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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAquarius Monthly Horoscope May 2026: कुंभ राशि मई मासिक राशिफल, करियर में मजबूती और रिश्तों में नई शुरुआत

Aquarius Monthly Horoscope May 2026: कुंभ राशि मई मासिक राशिफल, करियर में मजबूती और रिश्तों में नई शुरुआत

Aquarius Monthly Horoscope May 2026: कुंभ (Kumbh) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कुंभ का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 10:19 PM (IST)
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Aquarius Rashifal May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.

आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं कुंभ राशि (Kumbh Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.

कुंभ राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Aquarius May 2026 Horoscope)

बिजनेस और वेल्थ

  • महीने की शुरुआत से 10 मई तक मंगल द्वितीय भाव में रहते केतु से षडाष्टक संबंध रहने से इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से विदेश में रह रहे अपनों से मिलने के प्लान पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं.
  • भारी उपकरण, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मशीनें खरीदने के लिए 5,6,7,14,15,19,20,24,28 तारीख बहुत शुभ है, गहरे रंग की मशीनरी आपके प्लांट के लिए भाग्यशाली साबित होगी.
  • 13 मई तक सप्तम भाव के लॉर्ड सूर्य तृतीय भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे जिससे बिजनेसमैन के राजनीतिक संपर्कों से आपके अटके हुए पेमेंट्स निकल सकते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी बड़े नेता से मुलाकात व्यापार में मददगार होगी.
  • 13 मई तक शुक्र चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स के जरिए बिजनस करने वालों को उम्मीद से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से रियल एस्टेट, लोहा, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के निर्यात में इस महीने बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, विदेशी कंपनियों से नई तकनीक या भारी मशीनों का आयात आपके काम को और अधिक पेशेवर बनाएगा.
  • 13 से 19 मई तक बुध कृतिका नक्षत्र में रहने व 29 मई से पंचम भाव में बुध, शुक्र, गुरु की युति होने से एन्सेस्ट्रल बिजनस या पुरानी संपत्ति का सही इस्तेमाल आपकी आर्थिक स्थिति को रातों-रात बदल सकता है, बड़े बुजुर्गों का कड़ा अनुशासन और उनके अनुभव बिजनस को जबरदस्त स्थिरता प्रदान करेंगे.

जॉब और प्रोफेशन

  • महीने की शुरुआत से 14 मई तक सूर्य तृतीय भाव में रहते दशम भाव से षडाष्टक संबंध रहने से काम का अत्यधिक बोझ पीठ या कमर में दर्द दे सकता है, नियमित व्यायाम और समय पर काम पूरा करने की योजना बनाना आपकी हर समस्या का समाधान है.
  • 11 मई से दशम भाव के लॉर्ड मंगल तृतीय भाव में स्वगृही होकर चौथी व आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव व दशम भाव पर होने से सीनियर्स से आपको तकनीकी बारीकियां सीखने को मिलेंगी, जूनियर्स आपके साथ काम करने में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आप उन्हें सही दिशा दिखाएंगे.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से ऑफिस में टीम वर्क के दौरान आप एक मजबूत स्तंभ की तरह उभरेंगे, हालांकि, सहकर्मियों के साथ ज्यादा मेल-जोल के बजाय अपने काम पर ध्यान दें.
    15 मई से सूर्य चतुर्थ भाव में रहते सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होने से आपके शत्रु आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन को देखकर खुद ही रास्ता बदल लेंगे, पुराने और विश्वसनीय मित्र करियर की किसी उलझन को सुलझाने में मददगार साबित होंगे.
  • करियर में बड़े बदलाव या सैलरी बढ़ाने की चर्चा अगर करने जा रहे हैं, तो 7,14,15,19,20,24,28 तारीखें सर्वोत्तम रहेंगी.
  • 25 से 31 मई तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होने से वर्कस्पेस पर आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और काम में चल रही चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने पद को बढ़ाने के प्रयास में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • 13 मई तक शुक्र चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे जिससे संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा, उनकी किसी कलात्मक गतिविधि में जीत होने से आपका समाज में नाम होगा.
  • अगर आप घर का रिनोवेशन या डेकोरेशन कराना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो 5,6,7,14,15,19,20,24 तारीख का समय आपके लिए शुभ रहेगा, जल के किनारे वाली कोई प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए भविष्य में बहुत लाभकारी रहेगा.
  • 14 मई से पंचम भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से मां या घर की किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद आपकी हर बाधा दूर करेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उन्हें सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से किसी पारिवारिक समारोह या शादी के लिए की गई यात्रा में बहुत आनंद आएगा, नए लोगों से संपर्क आपके भविष्य के काम आएंगे.
  • 15 मई से सप्तम भाव के लॉर्ड सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे जेन-ज़ेड अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर रहेंगे और थेरेपी या काउंसलिंग को प्राथमिकता देंगे.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 10 मई तक मंगल द्वितीय भाव में रहते चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आर्टिस्ट को अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी के लिए किसी आर्ट म्यूजियम में मौका मिल सकता है.
  • 13 मई तक बुध तृतीय भाव में रहते गुरु से 3-11 का संबंध रहने से घर के युवा किसी बड़े कॉम्पिटिशन में नाम रोशन करेंगे, उनकी नई सोच परिवार के लिए आर्थिक लाभ का जरिया बन सकती है.
  • 14 मई से पंचम भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से विदेश में पढ़ रहे छात्रों को इंटर्नशिप के अच्छे अवसर मिलेंगे, वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी समस्याएं हल होंगी.
  • 15 से 28 मई तक चतुर्थ भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से एग्जाम या स्पोर्ट्स के लिए की गई यात्रा में आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, यात्रा मंगलमय और सफल रहेगी.

हेल्थ और ट्रेवल

  • 10 मई तक द्वितीय भाव में मंगल-शनि के साथ द्वंद दोष व अंगारक योग बनाएंगे व 15 मई से सूर्य चतुर्थ भाव में रहते गुरु से 2-12 का संबंध रहने से माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नियमित चेकअप कराएं, उनकी दुआएं आपकी हर बाधा दूर करेंगी.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से विदेश में रिसर्च कर रहे छात्रों को कोई बड़ा ब्रेकथ्रू मिल सकता है, वीजा या फंडिंग से जुड़ी पुरानी रुकावटें इस महीने दूर हो जाएंगी.

उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातः काल स्नानादि से निवृत होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए तिल के तेल से अभिषेक करते हुए “ऊँ सुन्दराय नमः” मंत्र की एक माला का जाप करें. और अपनी श्रद्धानुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उनके काम की चीज का दान करें.

25 मई गंगा दशहरा पर- आप नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें व “ॐ गं सिद्धिदात्री गंगा देव्यै नमः” मंत्र की एक माला का जाप करें एवं किसी वृद्धा को वस्त्र दान करें. शाम के समय गंगा स्तोत्र का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए धन संबंधी क्या स्थिति रहेगी?

मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए धन खर्च में अधिकता रहेगी, लेकिन कुछ विशेष तारीखों पर मशीनरी खरीदने के लिए शुभ संयोग बन रहे हैं।

बिजनेस के लिए मई 2026 में कौन सी तारीखें शुभ हैं?

भारी उपकरण, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मशीनें खरीदने के लिए 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 24, 28 तारीखें बहुत शुभ हैं।

नौकरीपेशा वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा?

मई में काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन सीनियर्स से सीखने को मिलेगा और टीम वर्क में आप मजबूत स्तंभ साबित होंगे।

पारिवारिक जीवन में मई 2026 में क्या उम्मीद की जा सकती है?

संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा और घर के रिनोवेशन या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह समय शुभ है।

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