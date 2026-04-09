Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल, 9 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन कुछ राशियों के लिए 'लकी जैकपॉट' साबित होने वाला है, तो कुछ के लिए भारी चेतावनी लेकर आया है. आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में रहकर शुक्र के 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र के साथ गठबंधन कर रहे हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, यह संयोग भौतिक सुख तो बढ़ाएगा, लेकिन एक छोटी सी चूक करियर और बैंक बैलेंस पर भारी पड़ सकती है.

आज की सबसे बड़ी चेतावनी राहुकाल (दोपहर 01:58 से 03:34) को लेकर है, इस डेढ़ घंटे के दौरान लिए गए फैसले आपके भविष्य को उलझा सकते हैं. क्या आज आपको नई डील साइन करनी चाहिए? क्या आज पार्टनर के साथ यात्रा पर जाना सुरक्षित है? अपनी राशि के अनुसार जानें आज का राशिफल, सटीक उपाय और वो एक बड़ी गलती जिससे आपको हर हाल में बचना है.

मेष (Aries) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य के द्वार' खुलने का है. आपके द्वारा साझा किए गए पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. भाग्य भाव में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का यह संयोग आपके जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के लिहाज से आज का दिन बेहद प्रभावशाली है. मेष राशि का स्वामी मंगल लग्न में होकर आपको अदम्य साहस दे रहा है, वहीं नौवें भाव का चंद्रमा आपको वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुओं का सहयोग दिलाएगा. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नए निवेश के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में आकर आज आप दिखावे या लग्जरी पर भारी खर्च कर सकते हैं. बजट का ध्यान रखें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें और न ही नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या दार्शनिक स्थल पर जाने का मन बना सकते हैं. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि के कारण पिता-पुत्र के बीच पुराने मुद्दों पर वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. सेहत के नजरिए से आज का दिन सामान्य है, लेकिन जांघों और नसों में खिंचाव की संभावना है. नियमित स्ट्रेचिंग करें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दही-चीनी' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Manifestation & Abundance' वाली है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको 'Aesthetic' जीवनशैली की ओर खींचेगा. आज आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा या किसी 'Slow Living' ब्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकते हैं. आज आप 'Hard Work' के बजाय 'Universal Alignment' और 'Vibes' पर अधिक भरोसा करेंगे.

लकी कलर: पीला और सिंदूरी

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन और भाग्य भाव का चंद्रमा एक दुर्लभ अवसर है. अपनी किस्मत को और अधिक बलवान बनाने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीले फूल अर्पित करें. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और 'ॐ बृं बृहस्पतये नम:' मंत्र का 108 बार जाप करें. राहुकाल के समय मौन रहना और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाना आपकी सफलता की राह में आने वाली हर बाधा को जड़ से खत्म कर देगा.

वृषभ (Taurus) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धैर्य और वित्तीय प्रबंधन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. अष्टम भाव का चंद्रमा और आपके राशि स्वामी शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में कुछ गहरे बदलाव और अचानक होने वाली घटनाओं की ओर संकेत कर रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आर्थिक और करियर के मोर्चे पर आज का दिन बहुत संभलकर चलने का है. अष्टम भाव में चंद्रमा के होने से 'अचानक धन हानि' या अनचाहे खर्चों का योग बन रहा है. शुक्र का नक्षत्र आपको विलासिता की वस्तुओं पर बड़ा निवेश करने के लिए ललचा सकता है, लेकिन यह समय बड़े वित्तीय जोखिम लेने का नहीं है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का उपयोग केवल पुराने अटके हुए कार्यों को रिव्यू करने के लिए करें.

सावधानी: आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, आपकी कोई व्यावसायिक रणनीति लीक हो सकती है. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी प्रकार के जुए से दूर रहें. इस दौरान किया गया निवेश आपके संचित धन (Savings) को जड़ से खत्म कर सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज का दिन 'मिश्रित' रहेगा. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. आज आप किसी रहस्यमयी या आध्यात्मिक विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं. सेहत के नजरिए से आज का दिन नाजुक है; पेट की खराबी, यूरिन इन्फेक्शन या पैर की नसों में दर्द की शिकायत हो सकती है. खान-पान में शुद्धता रखें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Deep & Mysterious' रहने वाली है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको सतह से ऊपर उठकर कुछ 'Meaningful' खोजने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Dark Aesthetic' या 'Self-Reflective' पोस्ट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Small Talk' के बजाय 'Soul-deep' बातचीत पसंद करेंगे. 'Shadow Work' के लिए आज का दिन बेस्ट है.

लकी कलर: क्रीम और रॉयल ब्लू

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. आने वाले संकटों को टालने और सुख-समृद्धि के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फल और शहद अर्पित करें. श्री सूक्त का पाठ करना आपके आर्थिक संकटों को दूर करेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी पवित्र नदी का जल अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय अचानक आने वाली बाधाओं को रोक देगा.

मिथुन (Gemini) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपके निजी और व्यावसायिक रिश्तों में नई ताजगी और आकर्षण लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप अपनी 'Negotiation Skills' से सबको प्रभावित करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कलात्मक बनाएगा, जिससे पार्टनरशिप वाले कामों में बड़ा मुनाफा हो सकता है. यदि आप पब्लिक डीलिंग, कानून या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा अनुबंध (Contract) मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय क्लाइंट मीटिंग्स और नए एग्रीमेंट साइन करने के लिए सबसे शुभ है.

सावधानी: आज बाहरी दिखावे और ऑफिस की राजनीति पर पैसा खर्च करने से बचें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे को फाइनल न करें, क्योंकि इस समय की गई साझेदारी आगे चलकर कानूनी विवाद का रूप ले सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद रोमांटिक' रहेगा. चंद्रमा आपके प्रेम भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में हैं, जिससे पार्टनर के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. अविवाहितों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'किडनी' या 'कमर के निचले हिस्से' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दही-चीनी' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'It-Couple & Social Butterfly' रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Main Character' की तरह पेश करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Partner' या 'Bestie' के साथ कोई 'Aesthetic' रील या फोटो पोस्ट कर सकते हैं जो खूब एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप 'Hard Work' के बजाय 'Collaborations' और 'Networking' के जरिए अपना लक्ष्य हासिल करेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सिल्वर

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा सप्तम भाव में हैं. अपने रिश्तों को मजबूत करने और व्यापार में वृद्धि के लिए सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी गरीब को पीले रंग का फल दान करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके सातवें भाव के केतु प्रभाव को कम कर आपके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाएगा.

कर्क (Cancer) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शत्रु विजय और स्वास्थ्य सतर्कता' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. छठे भाव का चंद्रमा आपको प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त तो दिलाएगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित भी कर सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको 'मिश्रित परिणाम' मिलेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने कार्यों को बहुत ही रचनात्मक और व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे. यदि आपका कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है, तो आज का दिन आपके पक्ष में झुक सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) के दौरान अपनी पेंडिंग फाइल्स और कागजी कार्रवाई पूरी करें, सफलता मिलेगी.

सावधानी: आज कर्ज लेने या देने से बिल्कुल बचें. छठे भाव का चंद्रमा कर्ज को लंबा खींच सकता है. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी भी नई व्यावसायिक डील पर मुहर न लगाएं, वरना गुप्त शत्रु आपकी योजना को नुकसान पहुँचा सकते हैं. फिजूलखर्ची पर सख्त लगाम रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी 'खींचतान' संभव है. मामा पक्ष या ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. सेहत के नजरिए से आज का दिन 'नाजुक' है. आपको पेट में इन्फेक्शन, गैस या कूल्हों में दर्द की समस्या हो सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustle & Self-Care' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Fitness Routine' या 'Productivity Hacks' शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Drama' से दूर रहकर अपने 'Goals' पर फोकस करना पसंद करेंगे.

लकी कलर: सफेद और दूधिया (Creamy White)

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा छठे भाव में हैं. अपनी सेहत की रक्षा और शत्रुओं के नाश के लिए सुबह भगवान विष्णु के 'धनवंतरी' स्वरूप का ध्यान करें और उन्हें पीले फल चढ़ाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज दें. यह उपाय आपकी मानसिक चिंताओं को जड़ से खत्म करेगा.

सिंह (Leo) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'संतान सुख और बौद्धिक विजय' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Creative Intelligence' का लोहा माना जाएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण आप किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को नए और आकर्षक ढंग से पेश करेंगे, जिससे आपको बड़ी सराहना मिल सकती है. यदि आप स्टॉक मार्केट, शिक्षा या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) के दौरान किया गया निवेश भविष्य में जैकपॉट साबित हो सकता है.

सावधानी: अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक न करें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय लेनदेन से बचें, वरना लाभ की जगह हानि हो सकती है. आज किसी सहकर्मी के बहकावे में आकर अपनी प्रोफेशनल इमेज खराब न होने दें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद सुखद' है. सिंगल लोगों की लाइफ में आज किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. सेहत की बात करें तो, आज आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 'पेट के निचले हिस्से' या 'पाचन' संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. ज्यादा तैलीय खाने से बचें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दही-चीनी' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Iconic & Romantic' रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको अपनी 'Aesthetic' और 'Personal Branding' पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Main Character' वाली रील या आर्टिस्टिक फोटो पोस्ट कर सकते हैं जो वायरल होने की ताकत रखती है. आज आप 'Work-Hard' मोड के बजाय 'Vibe-Check' और 'Smart-Wins' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा पंचम भाव में हैं. अपनी बुद्धि को प्रखर और भाग्य को प्रबल करने के लिए सुबह भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू अर्पित करें. बच्चों को पीले रंग की मिठाई दान करना आपके संचित पुण्य को बढ़ाएगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और अचानक आने वाली मानसिक बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या (Virgo) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सुख-सुविधाओं और घरेलू शांति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. चौथे भाव का चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपके मन को भौतिक सुखों की ओर खींचेगा, लेकिन केतु का साया मानसिक बेचैनी भी दे सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'Work From Home' या अपने कार्यस्थल को और अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइनिंग या लग्जरी आइटम से जुड़े जातकों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) के दौरान रियल एस्टेट से संबंधित कागजी कार्रवाई करना शुभ रहेगा.

सावधानी: आज काम के दौरान अपनी एकाग्रता (Focus) बनाए रखें, क्योंकि चतुर्थ चंद्रमा मन को भटका सकता है. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान जमीन या वाहन का सौदा करने से बचें, अन्यथा बाद में दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी निकल सकती है. आज ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाना ही आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज 'मां' का आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा. घर के नवीनीकरण या साजो-सज्जा पर चर्चा हो सकती है. पार्टनर के साथ आज भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, लेकिन अधिक अपेक्षाएं (Expectations) विवाद का कारण बन सकती हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में जकड़न', 'फेफड़ों' या 'ब्लड प्रेशर' से जुड़ी समस्या हो सकती है. ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको अपने कमरे को नया लुक देने या 'Interior Inspiration' बोर्ड बनाने के लिए उकसाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Comfort Food' या 'Personal Space' से जुड़ी रील पोस्ट कर सकते हैं. आज आप बाहर की भागदौड़ के बजाय 'Peace of Mind' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: गहरा हरा और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 4

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा चौथे भाव में हैं. अपनी मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले मीठे चावल का भोग लगाएं. अपनी माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय चतुर्थ भाव के केतु दोष को शांत कर आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराएगा.

तुला (Libra) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और रचनात्मक संचार' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' है. आपके राशि स्वामी शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि आज आपकी संवाद शैली में गजब का आकर्षण रहेगा, जो कठिन कार्यों को भी आसान बना देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Marketing & Creative Skills' चमकेंगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने आइडियाज को बहुत खूबसूरती से पेश करेंगे, जिससे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. यदि आप लेखन, पत्रकारिता, कला या सेल्स से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय महत्वपूर्ण ईमेल्स भेजने या नई डील्स शुरू करने के लिए उत्तम है.

सावधानी: आज भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ छोटे निवेश को लेकर विवाद हो सकता है. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर जल्दबाजी में साइन न करें. इस समय लिया गया 'शॉर्टकट' भविष्य में आपके करियर के लिए सिरदर्द बन सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्टिव' रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और पुराने दोस्तों से मुलाक़ात हो सकती है. पार्टनर के साथ आज आप किसी एडवेंचर ट्रिप की योजना बना सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'हाथों' या 'कंधों' में दर्द की शिकायत हो सकती है. अधिक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या दे सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए छोटी दूरी की यात्राओं में भी सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Social Media Maven' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Influencer Energy' देगा. आज आप अपनी किसी रील या स्टोरी के जरिए 'Trendsetter' बन सकते हैं. आज आप 'Work-Life Balance' को छोड़कर 'Work-Life Integration' पर ध्यान देंगे. नेटवर्किंग के लिए आज से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता.

लकी कलर: सफेद और बेबी पिंक

लकी नंबर: 6 और 3

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा पराक्रम भाव में हैं. अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और शुक्र के शुभ फल पाने के लिए सुबह भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके तीसरे भाव के केतु दोष को खत्म कर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन संचय और वाणी का प्रभाव' दिखाने का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. धन भाव में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Diplomatic वाणी' बड़े काम आएगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण आप अपनी बातों से कठिन से कठिन डील को भी अपने पक्ष में कर लेंगे. यदि आप पैतृक संपत्ति, बैंकिंग, ज्वेलरी या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा वित्तीय लाभ दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय बैंक संबंधी कार्यों और नए निवेश की प्लानिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: अपनी संचित पूंजी (Savings) को आज बिना सोचे-समझे किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार न दें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान शेयर मार्केट में पैसा लगाना घाटे का सौदा हो सकता है. केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति आज आपको कड़वी बात बोलने के लिए उकसा सकती है, जिससे वर्कप्लेस पर संबंध बिगड़ सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज का दिन 'मधुर' रहेगा. घर में किसी उत्सव या मेहमान के आने की संभावना है. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों', 'गले' या 'आंखों' में हल्का कष्ट हो सकता है. खान-पान में ज्यादा मीठे से बचें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी सेहत और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'High-Value & Wealth-Mindset' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Luxury Lifestyle' के प्रति आकर्षित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Investment Journey' या 'Food Experience' से जुड़ी रील शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की बहस के बजाय अपनी 'Net Worth' और 'Self-Worth' पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

लकी कलर: लाल और क्रीम

लकी नंबर: 9 और 2

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा धन भाव में हैं. अपनी सुख-समृद्धि को स्थायी बनाने के लिए सुबह भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और उन्हें पीले फल अर्पित करें. अपनी वाणी के दोष को दूर करने के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके दूसरे भाव के केतु प्रभाव को कम कर धन की आवक बढ़ाएगा.

धनु (Sagittarius) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'व्यक्तित्व निखार और नई शुरुआत' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी पहले भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. आपकी राशि में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण पैदा करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'Main Character' की भूमिका में रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण आपकी रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. यदि आप लीडरशिप, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आज आपकी किसी बड़ी योजना को हरी झंडी मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय खुद को प्रेजेंट करने या नई जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: लग्न में चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव आपको कभी-कभी 'Confused' कर सकता है. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी के दबाव में आकर करियर से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव न करें. आज अनावश्यक खरीदारी (Impulsive Buying) से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद भावुक और सुखद' है. लग्न का चंद्रमा आपको अधिक संवेदनशील बनाएगा, जिससे पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विवाह चर्चाओं को आगे बढ़ाने वाला है. सेहत की बात करें तो, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन 'सिरदर्द' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. अपनी आंखों को आराम दें और पर्याप्त नींद लें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दही-चीनी' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy & Self-Love' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको अपनी 'Aesthetic' और 'Glow-up' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'OOTD' या 'Self-Improvement' रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप दूसरों की राय के बजाय अपनी 'Authenticity' पर भरोसा करेंगे.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा आपकी अपनी राशि में हैं. अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय गायत्री मंत्र का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके लग्न के केतु दोष को शांत कर आपके निर्णयों को सटीक बनाएगा.

मकर (Capricorn) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्चों की अधिकता और मानसिक शांति' की खोज का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. बारहवें भाव का चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपको भौतिक सुखों पर खर्च करने के लिए उकसाएगा, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको 'धैर्य और कूटनीति' से काम लेना होगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों को लाभ हो सकता है. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय ही चुनें.

सावधानी: बारहवें भाव का चंद्रमा 'अचानक खर्च' का संकेत देता है. लग्जरी वस्तुओं या दिखावे पर बड़ा पैसा लगाने से बचें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही किसी कानूनी दस्तावेज पर साइन करें, वरना भविष्य में यह आपके लिए बड़ा बोझ बन सकता है. आज ऑफिस की गपशप से दूर रहना ही आपकी प्रोफेशनल इमेज के लिए बेहतर है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज का दिन 'शांतिपूर्ण' रहेगा, हालांकि आप खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें. आज आप किसी पुराने मित्र की मदद के लिए आगे आ सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'अनिद्रा' (Sleeplessness), 'आंखों में जलन' या 'पैरों में दर्द' की शिकायत हो सकती है. रात को सोने से पहले ध्यान (Meditation) जरूर करें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके बजट और सेहत दोनों को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Quiet Luxury & Delululand' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Self-Care' और 'Solo Dates' के प्रति आकर्षित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Night Routine' या 'Spiritual Growth' से जुड़ी रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Hustle Culture' के बजाय 'Inner Peace' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा बारहवें भाव में हैं. अपने मानसिक तनाव को कम करने और धन की बर्बादी रोकने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और केले अर्पित करें. पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय बारहवें भाव के केतु दोष को शांत कर आपके खर्चों पर लगाम लगाएगा.

कुंभ (Aquarius) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'लाभ और सामाजिक विस्तार' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. आय भाव में चंद्रमा और भाग्येश शुक्र के नक्षत्र का यह संयोग आपकी आमदनी के नए स्रोत खोलने और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको 'बंपर रिटर्न' मिल सकता है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी नेटवर्किंग और प्रोफेशनल सर्कल का विस्तार होगा. यदि आप टेक, मीडिया या किसी बड़े संगठन में काम करते हैं, तो आज आपकी किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) के दौरान निवेश करना या नई डील फाइनल करना आर्थिक रूप से जैकपॉट साबित हो सकता है.

सावधानी: लाभ के चक्कर में आज अनैतिक रास्तों का चुनाव न करें. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान किसी को बड़ा उधार न दें और न ही जोखिम भरे सट्टे में हाथ डालें, क्योंकि ग्यारहवें भाव का केतु अचानक धन हानि भी करा सकता है. आज दोस्तों के साथ फिजूल की पार्टीबाजी में पैसा बर्बाद करने से बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहेगा. बड़े भाई-बहनों से आपको आर्थिक या मानसिक सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की खुशियों को लेकर योजनाएं बनाएंगे. सेहत की बात करें तो, आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन 'बाएं कान' या 'पिंडलियों' में हल्का दर्द हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके लाभ को खर्च में बदल सकती है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से 'दही' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Network is Networth' वाली रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Social Status' अपग्रेड करने के लिए उकसाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Achievement' या 'Community Meetup' की रील शेयर कर सकते हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी. आज आप 'Solopreneur' वाली वाइब के साथ अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और सिल्वर

लकी नंबर: 11 और 2

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा लाभ भाव में हैं. अपनी आय को निरंतर बनाए रखने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को चार चाँद लगा देगा. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय ग्यारहवें भाव के केतु-चंद्र दोष को शांत कर धन की रुकावटें दूर करेगा.

मीन (Pisces) - गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर की ऊंचाई और सामाजिक सम्मान' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि शाम 18:24 तक है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र 'पूर्वाषाढ़ा' (शुक्र का नक्षत्र) है. कर्म भाव में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का यह प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में एक 'Influencer' की तरह स्थापित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Creative Authority' की सराहना होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण आप ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से लीड करेंगे. यदि आप सरकारी नौकरी, इवेंट मैनेजमेंट, या लग्जरी गुड्स के बिजनेस में हैं, तो आज का दिन बड़ा मुनाफा और नई जिम्मेदारी लेकर आएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:57 AM से 12:48 PM) का समय नई नौकरी जॉइन करने या बॉस के साथ सैलरी डिस्कशन के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: अपनी सफलता के उत्साह में आकर अपने सहयोगियों (Colleagues) को छोटा न दिखाएं. राहु काल (दोपहर 13:58 से 15:34) के दौरान वर्कप्लेस पर किसी भी विवाद में न पड़ें और न ही कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लें. आज केतु का प्रभाव आपके काम में 'परफेक्शन' की कमी ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए डबल-चेक जरूर करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

पारिवारिक जीवन में आज आप 'Center of Attention' रहेंगे. घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवनसाथी आपकी सफलता पर गर्व महसूस करेगा. पार्टनर के साथ आज किसी प्रोफेशनल पार्टी में जाने का योग है. सेहत की बात करें तो, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन 'पैरों में थकान' या 'घुटनों' में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर व्यापारिक यात्रा से बचें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Career-Focused & Goal-Getter' रहने वाली है. शुक्र का नक्षत्र आपको 'Professional Aesthetic' और 'Work-Life Balance' के प्रति जागरूक करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Achievement' या 'Day at Work' वाली रील शेयर कर सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल इमेज को बूस्ट करेगी. आज आप 'Busy' होने के बजाय 'Impactful' होने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय:

गुरुवार का दिन है और चंद्रमा कर्म भाव में हैं. अपने करियर में निरंतर प्रगति के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. माथे पर केसर का तिलक लगाएं. Life-Saving टिप: राहुकाल के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. यह उपाय आपके दसवें भाव के केतु दोष को शांत कर आपके काम में स्थिरता और मान-सम्मान बढ़ाएगा.

यह भी पढें- Char Dham Yatra 2026: 19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ-केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे जान लें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.