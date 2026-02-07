Aaj Ka Rashifal: 7 फ़रवरी 2026, शनिवार का दिन है. कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 2 बजकर 57 मिनट तक रहेगी. चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में कन्या राशि में रहेगा और दोपहर 1 बजकर 22 मिनट के बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और योग शूल दिन के अधिकांश भाग में मानसिक दबाव और निर्णयों में असमंजस दिखाता है.

सुबह 8 बजकर 27 मिनट से 9 बजकर 50 मिनट तक शुभ चौघड़िया रहेगा. 9 बजकर 50 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय रहेगा.

Trigrahi Yog 2026: कुंभ राशि में आज शुक्र, बुध और राहु ग्रह का जमावड़ा, त्रिग्रही योग से 4 राशियों को तगड़ा लाभ

मेष (Aries), 7 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन निर्णयों से अधिक आत्मनियंत्रण और संतुलन की मांग करता है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज संघर्ष से बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे संभालने का तरीका आपके हाथ में है. चंद्रमा दिन के पहले भाग में कन्या राशि में रहने से आपकी सोच व्यावहारिक लेकिन भीतर से बेचैन रह सकती है. दोपहर बाद तुला चंद्रमा रिश्तों और समझौतों को प्रमुख बनाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि आज आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, लेकिन शब्दों का चयन निर्णायक होगा.

सुबह 8:27 से 9:50 के बीच किया गया कार्य अपेक्षाकृत सहज रहेगा. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में बहस, टकराव या जल्दबाज़ी नुकसानदेह हो सकती है. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे. आलोचना संभव है, लेकिन सुधार का अवसर भी मिलेगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें. अचानक भुगतान या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.

Love: आलोचनात्मक शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. संवाद में संयम जरूरी है.

Health: सिरदर्द, पाचन या थकान की शिकायत हो सकती है.

Lucky Color: हल्का गुलाबी.

Lucky Number: 6.

वृषभ (Taurus), 7 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की परीक्षा है. षष्ठी तिथि यह बताती है कि आज आपको अपनी सहज सुविधा छोड़कर जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी होगी. चंद्रमा के कन्या में रहने से सुबह काम में बारीकियों का दबाव रहेगा. दोपहर बाद तुला चंद्रमा संबंधों और साझेदारी को महत्व देगा. चित्रा नक्षत्र संकेत देता है कि आज अधूरे काम पूरे करने की बेचैनी रहेगी.

सुबह 8:27 से 9:50 का समय योजनाबद्ध कार्यों के लिए अनुकूल है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में बड़ा निर्णय न लें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त आर्थिक या पारिवारिक मामलों में स्पष्टता देगा.

Career: काम की गति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी. सहयोगियों से तालमेल जरूरी है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें. निवेश में जल्दबाज़ी न करें.

Love: भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी. बातचीत से समाधान मिलेगा.

Health: गला, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 2.

मिथुन (Gemini), 7 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक चंचलता और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि बहस या गलतफहमी आज बड़ा रूप ले सकती है. चंद्रमा के कन्या में रहने से सुबह छोटी बातें परेशान कर सकती हैं. दोपहर बाद तुला चंद्रमा संवाद और रचनात्मकता को बेहतर बनाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि आज आप अपनी क्षमता सिद्ध करना चाहेंगे.

सुबह 8:27 से 9:50 का समय लेखन, पढ़ाई या संवाद के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में अफवाह या गलत सूचना से दूरी रखें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त इंटरव्यू या मीटिंग के लिए श्रेष्ठ है.

Career: नए विचार सराहे जाएंगे, लेकिन अनुशासन जरूरी रहेगा.

Finance: छोटे लाभ के योग हैं. जोखिम से बचें.

Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार होगा. अधूरी बातें साफ करें.

Health: नींद की कमी या मानसिक थकान हो सकती है.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 5.

कर्क (Cancer), 7 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक प्रबंधन और आत्मसुरक्षा का है. षष्ठी तिथि पुराने तनाव या विवाद को सामने ला सकती है. चंद्रमा सुबह कन्या में रहने से आप स्वयं पर अधिक कठोर हो सकते हैं. दोपहर बाद तुला चंद्रमा पारिवारिक संतुलन लाने में मदद करेगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि भीतर बदलाव की इच्छा प्रबल रहेगी.

सुबह 8:27 से 9:50 का समय घरेलू या दस्तावेज़ी कार्यों के लिए उपयुक्त है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़े निर्णय के लिए अच्छा है.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन भटक सकता है.

Finance: परिवार या घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनाएं गहरी रहेंगी. संवाद आवश्यक है.

Health: पेट या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 4.

सिंह (Leo), 7 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान और व्यावहारिक सीमाओं को समझने का है. षष्ठी तिथि बताती है कि अहंकार संघर्ष बढ़ा सकता है. चंद्रमा कन्या में होने से सुबह आलोचनात्मक दृष्टि हावी रहेगी. दोपहर बाद तुला चंद्रमा सहयोग और सामाजिक संपर्क बढ़ाएगा. चित्रा नक्षत्र आपकी छवि को लेकर सजगता बढ़ाता है.

सुबह 8:27 से 9:50 का समय योजना और नेतृत्व से जुड़े कामों के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में टकराव से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.

Career: नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ेगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Finance: आय स्थिर रहेगी. दिखावे के खर्च से बचें.

Love: अपेक्षाएं सीमित रखें.

Health: पीठ या हृदय से जुड़ी थकान संभव है.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1.

कन्या (Virgo), 7 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण और कार्यकुशलता का है. षष्ठी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपने विरोधियों या चुनौतियों से सीधे निपटना पड़ सकता है. चंद्रमा सुबह आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्मआलोचना और मानसिक बोझ बढ़ सकता है. दोपहर बाद तुला चंद्रमा आर्थिक और व्यवहारिक संतुलन लाएगा. चित्रा नक्षत्र बताता है कि मेहनत दिखेगी, लेकिन फल धीरे मिलेगा.

सुबह 8:27 से 9:50 का समय महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने के लिए अच्छा है. 9:50 से 11:13 के राहुकाल में जोखिम न लें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त निर्णयों में स्पष्टता देगा.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे.

Finance: आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें.

Love: आलोचना से बचें. सहानुभूति जरूरी है.

Health: पाचन या नसों से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: आसमानी नीला.

Lucky Number: 3.

तुला (Libra), 7 February 2026