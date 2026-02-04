हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 4 Feb 2026: मेष से मीन राशि तक आज 12:35 के बाद रहें सतर्क! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 Feb 2026: मेष से मीन राशि तक आज 12:35 के बाद रहें सतर्क! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 Feb 2026: आज दोपहर 12:35 के बाद राहु काल और अतिगंड योग का खतरनाक संयोग बन रहा है. सावधान! मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए भारी है समय, भूलकर भी न करें ये 1 काम वरना होगा बड़ा नुकसान.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Feb 2026 06:21 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: 4 फरवरी 2026, बुधवार का दैनिक राशिफल पंचांग आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण पर तैयार किया गया है. आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अतिगंड योग और सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर दिन की मानसिकता, निर्णय क्षमता और व्यवहार को सीधे प्रभावित कर रहा है.

यह दिन आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, भावनात्मक प्रतिक्रिया और नेतृत्व से जुड़े विषयों को प्रमुख बनाता है. दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक राहु काल रहने के कारण इस अवधि में जोखिम, बहस और जल्दबाज़ी से बचना आवश्यक है, जबकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं होने से बड़े निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी मानी जाती है.

इस राशिफल में मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, चंद्र गोचर और समय आधारित प्रभावों को व्यवहारिक जीवन करियर, धन, संबंध और स्वास्थ्य से जोड़कर स्पष्ट रूप से समझाया गया है. तो आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष (Aries), 4 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, प्रतिष्ठा और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेता है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपके भीतर नेतृत्व और अधिकार की भावना प्रबल रहेगी. आप चाहेंगे कि आपकी बात मानी जाए, लेकिन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और अतिगंड योग यह संकेत देते हैं कि आज जल्द प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह हो सकता है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन के पहले भाग में आराम, प्रशंसा और मान-सम्मान की चाह बढ़ाता है. सुबह का समय अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा, जहां आप अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं. लेकिन दोपहर के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज हो सकती है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह के टकराव, बहस या जोखिम भरे निर्णय से बचने का समय है. इस दौरान कही गई बात बाद में भारी पड़ सकती है. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए बड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी रहेगी.

करियर में आज नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन कठोर रवैया नुकसान कर सकता है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है, खासकर प्रतिष्ठा या दिखावे से जुड़े मामलों में. रिश्तों में अहं टकराव की वजह बन सकता है, इसलिए शब्दों में संयम रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द या रक्तचाप से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. नेतृत्व दिखेगा, संयम जरूरी.
Finance. अनियोजित खर्च से बचें.
Love. अहं पर नियंत्रण रखें.
Health. सिर दर्द, तनाव.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 1

वृषभ (Taurus), 4 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू संतुलन से जुड़ा है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से मन घर-परिवार और निजी मामलों की ओर अधिक जाएगा. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने भावनात्मक मुद्दों को उभार सकती है, जिससे भीतर बेचैनी महसूस हो सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुख-सुविधा और आराम की चाह बढ़ाता है. सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अतिगंड योग के कारण छोटी बातें भी बड़ी लग सकती हैं.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े किसी भी निर्णय को टालना बेहतर रहेगा.
आज अभिजीत मुहूर्त न होने से जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले अस्थिर परिणाम दे सकते हैं.

करियर में आज मन काम में कम लगेगा, इसलिए केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से घरेलू खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन अपेक्षाएं सीमित रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, छाती या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

Career. काम में स्थिरता रखें.
Finance. घरेलू खर्च बढ़ सकता है.
Love. भावनात्मक अपनापन.
Health. गला, पाचन.
Lucky Color. क्रीम
Lucky Number. 6

मिथुन (Gemini), 4 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन संवाद, सोच और निर्णय क्षमता को परखने वाला है. बुधवार होने से बुध का प्रभाव मजबूत रहेगा और चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपकी बातों में आत्मविश्वास दिखाई देगा. हालांकि अतिगंड योग चेतावनी देता है कि शब्दों में जल्दबाज़ी नुकसान कर सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सामाजिक संपर्क और बातचीत के लिए अनुकूल है. सुबह का समय मीटिंग, लेखन या बातचीत के लिए अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह का वादा, अनुबंध या संवेदनशील बातचीत करने से बचें.
आज अभिजीत मुहूर्त न होने से निर्णय लेते समय दोबारा सोच लेना जरूरी होगा.

करियर में संवाद से अवसर मिल सकता है. आर्थिक रूप से छोटे लेकिन व्यावहारिक लाभ संभव हैं. रिश्तों में स्पष्ट बातचीत गलतफहमी दूर कर सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

Career. संवाद से लाभ.
Finance. छोटे लाभ संभव.
Love. साफ बातचीत जरूरी.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

कर्क (Cancer), 4 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान और भावनात्मक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप अपने मूल्य और पहचान को लेकर अधिक सजग रहेंगे. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने भावनात्मक अनुभवों को फिर से सामने ला सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यह संकेत देता है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं है. सुबह का समय अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह की भावनात्मक बहस या निर्णय से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त न होने से धैर्य और प्रतीक्षा ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा.

करियर में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता आएगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें. रिश्तों में पुराने मुद्दों पर बातचीत संभव है. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी या भावनात्मक थकान रह सकती है.

Career. भूमिका स्पष्ट होगी.
Finance. खर्च पर नियंत्रण रखें.
Love. भावनात्मक संतुलन.
Health. नींद की कमी.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 2

सिंह (Leo), 4 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना मजबूत रहेगी. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, लेकिन अतिगंड योग चेतावनी देता है कि अहं में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

सुबह का समय निर्णय लेने के लिए बेहतर रहेगा. दोपहर के बाद टकराव की संभावना बढ़ सकती है. राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह के शक्ति संघर्ष या बहस से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त न होने से बड़े फैसले टालना ही समझदारी होगी.

करियर में नेतृत्व और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी. आर्थिक रूप से आमदनी और खर्च दोनों सक्रिय रहेंगे. रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन संवाद जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या तनाव महसूस हो सकता है.

Career. नेतृत्व की भूमिका.
Finance. आमदनी और खर्च दोनों.
Love. आकर्षण बढ़ेगा.
Health. तनाव, थकान.
Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo), 4 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन अंतरमुखी सोच और आत्मविश्लेषण का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप बाहरी शोर से दूरी बनाकर अपने भीतर के सवालों पर ध्यान देंगे. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने अनुभवों से सीख लेने का संकेत देती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान नियंत्रण में नहीं, स्वीकार्यता में भी होता है. सुबह का समय ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह की आलोचना या विवाद से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त न होने से धैर्य रखना सबसे बड़ा उपाय रहेगा.

करियर में पर्दे के पीछे किया गया काम भविष्य में लाभ देगा. आर्थिक रूप से बचत और योजना पर ध्यान दें. रिश्तों में भावनाएं भीतर रहेंगी, समय देने से स्थिति सुधरेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन या नर्वस सिस्टम संवेदनशील रह सकता है.

Career. तैयारी का समय.
Finance. बचत पर ध्यान.
Love. समय दें.
Health. पाचन, नसें.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

तुला (Libra), 4 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन सामाजिक संतुलन, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता से जुड़ा है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप लोगों के बीच अपनी छवि और भूमिका को लेकर अधिक सजग रहेंगे. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने संबंधों और अधूरे संवाद को फिर से सामने ला सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सामाजिक स्वीकार्यता और सराहना की इच्छा बढ़ाता है. सुबह का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, जहां बातचीत और विचार-विमर्श से रास्ते निकल सकते हैं. लेकिन दोपहर के बाद अतिगंड योग के कारण किसी बात को जरूरत से ज्यादा निजी तौर पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह के सार्वजनिक विवाद, कानूनी चर्चा या साझेदारी से जुड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए संतुलन और धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा रहेगा.

करियर में आज टीमवर्क और सहयोग से लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में बराबरी और सम्मान बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर या पीठ में थकान महसूस हो सकती है.

Career. सहयोग से काम बनेगा.
Finance. स्थिरता, खर्च पर नियंत्रण.
Love. संतुलन और सम्मान जरूरी.
Health. कमर, पीठ में थकान.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio), 4 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और आंतरिक दबाव से जुड़ा है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से करियर और सामाजिक पहचान को लेकर दबाव बढ़ सकता है. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि आपने अब तक जो निर्णय लिए हैं, वे सही दिशा में हैं या नहीं.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको नियंत्रण और अधिकार की भावना देता है, लेकिन अतिगंड योग चेतावनी देता है कि भावनात्मक कठोरता नुकसान कर सकती है.

राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह के प्रशासनिक, कानूनी या जोखिम भरे निर्णय से बचें.
आज अभिजीत मुहूर्त न होने से गोपनीयता और प्रतीक्षा ही बेहतर रणनीति रहेगी.

करियर में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, लेकिन पर्दे के पीछे काम करना अधिक लाभकारी होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में नियंत्रण की प्रवृत्ति टकराव ला सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान या तनाव संभव है.

Career. रणनीतिक पकड़ मजबूत.
Finance. स्थिरता बनी रहेगी.
Love. नियंत्रण से बचें.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. गहरा लाल
Lucky Number. 9

धनु (Sagittarius), 4 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण, सीख और आत्ममंथन का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप बड़े लक्ष्य और भविष्य की दिशा पर विचार करेंगे. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने अनुभवों से सीख लेने का अवसर देती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको विस्तार और आशावाद की ओर ले जाता है, लेकिन अतिगंड योग यह संकेत देता है कि जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय उलझन पैदा कर सकता है.
राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक यात्रा, कानूनी कागज़ या उच्च शिक्षा से जुड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा.
आज अभिजीत मुहूर्त न होने से धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा जरूरी है.

करियर में सीख और अनुभव से लाभ होगा, लेकिन तुरंत परिणाम न मांगें. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. रिश्तों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समाधान निकलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघ या कमर से जुड़ी परेशानी संभव है.

Career. सीख और अनुभव का दिन.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. संवाद से समाधान.
Health. कमर, जांघ में थकान.
Lucky Color. पीला
Lucky Number. 3

मकर (Capricorn), 4 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन साझेदारी, साझा जिम्मेदारियों और नियंत्रण से जुड़ा है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने समझौतों और आर्थिक विषयों को फिर से सामने ला सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुरक्षा और स्थिरता की चाह बढ़ाता है, लेकिन अतिगंड योग भावनात्मक असंतुलन पैदा कर सकता है. राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह का निवेश, ऋण या जोखिम भरा आर्थिक निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त न होने से दस्तावेज़ या समझौते में अतिरिक्त सावधानी जरूरी रहेगी.

करियर में स्थिर प्रगति होगी, लेकिन दबाव महसूस हो सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में व्यवहारिक दृष्टिकोण जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों या जोड़ों में दर्द संभव है.

Career. स्थिर प्रगति.
Finance. संतुलन बनाए रखें.
Love. व्यवहारिकता जरूरी.
Health. जोड़ों में दर्द.
Lucky Color. स्लेटी
Lucky Number. 10

कुंभ (Aquarius), 4 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन संबंधों, साझेदारी और सीमाओं को समझने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से दूसरे लोगों की भूमिका आपके जीवन में अधिक प्रभावी रहेगी. कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पुराने मतभेदों को फिर से उभार सकती है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मेल-मिलाप की संभावना देता है, लेकिन अतिगंड योग यह चेतावनी देता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. राहु काल दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 57 मिनट तक किसी भी तरह के विवाद, अनुबंध या सार्वजनिक बयान से बचें.

आज अभिजीत मुहूर्त न होने से संतुलन और दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. करियर में सहयोग से काम बनेगा. आर्थिक रूप से छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में दूरी या गलतफहमी संभव है. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और तनाव की समस्या रह सकती है.

Career. सहयोग से लाभ.
Finance. छोटे खर्च.
Love. दूरी संभव.
Health. नींद, तनाव.
Lucky Color. नीला
Lucky Number. 11

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 04 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
