हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAquarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो का संकेत, कुंभ राशि के लिए खुलेंगे नए द्वार

Aquarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो का संकेत, कुंभ राशि के लिए खुलेंगे नए द्वार

Aquarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कुंभ राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Jan 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

Aquarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह कुंभ राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Kumbh Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रहने वाला है. इस दौरान आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार होगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा पाएंगे. टैरो संकेत देता है कि यह समय आगे बढ़ने और नई दिशा तय करने के लिए अनुकूल है.

करियर और कार्यक्षेत्र- यदि आप किसी नई परियोजना या योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. आपकी मेहनत और नवाचार की सराहना होगी. कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में प्रगति का मार्ग खोलेंगे. टीमवर्क और खुले विचारों के साथ काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

धन और अवसर- आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह स्थिरता और संभावनाओं से भरा रहेगा. अचानक कोई नया अवसर या लाभकारी प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि टैरो सलाह देता है कि हर मौके को परखने के बाद ही निर्णय लें. सही समय पर उठाया गया कदम आपको लाभ दिला सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन- पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ अवसर में शामिल होने का योग बन सकता है, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

धर्म और आत्मिक विकास- इस सप्ताह धर्म और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी. ध्यान, पूजा या आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन मिलेगा. यह समय आत्मिक और मानसिक विकास के लिहाज से बेहद शुभ है.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Aquarius Weekly Horoscope Tarot Rashifal Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
Embed widget