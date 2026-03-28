Aaj Ka Rashifal: आज 28 मार्च 2026… और यह दिन सामान्य नहीं है. ज्योतिष के अनुसार आज पुष्य नक्षत्र (नक्षत्रों का राजा) और कामदा एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जबकि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहा है. ऐसे योग बहुत कम बनते हैं और जब बनते हैं, तो वे सीधे आपके फैसलों और भाग्य की दिशा को प्रभावित करते हैं.

इसका मतलब साफ है, आज लिया गया एक सही निर्णय आपको आगे बढ़ा सकता है, जबकि एक छोटी सी गलती नुकसान में बदल सकती है. चंद्रमा का यह गोचर मानसिक स्थिति, परिवार और संपत्ति से जुड़े फैसलों को प्रभावित करेगा, वहीं पुष्य नक्षत्र धन, स्थायित्व और करियर में बड़े अवसर के संकेत दे रहा है.

आज कुछ राशियों के लिए अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है. यह राशिफल आपको बताएगा कि आज किस समय क्या करना फायदेमंद रहेगा और किन फैसलों से दूरी बनाना ही समझदारी होगी. जानें अपना आज का राशिफल;

मेष (Aries) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'भौतिक सुख और मानसिक शांति' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (कर्क राशि) में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का अति शुभ संयोग है, जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है. आज चैत्र शुक्ल दशमी तिथि सुबह 08:48 तक है, जिसके बाद कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चतुर्थ भाव का स्वराशि चंद्रमा आपको पारिवारिक सुख और संपत्ति से लाभ दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'स्थायित्व (Stability)' का है. पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का होना रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े मेष जातकों के लिए बंपर लाभ के संकेत दे रहा है. अगर आप घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है. धन के मामले में दिन 'उज्ज्वल' है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) नई शुरुआत के लिए सबसे 'पावरफुल' समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप बहुत 'इमोशनल और केयरिंग' महसूस करेंगे. मां के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके मन में सात्विक विचार लाएगी, जिससे लव लाइफ में चल रहे तनाव दूर होंगे. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की अपनी राशि में स्थिति आपको मानसिक तनाव से राहत देगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण सीने में भारीपन या सर्दी-जुकाम के प्रति सावधान रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'अदरक या घी' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Chill' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप बाहर जाने के बजाय घर को 'Aesthetic' लुक देने या रूम मेकओवर में समय बिता सकते हैं. पुष्य नक्षत्र की वजह से आप कुछ 'High-Value' गैजेट या एसेट खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Home-Cooked Food' या 'Family Moments' वाली स्टोरी काफी 'Wholesome' लगेगी. आज आपका 'Emotional Intelligence' काफी हाई रहेगा, जिससे आप कठिन सिचुएशन भी आसानी से संभाल लेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल (Red) और सिल्वर

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ शनिवार का संयोग है. अपनी आर्थिक उन्नति के लिए आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का भोग लगाएं और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. पुष्य नक्षत्र में पीली वस्तुओं का दान करना आपके भाग्य को उदय करेगा.

वृषभ (Taurus) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और सफलता' का संगम है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत फलदायी माना गया है. आज सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है. पराक्रम भाव का स्वराशि चंद्रमा आपको नई ऊर्जा और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'ग्रोथ और नेटवर्किंग' का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया और राइटिंग के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकता है. पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का होना व्यापारिक समझौतों के लिए बहुत ही 'लकी' है. यदि आप कोई नया निवेश या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार उत्तम है. धन लाभ के योग हैं, लेकिन राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान पैसे के लेनदेन से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप बहुत 'कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव' रहेंगे. पार्टनर के साथ छोटी लेकिन यादगार यात्रा के योग बन रहे हैं. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके स्वभाव में सात्विकता और धैर्य लाएगी, जिससे घर के पुराने तनाव खत्म होंगे. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको फिट रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको गले या कंधों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'अदरक' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Social & High Energy' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप दोस्तों के साथ किसी 'Vibrant' जगह पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं. पुष्य नक्षत्र आपको कुछ नया 'Content Create' करने या अपनी किसी स्किल को 'Monetize' करने का आईडिया देगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Travel' या 'Vlog' वाली स्टोरी काफी इंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आपका 'Vibe Check' बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपनी गिल्ट-फ्री लाइफ एन्जॉय करें.

लकी कलर: क्रीम (Cream) और हल्का नीला

लकी नंबर: 6 और 3

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ योग है. अपने पराक्रम में वृद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए आज हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. आज के दिन चांदी का सिक्का खरीदना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रहों की विशेष चाल के आधार पर, यहाँ मिथुन राशि (Gemini) का विस्तृत राशिफल तैयार है:

मिथुन (Gemini) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक मिठास' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है, जिसे 'नक्षत्र सम्राट' कहा जाता है. आज सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है. धन भाव का स्वराशि चंद्रमा आपकी वाणी में 'सम्मोहन' और बैंक बैलेंस में 'बढ़ोत्तरी' लेकर आएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'जैकपॉट' साबित हो सकता है. पुष्य नक्षत्र में दूसरे भाव का चंद्रमा ज्वेलरी, बैंकिंग, फूड इंडस्ट्री और पैतृक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े मिथुन जातकों को बड़ा धन लाभ कराएगा. यदि कोई पुराना निवेश अटका हुआ था, तो आज वह अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है. ध्यान रखें, राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान किसी भी नई डील को फाइनल न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) सोने में निवेश या नया बैंक खाता खोलने के लिए 'सुपर लकी' है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन 'फैमिली गेट-टुगेदर' का है. घर के किसी बुजुर्ग से आपको कोई कीमती भेंट या आशीर्वाद मिल सकता है. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके विचारों में शुद्धता लाएगी, जिससे लव लाइफ में चल रहे पुराने मनमुटाव बातचीत से खत्म हो जाएंगे. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको रिलेक्स रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण दांतों में सेंसिटिविटी या मुख संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'घी' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Expensive & Savvy' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप किसी 'Fancy Dinner' या फैमिली ब्रंच पर जा सकते हैं. पुष्य नक्षत्र की वजह से आप अपने 'Finances' को लेकर सीरियस होंगे और किसी 'Savings App' या स्टॉक में हाथ आजमा सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Traditional Dinner' या 'Jewelry Aesthetic' वाली फोटो काफी वायरल हो सकती है. आज आपकी 'Communication Skills' इतनी 'Smooth' होगी कि आप किसी से भी अपनी बात मनवा लेंगे.

लकी कलर: क्रीम (Cream) और हल्का हरा

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का संयोग है. अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को मिश्री और केसर का भोग लगाएं. आज के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करना आपकी बुद्धि और धन दोनों में वृद्धि करेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रहों की विशेष चाल के आधार पर, यहाँ कर्क राशि (Cancer) का विस्तृत राशिफल तैयार है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि में 'स्वगृही' होकर बैठे हैं, जो आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है:

कर्क (Cancer) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'मानसिक विजय और आत्म-साक्षात्कार' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का अपनी ही राशि में होना और सबसे शुभ पुष्य नक्षत्र के साथ मिलना, आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण और चमक पैदा करेगा. आज सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, जो आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाली सिद्ध होगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आप 'बॉस मोड' में रहेंगे. चंद्रमा के लग्न में होने से नेतृत्व क्षमता (Leadership) बढ़ेगी. पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का होना प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश, और चांदी के व्यापारियों के लिए 'छप्पर फाड़' लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आप कोई नया स्टार्टअप या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार 'परफेक्ट' है. धन के मामले में दिन 'स्थिर और मजबूत' है, लेकिन राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान कोई भी बड़ा रिस्क न लें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) निवेश या नई डील के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप बहुत 'पजेसिव और इमोशनल' महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके मन की चंचलता को कम करेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की अपनी राशि में स्थिति आपको शारीरिक रूप से बलवान रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको 'जल से संबंधित' संक्रमण या सर्दी-जुकाम से बचकर रहना चाहिए. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'घी' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप अपनी 'Aesthetic' और 'Self-Care' पर ज्यादा फोकस करेंगे. पुष्य नक्षत्र की वजह से आप कुछ 'Premium' खरीदारी कर सकते हैं या अपनी 'Personal Branding' पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Selfie' या 'Portrait' वाली फोटो काफी ज्यादा लाइक्स बटोर सकती है. आज आपकी 'Intuition' (अंतरात्मा की आवाज) बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने दिल की बात सुनें.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और पीला

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ योग है. अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए आज हनुमान अष्टक का पाठ करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें 'पीला चंदन' अर्पित करें. आज के दिन चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनना आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर, यहाँ सिंह राशि (Leo) का विस्तृत राशिफल तैयार है:

सिंह (Leo) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'आध्यात्मिक विकास और खर्चों पर नियंत्रण' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (कर्क राशि) में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है. व्यय भाव (12th House) का स्वराशि चंद्रमा आपको विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता तो देगा, लेकिन विलासिता पर खर्च भी बढ़ा सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग' का है. बारहवें भाव का चंद्रमा उन सिंह जातकों के लिए बहुत लाभदायक है जो मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या अस्पताल से जुड़े कार्यों में हैं. पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का होना लंबी अवधि के निवेश (Long-term Investment) के लिए शानदार है. हालांकि, धन के मामले में आज हाथ थोड़ा तंग रह सकता है क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) चैरिटी या गुप्त दान के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप थोड़ा 'इंट्रोवर्ट' महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ एकांत में समय बिताना या किसी शांत जगह की यात्रा करना आपको सुकून देगा. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके मन में त्याग की भावना जगाएगी, जिससे आप पुराने गिले-शिकवे भुलाकर रिश्ते को नई शुरुआत देंगे. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आंखों में जलन या नींद की कमी (Insomnia) महसूस हो सकती है. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'मेडिटेशन' करने की सलाह देती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा से पहले 'अदरक' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mysterious & Low-key' रहने वाली है. शनिवार होने के बावजूद आप 'Party Animal' बनने के बजाय 'Me-Time' को प्राथमिकता देंगे. पुष्य नक्षत्र की वजह से आप किसी 'International Opportunity' या अपनी 'Legacy' को लेकर बड़े सपने देख सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Night Sky' या 'Dreamy Aesthetic' वाली स्टोरी काफी कूल लगेगी. आज अपनी 'Energy' को ड्रेन होने से बचाएं और 'Digital Detox' ट्राई करें.

लकी कलर: गोल्डन (Golden) और क्रीम

लकी नंबर: 1 और 4

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संयोग है. अपने खर्चों पर नियंत्रण और मानसिक शांति के लिए आज शनि मंदिर में काले तिल दान करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को केले और तुलसी पत्र अर्पित करें. आज के दिन निर्धन लोगों को अन्न दान करना आपके संचित धन में वृद्धि करेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर, यहाँ कन्या राशि (Virgo) का विस्तृत राशिफल तैयार है. आज चंद्रमा आपके 'इच्छा पूर्ति' भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहद शानदार परिणाम लेकर आएगा:

कन्या (Virgo) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'महा-लाभ और नेटवर्किंग' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग और सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने वाली सिद्ध होगी. लाभ भाव का स्वराशि चंद्रमा आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'ग्रोथ और रिवॉर्ड्स' का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल सरकारी क्षेत्र, बड़े कॉर्पोरेट हाउस और कमीशन आधारित कार्यों से जुड़े कन्या जातकों को बंपर लाभ दिलाएगा. यदि आपने कहीं निवेश किया था, तो आज उसका रिटर्न उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है. धन के मामले में दिन 'सुपर लकी' है. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान शेयर मार्केट में बड़ा दांव न लगाएं. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) नया बिजनेस शुरू करने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन 'सेलिब्रेशन और दोस्तों' का है. पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों में ईमानदारी और गहराई लाएगी. यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा आपको सफलता दिला सकती है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण पैरों में हल्की सूजन या यूरिक एसिड से संबंधित छोटी परेशानी हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा से पहले 'अदरक' जरूर खाएं.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Popular & Goals-Driven' रहने वाली है. शनिवार की रात आप किसी बड़ी 'Social Gathering' या दोस्तों के साथ 'Chill Party' के केंद्र में रहेंगे. पुष्य नक्षत्र की वजह से आज आप अपनी 'Bucket List' का कोई सपना पूरा कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Squad Goals' या 'Group Photo' वाली स्टोरी काफी ट्रेंड करेगी. आज आपका 'Influence' बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपनी बातों का सही इस्तेमाल करें.

लकी कलर: गहरा हरा (Forest Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संयोग है. अपनी आय में निरंतर वृद्धि के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी की 11 परिक्रमा करें. आज के दिन चांदी का कोई गहना पहनना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और ग्रहों के राजा पुष्य नक्षत्र के गोचर के आधार पर, यहाँ तुला राशि (Libra) का विस्तृत राशिफल तैयार है:

तुला (Libra) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में शिखर और सामाजिक सम्मान' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग और सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके प्रोफेशनल जीवन में 'गोल्डन पीरियड' लेकर आ रही है. दशम भाव का स्वराशि चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र का 'लीडर' बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'पावर और अथॉरिटी' का है. दसवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल राजनीति, प्रबंधन (Management), और होटल/ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े तुला जातकों के लिए बड़ी सफलता के द्वार खोलेगा. आज आपकी वर्कप्लेस पर 'कमांड' बढ़ेगी और सीनियर आपके काम के कायल रहेंगे. धन के मामले में दिन 'उन्नति' वाला है; नई नौकरी या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान ऑफिस में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) नया बिजनेस शुरू करने या किसी डील को क्लोज करने के लिए 'अनबीटेबल' है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप बहुत 'प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल' रहेंगे. पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन में शांति लाएगी और पार्टनर के साथ आप भविष्य की बड़ी योजनाएं बना सकते हैं. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको ऊर्जा देगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको 'फेफड़ों या श्वसन तंत्र' के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'घी या अदरक' का सेवन करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Boss Baby & Visionary' रहने वाली है. शनिवार होने के बावजूद आपका दिमाग अपने 'Career Goals' और 'Personal Branding' पर लगा रहेगा. पुष्य नक्षत्र की वजह से आप अपने 'LinkedIn' प्रोफाइल को अपडेट करने या किसी इन्फ्लुएंसर से नेटवर्किंग करने में सफल रहेंगे. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Work-Life Balance' या 'Desk Aesthetic' वाली रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप अपने ग्रुप के 'Leader' की तरह उभरेंगे.

लकी कलर: सफेद (Pure White) और सिल्वर

लकी नंबर: 6 और 1

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संयोग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए आज हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फल चढ़ाएं और घी का अखण्ड दीपक जलाएं. आज के दिन मंदिर में कपूर का दान करना आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा.



28 मार्च 2026 के पंचांग और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के आधार पर, यहाँ वृश्चिक राशि (Scorpio) का भाग्यफल तैयार है:

वृश्चिक (Scorpio) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'किस्मत का उदय और आध्यात्मिक सिद्धि' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का भाग्य भाव में स्वराशि होना और 'नक्षत्र सम्राट' पुष्य के साथ मिलना, आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देगा. सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी का प्रारंभ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 'वरदान' सिद्ध होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'एक्सपेंशन और ग्लोबल ग्रोथ' का है. नौवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल उच्च शिक्षा, विदेशी व्यापार, रिसर्च और कानूनी सलाह से जुड़े वृश्चिक जातकों को कोई बहुत बड़ा अवसर दिला सकता है. यदि आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं या लंबी दूरी की व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार 'परफेक्ट' है. धन के मामले में दिन 'भाग्यशाली' है; पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) गुरु दीक्षा लेने या किसी बड़े निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन 'शांति और मार्गदर्शक' का है. पिता और गुरुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके भीतर की नकारात्मकता को दूर करेगी, जिससे पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी परिपक्व होंगे. संतान की ओर से भी आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको 'पैरों और जांघों' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'घी' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wise & Manifesting' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप किसी 'Self-Growth' सेमिनार या आध्यात्मिक यात्रा की ओर आकर्षित हो सकते हैं. पुष्य नक्षत्र आपको 'Big Picture' देखने की शक्ति देगा, जिससे आप अपनी 'Life Goals' को लेकर बहुत स्पष्ट महसूस करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Journaling' या 'Sunset Aesthetic' वाली फोटो काफी 'Deep' और प्रभावशाली लगेगी. आज आप अपने सर्कल में 'Savage' की जगह 'Sage' (ज्ञानी) की तरह उभरेंगे.

लकी कलर: मरून (Maroon) और पीला

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का संगम है. अपने भाग्य की बाधाओं को जड़ से मिटाने के लिए आज हनुमान बाहुक का पाठ करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी जी के पास 9 दीपक जलाएं. आज के दिन मंदिर में चने की दाल और गुड़ दान करना आपके जीवन में खुशहाली लाएगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और पुष्य नक्षत्र के विशिष्ट गोचर के आधार पर, यहाँ धनु राशि (Sagittarius) का भविष्यफल तैयार है:

धनु (Sagittarius) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'गहन शोध और अचानक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का अष्टम भाव में स्वराशि होना और नक्षत्रों के राजा पुष्य के साथ युति करना, आपकी 'सिक्स्थ सेंस' (Sixth Sense) को बहुत सक्रिय कर देगा. सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके जीवन में बड़े 'ट्रांसफॉर्मेशन' (बदलाव) के संकेत दे रही है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'सीक्रेट और स्ट्रेटजी' का है. अष्टम भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल माइनिंग, ऑयल, इंश्योरेंस, रिसर्च और गुप्त विधाओं (Occult) से जुड़े धनु जातकों को कोई अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है. पैतृक संपत्ति (Inheritance) या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान कोई भी नया लोन न लें और न ही किसी को उधार दें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) पेंडिंग सरकारी कामों और टैक्स संबंधी कागजातों को निपटाने के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन 'गहरी भावनाओं' का है. ससुराल पक्ष से कोई विशेष सहयोग या उपहार मिल सकता है. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके भीतर के आध्यात्मिक तेज को बढ़ाएगी, जिससे पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी पारदर्शी और गहरे होंगे. सेहत की बात करें तो, अष्टम चंद्रमा के कारण आज आपको 'जल से संबंधित' बीमारियां या पेट में इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सात्विक और हल्का भोजन' करने की सलाह देती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'घी' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mystic & Analytical' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप किसी 'Mystery' मूवी या 'Conspiracy Theory' के पीछे अपना समय बिता सकते हैं. पुष्य नक्षत्र की वजह से आज आप अपनी 'Life' को लेकर काफी डीप सोचने वाले हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Dark Aesthetic' या 'Abstract Art' वाली स्टोरी काफी अटेंशन ग्रैब करेगी. आज आपकी 'Research Skills' ऑन-पॉइंट है, इसलिए किसी भी 'Fake News' से बचकर रहें.

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संगम है. अपने जीवन के संकटों और अज्ञात भयों को दूर करने के लिए आज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को शहद और मिश्री का भोग लगाएं. आज के दिन काले तिल का दान करना आपके कष्टों का नाश करेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और पुष्य नक्षत्र के गोचर के आधार पर, यहाँ मकर राशि (Capricorn) का विस्तृत राशिफल तैयार है:

मकर (Capricorn) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामंजस्य' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग और सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके निजी और पेशेवर रिश्तों में नई जान फूंकने वाली सिद्ध होगी. सप्तम भाव का स्वराशि चंद्रमा आपको 'पब्लिक डीलिंग' में अपार सफलता दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'ग्रोथ और कोलाबरेशन' का है. सातवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल पार्टनरशिप वाले बिजनेस, आर्किटेक्चर, और कानूनी पेशों से जुड़े मकर जातकों के लिए बहुत लाभदायक है. यदि आप कोई नया एग्रीमेंट या व्यापारिक गठबंधन (Business Tie-up) करना चाहते हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार 'परफेक्ट' है. धन के मामले में दिन 'स्थिर' है. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान शेयर बाजार में बड़े निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) नई डील्स साइन करने के लिए सबसे शक्तिशाली समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप बहुत 'रोमांटिक और केयरिंग' महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे और साथ में कोई बड़ा निवेश करने की योजना बन सकती है. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके स्वभाव में धैर्य और समर्पण लाएगी, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको 'किडनी या यूरिनरी' सिस्टम के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'अदरक' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Relationship Goals & Chill' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप अपने पार्टनर या 'Bestie' के साथ किसी 'Aesthetic' कैफे में टाइम स्पेंड कर सकते हैं. पुष्य नक्षत्र की वजह से आज आप अपनी 'Personal Branding' पर भी फोकस करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Double Tap' वाली रील या कपल फोटो काफी ट्रेंड कर सकती है. आज आप अपनी 'Communication' से किसी का भी दिल जीत सकते हैं.

लकी कलर: हल्का नीला (Sky Blue) और सफेद

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ योग है. अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए आज हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं. आज के दिन चांदी का कोई पात्र खरीदना आपके घर में बरकत लाएगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और पुष्य नक्षत्र के गोचर के आधार पर, यहाँ कुंभ राशि (Aquarius) का विस्तृत राशिफल तैयार है. आज चंद्रमा आपके छठे भाव में 'शत्रुहंता योग' बना रहे हैं:

कुंभ (Aquarius) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'चुनौतियों पर विजय और ऋण मुक्ति' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का छठे भाव में स्वराशि होना और 'नक्षत्र सम्राट' पुष्य के साथ मिलना, आपको अपने विरोधियों पर मानसिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएगा. सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके संकल्पों को शक्ति प्रदान करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'कॉम्पिटिशन और हार्ड वर्क' का है. छठे भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल बैंकिंग, लॉ, मेडिकल, और सर्विस सेक्टर से जुड़े कुंभ जातकों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा. यदि आपका कोई कानूनी मामला (Legal Case) चल रहा है, तो आज स्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है. धन के मामले में दिन 'सतर्कता' वाला है; पुराने कर्ज चुकाने के लिए आज का दिन शुभ है. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान निवेश करने से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) बैंक लोन के आवेदन या नौकरी में बदलाव की बातचीत के लिए उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़ा 'डिसिप्लिन' पसंद करेंगे. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, क्योंकि आपकी स्पष्टवादिता उन्हें चुभ सकती है. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगी, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण 'पेट के निचले हिस्से' या पाचन तंत्र के प्रति सावधान रहना होगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'अदरक' खाकर निकलना सुरक्षित रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustle & Resilience' रहने वाली है. शनिवार होने के बावजूद आप अपनी 'To-Do List' को खत्म करने में जुटे रहेंगे. पुष्य नक्षत्र की वजह से आज आप अपनी 'Fitness' या 'Digital Organizing' पर फोकस कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Workout' या 'Late Night Study' वाली रील काफी मोटिवेशनल लगेगी. आज आप फालतू के 'Drama' से दूर रहकर अपने काम से काम रखेंगे.

लकी कलर: नीला (Electric Blue) और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संयोग है. अपने शत्रुओं और बाधाओं के नाश के लिए आज बजरंग बाण का पाठ करें. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और 'ॐ नमो नारायणाय' का जाप करें. आज के दिन शनि मंदिर में छाता या चमड़े के जूते दान करना आपकी उन्नति के मार्ग खोलेगा.

28 मार्च 2026 के पंचांग और पुष्य नक्षत्र के गोचर के आधार पर, यहाँ मीन राशि (Pisces) का विस्तृत राशिफल तैयार है. आज चंद्रमा आपके 'पंचम भाव' में विराजमान होकर आपकी बुद्धि और रचनात्मकता को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं:

मीन (Pisces) - 28 मार्च 2026

आज का दिन आपके लिए 'संतान सुख और बौद्धिक विजय' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (कर्क राशि) में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का पंचम भाव में स्वराशि होना और 'नक्षत्र सम्राट' पुष्य के साथ मिलना, आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत मजबूती देगा. सुबह 08:48 के बाद कामदा एकादशी की शुरुआत आपके जीवन में प्रेम और आध्यात्मिक शांति का संचार करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'इनोवेशन और क्रिएटिविटी' का है. पांचवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल शिक्षा, कंसल्टेंसी, स्टॉक मार्केट, और कला (Arts) से जुड़े मीन जातकों के लिए 'गोल्डन चांस' लेकर आएगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट का आईडिया पेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन पंचांग के अनुसार श्रेष्ठ है. धन के मामले में दिन 'अचानक लाभ' वाला है; शेयर बाजार या लॉटरी से अप्रत्याशित लाभ के योग हैं. राहु काल (सुबह 09:21 से 10:54) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:51) उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने या लंबी अवधि के निवेश के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप बहुत 'रोमांटिक और जॉयफुल' रहेंगे. सिंगल जातकों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल योग हैं. कामदा एकादशी की शुरुआत आपके भीतर की करुणा को बढ़ाएगी, जिससे बच्चों के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे. संतान पक्ष से कोई बड़ी उपलब्धि सुनने को मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र के कारण आज आपको 'पेट की संवेदनशीलता' या गैस की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. शनिवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'अदरक या घी' खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative & Romantic' रहने वाली है. शनिवार होने के कारण आप अपनी किसी 'Hobby' या 'Passion Project' पर काम करेंगे. पुष्य नक्षत्र की वजह से आज आप अपनी 'Dating Life' या 'Creative Portfolio' को लेकर काफी सीरियस हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Self-Made Art' या 'Sunset Date' वाली स्टोरी को काफी 'Appreciation' मिलेगा. आज आप अपनी 'Manifestation' पावर से किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं.

लकी कलर: गहरा पीला (Golden Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 9

विशेष उपाय (पुष्य नक्षत्र व कामदा एकादशी):

आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दुर्लभ संगम है. अपनी बौद्धिक क्षमता और संतान की उन्नति के लिए आज हनुमान जी को केसरिया बूंदी का भोग लगाएं. चूंकि कामदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें. आज के दिन धार्मिक कार्यों में चंदा देना आपके पुण्यों में वृद्धि करेगा.

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