Kumbh February horoscope 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी माह का दूसरा सप्ताह यदि छोड़ दें तो पूरा महीना सुख-समृद्धि और सौभाग्य को लिए हुए है. इस माह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा जिसके कारण आप अपने देखे हुए ख्वाबों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में बहुत तक कामयाब हो जाएंगे। करियर-कारोबार अनुकूलता बनी रहेगी.

नौकरीपेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. कद और पद में वृद्धि होगी. सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई में रमेगा. माह के मध्य तक उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है. इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अपेक्षा के अनुसार लाभ होगा लेकिन साथ ही साथ धन खर्च भी खूब होगा.

आप कारोबार के विस्तार अथवा किसी योजना अथवा भूमि-भवन आदि को खरीदने में बड़ी पूंजी लगा सकते हैं. इस दौरान आपको धन संचय करने में मुश्किलें आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को माह मध्य में काम का अधिक दबाव बना रहेगा. यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इसके लिए माह के उत्तरार्ध का समय अधिक उचित रहेगा. इस दौरान आपको अच्छे आफर भी मिल सकते हैं.

व्यवसायी वर्ग इस दौरान कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं. रिश्ते-नाते की दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. लव लाइफ और मैरीड लाइफ दोनों ही अच्छी तरह से चलती हुई नजर आएगी. अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा. संतान सुख की प्राप्ति संभव है.

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे चौमुखा दीया जलाएं.

