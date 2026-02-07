सावधान! 7 फरवरी को 'शूल योग' का साया: मेष और कन्या समेत ये 5 राशियां आज न करें ये बड़ी गलती, वरना होगा नुकसान
Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 7 फरवरी को 'शूल योग' और राहुकाल का खतरनाक संयोग बन रहा है. मेष, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अग्निपरीक्षा जैसा है. दोपहर 1:22 के बाद क्या बदलेगा? जानें आज का राशिफल और राहुकाल से बचने के उपाय.
Aaj Ka Rashifal: 7 फ़रवरी 2026, शनिवार का दिन है. कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 2 बजकर 57 मिनट तक रहेगी. चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में कन्या राशि में रहेगा और दोपहर 1 बजकर 22 मिनट के बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और योग शूल दिन के अधिकांश भाग में मानसिक दबाव और निर्णयों में असमंजस दिखाता है.
सुबह 8 बजकर 27 मिनट से 9 बजकर 50 मिनट तक शुभ चौघड़िया रहेगा. 9 बजकर 50 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय रहेगा.
Trigrahi Yog 2026: कुंभ राशि में आज शुक्र, बुध और राहु ग्रह का जमावड़ा, त्रिग्रही योग से 4 राशियों को तगड़ा लाभ
मेष (Aries), 7 February 2026
मेष राशि के लिए आज का दिन निर्णयों से अधिक आत्मनियंत्रण और संतुलन की मांग करता है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज संघर्ष से बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे संभालने का तरीका आपके हाथ में है. चंद्रमा दिन के पहले भाग में कन्या राशि में रहने से आपकी सोच व्यावहारिक लेकिन भीतर से बेचैन रह सकती है. दोपहर बाद तुला चंद्रमा रिश्तों और समझौतों को प्रमुख बनाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि आज आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, लेकिन शब्दों का चयन निर्णायक होगा.
सुबह 8:27 से 9:50 के बीच किया गया कार्य अपेक्षाकृत सहज रहेगा. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में बहस, टकराव या जल्दबाज़ी नुकसानदेह हो सकती है. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.
Career: आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे. आलोचना संभव है, लेकिन सुधार का अवसर भी मिलेगा.
Finance: खर्च नियंत्रित रखें. अचानक भुगतान या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.
Love: आलोचनात्मक शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. संवाद में संयम जरूरी है.
Health: सिरदर्द, पाचन या थकान की शिकायत हो सकती है.
Lucky Color: हल्का गुलाबी.
Lucky Number: 6.
वृषभ (Taurus), 7 February 2026
वृषभ राशि के लिए आज का दिन धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की परीक्षा है. षष्ठी तिथि यह बताती है कि आज आपको अपनी सहज सुविधा छोड़कर जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी होगी. चंद्रमा के कन्या में रहने से सुबह काम में बारीकियों का दबाव रहेगा. दोपहर बाद तुला चंद्रमा संबंधों और साझेदारी को महत्व देगा. चित्रा नक्षत्र संकेत देता है कि आज अधूरे काम पूरे करने की बेचैनी रहेगी.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय योजनाबद्ध कार्यों के लिए अनुकूल है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में बड़ा निर्णय न लें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त आर्थिक या पारिवारिक मामलों में स्पष्टता देगा.
Career: काम की गति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी. सहयोगियों से तालमेल जरूरी है.
Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें. निवेश में जल्दबाज़ी न करें.
Love: भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी. बातचीत से समाधान मिलेगा.
Health: गला, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.
Lucky Color: क्रीम.
Lucky Number: 2.
मिथुन (Gemini), 7 February 2026
मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक चंचलता और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि बहस या गलतफहमी आज बड़ा रूप ले सकती है. चंद्रमा के कन्या में रहने से सुबह छोटी बातें परेशान कर सकती हैं. दोपहर बाद तुला चंद्रमा संवाद और रचनात्मकता को बेहतर बनाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि आज आप अपनी क्षमता सिद्ध करना चाहेंगे.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय लेखन, पढ़ाई या संवाद के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में अफवाह या गलत सूचना से दूरी रखें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त इंटरव्यू या मीटिंग के लिए श्रेष्ठ है.
Career: नए विचार सराहे जाएंगे, लेकिन अनुशासन जरूरी रहेगा.
Finance: छोटे लाभ के योग हैं. जोखिम से बचें.
Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार होगा. अधूरी बातें साफ करें.
Health: नींद की कमी या मानसिक थकान हो सकती है.
Lucky Color: हल्का हरा.
Lucky Number: 5.
कर्क (Cancer), 7 February 2026
कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक प्रबंधन और आत्मसुरक्षा का है. षष्ठी तिथि पुराने तनाव या विवाद को सामने ला सकती है. चंद्रमा सुबह कन्या में रहने से आप स्वयं पर अधिक कठोर हो सकते हैं. दोपहर बाद तुला चंद्रमा पारिवारिक संतुलन लाने में मदद करेगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि भीतर बदलाव की इच्छा प्रबल रहेगी.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय घरेलू या दस्तावेज़ी कार्यों के लिए उपयुक्त है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़े निर्णय के लिए अच्छा है.
Career: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन भटक सकता है.
Finance: परिवार या घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.
Love: भावनाएं गहरी रहेंगी. संवाद आवश्यक है.
Health: पेट या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.
Lucky Color: सफेद.
Lucky Number: 4.
सिंह (Leo), 7 February 2026
सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान और व्यावहारिक सीमाओं को समझने का है. षष्ठी तिथि बताती है कि अहंकार संघर्ष बढ़ा सकता है. चंद्रमा कन्या में होने से सुबह आलोचनात्मक दृष्टि हावी रहेगी. दोपहर बाद तुला चंद्रमा सहयोग और सामाजिक संपर्क बढ़ाएगा. चित्रा नक्षत्र आपकी छवि को लेकर सजगता बढ़ाता है.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय योजना और नेतृत्व से जुड़े कामों के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में टकराव से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.
Career: नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ेगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.
Finance: आय स्थिर रहेगी. दिखावे के खर्च से बचें.
Love: अपेक्षाएं सीमित रखें.
Health: पीठ या हृदय से जुड़ी थकान संभव है.
Lucky Color: सुनहरा.
Lucky Number: 1.
कन्या (Virgo), 7 February 2026
कन्या राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण और कार्यकुशलता का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपने विरोधियों या चुनौतियों से सीधे निपटना पड़ सकता है. चंद्रमा सुबह आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्मआलोचना और मानसिक बोझ बढ़ सकता है. दोपहर बाद तुला चंद्रमा आर्थिक और व्यवहारिक संतुलन लाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि मेहनत दिखेगी, लेकिन फल धीरे मिलेगा.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में जोखिम न लें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त निर्णयों में स्पष्टता देगा.
Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे.
Finance: आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें.
Love: आलोचना से बचें. सहानुभूति जरूरी है.
Health: पाचन या नसों से जुड़ी समस्या संभव है.
Lucky Color: आसमानी नीला.
Lucky Number: 3.
तुला (Libra), 7 February 2026
तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन साधने और सही प्राथमिकता तय करने का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच खींचतान रह सकती है. चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में कन्या राशि में रहने से आप भीतर ही भीतर कई बातों का मूल्यांकन करेंगे. दोपहर 1 बजकर 22 मिनट के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास, सामाजिक सक्रियता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. चित्रा नक्षत्र यह बताता है कि आज आप अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय आत्मचिंतन और बैक-एंड कामों के लिए अनुकूल है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में किसी भी तरह की कानूनी या गोपनीय बातचीत से दूरी रखें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक निर्णय के लिए श्रेष्ठ रहेगा.
Career: दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका स्पष्ट होगी. सहयोग और साझेदारी से लाभ मिलेगा.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर सुविधा या सौंदर्य से जुड़े मामलों में.
Love: रिश्तों में स्पष्टता आएगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.
Health: मानसिक थकान और कमर से जुड़ी असहजता संभव है.
Lucky Color: क्रीम.
Lucky Number: 6.
वृश्चिक (Scorpio), 7 February 2026
वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, धैर्य और सामाजिक संपर्कों का है. षष्ठी तिथि यह दर्शाती है कि आज आपको अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना होगा. चंद्रमा सुबह कन्या राशि में रहने से आप व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रहेंगे. दोपहर बाद तुला चंद्रमा गोपनीय मामलों और मानसिक गहराई को बढ़ाएगा. चित्रा नक्षत्र आपके भीतर नियंत्रण और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेगा.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय नेटवर्किंग और योजना के लिए उपयुक्त है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में गोपनीय जानकारी साझा न करें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण रणनीति या चर्चा के लिए श्रेष्ठ है.
Career: टीमवर्क और रणनीतिक सोच से लाभ मिलेगा. प्रबंधन और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.
Finance: आय के नए अवसर दिख सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.
Love: संदेह से बचें. भावनात्मक संतुलन जरूरी है.
Health: मानसिक दबाव और थकान संभव है.
Lucky Color: गहरा लाल.
Lucky Number: 9.
धनु (Sagittarius), 7 February 2026
धनु राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों और करियर फोकस का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज मेहनत से पीछे हटने का विकल्प नहीं है. चंद्रमा सुबह कन्या राशि में दशम भाव में रहने से कार्यक्षेत्र में दबाव और अपेक्षाएं बढ़ेंगी. दोपहर बाद तुला चंद्रमा सामाजिक छवि और संपर्कों को सक्रिय करेगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि आज आपकी मेहनत पर नजर रहेगी.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय कार्य योजना बनाने के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में वरिष्ठों से टकराव से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त करियर से जुड़े निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.
Career: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. धैर्य और निरंतरता से लाभ मिलेगा.
Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन पेशे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.
Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. संवाद बनाए रखें.
Health: थकान और जांघ या कमर में असहजता संभव है.
Lucky Color: पीला.
Lucky Number: 3.
मकर (Capricorn), 7 February 2026
मकर राशि के लिए आज का दिन अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का है. षष्ठी तिथि यह दर्शाती है कि आज आपकी परीक्षा धैर्य से होगी. चंद्रमा सुबह कन्या राशि में नवम भाव में रहने से मार्गदर्शन, अध्ययन और भविष्य की योजनाएं सक्रिय रहेंगी. दोपहर बाद तुला चंद्रमा करियर और प्रतिष्ठा को प्रमुख बनाएगा. चित्रा नक्षत्र आपको दिशा देता है, लेकिन जल्द परिणाम की अपेक्षा न करें.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय योजना और सलाह के लिए अनुकूल है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में यात्रा या कानूनी निर्णय टालें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त दीर्घकालिक योजना के लिए श्रेष्ठ है.
Career: स्थिर प्रगति होगी. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने निवेश से लाभ संभव है.
Love: व्यवहारिकता हावी रहेगी. भावनाओं को पूरी तरह दबाना ठीक नहीं.
Health: जोड़ों या घुटनों में दर्द संभव है.
Lucky Color: स्लेटी.
Lucky Number: 8.
कुंभ (Aquarius), 7 February 2026
कुंभ राशि के लिए आज का दिन मानसिक गहराई और परिवर्तन का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज कुछ अप्रत्याशित स्थितियां सामने आ सकती हैं. चंद्रमा सुबह कन्या राशि में अष्टम भाव में रहने से मन में असुरक्षा या चिंता रह सकती है. दोपहर बाद तुला चंद्रमा साझेदारी और समझौतों को सक्रिय करेगा. चित्रा नक्षत्र जटिल परिस्थितियों को सुलझाने की क्षमता देता है.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय रिसर्च और बैक-एंड कार्यों के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में जोखिम से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता देगा.
Career: बदलाव या पुनर्गठन की स्थिति बन सकती है. धैर्य रखें.
Finance: अचानक खर्च या देनदारी सामने आ सकती है.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. संवाद से समाधान मिलेगा.
Health: नींद और तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.
Lucky Color: नीला.
Lucky Number: 11.
मीन (Pisces), 7 February 2026
मीन राशि के लिए आज का दिन रिश्तों और समझौतों का है. षष्ठी तिथि यह बताती है कि आज आपको दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. चंद्रमा सुबह कन्या राशि में सप्तम भाव में रहने से साझेदारी और संबंधों पर ध्यान रहेगा. दोपहर बाद तुला चंद्रमा आर्थिक और व्यावहारिक संतुलन लाएगा. चित्रा नक्षत्र व्यवहारिक संवाद की मांग करता है.
सुबह 8:27 से 9:50 का समय बातचीत और समझौते के लिए अनुकूल है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में भावनात्मक वादों से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या साझेदारी से जुड़े निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.
Career: क्लाइंट और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है.
Finance: आय सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक खर्च से बचें.
Love: रिश्तों में गहराई आएगी. अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.
Health: जल तत्व से जुड़ी समस्या या थकान संभव है.
Lucky Color: समुद्री हरा.
Lucky Number: 7.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL