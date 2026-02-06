हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 6 February 2026: आज हस्त नक्षत्र में चमकेंगे 5 राशियों के सितारे, दोपहर 11:13 से पहले निपटा लें अपने 2 सबसे जरूरी काम

Aaj Ka Rashifal 6 February 2026: आज हस्त नक्षत्र में चमकेंगे 5 राशियों के सितारे, दोपहर 11:13 से पहले निपटा लें अपने 2 सबसे जरूरी काम

Aaj Ka Rashifal 6 Feb 2026: आज हस्त नक्षत्र में 3 राशियों की खुलेगी किस्मत, तो 4 को राहुकाल डराएगा. जानें सुबह 8:28 के बाद का 'अमृत' समय और मेष से मीन तक की 2 सबसे बड़ी सावधानियां. जानें आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 6 फ़रवरी 2026 का दिन बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर से यह अनुशासन, मानसिक कसौटी और व्यवहारिक निर्णयों का दिन है.

कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि अधूरे काम और दबे हुए दायित्वों को सामने लाती है. हस्त नक्षत्र कर्मप्रधान है, यह परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान मांगता है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आज भावनाओं पर नहीं, तर्क, व्यवस्था और सूक्ष्म विश्लेषण पर दिन चलेगा.

सुबह 8 बजकर 28 मिनट से 11 बजकर 12 मिनट तक लाभ और अमृत चौघड़िया का प्रभाव रहेगा, जो योजना, संवाद और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल समय है.

वहीं 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक राहुकाल रहेगा, जब जोखिम, बहस और जल्दबाज़ी से बचना जरूरी होगा. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक दिन का सबसे संतुलित समय प्रदान करेगा. जानें सभी 12 राशियों का राशिफल-

मेष (Aries), 6 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मनियंत्रण और कार्य-अनुशासन की वास्तविक परीक्षा है. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि जिन जिम्मेदारियों को आप बीते दिनों टालते आए हैं, वे आज अनदेखी नहीं की जा सकेंगी. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आपकी सामान्य तेज़ और निर्णायक प्रवृत्ति आज आलोचनात्मक और संशयग्रस्त हो सकती है. हस्त नक्षत्र बताता है कि आज मेहनत होगी, लेकिन उसका श्रेय तुरंत नहीं मिलेगा.

सुबह 8:28 से 11:12 के बीच लाभ और अमृत चौघड़िया का प्रभाव रहेगा. इस समय किया गया काम अपेक्षाकृत सहज रहेगा. इसके बाद 11:13 से 12:35 के राहुकाल में किसी भी तरह का विवाद, तीखी प्रतिक्रिया या आर्थिक जोखिम नुकसानदेह हो सकता है. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या निर्णय के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career: आज कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा. वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर बारीकी से नजर रख सकते हैं. आलोचना संभव है, लेकिन इसका उद्देश्य सुधार होगा.

Finance: काम या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. उधार या जल्दबाज़ी में निवेश से बचें.

Love: आलोचनात्मक शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. संयम जरूरी है.

Health: पाचन, नसों या थकान से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: ईंटिया लाल

Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus), 6 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन संतुलित लेकिन जिम्मेदारी-प्रधान है. पंचमी तिथि आपको यह सिखाती है कि सुविधा और भावनाओं से पहले कर्तव्य को महत्व देना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में पंचम भाव में स्थित है, जिससे रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं बढ़ने से मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है. हस्त नक्षत्र अधूरे काम पूरे करने में सहायता देता है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय पढ़ाई, योजना और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में प्रेम, निवेश या बच्चों से जुड़े निर्णय टालना बेहतर होगा. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त प्रस्तुति, प्रस्ताव या बातचीत के लिए लाभकारी है.

Career: रचनात्मक सोच की सराहना होगी. शिक्षा, डिजाइन, कंटेंट और प्रशिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है.

Love: भावनात्मक गहराई रहेगी, पर अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

Health: हार्मोनल असंतुलन या नींद की कमी हो सकती है.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini), 6 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक दबाव और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने का है. पंचमी तिथि पुराने पारिवारिक विषयों को सामने ला सकती है. चंद्रमा कन्या राशि में चतुर्थ भाव में होने से मन बार-बार घर, परिवार या निजी असुरक्षा की ओर जाएगा. हस्त नक्षत्र संकेत देता है कि समाधान भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए.

सुबह 8:28 से 11:12 के बीच घरेलू मामलों को सुलझाने में सफलता मिलेगी. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में वाहन, प्रॉपर्टी या पारिवारिक बहस से दूरी बनाए रखें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त घर से जुड़े निर्णय या बातचीत के लिए अनुकूल रहेगा.

Career: कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है. बैक-एंड या वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है.

Finance: घर, मरम्मत या माता-पिता से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी. पुराने मुद्दे फिर उभर सकते हैं.

Health: नींद की कमी और बेचैनी संभव है.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer), 6 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन संवाद, योजना और मानसिक अनुशासन से जुड़ा है. पंचमी तिथि बताती है कि आज कही गई बात लंबे समय तक असर कर सकती है. चंद्रमा कन्या राशि में तृतीय भाव में स्थित है, जिससे कॉल, मीटिंग और संपर्क बढ़ेंगे. हस्त नक्षत्र कार्य पूरा करने की क्षमता देता है, लेकिन शब्दों की सावधानी अनिवार्य है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय नेटवर्किंग और बातचीत के लिए अनुकूल है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में बहस, गलत संदेश या जल्दबाज़ी में दिए गए आश्वासन नुकसान कर सकते हैं. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी समझौते या महत्वपूर्ण कॉल के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. वरिष्ठों या नए संपर्कों से अवसर मिल सकता है. हालांकि जल्दबाज़ी में कही गई बात नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए संयम रखें.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च रहेंगे. डिजिटल भुगतान में सतर्क रहें.

Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार होगा. चुप्पी नुकसानदेह हो सकती है.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में दर्द के साथ मानसिक थकान संभव है.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 2

सिंह (Leo), 6 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान, धन और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपने शब्दों और फैसलों दोनों में संयम रखना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में दूसरे भाव में स्थित है, जिससे धन, परिवार और प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. हस्त नक्षत्र कर्मप्रधान है और यह बताता है कि आज आपकी मेहनत का आकलन होगा, केवल आपकी छवि का नहीं.

सुबह 8 बजकर 28 मिनट से 11 बजकर 12 मिनट तक लाभ और अमृत चौघड़िया का समय रहेगा. इस दौरान धन से जुड़ी योजना, बातचीत या पारिवारिक निर्णय अपेक्षाकृत सहज रहेंगे. 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक राहुकाल रहेगा, इस समय उधार, निवेश या तीखी पारिवारिक बहस से बचना जरूरी है. 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त किसी आर्थिक या प्रतिष्ठा से जुड़े निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन अहं या कठोर रवैया नुकसान पहुँचा सकता है. नेतृत्व दिखेगा, पर विनम्रता जरूरी है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें. दिखावे या भावनात्मक खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

Love: रिश्तों में वाणी का प्रभाव अधिक रहेगा. कटु शब्द दूरी बना सकते हैं.

Health: गले, दांत या रक्तचाप से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1

कन्या (Virgo), 6 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण, निर्णय और मानसिक अनुशासन का है. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनाएं और विचार दोनों तीव्र रहेंगे. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपने ही निर्णयों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है. हस्त नक्षत्र आपको कार्यकुशल बनाता है, लेकिन अत्यधिक आत्म-आलोचना से बचना जरूरी है.

सुबह 8:28 से 11:12 के बीच लाभ और अमृत चौघड़िया का प्रभाव रहेगा, इस समय किए गए प्रयास अपेक्षाकृत सहज रहेंगे. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में आत्मविश्वास डगमगा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक स्पष्टता देगा.

Career: काम पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा.

Finance: आय-व्यय संतुलित रहेगा. बड़े जोखिम से बचना बेहतर है.

Love: रिश्तों में अधिक विश्लेषण से दूरी बन सकती है. भावनाओं को जगह दें.

Health: पाचन, त्वचा या नसों से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5

तुला (Libra), 6 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन भीतर की उथल-पुथल और बाहरी शांति का है. पंचमी तिथि पुराने अनुभवों और अधूरी भावनाओं को सामने ला सकती है. चंद्रमा कन्या राशि में बारहवें भाव में स्थित है, जिससे मन एकांत, विश्राम या आत्ममंथन की ओर झुकेगा. हस्त नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज हर बात को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय आत्मचिंतन, योजना या बैक-एंड कार्यों के लिए उपयुक्त है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में गोपनीय बातें साझा न करें और आर्थिक जोखिम से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त मानसिक संतुलन और स्पष्टता देगा.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आज अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. दिखावे से दूर रहें.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़े मामलों में.

Love: रिश्तों में दूरी या चुप्पी रह सकती है. संवाद बाद में बेहतर रहेगा.

Health: नींद की कमी और मानसिक थकान संभव है.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio), 6 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, सामाजिक संपर्क और दीर्घकालिक सोच का है. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज बनाए गए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. चंद्रमा कन्या राशि में ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे मित्रों, टीम और नेटवर्क से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. हस्त नक्षत्र आपके स्वभाव से मेल खाता है और कार्य को अंत तक पहुँचाने की शक्ति देता है.

सुबह 8:28 से 11:12 के बीच लाभ और अमृत चौघड़िया का प्रभाव नेटवर्किंग और योजना के लिए अनुकूल है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में गोपनीय रणनीति साझा न करें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण चर्चा या समझौते के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career: टीमवर्क और रणनीतिक सोच से लाभ मिलेगा. मैनेजमेंट और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.

Finance: आय के नए स्रोत दिख सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.

Love: भावनात्मक संतुलन जरूरी है. संदेह रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है.

Health: मानसिक तनाव और थकान संभव है. नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Lucky Color: गहरा लाल.

Lucky Number: 9

धनु (Sagittarius), 6 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण में बदलाव और जिम्मेदार निर्णयों का है. कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको बड़े लक्ष्य छोड़कर छोटे लेकिन ठोस कदमों पर ध्यान देना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में दशम भाव में स्थित है, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. हस्त नक्षत्र कर्मप्रधान है और यह बताता है कि आज की मेहनत आने वाले समय की नींव रखेगी.

सुबह 8 बजकर 28 मिनट से 11 बजकर 12 मिनट तक लाभ और अमृत चौघड़िया का प्रभाव रहेगा. इस समय किए गए प्रयास अपेक्षाकृत सहज रहेंगे. 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक राहुकाल में किसी भी तरह की जल्दबाज़ी, टकराव या जोखिम से बचना जरूरी है. इसके बाद 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त करियर से जुड़े निर्णयों के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी. वरिष्ठ आपके काम पर नजर रखेंगे. जल्द परिणाम की अपेक्षा न करें, निरंतरता लाभ देगी.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन करियर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक जोखिम से बचें.

Love: रिश्तों में समय की कमी महसूस हो सकती है. स्पष्ट संवाद जरूरी है.

Health: थकान और कमर या जांघ से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn), 6 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक सोच का है. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी मजबूती की परीक्षा होगी. चंद्रमा कन्या राशि में नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य, मार्गदर्शन और भविष्य की योजनाएं प्रमुख रहेंगी. हस्त नक्षत्र आपको मेहनत के साथ दिशा भी प्रदान करता है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय योजना, अध्ययन और वरिष्ठों से सलाह लेने के लिए अनुकूल है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में कानूनी, यात्रा या साझेदारी से जुड़े निर्णय टालना बेहतर होगा. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी दीर्घकालिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए उपयुक्त है.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन पहचान भी मिलेगी.

Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने निवेश से लाभ की संभावना है.

Love: रिश्तों में व्यावहारिकता हावी रहेगी. भावनाओं को पूरी तरह दबाना ठीक नहीं.

Health: जोड़ों, घुटनों या पीठ से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: स्लेटी.

Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius), 6 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन साधने का है. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको अपने विचारों और वास्तविकताओं के बीच सामंजस्य बैठाना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में अष्टम भाव में स्थित है, जिससे मानसिक गहराई, गोपनीय विषय और आंतरिक परिवर्तन सक्रिय रहेंगे. हस्त नक्षत्र आपको जटिल स्थितियों को सुलझाने की क्षमता देता है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय रिसर्च, योजना और बैक-एंड कार्यों के लिए उपयुक्त है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में गोपनीय जानकारी साझा न करें और जोखिम भरे निर्णय से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण समझ या मानसिक स्पष्टता के लिए सहायक रहेगा.

Career: आज कार्यक्षेत्र में बदलाव या पुनर्गठन की स्थिति बन सकती है. धैर्य रखें और प्रतिक्रिया से बचें.

Finance: अचानक खर्च या देनदारी सामने आ सकती है. दस्तावेजों की जांच जरूरी है.

Love: भावनात्मक दूरी या संदेह महसूस हो सकता है. संवाद से स्थिति सुधरेगी.

Health: नींद, तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभव है.

Lucky Color: नीला.

Lucky Number: 11.

मीन (Pisces), 6 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, समझौतों और भावनात्मक संतुलन का है. पंचमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. चंद्रमा कन्या राशि में सप्तम भाव में स्थित है, जिससे साझेदारी और संबंधों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. हस्त नक्षत्र व्यवहारिक संवाद की मांग करता है.

सुबह 8:28 से 11:12 का समय बातचीत और समझौते के लिए अनुकूल है. 11:13 से 12:35 के राहुकाल में भावनात्मक वादे या भ्रमित निर्णय से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या साझेदारी से जुड़े निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

Career: साझेदारी और क्लाइंट से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है. सेवा और रचनात्मक क्षेत्रों में संतुलित परिणाम मिलेंगे.

Finance: आय सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक खर्च से बचना जरूरी है.

Love: रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

Health: जल तत्व से जुड़ी समस्या या थकान संभव है.

Lucky Color: समुद्री हरा.

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 06 Feb 2026 05:22 AM (IST)
