Aaj Ka Rashifal: आज का दिन कुछ राशियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर, वैधृति योग और बदलती ग्रह स्थितियां नौकरी, व्यापार, धन और रिश्तों पर सीधा असर डाल रही हैं.

खास बात यह है कि 5 राशियों के लिए अचानक लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ राशियों को निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी. जानिए 7 जून 2026 का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि (Aries) - 7 जून 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए 'भीड़ से अलग होकर' अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने का है. आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी मेष राशि में ही डटे हुए हैं, जो आपको एक अदम्य ऊर्जा दे रहे हैं. लेकिन आज असली खेल चंद्रमा की स्थिति का है.

चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक आपके ग्यारहवें यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी दबी हुई इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को अचानक से पंख लगा सकता है. दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव है, यह योग आपसे बहुत ज्यादा मानसिक सतर्कता मांगता है, क्योंकि यहां आपकी एक सही चाल आपको सीधे टॉप पर पहुंचा सकती है और एक गलत फैसला बैकफुट पर धकेल सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी कूटनीति और दूसरों से काम निकलवाने की कला की परीक्षा होगी. कुंभ का चंद्रमा आज आपको वह 'सीक्रेट नेटवर्क' या जानकारी दे सकता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी बड़े मौके से कम नहीं है, कोई भी बड़ी अर्जी लगानी हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना हो, इसी समय का इस्तेमाल करें. छात्रों के लिए सलाह है कि सुबह 06:17:23 तक रहने वाले शतभिषा नक्षत्र का लाभ उठाएं; इस समय की गई पढ़ाई सीधे दिमाग में छप जाएगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी छलांग' मारने जैसा है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है. कुंभ राशि का चंद्रमा आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे व्यापार में मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे और पुराना अटका हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है.

लेकिन एक सख्त चेतावनी अपने दिमाग में लॉक कर लें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस समय-सीमा के भीतर भूलकर भी कहीं बड़ा निवेश न करें, न ही किसी को उधार दें; वरना वह पैसा हमेशा के लिए डूब सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन 'लीक से हटकर' कुछ करने का है. वैधृति योग और शतभिषा नक्षत्र का मेल आपकी सोच में वो अनूठापन (Out of the box thinking) लाएगा जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को क्रैक कर सकता है.

यदि आप एआई टूल्स, कोडिंग या नए गैजेट्स के साथ कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो आज आपको कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है. आपका कोई पुराना आईडिया आज अचानक से आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी ऊर्जा का मीटर तो हाई रहेगा, लेकिन राहु और मंगल के प्रभाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन या जल्दबाजी आ सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें, गति को नियंत्रित रखें.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में कुछ समय शांत बैठकर प्राणायाम करना या ध्यान लगाना आपकी मानसिक सेहत के लिए संजीवनी का काम करेगा. मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए भारी वजन उठाने से परहेज करें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल चिकनी-चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा; आज पार्टनर के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता) साबित करने का दिन है. जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू या आर्थिक मुद्दे पर तीखी लेकिन जरूरी बहस हो सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.

जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने सोशल सर्कल या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई बेहद दिलचस्प संकेत मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन करना न भूलें ताकि आपके बनते काम बिगड़ने से बच जाएं.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: सुर्ख लाल, गहरा पीला

वृषभ राशि (Taurus) - 7 जून 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी 'ठोस और व्यावहारिक सोच' के दम पर बड़ी सफलता की नींव रखने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को पूरी तरह सक्रिय रखेंगे, जिसके कारण आज आपका पूरा ध्यान आपके करियर और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पटरी पर लाने पर रहेगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव है, यह योग एक ऐसी 'करो या मरो' वाली ऊर्जा पैदा कर रहा है, जहां आपकी खामोशी और सही समय पर चली गई चाल आपको कार्यक्षेत्र में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और ऑफिस के किसी काम या सीनियर के दबाव से परेशान थे, तो आज का दिन 'रणनीति बदलने' का है. कुंभ का चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर अपने अधिकार जमाने की गजब की शक्ति देगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या नया टेंडर भरने वाले व्यवसायियों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन, महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन इसी समय के भीतर निपटाएं. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता का मार्ग खोलेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपनी व्यावसायिक साख को मजबूत करने का है. कर्म भाव का चंद्रमा व्यापार में गजब की स्थिरता देगा, जिससे लोहे, रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है.

लेकिन एक सख्त चेतावनी का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय सौदे पर जल्दबाजी में दस्तखत करें, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'इनोवेटिव सोच' को दुनिया के सामने लाने का है. वैधृति योग आपकी रचनात्मकता को एक ठोस और व्यावसायिक रूप देगा. यदि आप आईटी सेक्टर, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जिससे आपको नए क्लाइंट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अनुशासन की मांग कर रहा है. कुंभ राशि का चंद्रमा सीधा आपकी पिंडलियों और पैरों पर असर डाल सकता है, इसलिए ज्यादा देर लगातार खड़े होकर काम करने से बचें.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करना आपके लिए किसी दवा से ज्यादा असरदार साबित होगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत पर पूरी तरह ब्रेक लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ 'नया घर' या 'बड़ी प्रॉपर्टी' खरीदने जैसे गंभीर आर्थिक लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे, जो आपके भरोसे को और मजबूत करेगी.

जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज ऑफिस या किसी प्रोफेशनल सोशल सर्कल में 'स्पार्क' महसूस होने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपके बनते काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, चमकीला हरा

यह भी पढ़ें- Weekly Love Horoscope 7 to 13 June 2026: पार्टनर के साथ अक्सर होता है झगड़ा? इस हफ्ते करें ये अचूक उपाय, मेष से मीन तक का लव राशिफल

मिथुन राशि (Gemini) - 7 जून 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी 'चतुर खोपड़ी और गजब की वाकपटुता' के दम पर भाग्य का ताला खोलने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव को बल दे रहे हैं, जिससे आपके सोचे हुए काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा पैदा कर रहा है, जहां आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. आज हवा में तीर चलाने के बजाय ठोस रणनीति बनाकर काम करें, जीत आपकी तय है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में अपनी आंख और कान खुले रखें. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग दिलाएगा, लेकिन कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे चाल चल सकता है.

अपनी कूटनीति से उसे पस्त करें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. इस समय अवधि में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण पत्राचार या निर्णय आपके पक्ष में जाएगा. सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र गूढ़ और तकनीकी विषयों को समझने में विशेष मदद करेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का है. भाग्य का साथ मिलने से व्यापार में लंबी दूरी की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं.

लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग न करें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश करें; वरना संचित पूंजी दांव पर लग सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोच से दर्शकों को चौंकाने का है. वैधृति योग आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल पावर को बढ़ाएगा.

यदि आप कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, या ब्लॉगिंग/पॉडकास्टिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई अनूठा कंटेंट या प्रोजेक्ट लोगों को बेहद पसंद आएगा, जो आपको डिजिटल दुनिया में एक कदम और आगे ले जाएगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने लाइफस्टाइल में सुधार की मांग कर रहा है. कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण आज आपको जांघों या पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में प्राणायाम करना और भरपूर पानी पीना आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन पारदर्शिता और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर गंभीर लेकिन सकारात्मक चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी प्रोफेशनल इवेंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बेहद खास इंसान मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 7 जून 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी 'इंट्यूशन' (अंतर्ज्ञान) को ढाल बनाकर संकटों से पार पाने और बड़ी बाजी मारने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके अष्टम भाव (गुप्त और रहस्यमयी भाव) को प्रभावित कर रहे हैं.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह ग्रहों की एक ऐसी जटिल स्थिति है जो आपसे गजब के आत्म-नियंत्रण की मांग करती है. आज का दिन शोर मचाकर अपनी ताकत दिखाने का नहीं है, बल्कि शांत रहकर पर्दे के पीछे से अपनी गोटी सेट करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस की पॉलिटिक्स या गॉसिप से खुद को मीलों दूर रखें. अष्टम का चंद्रमा आपके गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है, लेकिन आपकी खामोशी आज उनकी हर चाल को नाकाम कर देगी.

सरकारी सेवा से जुड़े लोगों या किसी प्रशासनिक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त विशेष सुरक्षा और लाभ देने वाला है, कोई भी गंभीर निर्णय या मीटिंग इसी समय में निपटाएं. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र रिसर्च और जटिल वैज्ञानिक विषयों की गहराई में जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'फूंक-फूंक कर कदम रखने' का है. व्यापार में अचानक किसी पुराने निवेश, पैतृक संपत्ति या बीमा के जरिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन कोई भी नया सौदा करते समय कागजी कार्रवाई में रत्ती भर भी ढिलाई न बरतें.

निवेशकों के लिए सख्त सलाह है कि आज सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. एक बड़ी और गंभीर चेतावनी का ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान धन का बड़ा ट्रांजैक्शन या नए एग्रीमेंट पर साइन करना पूरी तरह टाल दें, वरना पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपने काम में 'गहराई और मिस्ट्री वाइब' लाने का है. वैधृति योग आपकी तार्किक और खोजी क्षमता को मजबूत करेगा.

यदि आप साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, एआई, डेटा एनालिसिस या इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी कोई नई खोज या आईडिया लोगों को हिलाकर रख सकता है. अपनी डिजिटल सुरक्षा को अपडेट करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. अष्टम का चंद्रमा पेट में गड़बड़, अचानक थकान या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या दे सकता है, इसलिए बाहर के खाने से तौबा करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में प्राणायाम करना और भरपूर पानी पीना आपके शरीर को ऊर्जा देगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत पर पूरी तरह लगाम लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का है. पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा अविश्वास पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ बैठकर किसी उलझे हुए पारिवारिक या वित्तीय मामले को सुलझाने का यह सही समय है.

अविवाहित लोगों को आज कोई भी नया रिश्ता पक्का करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, मोतिया (पर्ल)

सिंह राशि (Leo) - 7 जून 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति' से दुनिया को झुकाने और अपने वर्चस्व को कायम करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके सप्तम भाव (साझेदारी, पब्लिक इमेज और डेली डील्स) को सीधे प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको दूसरों के दिमाग को पढ़ने और अपनी बात मनवाने की गजब की शक्ति देगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग एक ऐसी 'करो या मरो' वाली ऊर्जा पैदा कर रहा है, जहां आपको बिना शोर मचाए, पूरी गंभीरता से अपनी अगली चाल चलनी होगी ताकि सफलता आपके कदमों में हो.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस की मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा. सहकर्मी और विरोधी आज आपकी रणनीतियों के आगे सरेंडर करते नजर आएंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया टेंडर पास कराना हो, उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील करनी हो या बड़ा आवेदन सबमिट करना हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र आपकी तार्किक क्षमता को शिखर पर ले जाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और पार्टनरशिप से तगड़ा मुनाफा कमाने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा रिटेल, विदेशी व्यापार, कंसल्टेंसी या नए बिजनेस कोलैबोरेशन में गजब का उछाल देगा.

रुका हुआ बड़ा पेमेंट आज वापस मिल सकता है. लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी नए एग्रीमेंट पर दस्तखत न करें, न ही किसी अनजान स्कीम में भारी पैसा लगाएं; वरना आपका बड़ा नुकसान तय है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक और बोल्ड' सोच से इंटरनेट पर तहलका मचाने का है. वैधृति योग आपकी क्रिएटिविटी को एक प्रोफेशनल टच देगा. यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पीआर (Public Relations) में हैं, या वीडियो क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई कंटेंट या अभियान सीधे ऑडियंस के दिलों को छुएगा और आपको नए बड़े स्पॉन्सर्स दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी ऊर्जा का स्तर तो राजाओं जैसा रहेगा, लेकिन मकर का सूर्य और कुंभ का चंद्रमा पैरों में हल्की थकान या वायु विकार (गैस/अपच) दे सकता है. दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में वॉक करना या प्राणायाम करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज बेवजह के 'ईगो' और गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन केवल ऊपरी बातें करने का नहीं बल्कि ठोस वादों और भविष्य के लिए बड़ी कमिटमेंट करने का है. आप अपने लाइफस्थान/पार्टनर के साथ मिलकर घर की व्यवस्था या किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे आपसी कड़वाहट दूर होगी और प्यार गहरा होगा.

जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी प्रोफेशनल नेटवर्क या सोशल इवेंट में 'लव एट फर्स्ट साइट' वाली स्थिति बनने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल रहे.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सुर्ख लाल

कन्या राशि (Virgo) - 7 जून 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और सटीक कैलकुलेशन' के दम पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतियोगिता के भाव को सक्रिय रखेंगे, जो आपके भीतर विपरीत परिस्थितियों से डटकर लड़ने का गजब का जज्बा पैदा करेगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग एक ऐसी चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी ऊर्जा बना रहा है, जहां आपकी खामोशी और डेटा पर आधारित सटीक रणनीति विरोधियों की हर चाल को नाकाम कर देगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखें. छठे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे गॉसिप या पॉलिटिक्स की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और बारीक कमियों को पकड़ने की कला आज आपको बॉस की नजरों में हीरो बना देगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, इंटरव्यू देना हो या नई शुरुआत करनी हो, इसी समय का उपयोग करें. सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र कठिन विषयों की गुत्थी सुलझाने में विशेष मदद करेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज 'धीमी लेकिन पक्की' चाल चलें. व्यापार में पुराने रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने से बड़ा आर्थिक राहत मिल सकता है.

निवेशकों के लिए सलाह है कि आज शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने के बजाय लॉन्ग-टर्म एसेट्स पर ध्यान दें. लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें, न ही शेयर बाजार में कोई नया बड़ा दांव लगाएं; वरना पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. वैधृति योग आपकी लॉजिकल पावर को मज़बूती देगा. यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, या इन-डेप्थ कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करेगा. एआई टूल्स का कोई नया प्रयोग आज आपके काम की रफ़्तार को तीन गुना बढ़ा सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने डाइजेशन और पेट के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. छठे भाव का चंद्रमा और वैधृति योग पेट में गैस, अपच या अचानक सुस्ती दे सकते हैं, इसलिए बाहर के खाने को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में प्राणायाम करना या ध्यान लगाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत पर पूरी तरह ब्रेक लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और जिम्मेदारी निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बच्चों के भविष्य, घर के बजट या किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने पर गंभीर और बहुत व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने कार्यक्षेत्र या किसी प्रोफेशनल मीटिंग के दौरान कोई बेहद खास इंसान मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 7 जून 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी बाजी मारने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव (बुद्धि, संतान और उच्च शिक्षा) को सीधे प्रभावित करेंगे, जो आपके दिमाग को सुपर-एक्टिव और क्रिएटिव बनाए रखेगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग एक ऐसी 'करो या मरो' वाली ऊर्जा पैदा कर रहा है, जहां आपकी खामोशी और सही समय पर लिया गया एक सटीक निर्णय आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस की पॉलिटिक्स को अपनी कूटनीति से कुचलने का है. आपके वरिष्ठ अधिकारी आज आपकी निर्णय क्षमता और संकट के समय शांत रहकर काम निकालने की कला के कायल होंगे.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन भेजना हो, इंटरव्यू देना हो या कोई बड़ी मीटिंग करनी हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र मुश्किल विषयों को भी चुटकियों में समझने की शक्ति देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपनी तिजोरी को मजबूत करने का है. पंचम का चंद्रमा शेयर बाजार, लॉटरी, कंसल्टेंसी, और रचनात्मक कार्यों से जुड़े व्यापारियों को अप्रत्याशित रूप से बड़ा मुनाफा दिला सकता है.

लंबे समय से रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज आपकी चतुराई से वापस मिल सकता है. लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें; वरना आपकी मेहनत की कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और डिजाइन स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. वैधृति योग आपकी रचनात्मकता में एक प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा.

यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, डिजिटल आर्ट, या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपका कोई आईडिया या कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आज आपको किसी बड़े और नामी ब्रांड के साथ बड़ा कोलैबोरेशन दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाए रखने की मांग कर रहा है. कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण गैस, एसिडिटी या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के जूनून में खान-पान और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में प्राणायाम या 'डिजिटल डिटॉक्स' (स्क्रीन से दूरी) करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ 'नया घर' या 'बड़ी गाड़ी' जैसे गंभीर आर्थिक लक्ष्यों पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके रिश्ते के भरोसे को और मजबूत करेगी.

जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी प्रोफेशनल इवेंट या सोशल सर्कल में 'स्पार्क' महसूस होने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेहत करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 7 जून 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी और जिद्दी स्वभाव' को सही दिशा में मोड़कर किस्मत का पासा पलटने का है. आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर कभी न थकने वाली ऊर्जा बनाए रखेंगे. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और अंतर्मन) को प्रभावित करेंगे.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग एक ऐसी 'आर-पार' वाली स्थिति पैदा कर रहा है, जहां आपको बिना शोर मचाए, पूरी गंभीरता से अपनी चाल चलनी होगी ताकि सफलता सीधे आपके पास आए.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और ऑफिस में चल रही किसी पॉलिटिक्स या काम के बोझ से घुटन महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन 'शांति से अपनी गोटी सेट करने' का है. चतुर्थ का चंद्रमा आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, जिससे आप बड़े से बड़े मानसिक दबाव को झेलकर भी अपना काम परफेक्ट कर लेंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी बड़ा आवेदन, ट्रांसफर की बात या वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण मीटिंग इसी समय के भीतर निपटाएं. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र अनुसंधान और तकनीकी विषयों में गहरी पकड़ देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपनी व्यावसायिक साख को मजबूत करने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, या माइनिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा अनुबंध या पुराना अटका हुआ पेमेंट दिला सकता है. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज लॉन्ग-टर्म एसेट्स पर ध्यान दें.

लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में बड़ा सट्टा न लगाएं, न ही किसी नए एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में दस्तखत करें; वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी बड़ी उलझन में फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. वैधृति योग आपकी रचनात्मकता को एक आक्रामक और प्रभावशाली रूप देगा.

यदि आप साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, गेमिंग या इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ बेहतरीन कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो दुरुस्त रहेगी, लेकिन वैधृति योग के कारण मानसिक तनाव या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में 'डिजिटल डिटॉक्स' करना (मोबाइल-लैपटॉप से कुछ समय दूर रहना) आपकी मानसिक सेहत के लिए रामबाण साबित होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ घर की व्यवस्था, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या माता की सेहत को लेकर बहुत गंभीर और पारदर्शी बातचीत करेंगे, जो आपके रिश्ते को एक नया जीवन देगी.

जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने कार्यक्षेत्र या किसी पारिवारिक नेटवर्क में कोई दिलचस्प संकेत मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 7 जून 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच और कमाल के मैनेजमेंट' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम और संवाद के भाव को सक्रिय रखेंगे, जो आपकी वाणी में गजब की तार्किकता और वजन पैदा करेगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह ग्रहों की एक ऐसी चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी स्थिति है, जहां आपकी एक सही रणनीति और खामोशी विरोधियों को चारों खाने चित कर देगी. आज का दिन हवा में बातें करने का नहीं, बल्कि ठोस धरातल पर अपनी गोटी सेट करने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस की मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में आपकी बुद्धिमत्ता का डंका बजेगा. सहकर्मी आज आपकी कूटनीति के आगे नतमस्तक होंगे और सीनियर अधिकारी आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया जॉइनिंग लेटर, प्रमोशन की बात या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट डील इसी समय के भीतर फाइनल करें. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र गूढ़ और तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने का है. पराक्रम भाव का चंद्रमा खुदरा, बैंकिंग, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या रुका हुआ पेमेंट वापस दिला सकता है. निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा.

लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें, न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें; वरना आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और क्रेडिबिलिटी' को शोकेस करने का है. वैधृति योग आपकी रचनात्मकता में एक दार्शनिक गहराई और परिपक्वता लाएगा.

यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट, या टेक-ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और एस्थेटिक विज़न आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होंगे.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा तो दुरुस्त रहेगी, लेकिन वैधृति योग के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी या गुस्सा आ सकता है. काम के बीच-बीच में विश्राम जरूर लें, क्योंकि कुंभ का चंद्रमा कंधों या हाथों में हल्की जकड़न दे सकता है. दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में प्राणायाम करना या सूर्य नमस्कार करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज बेवजह की गॉसिप से दूरी बनाकर रखें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर की बड़ी खरीदारी, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को साझा करने पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा.

जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज अपने सोशल सर्कल या किसी प्रोफेशनल नेटवर्क में कोई दिलचस्प संकेत मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 7 जून 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विरोधियों को चारों खाने चित करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके द्वितीय भाव यानी धन और संचित पूंजी के भाव को सक्रिय रखेंगे, जो आपको आर्थिक रूप से बेहद चतुर और व्यावहारिक बनाएगा.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह योग आपसे गजब की खामोशी और गहरी रणनीति की मांग करता है. आज अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें, आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और डेटा एनालिसिस की क्षमता को बहुत सराहा जाएगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपके द्वारा दिए गए सुझाव 'मील का पत्थर' साबित होंगे और बॉस की नजरों में आपका कद बढ़ाएंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र तकनीकी और गूढ़ विषयों को सीखने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बचत और सही निवेश' से बड़ी सफलता पाने का है. धन भाव का चंद्रमा व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने के प्रबल योग बना रहा है. बैंकिंग, कंसल्टेंसी, रीयल एस्टेट या मेटल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है.

निवेशकों के लिए सीधी सलाह: आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, अन्यथा आपका पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' को दिखाने का है. वैधृति योग आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अनुशासन और आत्म-नियंत्रण की मांग कर रहा है. कुंभ राशि का चंद्रमा और वैधृति योग दांतों, मुख या गले में हल्की तकलीफ या रूखापन दे सकते हैं, इसलिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखें और भरपूर पानी पीते रहें. दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में किया गया ध्यान (Meditation) या हल्की सैर आज आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगी और शरीर को तरोताजा रखेगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर के बजट, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान और मजबूती आएगी.

जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से कोई पक्का और गरिमापूर्ण प्रस्ताव आ सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

मीन राशि (Pisces) - 7 जून 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके दुनिया को चमकाने और बड़ी आर्थिक सफलता हासिल करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:25:22 तक कुंभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव यानी व्यय, मोक्ष और सुदूर संपर्कों के भाव को सक्रिय रखेंगे.

दोपहर 12:20:17 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा, यह ग्रहों का एक ऐसा मायावी कॉम्बिनेशन है, जहां आपको दुनिया के शोर-शराबे से कटकर, बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी गुप्त रणनीति पर काम करना होगा. आज आंखें बंद करके अपनी भीतरी आवाज़ पर भरोसा करें, आपकी टाइमिंग अचूक रहेगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च या लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे मजबूत है.

विदेशी कंपनियों, सुदूर संपर्कों या आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:52:13 से 12:47:49 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी बड़ी डील फाइनल करनी हो, एग्रीमेंट भेजना हो या ऑनलाइन आवेदन करना हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें. छात्रों के लिए सुबह 06:17:23 तक रहने वाला शतभिषा नक्षत्र गूढ़ और वैज्ञानिक विषयों की गहराई में उतरने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बजट और कूटनीति' के संतुलन का है. द्वादश भाव का चंद्रमा व्यापार में विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन माध्यमों से तगड़े लाभ के योग बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक खर्च भी सामने आ सकता है.

निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज ग्लोबल मार्केट्स या लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर पैनी नजर रखें. लेकिन एक बड़ी और सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, शाम को 17:15:33 से 18:59:44 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी कोई नया वित्तीय जोखिम न लें, न ही जल्दबाजी में कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें; वरना संचित पूंजी फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z oars डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और विज़न' से दर्शकों के दिलों को छूने का है. वैधृति योग आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक गहराई देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, वेलनेस या सोशल कॉज से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं, तो आज आपका काम इंटरनेट पर एक विश्वसनीय चेहरा बनकर उभरेगा, जो आपको नए अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स या बड़े स्पॉन्सर्स दिला सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपनी आंखों और नींद के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. कुंभ राशि के चंद्रमा के कारण मानसिक थकान,

आंखों में जलन या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (15:31:21 से 17:15:33) में 'डिजिटल डिटॉक्स' करना (मोबाइल-लैपटॉप से पूरी तरह दूर रहना) और प्राणायाम करना आपके दिमाग को नई ऊर्जा से भर देगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के किसी बड़े निवेश, बच्चों की शिक्षा या सुदूर यात्रा की रूपरेखा पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके बीच के तालमेल को और मैच्योर बनाएगी.

जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज सुदूर क्षेत्रों या सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से किसी बेहद दिलचस्प और संजीदा इंसान से जुड़ने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है; यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: गहरा पीला, सी-ग्रीन (समुद्री हरा)

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