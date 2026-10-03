Aaj Ka Rashifal: 3 अक्टूबर 2026 शनिवार का दिन विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व लेकर आया है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र और शनिवार का संयोग है. साथ ही आज पितृ पक्ष का अष्टमी श्राद्ध और संतानों की दीर्घायु का पावन जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत भी मनाया जा रहा है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेगा. इस गोचर और पितरों के आशीर्वाद के प्रभाव से व्यापार, नौकरी और पारिवारिक मामलों में कई राशियों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन काम-काज, धन, सेहत और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा.

मेष राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए ऊर्जा, साहस और सक्रियता से भरा रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके पराक्रम यानी तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेगा. इसके प्रभाव से आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और बातचीत में प्रभाव दिखेगा. आज पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का संयोग भी है. दिन की शुरुआत किसी धार्मिक या पितृ तर्पण से जुड़े कार्य से करने पर मानसिक शांति मिलेगी और मन शांत रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज संपर्कों को नए सिरे से जोड़ने और मार्केटिंग से जुड़े काम निपटाने का दिन है. सप्लाई, कूरियर, ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन काम करने वालों को नए ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. छोटे-मोटे सौदों में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी त्वरित सोच और बेहतर संचार का फायदा मिलेगा. सहकर्मी आपकी बात को तवज्जो देंगे और जरूरी पेंडिंग काम दोपहर से पहले ही निपट सकते हैं.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहेगी. अपनी मेहनत और संपर्कों के जरिए कमाई के नए मौके हाथ लग सकते हैं. घर के किसी धार्मिक कार्य, श्राद्ध या दान-पुण्य पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट को प्रभावित नहीं करेगा. जल्दबाजी में किसी नई स्कीम या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचें. अपनी नियमित बचत को ही आगे बढ़ाना आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत और सात्विक रहेगा. परिवार के साथ मिलकर पूजा-पाठ या पितरों के निमित्त काम करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. छोटे भाई-बहनों या करीबियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और वे आपकी मदद के लिए आगे आएंगे. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत समझदारी से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देंगे तो आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर की दौड़-धूप और शनिवार की व्यस्तता के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव लग सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए मुफीद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, फल या भोजन का दान करें. शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा.

वृषभ राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए बहुत संभला हुआ और राहत भरा रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके धन और वाणी के दूसरे भाव में मिथुन राशि में रहेगा. आज आपकी मीठी बोली से कई रुके हुए काम बन सकते हैं. शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जिउतिया व्रत का संयोग है, इसलिए घर में पूजा-पाठ और सात्विक माहौल रहेगा. पितरों का आशीर्वाद मिलने से मन शांत और हल्का रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन गल्ले और हिसाब-किताब को दुरुस्त करने का है. खुदरा कारोबारियों और रोजमर्रा के सामान के विक्रेताओं को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. पुराना अटका हुआ पैसा मांगने के लिए आज का दिन सही है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपनी बात बहुत सलीके से रखें. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से खुश रहेंगे और सहकर्मियों से भी पूरा तालमेल बना रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी मजबूत रहेगी. किसी पुराने काम या क्लाइंट से अटका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. आज दान-पुण्य, पूजा या पितरों के निमित्त थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा. किसी के कहने पर जल्दबाजी में जोखिम भरे सौदों में पैसा न लगाएं. अपनी पुरानी सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत और आत्मीय रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर किसी पारिवारिक मसले पर अच्छी बातचीत होगी. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको संबल देगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी समझ और बढ़ेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को ठीक महसूस करेंगे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर की तली-भुनी चीजें खाने से बचें ताकि गला और पेट सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटाने में मददगार रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए नई ताजगी और आत्मविश्वास लेकर आएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में रहेगा. आपका मन हल्का रहेगा और आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का संयोग है. घर-परिवार में पूजा-पाठ और सात्विक माहौल रहने से मन को एक अलग ही शांति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए संपर्कों से जुड़ने और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का बढ़िया दिन है. मीडिया, ऑनलाइन काम, राइटिंग, कंसल्टेंसी या सप्लाई से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. ग्राहकों से बातचीत में आपकी बात का अच्छा असर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपने अटके हुए काम तेजी से निपटा लेंगे. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत बढ़िया बना रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी संभली हुई रहेगी. किसी पुराने काम का अटका हुआ भुगतान या कमीशन खाते में आ सकता है. आज पितरों के निमित्त दान-पुण्य या घर की सात्विक पूजा पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के अंदर ही रहेगा. किसी के कहने पर तुरंत बड़े मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत खुशनुमा और आत्मीय रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और पितरों का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने में पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देंगे तो आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखने से बचें ताकि आंखों को आराम मिले. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना न खाएं. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन का दान करें. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन थोड़ा संभलकर और शांति से बिताने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके बारहवें भाव में मिथुन राशि में रहेगा. भागदौड़ और खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे तो सब ठीक रहेगा. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जिउतिया व्रत का दिन है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण या जरूरतमंदों की सेवा करने से मन की घबराहट दूर होगी और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक की जांच और बकाए कागजात निपटाने का है. बाहर के शहरों या दूर के संपर्कों से जुड़ा काम करने वालों को कुछ नए मौके मिल सकते हैं. आज कोई बड़ा जोखिम लेने या नया कर्ज उठाने से बचें. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में गपशप और दूसरों के विवाद से पूरी तरह दूर रहें. अपने काम को समय पर पूरा करके घर लौटने की योजना बनाएं.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में हाथ थोड़ा संभालकर चलना होगा. अचानक किसी जरूरी काम, घर की मरम्मत या धार्मिक कार्य पर खर्च हो सकता है. पितरों के निमित्त दान-पुण्य पर किया गया खर्च आपको मानसिक शांति देगा. बजट बनाकर चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी. किसी के कहने पर सट्टेबाजी या तुरंत भारी मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा बिल्कुल न लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और सात्विक रहेगा. किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में बहस करने से बचें. घर के बुजुर्गों की सेवा और उनकी बात सुनने से आपको संबल मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी उलझनों को कम करेगा. लव लाइफ में साथी की बात को धैर्य से सुनें और छोटी-मोटी बातों को दिल से न लगाएं. आपसी समझ बनाए रखने से रिश्ता मजबूत रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

नींद पूरी न होने से आंखों में जलन या सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडा पानी पीने से बचें ताकि कफ या जुकाम की समस्या न हो. सादा और ताजा भोजन ही करें. दिनभर समय पर पानी पीते रहें. रात को समय पर सोने की कोशिश करें ताकि शरीर को पूरा आराम मिले.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या अन्न का दान करें. शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके ग्यारहवें यानी आमदनी और लाभ के भाव में मिथुन राशि में रहेगा. आपकी मेहनत का सीधा असर नतीजों में दिखेगा. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जिउतिया व्रत का संयोग है. घर-परिवार में पूजा-पाठ और पूर्वजों का ध्यान करने से आपको मानसिक शांति और आत्मबल मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा. बाजार में अच्छी ग्राहकी देखने को मिलेगी और पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं. थोक कारोबारियों, सप्लायरों और टीम के साथ काम करने वालों को बड़ा मुनाफा मिलने के आसार हैं. नौकरीपेशा लोगों के काम की दफ्तर में सीनियर्स तारीफ करेंगे. सहकर्मी आपकी बात को मानेंगे और साथ मिलकर जरूरी काम समय पर पूरा करा देंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से आज का दिन काफी मजबूत है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या अटके हुए काम का पैसा खाते में आ सकता है. आमदनी का कोई नया जरिया भी बन सकता है. आज पितरों के नाम पर दान-दक्षिणा या घर के धार्मिक काम पर थोड़ा खर्च होगा, जो आपको सुकून देगा. सट्टेबाजी या शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ें. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत खुशनुमा और सम्मानजनक रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठों का पूरा साथ मिलेगा. पितरों के निमित्त काम करने से घर में शांति और बरकत बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर की सक्रियता के बीच खान-पान का समय न चूकें. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और तली-भुनी चीजें खाने से बचें ताकि पेट सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलना दिनभर की थकान मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

कन्या राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए काम और जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से निपटाने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव में मिथुन राशि में रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और समझदारी की सराहना होगी. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जिउतिया व्रत का संयोग है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण, दान या पूजा-पाठ करने से मन को गहरी शांति मिलेगी और काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था सुधारने और ग्राहकों से तालमेल मजबूत करने का है. हिसाब-किताब, ऑडिटिंग, सप्लाई और सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सीनियर्स का पूरा भरोसा मिलेगा. आपकी बारीक नजर और जिम्मेदारी से काम पूरा करने की आदत आपको दूसरों से आगे रखेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी संतुलित रहेगी. कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत से आमदनी के रास्ते खुलेंगे और पुराना अटका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं. आज पितरों के नाम पर दान-दक्षिणा या घर की सात्विक पूजा पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, अनुशासित और सम्मानजनक रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और पितरों का आशीर्वाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू कामों को संभालने में पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी की बात को धैर्य से सुनें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और चुस्त महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के चक्कर में समय पर खाना खाना न भूलें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

तुला राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए राहत और भाग्य का साथ लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन आपके भाग्य यानी नौवें भाव में मिथुन राशि में रहेगा. सुबह से ही आपका मन हल्का रहेगा और अटके हुए कामों में नई दिशा दिखेगी. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का पावन संयोग है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण या पूजा-पाठ करने से मन को शांति मिलेगी और परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे पक्के करने और अटकी बातचीत को आगे बढ़ाने का है. कानूनी मामलों, सलाहकारी, उच्च शिक्षा और दूर-दराज के संपर्कों से जुड़ा काम करने वालों को अच्छी सफलता मिल सकती है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. किसी उलझे हुए काम को सुलझाने में आपकी समझदारी की तारीफ होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी अनुकूल रहेगी. किसी पुराने काम का अटका हुआ भुगतान मिल सकता है या आमदनी का कोई नया जरिया बन सकता है. आज पितरों के निमित्त दान-पुण्य या घर के धार्मिक कामों पर थोड़ा खर्च होगा, जो आपको आत्मिक सुकून देगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर तुरंत भारी मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और सुखद रहेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की भागदौड़ के बीच खान-पान का समय न चूकें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

वृश्चिक राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन थोड़ा संभलकर और धैर्य के साथ बिताने का रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके आठवें भाव में मिथुन राशि में रहेगा. इसका मतलब है कि रोजमर्रा के कामों में हल्की उलझन या भागदौड़ रह सकती है, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का संयोग है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा या दान करने से मन की बेचैनी शांत होगी और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने हिसाब-किताब, टैक्स और कागजी काम दुरुस्त करने का है. कोई नया बड़ा सौदा या पार्टनरशिप शुरू करने से पहले कागजात ठीक से जांच लें. तकनीकी, शोध, कबाड़, मशीनरी और गुप्त कार्यों से जुड़े लोगों को कोई अच्छा सुराग या मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपने काम से काम रखें. ऑफिस की किसी राजनीति या दूसरों के विवाद में पड़ने से पूरी तरह बचें.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में हाथ थोड़ा संभालकर चलना होगा. अचानक किसी जरूरी घरेलू काम, वाहन या मरम्मत पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है. पितरों के निमित्त दान-दक्षिणा में किया गया खर्च मन को शांति देगा. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें और उधारी देने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और सात्विक बनाए रखने की कोशिश करें. किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में बहस करने से बचें. ससुराल पक्ष से कोई बातचीत हो सकती है, जिसमें संयम रखना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी उलझनों को कम करेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ शांत रहकर बातचीत करें. आपसी भरोसा बनाए रखने से रिश्ता मजबूत रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर काम के कारण हल्का भारीपन या पेट में गैस की समस्या लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत तीखा, तला हुआ और बासी खाना खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान और सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

धनु राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए तालमेल, साझेदारी और सामाजिक दायरे को मजबूत करने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके सातवें भाव में मिथुन राशि में रहेगा. लोगों से बातचीत में सहजता रहेगी और साझेदारी के काम आगे बढ़ेंगे. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का पावन संयोग है. घर-परिवार में पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा और दान करने से मन को शांति मिलेगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने और नए सौदों पर चर्चा करने का है. पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार, कंसल्टेंसी, रिटेल और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों और टीम का पूरा साथ मिलेगा. मिल-जुलकर काम करने से बड़े लक्ष्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और संभली हुई रहेगी. साझेदार के सहयोग या किसी पुराने ग्राहक से रुका हुआ भुगतान मिलने के संकेत हैं. आज पितरों के निमित्त दान-दक्षिणा या घर के धार्मिक कामों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत सुखद, शांत और आत्मीय रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. शाम को साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के बीच खान-पान का समय न चूकें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

मकर राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए अपनी मेहनत और सूझबूझ से काम निपटाने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके छठे भाव में मिथुन राशि में रहेगा. इसका मतलब है कि रोजमर्रा की भागदौड़ थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी लगन से विरोधियों और उलझनों पर भारी पड़ेंगे. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का पावन संयोग है. पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा और दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था दुरुस्त करने और बकाए काम पूरे करने का है. माल की सप्लाई, कानूनी कागजात और पुराने आर्डर्स निपटाने में तेजी आएगी. सेवा क्षेत्र, निर्माण और तकनीकी काम से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपने काम पर पूरा ध्यान दें. आपकी कार्यकुशलता की वजह से सहकर्मी और सीनियर्स आपकी बात का मान रखेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. पुरानी मेहनत से रुका हुआ धन या पुराना बकाया वापस मिलने के अच्छे संकेत हैं. आज पितरों के निमित्त दान-दक्षिणा या घर के धार्मिक कामों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा. कामकाज की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की दौड़-धूप से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का गरिष्ठ खाना खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

कुंभ राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए नई समझ, सूझबूझ और राहत लेकर आएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके पांचवें भाव यानी बुद्धि और संतान के भाव में मिथुन राशि में रहेगा. आपका मन शांत रहेगा और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का पावन संयोग है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा और दान करने से मन को शांति मिलेगी और परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचारों को आजमाने और ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने का है. डिजाइनिंग, तकनीक, सलाहकारी, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई नया और अच्छा अवसर मिल सकता है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. आपके सुझावों को साथी और सीनियर्स दोनों पसंद करेंगे, जिससे पेंडिंग काम जल्दी पूरे होंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी स्थिर और संभली हुई रहेगी. पुरानी सही योजना या किसी पुराने काम से लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं. आज पितरों के निमित्त दान-दक्षिणा या घर के धार्मिक कामों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत खुशनुमा, शांत और आत्मीय रहेगा. बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों से जुड़ी कोई अच्छी बात मन को सुकून देगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को बहुत सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडे पानी और बासी खाने से परहेज रखें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलना दिनभर की थकान मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

मीन राशि: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और घरेलू शांति पर ध्यान देने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपके चौथे भाव यानी सुख और माता के भाव में मिथुन राशि में रहेगा. घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां मुख्य रहेंगी. आज शनिवार के साथ अष्टमी श्राद्ध और जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत का पावन संयोग है. घर में पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा और दान करने से मन को शांति मिलेगी और परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन दुकान या दफ्तर की व्यवस्था सुधारने और पुराने संपर्कों को साधने का है. रियल एस्टेट, वाहन, सजावट, घरेलू जरूरत के सामान और रोजमर्रा की आपूर्ति से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में शांति और एकाग्रता से अपने पेंडिंग काम निपटाएं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे जरूरी फाइलें समय पर पूरी हो सकेंगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी संतुलित और संभली हुई रहेगी. किसी पुराने काम या संपत्ति से जुड़े मामले से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. आज पितरों के निमित्त दान-दक्षिणा या घर के सात्विक कार्यों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और पवित्र रहेगा. माता जी या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को बहुत सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और हल्का महसूस करेंगे. बदलते मौसम के असर को देखते हुए छाती में हल्का भारीपन या गले में सूखापन लग सकता है. बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि तबीयत ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या भोजन कराएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

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