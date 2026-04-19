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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026 Wishes Messages Live: अक्षय तृतीया पर आज शुभकामनाओं की झड़ी, यहां देखें अनलिमिटेड संदेश

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages Live: अक्षय तृतीया पर आज शुभकामनाओं की झड़ी, यहां देखें अनलिमिटेड संदेश

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages Images Live: आज 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है. सोना-चांदी या निवेश के लिए आज सबसे शुभ मुहूर्त होता है. इस विशेष दिन पर आप अपनों को शुभकामनाएं भेजना न भूलें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Apr 2026 07:01 AM (IST)

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अक्षय तृतीया 2026 शुभकामना
Source : abp live

Background

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages Images Live:  वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल अक्षय तृतीया मनाई जाती है. इस वर्ष आज रविवार, 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया है. इसे हिंदू धर्म का सबसे शुभ और अत्यंत फलदायी दिन माना जाता है. एक ओर अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है तो, वहीं दूसरी और अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य या निवेश अक्षय पुण्यफल यानी कभी न खत्म होने वाला फल देता है.

अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर लोग सोना-चांदी और जमीन-दुकान आदि की खरीदारी करते हैं. साथ ही दान-पुण्य करने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अक्षय तृतीया के दिन को शुभ माना जाता है. बता दें कि आज वैसे तो पूरे दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन चार ऐसे मुहूर्त हैं जोकि खरीदारी के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं.

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक.

चौघड़िया मुहूर्त- (लाभ मुहूर्त) सुबह 09:06 से 10:43 तक, (अमृत लाभ) सुबह 10:43 से 12:20 तक और (शुभ मुहूर्त) दोपहर 01:58 से 03:35 तक.

शाम में शुभ मुहूर्त- शाम 06:49 से रात 08:12 तक.

रात में शुभ मुहूर्त- रात 08:12 से 09:35 तक

पौराणिक मान्यता है कि, अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि पर ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था. इसलिए इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है. साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि, इसी दिन से त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी.

अक्षय तृतीया पर सुबह से खरीदारी के लिए जेवर दुकानों में भीड़ रहती है, लोग दान-पुण्य जैसे कार्य में व्यस्त रहते हैं और पूजा-पाठ करते हैं. साथ ही इस शुभ दिन पर शुभकामनाओं की सिलसिला भी जोरों पर रहता है. डिजिटल दौर में लोग मोबाइल फोन के माध्यम से अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों, दोस्तों और कलीग आदि को भी अक्षय तृतीया की शुभकामना भेजते हैं और अपने फेसबुक व वॉट्सअप पर स्टेटस भी लगाते हैं.

शुभकामनाओं का बढ़ता ट्रेंड

आजकल लोग पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल संदेशों के जरिए भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. खासकर युवाओं में आकर्षक और क्रिएटिव मैसेज भेजने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. लोग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में अलग-अलग भाषाओं के संदेश भेजकर अपनों को पर्व की शुभकामनाएं देते हैं. अक्षय तृतीया सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर है. इसलिए आज के दिन खोलकर शुभकामनाएं भेजें और अपनों के जीवन में खुशियों की मिठास घोलें.

डिजिडल दौर में Gen- Z से लेकर हर पीढ़ी के लोग पर्व-त्योहारों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook और Instagram पर बधाई संदेश भेजते हैं और अपनों की मंगलकामना करते हैं. अगर आप भी अक्षय तृतीया के खास मौके पर अपनों को मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़े संदेश भेकर शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां आपको मिलेगी अनलिमिटेड बधाई संदेश-

ये भी पढ़ें: 

07:01 AM (IST)  •  19 Apr 2026

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Live: अक्षय तृतीया पर भेजें बधाई संदेश

आपके घर धन की बारिश हो
हमेशा मां लक्ष्मी का वास हो
हर तरह के संकटों का नाश हो
उन्नति का आपके सिर पर ताज हो
हमेशा आपके घर में सुख-शांति
और सौभाग्य का वास हो !

06:48 AM (IST)  •  19 Apr 2026

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Live: आखा तीज की शुभकामनाएं

सोने-सा दमके आपका जीवन, चांदी-सी चमके आपकी मुस्कान,
अक्षय तृतीया लाए खुशियाँ अनगिनत, और हर दिन हो त्यौहार के समान!
अक्षय तृतीया 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

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