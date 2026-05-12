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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBhavishya Malika 2026: सोना, पैसा और बड़ा संकट, PM मोदी की अपील और भविष्यमालिका की भविष्यवाणी ने बढ़ाई चिंता

Bhavishya Malika 2026: सोना, पैसा और बड़ा संकट, PM मोदी की अपील और भविष्यमालिका की भविष्यवाणी ने बढ़ाई चिंता

Bhavishya Malika Predictions 2026: वैश्विक हालात के बीच PM मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने और तेल बचाने की अपील की है. इसके बाद 2026 को लेकर भविष्यमालिका की भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 May 2026 07:13 PM (IST)
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Bhavishya Malika Predictions 2026: संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित भविष्य मालिका में युद्ध, संकट और आपका के साथ ही जीवन के अंत यानी कलियुग के अंत तक की भविष्यवाणियां की गई हैं. समय-समय पर ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई हैं. साल 2026 को लेकर भी भविष्य मालिका में कई डराने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं, जो मौजूदा स्थिति से काफी मेल खाती है.

परिवर्तन का काल है 2026

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 परिवर्तन का काल हो सकता है. इस साल युद्ध, आपका और संकट जैसी अप्रिय घटनाओं से लोग बच नहीं पाएंगे. साल के शुरुआत से अबतक हमने कई तरह की भयानक स्थितियों का सामना किया, जिसमें भारत-पाक युद्ध, विश्व युद्ध, विमान हादसा, गैस (LPG Crisis) आदि शामिल हैं.

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पीएम मोदी की अपील ने बढ़ाई चिंता (PM Modi appeal)

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस वर्ष सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल की बचत करने और जरूरत न होने पर विदेश यात्रा न करने समेत कई अपील की है. पीएम की यह अपील ऐसे वक्त पर की गई है, जब वैश्विक स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है. पीएम मोदी की अपील को जानकार और ज्योतिषाचार्य भविष्यमालिका की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियों से जोड़कर भी देख रहे हैं.

आर्थिक इमरजेंसी और युद्ध की आशंका

पीएम मोदी की अपील भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े संकट (economic crisis) की ओर इशारा कर रही है. अगर यह सच है तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है. भविष्य मालिका के अनुसार, 2026 में महंगाई अपने चरम पर हो सकती है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव बढ़ सकता है और कई देशों में तो महंगाई के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.  भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि, पश्चिमी देशों से युद्ध जैसी स्थिति बनेगी. यह सभी घटनाएं वर्तमान में हो रही है.

क्या है भविष्य मालिका

भविष्य मालिका एक रहस्यमय और पवित्र पुस्तक है, जिसे पांच संत कवियों (पंचसखा) ने मिलकर ताड़ के पत्तों पर उड़ीया भाषा में लगभग 500-600 वर्ष पहले लिखा. इस संतों में अच्युतानंद दास मुख्य रूप से शामिल थे. भविष्य मालिका में भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां की गई हैं.

भविष्य मालिका के अनुसार, 2025 से 2032 का समय सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा. इस समय प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध (तीसरा विश्व युद्ध) और नई-नई संक्रमित बीमारियां दुनिया को बदल देंगी. लेकिन इसके बाद एक नया परिवर्तन भी होगा, जिसमें सनातन धर्म का पालन किया जाएगा.

भविष्य मालिका में युद्ध, संक्रमण, आपदा, मंदी से लेकर कलियुग के अंत तक की भविष्यवाणियां हैं. लेकिन यह भी जान लें कि, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां जटिल हैं और इन्हें लेकर विद्वानों में अलग-अलग राय है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 12 May 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Gold Economic Crisis PM Modi PM Modi Appeal Bhavishya Malika Predictions 2026
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