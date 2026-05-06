Aaj Ka Rashifal: 6 मई 2026, बुधवार, क्या आज ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है या फिर सितारों ने आपके लिए कोई कठिन चुनौती तय की है? ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर आज अंतरिक्ष में एक साथ कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. एक ओर मेष राशि में 'बुधादित्य योग' सफलता के द्वार खोल रहा है, वहीं मीन राशि में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति ने कुछ राशियों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है.

आज चंद्रमा का गोचर धनु राशि के 'मूल नक्षत्र' में होने जा रहा है, जो आपके मानसिक और व्यावसायिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा. इस लेख में हम केवल 12 राशियों का भविष्य ही नहीं, बल्कि आज के राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के उस समय का भी विश्लेषण करेंगे जब आपको कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए.

आइए जानते हैं, आज 6 मई को आपकी किस्मत के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं और वह कौन सा 'एक अचूक उपाय' है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि सुबह 07:54 AM तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे और 'मूल' नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ बारहवें भाव में बने हुए हैं, जबकि आपकी राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अपनी पूरी शक्ति के साथ विद्यमान है. आज का दिन साहस और बुद्धि के सही संतुलन से लाभ कमाने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) चरम पर रहेगी. मेष राशि में सूर्य का प्रभाव आपको सरकारी अटके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा. व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है, क्योंकि आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए कोई भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आप दोपहर 12:00 बजे के आसपास कर सकते हैं. हालांकि, दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस समय सीमा में कोई भी नया सौदा (Deal) फाइनल न करें और न ही धन का बड़ा लेन-देन करें. नौकरीपेशा जातकों को बॉस से प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन सहकर्मियों के साथ बहस से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. धनु राशि का चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होने से जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. लव लाइफ में मधुरता रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. हालांकि, बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर में तनाव हो सकता है, इसलिए निजी बातों को घर तक ही सीमित रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि इस दिशा में जाना जरूरी हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है. बुधादित्य योग के कारण पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के प्रबल संकेत हैं. दोपहर बाद किसी मित्र के सहयोग से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान शेयर बाजार या जोखिम भरे सट्टे से दूर रहें, वरना धन हानि की आशंका है. सुख-सुविधाओं की खरीदारी पर खर्च हो सकता है, जो आपके बजट को थोड़ा प्रभावित करेगा, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन बारहवें भाव के मंगल-शनि के कारण पैरों में दर्द या अनिद्रा (Insomnia) की शिकायत हो सकती है. सूर्य का लग्न में होना आपको थोड़ा क्रोधी बना सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. खुद को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. आज वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, विशेषकर राहुकाल के दौरान.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 8

लकी कलर: लाल (Red) और पीला (Yellow)

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार है और आपकी राशि में बुध-सूर्य की युति है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायी होगी. गणेश जी को 21 दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं. इससे बारहवें भाव के ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके आठवें भाव (धनु) में गोचर करेंगे, जो 'मूल' नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से बारहवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. आज का दिन सावधानी और धैर्य से निर्णय लेने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने के कारण कार्यों में अचानक रुकावटें या अनपेक्षित देरी आ सकती है. निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतें. बारहवें भाव का बुधादित्य योग विदेशी संपर्कों या दूर के व्यापार से लाभ तो दिलाएगा, लेकिन कानूनी पेचीदगियों से सावधान रहें. यदि कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक दस्तावेज साइन करना है, तो आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए दोपहर 12:00 बजे के आसपास का समय बेहतर रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा वाणी में कठोरता या गुप्त बातों के कारण तनाव पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. ग्यारहवें भाव में शुक्र-मंगल की युति मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगी, लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है, किसी भी बड़ी बहस से बचना ही समझदारी होगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा टालना संभव न हो तो घर से तिल खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिले-जुला रहेगा. ग्यारहवें भाव के ग्रह आय के प्रवाह को बनाए रखेंगे, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी पुराने कर्ज या टैक्स संबंधी खर्चों को सामने ला सकता है. बारहवें भाव का सूर्य अस्पताल या लंबी दूरी की यात्रा पर खर्च करा सकता है. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम है. लॉटरी या सट्टा बाजार से आज दूर रहना ही आपके हित में होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है. आठवें भाव का चंद्रमा और बारहवें भाव का सूर्य पेट विकार, त्वचा संबंधी एलर्जी या आंखों में जलन की समस्या दे सकता है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें और भारी भोजन से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके लिए जरूरी है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 6 और 2

लकी कलर: गुलाबी (Pink) और क्रीम (Cream)

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार है और बुध आपके बारहवें भाव में हैं, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं. शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके सातवें भाव (धनु) में गोचर करेंगे, जो साझेदारी और वैवाहिक सुख का स्थान है. आपके दसवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है. आज का दिन आपके व्यक्तित्व और करियर में बड़ी सफलता लाने वाला है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मोर्चे पर आज आप चमकेंगे. ग्यारहवें भाव में बना बुधादित्य योग आपकी आय में भारी वृद्धि और व्यापारिक विस्तार का संकेत दे रहा है. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के व्यापार में जबरदस्त लाभ कराएगा और नए प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलेगा. हालांकि, दसवें भाव में शनि-मंगल की युति कार्यक्षेत्र पर काम का बोझ बढ़ाएगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से इसे संभाल लेंगे. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे के आसपास लें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में निवेश या नए अनुबंध करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. यदि आप विवाह योग्य हैं, तो आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आप पार्टनर के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं बनाएंगे. दसवें भाव के ग्रहों के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन धन वर्षा वाला हो सकता है. आय के घर में बैठे सूर्य-बुध पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. हालांकि, राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें. सुख-सुविधाओं और शौक पर धन खर्च होने के योग हैं, लेकिन यह आपके बजट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा. निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक शांति प्रदान करेगा. हालांकि, दसवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण पैरों में दर्द या जोड़ों में अकड़न की समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम जरूर लें. आँखों में जलन या सिरदर्द से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और डिजिटल स्क्रीन का प्रयोग कम करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हरा (Green) और सफेद (White)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और आपकी राशि में बुधादित्य योग है, इसलिए आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. कन्याओं को फल दान करना या उन्हें भोजन कराना आपके करियर की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज पूरे दिन आपके छठे भाव (धनु) में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं और रोगों का स्थान है. आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है और नौवें भाव (भाग्य स्थान) में शनि, मंगल व शुक्र की त्रिग्रही युति है. आज का दिन संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन मिली-जुला रहने वाला है. दसवें भाव में बना 'बुधादित्य योग' आपको करियर में नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा और अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा. हालांकि, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति कार्यस्थल पर कुछ गुप्त शत्रुओं या सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है. व्यापार में आज कोई पुराना अटका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए दोपहर 12:00 बजे के आसपास महत्वपूर्ण काम निपटाएं. सावधान रहें, दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या निवेश से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन छोटे भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. नौवें भाव में शनि-मंगल और शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बन रहे हैं. लव लाइफ में आज थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, पार्टनर की किसी बात को लेकर मन उदास रह सकता है. धैर्य रखें और बातचीत से मसले सुलझाएं. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा बैंक लोन या पुराने कर्ज चुकाने में आपकी मदद करेगा. 'बुधादित्य योग' के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या शेयर बाजार से लाभ के संकेत हैं. हालांकि, राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें, वरना वह पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा. अचानक किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कोर्ट-कचहरी के मामले में धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच या मांसपेशियों में दर्द दे सकता है. नौवें भाव में शनि-मंगल की युति पैरों या घुटनों में तकलीफ का कारण बन सकती है. अधिक मानसिक तनाव लेने से बचें और बाहर के खान-पान पर नियंत्रण रखें. आज सुबह के समय योग करना और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और सिल्वर

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार है और चंद्रमा छठे भाव में है, इसलिए भगवान गणेश को गुड़ और धनिया अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं. शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके पांचवें भाव (धनु) में गोचर करेंगे, जो 'मूल' नक्षत्र में रहेंगे. आपके आठवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है. आज का दिन बौद्धिक क्षमताओं के बल पर भाग्य को चमकाने वाला है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन अत्यंत शुभ है. भाग्य भाव में बना 'बुधादित्य योग' आपको किसी बड़ी विदेशी परियोजना या उच्च अधिकारियों से बड़ा लाभ दिला सकता है. पांचवें भाव का चंद्रमा शिक्षा, लेखन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा. व्यापार में नए निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आठवें भाव के ग्रहों के कारण किसी भी कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य दोपहर 12:00 बजे के आसपास करें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया व्यावसायिक समझौता न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा संतान की ओर से कोई सुखद समाचार दिला सकता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, हालांकि आठवें भाव के शनि-मंगल के कारण ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए संयम रखें. लव लाइफ के लिए आज का दिन यादगार रहेगा, आप पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का मन बना सकते हैं. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. भाग्य भाव का सूर्य आकस्मिक धन लाभ के योग बना रहा है. पुराने निवेश (शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड) से आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, आठवें भाव की त्रिग्रही युति अचानक होने वाले गुप्त खर्चों का संकेत भी दे रही है. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान कीमती वस्तुओं की खरीदारी या बड़ा लेन-देन करने से बचें. अपनी बचत को बढ़ाने के लिए आज कोई ठोस योजना बना सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. पांचवें भाव का चंद्रमा सकारात्मक सोच विकसित करेगा. हालांकि, आठवें भाव के ग्रहों के कारण पेट के निचले हिस्से या पैर की हड्डियों में कुछ तकलीफ हो सकती है. सूर्य का नौवें भाव में होना आपको आध्यात्मिक शांति देगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, वरना रक्तचाप (BP) बढ़ सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और केसरिया

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार है और सूर्य आपके भाग्य को बल दे रहे हैं, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं. 'ॐ आदित्याय नमः' का जाप करें और किसी गरीब बच्चे को पढ़ने की सामग्री दान करें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके आठवें भाव (आयु व संकट) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके चौथे भाव (सुख स्थान) में धनु राशि और 'मूल' नक्षत्र में गोचर करेंगे. आपके सातवें भाव (साझेदारी) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है. आज का दिन मानसिक शांति और घरेलू सुख पर ध्यान देने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन संभलकर चलने वाला है. आठवें भाव में बना बुधादित्य योग रिसर्च, तकनीक और गुप्त कार्यों से जुड़े लोगों को सफलता देगा, लेकिन सामान्य व्यापारियों के लिए कुछ कानूनी या टैक्स संबंधी उलझनें ला सकता है. सातवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति साझेदारी के व्यापार में तनाव पैदा कर सकती है; पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे के आसपास लें. विशेष ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन मध्यम है. चौथे भाव का चंद्रमा घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि तो करेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ा सकता है. वैवाहिक जीवन में सातवें भाव की त्रिग्रही युति जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद का संकेत दे रही है; अपनी वाणी पर संयम रखें और पुरानी बातों को न उखाड़ें. लव लाइफ में आज धैर्य रखने की जरूरत है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा के कारण भूमि, भवन या वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है. आठवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए आकस्मिक निधि (Emergency Fund) तैयार रखें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि वापसी में बड़ी रुकावट आ सकती है. निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सावधानी बरतने का है. सातवें भाव में शनि-मंगल की युति कमर के निचले हिस्से, नसों या जोड़ों में दर्द दे सकती है. चौथे भाव का चंद्रमा सीने में भारीपन या सर्दी-जुकाम की समस्या पैदा कर सकता है. आठवें भाव का सूर्य मानसिक तनाव और थकान बढ़ा सकता है. आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त विश्राम करें. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी रखना आपके लिए अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 6

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम (Cream)

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार है और बुध आठवें भाव में हैं, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. कन्याओं को हरे फल दान करना आपके घरेलू और व्यापारिक संकटों को दूर करने में मदद करेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके तीसरे भाव (धनु) में 'मूल' नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी व विवाह) में सूर्य-बुध का प्रबल 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको छोटे भाई-बहनों और मित्रों के सहयोग से व्यापार में नया मोमेंटम (Momentum) देगा. सातवें भाव में बना बुधादित्य योग नई व्यावसायिक साझेदारी और अनुबंधों के लिए शानदार अवसर लाएगा. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की युति के कारण ऑफिस में प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम में पारदर्शिता रखें. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे के आसपास लेना बेहतर होगा. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट का श्रीगणेश न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला है. सातवें भाव का सूर्य जीवनसाथी के साथ अहम (Ego) की लड़ाई पैदा कर सकता है, लेकिन बुध की उपस्थिति विवादों को बातचीत से सुलझाने में मदद करेगी. लव लाइफ में तीसरे भाव का चंद्रमा रोमांस को बढ़ाएगा और आप पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. छठे भाव के ग्रहों के कारण ननिहाल पक्ष से किसी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. पराक्रम भाव का चंद्रमा आपके प्रयासों से धन लाभ कराएगा. पिछले निवेशों से मुनाफा होने के संकेत हैं. हालांकि, छठे भाव की त्रिग्रही युति अचानक स्वास्थ्य खर्चों या पुराने कर्जों के भुगतान का दबाव बना सकती है. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना वह डूब सकता है. प्रॉपर्टी या वाहन पर खर्च करने के लिए आज का दिन शुभ है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा. छठे भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति नसों में खिंचाव, कमर दर्द या गुप्त रोगों की समस्या दे सकती है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से गतिशील रखेगा, लेकिन गले या छाती में इन्फेक्शन के प्रति सावधान रहें. आज ठंडी चीजों के सेवन से बचें और वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 7 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और आसमानी नीला (Sky Blue)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और आपके सातवें भाव में बुधादित्य योग है, इसलिए भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल दान करें. इससे आपके शत्रुओं का शमन होगा और करियर में स्थिरता आएगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (विद्या, संतान और प्रेम) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके दूसरे भाव (धनु) में 'मूल' नक्षत्र में गोचर करेंगे. आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. आज का दिन आर्थिक लाभ और शत्रुओं पर विजय पाने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज आप 'किंग' की भूमिका में रहेंगे. छठे भाव में बैठा बुधादित्य योग आपको कार्यक्षेत्र में अजेय बनाएगा; प्रतिस्पर्धी आपसे पीछे छूट जाएंगे. दूसरे भाव (धन भाव) का चंद्रमा आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव देगा कि आप कठिन से कठिन डील भी आसानी से क्लोज कर लेंगे. व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन उत्तम है. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 12:00 बजे का समय चुनें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों के साथ किसी गेट-टुगेदर या मांगलिक चर्चा का संकेत दे रहा है. लव लाइफ में पांचवें भाव की त्रिग्रही युति (शनि-मंगल-शुक्र) रिश्तों में थोड़ा खिंचाव या गलतफहमी पैदा कर सकती है; पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा टालना संभव न हो तो घर से तिल खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन धन संचय का है. चंद्रमा का धन भाव में होना अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है. पुराने निवेशों से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. छठे भाव का सूर्य बैंक लोन या सरकारी अटके हुए धन को प्राप्त करने में मदद करेगा. हालांकि, राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें. संतान की शिक्षा या उनकी किसी जरूरत पर धन खर्च हो सकता है, जो भविष्य के लिए निवेश जैसा ही होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम रहेगा. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, लेकिन पांचवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति पेट के निचले हिस्से, लीवर या पाचन तंत्र में समस्या दे सकती है. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें. वाणी भाव में चंद्रमा होने से गले में खराश या इन्फेक्शन की संभावना है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. शाम के समय हनुमान जी के दर्शन करना आपको शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 4

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और क्रीम

आज का अचूक उपाय

आज बुधवार का दिन है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ के साथ हरा चारा खिलाएं. तांबे के पात्र से जल पीना और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करना आपके आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाएगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृष राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न) में धनु राशि और 'मूल' नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से पांचवें भाव (विद्या व संतान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है और चौथे भाव (सुख स्थान) में शनि, मंगल व शुक्र की त्रिग्रही युति है. आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार और आत्मविश्वास लाने वाला है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई शुरुआत का है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप मानसिक रूप से काफी स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पांचवें भाव में बना 'बुधादित्य योग' कला, शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और शेयर बाजार से जुड़े जातकों को बड़ा लाभ दिलाएगा. व्यापार में आपके द्वारा लिए गए साहसिक फैसले आज सही साबित होंगे. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 12:00 बजे का समय चुनें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या पेपर वर्क की शुरुआत न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं की चर्चा होगी. चौथे भाव में शनि-मंगल की स्थिति घर के माहौल में थोड़ी गर्माहट ला सकती है, इसलिए माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में आज मधुरता रहेगी; चंद्रमा का लग्न में होना जीवनसाथी के प्रति आपके लगाव को बढ़ाएगा. लव लाइफ के लिए आज का दिन यादगार हो सकता है, पार्टनर के साथ आप भविष्य की कोई बड़ी योजना साझा करेंगे. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है. आपकी अपनी मेहनत और सूझबूझ से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. पांचवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, चौथे भाव के ग्रहों के कारण घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. बैंक बैलेंस में वृद्धि के लिए आज आप कोई नई बचत योजना शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. लग्न में चंद्रमा होने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, चौथे भाव के शनि-मंगल के कारण सीने में जलन, एसिडिटी या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव की संभावना है. काम के उत्साह में अपनी नींद और भोजन की अनदेखी न करें. आज सुबह के समय प्राणायाम करना और हल्के व्यायाम पर ध्यान देना आपको दिनभर तरोताजा रखेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया (Saffron)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आज भगवान गणेश को पीला चंदन और दूर्वा अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाना और पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके बारहवें भाव (धनु) में 'मूल' नक्षत्र में गोचर करेंगे. आपकी राशि से चौथे भाव (सुख स्थान) में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. आज का दिन भागदौड़ और खर्चों के बीच मानसिक शांति बनाए रखने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. तीसरे भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति आपको साहसी बनाएगी, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेंगे. हालांकि, बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में अनचाही या लंबी दूरी की यात्रा करा सकता है. चौथे भाव का बुधादित्य योग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और घरेलू सामान के व्यापारियों के लिए शानदार लाभ के संकेत दे रहा है. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे के आसपास लें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी. घर के लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मानसिक दूरी या गलतफहमी हो सकती है. लव लाइफ में आज का दिन शांत रहने का है; अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक और व्यर्थ के खर्चे लेकर आएगा. कोर्ट-कचहरी या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में धन व्यय होने की संभावना है. हालांकि, चौथे भाव का सूर्य प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ दिला सकता है. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि उस पैसे की वापसी की उम्मीद बहुत कम है. विदेश से जुड़े व्यापार में लगे लोगों को आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा (Insomnia), आँखों में जलन या पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है. तीसरे भाव के शनि-मंगल के कारण कंधे या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के दबाव में मानसिक तनाव न बढ़ने दें. आज ध्यान और प्राणायाम आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेंगे. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर राहुकाल के दौरान.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: गहरा नीला (Navy Blue) और भूरा (Brown)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और आपकी राशि के स्वामी शनि तीसरे भाव में हैं, इसलिए आज भगवान गणेश को सिंदूर और 21 दूर्वा अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या गर्म भोजन का दान करें. इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में धनु राशि और 'मूल' नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. आज का दिन आपके लिए महालाभ के योग लेकर आया है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज आप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का होना व्यापार में अचानक और बड़े धन लाभ का संकेत है. तीसरे भाव का 'बुधादित्य योग' आपके साहस और कम्युनिकेशन स्किल को गजब की धार देगा, जिससे आप कठिन से कठिन डील को भी अपने पक्ष में कर लेंगे. अगर आप मार्केटिंग, मीडिया या लेखन के क्षेत्र में हैं, तो आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे के आसपास लें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. दूसरे भाव में शुक्र की मौजूदगी वाणी में मधुरता लाएगी, जिससे पुराने मनमुटाव दूर होंगे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा और आप साथ मिलकर भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाएंगे. लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है; शाम के समय पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. हालांकि, दूसरे भाव के शनि-मंगल के कारण ससुराल पक्ष से बात करते समय मर्यादित रहें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन जेब भरने वाला है. लाभ स्थान का चंद्रमा और धन भाव के ग्रहों की स्थिति आय के एक से अधिक स्रोत विकसित करेगी. फंसा हुआ पुराना पैसा आज वापस मिल सकता है. निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, विशेषकर लॉन्ग-टर्म निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देंगे. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान बड़े लेन-देन से बचें. आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और शौक पर भी कुछ धन खर्च कर सकते हैं, जो आपको खुशी देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. तीसरे भाव का सूर्य आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा. हालांकि, दूसरे भाव के शनि-मंगल के कारण दांतों में दर्द, गले में खराश या आँखों में जलन जैसी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. काम के बोझ के कारण शाम को मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान और योग को समय देना लाभदायक रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 5

लकी कलर: नीला (Blue) और फिरोजा (Turquoise)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आज भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करना आपके आर्थिक मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 6 मई 2026

6 मई 2026, बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि है. आपकी ही राशि (लग्न) में स्वामी गुरु की दृष्टि के साथ शनि, मंगल और शुक्र की शक्तिशाली त्रिग्रही युति बनी हुई है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके दसवें भाव (धनु राशि) में 'मूल' नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि आपका कर्म स्थान है. आपकी राशि से दूसरे भाव (धन स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' निरंतर बना हुआ है. आज का दिन आपके करियर में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. दसवें भाव (कर्म भाव) का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में वर्चस्व दिलाएगा. यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है. व्यापार में आपकी राशि में स्थित शनि और मंगल आपको 'जोखिम लेने' का साहस देंगे, जिससे बड़ा मुनाफा हो सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त का अभाव है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे दोपहर 12:00 बजे के आसपास करें. ध्यान रहे कि दोपहर 12:17 PM से 01:58 PM तक राहुकाल रहेगा, इस समय सीमा में किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियाँ रहेंगी, लेकिन आपकी राशि में स्थित मंगल और शनि स्वभाव में थोड़ी उग्रता या 'डॉमिनेटिंग' व्यवहार ला सकते हैं. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपने अहंकार का त्याग करना होगा. लव लाइफ के लिए शाम का समय अच्छा है, शुक्र का प्रभाव आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सफलतादायक है. दूसरे भाव (धन भाव) में बना बुधादित्य योग निरंतर धन के प्रवाह को बनाए रखेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है. ग्यारहवें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आय के नए स्रोत बनेंगे. हालांकि, राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) के दौरान निवेश करने से बचें. शाम के समय घर की साज-सज्जा या विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होने के योग हैं, जो आपके बजट को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति 'रक्त' संबंधी विकार, सिरदर्द या दुर्घटना की आशंका पैदा करती है. वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें. दसवें भाव का चंद्रमा आपको काम में बहुत व्यस्त रखेगा, जिससे मानसिक थकान हो सकती है. पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. नियमित योग और पानी का भरपूर सेवन आज आपके लिए अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और सफेद (White)

आज का अचूक उपाय

बुधवार का दिन है और आपकी राशि में पाप ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए आज भगवान गणेश को पीला चंदन और दूर्वा अर्पित करें. राहुकाल (12:17 PM - 01:58 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

यह भी पढ़ें- Kali Raksha Kavach: घर में रहती है कलह या डर? इस प्राचीन काली मंत्र से करें 'घेराबंदी', बुरी शक्तियां रहेंगी कोसों दूर रहेंगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.