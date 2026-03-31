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Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सिर्फ एक सामान्य मंगलवार नहीं है. सिंह में चंद्रमा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और भौम प्रदोष व्रत का पारण का मेल कई राशियों के जीवन में आकर्षण, धन, प्यार और प्रतिष्ठा की नई हलचल पैदा कर सकता है. किसी के लिए आज सोशल चमक का दिन है, किसी के लिए करियर में पहचान का, तो कुछ राशियों के लिए यह दिन खर्च, अहंकार, निवेश और रिश्तों में सावधानी की चेतावनी भी दे रहा है. जानिए 31 मार्च 2026 का आज का राशिफल.

मेष (Aries) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'सौन्दर्य, सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा' बढ़ाने वाला रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आज नक्षत्र बदलकर पूर्वा फाल्गुनी हो गया है. शुक्र के इस नक्षत्र और त्रयोदशी तिथि का संयोग आपको कलात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा. चूंकि आज भौम प्रदोष व्रत का पारण भी है, इसलिए साहस और धैर्य का संतुलन बना रहेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'रचनात्मक विकास' का है. पांचवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए वरदान है जो फिल्म, संगीत, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको अपनी किसी पुरानी हॉबी से धन लाभ हो सकता है. व्यापार में आज का दिन 'शानदार' रहेगा, विशेषकर विलासिता की वस्तुओं के काम में. धन के मामले में सावधानी रखें, क्योंकि राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान बड़े निवेश से नुकसान हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) नई प्लानिंग लॉन्च करने के लिए बेस्ट है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'रोमांचक' रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा भरता है, जिससे पार्टनर के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से खुश रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'आंखों' या 'पीठ के ऊपरी हिस्से' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Aesthetic & Chill' रहने वाली है. मंगलवार होने के बावजूद आप 'Work-Life Balance' को बखूबी मेंटेन करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने लुक और 'Vibe' पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Candid' फोटो या 'Creative' रील काफी वायरल हो सकती है. आज आप अपनी बातों से किसी भी महफिल की जान बन जाएंगे और आपकी 'Social Presence' टॉप पर होगी.

लकी कलर: गहरा लाल और गुलाबी

लकी नंबर: 9 और 6

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि है, जिसे 'भौम प्रदोष व्रत का पारण' कहा जाता है. कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति के लिए आज शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लाल फूल और शहद अर्पित करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके साहस में वृद्धि करेगा.

वृषभ (Taurus) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'घरेलू सुख और विलासिता' पर केंद्रित रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जिसका स्वामी शुक्र आपकी राशि का भी स्वामी है. यह स्थिति आपके लिए घर की सजावट, वाहन सुख और माता से लाभ के सुंदर संयोग बना रही है. त्रयोदशी तिथि (प्रदोष) होने से मानसिक शांति बनी रहेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'कंफर्ट जोन और ग्रोथ' का है. चौथे भाव का चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो इंटीरियर डिजाइनिंग, लग्जरी ऑटोमोबाइल, या रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस में बहुत आरामदायक माहौल मिलेगा. धन के मामले में आज का दिन 'खर्चीला लेकिन सुखद' रहेगा. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी भी कीमती सामान की खरीदारी से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) घर या ऑफिस के लिए नया फर्नीचर या गैजेट लेने के लिए बेस्ट है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'इमोशनल बॉन्डिंग' का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के साथ घर पर ही कोई रोमांटिक डिनर या मूवी नाइट प्लान कर सकते हैं. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से रिलैक्स रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'छाती' या 'फेफड़ों' में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Chill & Aesthetic Home-Vibe' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपने कमरे को 'Makeover' देने या अपने 'Self-Care' रूटीन पर ध्यान देने के मूड में रहेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी 'Comfort Zone' का आनंद लेने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Inside-look' या 'Cozy-space' वाली रील काफी वायरल हो सकती है. आज आप दिखावे से ज्यादा अपनी पर्सनल खुशी और 'Peace of Mind' को महत्व देंगे.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 6 और 2

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (प्रदोष) का व्रत है. अपनी सुख-समृद्धि के लिए आज शाम को शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं. हनुमान जी को लाल फूल और मीठा पान अर्पित करना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा. मंगलवार को मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएगा.

मिथुन (Gemini) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'साहस, संचार और रचनात्मक मेलजोल' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपकी संवाद शैली में गजब का आकर्षण और मिठास पैदा करेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके पराक्रम में वृद्धि और छोटे भाई-बहनों से सहयोग के सुंदर योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'नेटवर्किंग और कलात्मक अभिव्यक्ति' का है. तीसरे भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो मीडिया, राइटिंग, यूट्यूब, या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं. मंगलवार को आपके किसी आइडिया या प्रेजेंटेशन की खूब तारीफ होगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिर' रहेगा, लेकिन विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी भी कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) किसी नई पार्टनरशिप या मीटिंग के लिए सबसे प्रभावी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'खुशगवार और चुलबुला' रहने वाला है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या किसी सोशल इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं. अविवाहितों के लिए दोस्तों के जरिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'गले' या 'कंधों' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Social Butterfly & Creative Influencer' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Communication Skills' से किसी भी 'Vibe Check' को आसानी से क्लियर कर लेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने सोशल सर्कल में चर्चा का केंद्र बनाए रखेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Trendy' रील या 'Story' काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप दिखावे के बजाय अपनी असल 'Creative Voice' को दुनिया के सामने रखने में सफल होंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने पराक्रम और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र और लाल चंदन चढ़ाना आपकी वाणी दोष को दूर करेगा. मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त करेगा.

कर्क (Cancer) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'धन संचय, पारिवारिक सुख और मधुर वाणी' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके परिवार में उत्सव का माहौल बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके पारिवारिक विवादों को सुलझाने और पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'आर्थिक लाभ और नई संभावनाओं' का है. दूसरे भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो बैंकिंग, ज्वेलरी, खान-पान, या फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'समृद्ध' रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आप विलासिता और कपड़ों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी को उधार देने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) बैंक संबंधी जरूरी काम निपटाने के लिए सबसे सटीक समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'मधुरता और एकजुटता' लेकर आएगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण परिवार के साथ किसी फंक्शन या गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ आपके संबंध और गहरे होंगे, और आप साथ मिलकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक सुकून देगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'आंखों' या 'दांतों' में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Expensive & Sassy' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Personal Finance' को सॉर्ट करने या अपने 'Fashion-Game' को अपग्रेड करने के मूड में रहेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने लुक्स और 'Aesthetic Feed' पर काम करने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Foodie' स्टोरी या 'Shopping Haul' वाली रील काफी लाइक्स बटोर सकती है. आज आप दिखावे से ज्यादा अपनी 'Quality of Life' एन्जॉय करने पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: क्रीम और केसरिया

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का विशेष योग है. अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए आज हनुमान जी को लाल फूल और मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और शहद चढ़ाना आपके वाणी दोष को दूर करेगा और धन के मार्ग खोलेगा. मंगलवार को ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना आपके पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाएगा.

सिंह (Leo) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'चमक, आत्मविश्वास और शाही अंदाज़' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और सम्मोहन पैदा करेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपको नेतृत्व करने की शक्ति देगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'लीडरशिप और रिकग्निशन' का है. प्रथम भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए वरदान है जो अभिनय, राजनीति, मैनेजमेंट, या किसी भी रचनात्मक संस्था के प्रमुख हैं. मंगलवार को आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. धन के मामले में आज का दिन 'बेहतरीन' रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आप ब्रांडेड चीजों और अपनी इमेज को बेहतर बनाने पर बड़ा खर्च कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान अहंकार में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान संभालने के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'मैग्नेटिक और पैशनेट' रहने वाला है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर कोई आपकी ओर खिंचा चला आ सकता है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से 'हाई' रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'सिरदर्द' या 'हृदय क्षेत्र' में हल्की गर्मी (एसिडिटी) महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy & Royalty' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Presence' से कमरे का माहौल बदल देंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Fit' और 'Glow' पर काम करने के लिए मजबूर करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'OOTD' या 'Self-Confidence' वाली पोस्ट काफी ट्रेंड कर सकती है. आज आप किसी की परवाह किए बिना अपनी 'Vibe' को पूरी तरह एन्जॉय करेंगे और 'Alpha' मोड में रहेंगे.

लकी कलर: सुनहरा और गहरा लाल

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने तेज और प्रभाव की वृद्धि के लिए आज हनुमान जी को लाल लंगोट या लाल झंडा अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाना आपके भाग्य को प्रबल करेगा. मंगलवार को 'हनुमान बाहुक' का पाठ करना आपके सभी शारीरिक कष्टों और शत्रुओं का नाश करेगा.

कन्या (Virgo) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'आराम, विलासिता और खर्चों पर नियंत्रण' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपको अपनी सुख-सुविधाओं और बाहरी संबंधों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके पुराने विवादों को सुलझाने और मानसिक शांति पाने के लिए शुभ है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'विदेशी संपर्कों और कलात्मक निवेश' का है. बारहवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, या मनोरंजन जगत से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको किसी दूरस्थ स्थान से शुभ समाचार मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'खर्चीला' रहेगा; आप गैजेट्स या लग्जरी आइटम पर निवेश कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) चैरिटी या भविष्य की योजनाओं के लिए सबसे शांत और प्रभावी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'एकांत और आपसी समझ' का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के साथ भीड़भाड़ से दूर कहीं शांति से समय बिताना पसंद करेंगे. पुराने मित्रों से सोशल मीडिया के जरिए कोई सुखद संदेश मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ा सुस्त बना सकती है, और मंगलवार को आपको 'अनिद्रा' या 'पैरों में दर्द' की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Low-key & Boujee' रहने वाली है. मंगलवार को आप 'Self-Care' और 'Aesthetic Sleep' को प्राथमिकता देंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने वार्डरोब को अपग्रेड करने या किसी महंगे स्किनकेयर रूटीन पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Inside-Home' या 'Peaceful-Vibe' वाली स्टोरी काफी अटेंशन ग्रैब कर सकती है. आज आप दुनिया की भागदौड़ से कटकर अपनी 'Personal Space' को एन्जॉय करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: क्रीम और पेस्टल ग्रीन

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. मानसिक शांति और बाधाओं की मुक्ति के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल और सफेद फूल चढ़ाना आपके तनाव को दूर करेगा. मंगलवार को 'ऋणमोचक मंगल स्तोत्र' का पाठ करना आपके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा.

तुला (Libra) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'सामाजिक उत्सव, लाभ और यश' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज आपके राशि स्वामी शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपकी लोकप्रियता में चार चाँद लगाएगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने और प्रभावशाली लोगों से दोस्ती के बेहतरीन योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'प्रॉफिट और रिकग्निशन' का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र उन लोगों के लिए वरदान है जो फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन्स (PR) या लग्जरी रिटेल से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको किसी पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'समृद्ध' रहेगा; आपकी इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान सट्टेबाजी या लालच में आकर निवेश न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहने वाला है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप किसी पार्टी या गेट-टुगेदर का आकर्षण केंद्र रहेंगे. पार्टनर के साथ आपके संबंधों में नयापन आएगा और आप साथ मिलकर कोई लग्जरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'पिंडलियों' या 'एड़ियों' में हल्की थकान या खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Popular & Goals-Driven' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Social Battery' का पूरा इस्तेमाल करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Circle' में सबसे 'Well-dressed' और 'Talk of the town' बनाने में मदद करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Night-out' या 'Squad' वाली पोस्ट काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप अपनी मेहनत का फल एन्जॉय करने के मूड में रहेंगे और 'Work Hard, Party Harder' के मंत्र को फॉलो करेंगे.

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 6 और 8

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपनी आर्थिक उन्नति और ऐश्वर्य के लिए आज हनुमान जी को इत्र और लाल फूल अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मिश्री और दूध चढ़ाना आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा और सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा. मंगलवार को 'श्री सूक्त' का पाठ करना आपके लिए धन के स्थायी द्वार खोलेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'सत्ता, करियर में चमक और अधिकार' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके वर्कप्लेस पर आपके काम को 'ग्लैमर' और 'क्लास' प्रदान करेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपको अपने पेशेवर जीवन में बड़ी सफलता और उच्च अधिकारियों का सहयोग दिलाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'प्रोफेशनल ग्रोथ और रिकग्निशन' का है. दसवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए वरदान है जो मैनेजमेंट, एडवरटाइजिंग, लग्जरी गुड्स या सरकारी क्षेत्र के बड़े पदों पर हैं. मंगलवार को आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जा सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिर' रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आप अपने ऑफिस सेटअप या बिजनेस ब्रांडिंग पर खर्च कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी से कार्यस्थल पर तीखी बहस न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) प्रमोशन या नई नौकरी की बात आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'सोशल स्टेटस और रोमांस' का मिश्रण रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण पार्टनर आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा और आपके बीच आपसी सम्मान बढ़ेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी जोड़ी की सराहना होगी. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक ऊर्जा देगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'कमर' या 'रीढ़ की हड्डी' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Boss Baby & Visionary' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Personal Branding' और 'Professional Image' को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी 'Creativity' को 'Productivity' में बदलने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Work-Life' या 'Success' वाली पोस्ट काफी इंस्पायरिंग हो सकती है. आज आप फालतू के ड्रामे से दूर रहकर अपनी 'Authority' को इस्टैब्लिश करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: मरून और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 1

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए आज हनुमान जी को लाल लंगोट या लाल चोला अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लाल चंदन और शहद चढ़ाना आपके शत्रुओं को शांत करेगा और तरक्की के द्वार खोलेगा. मंगलवार को 'हनुमान अष्टक' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

धनु (Sagittarius) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'भाग्य, धर्म और रचनात्मक विस्तार' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपकी धार्मिक यात्राओं और उच्च शिक्षा में विलासिता और सुख का पुट भरेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके भाग्य को प्रबल करने और गुरुओं के मार्गदर्शन से लाभ के सुंदर योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'ग्लोबल एक्सपोज़र और क्रिएटिव ग्रोथ' का है. नौवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो उच्च शिक्षा, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या प्रकाशन जगत से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको किसी विदेशी प्रोजेक्ट या दूरस्थ यात्रा से धन लाभ हो सकता है. आर्थिक रूप से आज का दिन 'बेहतरीन' रहेगा; भाग्य के सहारे आपको अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी कानूनी दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) किसी लंबी यात्रा की शुरुआत या नए कोर्स में दाखिले के लिए सबसे अच्छा है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'मैग्नेटिक और इंस्पायरिंग' रहने वाला है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या किसी सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की यात्रा का प्लान बना सकते हैं. पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनकी कोई सलाह आज आपके बहुत काम आएगी. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'जांघों' या 'कूल्हों' में मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Explorer & High-Value' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Knowledge' और 'Aesthetics' के तालमेल से सबको प्रभावित करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी रूट्स और कल्चर को एक 'Cool' तरीके से पेश करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Travel-Vibe' या 'Wisdom-Talk' वाली रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप दिखावे से दूर रहकर अपनी 'Inner Growth' और 'Experience' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: केसरिया और पीला

लकी नंबर: 3 और 9

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आज हनुमान जी को तुलसी की माला और बूंदी का प्रसाद अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर हल्दी और गंगाजल चढ़ाना आपके ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करेगा. मंगलवार को 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके लिए धन और सुख के द्वार खोलेगा.

मकर (Capricorn) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'गहन शोध, परिवर्तन और पैतृक लाभ' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो इस कठिन भाव में भी आपको कुछ 'अचानक मिलने वाली सुखद खबर' या गुप्त धन का लाभ दे सकता है. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा और पुरानी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'एनालिसिस और इनवेस्टिगेशन' का है. आठवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च, या ज्योतिष से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको अचानक कोई रुका हुआ बोनस या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'संभलकर चलने' का है; शुक्र के प्रभाव से आप गुप्त रूप से किसी बड़ी विलासिता वाली वस्तु पर निवेश कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) बैंक और लोन संबंधी कामों के लिए सबसे सुरक्षित समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'गहराई और गोपनीयता' का रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण पार्टनर के साथ आपके संबंध अधिक भावनात्मक और इंटेंस होंगे. ससुराल पक्ष से कोई उपहार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ी मानसिक बेचैनी दे सकती है, और मंगलवार को आपको 'जोड़ों के दर्द' या 'हार्मोनल असंतुलन' के प्रति सावधान रहना चाहिए. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mysterious & Dark Academia' रहने वाली है. मंगलवार को आप 'Self-Discovery' और गहरे विषयों को समझने के मूड में रहेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Glow-up' के गुप्त प्लान्स पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Deep-Thought' वाली स्टोरी या 'Sultry' फोटो काफी चर्चा बटोर सकती है. आज आप अपनी पर्सनल लाइफ को 'Private' रखते हुए अपनी सफलता से शोर मचाने पर यकीन करेंगे.

लकी कलर: डार्क ब्लू और चारकोल ग्रे

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. जीवन के संकटों और बाधाओं को दूर करने के लिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल और गंगाजल चढ़ाना आपके अज्ञात भय को समाप्त करेगा. मंगलवार को 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा.

कुंभ (Aquarius) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'साझेदारी, सामाजिक छवि और मधुर संबंध' का रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके दांपत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में विलासिता और प्रेम का संचार करेगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'पब्लिक डीलिंग और कोलाबरेशन' का है. सातवें भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो विज्ञापन, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन रिटेल या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं. मंगलवार को आपको किसी नए और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यापारिक अनुबंध (Contract) करने का मौका मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'लाभकारी' रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आप विलासिता और दिखावे पर बड़ा खर्च कर सकते हैं. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप मीटिंग के लिए सबसे प्रभावी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'बेहद रोमांटिक और यादगार' रहने वाला है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण जीवनसाथी के साथ संबंधों में गजब की ताजगी आएगी. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज किसी विवाह समारोह या सोशल इवेंट में आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'किडनी' या 'मूत्र मार्ग' से संबंधित हल्की समस्या या डिहाइड्रेशन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Socially Lit & Aesthetic Couple-Goals' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Social Battery' का पूरा इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों या पार्टनर के साथ 'Vibe-Check' करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Grooming' और 'Style Statement' पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Dinner-date' या 'OOTD' रील काफी लाइक्स बटोर सकती है. आज आप अपनी 'Visual Identity' और 'Relationships' को फ्लॉन्ट करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने रिश्तों और सुखों की वृद्धि के लिए आज हनुमान जी को इत्र और लाल फूल अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मिश्री और शहद चढ़ाना आपके शुक्र और मंगल के तालमेल को बेहतर करेगा. मंगलवार को 'राम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करना आपके जीवन की सभी बाधाओं और नकारात्मकता का नाश करेगा.

मीन (Pisces) - मंगलवार, 31 मार्च 2026

मंगलवार का दिन आपके लिए 'प्रतिस्पर्धा में विजय, अनुशासन और स्वास्थ्य' पर केंद्रित रहेगा. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. आज शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके कार्यक्षेत्र के तनाव को कम करेगा और शत्रुओं पर आपकी 'सॉफ्ट पावर' (मधुर व्यवहार) के जरिए विजय दिलाएगा. त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत का पारण का संयोग आपके पुराने रोगों और कर्जों से मुक्ति के द्वार खोलेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर मंगलवार का समय 'सर्विस और एफिशिएंसी' का है. छठे भाव का चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो चिकित्सा, कानून, इवेंट मैनेजमेंट या लग्जरी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं. मंगलवार को दफ्तर में आपके विरोधी आपकी कार्यकुशलता के आगे नतमस्तक होंगे. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिर' रहेगा; पुराने अटके हुए बिल या बीमा (Insurance) का पैसा मिल सकता है. राहु काल (दोपहर 03:32 से 05:05) के दौरान किसी अनजान व्यक्ति के साथ वित्तीय सौदा न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:50) बैंक से जुड़े कार्यों या इंटरव्यू के लिए सबसे सटीक समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में मंगलवार का दिन 'सहयोग और सेवा' का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आप पार्टनर के स्वास्थ्य या उनकी जरूरतों पर ध्यान देंगे, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार या उपहार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगी, लेकिन मंगलवार को आपको 'पाचन' या 'कमर के निचले हिस्से' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. मंगलवार को उत्तर की यात्रा अनिवार्य हो तो 'गुड़' खाकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Glow-up & Discipline' रहने वाली है. मंगलवार को आप अपनी 'Daily Routine' को बहुत ही 'Aesthetic' और प्रोडक्टिव तरीके से सेट करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Fitness Goals' और 'Skin Care' पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर मंगलवार को आपकी कोई 'Morning Routine' या 'Workout Motivation' वाली रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप फालतू के 'Drama' से दूर रहकर अपनी 'Peace' और 'Professionalism' को फ्लॉन्ट करेंगे.

लकी कलर: हल्का पीला और सफेद

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (भौम प्रदोष व्रत का पारण व्रत पारण):

मंगलवार को त्रयोदशी तिथि (भौम प्रदोष व्रत का पारण) का पावन अवसर है. अपने रोगों और शत्रुओं के नाश के लिए आज हनुमान जी को लाल फूल और चने का भोग अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जौ और जल चढ़ाना आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा. मंगलवार को 'हनुमान चालीसा' का 7 बार पाठ करना आपके आत्मविश्वास को अजेय बना देगा.

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