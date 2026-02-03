हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 3 फरवरी राशिफल, आज दोपहर 3:18 के बाद शुरू होगा 'अशुभ काल', मेष और सिंह राशि वाले भूलकर भी न करें ये काम वरना पछताएंगे!

Aaj Ka Rashifal: 3 फरवरी राशिफल, आज दोपहर 3:18 के बाद शुरू होगा 'अशुभ काल', मेष और सिंह राशि वाले भूलकर भी न करें ये काम वरना पछताएंगे!

Aaj Ka Rashifal: 3 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल. पंचांग आधारित गणना के साथ तिथि, नक्षत्र, योग, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और चंद्र स्थिति का सभी राशियों पर प्रभाव जानें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: मंगलवार, 3 फरवरी 2026 का दिन पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, मघा नक्षत्र, शोभन योग और मंगलवार के प्रभाव से जुड़ा हुआ है. यह संयोजन दिन को आत्मसम्मान, निर्णय-क्षमता और कर्मप्रधान बनाता है. मघा नक्षत्र का संबंध पूर्वजों, अधिकार, पद और आत्मगौरव से माना जाता है, इसलिए आज कई राशियों के लिए 'मैं कौन हूं' और 'मेरी भूमिका क्या है' जैसे प्रश्न भीतर चल सकते हैं.

चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में स्थित है, जिससे भावनाएं तीव्र होंगी, प्रतिक्रिया तेज होगी और अहं का तत्व भी सक्रिय रहेगा. ऐसे में हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह हो सकता है. दिन में राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगा, जब भ्रम, गलतफहमी और जल्दबाज़ी से बचना आवश्यक है.

वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक का है, जिसे दिन का सबसे संतुलित और स्पष्ट समय माना जाएगा. जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

मेष (Aries), 3 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान, नियंत्रण और धैर्य की वास्तविक परीक्षा है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपके भीतर नेतृत्व और अधिकार की भावना प्रबल रहेगी. आप चाहेंगे कि आपकी बात मानी जाए और निर्णय आपके अनुसार हों, लेकिन मघा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज अहंकार और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है.

सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत रहेगा, जहां आप अपने काम को व्यवस्थित कर सकते हैं. दोपहर के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ सकती है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी तरह के टकराव, बहस या जोखिम भरे निर्णय से बचने का समय है. इस दौरान कही गई बात बाद में भारी पड़ सकती है.

इसके विपरीत, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक आपको मानसिक स्पष्टता देगा. यह समय किसी जरूरी बातचीत, निर्णय या रणनीति तय करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

करियर में आज नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन कठोर रवैया नुकसान कर सकता है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर प्रतिष्ठा या दिखावे से जुड़े मामलों में. रिश्तों में अहं टकराव की वजह बन सकता है, इसलिए शब्दों में संयम रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द या रक्तचाप से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. नेतृत्व दिखेगा, संयम जरूरी.
Finance. अनियोजित खर्च से बचें.
Love. अहं पर नियंत्रण रखें.
Health. सिर दर्द, तनाव.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 9

वृषभ (Taurus), 3 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन स्थिरता और भावनात्मक दबाव के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से पारिवारिक जिम्मेदारियां और घरेलू विषय आपके मन में प्रमुख रहेंगे. मघा नक्षत्र आपको पुराने पारिवारिक निर्णयों या परंपराओं की याद दिला सकता है, जिससे भीतर द्वंद्व पैदा हो सकता है.

सुबह का समय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी तरह के धन, संपत्ति या पारिवारिक विवाद से दूरी बनाकर रखें. इस समय गलत सलाह मिलने की संभावना रहती है.

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक बातचीत, समझौते या आर्थिक योजना बनाने के लिए अनुकूल रहेगा. करियर में आज जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपसे धैर्य की अपेक्षा रहेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च टालना बेहतर है. रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता जरूरी है, वरना गलतफहमी बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से गले या थकान की शिकायत संभव है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी.
Finance. धन सुरक्षित रखें.
Love. भावनात्मक स्पष्टता रखें.
Health. गला, थकान.
Lucky Color. क्रीम
Lucky Number. 6

मिथुन (Gemini), 3 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन शब्दों, विचारों और संचार की परीक्षा का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपकी बातों में आत्मविश्वास झलकेगा, लेकिन मघा नक्षत्र चेतावनी देता है कि अहं मिश्रित शब्द नुकसान पहुँचा सकते हैं.

सुबह का समय रचनात्मक और सक्रिय रहेगा. दोपहर के बाद बेचैनी बढ़ सकती है और जल्द परिणाम पाने की इच्छा हावी हो सकती है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक अफवाह, गलत जानकारी या जल्दबाज़ी से बचें.
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक लेखन, मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत के लिए श्रेष्ठ समय है.

करियर में आज संवाद से अवसर मिल सकता है. आर्थिक रूप से छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन जोखिम न लें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संवाद आवश्यक है. स्वास्थ्य में मानसिक थकान या बेचैनी रह सकती है.

Career. संवाद से लाभ.
Finance. छोटे लाभ.
Love. गलतफहमी से बचें.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

कर्क (Cancer), 3 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक सुरक्षा और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा सिंह में होने से आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन मघा नक्षत्र यह संकेत देता है कि हर भावना को तुरंत प्रकट करना जरूरी नहीं.

सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत रहेगा. दोपहर के बाद भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी संवेदनशील बातचीत या पारिवारिक मुद्दे से दूरी बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक आर्थिक योजना या सलाह लेने के लिए अनुकूल है.

करियर में स्थिर प्रयास जरूरी है. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना दिन की कुंजी है. स्वास्थ्य में पेट या जल तत्व से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. स्थिर प्रयास जरूरी.
Finance. खर्च नियंत्रित करें.
Love. भावनात्मक संतुलन.
Health. पेट संबंधी परेशानी.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 2

सिंह (Leo), 3 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय क्षमता प्रबल रहेगी. मघा नक्षत्र आपको आपकी वास्तविक शक्ति का अहसास कराता है, लेकिन साथ ही अहंकार से सावधान भी करता है.

सुबह का समय निर्णय लेने के लिए बेहतर है. दोपहर के बाद सत्ता या अधिकार से जुड़ा टकराव संभव है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी तरह के शक्ति संघर्ष से बचें.

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक नेतृत्व से जुड़े निर्णयों के लिए श्रेष्ठ है. करियर में आज पहचान मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में अधिकार की भावना हावी हो सकती है. स्वास्थ्य में हृदय या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. पहचान और नेतृत्व.
Finance. लाभ के संकेत.
Love. अधिकार की भावना.
Health. तनाव, हृदय.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या (Virgo), 3 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन भीतर की हलचल और आत्मविश्लेषण का है. चंद्रमा सिंह में होने से आप बाहरी दिखावे से दूर रहना चाहेंगे, लेकिन मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. मघा नक्षत्र पुराने अनुभवों से सीख लेने का संकेत देता है.

सुबह का समय ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद थकान बढ़ सकती है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक आलोचना या विवाद से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक आत्ममंथन और योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

करियर में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी. आर्थिक संतुलन बनाए रखें. रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है. स्वास्थ्य में नींद की कमी या थकान संभव है.

Career. धीमी लेकिन स्थिर प्रगति.
Finance. संतुलन बनाए रखें.
Love. दूरी अस्थायी.
Health. नींद की कमी.
Lucky Color. हल्का हरा
Lucky Number. 4

तुला (Libra), 3 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन सामाजिक समीकरणों, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता से जुड़ा है. चंद्रमा सिंह राशि में स्थित होने से आपकी सामाजिक उपस्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. मघा नक्षत्र आपको नेतृत्व की भूमिका में खींच सकता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही आपकी असली शक्ति है.

सुबह का समय नेटवर्किंग, मीटिंग और विचार-विमर्श के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद अहं से जुड़ा टकराव संभव है, विशेषकर तब जब आपको लगे कि आपकी बात को अनदेखा किया जा रहा है.

राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी तरह के सार्वजनिक विवाद, कानूनी चर्चा या सोशल मीडिया प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक समझौते, साझेदारी और निर्णय के लिए दिन का सबसे संतुलित समय है.

करियर में आज टीमवर्क से लाभ होगा. आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी, लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज बराबरी और सम्मान की भावना जरूरी है. स्वास्थ्य में पीठ या कमर से जुड़ी परेशानी संभव है.

Career. टीमवर्क से लाभ.
Finance. स्थिरता, खर्च पर नियंत्रण.
Love. सम्मान और संतुलन जरूरी.
Health. कमर या पीठ में दर्द.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio), 3 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन गहराई, आत्मनिरीक्षण और रणनीतिक सोच का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में दबाव बढ़ सकता है. मघा नक्षत्र आपके भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को बाहर लाता है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देता है कि भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है.

सुबह के समय आप मानसिक रूप से गंभीर रहेंगे और भविष्य की दिशा पर सोचेंगे. दोपहर के बाद अधिकार या पद से जुड़ा तनाव उभर सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी कानूनी, प्रशासनिक या जोखिम भरे निर्णय से बचना जरूरी है.
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक रणनीति बनाने, वरिष्ठों से बातचीत या महत्वपूर्ण फाइल पर निर्णय के लिए उपयुक्त है. करियर में आज आपकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में नियंत्रण की प्रवृत्ति टकराव ला सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक थकान या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी संभव है.

Career. रणनीतिक पकड़ मजबूत.
Finance. स्थिरता.
Love. नियंत्रण से बचें.
Health. मानसिक दबाव.
Lucky Color. गहरा लाल
Lucky Number. 9

धनु (Sagittarius), 3 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण, सीख और आत्मविस्तार का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपका मन बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं में उलझा रहेगा. मघा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज पुराने विश्वासों और अनुभवों से सीख लेने का दिन है.

सुबह का समय सकारात्मक रहेगा, विशेषकर पढ़ाई, शोध या यात्रा की योजना के लिए. दोपहर के बाद अधीरता बढ़ सकती है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी यात्रा, कानूनी कागज़ या ऑनलाइन निर्णय में सावधानी रखें.

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक किसी आवेदन, परीक्षा से जुड़े निर्णय या मार्गदर्शन लेने के लिए श्रेष्ठ है. करियर में सीख और अनुभव से लाभ होगा. आर्थिक रूप से खर्च नियंत्रित रखना जरूरी है. रिश्तों में विचारों का टकराव संभव है, लेकिन संवाद से समाधान निकलेगा. स्वास्थ्य में जांघ या कमर से जुड़ी परेशानी संभव है.

Career. सीख और विस्तार.
Finance. खर्च पर नियंत्रण.
Love. वैचारिक संवाद जरूरी.
Health. थकान, कमर दर्द.
Lucky Color. पीला
Lucky Number. 3

मकर (Capricorn), 3 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, नियंत्रण और दीर्घकालिक सोच का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से साझेदारी, निवेश या संयुक्त संसाधनों पर ध्यान जाएगा. मघा नक्षत्र आपको यह एहसास कराता है कि हर नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता.

सुबह का समय योजनाओं की समीक्षा के लिए उपयुक्त है. दोपहर के बाद किसी पुराने मुद्दे पर तनाव उभर सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी आर्थिक जोखिम, ऋण या निवेश से दूरी बनाए रखें.

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक वित्तीय योजना या समझौते के लिए अनुकूल है. करियर में स्थिर प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति में संतुलन रहेगा, लेकिन जोखिम न लें. रिश्तों में व्यवहारिक दृष्टिकोण जरूरी है. स्वास्थ्य में घुटनों या हड्डियों से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. स्थिर प्रगति.
Finance. संतुलन, जोखिम से बचें.
Love. व्यवहारिकता जरूरी.
Health. घुटने, हड्डियां.
Lucky Color. स्लेटी
Lucky Number. 10

कुंभ (Aquarius), 3 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन संबंधों, सहयोग और सीमाओं की पहचान का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से रिश्तों में शक्ति संतुलन का मुद्दा सामने आ सकता है. मघा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी.

सुबह का समय बातचीत और समझौते के लिए ठीक है. दोपहर के बाद तनाव बढ़ सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक किसी भी विवाद, अनुबंध या सार्वजनिक बयान से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक सहयोग, मीटिंग और रिश्तों में स्पष्टता लाने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर में साझेदारी से लाभ होगा. आर्थिक रूप से छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में दूरी या गलतफहमी संभव है. स्वास्थ्य में नींद और तनाव की समस्या रह सकती है.

Career. सहयोग से लाभ.
Finance. छोटे खर्च.
Love. दूरी संभव.
Health. नींद, तनाव.
Lucky Color. नीला
Lucky Number. 11

मीन (Pisces), 3 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन कार्य, सेवा और आत्मअनुशासन का है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से दिनचर्या और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मघा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज अव्यवस्था को दूर करना ही सबसे बड़ा उपाय है.

सुबह का समय काम निपटाने के लिए अच्छा है. दोपहर के बाद थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. राहु काल दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक स्वास्थ्य, दवाइयों या कार्यस्थल विवाद से सावधान रहें.

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक कार्य योजना और प्राथमिकता तय करने के लिए उपयुक्त है. करियर में मेहनत रंग लाएगी, लेकिन तुरंत परिणाम न मांगें. आर्थिक रूप से भावनात्मक खर्च से बचें. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में जल तत्व से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. मेहनत से लाभ.
Finance. भावनात्मक खर्च से बचें.
Love. संवेदनशीलता बढ़ेगी.
Health. थकान, जल तत्व.
Lucky Color. समुद्री हरा
Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 03 Feb 2026 05:22 AM (IST)
