Aaj Ka Rashifal: गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को पितृपक्ष का त्रयोदशी श्राद्ध है. ग्रह-गोचर की बात करें तो चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साए में रहेगा. साथ में शुक्ल योग का असर भी देखने को मिलेगा.

आसान शब्दों में कहें तो आज का दिन जमीन-जायदाद, पुराने संपर्कों और अटकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है. मेष, सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज भागदौड़ के बाद राहत मिलने के संकेत हैं, जबकि कन्या और मकर राशि वालों को आज हिसाब-किताब में ढिलाई भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल-

मेष राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन आपकी रचनात्मक ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक लोकप्रियता में इजाफा करने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम के घर) में संचार करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का यह प्रभाव आपके मन को प्रसन्न और विचारों को स्पष्ट रखेगा. आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए प्रयोग करने, आकर्षक ऑफर्स पेश करने और रिटेल ग्राहकों को जोड़ने का है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, स्टेशनरी, मनोरंजन या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो काउंटर पर बढ़िया उठाव देखने को मिलेगा. आपकी अनूठी सोच और मीठी बोली ग्राहकों को प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रचनात्मक बीतेगा. किसी जटिल टास्क या प्रेजेंटेशन को आप अपनी सूझबूझ से बहुत आसानी से सुलझा लेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित नजर आएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी कार्य या पुराने निवेश से लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय योजनाएं बना सकते हैं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन कराने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर सट्टे या तुरंत बड़े मुनाफे के लालच में न पड़ें; अपनी सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत जीवंत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बनेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें; आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी चार्मिंग, क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या कॉलेज असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपको नई चीजें सीखने और खुद को प्रेजेंट करने की शानदार प्रेरणा देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन पर समय बिताने से शाम को आंखों में खिंचाव या पीठ में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपने घरेलू जीवन में सुख-शांति बनाए रखने, मानसिक सुकून पाने और परिवार की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का है। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके चौथे भाव यानी सुख, माता और गृहस्थी के स्थान में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता और सौहार्द बढ़ाएगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मन का बोझ हल्का होगा और घरेलू वातावरण में शांति बनी रहेगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का है। अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर, निर्माण सामग्री, वाहन, सजावटी सामान या घरेलू सुख-सुविधाओं के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कोई पेंडिंग डील अंतिम रूप ले सकती है। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी व्यवस्थित और स्थिर रहेगा। आप अपने जरूरी कामों को बहुत शांत मन और एकाग्रता से पूरा करेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर्स और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और सुरक्षित रहेगा। घर की जरूरतों या साज-सज्जा से जुड़ी किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के दायरे में ही रहेगा। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकते हैं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च होगा, जो मानसिक संतोष देगा। किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और सुरक्षित नियमित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सुखद रहेगा। माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, पीसफुल और एस्थेटिक रहने वाली है। अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग असाइनमेंट या रिमोट वर्क में लगे हैं, तो आपकी प्रॉडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी क्रिएटिविटी को उभारेगा। सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए बालकनी या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। हालांकि दिनभर बैठकर काम करने से शाम को सीने में भारीपन या कमर में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और भारी तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे। दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज आपकी बातचीत, त्वरित निर्णय क्षमता और संपर्कों को भुनाने की कला बहुत प्रभावी रहेगी। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद और छोटे भाई-बहनों के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपके प्रयासों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास भरेगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और कुल के पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपके सभी प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए संपर्कों को सक्रिय करने, मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार बढ़ाने का दिन है। अगर आप सप्लायर नेटवर्क, रिटेल काउंटर, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, पब्लिकेशन, कंसल्टेंसी या स्टेशनरी से जुड़े हैं, तो भागदौड़ के बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और नए ऑर्डर्स फाइनल हो सकते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव बीतेगा। कलीग्स और जूनियर्स के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा। मीटिंग्स में आप अपनी बात बहुत स्पष्टता और आकर्षण के साथ रखेंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और संतोषजनक रहेगा। किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए काम से पेमेंट खाते में आने के अच्छे योग हैं। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर लें। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं; अपनी सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी आत्मीय, जीवंत और सहयोगी रहेगा। छोटे भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है। अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कम्युनिकेशन दूसरों को इम्प्रेस कर देगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को निखारेगा। सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और तरोताजा कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त महसूस करेंगे। दिनभर लगातार एक्टिव रहने और भागदौड़ के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कर्क राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज आपकी वाणी में मिठास, आर्थिक समझदारी और पारिवारिक सौहार्द का सुंदर प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी बातचीत में आकर्षण और आकर्षण क्षमता को मजबूत बनाएगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर नकदी का प्रवाह बढ़ाने और ग्राहकों से मधुर व्यवहार बनाए रखने का है। अगर आप खुदरा व्यापार, खान-पान, आभूषण, बैंकिंग, वस्त्र या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो बिक्री में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। पुराने बकाए की वसूली के लिए आज की बातचीत काफी फलदायी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित और संतोषजनक बीतेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी शांत और सुलझी हुई कार्यशैली की सीनियर्स सराहना करेंगे। मीटिंग्स में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा। किसी पुराने काम, कमीशन या अटके हुए भुगतानों से पैसा खाते में आने के पक्के योग हैं। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकते हैं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा। पारिवारिक मामलों में आपकी राय को पूरा मान मिलेगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, अट्रैक्टिव और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है। अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क या कॉलेज प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी पर्सनैलिटी में चार्म जोड़ेगा। सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। हालांकि दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

सिंह राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रभाव का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का यह प्रभाव आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को निखारेगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर करने और पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से आंतरिक शांति मिलेगी और आपके सभी प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर सक्रियता बढ़ाने और ग्राहकों से सीधे संपर्क साधने का है। अगर आप लीडरशिप, मैनेजमेंट, ब्रांडेड कपड़े, आभूषण, लग्जरी सामान या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके कामकाज की तारीफ होगी और नई डील्स पक्की हो सकती हैं। मार्केट में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और प्रेजेंटेशन को सीनियर्स सराहेंगे। किसी जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप समय पर पूरा कर लेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा। किसी पुराने काम या क्लाइंट से रुका हुआ पैसा मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर लें। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा। घर के सदस्यों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग रहने वाली है। अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव टास्क में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को इम्प्रेस कर देगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके स्टाइल और सोशल प्रेजेंस को बूस्ट करेगा। सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। हालांकि दिनभर की लगातार भागदौड़ के चलते शाम को आंखों में हल्का खिंचाव या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कन्या राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपने बजट को संतुलित रखने, गैर-जरूरी भागदौड़ से बचने और आंतरिक शांति बनाए रखने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश और विश्राम के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपको व्यावहारिक और विवेकपूर्ण बनाए रखेगा. आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मानसिक चिंताएं शांत होंगी और कार्यों में सहजता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने का है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन सेवाओं, मेडिकल या ऑडिट से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य रूप से बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर बिना पूरी जांच-पड़ताल किए अंतिम फैसला लेने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. कार्यस्थल की राजनीति और दूसरों की गॉसिप से खुद को दूर रखें. अपने जरूरी असाइनमेंट्स दोपहर से पहले निपटा लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. घर के साजो-सामान या किसी जरूरी बिल के चलते अचानक खर्च सामने आ सकता है. दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या लुभावनी स्कीमों में पैसा फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत को प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का एकदम सही दिन है. अगर आप किसी असाइनमेंट, कोडिंग टास्क, रिसर्च वर्क या पढ़ाई में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली छत या बालकनी में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर की सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. पूरी नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन दुरुस्त रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन पुराने संपर्कों से लाभ, सामाजिक प्रभाव में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, बड़े भाई-बहनों और सोशल नेटवर्क के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का यह शुभ प्रभाव आपके प्रयासों को बेहतरीन प्रतिफल में बदलेगा. आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की सभी अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन बिक्री, नए ग्राहकों को जोड़ने और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का है. गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, लग्जरी सामान या कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए ग्राहकों की अच्छी आवक बनी रहेगी. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स से लाभ के रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी सूझबूझ और संतुलन बनाने की कला की सराहना होगी. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी संतोषजनक और मजबूती देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर लें. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके सोशल चार्म को बूस्ट करेगा. ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों के साथ आइडिया शेयरिंग में कोई नई दिशा मिल सकती है. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने, जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने और अपने नेतृत्व कौशल को दर्शाने का है। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके दसवें भाव यानी कर्म, मान-प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी साख और कार्यक्षमता को निखारेगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर सक्रियता बढ़ाने और नई व्यापारिक डील्स को फाइनल करने का है। अगर आप मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, सुरक्षा उपकरण, कंसल्टेंसी या सरकारी सप्लाई से जुड़े हैं, तो काम में बढ़िया गति देखने को मिलेगी। बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और संकट सुलझाने की क्षमता की सीनियर्स सराहना करेंगे। किसी जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप तय समय पर पूरा कर लेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा। पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या पीले फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा। पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है। अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के रिव्यू या पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर आपके प्रजेंटेशन को काफी आकर्षक बनाएगा। सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे। दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

धनु राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य का पूरा सहयोग दिलाने वाला रहेगा। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपके अटके हुए मामलों में सही दिशा दिखाएगा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन दूर-दराज के संपर्कों को सक्रिय करने, नई डील्स फाइनल करने और पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने का है। अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, लीगल वर्क, टूरिज्म या धार्मिक सामग्री के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी। किसी अटकी हुई डील में अचानक अनुकूल प्रगति देखने को मिल सकती है। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा। काम का जो दबाव पिछले दिनों बना हुआ था, वह कम होगा। सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जरूरी काम बिना किसी जल्दबाजी के पूरे कर लेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा। किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या रुके हुए प्रोजेक्ट से धन लाभ मिलने के संकेत हैं। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के बहकावे में आकर फालतू जोखिम लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा। पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और मार्गदर्शन आपके मन को संबल देगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान दूर हो जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है। अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके फोकस और क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करेगा। सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

मकर राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपने फैसलों में धैर्य रखने, जल्दबाजी से बचने और जरूरी प्राथमिकताओं पर गहराई से ध्यान देने का है। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता और शोध के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपको जोखिम भरे कदमों से बचाकर संभलकर चलने की सलाह दे रहा है। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और किसी भी नए सौदे के कागजात को बारीकी से जांचने का है। अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस या तकनीकी कार्यों से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी। किसी पार्टनरशिप डील में जल्दबाजी दिखाने से बचें। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा। दफ्तर में अपने काम से मतलब रखें और किसी की कही-सुनी बातों में आकर प्रतिक्रिया न दें। जरूरी और पेंडिंग असाइनमेंट्स को दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लॉटरी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं। पुराने बकाए या उधारी के मामलों को शांति से सुलझाएं। दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकते हैं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और संजीदा रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है। सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी एकाग्रता में मदद करेगा। दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें। बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या गैस की शिकायत हो सकती है। बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड को एकदम फ्रेश रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन साझेदारियों में तालमेल मजबूत करने, अपनी पब्लिक डीलिंग को निखारने और व्यावहारिक सूझबूझ से काम लेने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी बातचीत में सौम्यता और आकर्षण लेकर आएगा. आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या पीले फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन रिटेल ग्राहकों से रिश्ते सुधारने और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाने का है. अगर आप पार्टनरशिप, सप्लायर नेटवर्क, कपड़े, दैनिक उपभोग की वस्तुओं, कंसल्टेंसी या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ मधुर बातचीत बड़े ऑर्डर में बदल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगपूर्ण रहेगा. टीम मेंबर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. साझेदारी के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर लें. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के कहने पर ज्यादा मुनाफे वाली लुभावनी स्कीमों में पैसा न फंसाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. दोनों के बीच आपसी तालमेल और भरोसा और मजबूत होगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रिश्ते में नया आकर्षण और जुड़ाव लेकर आएगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, चार्मिंग और टीम-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन या को-वर्किंग स्पेस में काम कर रहे हैं, तो आपका मिलनसार अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर किसी बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने, पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और सेवा भाव) में गोचर करेगा और देर रात 27:18 (03:18 AM) के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 09:20 PM तक) और शुक्ल योग का प्रभाव चुनौतियों से निपटने के आपके साहस और व्यावहारिक समझ को बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने स्टॉक का मिलान करने, कर्मचारियों के काम पर नजर रखने और पुरानी उधारी की वसूली तेज करने का है. अगर आप मेडिकल, कानून, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग, ऑडिट या रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में आपके काम की बारीकी और लगन को सीनियर्स सराहेंगे. जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उन्हें आज आप अपनी एकाग्रता से पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ रहेगा. पुरानी देनदारियों या जरूरी बिलों को समय पर चुकाने से राहत महसूस होगी. दोपहर 11:45 से 12:32 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकते हैं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या रिस्की स्कीमों में पैसे लगाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और ननिहाल पक्ष के लोगों का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा हाथ बटाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनके सुझावों को अहमियत दें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डिसिप्लिन्ड, प्रॉडक्टिव और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके काम को एक ग्रेस और फिनिशिंग देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त बनाए रखने की कोशिश करेंगे. हालांकि दिनभर की लगातार व्यस्तता के चलते शाम को पेट में हल्का भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं. त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

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