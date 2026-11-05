Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: रमा एकादशी के दिन सुबह 9:34 बजे चंद्रमा सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेगा. इस गोचर के आधार पर वृश्चिक वालों को काम के संपर्कों से कमाई के मौके मिल सकते हैं.

धनु वालों को अपने काम से पहचान मिलने के संकेत हैं, जबकि कुंभ वालों के लिए साझा खर्च और भुगतान का हिसाब देखना उपयोगी रहेगा. पढ़ें, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रह सकता है. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

सुबह 09:35 बजे के बाद छठे भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके सेवा भाव, तार्किक कुशलता और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक सिंह राशि में संचरण करने के बाद आपकी राशि से छठे यानी सेवा, श्रम, स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या और कानूनी प्रक्रिया के भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर जाएगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहेगा, जिसके बाद वैधृति योग प्रभावी होगा. छठे भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग कार्यस्थल की जटिलताओं को कागजी साक्ष्यों से सुलझाने, लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने और दैनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, ऑडिट, प्रशासनिक सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कंसल्टेंसी और तकनीकी सुधार से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता और डेटा विश्लेषण को धार देगा, जिससे कार्यस्थल पर प्रस्तुत किए गए तथ्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मान्यता मिलेगी. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें और लंबित फाइलों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें. दफ्तर में किसी की अनौपचारिक गपशप या राजनीति में पड़ने के बजाय अपने प्राथमिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित देयताओं के निपटारे, सेवा अनुबंधों की वसूली और पुराने कर्जों से मुक्ति की दिशा में योजना बनाने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा. इस शुभ समयावधि में बैंक से जुड़े आधिकारिक कार्य, स्वास्थ्य बीमा नवीनीकरण या पूर्व निर्धारित निवेश समझौतों को आगे बढ़ाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से दोपहर 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि के दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर धन उधार देने, गैर-जरूरी वित्तीय जोखिम उठाने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यावहारिक, व्यवस्थित और अनुशासित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू जिम्मेदारियों, बजट और दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने पर गंभीर व उपयोगी बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको संबल देगा और घरेलू मामलों में उनका पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के कार्य समय और प्राथमिकताओं का आदर करें; छोटी-छोटी बातों पर अनावश्यक आलोचना से बचें ताकि रिश्ते में मधुरता बनी रहे. शाम के समय घर पर शांत बैठकर विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, न्यायिक सेवा, रक्षा परीक्षा, बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गहन अध्ययन और मॉक टेस्ट हल करने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में सहजता होगी. सोशल मीडिया के भटकाव से दूरी बनाकर कमजोर विषयों के रिवीजन पर ध्यान दें. नियमित और व्यवस्थित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित खान-पान या अत्यधिक व्यस्तता के कारण पेट में भारीपन या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बाहर के तले-भुने या बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी का स्तर बना रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले पुष्प अथवा चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृषभ राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत पंचम भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का प्रवेश और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपकी सृजनात्मक कल्पना, निवेश बुद्धि और बौद्धिक परिपक्वता को स्पष्ट दिशा देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक चौथे भाव में रहने के बाद आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि, विद्या, विवेक, संतान और दूरदर्शिता के त्रिकोण भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के बाद वैधृति योग प्रभावी रहेगा. पंचम भाव में मित्र बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग शैक्षणिक योजनाओं को संवारने, कलात्मक नवाचार को मान्यता दिलाने और दूरगामी निर्णयों को स्थिरता देने में सहायक सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर कोडिंग, ग्राफिक विजुअलाइजेशन, वेल्थ एडवाइजरी, प्रकाशन और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक समझ और बारीकियों को पकड़ने की क्षमता को निखारेगा, जिससे जटिल प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट आसानी से स्वीकृत होंगे. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अपने मूल विचारों को ठोस प्रस्तावों में बदलें. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के असमंजस को दूर करने के लिए लिखित संवाद और स्पष्ट निर्देशों का सहारा लेना लाभप्रद रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन सुनियोजित बचत, बौद्धिक सेवाओं से आय और पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेशों के मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान लंबी अवधि की बचत योजनाओं की रूपरेखा बनाना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स की समीक्षा करना या व्यावसायिक योजनाओं के लिए बजट आबंटित करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का समय रहेगा. इस राहुकाल की अवधि में बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी नए वित्तीय अनुबंध पर सहमति देने, त्वरित लाभ के लालच में सट्टा या वायदा कारोबार में उलझने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सुरुचिपूर्ण, सौम्य और संवादपरक वातावरण रहेगा. संतान पक्ष की किसी विशेष उपलब्धि या उनके शैक्षणिक अनुशासन से मन में संतोष का भाव रहेगा. जीवनसाथी के साथ बौद्धिक और घरेलू दोनों स्तरों पर उत्तम तालमेल देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य की पारिवारिक प्राथमिकताओं को लेकर एकमत बनने में आसानी होगी. प्रेम संबंधों में आपसी समझ, निष्ठा और स्पष्ट संवाद से रिश्ता अधिक गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी रचनात्मक विषय पर विचार-विमर्श करना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइन आर्ट्स, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, प्रबंधन और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से सैद्धांतिक विषयों के व्यावहारिक पक्षों को समझना आसान होगा. भटकाव वाले डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और केस स्टडीज के हल पर जोर दें. समयबद्ध अभ्यास से आने वाले टेस्ट्स के प्रति आपकी मानसिक एकाग्रता और मजबूत होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक बैठकर अध्ययन या काम करने से गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से में हल्का तनाव उभर सकता है. काम के बीच-बीच में मुद्रा बदलें और हल्के श्वास व्यायाम अवश्य करें. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और अत्यधिक मीठे या तैलीय व्यंजनों से परहेज करें ताकि पाचन सुचारू बना रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पिएं और रात में निश्चित समय पर विश्राम करने की आदत बनाए रखें.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु अथवा देवगुरु बृहस्पति के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले पुष्प या हल्दी की गांठ अर्पित करें. ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः अथवा ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 11 बार शांत भाव से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को पीले फल, पठन सामग्री या चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पंचम भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव मिलेगा तथा विद्या, विवेक और यश में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

सुबह 09:35 बजे के उपरांत चौथे भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके घरेलू प्रबंधन, अचल संपत्ति के मामलों और आंतरिक स्थिरता को व्यावहारिक मजबूती प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक तीसरे भाव में भ्रमण करने के बाद आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और मानसिक शांति के भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत वैधृति योग प्रभावी रहेगा. चौथे भाव में अपनी ही राशि के स्वामी बुध के घर में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग पारिवारिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, संपत्ति की कानूनी पड़ताल करने और भावनात्मक संतुलन साधने के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर प्लानिंग, पब्लिशिंग, आर्काइव मैनेजमेंट, होम एप्लायंसेज और संस्थागत संचालन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था और स्थिरता को प्राथमिकता देने का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय प्रक्रिया में गंभीरता और तथ्यपरक दृष्टिकोण जोड़ेगा, जिससे कार्यस्थल पर बुनियादी परियोजनाओं की समीक्षा करना आसान रहेगा. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारने और पेंडिंग रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने पर ध्यान दें. किसी नए प्रस्ताव पर सहमति जताने से पहले उसकी ज़मीनी हकीकत और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को भलीभांति जांच लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन घरेलू साजो-सामान के व्यवस्थित रख-रखाव, अचल संपत्ति के मूल्यांकन और सुरक्षित बचत को प्राथमिकता देने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान घर की आवश्यक मरम्मत के बजट की योजना बनाना, फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित फंड्स की समीक्षा करना और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में बिना संपूर्ण कागजी साक्ष्यों के किसी संपत्ति सौदे पर अग्रिम राशि देने, त्वरित लाभ के लालच में वित्तीय जोखिम उठाने या बड़े अनिर्णायक खर्चे करने से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश सुलझा हुआ, मर्यादित और आत्मीय बना रहेगा. माता जी के स्वास्थ्य और सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना मन को असीम संतुष्टि और मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू व्यवस्था और परिजनों की जरूरतों को लेकर गंभीर व सार्थक विचार-विमर्श होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय परस्पर निष्ठा और एक-दूसरे के पारिवारिक दायित्वों का सम्मान रिश्ते को और परिपक्व बनाएगा. शाम के समय घर के शांत वातावरण में परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ को शांत करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, आर्किटेक्चर, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान और राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुनियादी सिद्धांतों के दोहरान का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन में स्थिरता और एकाग्रता बनी रहेगी. सोशल मीडिया के निरंतर भटकाव से दूरी बनाकर शांत चित्त से अपने मुख्य पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करें. अनुशासित दिनचर्या से आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के प्रति आपका आत्मविश्वास निरंतर सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और काम के लंबे घंटों के कारण सीने में भारीपन, कफ की प्रवृत्ति या फेफड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. गरिष्ठ, बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों और तले-भुने भोजन से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर का तापमान और पाचन तंत्र संतुलित रहे. सुबह के समय खुली हवा में गहरी सांस लेने का अभ्यास और हल्का व्यायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगा.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा-अर्चना करें और उन्हें पीले पुष्प अथवा हल्दी मिश्रित अक्षत अर्पित करें. ॐ बुं बुधाय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा मानसिक शांति और पारिवारिक सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के बाद तीसरे भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके पुरुषार्थ, व्यावहारिक संपर्कों और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक दूसरे भाव में रहने के बाद आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, बाहुबल, सहोदर, लघु यात्राओं और संचार के उपचय भाव (कन्या राशि) में गोचर करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के बाद दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. तीसरे भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग व्यावसायिक पत्र-व्यवहार को व्यवस्थित करने, सहकर्मियों से ठोस सहयोग जुटाने और अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकलने में बहुत मददगार साबित होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल राइटिंग, जनसंपर्क, प्रिंटिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यशैली को अनुशासित करने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद में औपचारिकता और सटीकता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ तकनीकी बिंदुओं पर बातचीत करना आसान रहेगा. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ मिलकर लंबित प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करें. किसी भी नए असाइनमेंट पर काम शुरू करने से पहले उसकी कार्यसीमा और समय-सीमा को कागजी तौर पर स्पष्ट कर लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक दौरों, संचार उपकरणों और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान व्यापारिक अनुबंधों के नवीनीकरण, सुरक्षित बचत की योजना बनाने या व्यावसायिक उपकरणों के रखरखाव पर विचार करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन लेन-देन, जोखिम भरे अल्पकालिक निवेश या बिना लिखित सहमति के किसी को धन उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यावहारिक, शांत और व्यवस्थित बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या रिश्तेदारों के साथ किसी जरूरी विषय पर गंभीर और सुलझी हुई बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और दैनिक प्राथमिकताओं को पूरा करने में आपका पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में अति-भावुकता के बजाय व्यावहारिक समझ और एक-दूसरे के कार्यभार का सम्मान रिश्ते में संतुलन बनाए रखेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी आवश्यक घरेलू विषय पर चर्चा करना दिनभर की मानसिक थकान को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पत्रकारिता, खेल, कंप्यूटर एप्लिकेशन, रक्षा सेवाओं और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तथ्यात्मक नोट्स को दोहराने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य बिंदुओं को याद रखना और उनका सटीक विश्लेषण करना आसान होगा. सोशल मीडिया के व्यर्थ भटकाव से दूर रहकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर ध्यान दें. निरंतर और समयबद्ध अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका संशय दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार लिखने, टाइप करने या ड्राइविंग के कारण कंधों, कलाई और बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में हाथों और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए गले और श्वास नली की देखभाल रखें तथा बहुत अधिक ठंडी तासीर वाली चीजों से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें और रात को समय पर सोने का नियम बनाएं.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु अथवा देवगुरु बृहस्पति के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले पुष्प या हल्दी की गांठ अर्पित करें. ॐ सों सोमाय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और तीसरे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा पुरुषार्थ, एकाग्रता और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत दूसरे भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और आपकी ही राशि के स्वामी सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके संचित धन, कुटुंब की जिम्मेदारियों और भाषा की व्यावहारिकता को सुदृढ़ करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहने के बाद आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी, कुटुंब और संचित कोष के भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग का प्रभाव रहेगा. दूसरे भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और लग्न स्वामी सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग वित्तीय योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन, पैतृक विषयों के निपटारे और शालीन संवाद से साख बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली एंटरप्राइज और प्रीमियम कमोडिटी से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को सुदृढ़ करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक समझ और बारीकियों को पकड़ने की क्षमता को उभारेगा, जिससे वित्तीय विसंगतियों को दुरुस्त करना और क्लाइंट्स के साथ व्यावहारिक शर्तों पर बात करना सरल होगा. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें और किसी भी नए सौदे की शर्तों को लिखित रूप में ही अंतिम रूप दें. कार्यस्थल पर भावनात्मक आवेश से बचते हुए केवल आधिकारिक आंकड़ों और नियमों के आधार पर निर्णय लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचित धन के संरक्षण, पारिवारिक बजट के संतुलन और सुरक्षित निवेश योजनाओं की समीक्षा का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान लंबी अवधि की बचत योजनाओं को अंतिम रूप देना, बैंक से संबंधित लंबित कागजी प्रक्रियाएं पूरी करना या पुराने सुरक्षित भुगतानों को आगे बढ़ाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी भी प्रकार की वित्तीय जल्दबाजी, बिना लिखा-पढ़ी के नकद लेन-देन या जोखिम भरे अनिश्चित निवेश प्रस्तावों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश संतुलित, मर्यादित और आत्मीय बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी पारंपरिक या संपत्ति से जुड़े विषय पर सुलझी हुई चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और आगामी दायित्वों को लेकर स्पष्ट समझ बनेगी, जिससे आपसी सामंजस्य और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय परस्पर सम्मान, आदर और यथार्थवादी सोच अपनाना रिश्ते को नई स्थिरता देगा. शाम के समय घर के शांत वातावरण में परिजनों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लेना दिनभर की मानसिक थकान को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, पब्लिक पॉलिसी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तथ्यात्मक आंकड़ों और आर्थिक सिद्धांतों को दोहराने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने की क्षमता बेहतर होगी. सोशल मीडिया के व्यर्थ भटकाव से दूरी बनाकर मुख्य विषयों के संक्षिप्त नोट्स तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित और अनुशासित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या के कारण गले में संवेदनशीलता, शुष्कता या दांतों/मसूड़ों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. गरिष्ठ, बहुत अधिक तीखे और बाहर के बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी का स्तर बना रहे. सुबह के समय प्राणायाम और हल्का टहलना शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत उपयोगी रहेगा.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें हल्दी की गांठ अथवा पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ॐ सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा संचित धन और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

कन्या राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में चंद्रमा का प्रवेश और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके व्यक्तिगत आचरण, कार्यशैली और निर्णय क्षमता में अद्भुत स्पष्टता व स्वाभाविकता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक बारहवें भाव में संचरण करने के उपरांत आपकी अपनी राशि (लग्न भाव) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के बाद दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. लग्न में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग मानसिक भटकाव को समाप्त करने, दैनिक प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध रूप से तय करने और अपनी कार्यकुशलता से लोगों का विश्वास जीतने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा साइंस, कॉर्पोरेट ऑडिट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, संपादन, लीगल एडवाइजरी और सिस्टम कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाने का है. लग्न भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक गहराई को बढ़ाएगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में आ रही तकनीकी अड़चनों को सुलझाना आसान होगा. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अत्यधिक आलोचनात्मक रुख अपनाने से बचें; रचनात्मक सुझाव देकर काम निकलवाना अधिक फलदायी रहेगा. किसी भी नई व्यावसायिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और समय-सीमा का सही आकलन कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यक्तिगत साख, पेशेवर मानदेय और पूर्व नियोजित निवेशों के पुनर्गठन को गति देने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान बैंकिंग दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना, सुरक्षित और स्थिर निवेश योजनाओं की शुरुआत करना या पेशेवर समझौतों को आगे बढ़ाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी भी प्रकार के जल्दबाजी भरे ऑनलाइन लेन-देन, जोखिम भरे अल्पकालिक निवेश प्रस्तावों या अनियोजित खर्चों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यवस्थित, गंभीर और मर्यादित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू व्यवस्था और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर सार्थक व सुलझी हुई बातचीत होगी. जीवनसाथी आपके समर्पित प्रयासों और कार्यभार को समझेगा, जिससे आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे या गैर-जरूरी संदेह से बचें; स्पष्ट और सीधी बात करना रिश्ते में पारदर्शिता और अपनापन बनाए रखेगा. शाम के समय घर पर शांत बैठकर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना या परिजनों के साथ समय बिताना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा एनालिटिक्स, मेडिकल साइंसेज, सिविल सेवा, न्यायिक परीक्षा और सांख्यिकी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जटिल फॉर्मूलों और अवधारणाओं को सुलझाने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में विशेष गति मिलेगी. सोशल मीडिया के निरंतर भटकाव से दूरी बनाकर शांत चित्त से अपने मुख्य पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करें. अनुशासित अभ्यास से आने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों के प्रति आपका आत्मविश्वास निरंतर सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार मानसिक दबाव और काम के घंटों के कारण सिर में भारीपन या आंखों में हल्का सूखापन आ सकता है. काम के बीच-बीच में स्क्रीन से दूरी बनाकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं और हल्का विश्राम लें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सात्विक व ताजा भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं. रात को निश्चित समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु अथवा देवगुरु बृहस्पति के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले पुष्प या हल्दी की गांठ अर्पित करें. ॐ बुं बुधाय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा बौद्धिक क्षमता, निर्णय शक्ति और मान-प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

तुला राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत बारहवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके वैधानिक दायित्वों, दूरस्थ संपर्कों और संस्थागत बैक-एंड प्रक्रियाओं को व्यवस्थित व संतुलित करने का अवसर देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक ग्यारहवें भाव में रहने के बाद आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, शोध, विदेशी मामलों, एकांत चिंतन और संस्थागत व्यवस्था के भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. बारहवें भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग व्यावसायिक कागजी विसंगतियों को शांत मन से दूर करने, अनावश्यक आर्थिक भार को छांटने और दूरगामी अनुबंधों की शर्तों को बारीकी से जांचने के लिए अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मल्टीनेशनल कंपनियों, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, लीगल ऑडिट, बौद्धिक संपदा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और संस्थागत आपूर्ति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको बाहरी दिखावे से दूर रखकर आंतरिक प्रक्रियाओं की त्रुटियों को पकड़ने में मदद करेगा. गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर किसी भी अनौपचारिक विवाद या सहकर्मियों की राजनीति से दूरी बनाए रखें. विदेशी या सुदूर स्थित क्लाइंट्स के साथ पत्राचार करते समय नियमों और शर्तों को स्पष्ट रखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का संशय न रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अंतरराष्ट्रीय भुगतानों, दूरस्थ परियोजनाओं के मानदेय और पूर्व निर्धारित शुल्कों के व्यवस्थित निपटारे का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान वैधानिक लाइसेंसों के नवीनीकरण, सुरक्षित विदेशी मुद्रा लेन-देन या आवश्यक संस्थागत खर्चों की रूपरेखा बनाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रलोभन में आकर ऑनलाइन लेन-देन करने, बिना संपूर्ण जांच-पड़ताल के पूंजी लगाने या बिना रसीद के बड़े भुगतान करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश शांत, अंतर्मुखी और सुलझा हुआ बना रहेगा. मन में भविष्य की योजनाओं और प्राथमिकताओं को लेकर आंतरिक मंथन चलता रहेगा, जिससे पारिवारिक बातचीत गंभीर और उद्देश्यपूर्ण रहेगी. जीवनसाथी आपकी जिम्मेदारियों को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस और समय का आदर करें; अत्यधिक अपेक्षाएं रखने के बजाय भावनात्मक संबल प्रदान करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. शाम के समय घर पर शांत बैठकर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना या परिजनों के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉर्पोरेट लॉ, भाषा अध्ययन, मेडिकल साइंसेज और उच्च तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन विषयों के गहन अध्ययन का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने में सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया के भटकाव से खुद को अलग रखें और परीक्षा के प्रारूप के अनुसार पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आगामी टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन स्क्रीन पर अधिक समय बिताने या देर तक जागने के कारण आंखों में सूखापन, थकान या पैरों में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और छोटे ब्रेक लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के बासी या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. रात को समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें हल्दी की गांठ अथवा पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ शुं शुक्राय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा अनावश्यक मानसिक तनाव और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

वृश्चिक राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत ग्यारहवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके सामाजिक संपर्कों, पेशेवर उपलब्धियों और आय के व्यावहारिक स्रोतों को मजबूत विस्तार प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक दसवें भाव में रहने के बाद आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और नेटवर्क सर्कल के उपचय भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. एकादश भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग व्यावसायिक रणनीतियों को ठोस परिणामों में बदलने, वरिष्ठ सहयोगियों से प्रामाणिक मदद जुटाने और बड़े लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सप्लाई चेन नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स, प्रशासनिक सेवाओं और तकनीकी परियोजनाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं का विस्तार करने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक बातचीत में तार्किक स्पष्टता और गंभीरता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और व्यावसायिक साझेदारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों पर सहमति बनाना आसान होगा. गुरुवार के दिन टीम के सदस्यों के साथ मिलकर आगामी प्रोजेक्ट्स के प्राथमिक लक्ष्यों और समय-सीमा को औपचारिक रूप से तय करें. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के असमंजस से बचने के लिए सभी व्यावसायिक निर्देशों को लिखित रूप में ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक लाभ के संचयन, पूर्व अनुबंधों से मिलने वाले लाभांश और दीर्घकालिक निवेशों के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान व्यावसायिक भुगतानों के फॉलो-अप, सुरक्षित वित्तीय योजनाओं को अंतिम रूप देना या साझेदारियों के वित्तीय प्रारूप की समीक्षा करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी अपरिचित के वादे पर बड़ा धन लगाने, सट्टा अथवा अनिश्चित योजनाओं में पूंजी फंसाने या बिना लिखा-पढ़ी के ऋण देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश सुलझा हुआ, मर्यादित और आत्मीय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ मित्रों के साथ किसी उपयोगी और गंभीर विषय पर सकारात्मक विचार-विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और कार्यशैली का सम्मान करेगा, जिससे घरेलू जिम्मेदारियों में उत्तम तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में यथार्थवादी सोच और परस्पर आदर से रिश्ता और परिपक्व होगा; किसी भी बात को घुमा-फिराकर कहने के बजाय स्पष्ट रूप से साझा करें. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी आवश्यक पारिवारिक विषय पर चर्चा करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और प्रबंधन से जुड़े प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन समूह अध्ययन और कठिन विषयों के दोहरान का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और तथ्यों को याद रखने में विशेष मदद मिलेगी. सोशल मीडिया के व्यर्थ भटकाव से दूरी बनाकर मुख्य टॉपिक्स के संक्षिप्त नोट्स तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित और सुनियोजित अभ्यास से आने वाली परीक्षाओं के प्रति आपका संशय दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से पिंडलियों, एड़ियों या पैरों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में पैरों को थोड़ा विश्राम दें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें हल्दी की गांठ अथवा चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा चने की दाल भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा लाभ, मान-सम्मान और सामाजिक साख में निरंतर वृद्धि होगी.

धनु राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत दसवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके कार्यक्षेत्र, पेशेवर प्रतिष्ठा और प्रशासनिक पहलों को अनुशासित दृढ़ता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक नौवें भाव में रहने के बाद आपकी राशि से दसवें यानी आजीविका, कर्म, पद-प्रतिष्ठा और कार्यभार के केंद्र भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. दशम भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग वरिष्ठ अधिकारियों से व्यवस्थित तालमेल बिठाने, कार्यस्थल पर प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करने और जटिल परियोजनाओं को सटीकता से पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

उच्च शिक्षा प्रबंधन, कानूनी परामर्श, कॉरपोरेट प्रशासन, प्रकाशन, शोध एवं विकास और सरकारी अनुबंधों से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी साख को सुदृढ़ करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ और तथ्यात्मक समझ को बढ़ाएगा, जिससे क्लाइंट्स और विभागीय प्रमुखों के सामने अपनी योजनाएं रखना आसान होगा. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ मिलकर लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और प्राथमिक लक्ष्यों के निर्धारण पर ध्यान दें. दफ्तर में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक और लिखित नियमों के आधार पर आगे बढ़ना लाभप्रद रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक सेवाओं के मानदेय, अनुबंधों के नवीनीकरण और पूर्व में किए गए कार्यों से मिलने वाले लाभ को सुरक्षित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान नए व्यावसायिक प्रस्तावों की समीक्षा करना, आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों पर आगे बढ़ना या सुरक्षित फंड्स में पूंजी आबंटन की योजना बनाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में बिना पर्याप्त लिखित साक्ष्यों के किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, जल्दबाजी में नए वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने या अज्ञात ऑनलाइन योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश गरिमामय, मर्यादित और सुलझा हुआ बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा और उनके साथ घर की व्यवस्थाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी आपके कार्यक्षेत्र के दायित्वों का सम्मान करेगा और घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति परिपक्व समझ और यथार्थवादी दृष्टिकोण बना रहेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करना मन को संतोष और शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, सैन्य बलों, रक्षा अनुसंधान और उच्च तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य अवधारणाओं के दोहरान का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय अपने कमजोर टॉपिक्स के नोट्स को फिर से तैयार करें. योजनाबद्ध अध्ययन से आने वाले साक्षात्कारों और टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से रीढ़ के ऊपरी हिस्से या कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में हल्का खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें चने की दाल व गुड़ अथवा पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

मकर राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत नौवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके उच्च अध्ययन, वैधानिक मामलों और दीर्घकालिक योजनाओं को व्यावहारिक दूरदर्शिता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक आठवें भाव में रहने के बाद आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च चिंतन, वैधानिक मार्गदर्शन और दूरगामी निर्णयों के त्रिकोण भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. नवम भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग वरिष्ठ मार्गदर्शकों से व्यावहारिक सलाह लेने, नीतिगत दस्तावेजों की समीक्षा करने और ज्ञान-आधारित योजनाओं को विस्तार देने के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट लॉ, उच्च तकनीकी अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पब्लिकेशन, बौद्धिक संपदा और रणनीतिक परामर्श से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का है. नौवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ और यथार्थवादी समझ को उभारेगा, जिससे दूरस्थ परियोजनाओं और क्लाइंट्स के साथ संवाद में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. गुरुवार के दिन सहकर्मियों के साथ मिलकर आगामी प्रोजेक्ट्स के नियमों और दिशानिर्देशों को स्पष्ट करें. किसी भी अनुबंध पर आगे बढ़ते समय उसके कानूनी पहलुओं और तथ्यों की गहन पड़ताल कर लेना हितकर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं, बौद्धिक सेवाओं से आय और पूर्व नियोजित अनुबंधों से मिलने वाले लाभ को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान लंबी अवधि के सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करना, बैंकिंग औपचारिकताओं को पूरा करना या दूरस्थ व्यावसायिक सौदों के वित्तीय प्रारूप को अंतिम रूप देना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में बिना संपूर्ण कागजी साक्ष्यों के किसी नए वित्तीय समझौते पर सहमति देने, किसी अपरिचित के वादे पर धन लगाने या त्वरित लाभ वाली संदिग्ध योजनाओं में पूंजी फंसाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश सुरुचिपूर्ण, शांत और वैचारिक रूप से परिपक्व बना रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से किसी जरूरी घरेलू विषय पर सार्थक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मन का संशय दूर होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपके पेशेवर निर्णयों में व्यावहारिक सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में यथार्थवादी सोच, खुलापन और एक-दूसरे के दायित्वों का सम्मान रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी गंभीर विषय पर विचार-विमर्श करना या शांत वातावरण में समय बिताना दिनभर की थकान को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, उच्च तकनीकी शोध, न्यायिक सेवा, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से दोहराने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को ग्रहण करना और विश्लेषणात्मक प्रश्नों को हल करना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के मुख्य प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने या अध्ययन करने से जांघों, घुटनों या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में थोड़ा टहलें और हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी और ऊर्जा का स्तर बना रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें हल्दी की गांठ अथवा चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा भाग्य में वृद्धि होकर रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी.

कुंभ राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत आठवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपके गूढ़ शोध, संयुक्त वित्तीय मामलों और छिपे हुए संसाधनों के विश्लेषण को एक व्यावहारिक व सटीक दृष्टिकोण प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक सातवें भाव में रहने के बाद आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, संयुक्त वित्त, टैक्स, बीमा, ऑडिट और आंतरिक सुधारों के भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. अष्टम भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग तकनीकी विसंगतियों की जड़ तक पहुंचने, पुरानी फाइलों के सत्यापन और जटिल देनदारियों को शांत मन से सुलझाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा माइनिंग, फॉरेंसिक ऑडिट, साइबर सुरक्षा, बीमा मूल्यांकन, टैक्स कंसल्टेंसी और तकनीकी शोध से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी जटिल तकनीकी खामी को पकड़ने और सुधारने में आपकी मदद करेगा. गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों की अनौपचारिक राजनीति से दूरी बनाए रखें. अपने प्रोजेक्ट्स से जुड़े संवेदनशील डेटा और दस्तावेजों को केवल आधिकारिक साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ाएं; मौखिक निर्देशों पर भरोसा करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन, बीमा क्लेम, टैक्स कंप्लायंस और संयुक्त संपत्तियों के ऑडिट का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान बैंकिंग दस्तावेजों को दुरुस्त करना, लंबित कानूनी-वित्तीय औपचारिकताओं की समीक्षा करना या सुरक्षित बचत योजनाओं पर विचार करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी भी प्रकार की वित्तीय जल्दबाजी, अज्ञात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पूंजी लगाने या बिना लिखित साक्ष्य के किसी को धन उधार देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश शांत, गंभीर और अंतर्मुखी बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी संयुक्त संपत्ति या घरेलू व्यवस्था के मसले पर सुलझी हुई बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी आपके गंभीर मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के संशय या अस्पष्टता को स्थान न दें; सीधी और पारदर्शी बातचीत करना ही आपसी विश्वास को बनाए रखेगा. शाम के समय घर पर शांत बैठकर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना या एकांत में चिंतन करना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उच्च गणित और रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और जटिल फॉर्मूलों को हल करने में मदद मिलेगी. सोशल मीडिया के निरंतर भटकाव से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों के अभ्यास पर ध्यान दें. योजनाबद्ध अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अनियमित खान-पान या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से पाचन तंत्र में सुस्ती या पेट के निचले हिस्से में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बाहर के बासी या गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर का संतुलन ठीक रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें चने की दाल व गुड़ अथवा पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा मानसिक संशय दूर होकर कार्यों में स्थिरता आएगी.

मीन राशि: 5 नवंबर 2026 (गुरुवार)

प्रातः 09:35 बजे के उपरांत सातवें भाव में कन्या राशि के चंद्रमा का गोचर और सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संचार आपकी व्यावसायिक साझेदारियों, सार्वजनिक संपर्कों और दांपत्य जीवन में व्यावहारिक संतुलन व स्पष्टता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि सुबह 10:37 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का मान प्रारंभ होगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे तक छठे भाव में रहने के बाद आपकी राशि से सातवें यानी दैनिक साझेदारी, व्यापारिक अनुबंधों, जनसंपर्क और वैवाहिक जीवन के केंद्र भाव (कन्या राशि) में संचरण करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:56 (27:56:13) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 06:26 बजे तक ऐन्द्र योग रहने के उपरांत दिनभर वैधृति योग प्रभावी रहेगा. सप्तम भाव में बुध की राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र का यह संयोग साझीदारों के साथ औपचारिक व पारदर्शी संवाद स्थापित करने, नए अनुबंधों की समीक्षा करने और व्यावहारिक समझ से तालमेल बिठाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लीगल पार्टनरशिप, रिटेल नेटवर्किंग, जनसंपर्क, कंसल्टेंसी, सप्लाई एग्रीमेंट्स और संयुक्त उपक्रमों से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन समझौतों को व्यवस्थित रूप देने का है. सातवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ और तथ्यों की स्पष्टता को बढ़ाएगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ व्यावहारिक शर्तों पर सहमति बनाना आसान होगा. गुरुवार के दिन कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और बाहरी सहयोगियों के साथ तालमेल बहुत अनुशासित रहेगा. किसी भी नए व्यावसायिक प्रस्ताव पर आगे बढ़ते समय सभी शर्तों को लिखित रूप में ही अंतिम रूप दें ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन साझा पूंजी के संतुलन, नियमित व्यावसायिक प्राप्तियों और पूर्व समझौतों से मिलने वाले लाभांश को सुरक्षित करने का संकेत दे रहा है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे (11:10:15 से 11:54:40) तक अभिजीत मुहूर्त की शुभ अवधि रहेगी. इस समय के दौरान व्यावसायिक अनुबंधों के नवीनीकरण, सुरक्षित वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाने या संयुक्त खातों के लेन-देन को व्यवस्थित करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:55 से 02:19 बजे (12:55:45 से 14:19:02) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि में किसी अपरिचित के वादे पर बड़ा धन लगाने, साझीदार से वित्तीय विवाद में उलझने या बिना रसीद के बड़े नकद भुगतान से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यवस्थित, मर्यादित और आत्मीय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर व्यावहारिक व सुलझी हुई चर्चा होगी. अपने साथी के दृष्टिकोण का सम्मान करना और उनकी बात ध्यान से सुनना दांपत्य जीवन में नई मजबूती लाएगा. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में व्यक्त करें; दिखावे के बजाय परस्पर निष्ठा रिश्ते को गहरा बनाएगी. शाम के समय जीवनसाथी या परिजनों के साथ समय बिताना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनसंचार और प्रबंधन से जुड़े प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और विश्लेषणात्मक विषयों को दोहराने का है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से नियमों और कानूनी धाराओं को समझना और याद रखना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की चर्चाओं से खुद को दूर रखें और अपनी अध्ययन समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार काम करने या भागदौड़ के कारण कमर के निचले हिस्से और पैरों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. काम के दौरान बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन शारीरिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और उन्हें चने की दाल व गुड़ अथवा पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः अथवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और एकादशी तिथि का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा साझेदारियों व दांपत्य जीवन में स्थायित्व और सामंजस्य बना रहेगा.

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