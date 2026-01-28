हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius February Horoscope 2026: कुंभ फरवरी मासिक राशिफल, बड़ी डील बढ़एगाी बिजनेस का ग्राफ

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए फरवरी 2026 का महीना कुंभ राशि (Kumbh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 07:21 PM (IST)
Kumbh February horoscope 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी माह का दूसरा सप्ताह यदि छोड़ दें तो पूरा महीना सुख-समृद्धि और सौभाग्य को लिए हुए है. इस माह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा जिसके कारण आप अपने देखे हुए ख्वाबों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में बहुत तक कामयाब हो जाएंगे। करियर-कारोबार अनुकूलता बनी रहेगी.

नौकरीपेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. कद और पद में वृद्धि होगी. सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई में रमेगा. माह के मध्य तक उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अपेक्षा के अनुसार लाभ होगा लेकिन साथ ही साथ धन खर्च भी खूब होगा.

आप कारोबार के विस्तार अथवा किसी योजना अथवा भूमि-भवन आदि को खरीदने में बड़ी पूंजी लगा सकते हैं. इस दौरान आपको धन संचय करने में मुश्किलें आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को माह मध्य में काम का अधिक दबाव बना रहेगा. यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इसके लिए माह के उत्तरार्ध का समय अधिक उचित रहेगा. इस दौरान आपको अच्छे आफर भी मिल सकते हैं.

व्यवसायी वर्ग इस दौरान कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं. रिश्ते-नाते की दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. लव लाइफ और मैरीड लाइफ दोनों ही अच्छी तरह से चलती हुई नजर आएगी. अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा. संतान सुख की प्राप्ति संभव है.

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे चौमुखा दीया जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 07:21 PM (IST)
