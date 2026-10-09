9 अक्टूबर का राशिफल: किसे मिलेगा सहयोग, किसे संभालना होगा खर्च? जानें सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal: आज 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को पितृपक्ष का चतुर्दशी श्राद्ध है. ग्रह-गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेगा. रात 09:20 बजे तक सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी. साथ ही ब्रह्म योग का प्रभाव भी बना रहेगा.

व्यापारिक लेन-देन, पेंडिंग फाइलों को निपटाने और पुराने बकाए की वसूली के लिहाज से आज का दिन काफी हलचल भरा रहने वाला है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन काम में रफ्तार लेकर आएगा, जबकि तुला और कुंभ राशि वालों को अपने खर्चों और कागजी कामकाज में खास सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन अपनी कार्यकुशलता साबित करने, पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन बुध की राशि कन्या में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण और सेवा भाव) में गोचर करेगा. रात 09:20 बजे तक सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके भीतर गजब का अनुशासन और फोकस पैदा करेगी. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से मानसिक तनाव दूर होगा. कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटें भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने स्टॉक का मिलान करने और पुरानी उधारी वसूलने के लिए बहुत अनुकूल है. अगर आप मेडिकल, कानून, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग, ऑडिट या रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े हैं, तो काउंटर पर काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धी आपके काम के सामने टिक नहीं पाएंगे. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में आपके काम की बारीकी और लगन को सीनियर्स सराहेंगे. जो काम काफी समय से लटके हुए थे, उन्हें आज आप अपनी एकाग्रता से पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ रहेगा. पुरानी देनदारियों या जरूरी बिलों को समय पर चुकाने से बड़ा सुकून मिलेगा. किसी पुराने क्लाइंट से फंसा हुआ पैसा वापस आने के मजबूत आसार हैं. दोपहर 11:45 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन या फल दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या रिस्की स्कीमों में पैसे लगाने से बचें. अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और ननिहाल पक्ष के लोगों का स्नेह व मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में आपका पूरा हाथ बटाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. उनके सुझावों को अहमियत दें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डिसिप्लिन्ड, प्रॉडक्टिव और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके काम को एक ग्रेस और फिनिशिंग देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त बनाए रखने की कोशिश करेंगे. दिनभर की लगातार व्यस्तता के चलते शाम को पेट में हल्का भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. इससे डाइजेशन और गला दोनों ठीक रहेंगे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या खीर अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन आपकी रचनात्मक सोच, बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत योजनाओं को सही दिशा देने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन बुध की राशि कन्या में आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम के घर) में गोचर करेगा. रात 09:20 बजे तक सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके विचारों में स्पष्टता और निर्णय क्षमता में मजबूती लाएगी. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए प्रयोग करने, आकर्षक ऑफर्स पेश करने और रिटेल ग्राहकों को जोड़ने का है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, स्टेशनरी, मनोरंजन या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो काउंटर पर बढ़िया उठाव देखने को मिलेगा. आपकी अनूठी सोच और मीठी बोली ग्राहकों को प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रचनात्मक बीतेगा. किसी जटिल टास्क या प्रेजेंटेशन को आप अपनी सूझबूझ से बहुत आसानी से सुलझा लेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित नजर आएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम या पुराने निवेश से लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:45 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन कराने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर तुरंत बड़े मुनाफे के लालच में न पड़ें. अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत जीवंत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी गतिविधि से घर में खुशी का माहौल बनेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी चार्मिंग, क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या कॉलेज असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपको नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की प्रेरणा देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन पर समय बिताने से शाम को आंखों में खिंचाव या पीठ में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन अपने घरेलू जीवन को व्यवस्थित करने, मानसिक सुकून पाने और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन बुध की राशि कन्या में आपके चौथे भाव (सुख, माता, वाहन और गृहस्थी के स्थान) में गोचर करेगा. रात 09:20 बजे तक सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता और सौहार्द बढ़ाएगी. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मन का बोझ हल्का होगा और घरेलू वातावरण में शांति बनी रहेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारने और पुराने ग्राहकों से तालमेल मजबूत करने का है. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर, निर्माण सामग्री, वाहन या घरेलू सुख-सुविधाओं के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. कोई पेंडिंग डील अंतिम रूप ले सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी व्यवस्थित और स्थिर रहेगा. आप अपने जरूरी कामों को बहुत शांत मन और एकाग्रता से पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर सीनियर्स और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और सुरक्षित रहेगा. घर की जरूरतों या साज-सज्जा से जुड़ी किसी जरूरी चीज पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. दोपहर 11:45 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च होगा, जो मानसिक संतोष देगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और सुरक्षित नियमित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सुखद रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, पीसफुल और एस्थेटिक रहने वाली है. अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग असाइनमेंट या रिमोट वर्क में लगे हैं, तो आपकी प्रॉडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए बालकनी या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर बैठकर काम करने से शाम को सीने में भारीपन या कमर में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और भारी तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कर्क राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आपके संपर्कों का दायरा, बातचीत का सलीका और छोटे-मोटे प्रयासों से बड़ी सफलता पाने की ताकत आज साफ नज़र आएगी. चंद्रमा कन्या राशि में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद और भाई-बहनों के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को एक नई मजबूती देगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. परिवार के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और लिए गए फैसलों में सफलता मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए संपर्कों को सक्रिय करने, मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार बढ़ाने का समय है. अगर आप सप्लायर नेटवर्क, रिटेल काउंटर, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, पब्लिकेशन, कंसल्टेंसी या स्टेशनरी से जुड़े हैं, तो भागदौड़ के बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. नए ऑर्डर्स फाइनल हो सकते हैं. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव बीतेगा. कलीग्स और जूनियर्स के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. मीटिंग्स में आप अपनी बात बहुत स्पष्टता और आकर्षण के साथ रखेंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में संतुलन और संतोष बना रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए काम से पेमेंट खाते में आने के अच्छे योग हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं. अपनी सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी आत्मीय, जीवंत और सहयोगी रहेगा. छोटे भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कम्युनिकेशन दूसरों को इम्प्रेस कर देगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके एक्सप्रेशन को निखारेगा. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने और भागदौड़ के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. इससे डाइजेशन और गला दोनों दुरुस्त रहेंगे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

तिजोरी की स्थिति, मीठी बोली और परिवार के साथ तालमेल आज आपके पक्ष में माहौल बनाए रखेंगे. चंद्रमा कन्या राशि में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का असर आपकी बात में वजन और आकर्षण पैदा करेगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और घरेलू सुख-समृद्धि में इजाफा होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अपनी उधारी समेटने और काउंटर पर नकदी का प्रवाह बढ़ाने का सही अवसर है. अगर आप खुदरा व्यापार, खान-पान, आभूषण, बैंकिंग, वस्त्र या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो बिक्री में बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा. पुराने बकाए की वसूली के लिए आज की बातचीत काफी फलदायी साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित और संतोषजनक बीतेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी शांत और सुलझी हुई कार्यशैली की सीनियर्स सराहना करेंगे. मीटिंग्स में आपकी सलाह को गंभीरता से सुना जाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम, कमीशन या अटके हुए भुगतानों से पैसा खाते में आने के पक्के आसार हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को पूरा मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, अट्रैक्टिव और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क या कॉलेज प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी पर्सनैलिटी में चार्म जोड़ेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कन्या राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

मन में स्पष्टता, व्यक्तित्व में निखार और अधूरे पड़े व्यक्तिगत फैसलों को सिरे चढ़ाने का अनुकूल अवसर सामने है. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर कर रहा है. रात 09:20 बजे तक सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह संयोग आपके भीतर निर्णय लेने का साहस और बौद्धिक संतुलन दोनों बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से आंतरिक शांति मिलेगी और कार्यों की अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए काउंटर पर सीधी मौजूदगी दर्ज कराने और ग्राहकों के साथ नए सिरे से तालमेल बनाने का समय है. अगर आप एकाउंट्स, कंसल्टेंसी, रिटेल, स्टेशनरी, मेडिकल सप्लाई या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम में बढ़िया गति देखने को मिलेगी. आपकी बारीक नजर और सलीका आज आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी प्रभावी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्लानिंग और काम की गुणवत्ता को सीनियर्स नोटिस करेंगे. कोई जरूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिसे आप समय से पहले पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा. किसी पुराने काम या अटके हुए सौदे से पैसा हाथ में आने के आसार हैं. सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क न लें और नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत, आत्मीय और सकारात्मक रहेगा. पारिवारिक चर्चाओं में आपकी राय को पूरा सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी फोकस्ड, ऑर्गनाइज्ड और अट्रैक्टिव रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या नई स्किल की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके काम को एक ग्रेस और फिनिशिंग देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

खर्चों पर लगाम लगाने, गैर-जरूरी उलझनों से खुद को बाहर निकालने और आंतरिक संतुलन साधने की जरूरत साफ दिखेगी. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश, निवेश और एकांत के घर) में गोचर कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपको व्यावहारिक और दूरदर्शी बनाए रखेगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी और मन को गहरा सुकून मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पुराने बहीखातों को दुरुस्त करने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने का समय है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेडिकल या लीगल कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर बिना पूरी जांच-पड़ताल किए अंतिम फैसला लेने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. कार्यस्थल की गॉसिप से खुद को दूर रखें और अपने जरूरी असाइनमेंट्स दोपहर से पहले निपटा लें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. घर की जरूरतों या किसी अटके बिल के चलते अचानक खर्च सामने आ सकता है. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या लुभावनी स्कीमों में पैसा फंसाने से बचें और सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर उलझने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बिल्कुल सही दिन है. अगर आप किसी रिसर्च वर्क, असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या पढ़ाई में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर के सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या सुस्ती लग सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन दुरुस्त रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

मेहनत का ठोस फल मिलने, सामाजिक दायरे में मान-सम्मान बढ़ने और रुकी हुई योजनाओं में गति आने के साफ संकेत हैं. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय और बड़े भाई-बहनों के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपके प्रयासों को बेहतरीन प्रतिफल में बदलने का काम करेगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की सभी अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए बिक्री बढ़ाने, नए थोक या खुदरा ग्राहकों को जोड़ने और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का समय है. गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए ग्राहकों की अच्छी आवक बनी रहेगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए संपर्कों से लाभ के रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी सूझबूझ और संकट सुलझाने की कला की सराहना होगी. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और पेंडिंग काम समय से पहले पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतोषजनक और मजबूती देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके सोशल चार्म को बूस्ट करेगा. ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों के साथ आइडिया शेयरिंग में कोई नई दिशा मिल सकती है. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

धनु राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, जिम्मेदारियों को सलीके से निभाने और बड़े अधिकारियों का भरोसा जीतने के लिए आज का माहौल आपके पक्ष में रहेगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र) में गोचर कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपके पेशेवर प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को निखारेगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नई डील्स पक्की करने, सरकारी या संस्थागत ऑर्डर्स पर बात आगे बढ़ाने और बाजार में दबदबा बनाने का समय है. अगर आप कंसल्टेंसी, प्रशासन, पब्लिकेशन, शिक्षा, रियल एस्टेट या आपूर्ति सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. आपकी ठोस कार्यशैली ग्राहकों को काफी प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और संकट प्रबंधन की क्षमता को उच्चाधिकारी सराहेंगे. किसी नए और अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसे आप समय पर पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा मिलने के मजबूत आसार हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके बहुत काम आएगी. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू या जॉब एप्लिकेशन की तैयारी में लगे हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपके प्रजेंटेशन को काफी प्रभावी बनाएगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मकर राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

भाग्य का मजबूत साथ, अटके हुए कानूनी या सरकारी मामलों में राहत और लंबी योजनाओं को जमीन पर उतारने का स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा के घर) में गोचर कर रहा है. रात 09:20 बजे तक सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह संयोग आपके भीतर एक गहरी समझ और सही दिशा में आगे बढ़ने का विश्वास जगाएगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से आंतरिक संबल मिलेगा और अटके हुए महत्वपूर्ण काम सुगमता से बनने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने, बड़े सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और सप्लाई चेन को मजबूत करने का समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, धार्मिक सामग्री या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. बाजार में आपकी साख और पुराने वादों की ईमानदारी से नई डील्स पक्की हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत और प्रगति देने वाला रहेगा. पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर दबाव महसूस हो रहा था, उसमें सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. पेंडिंग असाइनमेंट्स तय समय पर पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या पूर्व में किए गए कार्यों से रुका हुआ धन खाते में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे के विचारों को सम्मान देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या जांघों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अचानक सामने आने वाली जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालने, कागजी कामकाज को दुरुस्त रखने और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने की जरूरत आज साफ नजर आएगी. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध और गुप्त विद्याओं के घर) में गोचर कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपको जोखिम भरे कदमों से बचाकर संभलकर चलने की सलाह दे रहा है. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को ठीक रखने और किसी भी नए सौदे की शर्तों को बारीकी से जांचने का है. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी नई पार्टनरशिप या बड़े वादे पर तुरंत सहमति देने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और सहकर्मियों की आपसी गॉसिप से दूर रहें. जरूरी और पेंडिंग असाइनमेंट्स को दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लॉटरी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं. पुराने बकाए या उधारी के मामलों को बहुत शांति से सुलझाएं. सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी एकाग्रता में मदद करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में गैस या भारीपन की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

साझेदारी में तालमेल साधने, नए अनुबंधों पर बात आगे बढ़ाने और पब्लिक डीलिंग में अपनी समझदारी साबित करने का शानदार अवसर रहेगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में संचरण कर रहा है. रात 09:20 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में ब्रह्म योग का प्रभाव आपकी बातचीत में सौम्यता, मजबूती और वजन पैदा करेगा. आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी है. परिवार के बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए रिटेल ग्राहकों से सीधे जुड़ने और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर काम की रफ्तार बढ़ाने का दिन है. अगर आप पार्टनरशिप, कपड़ा, सप्लायर नेटवर्क, कंसल्टेंसी, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या लीगल सर्विसेज से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ सुलझी हुई बातचीत किसी बड़े ऑर्डर में बदल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगी रहेगा. टीम मेंबर्स और कलीग्स के साथ आपका तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. पार्टनरशिप के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे और आपके विचारों को पूरा सम्मान देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनकी भावनाओं को समझें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, चार्मिंग और टीम-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन, को-वर्किंग स्पेस या नए स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपका मिलनसार अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके नेटवर्किंग स्किल्स को निखारेगा. सोशल मीडिया पर किसी फिजूल बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन दोनों सही रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें. चतुर्दशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या सफेद वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

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