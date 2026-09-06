Aaj Ka Rashifal 6 September 2026: मेष से मीन राशि तक जानें आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार 6 सितंबर 2026, रविवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां मंगल के साथ उनकी युति बनेगी. ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं, मंगल को साहस एवं त्वरित कार्रवाई तथा मिथुन राशि को संवाद और व्यावसायिक समझ का कारक माना जाता है.

इसलिए इस संयोग का प्रभाव निर्णय लेने, बातचीत, लेन-देन और कार्यक्षेत्र की सक्रियता पर पड़ सकता है. हालांकि प्रत्येक राशि के लिए परिणाम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा-मंगल की यह युति अलग-अलग भावों में बनेगी.

मेष से मीन तक जानें 6 सितंबर का राशिफल, जिसमें करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े संभावित संकेतों का भावगत विश्लेषण किया गया है.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव (मिथुन राशि) में लग्नेश मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपके साहस, निर्णय क्षमता और पराक्रम में वृद्धि होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और संवाद शैली की सराहना होगी. मीडिया, आईटी, मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट और नेटवर्किंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं नए अवसर लेकर आ सकती हैं.

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आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन संतुलित और सकारात्मक रहेगा. पुराने संपर्कों या पिछले किसी प्रयास के माध्यम से आकस्मिक लाभ के योग हैं. मंगल के प्रभाव से अति-उत्साह में आकर किसी जोखिम भरे निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी न दिखाएं. वित्तीय मामलों में जरूरी निर्णय दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में लेना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनकी ओर से कोई उत्साहजनक सहयोग मिल सकता है. वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में सौम्यता रखें तथा किसी भी छोटी बात पर गलतफहमी पैदा होने से बचाएं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर अच्छा बना रहेगा. दिनभर की अत्यधिक भागदौड़ और काम के दबाव की वजह से शाम के समय कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम लें और खान-पान में हल्का भोजन शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस दौरान कोई बड़ा नया कार्य शुरू करने से बचें. रविवार का दिन होने से तांबे के पात्र में रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना विशेष फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन व वाणी भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपके धन संचय और पारिवारिक प्रभाव में वृद्धि होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत की शैली और वित्तीय समझ का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, खाद्य कारोबार और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी लाभकारी साबित होगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संवाद स्पष्ट रखें, नई योजनाओं पर ठोस प्रगति संभव है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धन लाभ और बचत के लिहाज से मजबूत रहेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. हालांकि, दूसरे भाव में मंगल के प्रभाव से परिवार या सुख-सुविधाओं पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:44 PM) में लेना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

परिवार में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. घर-परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें; आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से सीधे या तीखे शब्दों के प्रयोग से जीवनसाथी के साथ हल्की नोकझोंक हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. तला-भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से पेट में जलन या गले व दांतों से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय किसी नए निवेश या बड़े सौदे से बचें. रविवार का दिन होने से सफेद गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाना और सूर्य देव को जल अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और चमकीला गुलाबी

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न भाव) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपके भीतर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का संचार होगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की गति तेज रहेगी और आप पूरी एकाग्रता के साथ काम निपटाएंगे. मीडिया, आईटी, लेखन, जनसंपर्क और रिसर्च से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपकी पहल को सराहा जाएगा. साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम व शर्तों को ठीक से समझ लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन मिलाजुला और प्रगतिशील रहेगा. स्वयं के प्रयासों से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि लग्न में चंद्रमा-मंगल की युति से आवेगी खरीदारी (Impulsive Buying) की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बड़े निवेश या धन से जुड़े महत्वपूर्ण सौदे दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेयस्कर रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा. स्वभाव में जल्दबाजी या आक्रामकता दिखाने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और विचारों का टकराव टालें. परिवार के साथ शाम का समय बिताने से मन प्रसन्न और हल्का रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से विचारों की अति-सक्रियता के कारण थोड़ा तनाव या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मौसमी बदलाव या बेचैनी से बचने के लिए योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें. रविवार का दिन होने से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा मीठा डालकर अर्घ्य दें और पक्षियों को दाना डालें.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव (व्यय व विदेश भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन दूरगामी योजनाओं के लिए दिन उपयोगी सिद्ध होगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज विदेशी संपर्कों, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिल सकती है. दफ्तर में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. कारोबारी जातकों को किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े सौदे में कागजी कार्यवाही बहुत सतर्कता से पूरी करनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बारहवें भाव में चंद्रमा-मंगल की युति के कारण अचानक अनपेक्षित खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. यात्रा, तकनीकी गैजेट्स या स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर धन व्यय होने के योग हैं. उधार लेन-देन और जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. वित्तीय लेन-देन के लिए दोपहर 11:54 से 12:44 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए सदस्यों की छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें. प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुकता या अपेक्षाएं रखने से बचें; साथी के साथ स्पष्ट और सकारात्मक बातचीत रखें. शाम का समय किसी धार्मिक स्थल या शांत वातावरण में बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

अत्यधिक सोच-विचार और भागदौड़ के चलते अनिद्रा (नींद की कमी), आंखों में जलन या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक बेचैनी महसूस हो तो ध्यान (Meditation) का सहारा लें. हल्का व सुपाच्य भोजन लें और स्क्रीन टाइम कम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई शुभ व नया कार्य शुरू न करें. रविवार का दिन होने से तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जप करें.

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा. उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ सहयोगियों का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा. सरकारी क्षेत्र, कॉर्पोरेट लीडरशिप, मैनेजमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा. व्यापार विस्तार की योजनाओं में अच्छी प्रगति होगी और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

एकादश भाव में चंद्रमा-मंगल की युति आर्थिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग बना रही है. पुराने निवेश, शेयर या व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. सामाजिक संपर्कों और मित्रों के जरिए भी आर्थिक लाभ हो सकता है. कोई महत्वपूर्ण वित्तीय सौदा या निवेश दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना अत्यंत शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलने से घरेलू वातावरण खुशनुमा रहेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर उत्कृष्ट रहेगा. पुराने किसी रोग या शारीरिक परेशानी से राहत मिलने के संकेत हैं. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के कारण खान-पान के समय में असंतुलन न आने दें और भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. रविवार आपकी राशि स्वामी सूर्य देव का दिन है; तांबे के लोटे में रोली, लाल चंदन और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दशम भाव (कर्म व कार्यक्षेत्र भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और लंबित काम तेजी से पूरे होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर और कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता व विश्लेषणात्मक क्षमता की सराहना होगी. प्रशासन, बैंकिंग, डेटा, मीडिया, आईटी और अकाउंट्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से परिणामोन्मुख रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. कारोबार में नई कार्ययोजनाओं को लागू करने और विस्तार के लिए दिन अनुकूल है, बस सहकर्मियों पर अनावश्यक दबाव बनाने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और स्थिरता देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में किए गए कड़े परिश्रम से आय में सुधार के संकेत हैं. व्यापार में फंसा हुआ पुराना धन वापस आने की संभावना बन रही है. हालांकि, कर्म भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण कार्य-विस्तार में बिना योजना के बड़ा खर्च करने से बचें. महत्वपूर्ण लेन-देन दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा. काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे, लेकिन संबंधों में समझ बनी रहेगी. प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में साथी की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करने से बचें ताकि आपसी सौहार्द बना रहे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम के अत्यधिक दबाव और लगातार बैठे रहने के कारण पीठ, कंधों में अकड़न या हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक जरूर लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस दौरान कोई महत्वपूर्ण नया कार्य शुरू करने से बचें. रविवार का दिन होने से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा रोली डालकर अर्घ्य दें और किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: हरा और पन्ना हरा

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से अटके हुए कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी. लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से जुड़े काम सफल होंगे. कानूनी मामलों, कंसल्टिंग, पब्लिशिंग, कला और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिदायक रहेगा. अधिकारियों और मेंटर्स का मार्गदर्शन आपके करियर को सही दिशा देगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन सकारात्मक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी निवेश या दूरगामी योजना से धन लाभ के अवसर बनेंगे. धार्मिक या मांगलिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. संपत्ति या वित्तीय मामलों से जुड़ा कोई भी अहम फैसला दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में लेना उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और किसी वरिष्ठ सदस्य का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. हालांकि, यात्रा या अधिक चलने-फिरने से जांघों या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा नियमित खान-पान पर ध्यान दें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया बड़ा काम शुरू न करें. रविवार का दिन होने से सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: सफेद और सिल्वर

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु व आकस्मिकता भाव - मिथुन राशि) में लग्नेश मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए कार्यों में धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी या अति-आत्मविश्वास में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, गुप्त जांच और गूढ़ विद्याओं से जुड़े जातकों के लिए दिन अनुकूल परिणाम दे सकता है. दफ्तर में किसी के साथ वाद-विवाद में न उलझें और अपने रूटीन कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें. व्यापार में किसी भी नए साझेदार या अज्ञात व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बरतनी जरूरी है. अचानक किसी अनपेक्षित मद में धन खर्च हो सकता है. सट्टेबाजी, शेयर बाजार के इंट्राडे ट्रेडिंग या अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से आज दूरी बनाकर रखें. पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से जुड़े वित्तीय मामलों में बातचीत के दौरान धैर्य रखें. महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में ही करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मामलों में वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से छोटी सी बात गलतफहमी या तनाव का रूप ले सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य और भावनाओं का ख्याल रखें. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई राय न बनाएं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

अष्टम भाव में चंद्रमा-मंगल की स्थिति के कारण वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय विशेष सावधानी रखें. पेट में संक्रमण, गैस या रक्तचाप (BP) से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. दिनभर हल्का और सुपाच्य भोजन लें और मानसिक शांति के लिए योग व प्राणायाम का अभ्यास करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या नया कार्य शुरू न करें. रविवार का दिन होने से भगवान सूर्य को जल में लाल पुष्प और कुमकुम डालकर अर्घ्य दें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से सामाजिक संपर्कों में सक्रियता बढ़ेगी और साझेदारी के कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में टीम वर्क और सामूहिक प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापार में नए साझेदारों या ग्राहकों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ सकती है. कंसल्टिंग, कानून, पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस बातचीत में किसी भी प्रकार का अहंकार दिखाने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल और लाभप्रद रहेगा. साझेदारी के व्यापार या संयुक्त उद्यमों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. किसी पुराने सौदे से अपेक्षित मुनाफा मिल सकता है. व्यावसायिक विस्तार या अनुबंध से जुड़े अहम आर्थिक निर्णय दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में लेना फलदायी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

सप्तम भाव में चंद्रमा-मंगल की युति के कारण दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखें. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से छोटी-मोटी बात पर भावनात्मक असहमति हो सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के प्रति वफादारी और समय देना रिश्ते को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की दौड़-भाग से कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक तली-भुनी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया व बड़ा अनुबंध शुरू न करें. रविवार का दिन होने से तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में हल्दी और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें एवं 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत होगी और आप विरोधियों व बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन के बल पर रुके हुए कार्य पूरे होंगे. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा, सेवा क्षेत्र, ऑडिट और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से परिणामदायक रहेगा. दफ्तर में आपके काम की गुणवत्ता की सराहना होगी, हालांकि सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद या बहस में पड़ने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन व्यवस्थित रहेगा. यदि किसी से उधार लिया गया धन वापस करना हो या पुराने कर्ज से मुक्ति की योजना हो, तो दिशा सकारात्मक रहेगी. कानूनी या अदालती मामलों से जुड़े खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी भी प्रकार के नए कर्ज या बड़े वित्तीय जोखिम से बचें. महत्वपूर्ण लेन-देन दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए घर के सदस्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं. ननिहाल पक्ष की ओर से कोई समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के व्यस्त कार्यक्रम का सम्मान करें; बेवजह की शंका या छोटी-मोटी शिकायतों से रिश्ते में दूरी न आने दें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

छठे भाव में चंद्रमा-मंगल की युति के कारण मौसमी बीमारियों, पाचन संबंधी दिक्कतों या मांसपेशियों में खिंचाव के प्रति सतर्क रहें. नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान अपनाएं. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक तनाव या भागदौड़ के कारण होने वाली थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया कार्य शुरू करने से बचें. रविवार का दिन होने से भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और स्लेटी

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव (संतान, बुद्धि व प्रेम भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से आपकी रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की गति में वृद्धि होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और नए विचारों की सराहना होगी. शिक्षा, परामर्श, कला, लेखन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के संकेत हैं. दफ्तर में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, हालांकि अति-उत्साह में सहकर्मियों पर अपने विचार थोपने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन अच्छा और प्रगतिशील रहेगा. बौद्धिक कौशल और सही रणनीतियों से धन लाभ के अवसर बनेंगे. पिछले किसी निवेश या पूर्व प्रयासों से आकस्मिक लाभ संभव है. हालांकि, पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बचें. बड़े वित्तीय निर्णय दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में लेना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

संतान की ओर से कोई उत्साहजनक या शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से किसी पुरानी बात को लेकर हल्की गलतफहमी न बनने दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और आप एक-दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में अनियमितता से बचें, क्योंकि पेट में हल्की गर्मी, गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. तली-भुनी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक ताजगी के लिए ध्यान और हल्के व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया बड़ा कार्य शुरू न करें. रविवार का दिन होने से सूर्य देव को तांबे के पात्र में लाल चंदन और अक्षत डालकर अर्घ्य दें तथा गायत्री मंत्र का 24 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी और नीला

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 6 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, माता व भूमि-भवन भाव - मिथुन राशि) में मंगल के साथ हो रहा है. इसके प्रभाव से घरेलू सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी एकाग्रता और लगन से पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. रियल एस्टेट, निर्माण, इंटीरियर डिजाइन, ऑटोमोबाइल, शिक्षण और वर्क फ्रॉम होम से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और काम के बीच धैर्य न खोएं. व्यापार में नई संपत्ति या कार्यालय विस्तार से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मिलाजुला और स्थिरता देने वाला रहेगा. घर के रखरखाव, साज-सज्जा या वाहन से जुड़े कार्यों में धन खर्च हो सकता है. संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके पक्ष में आने से आर्थिक राहत मिलेगी. किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या भूमि-भवन से जुड़े फैसले दोपहर 11:54 से 12:44 के अभिजीत मुहूर्त में लेना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं. परिवार में किसी बात को लेकर विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में शांति और समझदारी बरतें. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद खुला रखें ताकि कोई गलतफहमी न उपजे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा-मंगल की युति के कारण सीने में भारीपन, कफ या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ से मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. खान-पान में मौसमी बदलाव का ध्यान रखें और सुबह प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 05:03 से 06:37 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया व बड़ा कार्य शुरू न करें. रविवार का दिन होने से तांबे के पात्र में जल, रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

शुभ अंक: 3

FAQ

6 सितंबर 2026 को चंद्रमा किस राशि में हैं?

इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां मंगल पहले से मौजूद हैं.

चंद्रमा और मंगल की युति का क्या असर पड़ सकता है?

यह युति साहस और निर्णय क्षमता बढ़ा सकती है. हालांकि, इसके प्रभाव में जल्दबाजी, गुस्सा और बिना योजना के खर्च भी बढ़ सकता है.

आज आर्थिक फैसला करने का शुभ समय क्या है?

लेख में दिए पंचांग के अनुसार दोपहर 11:54 से 12:44 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

6 सितंबर को किस दिशा में दिशाशूल है?

रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा. आवश्यक यात्रा में संबंधित धार्मिक उपाय अपनाया जा सकता है.

आज राहुकाल कब रहेगा?

राहुकाल शाम 5:03 से 6:37 बजे तक रहेगा. इस अवधि में नया और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से बचना बेहतर माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.