहने से फूड, एजुकेशन काउंसलिंग रिलेटेड बिजनेस वुमन को इस मंथ बड़ा मुनाफा होगा, आपके क्लाइंट्स की संख्या में वृद्धि होगी.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से विदेशी निवेश से व्यापार को नई गति मिलेगी, हालांकि, शिपिंग में देरी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें.
- 19 मई से 25 मई तक बुध रोहिणी नक्षत्र में होने व 29 मई से बुध द्वादश भाव में स्वगृही होकर विराजित रहने से राजनीतिक संपर्कों से बिजनेसमैन के अटके हुए पेमेंट्स निकल सकते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बड़े लोगों से मेलजोल होगा.
जॉब और प्रमोशन
- महीने की शुरुआत से 14 मई तक सूर्य दशम भाव में स्वगृही होकर विराजित रहेंगे, जिससे जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा होगा, सीनियर्स से आपको भावनात्मक और तकनीकी दोनों तरह का समर्थन मिलेगा.
- 11 मई से मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रूचक योग बनाएंगे, जिससे बॉस आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे, लेकिन आप किसी कोवर्कर की चुगली करने से बचें, उनके साथ सीधा संवाद आपके प्रमोशन के रास्ते खोलेगा.
- गुरु द्वादश भाव में रहते पाचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव व अष्टम भाव पर होने से अत्यधिक भावुकता काम में बाधा डाल सकती है. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, तभी समस्याओं का समाधान निकलेगा.
- 15 मई से सूर्य एकादश भाव में रहने से सरकारी क्षेत्र या एनजीओ में नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं, धैर्य रखें, महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है.
- एंप्लॉयड पर्सन या अन एंप्लॉयड पर्सन अगर इस महीने नई जॉब मिल सकती है. जॉब ज्वॉइन करने जा रहे है, तो 5,6,7,13,14, 15,18,24,27 तारिख को करें और जॉइनिंग के समय चांदी का कोई सिक्का जेब में रखें, करियर में स्थिरता आएगी.
- 25 से 31 मई तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होने से ऑफिस में टीम भावना बढ़ेगी. अपॉजिट जेंडर का विशेष सम्मान करें, उनके सुझाव आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप
- महीने की शुरूआत से 13 मई तक शुक्र एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध रहने से प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, किसी रोमांटिक डेट पर जाने से पुरानी कड़वाहट खत्म होगी.
- 11 मई से मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रूचक योग बनाकर सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने पारिवारिक मतभेद का खत्म होगा. प्रॉपर्टी के मामले में आपको अपना हक बिना ज्यादा संघर्ष के मिल जाएगा.
- 14 मई से द्वादश भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से मैरिड लाइफ में सुख और शांति रहेगी, लाइफ पार्टनर की किसी बड़ी उपलब्धि पर घर में जश्न का माहौल बन सकता है.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से अविवाहितों के लिए विदेश से या किसी प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, सगाई की बात पक्की हो सकती है.
- 29 मई से द्वादश भाव में बुध, गुरु, शुक्र की युति होने से लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और घर में शांति रहेगी, छोटी-मोटी नोक-झोंक को तूल न दें, खुशियां बनी रहेंगी.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स
- महीने की शुरुआत से 10 मई तक पंचम भाव के देव मंगल नवम भाव रहते पंचम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी याददाश्त बहुत तेज रहेगी, मुश्किल विषयों को आप आसानी से समझ पाएंगे, बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचें.
- गुरु द्वादश भाव में रहते पंचम भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से विदेश में छात्रः जो छात्र बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें वहां का खाना या मौसम परेशान कर सकता है. हालांकि, करियर के मामले में वे दूसरों से आगे रहेंगे.
- 11 मई से पंचम भाव के देव मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर रूचक योग बनाएंगे, जिससे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी, अपनी पसंदीदा विषय चुनने में किसी विशेषज्ञ की राय जरूर लें.
- 15 मई से सूर्य एकादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्पोर्ट्स कैंप या पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना इस मंथ सच हो सकता है, यात्रा सुखद और सुरक्षित रहेगी.
हेल्थ और यात्रा
- 11 मई से मंगल-शनि का 2-12 का संबंध रहने व द्वितीय भाव में विराजित केतु की पाचवीं व सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव व अष्टम भाव पर होने से मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन छाती में इन्फेक्शन या भारीपन हो सकता है, ठंडी चीजों और धूल-मिट्टी से अपनी सुरक्षा करें.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से विदेश यात्रा के दौरान अपने पासपोर्ट और दवाइयों का खास ख्याल रखें, धार्मिक स्थल की विदेश यात्रा आपके लिए बहुत फलदायी होगी.
कर्क राशि के लिए उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातः काल स्नानादि से निवृत होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए उपका सरसो के तेल से अभिषेक करते हुए “ऊँ मन्दचेष्टाय नमः” मंत्र 11 मिनट तक जाप करें. शाम के समय दशरथकृत शनि स्त्रोत का पाठ करें और तेल, तिल, उड़द की दाल का दान करें.
25 मई श्रीगंगा दशहर पर- आप नहाने के बाद पिपल के पेड पर जल में गंगाजल, दूध मिलाकर मं गंगा ध्यान करते हुए अर्पित कर “ऊँ हैमवत्यै च विद्महे रुद्रपत्न्यै च धीमहि। तन्नो गंगा प्रचोदयात्” मंत्र का जाप करें. शाम के गंगा स्त्रोत का पाठ करें.
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Frequently Asked Questions
मई 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए धन संबंधी स्थिति कैसी रहेगी?
कर्क राशि वालों के बिजनेस में मई 2026 में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?
पारिवारिक बिजनेस में आधुनिक बदलाव आय बढ़ाएंगे। विदेशी निवेश से व्यापार को नई गति मिलेगी, लेकिन शिपिंग में देरी से नुकसान संभव है।
मई 2026 में नौकरी और प्रमोशन के मामले में कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा?
जूनियर्स का सहयोग मिलेगा और सीनियर्स से समर्थन प्राप्त होगा। बॉस आपकी ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे।
कर्क राशि वालों की पारिवारिक और प्रेम जीवन मई 2026 में कैसा रहेगा?
प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी। विवाहित जीवन सुख-शांतिपूर्ण रहेगा।
मई 2026 में कर्क राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याददाश्त तेज रहेगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को मौसम या खान-पान से परेशानी हो सकती है।
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