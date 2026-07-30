Rashifal Today, 30 July 2026: आज आषाढ़ यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. गुरुवार, 30 जुलाई 2026 का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

आज चंद्रमा दिन-रात मकर राशि में संचार करेंगे और साथ ही रात तक 'आयुष्मान योग' व श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग बना रहेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज का दिन जहां मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए करियर, व्यापार और पद-प्रतिष्ठा में बड़ी सफलता लेकर आएगा, वहीं धनु और मीन राशि वालों पर देवगुरु की विशेष कृपा से आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे.

हालांकि, दोपहर 14:09 से 15:51 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण कुछ राशियों को बड़े निवेश और नए समझौतों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर और आयुष्मान योग के प्रभाव से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, सेहत, फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिहाज से आज गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है!

मेष राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरुजनों की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है. श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके दशम यानी कर्म भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण इस समय अवधि में महत्वपूर्ण कार्यों या नए समझौतों की शुरुआत करने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव (कर्म स्थान) में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देगा. आज दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी में किसी बड़े परिवर्तन या सहकर्मियों से विवाद में पड़ने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक और व्यापारिक विस्तार का संकेत दे रहा है. कर्म स्थान का चंद्रमा नई डील और व्यावसायिक योजनाओं को साकार करने में मदद करेगा. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर कदम उठाने का है. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा.

इस समय अवधि (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) में शेयर बाजार में बड़ा जोखिम लेने, नया दांव लगाने या बड़ा वित्तीय लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. घर का माहौल अनुशासित और सकारात्मक रहेगा. पिता और घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए निर्णय लेने में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा और शाम का समय परिवार के साथ आनंदपूर्वक व्यतीत होगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों पर एकाग्र रहने का है. गुरुवार का दिन और आयुष्मान योग आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा. यदि आप किसी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या करियर ओरिएंटेड गतिविधियों में लगे हैं, तो आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय अपनी स्किल्स को निखारने में समय लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक काम के कारण शाम को घुटनों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त पानी पीएं और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: पीला, लाल

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें. भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं. इससे आपके कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा.

वृषभ राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के भाव (मकर राशि) यानी नवम भाव में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और कार्यक्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. आज भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का मार्गदर्शन व प्रोत्साहन प्राप्त होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी में किसी बड़े परिवर्तन या जोखिम भरे फैसलों से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल और नए अवसर प्रदान करने वाला रहेगा. भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको लंबी अवधि के व्यावसायिक समझौतों में सफलता दिलाएगा. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन लाभप्रद और दूरगामी निवेश के लिए स्थितियां अनुकूल बनाने वाला है. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का नया दांव लगाने से बचें. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा पूंजी निवेश करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्द और सकारात्मकता से भरा रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा. परिवार में बड़े-बुजुर्गों और माता-पिता का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. गुरुवार का शुभ संयोग और आयुष्मान योग आपके ज्ञान व आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा. यदि आप उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी नए स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जावान, शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार देखने को मिल सकता है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और नियमित योग व ध्यान को अपनी जीवनशैली में शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 3

लकी कलर: पीला, सफेद

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर या गुरु स्थान पर जाकर सेवा कार्य करें. इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके अष्टम यानी गूढ़ विद्या, शोध और अनिश्चितता के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों और वित्तीय निर्णयों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियों का बोझ या काम का दबाव बढ़ा सकता है. आज दफ्तर में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने या वरिष्ठों से तर्क-वितर्क में पड़ने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शोध (Research), पुरानी योजनाओं की समीक्षा और कानूनी कागजातों को व्यवस्थित करने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित वित्तीय उतार-चढ़ाव दे सकता है, इसलिए नए बिजनेस पार्टनरशिप या बड़े एग्रीमेंट में पूरी सावधानी बरतें.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण शेयर बाजार, सट्टेबाजी या शॉर्ट-कट से पैसा कमाने की कोशिश में नुकसान हो सकता है.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस समय (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने, सट्टेबाज़ी में दांव लगाने या बड़ा उधार लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में अकारण चिंता या चिड़चिड़ापन रह सकता है. जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का ख्याल रखें. ससुराल पक्ष से बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय घर में किसी धार्मिक पाठ या शांतिपूर्ण माहौल से मन को राहत मिलेगी.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा देने का है. आयुष्मान योग आपके बौद्धिक विकास में मदद करेगा. यदि आप पढ़ाई, शोध (Research) या किसी तकनीकी प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो गहराई से अध्ययन करने का यह बेहतरीन समय है. सोशल मीडिया पर व्यर्थ के विवादों और अफ़वाहों से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. पेट से जुड़ी समस्या, जोड़ों में दर्द या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. सात्विक भोजन लें, भरपूर पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में पीली वस्तुओं (जैसे केला या पीला वस्त्र) का दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और जीवन में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

कर्क राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके सप्तम यानी विवाह, साझेदारी (Partnership) और जनसंपर्क भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और जनसंपर्क को मजबूत करेगा. टीम वर्क में काम कर रहे जातकों को सहकर्मियों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. यदि आप पार्टनरशिप या किसी संयुक्त प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या समझौते के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम लेने या वरिष्ठों से उलझने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए संपर्क बनाने और व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा नए ग्राहकों को आकर्षित करने और साझेदारी में लाभ दिलाने के योग बनाएगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतुलित और समझदारी से काम लेने का है. साझेदारी के कार्यों या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, राहु काल और कुलिक समय में किसी भी प्रकार का नया दांव लगाने से बचें.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा वित्तीय निवेश करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुखद रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और प्रगाढ़ता लाएगा. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए करियर या व्यक्तिगत जीवन में काफी मददगार साबित हो सकती है. परिवार के साथ किसी सुखद यात्रा या शाम के समय साथ में समय बिताने का प्लान बन सकता है.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का है. गुरुवार का शुभ प्रभाव और आयुष्मान योग आपके ज्ञान व आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यदि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, इवेंट या को-ऑपरेटिव टास्क में शामिल हैं, तो आपकी नेतृत्व क्षमता और व्यवहार की सभी जगह सराहना होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य और अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और शांत महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम के समय पैरों में थकान हो सकती है. अपने आहार में सात्विक चीजें शामिल करें, भरपूर पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. भगवान विष्णु को चने की दाल, गुड़ व पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके दांपत्य जीवन और कार्यक्षेत्र में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

सिंह राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके छठे यानी रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगी परीक्षा भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधान रहें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर प्रतिस्पर्धी भावना और चुनौतियों का सामना करने का साहस भरेगा. आज आप दफ्तर में अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं पर हावी रहेंगे. आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता की सराहना होगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में किसी भी प्रकार के दफ्तरी विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाने वाला रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा पुराने बकाए भुगतानों को वसूलने और वित्तीय रणनीति बनाने में मदद करेगा. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. किसी को भी उधार देने या सट्टेबाज़ी में बड़ा जोखिम उठाने से बचें. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या कर्ज लेने जैसे फैसलों से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा धैर्य और वाणी में सौम्यता जरूरी है. घर के बुजुर्गों और पिता का मार्गदर्शन आपके लिए हितकर रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य या उनके मूड का ख्याल रखें. बहस के मुद्दों से दूर रहकर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास करें.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अपने स्किल्स को तराशने के लिए बहुत अनुकूल है. आयुष्मान योग आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा. अपनी असीम ऊर्जा को व्यर्थ की बहसबाजी या सोशल मीडिया के विवादों में न गंवाएं, बल्कि करियर से जुड़ी गतिविधियों पर लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट संबंधी समस्या, पाचन में गड़बड़ी या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. अत्यधिक भागदौड़ से बचें. संतुलित सात्विक भोजन ग्रहण करें, पानी प्रचुर मात्रा में पीएं और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: पीला, नारंगी, सुनहरा

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें चने की दाल, गुड़ व पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'गायत्री मंत्र' का जाप करें और माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कन्या राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके पंचम यानी बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मकता के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों या नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक क्षमता (Analytical Skills) और रचनात्मकता में वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली की सराहना होगी और आप किसी जटिल कार्य का आसान हल निकालने में सफल रहेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम लेने या उच्च अधिकारियों से तर्क-वितर्क करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचारों को लागू करने और व्यावसायिक लाभ कमाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को मजबूत करेगा, जिससे व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन गणनात्मक (Calculated) और समझदारी भरे निवेश के लिए अनुकूल है. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में दीर्घकालिक सोच के साथ किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का नया दांव लगाने से बचें. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) सट्टेबाजी या बड़े वित्तीय जोखिमों से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ किसी बौद्धिक या धार्मिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने, सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है. आयुष्मान योग आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग, डिजाइनिंग या रिसर्च के काम में लगे हैं, तो आज आपका फोकस बेहद शानदार रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता के कारण खान-पान का समय न बिगड़ने दें. पेट की सेहत का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, भरपूर पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: पीला, हरा

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इसके साथ ही माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं. इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और करियर में सफलता प्राप्त होगी.

तुला राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके सुख, माता, वाहन और संपत्ति के चतुर्थ भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधान रहें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक मजबूती और संतुलन प्रदान करेगा. आज आप अपने काम और निजी जीवन के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगे. दफ्तर में सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़े कारोबार में लाभ का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता और साख बढ़ाएगा.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. जमीन या अचल संपत्ति में दीर्घकालिक निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन जोखिम भरे सौदों से बचें. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या बड़े वित्तीय फैसले लेने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति से भरा रहेगा. अपनी माता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे आपको मानसिक प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर में किसी मांगलिक चर्चा का माहौल बन सकता है.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और करियर-पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाने का है. आयुष्मान योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अपने मेंटर्स और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में स्पष्टता मिलेगी. अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य या नई स्किल्स सीखने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत महसूस करेंगे. हालांकि, मौसम के बदलाव के कारण छाती या फेफड़ों में हल्की संवेदनशीलता या सर्दी की शिकायत हो सकती है. घर का बना सात्विक भोजन लें, गुनगुना पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 3

लकी कलर: पीला, सफेद, हल्का नीला

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Vrischika Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके तृतीय यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन और साहस के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे. आपकी कार्यशैली और संवाद क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार और नए संपर्क बनाने के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहेगा. छोटे स्तर की व्यावसायिक यात्राएं नए सौदे दिला सकती हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज आपकी सूझबूझ और तत्परता काम आएगी. अल्पकालिक या मध्यम अवधि के निवेश के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया जोखिम लेने या भारी लेन-देन करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ संबंध और मजबूत होंगे. घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायी रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और शाम का समय परिवार के साथ किसी सुखद माहौल में बीतेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग, स्किल्स और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने का है. आयुष्मान योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अपनी असीम ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट निर्माण या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप काफी ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी. हालांकि, भागदौड़ के कारण कंधों या हाथों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: पीला, लाल, केसरिया

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और सभी कार्य सुगमता से पूरे होंगे.

धनु राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत विशेष, शुभ और फलदायी है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके द्वितीय यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली और तार्किक बनाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और बैठकों या प्रेजेंटेशन में आपके विचारों की सराहना होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में दफ्तर में किसी से बहस करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद और स्थिरता प्रदान करने वाला है. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है और नए ग्राहकों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज बचत और संचय पर ध्यान केंद्रित रहेगा. सुरक्षित व पारंपरिक माध्यमों में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आपकी अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति के दिन (गुरुवार) और आयुष्मान योग के प्रभाव से आज परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. कुटुंब भाव में चंद्रमा का गोचर परिजनों के साथ आत्मीयता बढ़ाएगा. घर के बुजुर्गों और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन ज्ञानार्जन और अपने स्किल्स को निखारने का है. आयुष्मान योग आपकी मानसिक क्षमता और फोकस को बढ़ाएगा. यदि आप किसी इंटरव्यू, उच्च शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, गले में हल्की खराश या दांतों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा या अत्यधिक मसालेदार भोजन खाने से बचें, गुनगुना पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके ज्ञान, धन और सम्मान में वृद्धि होगी.

मकर राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/व्यक्तित्व) भाव में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा का संचार आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली में नया निखार लाएगा. आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख (Reputation) बढ़ाने और नए सौदों को अंतिम रूप देने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे बाजार में आपकी व्यावसायिक स्थिति बेहतर होगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतुलित और सूझबूझ से काम लेने का है. दीर्घकालिक और सुरक्षित योजनाओं में निवेश करना लाभदायक रहेगा. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा पूंजी निवेश करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा आपके व्यवहार में सौम्यता और परिपक्वता लाएगा. घर के बुजुर्गों और पिता का मार्गदर्शन आपको सही रास्ते पर रखेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने और अपने करियर गोल्स पर फोकस करने का है. आयुष्मान योग आपके आत्मविश्वास और ध्यान को बढ़ाएगा. यदि आप पढ़ाई, किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट परिणाम लेकर आ सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें. पर्याप्त पानी पीएं, सात्विक भोजन लें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 3

लकी कलर: नीला, पीला

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और सभी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

कुंभ राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके द्वादश यानी व्यय, हानि, विदेश और अध्यात्म के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. हालांकि, यदि आपका कार्य विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा है, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज कार्यक्षेत्र में विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. विदेश व्यापार या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. द्वादश चंद्रमा अचानक खर्चों में वृद्धि कर सकता है. शेयर बाजार में नया या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम लेने, कर्ज लेने या बड़े लेन-देन से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है. किसी बात को लेकर परिवार में गलतफहमी न पैदा होने दें. घर के बुजुर्गों और मेंटर्स के मार्गदर्शन से मन को शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद स्पष्ट रखें और शाम के समय किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में समय व्यतीत करें.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने और मानसिक शांति पाने का है. आयुष्मान योग आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता या ओवरथिंकिंग में न गंवाएं, बल्कि एकांत में अध्ययन, रिसर्च या अपनी क्रिएटिव हॉबीज को निखारने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. द्वादश चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. अत्यधिक मानसिक तनाव न लें. काम के बीच में आराम करें, भरपूर पानी पीएं, सात्विक आहार लें और ध्यान (Meditation) को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 8, 3

लकी कलर: पीला, नीला

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें. उन्हें पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुओं या अनाज का दान करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मीन राशिफल, 30 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 21:32:37 तक रहेगी. आज गुरुवार का दिन मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की उपासना के लिए अत्यंत विशेष, शुभ और फलदायी माना जाता है.

श्रवण नक्षत्र शाम 17:44:08 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपके एकादश यानी लाभ, इच्छापूर्ति, आय और बड़े भाई-बहन के भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 24:04:58 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर में तरक्की और नए अवसरों के द्वार खोलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम लेने या बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा और व्यावसायिक विस्तार का संकेत दे रहा है. एकादश भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत बनाएगा और पुराने ग्राहकों से भी लाभ दिलाएगा. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं,

तो ध्यान रखें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए दक्षिण दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और सकारात्मक है. शेयर बाजार या दीर्घकालिक योजनाओं में पहले से किया गया निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है. हालांकि, राहु काल और कुलिक काल के समय किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

दोपहर 10:11:54 से 11:06:05 तक कुलिक समय और दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर दोपहर 14:00 से 16:00 बजे के बीच) नया पूंजी निवेश करने या बड़े वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आपकी अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के दिन (गुरुवार) और आयुष्मान योग के प्रभाव से आज का दिन पारिवारिक जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और शाम का समय किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में व्यतीत हो सकता है.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने और नेटवर्किंग को मजबूत करने का है. आयुष्मान योग आपकी सकारात्मक सोच और क्षमताओं में वृद्धि करेगा. यदि आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं या मेंटर्स से गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी. अपनी दिनचर्या में सात्विक आहार, भरपूर पानी और नियमित ध्यान व योग को शामिल रखें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, हल्का हरा

उपाय

आज गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करें.

'ॐ बृहस्पतये नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके ज्ञान, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ - Today Rashifal 30 July 2026)

Q1. 30 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि और नक्षत्र है?

उत्तर: 30 जुलाई 2026 को आषाढ़/श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आज शाम 17:44:08 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

Q2. आज 30 जुलाई 2026 को कौन सा शुभ योग बन रहा है?

उत्तर: आज रात 24:04:58 (रात 12:05) तक आयुष्मान योग बना रहेगा, जो स्वास्थ्य, दीर्घायु और कार्यों में सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

Q3. आज का राहु काल समय क्या है और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए?

उत्तर: आज गुरुवार को दोपहर 14:08:58 से 15:50:35 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत, बड़ा वित्तीय निवेश, नए एग्रीमेंट या यात्रा करने से बचना चाहिए.

Q4. 30 जुलाई 2026 को शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त) कौन सा है?

उत्तर: आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00:16 से 12:54:28 तक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, बैठक या निर्णय के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ है.

Q5. चंद्रमा आज किस राशि में गोचर कर रहे हैं?

उत्तर: चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मकर राशि (दशम भाव/कर्म भाव) में संचार करेंगे.

Q6. आज गुरुवार को किस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए (दिशा शूल)?

उत्तर: आज गुरुवार होने के कारण दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अति आवश्यक हो, तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

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