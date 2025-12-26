हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Rashifal 2026: जनवरी-जून चुनौतीपूर्ण, सेकंड हाफ में करियर ग्रोथ, कुंभ वाले पढ़ें अपना वार्षिक राशिफल

Kumbh Rashifal 2026: जनवरी-जून चुनौतीपूर्ण, सेकंड हाफ में करियर ग्रोथ, कुंभ वाले पढ़ें अपना वार्षिक राशिफल

Kumbh Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर कुंभ राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव व मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें कुंभ राशि के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Dec 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 मेहनत, धैर्य और स्ट्रैटेजिक सोच की मांग करेगा. जनवरी से जून तक का समय थोड़ा डिमांडिंग रहेगा. वर्कलोड बढ़ेगा, ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी और ऑर्गनाइज़ेशनल लेवल पर बदलाव आपको मेंटली थका सकते हैं. प्रमोशन या रिकग्निशन में डिले होने से टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन यह समय आपको मजबूत और प्रैक्टिकल बनाएगा.

साल का सेकंड हाफ आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा. जुलाई 2026 के बाद आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा. अगस्त के बाद लिए गए फैसले, खासकर करियर और प्रोफेशन से जुड़े, लंबे समय तक फायदा देंगे. पढ़ें कुंभ राशिवालों का वार्षिक राशिफल.

करियर और प्रोफेशन- टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, फाइनेंस, एविएशन और सोशल सर्विसेज से जुड़े लोगों को 2026 में अच्छी सफलता मिल सकती है. जुलाई से पहले इम्पल्सिव जॉब चेंज से बचें. अगस्त के बाद स्ट्रैटेजिक मूव्स बेहतर रिजल्ट देंगे. सीनियर्स और अथॉरिटी फिगर्स से सपोर्ट धीरे-धीरे बढ़ेगा.

शिक्षा (Education)- स्टूडेंट्स के लिए यह साल हाई कंपटीशन और एकेडमिक प्रेशर वाला रहेगा. फोकस और डिसिप्लिन आपकी सफलता तय करेंगे. मई के बाद स्कॉलरशिप और फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ के योग. साइंस, हेल्थ केयर, साइकोलॉजी और लॉ के स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म करेंगे. कंसिस्टेंसी इस साल सबसे बड़ा हथियार होगी.

विवाह और रिश्ते (Marriage & Relationships)- 2026 में रिश्तों में मैच्योरिटी और शांत कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है. राहु-केतु का 1/7 एक्सिस में ट्रांज़िट कभी-कभी जिम्मेदारियों से भागने का मन करा सकता है. फरवरी से मई तक धैर्य रखें. सिंगल्स को सितंबर के बाद रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिलेगी. जल्दबाजी में लिए गए फैसले अवॉइड करें.

स्वास्थ्य (Health)- पूरे साल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. अनियमित रूटीन से थकान, एंग्जायटी, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं. पुराने या बासी खाने से बचें और स्लीप साइकिल को ठीक रखें.

कुंभ राशि वालों के लिए उपाय (Remedy)- रोज सुबह की पूजा में मां लक्ष्मी को चमेली की खुशबू अर्पित करें. इससे मानसिक स्थिरता और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 26 Dec 2025 07:50 AM (IST)
Kumbh Rashifal New Year 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026 Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026
