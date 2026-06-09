Aaj Ka Rashifal: अगर आप जानना चाहते हैं कि 9 जून 2026, मंगलवार यानी ज्येष्ठ मास के छठे बड़े मंगल पर आपकी राशि के लिए क्या विशेष संकेत हैं, तो आज का राशिफल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

चंद्रमा मीन राशि में, बुधादित्य योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जबकि कुछ को निवेश और निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि (Aries) - 9 जून 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और पर्दे के पीछे रहकर अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आप पर बनी रहेगी. आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी अपनी ही राशि मेष (भरणी नक्षत्र) में विराजमान हैं, जो आपको जबरदस्त साहस देंगे.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 12वें भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको सुदूर क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा लाभ दिलाने के लिए तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में मीन का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी बौद्धिक क्षमता को गजब की दूरदर्शिता देगा, जिससे आप बिल्कुल खामोशी से अपनी गुप्त रणनीतियों पर काम करेंगे और आपके विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, 12वें भाव में चंद्रमा होने के कारण मन में अचानक कोई अनजाना भ्रम या मानसिक व्यय (ओवरथिंकिंग) हावी हो सकता है, इसलिए दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या किसी भी शॉर्टकट के जाल से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', Research या लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे मजबूत है. सहकर्मी और बॉस आज आपकी कार्यकुशलता का लोहा मानेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए सुबह 08:29 के बाद लगने वाला पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र कठिन और गूढ़ विषयों को सीखने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. 12वें भाव का चंद्रमा व्यापार में विदेशी स्रोतों, आयात-निर्यात (Import-Export) या डिजिटल माध्यमों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग बना रहा है.

पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी चतुराई से वापस मिल सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और बुध का प्रभाव आपकी एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर पराक्रम और शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, सिरदर्द या रात में अनिद्रा (नींद की कमी) की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के किसी बड़े निवेश, बच्चों की शिक्षा या सुदूर यात्रा की रूपरेखा पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके बीच के तालमेल को और मैच्योर बनाएगी. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 3

शुभ रंग: सिंदूरी लाल, गहरा पीला

वृषभ राशि (Taurus) - 9 जून 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी प्रबंधन क्षमता और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर विरोधियों को पछाड़कर सफलता की एक नई इबारत लिखने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा आपके साहस को दोगुना कर देगी.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए चौतरफा मुनाफे और आय के नए स्रोत खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में लाभ भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी व्यावसायिक बुद्धि को गजब की धार देगा, जिससे आप व्यापार और निवेश में बिल्कुल सटीक और दूरगामी फैसले लेंगे जो सीधे निशाने पर बैठेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, 11वें भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके करीबी मित्र या बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम या गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए दोपहर के समय भूलकर भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने की गलती न करें. आज बजरंगबली का नाम लेकर किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या झांसे में आने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपने अधिकारों और पद का सही इस्तेमाल करने का है. लाभ भाव का चंद्रमा आपकी कार्यप्रणाली को सीधे मैनेजमेंट और बड़े अधिकारियों की नजरों में लाएगा, जिससे प्रमोशन या सैलरी हाइक की बात आगे बढ़ सकती है.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक टेंडर्स से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर तिजोरी भरने' का है. लाभ भाव का चंद्रमा व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और डेली सेल्स में जबरदस्त उछाल आने के प्रबल योग बना रहा है. बैंकिंग, कंसल्टेंसी, रीयल एस्टेट या मेटल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, वरना आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का लोहा मनवाने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली आज आपको डिजिटल जगत में नए बड़े क्लाइंट्स और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण पिंडलियों में दर्द, पैरों में हल्की सुस्ती या खान-पान की लापरवाही से पेट में गैस/एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, इसलिए बाहर के हैवी खाने से पूरी तरह तौबा करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी मानसिक एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर के बजट, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान बढ़ेगा.

छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बिघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, चमकीला हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 9 जून 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता के दम पर अपनी किस्मत का पासा पलटने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके साहस और कूटनीति में गजब का निखार आएगा.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर को एक नई रफ़्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में कर्म भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके पेशेवर जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच को चरम पर ले जाएगा, जिससे ऑफिस और बिजनेस में आपके द्वारा दिए गए सुझाव सीधे निशाने पर बैठेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, दशम भाव में चंद्रमा होने और नक्षत्र परिवर्तन के कारण कार्यस्थल पर काम के जूनून में सहकर्मियों या उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अचानक कोई कम्यूनिकेशन गैप या गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए दोपहर के समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या जल्दबाजी में कोई भी नया वादा करने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप स्थापित करने और विरोधियों को चारों खाने चित करने का है. कर्म भाव का चंद्रमा आपकी कार्यकुशलता की बदौलत आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट दिला सकता है.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए आज का दिन कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. कर्म भाव का चंद्रमा व्यापार में नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने और सुदूर संपर्कों के जरिए बड़ा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बना रहा है. बैंकिंग, मार्केटिंग, टेक-बिजनेस या कंसल्टेंसी से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और बुध का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर पराक्रम और शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण मानसिक थकान, काम के अत्यधिक दबाव से सिरदर्द या पैरों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई ऊर्जा मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के किसी बड़े निवेश, बच्चों की शिक्षा या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को साझा करने पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान और मिठास बढ़ेगी.

छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 9 जून 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान (Intuition) क्षमता को हथियार बनाकर मुश्किलों से पार पाने और लंबी दूरी की योजनाओं को अंजाम देने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके भीतर का डर समाप्त होगा और साहस का संचार होगा.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके रुके हुए कामों को गति देने और भाग्य का पूरा साथ दिलाने के लिए तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में भाग्य भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी आत्मिक और बौद्धिक शक्ति को चरम पर ले जाएगा, जिससे आप सुदूर क्षेत्रों, ऑनलाइन माध्यमों या बड़े व्यापारिक नेटवर्क्स से अपनी चतुराई के बल पर बड़ा लाभ निकाल लेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, 9वें भाव में चंद्रमा होने और नक्षत्र परिवर्तन के कारण मन में अचानक किसी बात को लेकर बहुत गहरी ओवरथिंकिंग, धार्मिक अंधविश्वास या गुरु या वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है, इसलिए दोपहर के समय अपने विचारों को संतुलित रखें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं, रिसर्च या किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे मजबूत है. आपके सीनियर्स और बॉस आज आपकी दूरगामी सोच और कार्यकुशलता के कायल होंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण पत्राचार आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. भाग्य भाव का चंद्रमा व्यापार में विदेशी संपर्कों, आयात-निर्यात (Import-Export) या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तगड़े लाभ के योग बना रहा है. पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी कूटनीति से वापस मिल सकता है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, न ही किसी अनजान स्कीम में पैसा लगाएं; वरना संचित पूंजी फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा.

यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में एक विश्वसनीय चेहरा बनाकर खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण पैरों में हल्की थकान, सुस्ती या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और एकाग्रता मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के किसी बड़े निवेश, बच्चों की शिक्षा या किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके बीच के तालमेल को और मैच्योर बनाएगी.

छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, मोतिया (पर्ल)



सिंह राशि (Leo) - 9 जून 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति' और प्रशासनिक धमक से पूरी महफ़िल लूटने और विरोधियों को घुटनों पर लाने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके तेज और पराक्रम में राजाओं जैसा उछाल आएगा.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 8वें भाव यानी गुप्त और शोध के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको पर्दे के पीछे रहकर अपनी गोटी सेट करने और गुप्त रणनीतियों से बड़ा लाभ निकालने के लिए तैयार कर रहा है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में 8वें भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके जीवन में छिपे हुए स्रोतों से लाभ के रास्ते खोलने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी खोजी बुद्धि और रणनीतिक सोच को चरम पर ले जाएगा, जिससे आप दूसरों के दिमाग को भांपकर बिल्कुल सटीक और अचूक चाल चलेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, अष्टम भाव में चंद्रमा होने और नक्षत्र परिवर्तन के कारण मन में अचानक कोई अनजाना अज्ञात भय, भ्रम या अचानक कोई काम अटकने की झुंझलाहट पैदा हो सकती है, इसलिए दोपहर के समय किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या गुस्से में आकर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह, अहंकार या किसी भी शॉर्टकट के जाल से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, डेटा माइनिंग या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करने के लिए सबसे मजबूत है. आपकी बारीक कार्यप्रणाली विरोधियों की बोलती बंद कर देगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया टेंडर पास कराना हो, उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील करनी हो या बड़ा आवेदन सबमिट करना हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, बजरंगबली की कृपा से काम बनेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'फूंक-फूंक कर कदम रखने' और बड़ी प्लानिंग करने का है. अष्टम का चंद्रमा अचानक पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए बड़ा धन लाभ (अचानक धन लाभ) करा सकता है, लेकिन व्यापार में कोई भी नया सौदा करते समय कागजी कार्रवाई में रत्ती भर भी ढिलाई न बरतें.

निवेशकों के लिए सख्त सलाह है कि आज सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा ट्रांजैक्शन या नए एग्रीमेंट पर साइन करना पूरी तरह टाल दें, वरना पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डार्क, इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक हाई-टेक, रहस्यमयी और बेहद प्रभावशाली रूप देगा. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस या इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है, जो आपको बड़े स्पॉन्सर्स दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा पेट में गड़बड़, अचानक थकान या वायु विकार जैसी समस्या दे सकता है, इसलिए बाहर के हैवी खाने से पूरी तरह तौबा करें.

वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी मानसिक व्याकुलता शांत होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं क्योंकि राहु-चंद्रमा की स्थितियां अविश्वास पैदा कर सकती हैं. जीवनसाथी के साथ बैठकर किसी उलझे हुए पारिवारिक या वित्तीय मामले को सुलझाने का यह सही समय है. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सुर्ख लाल

कन्या राशि (Virgo) - 9 जून 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और डेटा-आधारित सटीक कैलकुलेशन' के दम पर विरोधियों की हर चाल को नाकाम करने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक शक्ति को गजब का बल मिलेगा.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 7वें भाव यानी साझेदारी और पब्लिक इमेज के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को एक नई मजबूती देने के लिए तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में सप्तम भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी पब्लिक इमेज और डील्स में बड़ा उछाल लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी संवाद शैली को गजब की धार देगा, जिससे आप कठिन से कठिन मीटिंग्स या व्यापारिक समझौतों को अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ लेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, सप्तम भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण साझेदारी के कामों में या करीबी सहयोगियों के साथ अचानक कोई वैचारिक मतभेद या कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है, इसलिए दोपहर के समय किसी भी प्रकार की जिद या अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या जल्दबाजी में कोई भी नया व्यावसायिक वादा करने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख मजबूत करने और महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स की कमान खुद संभालने का है. बारीक से बारीक कमियों को पकड़ने की आपकी कला आज आपको सीनियर्स की नजरों में हीरो बना देगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत, नया एग्रीमेंट साइन करना या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा' कमाने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा रिटेल, विदेशी व्यापार, कंसल्टेंसी, या नए बिजनेस कोलैबोरेशन में जबरदस्त उछाल देगा. पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी कूटनीति और वाकपटुता से वापस मिल सकता है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें; वरना संचित पूंजी लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और गहन रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और बुध का प्रभाव आपकी एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करेगा. एआई टूल्स का कोई नया प्रयोग आज आपके प्रोजेक्ट्स को दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर एक नई शारीरिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण पैरों में हल्की थकान, जोड़ों में दर्द या खान-पान की लापरवाही से वायु विकार (गैस/अपच) की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में सेहत की अनदेखी न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी मानसिक एकाग्रता और दिमागी शांति कई गुना बढ़ जाएगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और आपसी सम्मान का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर घर की व्यवस्था, बजट या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर बहुत गंभीर और व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगा. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 9 जून 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी व्यावसायिक बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतियोगिता के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके विरोधियों की हर चाल को नाकाम करने और कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपका पलड़ा भारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में छठे भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके शत्रुओं को घुटनों पर लाने और छिपे हुए रास्तों से लाभ दिलाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी निर्णय क्षमता को गजब की तार्किकता देगा, जिससे आप कार्यस्थल और व्यापार में संकट के समय भी शांत रहकर अपनी सूझबूझ से पासा पलट देंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, छठे भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण अचानक कोई नया कर्ज लेने या किसी कानूनी दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे हामी भरने की स्थिति आ सकती है, इसलिए दोपहर के समय किसी भी प्रकार के वित्तीय एग्रीमेंट को बहुत बारीकी से जांचें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में रिस्क लेने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने और विरोधियों की बोलती बंद करने का है. आपकी बारीक कार्यप्रणाली और डेटा-आधारित सोच को देखकर सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन/प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन भेजना हो, इंटरव्यू देना हो या कोई बड़ी मीटिंग करनी हो, इसी समय का उपयोग करें, बजरंगबली की कृपा से सफलता मिलेगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'धीमी लेकिन पक्की' चाल चलने का है. छठे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और कर्ज या बैंकिंग से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है. व्यापार में प्रतिद्वंद्वी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी को बड़ी धनराशि उधार दें, वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और कोडिंग स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक हाई-टेक, प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, डिजिटल आर्ट, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या यूआई/यूएक्स डिज़ाइन से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई आईडिया या प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकता है, जो आपको बड़े ब्रांड्स के साथ बड़ा कोलैबोरेशन दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर पराक्रम और शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, या खान-पान की लापरवाही से अपच की शिकायत हो सकती है, इसलिए बाहर के हैवी खाने को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में प्राणायाम या 'डिजिटल डिटॉक्स' (स्क्रीन से दूरी) करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर घर के बजट, बच्चों की शिक्षा या किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने पर गंभीर और बहुत व्यावहारिक चर्चा करेंगे,

जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 9 जून 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी' और कभी न झुकने वाले जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में मोड़कर किस्मत का पासा पलटने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके भीतर साहस का एक नया सैलाब उमड़ेगा.

आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी अपनी ही राशि मेष (भरणी नक्षत्र) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा बनाए रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 5वें भाव यानी बुद्धि, प्रेम और संतान के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपनी बौद्धिक चतुराई के बल पर कोई बड़ी रणनीतिक बाजी जिताने के लिए पूरी तरह तैयार है.

आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में पंचम भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता में गजब का तेज लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपके दिमाग को किसी 'सुपर कंप्यूटर' की तरह तेज कर देगा, जिससे आप व्यापार और निवेश में बिल्कुल सटीक और अचूक चाल चलेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, पंचम भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण प्रेम संबंधों में या अपनी संतान के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम या ईगो-क्लैश (वैचारक मतभेद) पैदा हो सकता है, इसलिए दोपहर के समय अपनी आक्रामकता पर पूरा नियंत्रण रखें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स से सीनियर्स को हैरान करने का है. आपकी रणनीतियां कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देंगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी बड़ा आवेदन भेजना हो, ट्रांसफर की बात चलानी हो या उच्चाधिकारियों से महत्वपूर्ण मीटिंग करनी हो, इसी समय का उपयोग करें, बजरंगबली की कृपा से सफलता सुनिश्चित होगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर तिजोरी भरने' का है. पंचम का चंद्रमा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शेयर बाजार, कंसल्टेंसी, तकनीकी सौदों या नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स से जुड़े व्यापारियों को अप्रत्याशित रूप से बड़ा मुनाफा दिला सकता है. पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी कूटनीति से वापस मिल सकता है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी नए एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में दस्तखत करें, वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का यह परिवर्तन आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग या यूनिक कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है, जो आपको बड़े ब्रांड्स के साथ बेहतरीन कोलैबोरेशन दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर पराक्रम और शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मंगल की मजबूत स्थिति और नक्षत्र परिवर्तन के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी या मानसिक बेचैनी आ सकती है.

वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करना (स्क्रीन से दूरी बनाना) और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके ब्लड सर्कुलेशन और दिमागी शांति को दुरुस्त रखेगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल चिकनी-चुपड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और जिम्मेदारी निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा या घर की व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर और पारदर्शी बातचीत करेंगे, जो आपके रिश्ते को मजबूती देगी.

छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेहत करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 9 जून 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके साहस और ज्ञान में गजब का निखार आएगा.

आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में हैं, जो आपको वित्तीय मामलों में स्थायित्व देंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके चौथे भाव यानी सुख, माता और अंतर्मन के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पारिवारिक सुख-साधनों के विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है.

आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में चतुर्थ भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके गृहस्थ जीवन और आर्थिक निवेशों में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है.

यह विशेष संयोजन आपकी निर्णय क्षमता को गजब की परिपक्वता देगा, जिससे आप जमीन, मकान या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बिल्कुल सटीक और दूरगामी फैसले लेंगे जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे. हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, चतुर्थ भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण अचानक मन में कोई गहरा मानसिक तनाव, घर की व्यवस्था को लेकर असंतोष या माता की सेहत के प्रति चिंता हावी हो सकती है.

दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के बड़ों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या किसी भी शॉर्टकट के जाल से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख बढ़ाने और जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को अपनी कूटनीति से सुलझाने का है. सहकर्मी और बॉस आज आपके मैनेजमेंट के कायल होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया जॉइनिंग लेटर स्वीकार करना हो, प्रमोशन की बात चलानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, बजरंगबली की कृपा से काम बनेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा कंस्ट्रक्शन, जमीन, रीयल एस्टेट, कृषि या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अनुबंध या रुका हुआ पेमेंट वापस दिला सकता है. निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और हाई-टेक विज़न' को शोकेस करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक तकनीकी गहराई और परिपक्वता लाएगा.

यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या टेक-ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और एस्थेटिक विज़न आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होंगे.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी या काम के अत्यधिक दबाव से स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी और गुस्सा आ सकता है.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन और दिमागी शांति को अद्भुत बल मिलेगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर की व्यवस्था, नई प्रॉपर्टी खरीदने या घर के बजट पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ेगा. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 9 जून 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने और विरोधियों को चारों खाने चित करने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके भीतर गजब की कार्यकुशलता और धैर्य का संचार होगा.

आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि में संचरण करते हुए आपके हौसले को बुलंद रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी संवाद शैली में गजब की तार्किकता भरने के लिए तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में पराक्रम भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपके व्यापारिक विस्तार और साहसिक निर्णयों में बड़ा उछाल लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी कूटनीतिक सोच को चरम पर ले जाएगा, जिससे आप अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटे बिना चुपचाप अपना काम निकाल लेंगे और विरोधी हाथ मलते रह जाएंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, तीसरे भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके सहकर्मियों, अधीनस्थों या छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम या कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है. दोपहर के समय अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं और किसी के भड़काने पर भी तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या जल्दबाजी में कोई भी नया निवेश करने से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. बॉस आज आपकी तर्कशक्ति और शांत रहकर काम निकालने की कला के कायल होंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत, महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन या उच्चाधिकारियों से मीटिंग आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. छात्रों के लिए आज का दिन जटिल तकनीकी विषयों को समझने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बचत को बढ़ाने और सही समय पर सही निवेश' से बड़ी सफलता पाने का है. पराक्रम भाव का चंद्रमा खुदरा, बैंकिंग, मार्केटिंग, टेक-बिजनेस, रीयल एस्टेट या मेटल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या रुका हुआ पेमेंट वापस दिला सकता है.

निवेशकों के लिए सीधी सलाह: आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट याद रखें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, वरना आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने शारीरिक अनुशासन के प्रति सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहा है. मीन राशि का चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन कंधों, हाथों या गले में हल्की जकड़न, रूखापन या अचानक आंखों में थकान दे सकते हैं, इसलिए भरपूर पानी पीते रहें और काम के बीच-बीच में विश्राम लें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करना (स्क्रीन से दूरी बनाना) और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपकी दिमागी शांति और मानसिक एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था या घर के बजट को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

कुंभ राशि (Aquarius) - 9 जून 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच' और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर बड़ी व्यावसायिक बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके साहस और प्रभाव में जबरदस्त इजाफा होगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि की यात्रा पूरी करके मीन राशि (आपके दूसरे भाव यानी धन और संचित पूंजी के भाव) में गोचर कर चुके हैं, जो आपकी तिजोरी को मजबूत करने और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में धन भाव का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सकारात्मक उछाल लाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपकी कूटनीतिक और व्यावसायिक बुद्धि को गजब की धार देगा, जिससे आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां से मुनाफा निकाल लेंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, द्वितीय भाव में मीन के चंद्रमा और नक्षत्र परिवर्तन के कारण परिवार के लोगों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ पैसों के लेनदेन या किसी गुप्त निवेश को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम या मतभेद पैदा हो सकता है.

दोपहर के समय अपनी धन-संबंधी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें. आज बजरंगबली का नाम लेकर अति-उत्साह या जल्दबाजी में किसी को भी बड़ा कर्ज देने की गलती से बचना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख मजबूत करने और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का लोहा मनवाने का है. बॉस आज आपकी निर्णय क्षमता और विज़न की खुलकर तारीफ करेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में शामिल लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो, बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या सैलरी हाइक की बात चलानी हो, इसी समय का उपयोग करें, बजरंगबली की कृपा से सफलता मिलेगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मोटा मुनाफा' कमाने का है. धन भाव का चंद्रमा व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और विदेशी स्रोतों, आईटी सेक्टर या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने के प्रबल योग बना रहा है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी अनजान स्कीम में बड़ा निवेश करें, वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और टेक स्किल्स को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, टेक-स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सीधे टारगेट ऑडियंस को हिट करेगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर एक नई ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण आंखों में भारीपन, दांतों या गले में हल्की तकलीफ या अचानक सिरदर्द महसूस हो सकता है, इसलिए काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करें (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से दूर रहें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी मानसिक व्याकुलता शांत होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव हो सकता है.

लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर घर के बजट, बचत योजनाओं या बच्चों के भविष्य पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गहरा नीला

मीन राशि (Pisces) - 9 जून 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके पूरी महफ़िल लूटने और बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ मास का पावन छठा बड़ा मंगलवार है, जिसके कारण संकटमोचन हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से आपके भीतर एक गजब का आत्मबल और तेज पैदा होगा.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण और गजब की निर्णय क्षमता भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. आज सुबह 07:05:43 तक विष्कुम्भ योग का नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन प्रीति योग रहेगा. वहीं, सुबह 08:29:43 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा.

आज 9 जून के इस महासंयोग में आपकी ही राशि का चंद्रमा और सूर्य-बुध के आपसी संबंधों से बनने वाला बुधादित्य योग आपकी कूटनीतिक सोच और साख को चरम पर ले जाने के लिए तैयार है. यह विशेष संयोजन आपके दिमाग को बेहद स्पष्ट और दूरदर्शी बनाएगा, जिससे आप बिल्कुल खामोशी से अपनी गुप्त रणनीतियों पर काम करेंगे और आपके विरोधी चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे.

हालांकि, यहां एक बड़ी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा, प्रथम भाव में चंद्रमा होने और नक्षत्र परिवर्तन के कारण मन में अचानक कोई अनजाना मानसिक भ्रम, मूड स्विंग्स या भावुकता में आकर बहकने की स्थिति बन सकती है. दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या अति-उत्साह में आकर कोई बड़ा व्यावसायिक फैसला न लें. आज बजरंगबली का नाम लेकर व्यावहारिक धरातल पर टिके रहना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Research या Strategy मेकिंग) में बड़ी सफलता पाने का है. सहकर्मी और बॉस आज आपकी कार्यकुशलता और समझदारी का लोहा मानेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स/विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:21 से 12:48:04 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी बड़ी डील फाइनल करनी हो या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भेजना हो, इसी समय का उपयोग करें, बजरंगबली की कृपा से रास्ता साफ होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बजट और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. आपकी राशि का चंद्रमा व्यापार में विदेशी स्रोतों, आयात-निर्यात (Import-Export), सुदूर संपर्कों या डिजिटल माध्यमों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग बना रहा है. पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी कूटनीति से वापस मिल सकता है.

लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 15:49:15 से 17:33:48 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और फ्यूचरिस्टिक विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा.

यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में एक विश्वसनीय चेहरा बनाकर खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज बजरंगबली की कृपा से आपके भीतर एक नई शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम बना रहेगा. हालांकि, प्रथम भाव के चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, सिरदर्द, हल्का भारीपन या रात में अनिद्रा (नींद की कमी) की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (12:20:12 से 14:04:44) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई चेतना मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य के किसी बड़े निवेश, बच्चों की शिक्षा या किसी पारिवारिक व्यवस्था को साझा करने पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान और मिठास बढ़ेगी. छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ हनुमान जी की आरती या सुंदरकांड का पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: गहरा पीला, सी-ग्रीन (समुद्री हरा)

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