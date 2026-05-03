Aaj Ka Rashifal: आज 3 मई 2026, रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन मेष से मीन तक की सभी राशियों के लिए समय के चक्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. जहां आज सुबह 11:51 से 12:44 तक का 'अभिजीत मुहूर्त' धन लाभ के द्वार खोलेगा, वहीं शाम 05:17 से 06:57 के बीच 'राहु काल' में कुछ राशियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मीन राशि में शनि और मंगल की मौजूदगी के कारण आज कई राशियों के लिए सावधानी बरतने का वक्त है. क्या आज आपका समय आपका साथ देगा? यहां पढ़ें 3 मई का पूरा भविष्यफल और शुभ-अशुभ समय की जानकारी.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ 'विस्फोटक योग' में बने हुए हैं. आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य आपकी ही राशि में 'उच्च' के हैं, जो आपको अद्भुत ऊर्जा तो देंगे, लेकिन ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग मानसिक और शारीरिक स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. आपकी राशि में सूर्य-बुध की युति सरकारी अटके कामों को गति दे सकती है. हालांकि, आठवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें. किसी भी नए निवेश या बड़े सौदे के लिए आज का दिन जोखिम भरा है. साझेदारी के कामों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है. आठवें चंद्रमा और बारहवें शनि-मंगल की स्थिति के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या पुराने मुद्दों पर बहस हो सकती है. वाणी पर संयम रखें और कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें. अविवाहितों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी बरतने का है. अष्टम चंद्रमा अचानक खर्चों में बढ़ोतरी का योग बना रहा है. आज शेयर मार्केट या किसी भी तरह के जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह दूर रहें, वरना बड़ी धन हानि हो सकती है. पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आज तनाव की स्थिति बन सकती है. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष सतर्क रहना होगा. वृश्चिक का चंद्रमा और शनि-मंगल की युति रक्तचाप (BP), सर्जरी या चोट लगने की आशंका जता रही है. वाहन चलाते समय और आग या बिजली के उपकरणों के साथ काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: गहरा लाल (Deep Red) और मरून

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (जरूरी कार्यों के लिए उत्तम).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान धन का लेन-देन न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक प्रभाव और अष्टम चंद्रमा की शांति के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके स्वास्थ्य संकटों को दूर करने में रामबाण सिद्ध होगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

वृष राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, आपकी ही राशि में गुरु के साथ युति कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में शनि-मंगल का 'विस्फोटक योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि तो होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं और व्यावसायिक साझेदारी में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उन्नति भरा रहेगा. आपकी राशि में शुक्र-गुरु की उपस्थिति मान-सम्मान में वृद्धि कराएगी. हालांकि, सातवें भाव का चंद्रमा पार्टनरशिप के कामों में कुछ तनाव दे सकता है. व्यापार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसके कानूनी पहलुओं की जांच कर लें. ग्यारहवें भाव का शनि-मंगल आय तो कराएगा, लेकिन किसी करीबी मित्र या बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना भी बनी हुई है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय सबसे शुभ रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई लाएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण छोटी सी बात पर अनबन भी हो सकती है. लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा, हालांकि पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें और शांत रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपकी राशि में गुरु-शुक्र की युति धन लाभ के प्रबल योग बना रही है. पुराने किए गए निवेश से आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें, वरना वह पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा. विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. गले, गर्दन या कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है. वृश्चिक का चंद्रमा हार्मोनल असंतुलन या यूरिन से संबंधित परेशानी दे सकता है. शनि-मंगल की स्थिति संकेत दे रही है कि आज अपनी खान-पान की आदतों में सुधार करें और बाहर के भोजन से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: सफेद (White) और क्रीम (Cream)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (सफलता के लिए श्रेष्ठ).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए.

आज का अचूक उपाय

वृष राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी को सफेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए. सुंदरकांड का पाठ करें और गाय को गुड़-रोटी खिलाएं. यह उपाय आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके दसवें भाव में शनि-मंगल की युति पेशेवर जीवन में चुनौतियां दे रही है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन मेहनत और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. छठे भाव का चंद्रमा कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता दिला सकता है और आपके गुप्त शत्रुओं को परास्त करेगा. व्यापार में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. दसवें भाव का शनि-मंगल कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ा सकता है और अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है. धैर्य से काम लें. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सामान्य रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें, वरना छठे भाव का चंद्रमा छोटी बातों को बड़ा विवाद बना सकता है. लव लाइफ में पुरानी यादें ताजा होंगी, लेकिन पार्टनर पर शक करने से बचें. परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी. रिश्तों में पारदर्शिता रखना ही आज की सफलता का मंत्र है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ग्यारहवें भाव में बुधादित्य योग आय के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन छठा चंद्रमा अचानक मेडिकल खर्चों या पुराने कर्ज को चुकाने में धन खर्च करा सकता है. शेयर मार्केट में आज सोच-समझकर ही हाथ डालें. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक सौदा न करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है. छठा चंद्रमा पेट, कमर या पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है. शनि-मंगल की स्थिति इन्फेक्शन या एलर्जी के प्रति सचेत कर रही है. आज बाहर के खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक तनाव से बचने के लिए संगीत सुनें या अपनी पसंद का कोई काम करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हरा (Green) और हल्का नीला (Sky Blue)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (कार्य सिद्धि के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

मिथुन राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव और शत्रुओं पर विजय के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए. पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. यह उपाय आपकी बाधाओं को दूर कर उन्नति के मार्ग खोलेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, आज वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपके पांचवें भाव (शिक्षा, संतान और प्रेम भाव) में विराजमान हैं. आपकी राशि से नौवें भाव में शनि-मंगल की युति बनी हुई है, जबकि दसवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, लेकिन संतान या भविष्य की चिंताओं को लेकर मन थोड़ा व्याकुल रह सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सफलता दिलाने वाला है. दसवें भाव का बुधादित्य योग आपको कार्यस्थल पर मान-सम्मान और नई जिम्मेदारी दिला सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में भी मुनाफे के योग हैं, लेकिन नौवें भाव का शनि-मंगल लंबी दूरी की यात्राओं में अड़चनें पैदा कर सकता है. निवेश के लिए दिन अच्छा है, बस जल्दबाजी में निर्णय न लें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावुकता से भरा रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगा. हालांकि, मंगल की दृष्टि के कारण प्रेम संबंधों में ईगो (अहंकार) को न आने दें. वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है. आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं. हालांकि, नौवें भाव का शनि खर्चों में भी वृद्धि करा सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी बड़े निवेश या सोने-चांदी की खरीदारी से बचना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन गैस, अपच या पेट से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं. नौवें भाव का शनि-मंगल जोड़ों के दर्द या पैरों में तकलीफ दे सकता है. आज ठंडी चीजों के सेवन से बचें और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक ताजगी के लिए ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 2

लकी कलर: दूधिया सफेद (Creamy White) और चांदी जैसा चमकीला

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (सफलता के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

कर्क राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें. मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में 'उच्च' के होकर आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में बुध के साथ 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके आठवें भाव में शनि-मंगल की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. नौवें भाव का उच्च का सूर्य आपको मान-सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है. यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. हालांकि, आठवें भाव का शनि-मंगल व्यापारिक साझेदारों के साथ गुप्त विवाद पैदा कर सकता है. कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा तनाव रह सकता है. चौथे भाव का चंद्रमा माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर सकता है या घर में किसी बात पर बहस हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आठवें भाव की अशुभ युति के कारण ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास आ सकती है. लव लाइफ में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने साथी पर भरोसा दिखाएं और अनावश्यक क्रोध से बचें. आज घर की शांति के लिए मौन रहना ही बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. भाग्य स्थान के सूर्य आय में वृद्धि और अटके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे. हालांकि, चौथे भाव का चंद्रमा और आठवें भाव का शनि अचानक प्रॉपर्टी की मरम्मत या वाहन पर बड़ा खर्च करा सकता है. आज किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें, वरना वह डूब सकती है. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही बिल्कुल न बरतें. आठवें भाव का शनि-मंगल अचानक चोट, सर्जरी या रक्त संबंधी विकार की आशंका जता रहा है. चौथे भाव का चंद्रमा सीने में जकड़न या दिल की घबराहट दे सकता है. आज वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें और घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलें. मानसिक शांति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए जीवनरक्षक सिद्ध होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (शुभ कार्यों के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

सिंह राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव और आठवें भाव के दोष से बचने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और लाल मसूर की दाल का दान करें. पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से सातवें भाव में शनि-मंगल की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन और साझेदारी के कामों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस में वृद्धि करेगा और आप कठिन कार्यों को भी समय पर पूरा कर लेंगे. हालांकि, सातवें भाव का शनि-मंगल व्यापारिक पार्टनर के साथ अनबन करा सकता है. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल देना ही बेहतर है. आठवें भाव का बुध सलाह देता है कि कागजी कार्रवाई में कोई लापरवाही न बरतें. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सातवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति जीवनसाथी के साथ तीखी बहस या मनमुटाव की ओर इशारा कर रही है. छोटी-छोटी बातों को तूल न दें. लव लाइफ में भी संचार की कमी के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आज आपके लिए राहत का काम करेगा. आज अपने पार्टनर के साथ संयम से पेश आएं और उनकी बात को सुनने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित रहने वाला है. अष्टम भाव का बुधादित्य योग अचानक धन लाभ तो करा सकता है, लेकिन यह पैसा गलत रास्ते या फिजूलखर्ची में भी निकल सकता है. निवेश के मामले में आज का दिन जोखिम भरा है. विशेष रूप से शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक विलासिता से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सावधान रहें. सातवें भाव की अशुभ युति यूरिन इन्फेक्शन, गुप्त रोग या कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या दे सकती है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जावान रखेगा, लेकिन मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. आज पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खुले हुए भोजन से परहेज करें. वाहन चलाते समय गति का विशेष ध्यान रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 6

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (सफलता के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

कन्या राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव और वैवाहिक शांति के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं. यह उपाय आपके जीवन में आ रहे विघ्नों को शांत करेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, वृषभ राशि में गुरु के साथ आठवें भाव में युति कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके छठे भाव में शनि-मंगल की युति बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज धन के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी और गुप्त शत्रुओं से सजग रहना होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. छठे भाव का शनि-मंगल आपके सहकर्मियों के साथ तनाव पैदा कर सकता है या कोई पुरानी व्यावसायिक समस्या दोबारा सामने आ सकती है. हालांकि, सातवें भाव का बुधादित्य योग आपको नए अनुबंधों या साझेदारी से लाभ दिलाने में मदद करेगा. व्यापार में निवेश करने से पहले आज विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें. नौकरीपेशा जातक अपने काम में स्पष्टता रखें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है. दूसरे भाव का चंद्रमा वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकता है, जिससे परिजनों से मनमुटाव संभव है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी परेशानी बढ़ा सकती है. आज अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को धैर्य से सुनें. शांत रहकर आप आज कई बड़े विवादों को टाल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा धन संचय की ओर ध्यान दिलाएगा, लेकिन आठवें भाव में गुरु-शुक्र की युति अचानक आने वाले बड़े खर्चों का संकेत दे रही है. विरासत या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है. आज किसी को भी धन उधार देने से बचें. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान शेयर मार्केट या किसी भी जोखिम भरे सौदे से दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. छठे भाव की अशुभ युति के कारण पेट संबंधी विकार, इन्फेक्शन या पुराने रोगों के उभरने की आशंका है. दूसरे भाव का चंद्रमा खान-पान की गड़बड़ी से दांत या गले में तकलीफ दे सकता है. आज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 7 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और गुलाबी (Pink)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (कार्य सिद्धि के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नया निवेश न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

तुला राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव और शत्रुओं की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. महालक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और गरीब बच्चों को सफेद मिठाई बांटें. यह उपाय आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ पांचवें भाव में 'विस्फोटक योग' बना रहे हैं. वहीं, छठे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका आत्मविश्वास तो बढ़ा रहेगा, लेकिन मानसिक उथल-पुथल और संतान पक्ष को लेकर चिंताएं आपको घेर सकती हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन मिली-जुला रहने वाला है. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको नौकरी में शत्रुओं पर बढ़त दिलाएगा और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. हालांकि, पांचवें भाव में शनि-मंगल की युति व्यापारिक निर्णयों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है. आज किसी भी तरह के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, वरना कोई उनका गलत फायदा उठा सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय चुनें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आप थोड़े भावुक और संवेदनशील रह सकते हैं. पांचवें भाव की अशुभ युति प्रेम संबंधों में अचानक कड़वाहट या अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और पुरानी बातों को न उखाड़ें. संतान की शिक्षा या व्यवहार को लेकर आज जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धैर्य रखें और शांत रहकर स्थिति को संभालें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम है. छठे भाव के सूर्य की कृपा से लोन या कर्ज से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है. हालांकि, लग्न के चंद्रमा के कारण आज आप विलासिता और सुख-सुविधाओं पर काफी धन खर्च कर सकते हैं. शेयर मार्केट या लॉटरी में पैसा लगाना आज नुकसानदेह साबित हो सकता है. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सजग रहें. शनि-मंगल की युति पेट के निचले हिस्से में तकलीफ, इन्फेक्शन या सर्जरी की स्थिति बना सकती है. लग्न का चंद्रमा आपको थोड़ा सुस्त और मानसिक रूप से बेचैन कर सकता है. आज वाहन चलाते समय और नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे आपका रक्तचाप (BP) बढ़ सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 1

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (शुभ कार्यों के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

वृश्चिक राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव और मानसिक शांति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें. मसूर की दाल का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. माता-पिता के चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करें.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृषभ राशि में शुक्र के साथ आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके चौथे भाव में शनि-मंगल की 'विस्फोटक युति' बनी हुई है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज सुख-सुविधाओं में कमी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. फिजूलखर्ची और घरेलू विवादों से बचना ही आज की प्राथमिकता होनी चाहिए.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण आपको अनचाही भागदौड़ करनी पड़ सकती है. व्यापार में कोई नया सौदा करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. चौथे भाव का शनि-मंगल कार्यस्थल पर एकाग्रता की कमी ला सकता है. हालांकि, पांचवें भाव का बुधादित्य योग आपकी निर्णय क्षमता को बनाए रखेगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. चौथे भाव की अशुभ युति के कारण माता के स्वास्थ्य या घर की शांति को लेकर चिंता रहेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो सकता है; छोटी बातों को विवाद न बनने दें. लव लाइफ में भी आज दूरी या गलतफहमी का योग है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें और शांत रहकर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक अस्पताल, यात्रा या घर की मरम्मत पर बड़ा खर्च करा सकता है. आय के स्रोतों में कमी तो नहीं होगी, लेकिन आउटफ्लो (खर्च) ज्यादा रहेगा. आज किसी को भी उधार देने से बचें, वरना वह धन वापस आना असंभव होगा. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान निवेश या खरीदारी से पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा और छठे भाव का गुरु अनिद्रा, आंखों में तकलीफ या पैरों में दर्द दे सकता है. शनि-मंगल की युति सीने में जकड़न या उच्च रक्तचाप (BP) की समस्या बढ़ा सकती है. आज ज्यादा तनाव न लें और संतुलित आहार का सेवन करें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और रात के समय बाहर निकलने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (सफलता के लिए श्रेष्ठ).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

धनु राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें. बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में युति कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके चौथे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका साहस और पराक्रम चरम पर रहेगा, जिससे आप बड़े और कड़े निर्णय लेने में सफल होंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला हो सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आय में वृद्धि और व्यापारिक विस्तार के नए अवसर प्रदान करेगा. तीसरे भाव का शनि-मंगल आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ बातचीत में रूखापन न आने दें. रियल एस्टेट या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है. किसी भी नए प्रोजेक्ट को गति देने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय सबसे उपयुक्त है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. चौथे भाव का बुधादित्य योग घर में सुख-शांति और संपत्ति से जुड़े लाभ का संकेत दे रहा है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. लव लाइफ के लिए भी आज का दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ किसी सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आज आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत मजबूत रहने वाला है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा 'अचानक धन लाभ' के योग बना रहा है. पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुरानी संपत्ति से आय शुरू हो सकती है. हालांकि, तीसरे भाव का मंगल फिजूल की यात्राओं पर खर्च भी करा सकता है. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी को उधार देने या फिजूलखर्ची करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, शनि-मंगल की युति के कारण हाथों या कंधों में हल्की चोट या दर्द की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय जोश में आकर गति न बढ़ाएं. फिट रहने के लिए आज के दिन जिम या योग की शुरुआत करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और काला

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (सफलता के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान शुभ कार्य टालें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

मकर राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें काले तिल अर्पित करें. जरूरतमंदों को जूते या काले कपड़ों का दान करना आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल के साथ आपके दूसरे भाव (धन भाव) में युति कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपके तीसरे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपका पूरा ध्यान करियर और मान-सम्मान पर रहेगा, लेकिन वाणी और निवेश के मामलों में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति अधिक समर्पित बनाएगा, जिससे अधिकारियों की नजरों में आपकी छवि बेहतर होगी. तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपको व्यापारिक यात्राओं से लाभ दिला सकता है. हालांकि, दूसरे भाव का शनि-मंगल व्यापारिक साझेदारों के साथ पैसों के लेन-देन में विवाद पैदा कर सकता है. आज कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. दूसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति कड़वी वाणी का कारण बन सकती है, जिससे परिजनों या जीवनसाथी के साथ अनबन की संभावना है. शांत रहें और किसी भी बहस को तूल न दें. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर के साथ भविष्य की चर्चा करते समय संयम बरतें. आज घर के बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी सलाह आपके काम आएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन दूसरे भाव का शनि-मंगल अचानक बड़े निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्चों का संकेत दे रहा है. आज शेयर मार्केट या किसी अजनबी की सलाह पर पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है. उधार देने से बचें. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न करें. दूसरे भाव की अशुभ युति दांतों, आंखों या गले में समस्या दे सकती है. साथ ही, शनि-मंगल के प्रभाव से खान-पान में गड़बड़ी होने पर पेट की समस्या उभर सकती है. आज काम का तनाव बढ़ने से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें. योग और ध्यान के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 8

लकी कलर: नीला (Blue) और ग्रे (Grey)

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (कार्य सिद्धि के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

कुंभ राशि के जातकों को आज शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. यह उपाय आपके जीवन में आ रहे आर्थिक और मानसिक संकटों को दूर करेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 3 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि है. आपकी ही राशि में शनि और मंगल की युति से 'विस्फोटक योग' बना हुआ है, जो आज के दिन को आपके लिए अत्यंत संवेदनशील बना रहा है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि जहां एक ओर भाग्य का साथ आपको बचाएगा, वहीं दूसरी ओर आपकी अपनी ही गलतियां आपको मुसीबत में डाल सकती हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'संभलकर चलने' का है. आपकी राशि में बना शनि-मंगल का योग सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीखी बहस करा सकता है. व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम न लें और न ही किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करें. हालांकि, नौवें भाव का चंद्रमा आपको किसी लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा से लाभ दिला सकता है. यदि कोई नया काम शुरू करना है, तो उसे आज टालना ही बेहतर होगा. किसी भी आपातकालीन निर्णय के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज धैर्य की अग्निपरीक्षा हो सकती है. आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों पर पड़ेगा. लव लाइफ में भी ईगो के कारण विवाद बढ़ सकता है. परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह को अनसुना न करें. आज अपने पार्टनर के साथ मौन रहकर समय बिताना ज्यादा फलदायी होगा. रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए आज क्षमा करना सीखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा भाग्य के सहारे कहीं से धन आगमन का योग बना रहा है. लेकिन आपकी राशि में शनि की उपस्थिति यह भी संकेत दे रही है कि कमाया हुआ पैसा अचानक किसी पुरानी देनदारी या स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में खर्च हो सकता है. आज किसी भी तरह के भारी निवेश से बचें. शाम के समय राहु काल (05:17 PM से 06:57 PM) के दौरान वित्तीय लेन-देन या खरीदारी न करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन 'रेड अलर्ट' पर है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति दुर्घटना, चोट या अचानक बढ़ने वाले रक्तचाप (BP) की आशंका जता रही है. पैरों या घुटनों में तकलीफ बढ़ सकती है. मानसिक रूप से आप काफी दबाव महसूस करेंगे. आज ड्राइविंग करते समय और नुकीली चीजों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. क्रोध को काबू में रखने के लिए प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज के पंचांग और महत्वपूर्ण समय

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:44 PM तक (कार्य सिद्धि के लिए).

राहु काल: शाम 05:17 PM से 06:57 PM तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं).

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

मीन राशि के जातकों को आज अपनी राशि में बने विस्फोटक योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाना आपकी बाधाओं को कम करेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें.

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