Aaj Ka Rashifal 9 November 2026: सोमवार के राशिफल में मेष के लिए साझेदार से काम और जिम्मेदारियों पर बात करना अहम रहेगा. मकर के लिए काम की प्राथमिकताएं तय करने और मीन के लिए साझा लेन-देन का हिसाब देखने का दिन है.

तुला में चंद्रमा की स्थिति है. चंद्र राशि से गिनने पर तुला मेष का सातवां भाव है, जो साझेदारी से जुड़ा है, जबकि मकर का दसवां भाव काम और जिम्मेदारियों से जुड़ा है. दिवाली के अगले दिन मेष से मीन तक काम, खर्च और रिश्तों में किस बात पर ध्यान दें, जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूत करने, दैनिक व्यापार में तेजी लाने और सामाजिक संबंधों में सौहार्द बनाए रखने के लिए सोमवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य व लोक-व्यवहार) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज मेष राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. अमावस्या की दोपहर तक दैनिक कार्यों में थोड़ी सतर्कता रखें, लेकिन दोपहर बाद व्यावसायिक योजनाओं और व्यक्तिगत संबंधों में स्पष्ट गति देखने को मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और साझीदार के साथ तालमेल से बड़े परिणाम हासिल होंगे. पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप फर्म, कंसल्टेंसी, रिटेल कारोबार, कपड़ा उद्योग और लग्जरी गुड्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा. यदि आप किसी नए क्लाइंट से मिलने या किसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई बातचीत आपके पक्ष में रहेगी. दफ्तर में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए काम समय पर निपट सकेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक और पुराने लेन-देन के निपटारे से नकदी की स्थिति बेहतर रहेगी. हालांकि, त्योहारी सीजन के चलते दैनिक खर्चों और उपहारों पर व्यय बना रहेगा. किसी भी नए व्यावसायिक सौदे, खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ा उधार देने या बिना जांचे-परखे ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव के बाद का सुकून और आपसी मेलजोल का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं और घरेलू प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा होगी. यदि किसी बात को लेकर जीवनसाथी से पहले मतभेद चल रहा था, तो आज सुलह के लिए दिन सबसे अच्छा है. प्रेम संबंधों में भी संवाद सहज रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मैनेजमेंट, कानून, जनसंचार और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग एकाग्रता और बौद्धिक स्पष्टता लेकर आएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से पढ़ाई में लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण रहेगा. समूह में अध्ययन (ग्रुप स्टडी) करने वाले छात्रों को आज कठिन टॉपिक्स को समझने में विशेष मदद मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

ऊर्जा का स्तर सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार दौड़धूप और बदलते मौसम के कारण कमर में हल्का दर्द या डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. भोजन में तली-भुनी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम दिनभर आपको तरोताजा रखेगा.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को सफेद खाद्य सामग्री (चावल, दूध या सफेद मिठाई) का दान करना आपके दांपत्य व आर्थिक जीवन में शांति और स्थिरता लाएगा.

वृषभ राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, कार्यस्थल पर विरोधियों पर बढ़त बनाने और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए सोमवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा) में तुला राशि में गोचर करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. आज के दिन वृषभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी अनावश्यक विवाद से बचें; इसके बाद अटके हुए सरकारी व कानूनी काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की बदौलत सहकर्मियों और अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. बैंकिंग, लीगल एडवाइजरी, मेडिकल सर्विसेज, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और सप्लाई चेन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. यदि कार्यस्थल पर कोई आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, तो आज आपकी सूझबूझ के आगे उसकी योजनाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी. छोटे व्यापारियों को त्योहारी मांग के अनुरूप माल की आपूर्ति पूरी करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त दौड़धूप करनी पड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और नियमित कारोबार से नकदी की आवक अच्छी रहेगी. यदि आप किसी पुराने कर्ज या देनदारी को निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आर्थिक प्रबंधन के लिहाज से उत्तम है. जरूरी खरीदारी, व्यावसायिक सौदे या वित्तीय दस्तावेजीकरण के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा; इस दौरान किसी को नकद कर्ज देने या अनचाहे रिस्क वाले निवेश से दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी. ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनका सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ पारिवारिक प्राथमिकताओं और बजट को लेकर सहमति बनेगी, जिससे आपसी तालमेल गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच साथी के लिए थोड़ा समय निकालना और उनकी छोटी-मोटी चिंताओं को सुनना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग एकाग्रता बढ़ाने में बेहद मददगार रहेगा. आज के दिन छठे भाव का चंद्रमा आपके भीतर जुझारू प्रवृत्ति और कठिन विषयों को हल करने की क्षमता विकसित करेगा; मॉक टेस्ट या जटिल विषयों का रिवीज़न आज लाभ देगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में अनियमितता और त्योहारी मिठाइयों के अधिक सेवन से पेट में गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. गरिष्ठ और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय योग या वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा सफेद चंदन या कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, फल या भोजन कराना आपके दैनिक कार्यों की बाधाओं को दूर करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

मिथुन राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

बौद्धिक क्षमताओं का सदुपयोग करने, रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने के लिए सोमवार का दिन अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान व प्रेम) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी बड़े निर्णय में भावनात्मक जल्दबाजी से बचें; इसके बाद आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी और बौद्धिक स्पष्टता बढ़ेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, संवाद कौशल और त्वरित समाधान निकालने के हुनर की सराहना होगी. मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, आईटी, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग और पब्लिशिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए और रचनात्मक विचारों पर काम करने का है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं या क्लाइंट को कोई नई रणनीति पेश करनी है, तो दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और वे आपके सुझावों को महत्व देंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रचनात्मक पहलों और पुराने संपर्कों की मदद से आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. पूर्व में किए गए किसी निवेश से संतोषजनक रिटर्न मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण खरीदारी, नए सौदे या आर्थिक समझौतों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस समय में किसी जोखिम भरे वित्तीय सौदे, सट्टे या बिना सोचे-समझे किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनके साथ बातचीत से मन को सुकून मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और संवाद सहज रहेगा; दोनों मिलकर घर की व्यवस्था और आगामी योजनाओं पर शांति से बात कर सकेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अनुकूल है; साथी के साथ किसी बौद्धिक या रचनात्मक विषय पर विचारों का आदान-प्रदान रिश्ते में नई ताजगी भरेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, जनसंचार, कोडिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग अध्ययन में गहराई लाएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. जटिल सिद्धांतों को समझने या रिवीजन करने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतरीन रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार मानसिक सक्रियता और स्क्रीन टाइम की अधिकता के कारण आंखों में हल्का खिंचाव या सिरदर्द हो सकता है. खान-पान में हल्का और सुपाच्य भोजन लें, विशेषकर पेट और आंतों की संवेदनशीलता को देखते हुए गरिष्ठ पकवानों से परहेज रखें. पर्याप्त पानी पिएं और आंखों को बीच-बीच में आराम दें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और सफेद फूल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को अध्ययन सामग्री (कॉपी, पेन) या फल भेंट करना आपके बौद्धिक निर्णयों में स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा.

कर्क राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

घरेलू मामलों को सुलझाने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने और कार्य-जीवन के संतुलन पर ध्यान देने के लिए सोमवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और व्यवस्था बनाने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, वाहन व गृह) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक मन में थोड़ी अनिर्णय की स्थिति या बेचैनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद स्थितियां सामान्य होंगी और आप घरेलू प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के बजाय धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ना हितकारी रहेगा. रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है. दफ्तर में किसी भी सहकर्मी के साथ तीखी बहस से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. यदि आप अपने कार्यस्थल पर कोई नया फेरबदल या विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई योजनाएं ज्यादा कारगर साबित होंगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबार में दैनिक आवक स्थिर रहेगी, हालांकि घर की मरम्मत, सजावट और वाहन के रखरखाव पर अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं. महत्वपूर्ण खरीदारी, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज या आवश्यक वित्तीय लेन-देन के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा; इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने, मकान या वाहन के लिए बयाना देने या किसी को उधार रकम देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में माताजी के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू मामलों पर शांति से बातचीत करें; किसी पुरानी बात को तूल देने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको संबल देगा और वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा साथ निभाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के बजाय उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, शिक्षा, साइकोलॉजी, नर्सिंग और प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग एकाग्रता वापस पाने में मदद करेगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा. घर के शांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा फलदायी रहेगा; कठिन विषयों के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को दोहराने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर है.

सेहत (Health & Wellness)

मौसम के बदलाव और त्योहारी थकान के चलते सीने में भारीपन, कफ, सर्दी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें. मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए प्राणायाम करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत भाव से जप करें. किसी असहाय व्यक्ति या सफाईकर्मी को थोड़ा सा दूध, चावल या सफेद मिष्ठान्न भेंट करना मानसिक शांति को मजबूत करेगा और घर में सुख-समृद्धि बढ़ाएगा.

सिंह राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

साहस, पराक्रम और संपर्कों के विस्तार से अटके हुए मामलों को गति देने के लिए सोमवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ऊर्जावान और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, लघु यात्रा व संवाद) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. आज सिंह राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 12:33 बजे तक अपनी कार्ययोजनाओं को व्यवस्थित रखें; इसके बाद आपकी पहल और संवाद का सकारात्मक असर कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन दोनों में स्पष्ट दिखेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता, मुखर संवाद और आगे बढ़कर पहल करने की आदत से महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. मीडिया, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, सेल्स व मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम और स्वतंत्र कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. यदि किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के सामने अपनी योजना रखनी है, तो दोपहर के बाद की गई बातचीत आपके पक्ष में सकारात्मक नतीजे लेकर आएगी. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना आसान रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक सौदों, कम दूरी की कारोबारी यात्राओं और संपर्कों के माध्यम से नकदी की आवक मजबूत रहेगी. हालांकि, यात्रा, तकनीकी उपकरणों और संचार माध्यमों पर कुछ खर्च हो सकता है. किसी भी नए व्यावसायिक समझौते, आवश्यक खरीदारी या वित्तीय निर्णय के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी बड़े वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या अनजान व्यक्ति के साथ बड़े लेन-देन से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

छोटे भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार में उत्सव के बाद का मेलजोल और सामान्य बातचीत का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी योजनाओं का समर्थन करेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में संवाद खुला और सहज रहेगा; साथी के साथ छोटी यात्रा या शाम को साथ समय बिताने से रिश्ते में नया उत्साह और ताजगी आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, खेलकूद, जनसंचार, सिविल सर्विसेज और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा. आज के दिन किया गया करंट अफेयर्स और मुख्य विषयों का संक्षिप्त रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में काफी सहायक सिद्ध होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार दौड़धूप, भारी सामान उठाने या यात्रा के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. बदलते मौसम और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. सुबह हल्का व्यायाम और प्राणायाम दिनभर ताजगी बनाए रखने में मदद करेगा.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध या अक्षत मिलाकर अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को फल, मिठाई अथवा भोजन कराना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर रखेगा.

कन्या राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

वित्तीय संतुलन साधने, वाणी से बिगड़े मामलों को सुधारने और पारिवारिक संवाद को सहज बनाने के लिए सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए काफी व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब व संचित पूंजी) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या तीखी बातचीत से बचें; इसके बाद अटके हुए पैसों की वापसी और पारिवारिक मसलों में आम सहमति बनाने के रास्ते खुलेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि, व्यावहारिक सूझबूझ और सटीक संवाद से व्यावसायिक बातचीत को नई दिशा मिलेगी. अकाउंट्स, बैंकिंग, टैक्सेशन, डेटा मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन पेंडिंग हिसाब-किताब को चुस्त-दुरुस्त करने का है. यदि आप किसी क्लाइंट या वेंडर के साथ भुगतान की शर्तों पर बात कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे उपयुक्त रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल सामान्य रहेगा, बस अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और नियमित कारोबार से नकदी का प्रवाह बना रहेगा, जिससे संचित धन में स्थिरता आएगी. हालांकि, घरेलू जरूरतों और मेहमाननवाजी पर कुछ सामान्य खर्च हो सकते हैं. किसी भी आवश्यक खरीदारी, बैंक जमा या वित्तीय अनुबंध के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, अनजान नंबरों पर ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और सुकून का माहौल रहेगा. कुटुंब के किसी सदस्य के साथ यदि पिछले दिनों कोई गलतफहमी हुई थी, तो आज शांत मन से बातचीत करके उसे दूर करने का अनुकूल समय है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा; दोनों मिलकर घरेलू प्राथमिकताओं और बजट को संतुलित करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और साथी की बातों को बिना जज किए सुनें, इससे रिश्ते में भरोसा और गहरा होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सीए, बैंकिंग, कॉमर्स, डाटा साइंस, राज्य प्रशासनिक सेवाओं और सांख्यिकी की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग बौद्धिक एकाग्रता में वृद्धि करेगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. आज के दिन फॉर्मूले, न्यूमेरिकल और करंट अफेयर्स का दोहराव आगामी परीक्षाओं में आपके आत्मविश्वास को मजबूती देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और खान-पान में लापरवाही की वजह से गले में खराश, दांतों या मसूड़ों में हल्की संवेदनशीलता अथवा आंखों में थकान महसूस हो सकती है. बहुत अधिक ठंडा पानी या बासी मिठाइयों के सेवन से बचें. हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और सफेद फूल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद को फल, मिठाई अथवा दूध का दान करना आपके आर्थिक मामलों की बाधाओं को दूर करेगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि कराएगा.

तुला राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

व्यक्तित्व में निखार लाने, मानसिक स्पष्टता साधने और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए सोमवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक आपकी अपनी राशि का नक्षत्र स्वाति रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज तुला राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी बड़े निर्णय में संकोच या असमंजस से बचें; इसके बाद आपके विचारों में स्थिरता आएगी और नए कार्यों की रूपरेखा तय करना आसान होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी गरिमा, कार्यकुशलता और संतुलित नजरिए की सराहना होगी. फैशन, गारमेंट्स, लग्जरी गुड्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, लीगल एडवाइजरी और जनसंपर्क से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहचान को मजबूत करने का है. यदि आप अपनी किसी योजना को उच्चाधिकारियों या व्यावसायिक साझीदारों के सामने प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में स्पष्ट सहमति बनाएगी. सहकर्मियों के साथ समन्वय अच्छा रहेगा और आप टीम की जिम्मेदारियों को सहजता से संभाल सकेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक और पुराने लेन-देन के समाधान से नकदी का प्रवाह सुचारू रहेगा. हालांकि, स्वयं की साज-सज्जा, स्वास्थ्य और सामाजिक मेलजोल पर सामान्य खर्च हो सकते हैं. किसी भी आवश्यक खरीदारी, अनुबंध या वित्तीय योजना के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आपके विचारों और प्राथमिकताओं को सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर घर की आगामी व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करेंगे. यदि किसी पारिवारिक विषय पर लंबे समय से मतभेद चल रहा था, तो आज शांत मन से की गई बातचीत से उसका व्यावहारिक हल निकलेगा. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कानून, डिजाइनिंग, जनसंचार, प्रबंधन और राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग एकाग्रता बढ़ाने में बेहद मददगार रहेगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति रुझान बढ़ेगा. आज के दिन मुख्य विषयों के रिवीज़न और शॉर्ट नोट्स को दोहराने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी, लेकिन लगातार व्यस्तता, त्योहार के बाद की दौड़धूप और स्क्रीन टाइम की अधिकता से सिर में हल्का भारीपन या आंखों में खिंचाव हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, दूध, चावल या वस्त्र भेंट करना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और दैनिक जीवन में सुख-शांति व समृद्धि लाएगा.

वृश्चिक राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण साधने, बाहरी संपर्कों को व्यवस्थित करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सोमवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सतर्कता और संतुलन का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेशी संपर्क, एकांत व निवेश) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या गोपनीय बातों को सार्वजनिक करने से बचें; इसके बाद अटके हुए बाहरी मामलों और कानूनी कागजातों में स्पष्टता आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे रहकर की गई तैयारी और शोधपरक कार्य ज्यादा प्रभावी साबित होंगे. आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ई-कॉमर्स, रिसर्च लैब्स, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों को साधने का है. दफ्तर में किसी की बातों में आकर अपनी राय तुरंत न दें और ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह तटस्थ रहें. यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट या दूर के क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में सकारात्मक आधार तैयार करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आमदनी की तुलना में यात्रा, मेहमाननवाजी, पुराने बिलों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर खर्च का पलड़ा थोड़ा भारी रह सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान या आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करने, किसी को बड़ी रकम उधार देने या शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पूरी तरह परहेज रखें. बजट बनाकर चलना ही आज के दिन आपकी वित्तीय मजबूती बनाए रखेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में शांत और संयमित रुख अपनाएं; पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय वर्तमान माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करें. दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से संवाद हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक संबल आपको कई चिंताओं से मुक्त करेगा; उनके साथ बैठकर घर के भविष्य के खर्चों पर सहमति बनाना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के प्रति अनावश्यक शक या संशय पालने से बचें और अपनी बात को सीधे व सरल शब्दों में साझा करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेश में उच्च शिक्षा, रिसर्च स्कॉलरशिप, भाषा विज्ञान, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन में भटकाव कम होगा. शांत एकांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा; कठिन सिद्धांतों और फॉर्मूलों के रिवीज़न पर ध्यान केंद्रित रखें.

सेहत (Health & Wellness)

लगातार अनिद्रा, स्क्रीन टाइम और त्योहारी भागदौड़ के चलते आंखों में जलन, सिरदर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए गरिष्ठ और ठंडी चीजों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध या अक्षत मिलाकर अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करना आपके व्यय भाव के दोषों को शांत करेगा और मानसिक तनाव को दूर कर कार्यों में आ रही रुकावटों को समाप्त करेगा.

धनु राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

व्यावसायिक लाभ को बढ़ाने, वरिष्ठ सहयोगियों से तालमेल साधने और सामाजिक दायरे से लाभ उठाने के लिए सोमवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन व सामाजिक नेटवर्क) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. आज धनु राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी वित्तीय वादे में जल्दबाजी न दिखाएं; इसके बाद आपके व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरगामी सोच और नेटवर्किंग की क्षमता से अटके हुए सौदों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, बड़े प्रोजेक्ट्स, विदेशी व्यापार, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, उच्च शिक्षा और वित्तीय संस्थानों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहुंच का विस्तार करने का है. यदि किसी उच्च अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यावसायिक साझेदारी की चर्चा चल रही है, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक नतीजे देगा. टीम के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और साझा लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आसानी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक मुनाफे, पुराने निवेशों और पूर्व में किए गए कार्यों के बकाये भुगतान से नकदी की आवक बहुत मजबूत रहेगी. आर्थिक विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाने का यह उपयुक्त समय है. किसी भी महत्वपूर्ण खरीदारी, निवेश या नए वित्तीय सौदों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, अनचाहे रिस्क वाले निवेश या बिना सोचे-समझे किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में मित्रों और बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और परिवार के साथ किसी सामूहिक कार्यक्रम या बातचीत में समय बीतेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करेंगे और घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ भविष्य के सपनों और साझा लक्ष्यों पर खुलकर बात करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, प्रबंधन, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य योग और ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अध्ययन में नई दिशा देगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने के लिए बेहद उपयुक्त है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़, सामाजिक मुलाकातों और खान-पान में अनियमितता के चलते पिंडलियों, जांघों में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, मिष्ठान्न अथवा भोजन कराना आपके लाभ भाव को बल देगा और आय के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

मकर राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

कार्यक्षेत्र में साख मजबूत करने, व्यावसायिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने और उच्चाधिकारियों से सहयोग पाने के लिए सोमवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बेहद ठोस और परिणामोन्मुख रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, आजीविका व पिता) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. आज मकर राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 12:33 बजे तक अपने दैनिक दायित्वों को संयम से पूरा करें; इसके बाद कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय प्रभावी साबित होंगे और रुकी हुई फाइलों को गति मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, अनुशासन और व्यावहारिक समाधान निकालने की क्षमता की सराहना होगी. प्रशासन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, सरकारी विभागों, मैन्युफैक्चरिंग, लीगल फ्रेमवर्क और कॉरपोरेट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी स्थिति मजबूत करने का है. यदि आप कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने या उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए त्योहारी मांग के अनुरूप आपूर्ति और नए ऑर्डर्स का प्रबंधन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक, नियमित आजीविका और पूर्व में किए गए श्रम के भुगतान से नकदी की स्थिति मजबूत रहेगी. कार्यक्षेत्र के विस्तार या व्यावसायिक उपकरणों के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी नए अनुबंध, महत्वपूर्ण सौदे या आवश्यक खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी बड़े वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर करने या बिना सोचे-समझे उधारी का लेन-देन करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको कई उलझनों से बाहर निकालेगा और उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार में काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी; दफ्तर का तनाव घर पर लाने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी व्यस्तता को समझेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ समय निकालकर बातचीत करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता बनी रहेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, कानून और रक्षा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए दसवें भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग अध्ययन में अनुशासन लाएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपकी तैयारी को मजबूती देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्यतः अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार बैठे रहने, खड़े होकर काम करने या भागदौड़ की वजह से घुटनों, जोड़ों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव और थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. कार्य के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग करना और समय पर भोजन लेना दिनभर आपको सक्रिय रखेगा.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके कर्म भाव के दोषों को दूर करेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा.

कुंभ राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

भाग्य का सहयोग पाने, उच्च शिक्षा व शोधपरक मामलों को गति देने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सोमवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व गुरु) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी आध्यात्मिक या बड़े निर्णय में संशय से बचें; इसके बाद आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए काम स्वतः आगे बढ़ने लगेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, मौलिक सोच और निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना होगी. शोध, उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार, परामर्श, जनसंचार, कानूनी सलाहकार और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसरों की पहचान करने का है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या उच्चाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक परिणाम देगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों और मार्गदर्शकों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे जटिल निर्णय लेना आसान होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक संपर्कों और पूर्व में किए गए सुनियोजित निवेशों से नकदी का प्रवाह बेहतर रहेगा. धार्मिक कार्यों, यात्रा या पुस्तकों के अध्ययन पर कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी नए वित्तीय समझौते, जरूरी खरीदारी या कागजी कार्रवाई के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी अनचाहे रिस्क वाले वित्तीय सौदे में हाथ डालने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में बड़ों और पिता तुल्य व्यक्तियों का स्नेह व आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक विषय पर सार्थक बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी सोच और प्राथमिकताओं का आदर करेंगे और घर की व्यवस्थाओं को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ वैचारिक स्तर पर तालमेल गहरा होगा और भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात हो सकेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, दर्शनशास्त्र, कानून, सिविल सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नवम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग अध्ययन में गहरी एकाग्रता लाएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा. आज के दिन गुरुजनों या मेंटर्स से मिला सुझाव आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा चलने-फिरने या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से जांघों, कूल्हों या पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और ध्यान के लिए जरूर निकालें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और सफेद चंदन मिलाकर अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिष्ठान्न, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके भाग्य भाव के दोषों को शांत करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

मीन राशि: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

गोपनीय मामलों को सुलझाने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने और जोखिम भरे फैसलों से बचने के लिए सोमवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सतर्कता और आत्मसंयम का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, गूढ़ विद्या, शोध व बाधाएं) में तुला राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12:33 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सौभाग्य योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 12:33 बजे तक किसी भी बड़े या संवेदनशील फैसले को टालना ही बेहतर रहेगा; इसके बाद अटकी हुई स्थितियों में धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज प्रयोग करने के बजाय तयशुदा व्यवस्था और रूटीन पर टिके रहना फायदेमंद रहेगा. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, फॉरेंसिक, फार्मास्यूटिकल्स और गुप्त सूचना तंत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन गहरे शोध और दस्तावेज जुटाने का है. दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें और अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करें. यदि साझेदारी या निवेश को लेकर कोई नई चर्चा चल रही है, तो आज किसी भी दस्तावेज़ पर बिना कानूनी सलाह के हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आमदनी सामान्य बनी रहेगी, लेकिन पुराने कर्जों के भुगतान, टैक्स या अचानक सामने आने वाली मरम्मत पर कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी जरूरी वित्तीय व्यवस्था या पूर्व-नियोजित लेन-देन के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं सुबह 07:24 से 08:47 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में सट्टेबाजी, किसी को बड़ी उधारी देने या बिना जांचे-परखे ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में शांत और धैर्यवान रवैया अपनाएं. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर संवाद हो सकता है, जहां शब्दों का चयन बहुत नपा-तुला रखना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद खुला रखें; अपने मन की चिंताओं को साझा करने से मानसिक बोझ हल्का होगा और वे घरेलू प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी पर अनावश्यक दबाव या शक करने से बचें और एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च, मेडिकल साइंसेज, साइकोलॉजी, पुरातत्व और सांख्यिकी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आठवें भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग अध्ययन में गहराई लाएगा. दोपहर बाद विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा. शांत वातावरण में बैठकर जटिल विषयों के रिवीजन और फॉर्मूलों को दोहराने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक उपयोगी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में अनियमितता और त्योहारी मिठाइयों के चलते पेट के निचले हिस्से में संक्रमण, गैस या अपच की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व काले तिल मिलाकर अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके अष्टम भाव के दोषों को शांत करेगा और अज्ञात भय व चिंताओं को दूर रखेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.