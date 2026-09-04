Aaj Ka Rashifal: आज जन्माष्टमी है, लेकिन हर राशि का ध्यान केवल व्रत और पूजा पर नहीं टिकेगा. किसी को छुट्टी के दिन भी काम निपटाना पड़ सकता है तो किसी का बजट खरीदारी और उत्सव के खर्च से बिगड़ सकता है. मिथुन राशि वालों को जेब पर नजर रखनी होगी.

तुला को निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी से बचना चाहिए. सिंह के सामने काम से जुड़ा मौका आ सकता है और कर्क को पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है. पढ़ें 4 सितंबर का राशिफल और जानें आज सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Mesh Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और अपने ही नक्षत्र रोहिणी में संचरण करेगा. धन, कुटुंब, वाणी और संचित निधि के द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में उल्लास, आर्थिक मजबूती, वाणी में आकर्षण और मानसिक शांति लेकर आएगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि परिवार के साथ मिलकर उत्सव का आनंद लें, वित्तीय योजनाओं को व्यावहारिक रूप दें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें. हर्षण योग के प्रभाव से घर-परिवार में आनंद व मांगलिक वातावरण रहेगा तथा रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि करेगा.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में उच्च राशि में रहने से आज का दिन धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक मिलन और आर्थिक संतुलन को साधने का रहेगा. सुबह से ही घर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद परिजनों के साथ धार्मिक तैयारियों, पूजा-पाठ और खरीदारी में समय बीतेगा. समाज और कुटुंब में आपकी बातों और उपस्थिति का सम्मान होगा. आज शांत मन से उत्सव का हिस्सा बनना और परिवार में स्नेह बांटना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, व्यावहारिक दृष्टिकोण और शांत कार्यप्रणाली की सराहना होगी. यदि आप बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, प्रबंधन, खाद्य उद्योग, कला, मीडिया या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मधुर बना रहेगा और उच्च अधिकारियों का सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा. आज उत्सव के माहौल के बीच भी आप अपने पेशेवर उत्तरदायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, डेयरी उत्पाद और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में शानदार बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी और संचित धन में वृद्धि के योग बनेंगे. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. नए निवेश या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर उत्सव की तैयारियों में सहयोग करेंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा; साथ मिलकर पूजा-अर्चना करने से दांपत्य रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. मन में प्रसन्नता रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

मेष राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करना और किसी कन्या या जरूरतमंद को फल व मिष्ठान दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: पीला और लाल

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

वृषभ राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Vrishabha Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में अपनी उच्च राशि और अपने ही नक्षत्र रोहिणी में संचरण करेगा. लग्न भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके व्यक्तित्व में सौम्यता, आकर्षण, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें, पारिवारिक उत्सव का आनंद लें तथा शांत चित्त होकर अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करें. हर्षण योग के प्रभाव से मन में उल्लास रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा व लोकप्रियता में वृद्धि होगी.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के लग्न भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन आत्मिक शांति, मानसिक स्पष्टता और परिवार के साथ मांगलिक उत्सव मनाने का रहेगा. सुबह से ही जन्माष्टमी पर्व को लेकर मन में उमंग और भक्ति भाव बना रहेगा.

दोपहर के बाद घर की सजावट, पूजा-पाठ की तैयारियों और प्रियजनों से मिलने-जुलने में समय बीतेगा. आपके निर्णयों और व्यवहार की हर जगह प्रशंसा होगी. आज सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और भक्तिमय माहौल में समय बिताना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, धैर्य और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. यदि आप प्रशासन, मीडिया, कला, डिजाइनिंग, आईटी, कंसल्टेंसी, शिक्षण या वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सुगमता से आगे बढ़ेंगी और आपका प्रभाव मजबूत होगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दैनिक बिक्री, वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, फल-फूल, पूजा सामग्री और सजावटी वस्तुओं के कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी और धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. सुख-सुविधाओं और धार्मिक कार्यों पर धन व्यय होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. सुरक्षित बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति, प्रेम और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर जन्माष्टमी की खुशियां साझा करेंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और मधुरता चरम पर रहेगी; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करने से रिश्ते में आत्मीयता और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद आनंददायक रहेगा और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और दिनभर ताजगी व ऊर्जा बनी रहेगी. मन में भक्ति और प्रसन्नता रहने से मानसिक शांति का अनुभव होगा. यदि आप उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

वृषभ राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को सफेद पुष्प, माखन-मिश्री, पंजीरी और तुलसी दल अर्पित करें तथा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का यथासंभव जप करें. इसके साथ ही गाय को हरा चारा या भीगी हुई चने की दाल व गुड़ खिलाना और जरूरतमंदों में प्रसाद बांटना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मिथुन राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Mithun Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. द्वादश भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पावन पर्व आपके आध्यात्मिक चिंतन, दान-पुण्य, मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धि के लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि भक्ति भाव से उत्सव का हिस्सा बनें, अपने बजट और खर्चों को संतुलित रखें तथा किसी भी प्रकार के तनाव या व्यर्थ की भागदौड़ से दूर रहकर शांत चित्त रहें. हर्षण योग के प्रभाव से धार्मिक व मांगलिक आयोजनों में मन लगेगा तथा शुभ कार्यों पर किया गया व्यय आत्मिक संतोष प्रदान करेगा.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के द्वादश भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन परोपकार, श्रीकृष्ण भक्ति और आत्म-अवलोकन का रहेगा. सुबह से ही जन्माष्टमी पर्व को लेकर मन में सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पूजा की सामग्री जुटाने, धार्मिक कार्यक्रमों और जरूरतमंदों की सेवा में समय बीतेगा. दूर रहने वाले परिजनों या मित्रों से शुभकामनाओं का आदान-प्रदान होगा. आज मानसिक शांति को प्राथमिकता देना और एकाग्रचित्त होकर श्रीकृष्ण आराधना करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को शांत मन और निष्ठा से पूरा करें. यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, शिक्षण, चिकित्सा, आईटी, कला, मीडिया या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. आज उत्सव के उत्साह के बीच आप अपने लंबित कार्यों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और दैनिक उपभोग व पूजन सामग्री के व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, हालांकि जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों, दान-पुण्य और उपहारों पर धन व्यय हो सकता है. बजट का ध्यान रखें और सुरक्षित योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर उत्सव की खुशियां मनाएंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा-अर्चना करने से रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं व भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. रात के समय अधिक जागरण से बचें और हल्का व सुपाच्य आहार ही ग्रहण करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को पीले पुष्प, तुलसी दल, माखन-मिश्री और पंजीरी का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र की कम से कम एक माला जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, वस्त्र या मिष्ठान दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कर्क राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Kark Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और अपने ही नक्षत्र रोहिणी में संचरण करेगा. लाभ, आय, नेटवर्क और इच्छा पूर्ति के एकादश भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पर्व आपके सामाजिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, मित्रों के सहयोग और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ व फलदायी रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि परिवार और मित्रों के साथ मिलकर उत्सव का उल्लास साझा करें, नए संपर्कों का विस्तार करें तथा सामाजिक व आर्थिक अवसरों को भुनाएं. हर्षण योग के प्रभाव से घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में आनंदमय वातावरण बना रहेगा तथा रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके लाभ व सुख-समृद्धि में वृद्धि करेगा.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, मित्रों के साथ उपयोगी विचार-विमर्श और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का रहेगा. सुबह से ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर मन में उमंग, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद किसी वरिष्ठ मित्र, बड़े भाई-बहन या मार्गदर्शक से महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है. जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियों और पूजा-पाठ में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. आज आशावादी दृष्टिकोण और मिलनसार व्यवहार के साथ काम करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, संगठनात्मक कौशल और टीम को साथ लेकर चलने की योग्यता की सराहना होगी. यदि आप मीडिया, आईटी, जनसंपर्क, मार्केटिंग, बैंकिंग, शिक्षण, कला, प्रशासन या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा. आज आप अपने पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करके उत्सव की तैयारियों में शामिल होने के लिए उत्साहित रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, डेयरी उत्पाद और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में शानदार बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित निवेश योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए समय अनुकूल है. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर उत्सव की खुशियों को दोगुना करेंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना और सेवा करने से रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास व आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. मन में प्रसन्नता और भक्ति भाव रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखें.

कर्क राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, खीर व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का यथासंभव जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, वस्त्र या मिष्ठान दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

सिंह राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Singh Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. कर्म व करियर के दशम भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता और पेशेवर प्रभाव को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, परिवार के साथ मिलकर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास मनाएं तथा पिता व वरिष्ठों के अनुभवों का लाभ उठाएं. हर्षण योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र और घर-परिवार में आनंद व संतोष बना रहेगा.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन पेशेवर जिम्मेदारियों को कुशलता से पूरा करने, करियर के लक्ष्यों को गति देने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का रहेगा. सुबह से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की भक्तिमय भावना बनी रहेगी.

दोपहर के बाद महत्वपूर्ण दायित्वों को समय पर निपटाने और घर पर जन्माष्टमी की पूजा-पाठ व सजावट में परिजनों का हाथ बंटाने का अवसर मिलेगा. समाज और परिवार में आपकी उपस्थिति व योगदान की सराहना होगी. आज शांत मन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता, समर्पण और संगठनात्मक दक्षता की प्रशंसा होगी. यदि आप प्रशासन, प्रबंधन, मीडिया, आईटी, शिक्षण, चिकित्सा, बैंकिंग या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का सकारात्मक रुख बना रहेगा और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आज आप उत्सव के माहौल के बीच भी अपने पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, फल-फूल, उपहार और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के व्यापार में भारी बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. व्यावसायिक लाभ में निरंतरता बनी रहेगी. सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है. हालांकि, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना और सेवा करने से दांपत्य रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और कार्य करने की ऊर्जा बनी रहेगी. मन में भक्ति और प्रसन्नता रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, पंजीरी व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का यथासंभव जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: पीला और नारंगी

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कन्या राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Kanya Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के नवम भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह महापर्व आपके जीवन में भाग्य का प्रबल संबल, बौद्धिक स्पष्टता और आत्मिक संतोष लेकर आएगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि गुरुजनों व वरिष्ठों का आशीर्वाद लें, परिवार के साथ मिलकर भक्ति भाव से जन्माष्टमी मनाएं तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें. हर्षण योग के प्रभाव से धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में आपके विचारों की सराहना होगी.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, दूरगामी योजनाओं पर विचार करने और परिजनों के साथ भक्तिमय समय बिताने का रहेगा. सुबह से ही श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मन में उत्साह और सात्विक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पूजा की तैयारियों, सामाजिक मिलन और धार्मिक कार्यों में समय बीतेगा. दूर रहने वाले परिजनों या मार्गदर्शकों से प्रेरणादायक संदेश व सहयोग मिलेगा. आज शांत चित्त रहकर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक विश्लेषण और योजनाबद्ध कार्यशैली की प्रशंसा होगी. यदि आप शोध, शिक्षण, मीडिया, आईटी, डेटा विश्लेषण, ऑडिट, कंसल्टेंसी या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी समझ और शांत स्वभाव से कई जटिल काम आसानी से सुलझेंगे. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल और लाभप्रद रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, मिष्ठान, वस्त्र, फल-फूल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छी ग्राहकी और तेजी देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी और धन लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. धार्मिक आयोजनों और शुभ कार्यों पर धन व्यय होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व मार्गदर्शन आपको संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा-अर्चना करने से रिश्ते में मिठास व आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. मन में प्रसन्नता रहने से मानसिक शांति मिलेगी. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे.

कन्या राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, पंजीरी और तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, वस्त्र या मिष्ठान दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

तुला राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Tula Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. अष्टम भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पावन पर्व आपके आध्यात्मिक चिंतन, गूढ़ ज्ञान, मानसिक शांति और वित्तीय सतर्कता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि दैनिक बजट और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, वाणी में संयम व सौम्यता बरतें तथा परिवार के साथ मिलकर भक्ति भाव से जन्माष्टमी मनाएं. हर्षण योग के प्रभाव से धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और जटिल मामलों को धैर्य से सुलझाने में सफलता मिलेगी.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन आत्म-अवलोकन, श्रीकृष्ण भक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का रहेगा. सुबह से ही जन्माष्टमी पर्व को लेकर मन में सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पूजा की सामग्री जुटाने, धार्मिक तैयारियों और परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्तता रहेगी. किसी पुराने पेंडिंग वित्तीय मामले या कागजी औपचारिकता को सुलझाने में प्रगति होगी. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सतर्कता, एकाग्रता और ईमानदारी से निभाएं. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, ऑडिट, तकनीकी सेवाओं, लीगल या वित्तीय परामर्श से जुड़े हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखें. आज उत्सव के माहौल के बीच अपने महत्वपूर्ण पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक लेन-देन की समीक्षा करने और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपूर्ति से जुड़े कार्यों को गति देने का रहेगा. सेवा उद्योग, खाद्य सामग्री और पूजन सामग्री के कारोबार में अच्छी ग्राहकी देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी. पर्व की तैयारियों, दान-पुण्य और घरेलू जरूरतों पर धन व्यय हो सकता है. बजट का पालन करें और बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर उत्सव की खुशियां मनाएंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना और सेवा करने से दांपत्य रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रखें और व्यर्थ के संशय को स्थान न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; दिनभर की भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में भारीपन या हल्की थकान महसूस हो सकती है. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, सफेद मिष्ठान व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी कन्या या जरूरतमंद को फल व मिष्ठान दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

वृश्चिक राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Vrishchik Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. साझेदारी व दांपत्य के सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह महापर्व आपके वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता, जनसंपर्क के विस्तार, सामाजिक प्रतिष्ठा और साझेदारी के कार्यों में मजबूती लेकर आएगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि जीवनसाथी और परिवार के साथ मिलकर जन्माष्टमी के पावन पर्व का आनंद लें, व्यावसायिक साझेदारों के साथ तालमेल मजबूत रखें तथा सौम्य संवाद बनाए रखें. हर्षण योग के प्रभाव से संयुक्त प्रयासों में सफलता मिलेगी और मन में उमंग व उल्लास बना रहेगा.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन साझेदारियों को मजबूत करने, सामाजिक संपर्कों को सक्रिय रखने और परिवार के साथ मांगलिक उत्सव मनाने का रहेगा. सुबह से ही घर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद ग्राहकों, शुभचिंतकों और पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंददायक बातचीत होगी. सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति प्रभावी रहेगी. आज दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और भक्तिमय वातावरण में समय बिताना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, कूटनीतिक समझ और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लीगल कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, मीडिया, आईटी, प्रबंधन, ऑडिट, मार्केटिंग या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आज आप अपने पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करके उत्सव की तैयारियों में शामिल होने के लिए उत्साहित रहेंगे. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, फल-फूल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में शानदार बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत और संतुलित रहेगी. व्यापारिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी. सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना और सेवा करने से दांपत्य रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. मन में भक्ति और प्रसन्नता रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो फलाहार और पर्याप्त जल का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, पंजीरी व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

धनु राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Dhanu Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. रोग, ऋण, सेवा और प्रतिस्पर्धा के छठे भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पर्व आपकी कार्यक्षमता, समस्या-निवारण दक्षता, विरोधियों पर बढ़त और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि दैनिक जिम्मेदारियों को अनुशासित तरीके से पूरा करें, परिवार के साथ मिलकर भक्ति भाव से जन्माष्टमी मनाएं तथा स्वास्थ्य और खान-पान में सात्विकता बनाए रखें. हर्षण योग के प्रभाव से कठिन कार्यों में भी सरलता से सफलता प्राप्त होगी.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन दैनिक कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने, परोपकार के कार्यों में भाग लेने और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना का रहेगा. सुबह से ही मन में धार्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद लंबित कार्यों, सेवा कार्यों और घर की पूजा-पाठ की तैयारियों को गति देने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. आज शांत मन से अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और भक्तिमय वातावरण में समय बिताना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, समस्या-समाधान क्षमता और जुझारू प्रवृत्ति की सराहना होगी. यदि आप लीगल, सेवा क्षेत्र, आईटी, मेडिकल, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, प्रशासन या रक्षा सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बना रहेगा और सहकर्मियों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा. आज आप उत्सव के माहौल के बीच अपने पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या व्यर्थ के विवाद से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए पुराने अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति और जन्माष्टमी के अवसर पर दैनिक बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए समय उत्तम रहेगा. डेयरी उत्पाद, मिष्ठान, पूजन सामग्री, फल-फूल और सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों में अच्छी गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. दैनिक आय में निरंतरता बनी रहेगी. पर्व की तैयारियों और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले वित्तीय सौदों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना और सेवा करने से रिश्ते में विश्वास व आध्यात्मिक मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद स्पष्ट व मधुर रखें और किसी भी छोटी बात पर बहस करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. सात्विक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें पीले पुष्प, माखन-मिश्री, पंजीरी और तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का यथासंभव जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को पीले फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मकर राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Makar Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के पंचम भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह महापर्व आपकी निर्णय क्षमता, बौद्धिक स्पष्टता, संतान सुख और आध्यात्मिक रुझान को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि परिवार और संतान के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएं, अपनी रचनात्मक व बौद्धिक क्षमताओं का सदुपयोग करें तथा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. हर्षण योग के प्रभाव से घर-परिवार में आनंद व मांगलिक वातावरण बना रहेगा.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन नई रचनात्मक योजनाओं को आकार देने, श्रीकृष्ण भक्ति में लीन होने और संतान के साथ सुखद समय बिताने का रहेगा. सुबह से ही जन्माष्टमी पर्व को लेकर मन में उमंग और सात्विक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद घर की सजावट, पूजा-पाठ की तैयारियों और प्रियजनों से मिलने-जुलने में समय बीतेगा. अध्ययन, लेखन, कला और बौद्धिक चिंतन से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और उत्सव का आनंद लेना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा होगी. यदि आप शोध, मीडिया, कला, डिजाइनिंग, आईटी, शिक्षण, कंसल्टेंसी या वित्तीय विश्लेषण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सुगमता से आगे बढ़ेंगी और आपका प्रभाव मजबूत होगा. आज उत्सव के माहौल के बीच भी आप अपने पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूजन सामग्री, मिष्ठान, वस्त्र, कलात्मक वस्तुओं, फल-फूल और डेयरी उत्पादों के व्यापार में शानदार बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत और स्थिर रहेगी. पुराने निवेश या योजनाओं से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है. हालांकि, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतोष मिल सकता है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा-अर्चना करने से रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद आनंददायक रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा व ताजगी बनी रहेगी. मन में भक्ति और प्रसन्नता रहने से मानसिक शांति का अनुभव होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

मकर राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, पंजीरी, नीले या पीले पुष्प व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का यथासंभव जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

कुंभ राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Kumbh Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. सुख, माता, भूमि और भवन के चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति, घरेलू आनंद और मानसिक सुकून लेकर आएगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि परिवार के साथ मिलकर जन्माष्टमी के पावन पर्व का उल्लास साझा करें, माता के स्वास्थ्य व भावनाओं का सम्मान करें तथा घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें. हर्षण योग के प्रभाव से घरेलू मामलों और मांगलिक आयोजनों में सफलता प्राप्त होगी.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन घर-परिवार की सुख-सुविधाओं को संवारने, श्रीकृष्ण भक्ति में लीन रहने और आंतरिक शांति का अनुभव करने का रहेगा. सुबह से ही घर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उमंग और सात्विक ऊर्जा बनी रहेगी.

दोपहर के बाद घर की सजावट, पूजा-पाठ की तैयारियों और परिजनों के साथ मिल-बैठकर उत्सव मनाने में समय बीतेगा. माता और वरिष्ठ सदस्यों का विशेष स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. आज शांत मन से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना और उत्सव का हिस्सा बनना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी शांत कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठा और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की सराहना होगी. यदि आप रियल एस्टेट, प्रशासन, आर्किटेक्चर, आईटी, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टेंसी या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मधुर बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा. आज आप उत्सव के माहौल के बीच भी अपने महत्वपूर्ण पेशेवर दायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल के किसी भी आंतरिक तनाव को घर पर न लाएं.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, मिष्ठान, फल-फूल, घरेलू सजावट की वस्तुओं, वस्त्र और डेयरी उत्पादों के कारोबार में भारी बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत और स्थिर रहेगी. घरेलू सुख-सुविधाओं और धार्मिक आयोजनों पर धन व्यय हो सकता है, जिससे मन को आत्मिक संतोष मिलेगा. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्य मिलकर उत्सव की खुशियों को दोगुना करेंगे.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा-अर्चना करने से दांपत्य रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और मन में ताजगी बनी रहेगी. भक्तिमय वातावरण रहने से मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें माखन-मिश्री, पंजीरी, नीले या पीले पुष्प व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

मीन राशिफल शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

Meen Rashifal 4 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अष्टमी तिथि (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग (दोपहर 03:44 तक) का अद्भुत संयोग रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव (वृषभ राशि) में अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेगा. पराक्रम, साहस, भाई-बहनों और संचार के तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का यह पावन पर्व आपके आत्मविश्वास, सामाजिक संपर्कों के विस्तार, भाई-बहनों के सहयोग और आध्यात्मिक ऊर्जा को नई मजबूती प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी संवाद क्षमता का प्रभावी उपयोग करें, भाई-बहनों और परिवार के साथ मिलकर जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने कार्यों को पूरा करें. हर्षण योग के प्रभाव से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में उच्च स्थिति में होने से आज का दिन संपर्कों को सक्रिय रखने, धार्मिक आयोजनों में भाग लेने और भाई-बहनों के साथ मिलकर उत्सव की तैयारियां करने का रहेगा. सुबह से ही घर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा.

दोपहर के बाद पूजा-पाठ, सजावट और निकट संबंधियों से शुभकामनाओं के आदान-प्रदान में समय बीतेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता व मिलनसार स्वभाव की सराहना होगी. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और भक्तिमय वातावरण का आनंद लेना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा होगी. यदि आप आईटी, मीडिया, लेखन, प्रशासन, बैंकिंग, टेलीकॉम, कंसल्टेंसी, कला या जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा उच्च अधिकारियों का सकारात्मक रुख बना रहेगा. आज आप उत्सव के माहौल के बीच भी अपने पेशेवर उत्तरदायित्वों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन सामग्री, मिष्ठान, फल-फूल, वस्त्र, कलात्मक वस्तुओं और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के व्यापार में भारी बिक्री देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत और संतुलित रहेगी. व्यापारिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और नए व्यावसायिक संपर्कों से लाभ के अवसर मिलेंगे. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर परिवार में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. भाई-बहनों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा-अर्चना करने से रिश्ते में आध्यात्मिक मिठास और आपसी विश्वास प्रगाढ़ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा व ताजगी बनी रहेगी. मन में भक्ति और प्रसन्नता रहने से मानसिक तनाव दूर होगा. यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं, तो पर्याप्त जल और फलाहार का सेवन करें ताकि शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे. खान-पान में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखें.

मीन राशि का आज का उपाय (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण (लड्डू गोपाल) का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें, उन्हें पीले पुष्प, माखन-मिश्री, पंजीरी व तुलसी दल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:54 से 12:45 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.