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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोआज का राशिफल 7 सितंबर 2026: उच्च के बुध बदलेंगे 12 राशियों के फैसले, दोपहर बाद चंद्रमा की बदलेगी चाल

आज का राशिफल 7 सितंबर 2026: उच्च के बुध बदलेंगे 12 राशियों के फैसले, दोपहर बाद चंद्रमा की बदलेगी चाल

आज का राशिफल 7 सितंबर 2026: बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और दोपहर 12:39 बजे चंद्रमा की चाल बदलेगी. जानें 12 राशियों का करियर, धन और प्रेम राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Sep 2026 07:22 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 7 September 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2026 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है. इस दिन बुध अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, गणना, कारोबार और निर्णय क्षमता का कारक माना गया है.

इसलिए यह गोचर कामकाज, संवाद और आर्थिक योजना से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चंद्रमा भी दोपहर 12:39 बजे मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन के पहले और दूसरे हिस्से के संकेत अलग हो सकते हैं.

सभी राशियों पर इसका प्रभाव समान नहीं होगा, क्योंकि बुध और चंद्रमा का गोचर प्रत्येक राशि से अलग भाव में हो रहा है. आगे मेष से मीन तक भावगत आधार पर 7 सितंबर का राशिफल पढ़ें.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि (शाम 05:06 तक) और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव के साथ आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और रणनीतिक सफलता लेकर आया है. दोपहर 12:39 तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (मिथुन राशि) में रहेंगे और इसके बाद चतुर्थ भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे. इसी के साथ, ग्रहों के राजकुमार बुध का अपनी स्वराशि एवं उच्च राशि कन्या (आपकी राशि से छठे भाव) में गोचर हो रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके विरोधी पक्ष को शांत करने, कार्यकुशलता बढ़ाने और अटके हुए महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में अत्यंत मददगार साबित होगी.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक शक्ति, डेटा समझ और संवाद कौशल का पूरा प्रभाव दिखेगा. छठे भाव में उच्च के बुध का प्रभाव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, वकीलों, डॉक्टरों, मीडियाकर्मियों और वित्तीय विश्लेषकों के लिए शानदार सफलता के द्वार खोलेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में आने से दफ्तर का माहौल अधिक सहयोगी और शांतिपूर्ण बनेगा. कारोबार में नई रणनीतियों को लागू करने और लीगल या विभागीय अड़चनों को दूर करने के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है. अजा एकादशी का पावन प्रभाव और बुध की उच्च स्थिति अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएगी तथा पुराने कर्जों या ईएमआई को व्यवस्थित करने में मदद करेगी. पिछले किसी प्रयास या निवेश से अटका हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं. दोपहर बाद घरेलू सुख-सुविधाओं या वाहन के रखरखाव पर कुछ धन व्यय हो सकता है. बड़े वित्तीय निर्णय व अनुबंध दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर अजा एकादशी के प्रभाव से घर में आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. दोपहर बाद चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश माताजी के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा और घरेलू सुख में वृद्धि करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की पारिवारिक योजनाओं पर विचार करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ स्पष्ट और परिपक्व बातचीत से रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार और नई ऊर्जा देने वाला रहेगा. छठे भाव में उच्च के बुध का गोचर आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को बल देगा, जिससे पुरानी मौसमी या पेट से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलेगी. फिर भी खान-पान में संतुलित आहार अपनाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए व बड़े काम की शुरुआत करने से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के दुर्लभ संयोग पर भगवान विष्णु के साथ-साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और गाय को हरा चारा या पालक खिलाना विशेष फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का हरा
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बौद्धिक चमक और क्रिएटिविटी के दम पर आगे बढ़ने का है. एक तरफ जहां आज अजा एकादशी का पावन व्रत-त्योहार है, वहीं आपकी कुंडली के पंचम भाव (कन्या राशि) में बुध का स्वराशि और उच्च होकर प्रवेश करना एक बड़ा ज्योतिषीय टर्निंग पॉइंट साबित होगा. दोपहर 12:39 तक चंद्रमा दूसरे भाव में रहकर आपकी बातचीत को धार देंगे और उसके बाद पराक्रम भाव (कर्क राशि) में जाकर आपके संपर्कों का दायरा बढ़ाएंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आपकी एनालिटिकल अप्रोच और सटीक प्लानिंग की बदौलत मुश्किल प्रोजेक्ट्स भी आसानी से हल हो जाएंगे. फाइनेंस, रिसर्च, मीडिया, टीचिंग, कोडिंग और डिजाइनिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन कोई बड़ा मुकाम हासिल करने जैसा रहेगा. दोपहर बाद किसी जरूरी मीटिंग या क्लाइंट कॉल से सुखद नतीजे मिलेंगे. कारोबारियों के लिए नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने और नए वेंडर्स जोड़ने के लिए आज की ग्रह स्थिति पूरी तरह मुफीद है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
धन के मामलों में आज का दिन स्मार्ट फैसलों से लाभ कमाने का है. पंचम भाव का उच्च बुध शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी पुराने बौद्धिक निवेश से बेहतरीन रिटर्न के संकेत दे रहा है. अजा एकादशी के प्रभाव से फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश से जुड़े पेपर्स पर साइन करने के लिए दोपहर 11:53 से 12:44 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बच्चों की किसी उपलब्धि या अच्छी खबर से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ बॉन्डिंग काफी मैच्योर और गहरी नजर आएगी, जहां आप दोनों एक-दूसरे के करियर गोल्स पर खुलकर बात करेंगे. दोपहर बाद भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन का कोई पुराना बोझ हल्का होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी लेवल काफी हाई रहेगा. पुरानी पाचन या एसिडिटी की समस्या से काफी हद तक राहत महसूस होगी. हालांकि स्क्रीन टाइम ज्यादा रहने से आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है, इसलिए काम के बीच-बीच में वॉक करें और पर्याप्त पानी पिएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए एग्रीमेंट से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें और किसी गाय को हरी घास या पालक खिलाएं.

शुभ रंग: सफेद और फिरोजी
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़े मानसिक सुकून और पारिवारिक मजबूती का संकेत दे रहा है. आपकी राशि के स्वामी बुध आज से अपनी उच्च राशि कन्या (चतुर्थ भाव) में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'भद्र महापुरुष राजयोग' जैसी प्रबल स्थिति बनेगी. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन संयोग और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का धन भाव (कर्क राशि) में प्रवेश आपके बैंक बैलेंस और पारिवारिक सुख दोनों में उल्लेखनीय इजाफा करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल खुलकर सामने आएगी. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, आईटी, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन कई सुनहरे अवसर लेकर आएगा. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध का प्रभाव वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस दोनों जगह आपकी कार्यकुशलता को निखारेगा. कारोबारियों को सरकारी अनुमति, प्रॉपर्टी लीज या नए ऑफिस सेटअप से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले कई दिनों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और स्थिर साबित होगा. दोपहर बाद दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर पैतृक संपत्ति, पारिवारिक व्यवसाय या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ करा सकता है. अजा एकादशी के प्रभाव से घर की सुख-सुविधाओं और साज-सज्जा पर बजट के अनुसार ही सोच-समझकर खर्च होगा. कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या वाहन/प्रॉपर्टी की डील दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में तय करना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनका विशेष स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. अजा एकादशी के चलते घर में कोई मांगलिक चर्चा या धार्मिक पाठ हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने से रिश्ता गहरा होगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलाने का विचार कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
मानसिक तनाव और बेचैनी से मुक्ति मिलेगी तथा मन शांत रहेगा. उच्च के बुध के प्रभाव से पुरानी सांस, त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्याओं में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि सीने में हल्की ठंड या कफ से बचने के लिए खान-पान में गुनगुने पानी का प्रयोग करें और सुबह के समय खुली हवा में गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय में किसी नए अनुबंध या महत्वपूर्ण सौदे से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन दिन पर शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें तथा भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं. राशि स्वामी बुध को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में जल दें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें.

शुभ रंग: हरा और समुद्री नीला
शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास की नई लहर और संपर्कों के विस्तार का रहेगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा दोपहर 12:39 तक द्वादश भाव में रहकर खर्चों का निपटारा कराएंगे और उसके तुरंत बाद आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में प्रवेश कर जाएंगे. वहीं बुद्धि के कारक बुध आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व संचार भाव - कन्या राशि) में उच्च होकर गोचर शुरू कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व आपके मानसिक संकल्प और निर्णय क्षमता को कई गुना मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
तीसरे भाव में उच्च के बुध का प्रभाव आपकी बातचीत, प्रेजेंटेशन और लेखन शैली में गजब का आकर्षण पैदा करेगा. मीडिया, जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, टेलीकॉम और पब्लिक रिलेशंस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बड़े प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स को क्लोज करने का है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी लग्न में आएंगे, तो कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और काम करने की गति देखते ही बनेगी. कारोबार में नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने और टीम के साथ नई रणनीति बनाने के लिए परिस्थितियां एकदम मुफीद हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर दोपहर के बाद की स्थिति बेहद अनुकूल और संतोषजनक रहेगी. सुबह के समय कुछ जरूरी विदेशी या ऑनलाइन भुगतान हो सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद स्वयं के प्रयासों और बौद्धिक सौदों से अच्छा धन लाभ मिलेगा. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी. किसी नए निवेश या वित्तीय सौदे को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:53 से 12:44 का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
अजा एकादशी का पावन वातावरण घर में शांति और सकारात्मकता लाएगा. छोटे भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संवाद बेहतर होगा और वे आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय में खुलकर साथ देंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और पुरानी किसी गलतफहमी का सौहार्दपूर्ण अंत होगा. लव लाइफ में आपका सौम्य स्वभाव और स्पष्ट बातचीत पार्टनर का दिल जीत लेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
दोपहर बाद मानसिक भारीपन और थकान दूर होगी तथा आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. तीसरे भाव में बुध का गोचर कंधे, बांह और गले की पुरानी तकलीफों से राहत दिलाएगा. आर्द्रा के बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनात्मक स्थिरता देगा. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, स्क्रीन टाइम सीमित रखें और शाम को हल्की वॉक जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े कार्य की शुरुआत न करें. सोमवार और अजा एकादशी के संयोग पर भगवान शिव का दूध व गंगाजल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला
शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी के प्रभाव से धन संचय करने और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है. बुद्धि, वाणिज्य और तर्क के कारक बुध आज आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व कुटुंब भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का द्वादश भाव (कर्क राशि) में प्रवेश आपके वित्तीय संतुलन और दूरगामी निवेश योजनाओं को सही दिशा देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दूसरे भाव में उच्च के बुध का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत, नेगोशिएशन और वित्तीय प्रबंधन को बेहद मजबूत बनाएगा. बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, कानूनी सलाह, मीडिया एंकरिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शानदार डील फाइनल करने का है. दफ्तर में आपके सुझावों को मैनेजमेंट गंभीरता से लेगा. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत में मनचाही सफलता मिलेगी और किसी पुराने व्यावसायिक विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बचत और बैंक बैलेंस को मजबूत करने के लिहाज से सबसे उत्तम रहेगा. दूसरे भाव का उच्च बुध पैतृक संपत्ति, पारिवारिक कारोबार या पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ दिला सकता है. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी. दोपहर बाद विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से कुछ नए खर्चे या निवेश के अवसर सामने आ सकते हैं. धन से जुड़े बड़े फैसले और एग्रीमेंट दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आपके विचारों और बातों को पूरा सम्मान मिलेगा, जिससे आपका पारिवारिक प्रभाव बढ़ेगा. अजा एकादशी के चलते घर में कोई धार्मिक चर्चा या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल रहेगा. प्रेम संबंधों में आपकी मीठी और स्पष्ट वाणी पार्टनर का भरोसा और बढ़ाएगी; किसी पुराने मतभेद को सुलझाने के लिए दिन एकदम अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. दूसरे भाव में बुध की उच्च स्थिति के कारण दांतों, मसूड़ों या गले से संबंधित पुरानी दिक्कतों में राहत मिलेगी. दोपहर बाद चंद्रमा के द्वादश भाव में जाने से अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में थकान या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और रात में सोने से पहले मेडिटेशन करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े कार्य की शुरुआत न करें. सोमवार और अजा एकादशी के दुर्लभ संयोग पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व बेलपत्र चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाना अत्यंत फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा और केसरिया
शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार, बौद्धिक विजय और जीवन में एक नए आत्मविश्वास के संचार का है. आपकी ही राशि (लग्न भाव) में राशि स्वामी बुध का उच्च होकर प्रवेश करना 'भद्र महापुरुष राजयोग' का निर्माण कर रहा है. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ भाव - कर्क राशि) में प्रवेश आपके मान-सम्मान, प्रभाव और आय के अवसरों को कई गुना बढ़ा देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
लग्न में उच्च के बुध का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता, विश्लेषण कौशल और नेतृत्व को असाधारण बना देगा. डेटा साइंस, अकाउंट्स, रिसर्च, मीडिया, सॉफ्टवेयर, लीगल और कंसल्टिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. आपके सुझावों को कार्यस्थल पर शीर्ष स्तर पर सराहा जाएगा. कारोबारियों को बड़े क्लाइंट्स और विदेशी या बड़े ब्रांड्स के साथ नए अनुबंध साइन करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन जबरदस्त लाभ और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है. दोपहर बाद लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पुराने निवेशों, व्यावसायिक सौदों या किसी अटके हुए भुगतान से अचानक धन लाभ करा सकता है. अजा एकादशी के प्रभाव से आय के नए रास्ते खुलेंगे और धन की बचत में सफलता मिलेगी. किसी बड़े वित्तीय समझौते या नई पार्टनरशिप के कागजात फाइनल करने के लिए दोपहर 11:53 से 12:44 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आपके निर्णयों को सभी का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. अजा एकादशी के उपलक्ष्य में घर में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में आपकी परिपक्व सोच और केयरिंग व्यवहार से रिश्ते में नया उत्साह और मिठास आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर चरम पर रहेगा. लग्न में बुध का गोचर पुरानी नसों, त्वचा या पाचन संबंधी परेशानियों से काफी राहत दिलाएगा. आर्द्रा के बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करेगा. नियमित प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त जल का सेवन आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. सोमवार और अजा एकादशी के शुभ दिन पर शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध चढ़ाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. बुध को और अधिक बलवान बनाने के लिए 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' का जप करें और गाय को हरी घास या पालक खिलाना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का पीला
शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन दूरगामी रणनीतियों को आकार देने, आध्यात्मिक शांति पाने और विदेश या बाहरी संपर्कों से लाभ कमाने का है. बुद्धि और व्यापार के कारक बुध आज आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय व विदेश भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का दशम भाव (कर्म भाव - कर्क राशि) में गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को नई मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
द्वादश भाव में उच्च के बुध का प्रभाव आयात-निर्यात, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), विदेशी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, ऑनलाइन बिजनेस और लीगल मामलों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के दशम भाव में आने से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कारोबारियों को सुदूर क्षेत्रों या बाहरी संपर्कों से नए अनुबंध मिल सकते हैं. बस कागजी कार्यवाही और नियमों का पूरी तरह पालन करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट नियंत्रण का है. द्वादश भाव में उच्च का बुध बाहरी स्रोतों या ऑनलाइन माध्यमों से धन का प्रवाह बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही जरूरी व्यावसायिक निवेश या यात्राओं पर व्यय भी कराएगा. अजा एकादशी के प्रभाव से फिजूलखर्ची पर अंकुश रहेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट, संपत्ति या व्यावसायिक सौदे से जुड़े वित्तीय फैसले दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में तय करना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में अजा एकादशी के प्रभाव से एक सौम्य और शांत वातावरण बना रहेगा. दोपहर बाद काम की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के लिए समय निकालेंगे, जिससे परिजनों का सहयोग और स्नेह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और वे आपके करियर से जुड़े फैसलों में संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की निजी स्वतंत्रता और व्यस्तता का सम्मान करें, इससे रिश्ते में परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
मानसिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा, हालांकि अत्यधिक स्क्रीन वर्क या देर रात तक काम करने की वजह से आंखों में थकान या नींद में अनियमितता हो सकती है. द्वादश भाव के प्रभाव से खुद को तनावमुक्त रखने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें. संतुलित आहार लें और दिनभर में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन सुनिश्चित करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के शुभ दिन पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें और भगवान विष्णु की आरती करें. बुध ग्रह की शुभता के लिए गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें.

शुभ रंग: सफेद और हल्का फिरोजी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़े आर्थिक लाभ, सामाजिक संपर्कों के विस्तार और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का रहेगा. बुद्धि व व्यापार के कारक ग्रह बुध आज आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का भाग्य भाव (नवम भाव - कर्क राशि) में गोचर आपके रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों को गति देकर भाग्य का मजबूत साथ दिलाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
एकादश भाव में उच्च के बुध का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी नेटवर्किंग, टीम लीडरशिप और रणनीतिक फैसलों को असाधारण लाभ में बदल देगा. कॉर्पोरेट, आईटी, बैंकिंग, रिसर्च, मीडिया, रियल एस्टेट और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन पदोन्नति या नए क्लाइंट्स जोड़ने के लिहाज से बेहतरीन रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के नवम भाव में आने से वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कारोबार में नए बड़े ऑर्डर्स मिलने और विस्तार की योजनाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन लाभ और आय के नए स्रोत खोलने के सबसे मजबूत संकेत दे रहा है. ग्यारहवें भाव का उच्च बुध शेयर बाजार, पूर्व के निवेश, पैतृक पक्ष या पुराने व्यावसायिक सौदों से शानदार रिटर्न दिला सकता है. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. बड़े वित्तीय समझौतों, निवेश या संपत्ति की खरीद से जुड़े निर्णय दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में तय करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. अजा एकादशी के चलते घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास और आपसी समझ और गहरी होगी. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. पुराने किसी रोग, नसों में खिंचाव या पाचन संबंधी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी. दोपहर बाद चंद्रमा के नवम भाव में जाने से मन शांत और सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं, नियमित योग करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन संयोग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास या पालक खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून
शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई पहचान, प्रतिष्ठा और बड़े व्यावसायिक विस्तार के संकेत दे रहा है. ग्रहों के राजकुमार बुध आज आपकी राशि से दशम भाव (कर्म व पद-प्रतिष्ठा भाव - कन्या राशि) में स्वराशि और उच्च होकर प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का अष्टम भाव (कर्क राशि) में प्रवेश आपको कार्यस्थल पर रणनीतिक फैसले लेने और गहन शोध के कार्यों में सफलता दिलाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दशम भाव में उच्च के बुध का प्रभाव आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकता है. मैनेजमेंट, प्रशासनिक सेवाओं, कंसल्टिंग, बैंकिंग, लॉ, पत्रकारिता और बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े जातकों के प्रभाव में जबरदस्त इजाफा होगा. बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. कारोबारियों को सरकारी क्षेत्र या बड़े संस्थानों से नए अनुबंध हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन कार्यक्षेत्र के माध्यम से आय बढ़ाने और स्थायी स्रोतों को मजबूत करने का है. दशम भाव का उच्च बुध नई व्यावसायिक डील्स से दीर्घकालिक लाभ कराएगा. दोपहर बाद चंद्रमा के आठवें भाव में आने से पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने निवेश से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. अजा एकादशी के प्रभाव से फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा. किसी भी बड़े अनुबंध या संपत्ति के कागजातों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में पिता और वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा. अजा एकादशी के पावन अवसर पर घर में शांत, सौहार्दपूर्ण और धार्मिक वातावरण बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा, बस दोपहर बाद अपनी बातचीत में अति-व्यस्तता के कारण दूरी न आने दें. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें और उनके साथ अपनी प्रोफेशनल व्यस्तताओं को साझा करें ताकि आपसी समझ बनी रहे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव और अधिक सोचने की वजह से मानसिक तनाव या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी होगा; तला-भुना या बासी भोजन करने से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, काम के बीच छोटा ब्रेक लें और शाम को ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े लेन-देन से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध अर्पित करें तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. बुध को बलवान करने के लिए तुलसी के पौधे को जल दें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा
शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि, बौद्धिक निर्णयों की सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में विस्तार लेकर आया है. बुद्धि और व्यापार के कारक बुध आज आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का सप्तम भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव - कर्क राशि) में प्रवेश आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स और पेशेवर समझौतों को नई गति प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
नवम भाव में उच्च के बुध का गोचर उच्च शिक्षा, अनुसंधान, कंसल्टिंग, विदेश व्यापार, कानून और डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों और तार्किक दृष्टिकोण की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे. दोपहर बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में आने से साझेदारी के कार्यों और क्लाइंट मीटिंग्स में बेहतरीन तालमेल बनेगा. व्यापारियों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और सुदूर संपर्कों के माध्यम से काम का विस्तार करने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन भाग्य के सहयोग से लाभ कमाने और आर्थिक योजनाओं को मजबूती देने का है. नवम भाव का उच्च बुध पूर्व में किए गए किसी बौद्धिक या दूरगामी निवेश से शानदार रिटर्न के संकेत दे रहा है. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी और बचत में इजाफा होगा. साझेदारी के माध्यम से नए आय के स्रोत खुल सकते हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते या सौदे के पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में अजा एकादशी के प्रभाव से शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. दोपहर बाद दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर परिवार से जुड़ी किसी योजना पर काम करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ वैचारिक तालमेल गहरा होगा और आपसी समझ से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर अच्छा रहेगा. नवम भाव में बुध की उच्च स्थिति के कारण पुरानी मानसिक थकान या तनाव से मुक्ति मिलेगी. हालांकि, दोपहर बाद भागदौड़ अधिक रहने से पैरों या कमर में हल्का खिंचाव आ सकता है. खान-पान में सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन संयोग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हुए 'ॐ नमो नारायणाय' का जप करें. बुध ग्रह की शुभता के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिलाना विशेष फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का हरा
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शोध, गूढ़ विद्याओं और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के साथ अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखकर काम करने का है. बुद्धि और तर्क के कारक बुध आज आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - कर्क राशि) में गोचर कार्यक्षेत्र में आपको विरोधियों पर बढ़त दिलाने और पुराने मामलों को सुलझाने में सहायता करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
अष्टम भाव में उच्च के बुध का गोचर रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्स, ऑडिट, लीगल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद शुभ और सफलतादायक सिद्ध होगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, तो कार्यस्थल पर आपके काम की गति तेज होगी और प्रतिस्पर्धियों पर आपका प्रभाव स्पष्ट नजर आएगा. किसी भी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक रणनीति को अभी गुप्त रखें और केवल अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अप्रत्याशित धन लाभ और पुराने अटके भुगतानों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है. आठवें भाव का उच्च बुध पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम, शेयर या पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश से अचानक लाभ करा सकता है. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा और कर्ज निपटान की दिशा में प्रगति होगी. किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे या एग्रीमेंट को दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में फाइनल करना उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में अजा एकादशी के प्रभाव से शांति और सामंजस्य बना रहेगा. ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में बातचीत के दौरान धैर्य रखें और स्पष्टता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद खुला रखें और किसी बात को लेकर मन में शंका न आने दें. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करते हुए रिश्ते को परिपक्व बनाएं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
अष्टम भाव में बुध और दोपहर बाद छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पेट की गर्मी, गैस या नसों में हल्के खिंचाव के प्रति सतर्क रहें. खान-पान में हल्का और सात्विक भोजन लें तथा बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत न करें. सोमवार और अजा एकादशी के पावन संयोग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं. बुध की शुभता बढ़ाने के लिए पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का नीला
शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2026 (सोमवार)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में नए आयाम स्थापित करने, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने और बौद्धिक क्षमता से लाभ कमाने का रहेगा. व्यापार और बुद्धि के कारक ग्रह बुध आज आपकी राशि से सप्तम भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'भद्र महापुरुष राजयोग' का प्रभाव मिलेगा. इसके साथ ही अजा एकादशी का पावन पर्व और दोपहर 12:39 के बाद चंद्रमा का पंचम भाव (विद्या, संतान व रचनात्मकता भाव - कर्क राशि) में गोचर आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मक प्रतिभा को नई ऊंचाई देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
सप्तम भाव में उच्च के बुध का गोचर साझेदारी के कारोबार, क्लाइंट डीलिंग, कानूनी समझौतों, कंसल्टिंग और पब्लिक रिलेशंस से जुड़े जातकों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और टीम मैनेजमेंट की उच्च स्तर पर सराहना होगी. दोपहर बाद चंद्रमा के पांचवें भाव में जाने से नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और रणनीतिक फैसलों में तेजी आएगी. व्यापारियों को नए साझेदारों या बड़े क्लाइंट्स के साथ महत्वपूर्ण अनुबंध साइन करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभकारी और प्रगतिशील रहेगा. साझेदारी के व्यवसाय, संयुक्त उपक्रमों या पूर्व में किए गए किसी बौद्धिक निवेश से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं. अजा एकादशी के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बजट संतुलित रहेगा. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या नए व्यावसायिक समझौतों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले दोपहर 11:53 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में तय करना अत्यंत फलदायी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
सप्तम भाव में बुध की उच्च स्थिति दांपत्य जीवन में आपसी समझ और संवाद को बेहद परिपक्व और मजबूत बनाएगी. जीवनसाथी की सलाह आपके करियर या वित्तीय मामलों में काफी मददगार साबित होगी. अजा एकादशी के पावन अवसर पर घर में शांत और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. दोपहर बाद संतान पक्ष से कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल और रोमांस बढ़ेगा; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक स्तर पर शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी. पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर पुरानी मानसिक बेचैनी और तनाव को दूर करेगा. खान-पान में सुपाच्य और सात्विक आहार अपनाएं, नियमित रूप से पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्के योग व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:36 से 09:10 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. सोमवार और अजा एकादशी के दुर्लभ संयोग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें तथा भगवान विष्णु को पीले फल व तुलसी दल चढ़ाएं. बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गाय को हरी घास या पालक खिलाना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा
शुभ अंक: 3

FAQ

7 सितंबर 2026 को कौन-सी तिथि है?
वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि शाम 5:06 बजे तक रहेगी.

7 सितंबर को बुध किस राशि में प्रवेश करेंगे?
बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कन्या बुध की स्वराशि होने के साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है.

चंद्रमा कितने बजे राशि बदलेंगे?
लेख में प्रयुक्त पंचांग गणना के अनुसार चंद्रमा दोपहर 12:39 बजे मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

7 सितंबर 2026 का राहुकाल कब है?
सोमवार का राहुकाल सुबह 7:36 से 9:10 बजे तक बताया गया है. स्थान बदलने पर स्थानीय समय में मामूली अंतर संभव है.

बुध गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा होगा?
नहीं. सामान्य गोचर का प्रभाव राशि से बुध की भाव स्थिति पर निर्भर करता है. व्यक्तिगत परिणाम जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रह स्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:23 AM (IST)
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Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
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