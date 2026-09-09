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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 9 September 2026: सुबह दिल की सुनेंगे, शाम को हावी होगा आत्मसम्मान; आपकी राशि क्या कहती है?

Aaj Ka Rashifal 9 September 2026: सुबह दिल की सुनेंगे, शाम को हावी होगा आत्मसम्मान; आपकी राशि क्या कहती है?

Aaj Ka Rashifal 9 September 2026: आज चंद्रमा दोपहर 3:15 बजे कर्क से सिंह राशि में जाएंगे. जानें इस बदलाव से आपकी नौकरी, पैसा और रिश्ते कैसे प्रभावित हो सकते हैं. मेष-मीन राशि तक पढ़ें, आज का राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Sep 2026 06:29 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 9 September 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज बुधवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:32 बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी. इसी कारण इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा दोपहर 3:15 बजे तक कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति के साथ रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर सूर्य के साथ युति बनाएंगे. कर्क राशि में गुरु-चंद्र की स्थिति भावनाओं, परिवार और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान बढ़ा सकती है. वहीं सिंह राशि में सूर्य-चंद्र की युति आत्मसम्मान, नेतृत्व और फैसलों में तेजी ला सकती है.

कन्या राशि में उच्च के बुध भी नौकरी, कारोबार, हिसाब-किताब और संवाद से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे. हालांकि इसका फल सभी राशियों को एक जैसा नहीं मिलेगा. चंद्रमा और बुध आपकी राशि से किस भाव में हैं, उसी आधार पर करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े संभावित संकेतों का आकलन किया गया है. व्यक्तिगत परिणाम जन्मकुंडली और दशा के अनुसार अलग हो सकते हैं.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (दोपहर 12:32 तक) और मासिक शिवरात्रि के पावन पर्व के साथ आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा, प्रभाव और रचनात्मक सफलता का संकेत दे रहा है. चंद्रमा दोपहर 03:15 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर मानसिक संतोष प्रदान करेंगे और उसके बाद पंचम भाव (सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे. छठे भाव में उच्च के बुध की स्थिति और तीसरे भाव में राशि स्वामी मंगल का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर 03:15 के बाद पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी निर्णय क्षमता, नवाचार और बौद्धिक दक्षता को तेज करेगा. शिक्षा, मीडिया, रिसर्च, आईटी, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने और नई पहचान बनाने का है. छठे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से कार्यस्थल की चुनौतियां और जटिल काम आसानी से सुलझेंगे. कारोबारियों को दोपहर बाद नए क्लाइंट्स से जुड़ने और अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गति देने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले प्रयासों से लाभ कमाने और बजट को संतुलित करने का रहेगा. दोपहर तक चौथे भाव के शुभ प्रभाव से भूमि, वाहन या घरेलू संसाधनों से जुड़े मामलों में स्थिरता रहेगी. दोपहर बाद शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी बौद्धिक प्रोजेक्ट से धन लाभ के योग बनेंगे. मासिक शिवरात्रि के प्रभाव से धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर खर्च हो सकता है. बुधवार होने के कारण आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसलों और लेन-देन के लिए दोपहर 10:44 से 12:18 का गुलिक काल उपयुक्त रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तिमय और शांत वातावरण रहेगा. माताजी का सहयोग मिलेगा और दोपहर बाद बच्चों की किसी उपलब्धि या सुखद समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल मधुर रहेगा और मिलकर किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में दोपहर बाद सकारात्मक बदलाव आएगा; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे, हालांकि आश्लेषा नक्षत्र और दोपहर बाद चंद्र-गोचर के प्रभाव से खान-पान पर ध्यान देना जरूरी होगा. अधिक मसालेदार भोजन से बचें ताकि पेट में जलन या अपच की समस्या न हो. मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत या बड़ा जोखिम लेने से बचें. बुधवार और मासिक शिवरात्रि के शुभ संयोग पर भगवान शिव का गंगाजल व कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरी घास या पालक खिलाएं.

  • शुभ रंग: लाल और हल्का नारंगी
  • शुभ अंक: 9

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वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए सुख-सुविधाओं में इजाफा करने और अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करने का है. दोपहर 03:15 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में प्रवेश करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान गृहस्थी, अचल संपत्ति और कार्यक्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर रहेगा. वहीं पंचम भाव में स्वराशि और उच्च के बुध आपके तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को लगातार धार दे रहे हैं.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आपकी व्यावहारिक समझ मुश्किल और पेचीदा प्रोजेक्ट्स को आसान बना देगी. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, शिक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज की ग्रह स्थिति नए अवसर लेकर आएगी. पंचम भाव में उच्च का बुध कार्यस्थल पर आपकी रणनीतिक योजना को मजबूत करेगा. कारोबारियों को अपनी प्रॉपर्टी, नई ऑफिस लोकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से जुड़े मामलों में स्पष्ट बढ़त हासिल होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन अचल संपत्ति और दीर्घकालिक निवेश योजनाओं को मजबूती देने का है. पंचम भाव में उच्च का बुध पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश या बौद्धिक अनुबंधों से निरंतर लाभ के संकेत दे रहा है. दोपहर बाद घरेलू साजो-सामान या वाहन से जुड़े कार्यों पर सोच-समझकर व्यय हो सकता है. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में संपन्न करना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और सौम्य वातावरण रहेगा. दोपहर बाद माताजी के साथ समय बिताने और उनकी सलाह लेने से मन को गहरा सुकून मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ घरेलू योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर समझ परिपक्व रहेगी. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय गहरा भावनात्मक जुड़ाव नजर आएगा; पार्टनर के साथ जमीनी मुद्दों पर सार्थक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे. हालांकि दोपहर बाद सीने में हल्का भारीपन, कफ या काम के दबाव के चलते आलस्य महसूस हो सकता है. बाहर के ठंडे या तैलीय पदार्थों के सेवन से बचें और गुनगुने पानी का प्रयोग करें. दिनचर्या में हल्की वॉक और प्राणायाम को शामिल करना सेहत के लिए बेहतर रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े वित्तीय समझौते या नए कार्य की शुरुआत न करें. मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन अर्पित करें तथा भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं. बुध ग्रह की शुभता के लिए गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: दूधिया सफेद और फिरोजी
  • शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

बातचीत के दम पर नए संपर्क साधने और अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके धन भाव में रहकर संचित पूंजी को संभालेंगे और इसके बाद आपके पराक्रम भाव (तृतीय भाव - सिंह राशि) में गोचर कर जाएंगे. वहीं आपकी ही राशि के स्वामी बुध अपनी उच्च राशि कन्या (चतुर्थ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर और पारिवारिक प्रबंधन में आपकी बौद्धिक पकड़ काफी मजबूत बनी रहेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपकी संचार शैली, पिचिंग और नेटवर्किंग को जबर्दस्त गति देगा. मीडिया, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग और जनसंपर्क से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए असाइनमेंट्स को क्लोज करने का है. दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारियों को छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं या वर्चुअल क्लाइंट कॉल्स से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल होने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले निवेशों से मुनाफा समेटने और नए व्यावसायिक सौदे पक्के करने का है. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से प्रॉपर्टी, वाहन या घर के साजो-सामान से जुड़े मामलों में वित्तीय संतुलन बना रहेगा. दोपहर बाद संपर्कों के जरिए आय के नए मौके बन सकते हैं. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए जरूरी वित्तीय समझौतों या लेन-देन के लिए सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 का गुलिक काल चुनना सबसे सटीक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संवाद बढ़ेगा, जिससे माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत सहज रहेगा और आप दोनों मिलकर किसी भविष्य की योजना पर काम करेंगे. प्रेम संबंधों में आपकी हाजिरजवाबी और स्पष्ट बातचीत पार्टनर को काफी प्रभावित करेगी; शाम के समय साथ में वॉक या आउटिंग का प्लान बन सकता है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप काफी चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि लगातार बोलने, कॉल्स अटेंड करने या टाइपिंग के कारण गले में खराश या कंधों में हल्का खिंचाव हो सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और शाम को खुली हवा में कुछ देर टहलें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. मासिक शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को बेलपत्र व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. बुधवार के प्रभाव से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई हरी मूंग या पालक खिलाएं.

  • शुभ रंग: हल्का हरा और समुद्री नीला
  • शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती बढ़ाने वाला है. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में गुरु के साथ रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा धन भाव (द्वितीय भाव - सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे. तीसरे भाव में उच्च का बुध आपके साहस और संपर्कों को मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद वाणी और बातचीत से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. बैंकिंग, मीडिया, शिक्षण और कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए मौके मिलेंगे. दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी. कारोबारियों को दोपहर बाद क्लाइंट्स से नया ऑर्डर या अनुबंध मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ पुराना धन वापस मिल सकता है. दोपहर बाद पारिवारिक बचत और बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. महत्वपूर्ण लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
परिवार में सुख और शांति रहेगी. परिजनों के साथ मधुर संवाद बना रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत अच्छी रहेगी और मन शांत रहेगा. हालांकि खान-पान में लापरवाही से बचें. आंखों और गले का ध्यान रखें. नियमित वॉक और प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में नए काम की शुरुआत न करें. मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे मानसिक भागदौड़ रह सकती है. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न भाव) में सूर्य के साथ युति करेंगे. दूसरे भाव में उच्च का बुध आपकी तार्किक क्षमता और वाणी को प्रभावी बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद आपके नेतृत्व कौशल में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को उच्च स्तर पर समर्थन मिलेगा. सरकारी कार्यों, प्रबंधन, प्रशासनिक सेवाओं और मीडिया से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी. कारोबारियों के लिए दोपहर बाद नए सौदे तय करने और विस्तार की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. दूसरे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से बचत में वृद्धि होगी. दोपहर बाद धन लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. बड़े वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
परिवार में सौहार्द और सकारात्मक माहौल रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा. दोपहर बाद घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में निकटता और स्पष्टता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दोपहर बाद सिरदर्द या आंखों में भारीपन से राहत मिलेगी. पर्याप्त पानी पिएं और धूप में अधिक समय बिताने से बचें. दिनचर्या में हल्का व्यायाम और ध्यान शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें. मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. बुधवार के प्रभाव से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरी घास खिलाएं.

  • शुभ रंग: केसरिया और सुनहरा
  • शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विश्लेषणात्मक कार्यों, योजनाबद्ध रणनीतियों और मान-सम्मान में वृद्धि का रहेगा. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहकर आय के मार्ग सुगम बनाएंगे और इसके बाद आपके द्वादश भाव (व्यय व बाहरी संबंध - सिंह राशि) में प्रवेश करेंगे. वहीं आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में राशि स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर आपके व्यक्तित्व, तार्किक क्षमता और निर्णय शक्ति को शीर्ष पर बनाए हुए हैं.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
लग्न में उच्च के बुध के प्रभाव से आपकी कार्यशैली बेहद सटीक, व्यवस्थित और प्रभावशाली रहेगी. डेटा एनालिसिस, कोडिंग, फाइनेंस, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिट और डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता साबित करने का है. दोपहर बाद द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी प्रोजेक्ट्स या बाहरी क्लाइंट्स से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. कारोबारी किसी दूरगामी व्यावसायिक विस्तार की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. दोपहर तक पिछले प्रयासों और संपर्कों से धन लाभ के अच्छे संकेत हैं. दोपहर बाद संस्थागत खर्चों, व्यावसायिक टूल्स या किसी जरूरी निवेश पर धन व्यय हो सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसलों, लेन-देन या नए अनुबंधों के लिए सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 का गुलिक काल चुनना सबसे शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गरिमामय वातावरण बना रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से घरेलू मामलों को आसानी से सुलझा लेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद खुला रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल रहेगा; पार्टनर आपकी व्यावहारिक सलाह से काफी प्रभावित होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद लगातार स्क्रीन टाइम या मानसिक दबाव के कारण आंखों में थकान और अनिद्रा की हल्की शिकायत हो सकती है. काम के बीच में आंखों को आराम दें, भरपूर पानी पिएं और रात को समय पर सोने की आदत डालें. मानसिक शांति के लिए हल्का ध्यान (Meditation) करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. बुधवार और राशि स्वामी बुध की शुभता के लिए भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं तथा गाय को हरी मूंग या पालक खिलाएं.

  • शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और नए लक्ष्यों की प्राप्ति का रहेगा। दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके एकादश भाव (लाभ भाव - सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे। द्वादश भाव में उच्च का बुध बाहरी संपर्कों और दूरगामी रणनीतियों को मजबूत बनाए रखेगा।

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। कॉरपोरेट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, पीआर, मीडिया और सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स को नई उपलब्धियां हासिल होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए दोपहर बाद नए क्लाइंट्स से बड़े और लाभकारी अनुबंध फाइनल करने के अच्छे योग हैं।

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन लाभ के नए रास्ते खोलेगा। दोपहर बाद एकादश भाव में चंद्रमा-सूर्य के प्रभाव से पुराने निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों से अचानक धन लाभ हो सकता है। द्वादश भाव में उच्च का बुध बजट को संतुलित रखेगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में करना सर्वोत्तम रहेगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सौहार्द और उत्साह का माहौल रहेगा। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलने से मनोबल ऊंचा रहेगा। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत मधुर रहेगी और आप मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी थकान या तनाव से पूरी तरह राहत मिलेगी। संतुलित खान-पान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह हल्का प्राणायाम करें।

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में नए काम की शुरुआत न करें। मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें। बुधवार के प्रभाव से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं।

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का फिरोजी
  • शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रभाव, अधिकार और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का है। दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके दशम भाव (कर्म भाव - सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे। ग्यारहवें भाव में उच्च का बुध आपके लाभ और नेटवर्क को मजबूती प्रदान कर रहा है।

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद कार्यस्थल पर आपका नेतृत्व और निर्णय क्षमता खुलकर सामने आएगी। प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी उपक्रम, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। कारोबारियों को नए टेंडर, प्रोजेक्ट्स और सरकारी अनुमति से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मजबूत रहेगा। ग्यारहवें भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे। दोपहर बाद कार्यक्षेत्र की सफलता से आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। बड़े वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में संपन्न करना लाभदायक रहेगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर में शांति और गरिमा का माहौल रहेगा। पिता और वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल और विश्वास मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्पष्टता रहेगी; पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सार्थक बातचीत होगी।

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर अच्छा रहेगा। पुरानी शारीरिक थकान से राहत मिलेगी। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण खान-पान का समय न चूकें। नियमित रूप से पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम का अभ्यास करें।

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें। बुधवार के प्रभाव से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरी मूंग या पालक खिलाएं।

  • शुभ रंग: गहरा लाल और नारंगी
  • शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि, उच्च शिक्षा और दूरदर्शिता से जुड़े मामलों में सफलता लेकर आएगा. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके नवम भाव (भाग्य भाव - सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे. दशम भाव में उच्च का बुध आपके करियर, पद-प्रतिष्ठा और प्रशासनिक मामलों को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद भाग्य का पूरा साथ मिलने से अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी. रिसर्च, पब्लिशिंग, लीगल एडवाइजरी, उच्च शिक्षा, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा. उच्चाधिकारियों और मार्गदर्शकों का सहयोग मिलेगा. कारोबारियों को सुदूर संपर्कों, विदेशी क्लाइंट्स या लंबी दूरी की यात्राओं से नए व बड़े अनुबंध हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा. दशम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से करियर के जरिए नियमित आमदनी मजबूत बनी रहेगी. दोपहर बाद पैतृक मामलों या पिछले निवेशों से लाभ के योग बनेंगे. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में संपन्न करना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पिता और घर के बुजुर्गों का स्नेह व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत गहरा और समझदारी भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी; पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या शांत जगह पर समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्तर अच्छा रहेगा. दोपहर बाद पुरानी बेचैनी और तनाव से राहत मिलेगी. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें. दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ध्यान को शामिल करें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें. मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. बुधवार के प्रभाव से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गाय को भीगी हुई चना दाल या हरी मूंग खिलाएं.

  • शुभ रंग: पीला और केसरिया
  • शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए गूढ़ विषयों, शोध कार्यों और गोपनीय रणनीतियों को मजबूत करने का रहेगा. दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहकर साझेदारी को संभालेंगे और इसके बाद आपके अष्टम भाव (सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे. नवम भाव में उच्च का बुध आपके भाग्य, बौद्धिक कौशल और दूरदर्शिता को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहा है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद का समय डेटा रिसर्च, टैक्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, लीगल एडवाइजरी और तकनीकी विश्लेषण से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विशेष फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में जटिल और छिपी हुई समस्याओं को सुलझाने में आपकी भूमिका सराही जाएगी. नवम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से उच्चाधिकारियों से संवाद सकारात्मक रहेगा. कारोबारियों को साझेदारों के साथ पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर मंथन करने और नए सिरे से योजना बनाने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम या पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश से अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रहा है. नवम भाव में उच्च का बुध बचत और आय के प्रवाह में संतुलन बनाए रखेगा. दोपहर बाद अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में संपन्न करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गंभीर वातावरण रहेगा. ससुराल पक्ष से संवाद में सुधार होगा और उनका सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बनाए रखें और किसी पुरानी बात को तूल देने से बचें. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और बातचीत में स्पष्टता व ईमानदारी बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
दोपहर बाद पेट के निचले हिस्से, गैस या थकान के प्रति सतर्क रहें. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें तथा बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें. मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर काले तिल व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. बुधवार के प्रभाव से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का ग्रे
  • शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन साझेदारियों को मजबूत करने और जनसंपर्क के दायरे को बढ़ाने का रहेगा। दोपहर 03:15 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके सप्तम भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव - सिंह राशि) में सूर्य के साथ युति करेंगे। अष्टम भाव में उच्च का बुध गूढ़ विषयों, डेटा विश्लेषण और अप्रत्याशित वित्तीय समझ को मजबूती प्रदान कर रहा है।

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दोपहर बाद सार्वजनिक डीलिंग, कंसल्टेंसी, पीआर, मार्केटिंग और पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच की वरिष्ठ जन सराहना करेंगे। नए लोगों से बातचीत बेहद सकारात्मक रहेगी। कारोबारियों के लिए दोपहर बाद नए साझेदारों के साथ समझौते करने और क्लाइंट्स से नए अनुबंध फाइनल करने का समय अनुकूल रहेगा।

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संयुक्त प्रयासों और बौद्धिक सौदों से लाभ कमाने का है। अष्टम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से पुराना फंसा हुआ धन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। दोपहर बाद व्यापारिक सौदों से आमदनी में सुधार होगा। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन सुबह 10:44 से 12:18 के गुलिक काल में संपन्न करना लाभदायक रहेगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुखद और सामंजस्यपूर्ण माहौल बना रहेगा। सप्तम भाव में चंद्र-सूर्य के प्रभाव से दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता और आत्मीयता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी।

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे। दोपहर बाद पुरानी थकान और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। खान-पान में हल्का और सुपाच्य आहार लें ताकि पाचन ठीक रहे। दिनचर्या में नियमित वॉक और प्राणायाम शामिल करें तथा पर्याप्त मात्रा में जल पिएं।

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। दोपहर 12:18 से 01:52 तक राहुकाल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल व काले तिल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें। बुधवार के प्रभाव से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

  • शुभ रंग: आसमानी और नीला
  • शुभ अंक: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:29 AM (IST)
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