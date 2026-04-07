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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal, 7 April: मंगलवार को 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का साया, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा इन 5 राशियों को करेगा परेशान!

Aaj Ka Rashifal, 7 April: मंगलवार को 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का साया, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा इन 5 राशियों को करेगा परेशान!

Aaj Ka Rashifal: 7 अप्रैल 2026 राशिफल, पंचांग अनुसार वृश्चिक में नीच चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव. मेष, वृश्चिक, मकर को लाभ संकेत, अन्य राशियां निवेश व वाणी में सावधानी रखें. राहुकाल में निर्णय टालें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Apr 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 7 April 2026: आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि (शाम 04:38 तक) और मंगलवार का दिन है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, जहां वे 'नीच' अवस्था में माने जाते हैं. इसके साथ ही आज 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसका स्वामी बुध है.

मंगलवार को मंगल की राशि (वृश्चिक) में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र का यह त्रिकोणीय संयोग कुछ राशियों के लिए 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होगा, तो कुछ के लिए वाणी पर नियंत्रण रखने की चुनौती लाएगा. विशेष रूप से मेष, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज राहु काल (दोपहर 03:32 से शाम 05:07) के दौरान किसी भी मांगलिक कार्य या बड़े निवेश से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

क्या आज आपके सितारे बुलंद हैं या आपको फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल.

मेष (Aries) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और सावधानी' के बीच संतुलन बनाने का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपके आठवें भाव) में गोचर करेंगे. आज का नक्षत्र 'ज्येष्ठा' है, जिसका स्वामी बुध है. यह नक्षत्र वरिष्ठता और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा कुछ मानसिक उथल-पुथल दे सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी 'Strategic Thinking' का इस्तेमाल करना होगा. ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको गुप्त सूचनाओं या रिसर्च के काम में सफलता दिलाएगा. हालांकि, अष्टम चंद्रमा के कारण निवेश के मामले में जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है. आज लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें. लाभ के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें, अन्यथा पैसा फंस सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'वाणी पर नियंत्रण' रखने का है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन संभव है. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'रक्त संबंधी समस्या' या 'बवासीर' जैसी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा पानी पिएं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Detective & Sharp' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको किसी भी बात की तह तक जाने के लिए मजबूर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप 'Deep Secrets' या 'Unsolved Mysteries' वाले कंटेंट में रुचि लेंगे. आज आप फालतू की 'Small Talk' के बजाय किसी 'Complex' समस्या को सुलझाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे.

लकी कलर: लाल और चटक नारंगी

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा आठवें भाव में हैं. जीवन की बाधाओं और अज्ञात भय को दूर करने के लिए सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:' का जाप करना आपके साहस को बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा.

वृषभ (Taurus) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सतर्कता' का मिश्रण है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह स्थिति व्यापारिक रिश्तों में गहराई लाएगी, लेकिन ज्येष्ठा का तीखापन स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट दे सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज व्यापार में किसी पुरानी डील या पार्टनरशिप पर दोबारा विचार करने का दिन है. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण आपकी 'Negotiation Skills' बहुत शानदार रहेंगी, जिससे आप कोई मुश्किल डील भी अपने पक्ष में कर सकते हैं. हालांकि, मंगल प्रधान मंगलवार और सातवें भाव का नीच चंद्रमा पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद भी करा सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का लाभ उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान कोई नया साझा निवेश (Joint Investment) न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'इंटेंस' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे पर तीखी बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. सिंगल जातकों के लिए आज कोई दिलचस्प व्यक्ति टकरा सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'किडनी' या 'कमर के निचले हिस्से' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Intellectual & Analytical' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको किसी भी 'Drama' के पीछे का सच जानने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप 'Straightforward' कंटेंट शेयर करना पसंद करेंगे. आज आप 'Fake' तारीफों के बजाय कड़वे सच (Bitter Truths) को सुनना और बोलना ज्यादा पसंद करेंगे.

लकी कलर: क्रीम और फिरोजी (Turquoise)

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा सातवें भाव में हैं. वैवाहिक सुख और व्यापार में शांति के लिए सुबह हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें. 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. इससे शत्रुओं का नाश होगा और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

कर्क (Cancer) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और बुद्धिमानी' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा यहां नीच का होता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र की बौद्धिक ऊर्जा आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज करियर के मोर्चे पर आपके पास 'Out of the box' आइडियाज होंगे. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण, यदि आप मार्केटिंग, एडवरटाइजिंग या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से रणनीतिक (Strategic) लाभ का है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान किसी के दबाव में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'केयरिंग लेकिन पजेसिव' रहने वाला है. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि आज आप थोड़े ज्यादा इमोशनल और डिमांडिंग हो सकते हैं. संतान की शिक्षा को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'अपच' या 'लीवर' से संबंधित परेशानी हो सकती है. भारी भोजन से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Deep & Creative' रहने वाला है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको किसी भी 'Social Media Trend' के पीछे की साइकोलॉजी समझने के लिए प्रेरित करेगा. आज आप फालतू के स्क्रॉलिंग के बजाय कोई ऐसी फिल्म या बुक चुनेंगे जो आपके दिमाग को चैलेंज करे. आज आपकी 'Intuition Power' बहुत हाई रहेगी.

लकी कलर: सफेद और पीला

लकी नंबर: 4 और 2

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा पांचवें भाव में हैं. अपनी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'हनुमान चालीसा' का 3 बार पाठ करना आपके मन के डर को दूर करेगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

सिंह (Leo) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धैर्य और घरेलू सुख' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. चौथा भाव सुख और माता का है, लेकिन चंद्रमा का यहां नीच का होना और ज्येष्ठा का तीखापन मानसिक शांति में थोड़ी खलल डाल सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज वर्कप्लेस पर आपकी 'Strategic Leadership' की परीक्षा हो सकती है. ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको गुप्त शत्रुओं की चाल समझने में मदद करेगा. यदि आप रियल एस्टेट, खेती या गृह-सज्जा से जुड़े हैं, तो आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) सबसे उत्तम है. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान घर या जमीन से जुड़ा कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन न करें, वरना विवाद हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावुक' रहने वाला है. माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. घर में किसी पुरानी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, जिसे आपको अपनी बुद्धिमानी से टालना होगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में जकड़न' या 'ब्लड प्रेशर' से सावधान रहना चाहिए. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Protective & Observant' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अपने 'Inner Circle' और 'Space' के प्रति ज्यादा सजग बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Vibe-Check' स्टोरी या अपने 'Safe Space' की झलक शेयर कर सकते हैं. आज आप दिखावे की भीड़ से दूर घर पर 'Me-time' बिताना ज्यादा पसंद करेंगे.

लकी कलर: सुनहरा और गहरा लाल

लकी नंबर: 1 और 9

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा चौथे भाव में हैं. घर की सुख-शांति और मानसिक स्थिरता के लिए सुबह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. 'हनुमान अष्टक' का पाठ करना आपके लिए ढाल की तरह काम करेगा और घर के क्लेश दूर करेगा.

कन्या (Virgo) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और तीक्ष्ण बुद्धि' के संगम का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. ज्येष्ठा का स्वामी आपका राशि अधिपति 'बुध' है, जो आज आपको शब्दों का जादूगर और तर्कों में माहिर बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज वर्कप्लेस पर आपकी 'Communication Skills' और 'Analytical Power' टॉप पर रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी कठिन मार्केटिंग डील या राइटिंग प्रोजेक्ट में सफलता दिलाएगा. यदि आप पत्रकारिता, आईटी या सेल्स से जुड़े हैं, तो आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान किसी नए गैजेट की खरीद या किसी को उधार देने से बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्टिव' रहने वाला है. छोटे भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, जो सकारात्मक रहेगी. पार्टनर के साथ आज आप कोई छोटी लेकिन रोमांचक यात्रा प्लान कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'हाथों या कंधे' में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. योग और स्ट्रेचिंग आपके लिए फायदेमंद रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Savage & Witty' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने से आपके 'Comebacks' बहुत शानदार होंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Critical Thinking' या 'New Skill' को लेकर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं. आज आप 'Show-off' से ज्यादा 'Intellectual Dominance' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं. अपने साहस और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ऋणमोचन मंगल स्तोत्र' का पाठ करना आपके आर्थिक मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा और भाग्य को मजबूती देगा.

तुला (Libra) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन प्रबंधन और सतर्कता' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. यहां चंद्रमा नीच के होते हैं, जो पारिवारिक संचय और वाणी में थोड़ी तीखापन ला सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र की बुद्धिमानी आपको वित्तीय नुकसान से बचाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज निवेश के मामले में आपको बहुत 'Calculative' होना पड़ेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण बैंकिंग, ज्वेलरी या सीए (CA) से जुड़े लोगों को कोई बड़ी गणना या ऑडिट में सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से दिन लाभप्रद है, लेकिन ज्येष्ठा का प्रभाव आपको थोड़ा लालची या असुरक्षित महसूस करा सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान किसी को उधार न दें और न ही कोई बड़ी खरीदारी करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सीरियस टॉक्स' का है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पैतृक संपत्ति या भविष्य के खर्चों पर गंभीर चर्चा हो सकती है. पार्टनर के साथ आज आपकी बातों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए 'Quiet mode' में रहना बेहतर होगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों' या 'गले' में संक्रमण या दर्द की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Strategic & Money-Minded' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अपने 'Side Hustle' या 'Savings' को लेकर बहुत ज्यादा एनालिटिकल बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Investment Strategy' या 'Self-Worth' को लेकर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं. आज आप बिना मतलब की 'Aesthetics' से ज्यादा 'Value' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 6 और 9

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा दूसरे भाव में हैं. अपनी वाणी में मिठास और आर्थिक स्थिरता के लिए सुबह हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और सुंदरकांड की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना आपके लिए मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के द्वार खोलेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सत्ता और आत्म-नियंत्रण' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है और राशि स्वामी मंगल, जो आज आपको एक 'पावरफुल' और 'डॉमिनेटिंग' व्यक्तित्व प्रदान करेंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज करियर के मोर्चे पर आप अपनी 'Decision Making' से सबको हैरान कर देंगे. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको जटिल से जटिल डेटा या सिचुएशन को समझने की अद्भुत शक्ति देगा. जो लोग लीडरशिप रोल, पुलिस, सेना या सर्जरी से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ी जीत का है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का पूरा लाभ उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान अहंकार में आकर किसी सहकर्मी से विवाद न करें, वरना इमेज खराब हो सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'Intense' और 'Straightforward' रह सकते हैं. पार्टनर को आपकी बातें कड़वी लग सकती हैं, इसलिए प्यार से काम लें. आज आप अपने पुराने दोस्तों के साथ किसी गुप्त मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'सिर में भारीपन' या 'आंखों में जलन' महसूस हो सकती है. अपनी आंखों को आराम दें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको भीड़ से अलग और थोड़ा 'Intimidating' बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Raw & Real' फोटो या थॉट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Fake' फिल्टर और दिखावे से दूर अपनी 'Authenticity' को सेलिब्रेट करेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और काला (सिर्फ एक्सेसरीज में)

लकी नंबर: 9 और 8

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. अपने क्रोध पर नियंत्रण और सफलता के लिए सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे.

धनु (Sagittarius) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्चों पर नियंत्रण और एकांत' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. बारहवां भाव व्यय और अलगाव का है, जहां ज्येष्ठा नक्षत्र की तीक्ष्णता आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन कर सकती है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज करियर के मामले में 'Slow & Steady' की रणनीति अपनाएं. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन कार्यों से लाभ तो होगा, लेकिन बारहवें भाव का नीच चंद्रमा अचानक कोई बड़ा खर्च भी ला सकता है. यदि आप कोर्ट-कचहरी या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज सफलता मिल सकती है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का ही उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान कोई बड़ा निवेश या लंबी दूरी की यात्रा का फैसला न लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'इंट्रोवर्ट' रहने वाला है. आज आप लोगों से दूर रहकर खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे. पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आज आपकी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'अनिद्रा' (Insomnia) या 'पैरों में दर्द' की समस्या हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम आज आपके लिए दवा का काम करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Mysterious & Deep' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको किसी भी सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी या थ्योरी की गहराई में जाने के लिए मजबूर करेगा. आज आप फालतू की स्क्रॉलिंग के बजाय 'Psychology' या 'Mystery' से जुड़े पॉडकास्ट सुनना पसंद करेंगे. आज आप 'Show-off' की जगह अपनी 'Privacy' को ज्यादा वैल्यू देंगे.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा बारहवें भाव में हैं. मानसिक शांति और अचानक आने वाले खर्चों को रोकने के लिए सुबह हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें. 'हनुमान चालीसा' का 7 बार पाठ करना आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा. शाम को किसी मंदिर में लाल रंग का फल दान करें.

मकर (Capricorn) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'नेटवर्किंग और महत्वाकांक्षा' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. ग्यारहवां भाव लाभ का है, जहां ज्येष्ठा नक्षत्र की बौद्धिक ऊर्जा आपको बड़े समूहों और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में मदद करेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Strategic Planning' रंग लाएगी. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण, यदि आप डेटा साइंस, रिसर्च या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी बड़े वित्तीय लाभ (Big Win) का हो सकता है. पुराने अटके हुए पेमेंट आज मिल सकते हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप की शुरुआत न करें.

रिषते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्टिव' रहने वाला है. बड़े भाई-बहनों या किसी प्रभावशाली मित्र का सहयोग आपको बड़ी समस्या से निकाल सकता है. पार्टनर के साथ आज आप अपने भविष्य के लक्ष्यों पर गंभीर चर्चा करेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों में सूजन' या 'यूरिक एसिड' से संबंधित परेशानी हो सकती है. पानी का भरपूर सेवन करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Goal-Getter & Ambitious' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको 'Power Dynamics' समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Networking Event' की स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही दोस्ती के बजाय उन लोगों से जुड़ना पसंद करेंगे जो आपके करियर ग्रोथ में मदद करें.

लकी कलर: गहरा नीला और काला (एक्सेसरीज में)

लकी नंबर: 8 और 9

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा लाभ भाव में हैं. अपनी आय में निरंतरता और सफलता के लिए सुबह हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके शत्रुओं को शांत करेगा और आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा. शाम को मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं.

कुंभ (Aquarius) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में अधिकार और चुनौती' का है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. दसवां भाव कर्म का है, जहां नीच का चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र का तीखापन आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा 'Workaholic' और सख्त बना सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज ऑफिस में आपकी 'Analytical Skills' की वजह से आपको कोई कठिन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण, यदि आप मैनेजमेंट, सरकारी विभाग या किसी बड़ी संस्था के नेतृत्व में हैं, तो आज आपकी रणनीति सफल होगी. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन खर्चों पर नजर रखें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान अपने बॉस या सीनियर्स से किसी भी तरह की बहस में न पड़ें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'सीरियस और रिजर्व' महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय देना मुश्किल हो सकता है, जिससे वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों में दर्द' या 'थकान' की शिकायत हो सकती है. काम के बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Hustle & Dominance' वाली रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अपने करियर और इमेज को लेकर बहुत ज्यादा 'Protective' बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Work-Life Insights' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप बिना मतलब की 'Chilling' के बजाय अपने 'Goals' पर टिके रहना पसंद करेंगे.

लकी कलर: हल्का नीला और बैंगनी

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा दसवें भाव में हैं. करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें. 'सुंदरकांड' का पाठ करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शत्रुओं को परास्त करने में मदद करेगा.

मीन (Pisces) - मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'ज्ञान और भाग्य' का संगम है. पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि शाम 16:38 (04:38 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'ज्येष्ठा' रहेगा. नौवां भाव भाग्य और धर्म का है, जहां ज्येष्ठा नक्षत्र की बौद्धिक गहराई आपको जीवन के बड़े सत्यों को समझने में मदद करेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):
आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Visionary Thinking' आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होने के कारण, यदि आप उच्च शिक्षा, रिसर्च, या कानूनी सलाह से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला है. भाग्य का साथ मिलने से निवेश में लाभ के योग हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:48) का लाभ उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 15:32 से शाम 17:07) के दौरान किसी लंबी दूरी की यात्रा या विदेशी डील पर हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):
रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मार्गदर्शन' का है. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति से मिली सलाह आज आपके बहुत काम आएगी. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक (Philosophical) चर्चा में समय बीत सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'जांघों' या 'कमर' में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. सुबह की सैर आपके लिए लाभकारी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Wise & Spiritual' रहने वाली है. ज्येष्ठा नक्षत्र आपको किसी भी सोशल मीडिया 'गॉसिप' के बजाय 'Deep Concepts' सीखने के लिए प्रेरित करेगा. आज आप अपनी किसी 'Self-Growth' जर्नी या 'Life Lesson' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Quantity' के बजाय 'Quality' कॉन्टेंट और बातचीत को पसंद करेंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:
आज मंगलवार है और चंद्रमा भाग्य भाव में हैं. अपने भाग्य को और अधिक प्रबल करने के लिए सुबह हनुमान जी को लाल सिंदूर और गुड़ अर्पित करें. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर कार्य में सफलता दिलाएगा.

यह भी पढ़ें- अप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल तनाव, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 07 Apr 2026 05:11 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

7 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति क्या है?

7 अप्रैल 2026 को चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, जहां वे 'नीच' अवस्था में माने जाते हैं. इसके साथ ही 'ज्येष्ठा' नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसका स्वामी बुध है.

7 अप्रैल 2026 को किस समय मांगलिक कार्यों या बड़े निवेश से बचना चाहिए?

7 अप्रैल 2026 को राहु काल (दोपहर 03:32 से शाम 05:07) के दौरान किसी भी मांगलिक कार्य या बड़े निवेश से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

7 अप्रैल 2026 को उत्तर दिशा में यात्रा करने से क्यों बचना चाहिए?

7 अप्रैल 2026 को उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचना चाहिए. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

7 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त कब है?

7 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा.

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