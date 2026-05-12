Bhavishya Malika Predictions 2026: संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित भविष्य मालिका में युद्ध, संकट और आपका के साथ ही जीवन के अंत यानी कलियुग के अंत तक की भविष्यवाणियां की गई हैं. समय-समय पर ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई हैं. साल 2026 को लेकर भी भविष्य मालिका में कई डराने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं, जो मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है.

परिवर्तन का काल है 2026

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 परिवर्तन का काल हो सकता है. इस साल युद्ध, आपका और संकट जैसी अप्रिय घटनाओं से लोग बच नहीं पाएंगे. साल के शुरुआत से अबतक हमने कई तरह की भयानक स्थितियों का सामना किया, जिसमें भारत-पाक युद्ध, विश्व युद्ध, विमान हादसा, गैस (LPG Crisis) आदि शामिल हैं.

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पीएम मोदी की अपील ने बढ़ाई चिंता (PM Modi appeal)

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस वर्ष सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल की बचत करने और जरूरत न होने पर विदेश यात्रा न करने समेत कई अपील की है. पीएम की यह अपील ऐसे वक्त पर की गई है, जब वैश्विक स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है. पीएम मोदी की अपील को जानकार और ज्योतिषाचार्य भविष्यमालिका की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियों से जोड़कर भी देख रहे हैं.

आर्थिक इमरजेंसी और युद्ध की आशंका

पीएम मोदी की अपील भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े संकट (economic crisis) की ओर इशारा कर रही है. अगर यह सच है तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है. भविष्य मालिका के अनुसार, 2026 में महंगाई अपने चरम पर हो सकती है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव बढ़ सकता है और कई देशों में तो महंगाई के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है. भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि, पश्चिमी देशों से युद्ध जैसी स्थिति बनेगी. यह सभी घटनाएं वर्तमान में हो रही है.

क्या है भविष्य मालिका

भविष्य मालिका एक रहस्यमय और पवित्र पुस्तक है, जिसे पांच संत कवियों (पंचसखा) ने मिलकर ताड़ के पत्तों पर उड़ीया भाषा में लगभग 500-600 वर्ष पहले लिखा. इस संतों में अच्युतानंद दास मुख्य रूप से शामिल थे. भविष्य मालिका में भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां की गई हैं.

भविष्य मालिका के अनुसार, 2025 से 2032 का समय सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा. इस समय प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध (तीसरा विश्व युद्ध) और नई-नई संक्रमित बीमारियां दुनिया को बदल देंगी. लेकिन इसके बाद एक नया परिवर्तन भी होगा, जिसमें सनातन धर्म का पालन किया जाएगा.

भविष्य मालिका में युद्ध, संक्रमण, आपदा, मंदी से लेकर कलियुग के अंत तक की भविष्यवाणियां हैं. लेकिन यह भी जान लें कि, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां जटिल हैं और इन्हें लेकर विद्वानों में अलग-अलग राय है.

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