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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 31 August 2026: वृषभ को आर्थिक लाभ, मिथुन को काम में मिल सकता है बड़ा मौका

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: वृषभ को आर्थिक लाभ, मिथुन को काम में मिल सकता है बड़ा मौका

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: आज का राशिफल विशेष है. कजरी तीज और हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर मीन राशि में चंद्रमा-शनि का मेष से मीन तक करियर, धन और रिश्तों पर असर जानें।

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Aug 2026 07:32 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज सोमवार 31 अगस्त 2026 को कजरी तीज और हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक ही दिन रखा जाएगा. चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जहां शनि पहले से मौजूद है. यह स्थिति किसी राशि को आर्थिक और पेशेवर मामलों में आगे बढ़ने का संकेत दे रही है तो किसी को खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी.

वृषभ को आय और संपर्कों से मदद मिल सकती है. मिथुन के लिए करियर महत्वपूर्ण रहेगा. वहीं, मेष को अनियोजित खर्च से बचना चाहिए. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन धर्म-कर्म, व्रत-पूजन, परोपकार और मानसिक शांति के लिए अत्यंत पावन रहेगा. हालांकि, दिन के समय व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक खर्चों और मानसिक चिंताओं से बचें; भगवान गणेश और भगवान शिव-माता पार्वती की आराधना से सभी विघ्न दूर होंगे.

यह भी पढ़ें- बड़ा पद और अच्छी सैलरी, फिर भी अचानक इस्तीफा क्यों? कुंडली में छिपा होता है संकेत

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश व शिव-गौरी की कृपा से पारिवारिक सुख बढ़ेगा; बजट और स्वास्थ्य पर संयम रखें.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के द्वादश भाव में रहने से आज का दिन आध्यात्मिक साधना, व्रत-त्योहार के नियमों का पालन करने और अपनी दिनचर्या को शांत रखने का रहेगा. सुबह के समय पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में मन लगेगा.

दोपहर के बाद दूर रहने वाले परिजनों या मित्रों से शुभ समाचार मिल सकता है. पेंडिंग कागजी कार्यों या जरूरी बिलों के निपटारे में व्यस्तता रहेगी. आज जल्दबाजी में कोई बड़ी प्रतिक्रिया देने से बचें और शांत चित्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता और ईमानदारी से निभाएं. यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, शिक्षण, अस्पताल, लीगल या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रखें और कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति से दूर रहें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. किसी नए प्रोजेक्ट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरी योजना की समीक्षा कर लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, पूजन सामग्री, उपहार व दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य से बेहतर गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन पर्व-त्योहार, दान-पुण्य और घरेलू आवश्यकताओं पर धन व्यय हो सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन अवसर पर घर-परिवार में मांगलिक और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का आपसी स्नेह मन को प्रसन्नता देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन उपवास या दिनभर की व्यस्तता के कारण सिर में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (यदि उपवास में संभव हो), सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मेष राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें तथा शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: लाल और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 9
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती व गणेश जी की आराधना करें, बजट पर नियंत्रण रखें तथा पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द बनाए रखें.

वृषभ राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी है. चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और लाभ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आय के नए अवसर तलाशने, सामाजिक संपर्कों के विस्तार और पारिवारिक खुशहाली के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. हालांकि, अति-उत्साह में फिजूलखर्ची से बचें; गणेश जी और शिव-गौरी की कृपा से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती व गणेश जी के आशीर्वाद से आर्थिक लाभ और पारिवारिक सौहार्द में वृद्धि होगी.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में रहने से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, मांगलिक उत्सवों और मनोकामनाओं की पूर्ति का रहेगा. सुबह के समय पर्व-त्योहार के पूजन और परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान में मन लगेगा.

दोपहर के बाद किसी वरिष्ठ मित्र, मार्गदर्शक या बड़े भाई-बहन से आर्थिक या व्यक्तिगत मामलों में उपयोगी सलाह मिल सकती है. समाज और कुटुंब में आपका सम्मान बढ़ेगा. आज सकारात्मक सोच और भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और टीम भावना की सराहना होगी. यदि आप मीडिया, कला, डिजाइनिंग, आईटी, बैंकिंग, जनसंपर्क या परामर्श क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के लिए प्रयासरत हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, वस्त्र, मिष्ठान्न, उपहार और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री में अच्छी तेजी लेकर आएगा. पुराने व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतोषजनक रहेगी. पर्व-त्योहार और दान-पुण्य पर धन व्यय होगा, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में उत्सव, आनंद और भक्तिमय माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों का आपसी स्नेह और सहयोग मन को प्रसन्न करेगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अत्यंत मधुर रहेगा; व्रत-पूजन में परस्पर सहयोग दांपत्य रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं व भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, उपवास या भागदौड़ के कारण शाम को पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं (उपवास के नियमों के अनुसार), फलाहार संतुलित रखें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और अक्षत अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 6
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, आर्थिक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखें तथा परिजनों के साथ प्रेमपूर्वक समय बिताएं.

मिथुन राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और कर्म भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और भविष्य की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. शिव-पार्वती और भगवान गणेश की कृपा से आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी व गणेश जी के पूजन से करियर में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी और सामाजिक साख बढ़ेगी.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में होने से आज का दिन कर्मक्षेत्र में समर्पण, नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन और पिता व वरिष्ठों के सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय मांगलिक अनुष्ठान और व्रत-पूजन से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

दोपहर के बाद पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण कागजी औपचारिकताओं को व्यवस्थित करने में तेजी आएगी. समाज और परिवार में आपकी कार्यशैली का सम्मान होगा. आज अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना और शांत चित्त होकर काम करना सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिल सकती है. यदि आप प्रबंधन, प्रशासन, मीडिया, आईटी, बैंकिंग, शिक्षण या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. यदि पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत चल रही है, तो सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, मिष्ठान्न, वस्त्र, उपहार और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ने से अच्छा मुनाफा होगा. सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े अनुबंधों में गति आएगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी वाले जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य जीवन को और सुखद बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र व व्यस्तताओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल/फलाहार लें (उपवास के नियमों के अनुसार), हल्का व सुपाच्य भोजन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, करियर से जुड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करें तथा वाणी में मधुरता बनाए रखें.

कर्क राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Kark Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और भाग्य भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन वैचारिक स्पष्टता, आध्यात्मिक उन्नति, भाग्य का संबल पाने और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत पावन व फलदायी रहेगा. शिव-पार्वती और भगवान गणेश की कृपा से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की कृपा से आध्यात्मिक सुख व पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा; बड़ों के आशीर्वाद से भाग्य का साथ मिलेगा.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में रहने से आज का दिन आत्ममंथन, गुरुजनों के मार्गदर्शन, धार्मिक साधना और दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का रहेगा. सुबह के समय पर्व-त्योहार के पूजन, व्रत-अनुष्ठान और परोपकार में मन लगेगा.

दोपहर के बाद किसी मांगलिक कार्य, उच्च अध्ययन या दूरस्थ संपर्कों से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलेगी. समाज और परिवार में आपके विचारों का आदर होगा. आज शांत चित्त रहकर अपने आध्यात्मिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक समझ, अनुभव और निष्ठा की सराहना होगी. यदि आप शिक्षण, शोध, मीडिया, आईटी, प्रशासन, परामर्श (Consulting) या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या प्रशिक्षण की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी वस्तुओं, पूजन सामग्री, मिष्ठान्न, वस्त्र, उपहार और परामर्श से जुड़े कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. बाजार में आपकी विश्वसनीयता मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और अनुकूल रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन अवसर पर घर-परिवार में भक्ति, आनंद और उत्सव का वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों और पितातुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अत्यंत मधुर रहेगा; व्रत-पूजन में परस्पर सहयोग दांपत्य रिश्ते में प्रेम और विश्वास को और गहरा बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, उपवास या दिनभर की व्यस्तता के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान या भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में जल/फलाहार लें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक आहार अपनाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कर्क राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 2
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, बड़ों का आशीर्वाद लें तथा पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द व मधुरता बनाए रखें.

सिंह राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Singh Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आध्यात्मिक साधना, मंत्र जप, आत्ममंथन और स्वास्थ्य व बजट पर विशेष ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. शिव-पार्वती और भगवान गणेश की आराधना से मानसिक संशय और विघ्न दूर होंगे.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की आराधना से मानसिक शांति मिलेगी; स्वास्थ्य, खान-पान और दैनिक बजट को संतुलित रखें.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में संचरण करने से आज का दिन दैनिक कार्यों को सजगता से पूरा करने, पूजा-पाठ और आत्म-अवलोकन का रहेगा. सुबह के समय मांगलिक अनुष्ठान, व्रत के नियमों और परोपकार में मन लगेगा.

दोपहर के बाद बीमा, टैक्स, बैंकिंग या गोपनीय कागजी कार्यों को व्यवस्थित करने में प्रगति होगी. आज अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के वाद-विवाद या दूसरों के मामलों में दखल देने के बजाय महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पूरा करने में लगाएं. व्यावहारिक और शांत दृष्टिकोण आपके लिए सर्वाधिक हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सतर्कता और एकाग्रता से निभाएं. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, ऑडिट, तकनीकी सेवाओं या गुप्त सूचनाओं से जुड़े कार्यों में हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखें. कार्यस्थल पर गॉसिप या आंतरिक राजनीति से पूरी तरह दूर रहें. किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले उसकी पूरी रूपरेखा समझ लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक लेन-देन और पुराने बकाए की समीक्षा करने का रहेगा. त्योहार से जुड़ी सामग्रियों और सेवा क्षेत्र के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें; पर्व-त्योहार और पूजन सामग्री पर धन व्यय हो सकता है. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. अचानक आने वाले खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए बजट का पालन करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन अवसर पर घर-परिवार में भक्ति और सौहार्द का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों का आपसी सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य संबंधों में प्रेम और विश्वास को मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी छोटी बात को तूल देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, भारीपन या हल्की मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें (उपवास के नियमों के अनुसार), पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें, वाहन सावधानी से चलाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: नारंगी और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 1
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, स्वास्थ्य व बजट का ध्यान रखें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से खुद को दूर रखें.

कन्या राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन दांपत्य जीवन में मधुरता, साझेदारी के कार्यों में अनुशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. भगवान शिव-माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी व गणेश जी के आशीर्वाद से वैवाहिक व साझेदारी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; सामाजिक दायरे में सम्मान बढ़ेगा.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से आज का दिन टीमवर्क, जनसंपर्क और पारिवारिक उत्सवों में भाग लेने का रहेगा. सुबह के समय व्रत-पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और घर की व्यवस्था में मन लगेगा.

दोपहर के बाद जीवनसाथी या व्यावसायिक साझीदार के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हो सकती है. ग्राहकों और शुभचिंतकों के साथ संवाद स्थापित करने में सफलता मिलेगी. आज विनम्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता, संवाद शैली और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लीगल कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, मीडिया, आईटी, प्रबंधन, ऑडिट या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. संयुक्त प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी वस्तुओं, मिष्ठान्न, वस्त्र, आभूषण, उपहार और दैनिक उपभोग की सामग्रियों की बिक्री में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है, लेकिन जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक फलाहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: हरा और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 5
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, जीवनसाथी का सम्मान करें तथा पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द बनाए रखें.

तुला राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Tula Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और षष्ठ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर बढ़त बनाने, लंबित कार्यों को व्यवस्थित करने और अनुशासन से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. भगवान शिव-पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से दैनिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की आराधना से सेहत व कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी; दिनचर्या और बजट को संतुलित रखें.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आज का दिन दैनिक जिम्मेदारियों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और मांगलिक कार्यों में भाग लेने का रहेगा. सुबह के समय व्रत-पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और घर की व्यवस्था में मन लगेगा.

दोपहर के बाद कानूनी, कागजी या लंबित प्रशासनिक कार्यों को गति देने में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में किसी की व्यर्थ की आलोचना या गॉसिप से दूर रहें. आज शांत रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना आपके मानसिक सुकून को बनाए रखेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपनी कार्यकुशलता और समस्या-निवारण क्षमता साबित करने का रहेगा. यदि आप लीगल, सेवा क्षेत्र, आईटी, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, मेडिकल या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

सहकर्मियों और अधीनस्थों का सामान्य सहयोग बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में स्पष्टता और विनम्रता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, मिष्ठान्न, परिधान, पूजन सामग्री और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. सेवा उद्योग से जुड़े जातकों को नए अनुबंध मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति पर बड़ा वित्तीय भरोसा करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते में प्रगाढ़ता और विश्वास लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद स्पष्ट व सौम्य रखें और व्यर्थ की शंकाओं को जगह न दें.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें; उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण पेट में भारीपन, गैस या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल/फलाहार लें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक आहार अपनाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला
  • शुभ अंक: 6
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, लंबित कार्यों को निपटाएं तथा व्यर्थ के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

वृश्चिक राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन बौद्धिक कार्यों, गंभीर विषयों के अध्ययन, रणनीतिक योजनाओं और संतान पक्ष से सुख-संतोष प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. शिव-पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से ज्ञान व रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की कृपा से संतान व शिक्षा से जुड़े मामलों में शुभता बढ़ेगी; अपनी रचनात्मक क्षमताओं को सही दिशा दें.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में रहने से आज का दिन नई सोच, सीखने की प्रवृत्ति और पर्व-त्योहार के आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय व्रत-पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और परोपकार में मन लगेगा.

दोपहर के बाद संतान या परिवार के युवा सदस्यों के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा. अध्ययन, शोध और लेखन से जुड़े कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी. आज शांत चित्त होकर अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और भावनाओं के आवेग में आकर कोई बड़ा फैसला न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, समस्या-समाधान क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना होगी. यदि आप शोध, मीडिया, लेखन, कला, आईटी, शिक्षण, डिजाइनिंग या वित्तीय विश्लेषण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि आप किसी नए विचार या प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, उपहार, परिधान, पूजन सामग्री और परामर्श से जुड़े व्यवसायों में अच्छी ग्राहकी और मुनाफा देखने को मिलेगा.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतुष्टि मिल सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ रहेगा; व्रत-पूजन में परस्पर सहयोग रिश्ते को मधुर बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण पेट में हल्की गैस, एसिडिटी या पाचन में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (उपवास के नियमों के अनुसार), हल्का व सुपाच्य फलाहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: लाल और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 9
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, संतान व परिवार के साथ समय बिताएं तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

धनु राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं, माता की सेवा, धार्मिक अनुष्ठानों और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए अत्यंत पावन रहेगा. भगवान शिव-माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से गृहस्थ जीवन में सौहार्द और खुशहाली बढ़ेगी.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की आराधना से पारिवारिक सुख बढ़ेगा; माता के सान्निध्य और घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से आज का दिन घर-परिवार, व्रत-त्योहार की व्यवस्था और आंतरिक सुकून के लिए समर्पित रहेगा. सुबह के समय माता और घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर पूजा-पाठ करने से मन को शांति मिलेगी.

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और जरूरी घरेलू दायित्वों को पूरा करने में तेजी आएगी. गृह-सज्जा या परिवार की सुख-सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. आज शांत चित्त रहकर अपनों के साथ समय बिताना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को शांत मन और समर्पण के साथ पूरा करें. यदि आप रियल एस्टेट, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षा, आर्किटेक्चर या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके सुझावों और अनुभव का सम्मान होगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में स्पष्टता और विनम्रता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या अनावश्यक तनाव से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, मिष्ठान्न, वस्त्र, उपहार, निर्माण सामग्री और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छी गति देखने को मिलेगी. स्थानीय ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी, दान-पुण्य और घरेलू जरूरतों पर धन व्यय हो सकता है. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में कागजातों की जांच-पड़ताल अवश्य करें. किसी भी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में भक्ति, आनंद और उत्सव का वातावरण रहेगा. माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अत्यंत मधुर रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते में प्रेम और विश्वास को और गहरा बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन उपवास या दिनभर की व्यस्तता के कारण छाती में भारीपन, गैस, एसिडिटी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक फलाहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: पीला और सफेद
  • शुभ अंक: 3
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, माता का आशीर्वाद लें तथा घरेलू जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक पूरा करें.

मकर राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Makar Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां आपकी राशि के स्वामी शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और पराक्रम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आपके आत्मविश्वास, सक्रियता, संपर्कों के विस्तार और भाई-बहनों के साथ सौहार्द बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. भगवान शिव-पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ेगा; संचार कौशल और संपर्कों के सहयोग से सफलता मिलेगी.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में रहने से आज का दिन संपर्कों को मजबूत करने, मांगलिक उत्सवों में भाग लेने और भाई-बहनों के साथ समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय पर्व-त्योहार के व्रत-पूजन, मंत्र जप और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.

दोपहर के बाद पेंडिंग कॉल्स, संदेशों और कागजी औपचारिकताओं को तेजी से निपटाने में सफलता मिलेगी. आपके साहस और कार्यकुशलता की सराहना होगी. आज सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहना सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, तार्किक क्षमता और समय प्रबंधन की सराहना होगी. यदि आप आईटी, मीडिया, लेखन, प्रशासन, बैंकिंग, टेलीकॉम या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट और शालीन तरीके से रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, उपहार, मिष्ठान्न, वस्त्र और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में अच्छी ग्राहकी और लाभ देखने को मिलेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्थानीय संपर्कों से नए ग्राहक जुड़ेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदे में न पड़ें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते में प्रगाढ़ता लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव अथवा थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल/फलाहार लें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक आहार अपनाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: नीला और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 8
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, भाई-बहनों का सहयोग करें तथा अपनी संवाद शैली में मधुरता बनाए रखें.

कुंभ राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (मीन राशि) में संचरण कर रहा है, जहां आपकी राशि के स्वामी शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और धन भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन संचित धन के प्रबंधन, पारिवारिक सौहार्द, वाणी के प्रभावी उपयोग और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. भगवान शिव-पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से कुटुंब में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी.

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की कृपा से आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सौहार्द मजबूत होगा; वाणी में मधुरता बनाए रखें.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में संचरण करने से आज का दिन वित्तीय प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने, घरेलू बजट की समीक्षा और परिजनों के साथ भक्तिमय वातावरण में समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय पर्व-त्योहार के पूजन, व्रत के नियमों और परोपकार में मन लगेगा.

दोपहर के बाद अपनी आर्थिक योजनाओं, निवेश और पेंडिंग हिसाब-किताब को निपटाने में गति आएगी. कुटुंब में आपकी बातों का मान-सम्मान बढ़ेगा. आज यथार्थवादी सोच अपनाना और अनावश्यक व्यय से बचना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, गंभीर सोच और वाणी के प्रभाव की सराहना होगी. यदि आप फाइनेंस, बैंकिंग, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षण या परामर्श (Consulting) क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय विनम्रता और स्पष्टता रखें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से दूर रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, मिष्ठान्न, उपहार, परिधान और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छी ग्राहकी और नकदी प्रवाह (Cash Flow) देखने को मिलेगा. दैनिक बिक्री में मजबूती आएगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी और दान-पुण्य पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में भक्ति, आनंद और उत्सव का वातावरण रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते में प्रगाढ़ता और विश्वास लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन उपवास या खान-पान में अनियमितता के कारण दांतों, गले में संवेदनशीलता या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक फलाहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

  • शुभ रंग: नीला और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 8
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें तथा वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

मीन राशिफल सोमवार, 31 अगस्त 2026

Meen Rashifal 31 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (सुबह 08:53 तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि), रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा. आज कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी (हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण कर रहा है, जहां शनि देव के साथ युति बनी हुई है. कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर और लग्न भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आत्ममंथन, आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास, मानसिक शांति और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए अत्यंत पावन रहेगा. भगवान शिव-माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मन के संशय दूर होंगे. 

आज का मुख्य संकेत: कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-गौरी और गणेश जी की आराधना से मानसिक संबल मिलेगा; अपनी प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के लग्न भाव में संचरण करने से आज का दिन आत्म-अवलोकन, व्रत-अनुष्ठान और अपनी जीवनशैली को अनुशासित करने का रहेगा. सुबह के समय मांगलिक कार्यों, मंत्र जप और पूजा-पाठ में मन लगेगा. 

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और जरूरी पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में गति आएगी. समाज और परिवार में आपकी गंभीर और संतुलित सोच का सम्मान होगा. आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और शांत चित्त होकर काम करना आपके लिए सर्वाधिक हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, गंभीरता और तार्किक क्षमता की सराहना होगी. यदि आप शोध, मीडिया, शिक्षण, परामर्श (Consulting), प्रशासन, कला या तकनीक से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य मजबूत बना रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या विचार पर काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए त्योहार से जुड़ी सामग्रियों, मिष्ठान्न, वस्त्र, पूजन सामग्री और उपहार से जुड़े व्यवसायों में अच्छी ग्राहकी और मुनाफा देखने को मिलेगा. दैनिक लेन-देन में निरंतरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी. धार्मिक कार्यों, त्योहार की खरीदारी, दान-पुण्य और व्यक्तिगत जरूरतों पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

कजरी तीज के पावन पर्व पर घर-परिवार में आनंद, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ रहेगा; व्रत-पूजन में एक-दूसरे का सहयोग दांपत्य रिश्ते को और मधुर बनाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और एक-दूसरे की भावनाओं व व्यस्तताओं का पूरा सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन उपवास या दिनभर की भागदौड़ के कारण सिर में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या आलस्य महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें (उपवास के नियमों के अनुसार), सात्विक फलाहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

सोमवार, कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक/लड्डू अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और शाम को चंद्रोदय (रात 08:25) के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें. 

  • शुभ रंग: पीला और सफेद
  • शुभ अंक: 3
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक 
  • आज की सावधानी: सुबह 07:34 से 09:09 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें. 

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज कजरी तीज व संकष्टी चतुर्थी पर शिव-पार्वती और गणेश जी की आराधना करें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व प्राथमिकताओं का ध्यान रखें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 31 Aug 2026 06:31 AM (IST)
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