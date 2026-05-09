Aaj Ka Rashifal: 9 मई 2026, शनिवार का दिन कई राशियों के लिए बड़े फैसलों, करियर दबाव, आर्थिक planning और रिश्तों में संतुलन की परीक्षा लेकर आ सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेगा, जिससे जिम्मेदारियां, practical thinking और career-related फैसलों का प्रभाव बढ़ेगा. वहीं मेष राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कई राशियों को नेतृत्व क्षमता, communication power और नए अवसर देने का संकेत दे रहा है.

दूसरी ओर, मीन राशि में शनि और मंगल की युति मानसिक दबाव, workload, financial caution और रिश्तों में patience की आवश्यकता बढ़ा सकती है. खासतौर पर मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों को आज जल्दबाजी से बचते हुए long-term stability पर ध्यान देना होगा. वहीं वृषभ, तुला और मीन राशि वालों के लिए networking, investment और career growth से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं.

आज का दिन यह संकेत दे रहा है कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया फैसला ही आगे लाभ दिलाएगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का, आज का राशिफल-

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का दिन साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी मंगल बारहवें भाव में शनि के साथ स्थित हैं. मेष राशि में बना बुधादित्य योग आपको नेतृत्व क्षमता, तेज सोच और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत देगा. मेष राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रभावी है, इसलिए आज जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन से लिए गए फैसले लंबे समय में अधिक लाभ देंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, प्रशासन और बिजनेस से जुड़े लोगों पर काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, लेकिन यही समय आपकी क्षमता और निर्णय शक्ति को साबित भी करेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं और सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि बदलते professional माहौल, बढ़ती competition और आर्थिक अस्थिरता के बीच आज भावनाओं नहीं, बल्कि रणनीति से लिए गए फैसले आगे लाभ देंगे. यदि आप job switch, partnership या बड़ा investment सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. पुराने प्रयासों से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन अचानक travel, health या technology related खर्च बढ़ सकते हैं. शेयर बाजार या risky investment में सावधानी रखना बेहतर रहेगा. शनि का प्रभाव इस समय आपको short-term लाभ से ज्यादा long-term stability पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम की व्यस्तता रिश्तों पर असर डाल सकती है. Partner को आपकी मौजूदगी और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. लव रिलेशन में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. साढ़े साती का प्रभाव आपको रिश्तों में maturity और patience बनाए रखने की सीख भी देगा.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, आंखों की थकान, अनिद्रा या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. शनि-मंगल का प्रभाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है, इसलिए देर रात तक जागने और खान-पान की अनदेखी से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 8

लकी कलर: मैरून

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव की कृपा के लिए शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. इसके साथ ॐ हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप मानसिक दबाव कम करने और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, अवसर और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं. यह स्थिति आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके लाभ भाव में सक्रिय है, जो networking, professional circle और long-term goals को प्रभावित करेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, डिजाइन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते market trends, बढ़ती competition और आर्थिक अस्थिरता के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart planning ही सफलता दिलाएगी. आपकी communication skill और practical approach आज आपको दूसरों से आगे रख सकती है. यदि आप नया investment, partnership या job switch सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. पुराने निवेश, commission या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, सूर्य और बुध का बारहवें भाव में प्रभाव travel, luxury या technology related खर्च बढ़ा सकता है. short-term profit के लालच में risky investment से दूरी रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. शुक्र का आपकी ही राशि में होना प्रेम और आकर्षण को मजबूत करेगा. Partner के साथ भविष्य और आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिलने या किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress कम रहेगा, लेकिन लगातार काम और भागदौड़ के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है. गला, गर्दन या कंधों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. खान-पान और नींद की अनदेखी न करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द या तिल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए गहरे विचार, महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य की रणनीति पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं. यह योग आपको तेज सोच, networking और professional clarity देगा, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक बदलाव और मानसिक दबाव भी बढ़ा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लेखन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि सही timing और communication skill ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया project, investment या job opportunity पर काम कर रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से जांचें. शनि और मंगल का प्रभाव career sector में workload और pressure बढ़ा सकता है, लेकिन यही समय आपकी क्षमता साबित भी करेगा. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी रहेगी. अचानक खर्च, loan, insurance, tax या investment से जुड़ी कोई स्थिति सामने आ सकती है. हालांकि, पुराने संपर्कों या networking से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में transparency बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें. लव रिलेशन में emotional intensity बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य और भरोसे को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, अनिद्रा, acidity या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार स्क्रीन देखने और अनियमित दिनचर्या से थकान बढ़ सकती है. meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करना भी शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों, साझेदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पर शनि और मंगल की दृष्टि मानसिक दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है. दूसरी ओर, मेष राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे करियर और public image से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और public dealing से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और निर्णय क्षमता पर नजर रख सकते हैं. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल और बढ़ती competition के बीच partnership और teamwork की भूमिका बढ़ेगी. यदि आप business करते हैं, तो client dealing या agreement में extra सावधानी रखें. आज लिया गया कोई professional decision आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान नया contract या बड़ा investment टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन साझेदारी या joint finance से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी होगी. अचानक travel, business expansion या परिवार से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. speculative investment में सावधानी रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के लिहाज से दिन संवेदनशील रह सकता है. Partner को आपकी भावनात्मक मौजूदगी की जरूरत महसूस होगी. छोटी बातों को ego issue बनने से रोकें. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता या बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, mood swings, नींद की कमी या digestion से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. लगातार चिंता करने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. शाम के समय ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति देने में सहायक रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों, काम के दबाव और बड़े लक्ष्य पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं. यह योग आपको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और तेज निर्णय शक्ति देगा. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए आज हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, मीडिया, राजनीति, मैनेजमेंट, बिजनेस और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. workload अचानक बढ़ सकता है, लेकिन यही समय आपकी क्षमता और leadership को साबित भी करेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर नजर रखेंगे और किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि discipline और consistency भी जरूरी होगी. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन loan, tax, insurance या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम का दबाव रिश्तों पर असर डाल सकता है. Partner को समय और emotional support देने की जरूरत होगी. छोटी बातों पर गुस्सा या ego बढ़ने से विवाद हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, acidity, blood pressure fluctuation या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार stress लेने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी, आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करना भी शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्टता लेकर आ सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं. यह योग आपको तेज विश्लेषण क्षमता, practical सोच और परिस्थितियों को जल्दी समझने की शक्ति देगा. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में सक्रिय है, जिससे रिश्तों और professional partnerships में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, लेखन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, अकाउंट्स और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी planning और detail-oriented approach आज आपको दूसरों से आगे रख सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart execution ही सफलता दिलाएगा. यदि आप नया project, partnership या investment शुरू करना चाहते हैं, तो हर agreement को ध्यान से पढ़ें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पुराने निवेश या किसी professional संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, शनि-मंगल का प्रभाव रिश्तों या साझेदारी से जुड़े खर्च बढ़ा सकता है. speculative investment में जल्दबाजी से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. हालांकि, छोटी बातों पर overthinking रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, digestion related परेशानी, acidity या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. योग और meditation आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए परिवार, करियर और मानसिक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं. यह स्थिति आपको आत्मविश्वास, आकर्षण और भावनात्मक स्थिरता देगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके षष्ठम भाव में सक्रिय है, जिससे workload, competition और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, डिजाइन, फैशन, कॉरपोरेट, कानून, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी diplomacy और balanced approach मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि consistency और practical thinking ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया investment, property deal या partnership सोच रहे हैं, तो हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, वाहन, technology या family related खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. speculative investment में सावधानी रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. Partner के साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, काम का तनाव रिश्तों पर असर डाल सकता है, इसलिए संवाद में संतुलन बनाए रखें. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, digestion related परेशानी या पीठ दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और अनियमित दिनचर्या से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए तेज निर्णय, साहस और महत्वपूर्ण बातचीत का दिन साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास, communication skill और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल मीन राशि में शनि के साथ पंचम भाव में स्थित हैं. यह स्थिति आपको रचनात्मक सोच और गहराई से योजना बनाने की क्षमता देगी, लेकिन भावनात्मक निर्णयों में सावधानी रखना जरूरी होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, राजनीति, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी communication skill और leadership quality आज आपको दूसरों से आगे रख सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, बढ़ती competition और तेजी से बदलती market conditions के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही timing और strategic thinking ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया project, investment या partnership सोच रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से समझें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से संपर्क लाभकारी साबित हो सकता है. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने निवेश, commission या professional networking से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, बच्चों, education, luxury या travel से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. Partner के साथ भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. हालांकि, possessiveness या overthinking रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता या बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, नींद की कमी या शरीर में थकान महसूस हो सकती है. लगातार मानसिक दबाव के कारण mood swings भी बढ़ सकते हैं. meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: मैरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ अं अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और long-term planning पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जिससे धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. वहीं आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में सप्तम भाव में स्थित हैं, जो रिश्तों, networking और professional collaboration को सक्रिय कर रहे हैं. दूसरी ओर, मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में मानसिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, law, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी communication skill और practical approach आज कार्यक्षेत्र में सम्मान दिला सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि adaptability भी जरूरी होगी. यदि आप नया investment, property deal या business expansion सोच रहे हैं, तो हर निर्णय सोच-समझकर लें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों, networking या किसी family support से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, वाहन, repair या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज स्थिरता और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. Partner के साथ भविष्य और आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. काम और परिवार के बीच balance बनाना चुनौती बन सकता है. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, पीठ दर्द, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार जिम्मेदारियों के दबाव से थकान महसूस हो सकती है. योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, जिम्मेदारियों और बड़े निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि मकर में गोचर कर रहा है, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ निर्णय क्षमता भी मजबूत रहेगी. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ तृतीय भाव में स्थित हैं, जो communication, networking और साहस से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहे हैं. यह स्थिति आपको मेहनत और अनुशासन के जरिए आगे बढ़ने का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मैनेजमेंट और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. workload बढ़ सकता है, लेकिन आपकी practical thinking और discipline आपको दूसरों से आगे रखेगा. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल और बढ़ती competition के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि तेजी से decision लेने की क्षमता भी जरूरी होगी. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों और networking से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, travel, communication, gadgets या family related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज धैर्य और स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. काम का दबाव emotional distance बढ़ा सकता है. Partner को समय और support देने की जरूरत महसूस होगी. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, कंधों या गर्दन में दर्द और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और जिम्मेदारियों के दबाव से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या काली उड़द का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्ममंथन, आर्थिक फैसलों और भविष्य की रणनीति पर गंभीरता से विचार करने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जिससे खर्च, विदेश, मानसिक स्थिति और hidden planning से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर असर डाल सकते हैं. यह समय आपको जल्दबाजी नहीं, बल्कि practical और disciplined approach अपनाने की सलाह दे रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मीडिया, finance, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक workload बढ़ सकता है या किसी पुराने pending काम को पूरा करने का दबाव आ सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि patience और long-term planning भी जरूरी होगी. यदि आप job switch, foreign project, investment या partnership पर विचार कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. अचानक travel, medical, gadgets या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, पुराने संपर्कों या किसी hidden opportunity से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज emotional sensitivity बढ़ सकती है. Partner को आपकी भावनात्मक मौजूदगी और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. छोटी बातों को लेकर दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए patience बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, अनिद्रा, आंखों की थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. लगातार overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. meditation, पर्याप्त पानी और आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 2

लकी कलर: नीला और बैंगनी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, कंबल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 9 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बड़े लक्ष्य, networking और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जिससे लाभ, social circle और professional networking से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आपकी राशि में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जो आपको मेहनती, focused और ambitious बनाएगी, लेकिन साथ ही मानसिक दबाव और impatience भी बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रिसर्च, finance और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. लंबे समय से रुके कामों में प्रगति मिल सकती है या किसी influential व्यक्ति से सहयोग प्राप्त हो सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल सपने देखना नहीं, बल्कि disciplined execution ही सफलता दिलाएगा. आपकी planning और strategic thinking आज आपको दूसरों से आगे रख सकती है. यदि आप नया investment, business expansion या job switch सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. राहुकाल सुबह लगभग 09:00 AM से 10:40 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने निवेश, networking या किसी बड़े संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, शनि-मंगल का प्रभाव यह भी बता रहा है कि जल्द लाभ की चाह में risky investment नुकसान दे सकता है. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज भावनात्मक गहराई और गंभीरता दोनों बढ़ सकती हैं. Partner के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों और stability को लेकर चर्चा हो सकती है. हालांकि, गुस्सा या impatience रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, blood pressure fluctuation या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और आसमानी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर, क्रोध और दुर्घटनाओं से सतर्कता का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.