Aaj Ka Rashifal 5 September 2026: शनिवार की सुबह कोई फोन, मैसेज या बातचीत आपका धैर्य जांच सकती है. राहुकाल सुबह 9:10 बजे शुरू होगा. इसके बीच 10:19 बजे चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और वज्र योग दोपहर 12:46 बजे तक रहेगा.

इस दौरान बात जल्दी समझने और तुरंत जवाब देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. यही जल्दबाजी विवाद की वजह भी बन सकती है. मिथुन राशि वालों का मूड और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं.

कर्क को खर्च पर नजर रखनी होगी, जबकि सिंह को दोपहर बाद किसी संपर्क से फायदा मिल सकता है. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Mesh Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहने के बाद तृतीय भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. पराक्रम, साहस, संवाद और छोटे भाई-बहनों के तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा, सामाजिक संपर्कों और निर्णय क्षमता को नई गति प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी संवाद शैली और नेटवर्किंग का प्रभावी उपयोग करें, लंबित कार्यों को पूरा करने में तत्परता दिखाएं तथा सहकर्मियों व भाई-बहनों के साथ तालमेल मजबूत रखें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपके भीतर नई पहल करने का उत्साह बढ़ाएगा.

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आज का मेष राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के तृतीय भाव में आने से दिन की गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तत्पर रहेंगे.

दोपहर के बाद महत्वपूर्ण संपर्कों, ईमेल्स, फोन कॉल्स और छोटी दूरी की यात्राओं से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. आज सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तत्परता, संवाद कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप मार्केटिंग, आईटी, मीडिया, लेखन, जनसंपर्क, कंसल्टेंसी, प्रशासन या सेल्स क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और टीम प्रोजेक्ट्स में आपका नेतृत्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात स्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों के माध्यम से बाजार में पहुंच बढ़ाने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रचार-प्रसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्थानीय नेटवर्किंग से व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. दैनिक आय में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, बिना पूरी जांच-पड़ताल किए किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से बचें.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सौहार्दपूर्ण और जीवंत वातावरण बना रहेगा. भाई-बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा और घरेलू विषयों पर सार्थक बातचीत होगी.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और संवाद मधुर रहेगा. एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ बातचीत आनंददायक रहेगी और एक-दूसरे के प्रति निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या स्क्रीन टाइम के कारण शाम को कंधों, गर्दन में हल्का खिंचाव या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पौष्टिक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या टहलने के लिए अवश्य निकालें.

मेष राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें तथा शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और गहरा पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

वृषभ राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Vrishabha Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहने के उपरांत आपकी राशि से द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. धन, वाणी, कुटुंब और संचित निधि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आर्थिक प्रबंधन, पारिवारिक सौहार्द, संचित पूंजी में वृद्धि और बातचीत में प्रभावशीलता के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करें, वाणी में मधुरता व सौम्यता बनाए रखें तथा परिवार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार करें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के कड़वे शब्दों या विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपकी आर्थिक सक्रियता को नई गति देगा.

आज का वृषभ राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के द्वितीय भाव में जाने से आर्थिक प्राथमिकताओं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. सुबह के समय मानसिक स्पष्टता और ताजगी बनी रहेगी.

दोपहर के बाद परिजनों के साथ बातचीत, घरेलू बजट की समीक्षा और निवेश से जुड़े फैसलों में गति आएगी. कुटुंब में आपकी बातों और सलाह को महत्व दिया जाएगा. आज शांत मन से वित्तीय योजनाओं को व्यावहारिक रूप देना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक समझ, संवाद शैली और वित्तीय दक्षता की सराहना होगी. यदि आप बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, प्रबंधन, खाद्य उद्योग, कला, मीडिया, शिक्षण या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा. अपनी बात को स्पष्ट और शालीनता से प्रस्तुत करें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक और प्रगतिशील रहेगा. दैनिक बिक्री, खुदरा व्यापार, खाद्य सामग्री, आभूषण और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छी ग्राहकी देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और संचित धन में वृद्धि के योग बनेंगे. पुराने अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति हो सकती है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. पारिवारिक और आर्थिक मामलों पर एक-दूसरे से खुलकर चर्चा करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, खान-पान में लापरवाही या अधिक भागदौड़ के कारण गले में खराश, दांतों में संवेदनशीलता या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मिथुन राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Mithun Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से द्वादश भाव में रहने के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में प्रवेश करेगा. लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार, मानसिक स्पष्टता, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें, प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें तथा अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ें. दोपहर तक वज्र योग के कारण जल्दबाजी में कोई तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता और कार्यशैली को अधिक चुस्त बनाएगा.

आज का मिथुन राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के आपकी राशि में आने से दिनभर ताजगी, सक्रियता और मन में उत्साह बना रहेगा. मन की उलझनें दूर होंगी और आप अपने कार्यों को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे.

दोपहर के बाद व्यक्तिगत व पेशेवर मामलों को सुलझाने, नई योजनाओं पर विचार करने और लोगों से संवाद साधने में गति आएगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावी रहेगी. आज सकारात्मक सोच और सौम्य व्यवहार के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, बहुमुखी प्रतिभा और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप आईटी, मीडिया, पत्रकारिता, शोध, डेटा विश्लेषण, शिक्षण, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग या जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और उच्च अधिकारियों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा. अपनी योजनाओं को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या व्यर्थ के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों पर काम करने, ग्राहकों से सीधे जुड़ने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. सेवा क्षेत्र, संचार साधनों, ऑनलाइन व्यापार और परामर्श से जुड़े कारोबार में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और संतुलित रहेगी. दैनिक आय में निरंतरता बनी रहेगी. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपसी बातचीत और साझा योजनाओं से रिश्ते में मधुरता व विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद आनंददायक रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक तनाव में कमी आएगी और ताजगी महसूस होगी. हालांकि, अधिक स्क्रीन टाइम या भागदौड़ के कारण शाम को आंखों में भारीपन या सिर में हल्का दर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का नीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कर्क राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Kark Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से एकादश भाव में रहने के उपरांत द्वादश भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. व्यय, दान, दूरस्थ संपर्कों और आत्म-अवलोकन के द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आध्यात्मिक चिंतन, बजट प्रबंधन, शांति और मानसिक संतुलन के लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, भागदौड़ के बीच अपनी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करें तथा किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहकर शांत चित्त रहें. दोपहर तक वज्र योग के कारण जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय न लें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपको आंतरिक संकल्प शक्ति प्रदान करेगा.

आज का कर्क राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के द्वादश भाव में जाने से दिन का मिजाज आत्ममंथन, शांति और परोपकार की ओर झुकेगा. सुबह के समय सामाजिक या नेटवर्किंग से जुड़े लंबित कामों को तेजी से निपटाना बेहतर रहेगा.

दोपहर के बाद घरेलू जरूरतों, स्वास्थ्य और कागजी औपचारिकताओं पर ध्यान केंद्रित होगा. दूर रहने वाले मित्रों या परिजनों से सार्थक संवाद हो सकता है. आज मानसिक शांति को प्राथमिकता देना और शांत वातावरण में काम करना आपके लिए सर्वाधिक हितकारी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को शांत मन और सतर्कता के साथ पूरा करें. यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, शिक्षण, चिकित्सा, आईटी, कला, लीगल या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अपनी कार्यप्रणाली में स्पष्टता रखें. किसी भी नए प्रोजेक्ट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या दूसरों के विवादों से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, आपूर्ति और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कार्यों में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें. अचानक आने वाले खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए बजट का पालन करें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या बिना पूरी जांच-पड़ताल के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं को ही प्राथमिकता दें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. एक-दूसरे की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास व आत्मीयता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और व्यर्थ के संशय या गलतफहमी को स्थान न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अधिक भागदौड़ या अनिद्रा के कारण आंखों में जलन, सिर में भारीपन या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम, ध्यान या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

कर्क राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

सिंह राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Singh Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से दशम भाव में रहने के उपरांत एकादश भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. लाभ, आय, नेटवर्क और इच्छा पूर्ति के एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सामाजिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, मित्रों के सहयोग और लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी बौद्धिक व सामाजिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें, टीमवर्क व मित्रों के सहयोग से काम करें तथा लाभ के नए अवसरों को भुनाएं. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और प्रभाव को नई मजबूती प्रदान करेगा.

आज का सिंह राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के एकादश भाव में जाने से सामाजिक सक्रियता, मित्रों के साथ सार्थक विचार-विमर्श और नए संपर्कों के निर्माण में तेजी आएगी. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद किसी वरिष्ठ मित्र, बड़े भाई-बहन या मार्गदर्शक से महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है. व्यावसायिक और सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा. आज आशावादी दृष्टिकोण और मिलनसार व्यवहार के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, संवाद शैली और टीम को साथ लेकर चलने की योग्यता की सराहना होगी. यदि आप प्रबंधन, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षण, बैंकिंग या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या प्रोजेक्ट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने, नेटवर्क का विस्तार करने और दैनिक बिक्री में वृद्धि के लिए समय अनुकूल रहेगा. व्यावसायिक संपर्कों के जरिए लाभ के नए अवसर सामने आएंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी और आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है. हालांकि, बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों और मित्रों का स्नेह व सहयोग आपको मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. पारिवारिक और आर्थिक योजनाओं पर दोनों के बीच सकारात्मक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या स्क्रीन टाइम के कारण शाम को पैरों में थकान या आंखों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व पौष्टिक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और गहरा पीला

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कन्या राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Kanya Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से नवम भाव में रहने के उपरांत दशम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. कर्म, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता के दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, पेशेवर प्रभाव और कार्यकुशलता को नई दिशा प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा व योजनाबद्ध तरीके से निभाएं, वरिष्ठ अधिकारियों व मार्गदर्शकों के अनुभवों का लाभ उठाएं तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपकी कार्यप्रणाली में तेजी और ऊर्जा लाएगा.

आज का कन्या राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के दशम भाव में आने से पेशेवर दायित्वों को पूरा करने और करियर से जुड़ी योजनाओं को आकार देने में तेजी आएगी. सुबह के समय मानसिक स्पष्टता और ताजगी बनी रहेगी.

दोपहर के बाद महत्वपूर्ण बैठकों, लंबित प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. समाज और कार्यस्थल पर आपके व्यावहारिक विचारों और तार्किक दृष्टिकोण का सम्मान होगा. आज शांत चित्त रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक विश्लेषण और संगठनात्मक क्षमता की सराहना होगी. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, आईटी, मीडिया, शिक्षण, ऑडिट, कंसल्टेंसी, प्रशासन या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई भूमिका, पदोन्नति या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने, बाजार में अपनी साख मजबूत करने और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापारिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद एक-दूसरे के लिए समय निकालने से रिश्ते में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रहेगा और एक-दूसरे के करियर व लक्ष्यों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और कार्य करने की ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या कार्यस्थल की व्यस्तता के कारण शाम को कंधों, गर्दन में हल्का भारीपन या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का नीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

तुला राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Tula Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से अष्टम भाव में रहने के बाद नवम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और मार्गदर्शन के नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, आध्यात्मिक रुझान, दूरगामी योजनाओं और भाग्य के सहयोग के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि गुरुजनों व वरिष्ठों के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं, सकारात्मक सोच के साथ अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करें तथा अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

आज का तुला राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के नवम भाव में आने से दिन का मिजाज सकारात्मक, आशावादी और दूरगामी योजनाओं की ओर उन्मुख रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी तथा उच्च शिक्षा, संपर्कों और कागजी औपचारिकताओं से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. समाज और कार्यस्थल पर आपके विचारों का सम्मान होगा. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक विश्लेषण और सौम्य कार्यशैली की सराहना होगी. यदि आप शोध, शिक्षण, मीडिया, आईटी, डेटा विश्लेषण, लीगल, कंसल्टेंसी या प्रशासन से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई भूमिका, प्रशिक्षण या प्रोजेक्ट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और नए साझेदारों से जुड़ने के लिए समय अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापारिक लाभ में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है. हालांकि, किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी वाले जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपसी संवाद और विश्वास से रिश्ते में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रहेगा और एक-दूसरे के विचारों व भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, अधिक भागदौड़ या यात्रा के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पौष्टिक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

वृश्चिक राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Vrishchik Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से सप्तम भाव में रहने के बाद अष्टम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके शोध, गूढ़ विद्याओं, आत्म-अवलोकन, स्वास्थ्य और वित्तीय सतर्कता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि दैनिक बजट और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, वाणी में संयम बरतें तथा किसी भी बड़े वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय में जल्दबाजी से बचें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपको जटिल समस्याओं की गहराई तक पहुंचकर सही समाधान खोजने की अंतर्दृष्टि देगा.

आज का वृश्चिक राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से दिन का मिजाज आत्ममंथन, शांति और आंतरिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने की ओर रहेगा. सुबह के समय दिनचर्या को शांत और संतुलित बनाए रखें.

दोपहर के बाद बीमा, टैक्स, बैंकिंग, विरासत या पुराने पेंडिंग कागजात से जुड़े मामलों को सुलझाने में प्रगति होगी. आज अपनी कार्यशैली में धैर्य और गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए सर्वाधिक हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सतर्कता, एकाग्रता और ईमानदारी से निभाएं. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, ऑडिट, तकनीकी सेवाओं, लीगल या वित्तीय परामर्श से जुड़े हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें. किसी भी नए प्रोजेक्ट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियमों को भली-भांति जांच लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक लेन-देन की समीक्षा करने और पुराने बकाए की वसूली पर ध्यान देने का रहेगा. सेवा उद्योग और आपूर्ति से जुड़े कार्यों में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें. अचानक आने वाले खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए बजट का पालन करें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें. किसी भी छोटी बात को तूल न दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और व्यर्थ के संशय या गलतफहमी को स्थान न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. दिनभर की भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, भारीपन या हल्की मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें, वाहन सावधानी से चलाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और गहरा पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

धनु राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Dhanu Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहने के बाद सप्तम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. साझेदारी, दांपत्य जीवन, जनसंपर्क और सामाजिक छवि के सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता, व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूती प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि जीवनसाथी और साझेदारों के विचारों का सम्मान करें, महत्वपूर्ण मामलों में परस्पर संवाद बनाए रखें तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपके संयुक्त प्रयासों को नई दिशा और गति देगा.

आज का धनु राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में आने से दिन की गतिशीलता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. जनसंपर्क और साझेदारी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी.

दोपहर के बाद व्यावसायिक साझेदारों, ग्राहकों और पारिवारिक सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा होगी. सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आज दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, कूटनीतिक समझ और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लीगल कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, मीडिया, आईटी, प्रबंधन, ऑडिट, मार्केटिंग या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साझेदारी में किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में गति आएगी. अपनी योजनाओं को स्पष्ट और शालीनता से प्रस्तुत करें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने, साझेदारों के साथ तालमेल मजबूत करने और बाजार में अपनी साख बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. साझेदारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार में अच्छी गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापारिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. साथ मिलकर घरेलू व आर्थिक विषयों पर विचार-विमर्श करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या मौसम के बदलाव के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान या कमर में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मकर राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Makar Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से पंचम भाव में रहने के बाद षष्ठ भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. रोग, ऋण, सेवा, प्रतिस्पर्धा और दैनिक दिनचर्या के छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी कार्यकुशलता, समस्या-समाधान क्षमता, विरोधियों पर बढ़त और सेवा भाव को नई मजबूती प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि दैनिक जिम्मेदारियों को अनुशासित तरीके से पूरा करें, स्वास्थ्य व खान-पान का ध्यान रखें तथा कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव कठिन कार्यों को भी योजनाबद्ध ढंग से हल करने का संबल देगा.

आज का मकर राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के छठे भाव में आने से दैनिक कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पेंडिंग फाइलों, दैनिक दायित्वों और सेवा कार्यों को गति देने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों का व्यावहारिक सहयोग प्राप्त होगा. आज शांत मन से अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और विवादों से दूर रहना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, समस्या-समाधान क्षमता और जुझारू कार्यशैली की सराहना होगी. यदि आप लीगल, सेवा क्षेत्र, आईटी, मेडिकल, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, प्रशासन या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बना रहेगा और सहकर्मियों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा. अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार करें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या व्यर्थ के विवाद से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए पुराने अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू करने के लिए समय उत्तम रहेगा. सेवा उद्योग, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और विनिर्माण से जुड़े कारोबार में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. दैनिक आय में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना पूरी जानकारी के किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद स्पष्ट व मधुर रखें और किसी भी छोटी बात को तूल देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अधिक भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में भारीपन, अपच या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या टहलने के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का सलेटी

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कुंभ राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Kumbh Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहने के उपरांत पंचम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता के पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी बौद्धिक स्पष्टता, नवाचार, संतान सुख और दूरदर्शिता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी रचनात्मक व बौद्धिक क्षमताओं का सदुपयोग करें, संतान के साथ मधुर संवाद बनाए रखें तथा सकारात्मक सोच के साथ अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद या अति-उत्साह में निर्णय लेने से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूती देगा.

आज का कुंभ राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के पंचम भाव में आने से दिन का मिजाज रचनात्मक, बौद्धिक और ऊर्जावान बना रहेगा. सुबह के समय मानसिक ताजगी और स्पष्टता का अनुभव होगा.

दोपहर के बाद अध्ययन, कला, योजना निर्माण और प्रियजनों से संवाद साधने में गति आएगी. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक समझ और मौलिक विचारों की सराहना होगी. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी नवीन सोच, तार्किक क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा होगी. यदि आप शोध, मीडिया, कला, डिजाइनिंग, आईटी, शिक्षण, कंसल्टेंसी या वित्तीय विश्लेषण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सुगमता से आगे बढ़ेंगी और आपका प्रभाव मजबूत होगा. अपनी बात को स्पष्टता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने, ग्राहकों से सीधे जुड़ने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. रचनात्मक उत्पादों, शिक्षा, परामर्श और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े कारोबार में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. पुराने निवेश या योजनाओं से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतोष मिल सकता है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. साथ मिलकर सुखद समय बिताने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद आनंददायक रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा व ताजगी बनी रहेगी. मन में प्रसन्नता रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में हल्का भारीपन हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मीन राशिफल शनिवार, 5 सितंबर 2026

Meen Rashifal 5 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र (रात 09:31 तक) और वज्र योग (दोपहर 12:46 तक) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज सुबह 10:19 तक आपकी राशि से तृतीय भाव में रहने के उपरांत चतुर्थ भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक शांति के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति, घरेलू सुविधाओं में वृद्धि और भावनात्मक स्थिरता लेकर आएगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि परिवार के सदस्यों की भावनाओं व स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घरेलू मामलों को सुलझाने में धैर्य बरतें तथा सकारात्मक वातावरण बनाए रखें. दोपहर तक वज्र योग के कारण किसी भी प्रकार के अनावश्यक तनाव या वाद-विवाद से बचें, जबकि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा का प्रभाव घरेलू और संपत्ति से जुड़े मामलों को गति प्रदान करेगा.

आज का मीन राशिफल

सुबह 10:19 के बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में आने से दिन का मिजाज घरेलू जिम्मेदारियों, पारिवारिक सुख-सुविधाओं और आत्मिक शांति की ओर उन्मुख रहेगा. सुबह के समय मानसिक स्पष्टता और ताजगी बनी रहेगी.

दोपहर के बाद घर की व्यवस्था सुधारने, माता के साथ समय बिताने और परिजनों के साथ संवाद साधने में समय बीतेगा. माता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको संबल देगा. आज शांत चित्त रहकर पारिवारिक मामलों को प्राथमिकता देना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी शांत कार्यप्रणाली, कर्तव्यनिष्ठा और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की सराहना होगी. यदि आप रियल एस्टेट, प्रशासन, आर्किटेक्चर, आईटी, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टेंसी या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा. आज आप अपने महत्वपूर्ण पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल के किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को घर के माहौल पर हावी न होने दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यवस्थित कार्यप्रणाली अपनाने और घरेलू व स्थानीय बाजार में आपूर्ति को सुचारू करने का रहेगा. संपत्ति, निर्माण सामग्री, वाहन, खाद्य सामग्री और घरेलू सजावट से जुड़े कारोबार में अच्छी गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. घरेलू सुख-सुविधाओं या संपत्ति से जुड़े कार्यों पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. घरेलू मामलों और पारिवारिक योजनाओं पर सार्थक चर्चा से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की पारिवारिक व्यस्तताओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और मन में शांति बनी रहेगी. हालांकि, खान-पान में लापरवाही या मौसम के बदलाव के कारण सीने में भारीपन, कफ या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें, सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम, ध्यान या टहलने के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हल्का सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:10 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

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