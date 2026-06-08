Aaj Ka Rashifal 8 June 2026: आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव कई राशियों की सोच, निर्णय क्षमता और करियर रणनीतियों को प्रभावित करेगा. वहीं विष्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, इसलिए संयम और सही समय का चयन बेहद जरूरी रहेगा.

करियर, व्यापार, निवेश और डिजिटल दुनिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है. कुछ राशियों को नेटवर्किंग, नई नौकरी, रुका हुआ पैसा और बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को राहुकाल के दौरान आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतनी होगी. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है.

आइए जानते हैं मेष से कुंभ तक सभी राशियों के लिए 8 जून 2026 का दिन करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन मेष राशि वालों के लिए 'भीतर की छिपी ताकत को पहचानने' और बड़ी रणनीतियों को अंजाम देने का है. आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी मेष राशि (भरणी नक्षत्र) में रहकर आपको जबरदस्त ऊर्जा दे रहे हैं. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, जिससे आपका लाभ और नेटवर्किंग का भाव लगातार सक्रिय है. लेकिन आज का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग रहेगा और नक्षत्र सुबह 09:10:39 से शतभिषा लग जाएगा. आज का दिन सुबह-सुबह थोड़ा संभलकर चलने और दोपहर में पूरी आक्रामकता से अपनी योजनाएं पूरी करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह 09:27 तक विष्कुम्भ योग के कारण ऑफिस में किसी भी तरह के वाद-विवाद या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. इसके बाद का समय आपके पक्ष में है. कुंभ का चंद्रमा आपके काम को सीनियर्स की नजरों में लाएगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी बड़ी अथॉरिटी से अपना काम निकलवाने के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आवेदन करना हो या मीटिंग करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज आपकी 'बड़ी सोच' आपको मोटा मुनाफा दिलाएगी. व्यापार में विदेशी संपर्कों, आईटी, टेक-स्टार्टअप या बड़े कमर्शियल नेटवर्क्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है. लेकिन निवेश के मामले में एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस डेढ़ घंटे के दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया दांव न लगाएं और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर साइन करें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज सुबह 09:10 के बाद लगने वाला शतभिषा नक्षत्र और राहु-चंद्रमा की युति आपकी 'फ्यूचरिस्टिक और लीक से हटकर' सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी. यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई इनोवेटिव आईडिया या यूनिक कंटेंट सोशल मीडिया पर गजब का रीच पा सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज मंगल और राहु के प्रभाव के कारण आपके भीतर ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन मानसिक बेचैनी या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में कुछ मिनटों का 'डिजिटल डिटॉक्स' (स्क्रीन से दूरी) और ध्यान लगाना आपकी तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को शांत रखेगा और आपको दिनभर के लिए फिट बनाएगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है. परिवार में या पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर सुबह के समय कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. दोपहर के बाद आपसी तालमेल सुधरेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की किसी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग पर सार्थक चर्चा करेंगे. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी प्रोफेशनल इवेंट या सोशल मीडिया पर कोई दिलचस्प और कूटनीतिक स्वभाव का व्यक्ति एंट्री ले सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बेहद आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपके बनते काम निर्विघ्न पूरे हों.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: सुर्ख लाल, चमकीला नारंगी

वृषभ राशि (Taurus) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी 'प्रबंधन क्षमता और कूटनीतिक खामोशी' के दम पर अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को पूरी तरह सक्रिय रखेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:10:39 से शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह की शुरुआती सुस्ती या रुकावटों को पार करके दोपहर में एक विजेता की तरह उभरने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स या सहकर्मियों के बहकावे में आने से बचें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी एक गलत प्रतिक्रिया बनी-बनाई छवि को नुकसान पहुँचा सकती है. दोपहर के बाद का समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है, जहाँ कर्म भाव का चंद्रमा आपकी लीडरशिप और कार्यकुशलता का लोहा मनवाएगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या उच्चाधिकारियों से किसी बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी चाहने वालों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, इस गोल्डन टाइम का पूरा इस्तेमाल करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपनी व्यावसायिक साख को मजबूत करने का है. कर्म भाव में शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लोहे, तेल, या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या रुका हुआ पेमेंट दिला सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट याद रखें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा दांव न लगाएं और न ही किसी वित्तीय सौदे पर जल्दबाजी में दस्तखत करें; वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक ठोस और व्यावसायिक रूप देगा. यदि आप आईटी सेक्टर, एआई टूल्स, यूआई/यूएक्स डिज़ाइन, या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई नया प्रोजेक्ट सीधे टारगेट को हिट करेगा, जिससे आपको बड़े और प्रतिष्ठित क्लाइंट्स मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने शारीरिक अनुशासन और आराम के बीच संतुलन बनाने की मांग कर रहा है. कुंभ राशि का चंद्रमा पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान या वायु विकार (गैस/अपच) दे सकता है, इसलिए काम के जूनून में खान-पान की अनदेखी न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में हल्की स्ट्रेचिंग करना या कुछ देर शांत बैठकर 'डिजिटल डिटॉक्स' करना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और जिम्मेदारी निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ घर की व्यवस्था, किसी प्रॉपर्टी के रिनोवेशन या परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को लेकर बहुत गंभीर और व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज ऑफिस या किसी प्रोफेशनल सोशल सर्कल में कोई दिलचस्प संकेत मिलने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, चमकीला हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी 'चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता' के दम पर भाग्य का ताला खोलने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव को बल दे रहे हैं, जिससे आपके सोचे हुए काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:10:39 से शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह की शुरुआती उलझनों को अपनी होशियारी से काटकर दोपहर में एक बड़ी बाजी मारने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस में अपनी आँख और कान पूरी तरह खुले रखें. विष्कुम्भ योग के कारण कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे चाल चलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सुबह 09:10 के बाद आपका शतभिषा नक्षत्र सक्रिय होते ही आपकी कूटनीति विरोधियों को चारों खाने चित कर देगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, इस समय अवधि में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण पत्राचार, इंटरव्यू या निर्णय आपके करियर को एक नया मुकाम देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. भाग्य भाव का चंद्रमा व्यापार में लंबी दूरी की यात्राओं, विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग बना रहा है. पुराना रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी चतुराई से वापस मिल सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट याद रखें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस डेढ़ घंटे के दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेडिंग न करें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें; वरना संचित पूंजी फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट पर छा जाने का है. शतभिषा नक्षत्र और राहु का प्रभाव आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ब्लॉगिंग/पॉडकास्टिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई अनूठा कंटेंट या प्रोजेक्ट लोगों को बेहद पसंद आएगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने लाइफस्टाइल में अनुशासन की मांग कर रहा है. कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण आज आपको जांघों या पैरों में हल्की थकान या वायु विकार (गैस/अपच) की शिकायत हो सकती है. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में प्राणायाम करना या कुछ देर का 'डिजिटल डिटॉक्स' (स्क्रीन से दूरी) करना आपके मस्तिष्क और शरीर को नई ऊर्जा देगा. मानसिक शांति के लिए आज बेवजह की ओवरथिंकिंग से दूरी बनाकर रखें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन पारदर्शिता और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर गंभीर लेकिन सकारात्मक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी प्रोफेशनल इवेंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बेहद दिलचस्प और बौद्धिक स्वभाव का व्यक्ति मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बेहद आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी 'गहरी इंट्यूशन' (अंतर्ज्ञान) को हथियार बनाकर मुश्किलों से पार पाने और पर्दे के पीछे से बड़ी बाजी मारने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके अष्टम भाव यानी गुप्त और रहस्यमयी भाव को प्रभावित करेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन दुनिया के सामने शोर मचाने का नहीं, बल्कि खामोशी से अपनी गोटी सेट करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस की गॉसिप, पॉलिटिक्स या दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से मीलों दूर रहें. सुबह के समय विष्कुम्भ योग के कारण गुप्त शत्रु आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी कूटनीतिक चुप्पी आज उनकी हर चाल को नाकाम कर देगी. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों या किसी प्रशासनिक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त विशेष सुरक्षा और लाभ देने वाला है, कोई भी गंभीर फाइल आगे बढ़ानी हो या मीटिंग करनी हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:10 के बाद लगने वाला शतभिषा नक्षत्र रिसर्च और जटिल वैज्ञानिक विषयों की गहराई में जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने' का है. अष्टम का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र अचानक पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए धन लाभ करा सकते हैं, लेकिन व्यापार में कोई भी नया सौदा करते समय कागजी कार्रवाई में रत्ती भर भी ढिलाई न बरतें. निवेशकों के लिए सख्त सलाह है कि आज सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. एक बड़ी और गंभीर चेतावनी का ध्यान रखें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान धन का बड़ा ट्रांजैक्शन या नए एग्रीमेंट पर साइन करना पूरी तरह टाल दें, वरना पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपने काम में 'गहराई और मिस्ट्री वाइब' लाने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी तार्किक और खोजी क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, एआई, डेटा एनालिसिस या इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी कोई नई खोज या आईडिया लोगों को हिलाकर रख सकता है. अपनी डिजिटल सुरक्षा और पासवर्ड्स को अपडेट करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. अष्टम का चंद्रमा पेट में गड़बड़, अचानक थकान या वायु विकार जैसी समस्या दे सकता है, इसलिए बाहर के हैवी खाने से पूरी तरह तौबा करें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में प्राणायाम करना, ध्यान लगाना और भरपूर पानी पीना आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत पर पूरी तरह लगाम लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का है. पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं, क्योंकि राहु और चंद्रमा की यह स्थिति अविश्वास पैदा कर सकती है. जीवनसाथी के साथ बैठकर किसी उलझे हुए पारिवारिक या वित्तीय मामले को सुलझाने का यह सही समय है. अविवाहित लोगों को आज कोई भी नया रिश्ता पक्का करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, मोतिया (पर्ल)

सिंह राशि (Leo) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति' और प्रशासनिक धमक से विरोधियों को घुटनों पर लाने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके सप्तम भाव (साझेदारी, पब्लिक इमेज और डेली डील्स) को सीधे प्रभावित करेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह-सुबह किसी भी तरह के टकराव से बचकर, दोपहर में अपनी रणनीतियों के दम पर पूरी महफ़िल लूटने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की किसी मीटिंग में अपनी भाषा और गुस्से पर काबू रखें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी बात का गलत बतंगड़ बनाया जा सकता है. सुबह 09:27 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में होंगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया टेंडर पास कराना हो, उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील करनी हो या बड़ा आवेदन सबमिट करना हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और पार्टनरशिप से तगड़ा मुनाफा कमाने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र रिटेल, विदेशी व्यापार, कंसल्टेंसी या नए बिजनेस कोलैबोरेशन में गजब का उछाल देंगे. रुका हुआ बड़ा पेमेंट आज आपकी कूटनीति से वापस मिल सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी नए एग्रीमेंट पर दस्तखत न करें, न ही किसी अनजान स्कीम में भारी पैसा लगाएं; वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक और बोल्ड' सोच से इंटरनेट पर तहलका मचाने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी क्रिएटिविटी को एक हाई-टेक और प्रोफेशनल टच देगा. यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पीआर (Public Relations) में हैं, या वीडियो क्रिएशन/एआई टूल्स से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई कंटेंट सीधे ऑडियंस के दिलों को छुएगा और आपको नए बड़े स्पॉन्सर्स दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो राजाओं जैसी रहेगी, लेकिन सप्तम का चंद्रमा पैरों में हल्की थकान, जोड़ों में दर्द या वायु विकार (गैस/अपच) दे सकता है. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में वॉक करना या प्राणायाम करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज बेवजह के 'ईगो' और गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने का नहीं बल्कि ठोस वादों और भविष्य के लिए बड़ी कमिटमेंट करने का है. आपके बदले हुए और गंभीर तेवर को देखकर पार्टनर का भरोसा आप पर और ज्यादा बढ़ेगा. आप दोनों मिलकर घर की व्यवस्था या किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे आपसी कड़वाहट दूर होगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी प्रोफेशनल नेटवर्क या सोशल इवेंट में कोई बेहद दिलचस्प इंसान मिलने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल रहे.

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शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सुर्ख लाल

कन्या राशि (Virgo) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और डेटा-आधारित सटीक कैलकुलेशन' के दम पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतियोगिता के भाव को सक्रिय रखेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. आज का दिन सुबह की शुरुआती बाधाओं को अपनी बारीक बुद्धिमत्ता से काटकर दोपहर में विरोधियों की हर चाल को नाकाम करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स या गॉसिप का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है. सुबह 09:10 के बाद आपका शतभिषा नक्षत्र सक्रिय होते ही कार्यस्थल पर आपकी कूटनीति काम करेगी. बारीक से बारीक कमियों को पकड़ने की कला आज आपको बॉस की नजरों में हीरो बना देगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या इंटरव्यू देना हो, इसी गोल्डन टाइम का उपयोग करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज 'धीमी लेकिन पक्की' चाल चलें. छठे भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने से बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है. व्यापार में पुराने रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें, न ही शेयर बाजार में कोई नया बड़ा दांव लगाएं; वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और गहन रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी या इन-डेप्थ कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करेगा. एआई टूल्स का कोई नया प्रयोग आज आपके काम की रफ़्तार को तीन गुना बढ़ा सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने डाइजेशन और पेट के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. छठे भाव का चंद्रमा और विष्कुम्भ योग पेट में गैस, अपच या अचानक पैरों में सुस्ती दे सकते हैं, इसलिए बाहर के हैवी खाने को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में प्राणायाम करना या ध्यान लगाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखेगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बच्चों के भविष्य, घर के बजट या किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने पर गंभीर और बहुत व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने कार्यक्षेत्र या किसी प्रोफेशनल मीटिंग के दौरान कोई बेहद खास इंसान मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी बाजी मारने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव (बुद्धि, संतान और उच्च शिक्षा) को सीधे प्रभावित करेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह के मानसिक भ्रम या शुरुआती रुकावटों को अपनी बौद्धिक चतुराई से काटकर दोपहर में एक बड़ा आर्थिक या करियर से जुड़ा फायदा उठाने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी बहस का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है. सुबह 09:10 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में होंगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आज आपकी निर्णय क्षमता और संकट के समय शांत रहकर काम निकालने की कला के कायल होंगे. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन भेजना हो, इंटरव्यू देना हो या कोई बड़ी मीटिंग करनी हो, इसी समय का उपयोग करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपनी तिजोरी को मजबूत करने का है. पंचम का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र का मेल शेयर बाजार, लॉटरी, कंसल्टेंसी, और रचनात्मक या तकनीकी कार्यों से जुड़े व्यापारियों को अप्रत्याशित रूप से बड़ा मुनाफा दिला सकता है. लंबे समय से रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी चतुराई से वापस मिल सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें; वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और कोडिंग स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक हाई-टेक, प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, डिजिटल आर्ट, एआई टूल्स या यूआई/यूएक्स डिज़ाइन से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई आईडिया या कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आज आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ बड़ा कोलैबोरेशन दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाए रखने की मांग कर रहा है. कुंभ राशि के चंद्रमा और राहु के प्रभाव के कारण अचानक सिरदर्द, गैस, एसिडिटी या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में खान-पान और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में प्राणायाम या 'डिजिटल डिटॉक्स' (स्क्रीन से दूरी) करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ 'नया घर' या 'बड़ी गाड़ी' जैसे गंभीर आर्थिक लक्ष्यों पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके रिश्ते के भरोसे को और मजबूत करेगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी प्रोफेशनल इवेंट या सोशल सर्कल में 'स्पार्क' महसूस होने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी' और कभी न झुकने वाले जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में मोड़कर किस्मत का पासा पलटने का है. आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी मेष राशि (भरणी नक्षत्र) में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा बनाए रखेंगे. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और अंतर्मन) को प्रभावित करेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह की शुरुआती उलझनों से खुद को बचाकर, दोपहर में अपनी सीक्रेट रणनीतियों के दम पर पूरी बाजी अपने नाम करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और ऑफिस में काम के बोझ या छिपी हुई पॉलिटिक्स से परेशान थे, तो आज सुबह के समय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी. विष्कुम्भ योग के कारण कोई सीनियर या सहकर्मी आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सुबह 09:27 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में होंगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी बड़ा आवेदन, ट्रांसफर की बात या वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण मीटिंग इसी समय के भीतर निपटाएं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और रीयल एस्टेट या तकनीकी सौदों से मुनाफा कमाने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र कंस्ट्रक्शन, जमीन, वाहन, या माइनिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा अनुबंध या पुराना अटका हुआ पेमेंट दिला सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में बड़ा सट्टा न लगाएं, न ही किसी नए एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में दस्तखत करें; वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी बड़ी कानूनी या वित्तीय उलझन में फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डार्क, इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक आक्रामक और बेहद प्रभावशाली रूप देगा. यदि आप साइबर संस्कृति, कोडिंग, डेटा माइनिंग, गेमिंग या इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ बेहतरीन कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशीलता (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो दुरुस्त रहेगी, लेकिन विष्कुम्भ योग और राहु के नक्षत्र के कारण मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव या सीने में भारीपन (एसिडिटी के कारण) आ सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में 'डिजिटल डिटॉक्स' करना (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से कुछ समय दूर रहना) आपकी मानसिक सेहत के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल चिकनी-चुपड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का दिन है. सुबह के समय पार्टनर के साथ किसी बात पर तीखी बहस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर घर की व्यवस्था, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या माता की सेहत को लेकर बहुत गंभीर और पारदर्शी बातचीत करेंगे, जो आपके रिश्ते को मज़बूती देगी. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम और संवाद के भाव को सक्रिय रखेंगे, जो आपकी वाणी में गजब की तार्किकता पैदा करेगा. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज का दिन सुबह की शुरुआती उलझनों या कम्यूनिकेशन गैप को अपनी बुद्धिमत्ता से काटकर दोपहर में अपनी रणनीतियों के दम पर विरोधियों को चारों खाने चित करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की किसी मीटिंग में अपनी बात रखते समय भाषा में थोड़ी नरमी रखें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी स्पष्टवादिता को लोग 'अहंकार' समझ सकते हैं. सुबह 09:27 के बाद परिस्थितियों में बड़ा सुधार होगा और ऑफिस में आपकी बुद्धिमत्ता का डंका बजेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया जॉइनिंग लेटर स्वीकार करना हो, प्रमोशन की बात चलानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने का है. पराक्रम भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र खुदरा, बैंकिंग, मार्केटिंग, टेक-बिजनेस और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या रुका हुआ पेमेंट वापस दिला सकता है. निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और हाई-टेक विज़न' को शोकेस करने का है. सुबह 09:10 के बाद लगने वाला शतभिषा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक तकनीकी गहराई और परिपक्वता लाएगा. यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या टेक-ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और एस्थेटिक विज़न आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होंगे.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो दुरुस्त रहेगी, लेकिन विष्कुम्भ योग और राहु के नक्षत्र के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, गुस्सा या मानसिक अशांति आ सकती है. काम के बीच-बीच में विश्राम जरूर लें, क्योंकि कुंभ का चंद्रमा कंधों या हाथों में हल्की जकड़न दे सकता है. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में प्राणायाम करना या कुछ देर का 'डिजिटल डिटॉक्स' करना आपके ब्लड सर्कुलेशन और दिमागी शांति को दुरुस्त रखेगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सुबह के समय जीवनसाथी या पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर घर की बड़ी खरीदारी, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को साझा करने पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने और विरोधियों को चारों खाने चित करने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (अगले दिन सुबह 03:37) तक कुंभ राशि में रहकर आपके द्वितीय भाव यानी धन और संचित पूंजी के भाव को सक्रिय रखेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज अपनी धन-संबंधी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें, क्योंकि आज आपकी कूटनीतिक खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस में किसी भी तरह की जल्दबाजी या बहसबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें. विष्कुम्भ योग के कारण सहकर्मी आपके बयान का गलत फायदा उठा सकते हैं. दोपहर के बाद आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और डेटा एनालिसिस की क्षमता का डंका बजेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपके करियर को मज़बूत करेगा. छात्रों के लिए सुबह 09:10 के बाद लगने वाला शतभिषा नक्षत्र जटिल तकनीकी विषयों को समझने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बचत और सही समय पर सही निवेश' से बड़ी सफलता पाने का है. धन भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने के प्रबल योग बना रहे हैं. बैंकिंग, कंसल्टेंसी, टेक-बिजनेस, रीयल एस्टेट या मेटल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. निवेशकों के लिए सीधी सलाह: आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट याद रखें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, वरना आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' को दिखाने का है. शतभिषा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने शारीरिक अनुशासन के प्रति सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहा है. कुंभ राशि का चंद्रमा, विष्कुम्भ योग और राहु का नक्षत्र दांतों, मुख या गले में हल्की तकलीफ, रूखापन या अचानक आंखों में थकान दे सकते हैं, इसलिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखें और भरपूर पानी पीते रहें. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में किया गया ध्यान (Meditation) या हल्की सैर आज आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर घर के बजट, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज परिवार के बड़ों की मदद से कोई पक्का प्रस्ताव आ सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

कुंभ राशि (Aquarius) - 8 जून 2026

आज सोमवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए 'महफ़िल लूटने' और पूरी दुनिया को अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाने का है. चंद्रमा आज देर रात 27:37:24 (यानी अगले दिन सुबह 03:37) तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. सुबह 09:27:14 तक विष्कुम्भ योग का साया रहेगा और सुबह 09:10:39 से राहु का शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो कि आपका अपना नक्षत्र है. आज का दिन सुबह की शुरुआती उलझनों या मानसिक भारीपन को अपनी कूटनीतिक सोच से काटकर दोपहर में एक विजेता की तरह उभरने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो सुबह के समय ऑफिस की किसी भी मीटिंग या बहसबाजी में अपनी भाषा और गुस्से पर काबू रखें; विष्कुम्भ योग के कारण आपकी बातों का गलत बतंगड़ बनाया जा सकता है. सुबह 09:10 के बाद जब आपका अपना शतभिषा नक्षत्र सक्रिय होगा, तब कार्यस्थल पर आपकी निर्णय क्षमता और विज़न की बॉस खुलकर तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में शामिल लोगों के लिए दोपहर 11:52:16 से 12:47:56 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, नया एग्रीमेंट साइन करना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, इसी समय का उपयोग करें.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मोटा मुनाफा' कमाने का है. आपकी राशि का चंद्रमा और आपके अपने नक्षत्र का प्रभाव व्यापार में नई शुरुआत और ग्राहकों के बीच आपकी साख को मज़बूत करेगा. आईटी सेक्टर, एआई टूल्स, विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. लेकिन निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:06:59 से 08:51:22 तक राहु काल का समय रहेगा. इस डेढ़ घंटे के दौरान भूलकर भी कोई नया वित्तीय जोखिम न लें, न ही शेयर बाजार में कोई बड़ा दांव लगाएं, वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस और फ्यूचरिस्टिक सोच' का जलवा बिखेरने का है. शतभिषा नक्षत्र और राहु का प्रभाव आपकी लॉजिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, टेक-स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई नया आईडिया या प्रोजेक्ट सीधे टारगेट ऑडियंस को हिट करेगा और आपको इंटरनेट पर एक अलग पहचान दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो दुरुस्त रहेगी, लेकिन आपकी ही राशि में चंद्रमा और राहु के नक्षत्र के कारण मानसिक तनाव, सिरदर्द, आँखों में भारीपन या अनिद्रा महसूस हो सकती है. दोपहर के समय गुलिक काल (14:04:29 से 15:48:52) में कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करें (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से दूर रहें) और प्राणायाम करें. आज काम के बीच-बीच में भरपूर पानी पीना और आराम करना ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का दिन है. सुबह के समय पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आपके बदले हुए और गंभीर तेवर को देखकर उनका भरोसा आप पर और ज्यादा बढ़ेगा. आप दोनों मिलकर भविष्य की किसी बड़ी प्लानिंग या निवेश पर सार्थक चर्चा करेंगे. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने सोशल सर्कल या प्रोफेशनल नेटवर्क में कोई बेहद दिलचस्प और मैच्योर इंसान मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गहरा नीला

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