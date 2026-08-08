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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 8 August 2026: सावन शनिवार को वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का भाग्य!

Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: सावन शनिवार को वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का भाग्य!

Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र से किन राशियों को धन लाभ, प्रमोशन और सफलता मिलेगी? पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Aug 2026 11:52 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 8 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01 बजे तक रहेगी. शनिवार का यह पावन दिन कर्मफलदाता शनि देव और देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है.

पंचांग के अनुसार, आज शाम 16:52 बजे तक शुभ और फलदायी 'रोहिणी नक्षत्र' रहेगा. वहीं, सुबह 09:01 बजे तक 'ध्रुव योग' और तत्पश्चात 'व्याघात योग' का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिससे कई राशि के जातकों को व्यापार, करियर और धन-संपत्ति में जबरदस्त लाभ मिलेगा.

Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: सावन शनिवार को वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का भाग्य!

शनिवार और श्रावण मास के इस शुभ संयोग के बीच मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए धन लाभ, पद-प्रतिष्ठा और करियर में नई ऊंचाइयों के मजबूत योग बन रहे हैं.

वहीं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, मानसिक दबाव और सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए आज दोपहर 11:59 से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

शनि देव और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा! आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, संपत्ति, कुटुंब और वाणी के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक मामलों और बैंक बैलेंस में मजबूती देखने को मिलेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी नया वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपकी संवाद शैली और बुद्धिमत्ता का बड़ा असर देखने को मिलेगा. द्वितीय भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के सामने आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.

पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या प्रेजेंटेशन के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज धन लाभ और साख बढ़ाने के बेहतरीन अवसर बनेंगे. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होने से कारोबार में गति आएगी और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको धन संचय (Savings) में मदद करेगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. अपनी मधुर वाणी से आप घर के माहौल को खुशहाल बना सकेंगे. कुटुंब के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. किसी पारिवारिक विषय पर दूरगामी और महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, गले या खान-पान में संवेदनशीलता रह सकती है, इसलिए अत्यधिक ठंडे या मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 9, 8
  • लकी कलर: लाल, गहरा नीला, केसरिया

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी, धन-धान्य में वृद्धि होगी और सभी अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.

वृषभ राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व शांत, आकर्षक और प्रभावशाली बना रहेगा.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी नया बड़ा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में उच्च के चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता की सराहना होगी. दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने में सफलता मिलेगी.

नए विचारों को लागू करने के लिए दिन अच्छा है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और ग्राहकों के साथ नए संबंध स्थापित करने का है. जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, कला, गारमेंट्स या खान-पान के कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहेगा. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी आय में स्थिरता लाएगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनाएगा. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन में मिठास और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोगात्मक रवैया आपको संबल देगा. घर के बड़ों के साथ बैठकर किसी पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार लें.

  • लकी नंबर: 6, 8
  • लकी कलर: सफेद, नीला, गुलाबी

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, तिल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से शनि देव और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, मानसिक शांति मिलेगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी.

मिथुन राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, मानसिक स्थिति और मोक्ष के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आज अनियोजित खर्चों और मानसिक शांति पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको थोड़ा धैर्य और सावधानी से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर काम के सिलसिले में भागदौड़ या दूर की यात्रा करा सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन नए अवसर ला सकता है.

ऑफिस की गॉसिप और विवादों से दूर रहें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में आवश्यक कार्य निपटाएं. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखनी होगी और अनियोजित खरीदारी से बचना होगा. बाहरी संपर्कों या दूरदराज के क्लाइंट्स से लाभ मिलने की संभावना है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने बजट का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. घर, यात्रा या अचानक आए कामों पर कुछ अवांछित खर्च हो सकते हैं. राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में संयम और मीठी वाणी का प्रयोग करें. किसी छोटी बात पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी की सेहत या उनकी जरूरतों का ध्यान रखें. शाम के समय परिजनों के साथ शांत माहौल में समय बिताने से आपसी समझ बेहतर होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या सिरदर्द महसूस हो सकता है. काम के बीच में पर्याप्त आराम लें, बासी व अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें और जल का प्रचुर मात्रा में सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 8
  • लकी कलर: हरा, नीला, क्रीम

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और संध्या समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कांवड़ियों/यात्रियों को काले चने, भोजन या जल का दान करें.

इस उपाय से अनियोजित खर्चे रुकेंगे, मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

सिंह राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में उच्च के चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. दफ्तर में आपके काम और नेतृत्व क्षमता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या बैठकों के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और बड़े सौदों में लाभ कमाने का है. आपकी व्यापारिक नीतियां सफल होंगी और नए बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और सकारात्मक रहेगा. आपके कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय में निरंतरता लाएगा और व्यावसायिक सफलता से धन संचय में मदद मिलेगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. पिता या घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए किसी बड़े निर्णय में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग से स्वयं को तरोताजा बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 8
  • लकी कलर: सुनहरा, गहरा नीला, केसरिया

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, शनि देव और सूर्य देव की कृपा से सभी अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.

सिंह राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में उच्च के चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. दफ्तर में आपके काम और नेतृत्व क्षमता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या बैठकों के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और बड़े सौदों में लाभ कमाने का है. आपकी व्यापारिक नीतियां सफल होंगी और नए बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और सकारात्मक रहेगा. आपके कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय में निरंतरता लाएगा और व्यावसायिक सफलता से धन संचय में मदद मिलेगी.

हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. पिता या घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए किसी बड़े निर्णय में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग से स्वयं को तरोताजा बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 8
  • लकी कलर: सुनहरा, गहरा नीला, केसरिया

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, शनि देव और सूर्य देव की कृपा से सभी अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.

तुला राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर अष्टम भाव यानी शोध, आय, गुप्त विषयों और अचानक लाभ-हानि के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आज का दिन धैर्य, सतर्कता और सूझबूझ से बिताने की सलाह दी जाती है.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा निर्णय न लें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा दफ्तर में अचानक काम का दबाव या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है.

अपने काम से काम रखें और दफ्तरी राजनीति से दूर रहें. जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या ऑडिटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रह सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में आवश्यक कार्य निपटाएं. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन, टैक्स या कागजी कार्रवाई के मामलों में सतर्क रहना होगा. पार्टनरशिप या नए सौदों में बिना पूरी जानकारी के आगे न बढ़ें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सतर्कता बरतें. अष्टम चंद्रमा के कारण अचानक अनपेक्षित या अवांछित खर्चे सामने आ सकते हैं. राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश न करें और शेयर बाजार या जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखें और छोटी-छोटी बातों पर उलझने से बचें. जीवनसाथी की सेहत या उनके विचारों का सम्मान करें. घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने और उनकी सलाह मानने से पारिवारिक तालमेल बेहतर रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अत्यधिक मसालेदार या बाहर के भोजन से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 6, 8
  • लकी कलर: सफेद, नीला, क्रीम

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, तिल या भोजन का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्र का अशुभ प्रभाव शांत होगा, अचानक आने वाली बाधाएं दूर होंगी और शनि देव की कृपा से कार्यों में सफलता मिलेगी.

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वृश्चिक राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में बेहतरीन प्रगति देखने को मिलेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और तरक्की दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में आपके विचारों की सराहना होगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए क्लाइंट्स के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाल रहेगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और प्रेम लाएगा. किसी भी बड़े फैसले में जीवनसाथी की सलाह बेहद मददगार साबित होगी. घर के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 9, 8
  • लकी कलर: लाल, गहरा नीला, सफेद

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, तिल या भोजन का दान करें.

इस उपाय से आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि होगी तथा शनि देव की कृपा से सभी अटके काम पूरे होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में बेहतरीन प्रगति देखने को मिलेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और तरक्की दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में आपके विचारों की सराहना होगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए क्लाइंट्स के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है.

हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाल रहेगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और प्रेम लाएगा. किसी भी बड़े फैसले में जीवनसाथी की सलाह बेहद मददगार साबित होगी. घर के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 9, 8
  • लकी कलर: लाल, गहरा नीला, सफेद

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, तिल या भोजन का दान करें.

इस उपाय से आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि होगी तथा शनिदेव की कृपा से सभी अटके काम पूरे होंगे.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम से विरोधियों पर हावी रहेंगे. आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा.

शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से लक्ष्यों को पाने का है. छठे भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी.

प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, कागजी कार्रवाई या पुराने बकायों को सुलझाने का है. व्यापारिक रणनीतियों में सुधार से आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज समझदारी से काम लें. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, लेकिन सेहत या अचानक आए कामों पर कुछ खर्च भी संभव है.

राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. घर के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. बड़ों की सलाह आपके लिए किसी उलझन का समाधान ला सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी या भागदौड़ से शारीरिक थकावट हो सकती है. सात्विक भोजन ग्रहण करें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 3, 8
  • लकी कलर: पीला, गहरा नीला, केसरिया

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से गुप्त शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, शनि देव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से रुके हुए काम बनने लगेंगे.

मकर राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय क्षमता, बौद्धिक बल और रचनात्मक सोच में वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और रचनात्मक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने का है. पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपके नए आइडियाज और रणनीतियों को सराहा जाएगा.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ फलदायी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में अच्छा धन लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र के शुभ प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है.

हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बाहर के खुले या अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, काला, सफेद

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, तिल या भोजन का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होगी और करियर में अपार सुख-समृद्धि आएगी.

कुंभ राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे घरेलू मामलों, पारिवारिक सुख-सुविधाओं और अचल संपत्ति पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान अचल संपत्ति या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला और संभलकर काम करने का रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में थोड़ा मानसिक दबाव या व्यस्तता दे सकता है.

वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. दफ्तर में पेंडिंग कामों को प्राथमिकता से निपटाएं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज अपनी व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा करने और कार्यप्रणाली में सुधार करने का सही समय है. प्रॉपर्टी या निर्माण सामग्री के कारोबार में अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सामान्य से शुभ रहेगा. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कागजातों को अच्छी तरह जांच लें.

राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके सुझावों का सम्मान करें. परिजनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, गैस या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर लें, सुपाच्य व सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, काला, क्रीम

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनि देव की कृपा प्राप्त होगी, चतुर्थ चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

मीन राशिफल, 8 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

शनिवार, 8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक रहेगी. आज रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्यूनिकेशन के भाव (वृषभ राशि) में रात 27:49:42 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज सुबह 09:01:39 तक ध्रुव योग रहेगा और इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन आपके पराक्रम और मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने का है. तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत प्रभावी रहेगी. मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और नए विचारों को लागू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 09:06 से 10:46 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नई व्यावसायिक रणनीतियों पर काम करने के लिए बेहतरीन है. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं नए अवसर और धन लाभ दिला सकती हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपके प्रयासों और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. पुराने अटके काम पूरे होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, राहु काल (सुबह 09:06 से 10:46) और यमगण्ड काल (दोपहर 14:06 से 15:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और उनके साथ रिश्ते मजबूत होंगे. परिजनों के साथ समय बिताने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम को शामिल रखें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और संतुलित आहार लें.

  • लकी नंबर: 3, 8
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, गहरा नीला

शनिवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या समय पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, वस्त्र या भोजन का दान करें.

इस उपाय से आपके पराक्रम और मान-सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार व नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शनिदेव तथा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

FAQs- 8 अगस्त 2026, राशिफल

1. 8 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और शुभ योग है?
8 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 तक है. आज शनिवार के साथ शाम 16:52 तक रोहिणी नक्षत्र और सुबह 09:01 तक ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं?
आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रात 27:49 (तड़के 03:49 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए धन संचय और प्रगति के द्वार खुलेंगे.

3. 8 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?
आज शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:53:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 8 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?
आज सुबह 09:06:19 से 10:46:27 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इस समय सीमा के दौरान नया वित्तीय जोखिम या बड़ा समझौता करने से बचें.

5. शनिवार, 8 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?
शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या उड़द खाकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन शनिवार को कौन-सा विशेष उपाय करना शुभ रहेगा?
प्रातः काल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले चने या भोजन का दान करने से शनि दोष दूर होते हैं और समृद्धि आती है.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:21 AM (IST)
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