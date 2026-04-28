Aaj Ka Rashifal: 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन और द्वादशी तिथि का संयोग, ब्रह्मांड में एक बड़ी हलचल लेकर आ रहा है. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि सूर्य देव अपनी उच्च राशि (मेष) में गोचर कर रहे हैं, जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है.

वहीं, चंद्रमा का संचार आज कन्या राशि में होने जा रहा है, जिससे 'बुध-चंद्र' का एक ऐसा मानसिक संतुलन बनेगा जो व्यापारिक निर्णयों के लिए बेहद सटीक साबित होगा.

ग्रहों की यह विशेष जुगलबंदी कुछ राशियों के लिए 'कुबेर का द्वार' खोलने वाली है, तो कुछ को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है. क्या आज आपकी राशि में धन लाभ का योग है? क्या आज हनुमान जी की कृपा से आपके बिगड़े काम बनेंगे? आइए, मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल और आज के शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त) के साथ जानते हैं आपकी किस्मत का हाल.

मेष राशिफल (Aries Today) - 28 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला लेकिन सकारात्मक रहने वाला है. आज द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. आपके लग्न भाव में उच्च का सूर्य विराजमान है, जो आपको जबरदस्त आत्मविश्वास और तेज प्रदान कर रहा है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में दिन बहुत ही शानदार है. लग्न का सूर्य आपको कार्यक्षेत्र में 'बॉस' की तरह चमकने का मौका देगा. यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. हालांकि, चंद्रमा के छठे भाव में होने से सहकर्मियों के साथ छोटा-मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि और तर्कशक्ति से आप सब संभाल लेंगे.

धन लाभ: पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा. आपके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता (Aggression) रह सकती है, जो पार्टनर को आहत कर सकती है. परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन उत्तर दिशा की यात्रा (दिशा शूल) से बचें. शाम का समय जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्ण बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सतर्क रहने का है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं या पाचन में गड़बड़ दे सकता है. बाहर के खाने से बचें. सूर्य की स्थिति आपकी हड्डियों को मजबूती देगी, लेकिन आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

अभिजीत मुहूर्त: 11:52:32 AM से 12:45:16 PM तक (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ). राहु काल: 03:36:37 PM से 05:15:28 PM तक (इस दौरान नया काम शुरू न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार का दिन है और द्वादशी तिथि है. हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आपके शत्रु परास्त होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

भाग्यशाली रंग: लाल और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो थोड़ा गुड़ खाकर घर से निकलें.

वृषभ राशिफल (Taurus Today) - 28 अप्रैल 2026

वृषभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है. यह गोचर आपकी बुद्धि और रचनात्मकता को धार देगा. हालांकि, आपकी राशि से बारहवें भाव में सूर्य, शुक्र और राहु की स्थिति खर्चों और मानसिक भागदौड़ की ओर इशारा कर रही है. आज आपको 'सोच समझकर निवेश' करने की सलाह दी जाती है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको सट्टे या शेयर बाजार से लाभ दिला सकता है, लेकिन बारहवें भाव का राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स दिखाने का है.

धन लाभ: विदेश से जुड़े कार्यों या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) में महत्वपूर्ण डील फाइनल करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज लव लाइफ में 'रोमांस और इमोशन्स' का तड़का लगेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को गहरा करेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. हालांकि, बारहवें भाव के शुक्र के कारण सुख-सुविधाओं पर फिजूलखर्ची बढ़ सकती है, जिससे पार्टनर के साथ बजट को लेकर बहस हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

आज स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. द्वादश भाव के ग्रहों के कारण अनिद्रा (Insomnia) या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. आज अपनी डाइट में ठंडी चीजों का सेवन कम करें. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (कोई भी नया निवेश या खरीदारी इसी समय करें). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान किसी को उधार न दें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का संयोग है. मंगल की अशुभता दूर करने और धन वृद्धि के लिए हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. छोटी कन्याओं को मिश्री का दान करना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से दर्पण (शीशा) देखकर निकलें.

मिथुन राशिफल (Gemini Today) - 28 अप्रैल 2026

मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. यह 'सुख स्थान' है, इसलिए आज आपका पूरा ध्यान सुख-सुविधाओं, घर-परिवार और अपनी मानसिक शांति पर रहेगा. हालांकि, आपके ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में सूर्य, शुक्र और राहु की युति आपको बड़े आर्थिक लाभ के अवसर भी देगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के लिहाज से 'वर्क फ्रॉम होम' या ऑफिस में भी शांति से काम करना आपको पसंद आएगा. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जबरदस्त मुनाफा लेकर आ सकता है.

धन लाभ: अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण 'शॉर्टकट' से बचें. मुहूर्त: किसी भी कागजी कार्रवाई के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सबसे उत्तम है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आप घर-परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. माताजी का विशेष सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा. अगर पार्टनर के साथ कुछ दिनों से अनबन चल रही थी, तो आज चौथे भाव का चंद्रमा उस तनाव को दूर कर देगा. आप घर की सजावट या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी पर पैसे खर्च कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपको सीने में जकड़न या फेफड़ों से संबंधित हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे, लेकिन काम के बोझ को खुद पर हावी न होने दें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (नए सौदे और सुख-सुविधा की खरीदारी के लिए).

11:52 AM से 12:45 PM (नए सौदे और सुख-सुविधा की खरीदारी के लिए). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान कोई भी घरेलू विवाद न सुलझाएं).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी है. मंगल के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं. साथ ही, पक्षियों को पानी पिलाना आपके चौथे भाव (शांति) को और भी मजबूत करेगा. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: हरा और हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो घर से निकलते समय इलायची खाकर निकलें.

कर्क राशिफल (Cancer Today) - 28 अप्रैल 2026

कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है. तीसरा भाव 'पराक्रम' और 'छोटे भाई-बहनों' का होता है. आज आप ऊर्जा और साहस से भरे रहेंगे. आपके दसवें भाव (कर्म भाव) में सूर्य, शुक्र और राहु की युति आपको करियर में कुछ बड़ा और साहसी करने के लिए प्रेरित करेगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' (बातचीत की कला) सबसे बड़ी ताकत बनेगी. मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है.

नई शुरुआत: यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. धन लाभ: मेहनत का फल तुरंत मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को बॉस से शाबाशी मिल सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) में महत्वपूर्ण कॉल या मीटिंग प्लान करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. पड़ोसियों या पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है. लव लाइफ में आज आप थोड़े 'डोमिनेटिंग' (हावी) हो सकते हैं, जिससे पार्टनर को परेशानी हो सकती है. रिश्तों में कोमलता बनाए रखें. शाम को परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, गले या कंधों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. दसवें भाव के राहु के कारण काम का तनाव (Work Stress) सिरदर्द दे सकता है, इसलिए समय पर ब्रेक लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (किसी भी साहसी निर्णय या निवेश के लिए). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा या वाद-विवाद से बचें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का दिन है. मंगल के शुभ फल पाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं. साथ ही, हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा. सफेद रंग के धागे का कलाई पर बांधना भी आपके चंद्रमा को शांति देगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और चांदी (Silver)

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दूध पीकर या दर्पण देखकर निकलें.

सिंह राशिफल (Leo Today) - 28 अप्रैल 2026

सिंह राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है. दूसरा भाव 'धन' और 'वाणी' का होता है. आज आपका पूरा फोकस अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और परिवार की जरूरतों पर रहेगा. आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में उच्च का सूर्य विराजमान है, जो आपके भाग्य को चार चांद लगा रहा है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज निवेश के मामले में आप बहुत लकी साबित होंगे. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बड़ा लाभ दिला सकता है. सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोशन की बात चल सकती है.

नई डील: यदि आप कोई नई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धन लाभ: आवक अच्छी रहेगी, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण 'दिखावे' पर खर्च करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) में बड़े वित्तीय फैसले लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आपकी वाणी में गजब का प्रभाव रहेगा. आप अपनी बातों से परिवार और पार्टनर का दिल जीत लेंगे. घर में किसी उत्सव या दावत का माहौल बन सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. हालांकि, भाग्य भाव के राहु के कारण कभी-कभी विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सूर्य की कृपा से सब शांत रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन उत्तम है. आप ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे. दूसरे भाव का चंद्रमा संतुलित खान-पान की ओर इशारा कर रहा है. ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें वरना मुख रोग या दांतों में हल्की समस्या हो सकती है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (सोना खरीदने या बैंक के काम के लिए).

अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस समय किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का संयोग है. अपने भाग्य को और अधिक प्रबल करने के लिए हनुमान जी को लाल लंगोट या सिंदूर चढ़ाएं. साथ ही, सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ डालकर अर्घ्य दें. 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया और लाल

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से गुड़ खाकर या पानी पीकर निकलें.

कन्या राशिफल (Virgo Today) - 28 अप्रैल 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि चंद्रमा आज आपकी ही राशि (लग्न) में गोचर कर रहा है. आज आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय और व्यवस्थित महसूस करेंगे. आपके आठवें भाव में सूर्य, शुक्र और राहु की युति आपको 'अचानक' लाभ या कोई रहस्यमयी अच्छी खबर दे सकती है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'परफेक्शनिस्ट' वाली इमेज निखर कर आएगी. जो काम बिगड़ रहे थे, वे आज आपकी सूझबूझ से बन जाएंगे. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको दूसरों से बेहतर प्रेजेंटेशन देने में मदद करेगा.

धन लाभ: ससुराल पक्ष या पुराने बीमा (Insurance) से धन लाभ के योग हैं. हालांकि, आठवें भाव का राहु अनचाहे खर्च भी करा सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. मुहूर्त: किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आप थोड़े भावुक (Emotional) रह सकते हैं. पार्टनर के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा. परिवार में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. शाम के समय घर में सुखद माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन आठवें भाव में सूर्य-राहु की युति के कारण अचानक थकान या सिरदर्द हो सकता है. आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से बचें. योग और ध्यान आज आपके मानसिक संतुलन के लिए रामबाण साबित होंगे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (नई शुरुआत और डील्स के लिए श्रेष्ठ).

11:52 AM से 12:45 PM (नई शुरुआत और डील्स के लिए श्रेष्ठ). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस समय निवेश या बड़ा फैसला लेने से बचें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी है. अपनी राशि के स्वामी बुध और मंगल को शुभ करने के लिए हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें. साथ ही, 'राम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा. गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ रहेगा.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 5 और 2

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से इलायची खाकर या दर्पण देखकर निकलें.

तुला राशिफल (Libra Today) - 28 अप्रैल 2026

तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. बारहवां भाव 'व्यय' और 'दूर की यात्राओं' का होता है. आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है और अनचाहे खर्चों की चिंता सता सकती है. हालांकि, आपके सातवें भाव (साझेदारी) में सूर्य, शुक्र और राहु की युति पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन में कुछ नई और रोमांचक स्थितियां पैदा करेगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'दोपहर के बाद' का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा. विदेश से जुड़े काम या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है.

सावधानी: बारहवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज किसी को उधार न दें, वरना पैसा फंस सकता है. सातवें भाव का राहु व्यापारिक साझेदारों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए पारदर्शिता रखें.

मुहूर्त: धन संबंधी कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करना ही सुरक्षित रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज पार्टनर के साथ संबंधों में मिला-जुला असर रहेगा. सातवें भाव में सूर्य-शुक्र की युति आपके जीवनसाथी की तरक्की का संकेत दे रही है, जिससे घर में खुशहाली आएगी. हालांकि, राहु के कारण छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है. आज एकांत में समय बिताना या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाना आपके रिश्तों के लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपको आँखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. ज्यादा भागदौड़ के कारण थकान महसूस होगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए गहरी नींद लें और मेडिटेशन करें. आज का दिन खुद को 'डीटॉक्स' करने के लिए अच्छा है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (किसी भी शांति पाठ या दान के लिए).

11:52 AM से 12:45 PM (किसी भी शांति पाठ या दान के लिए). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान लंबी यात्रा या निवेश से बचें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का दिन है. चंद्रमा के बारहवें भाव के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं. साथ ही, 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके शत्रुओं को शांत करेगा और आर्थिक चिंताओं को दूर करेगा. शाम को सफेद वस्तुओं (जैसे दूध या चावल) का दान करना भी शुभ रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक: 7 और 2

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही खाकर या दर्पण देखकर निकलें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Today) - 28 अप्रैल 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष में ग्यारहवां भाव 'लाभ' और 'इच्छा पूर्ति' का होता है. आज का दिन आपके लिए 'मुनाफे वाला' साबित होने वाला है. आपके छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) में सूर्य, शुक्र और राहु की युति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, लेकिन गुप्त विरोधियों से सावधान भी रहना होगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज आर्थिक रूप से दिन बहुत मजबूत है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है. अगर आप व्यापार में हैं, तो आज कोई बड़ा ऑर्डर या पेमेंट मिल सकती है.

नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी. छठे भाव का सूर्य आपको प्रतियोगिताओं में जीत दिलाएगा. यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो राहत मिल सकती है.

मुहूर्त: महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डील के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय चुनें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. सामाजिक दायरे में आपकी चमक बढ़ेगी. लव लाइफ के लिए दिन सुकून भरा है; आप पार्टनर के साथ किसी पार्टी या डिनर पर जा सकते हैं. परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चल रही अनबन आज समाप्त होगी. चंद्रमा की कृपा से आपके रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

स्वास्थ्य (Health):

आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन छठे भाव में राहु की स्थिति अनचाहा तनाव या 'इल्यूजन' (भ्रम) पैदा कर सकती है. आपको ऐसा लग सकता है कि आप बीमार हैं, जबकि सब ठीक होगा. अपनी दिनचर्या में योग शामिल करें. खान-पान में सात्विकता बरतें, विशेषकर बाहर के मसालेदार खाने से दूर रहें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (निवेश और मुनाफे के सौदों के लिए). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी है, जो आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए बहुत खास है. हनुमान जी को केसरिया बूंदी का भोग लगाएं और 'हनुमान चालीसा' का 3 बार पाठ करें. तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके करियर की बाधाओं को खत्म करेगा.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और मैरून

भाग्यशाली अंक: 9 और 1

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से गुड़ और पानी पीकर निकलें.

धनु राशिफल (Sagittarius Today) - 28 अप्रैल 2026

धनु राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है. दसवां भाव 'कर्म' और 'पद-प्रतिष्ठा' का होता है. आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर रहेगा. आपके पांचवें भाव (संतान और बुद्धि भाव) में उच्च का सूर्य विराजमान है, जो आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत बना रहा है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आप छाए रहेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सम्मान दिलाएगा. अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई ऐसी योजना सफल हो सकती है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे.

नई शुरुआत: शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज 'गोल्डन डे' है.

शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज 'गोल्डन डे' है. धन लाभ: आवक अच्छी रहेगी, लेकिन पांचवें भाव के राहु के कारण शेयर बाजार या जुए-सट्टे में जोखिम लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) में महत्वपूर्ण प्रोफेशनल फैसले लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज परिवार के बुजुर्गों, खासकर पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. पांचवें भाव के सूर्य की वजह से संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. लव लाइफ के लिए दिन रोमांचक है, लेकिन राहु की उपस्थिति पार्टनर के साथ किसी बात पर भ्रम पैदा कर सकती है. बातों को साफ रखें. दोस्तों के साथ शाम को किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

आज सेहत के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन 'वर्कलोड' की वजह से मानसिक थकान और घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. पांचवें भाव का सूर्य आपको अच्छी जीवनी शक्ति (Vitality) देगा. योग और प्राणायाम आपके लिए आज बहुत लाभकारी रहेंगे. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (नई नौकरी जॉइन करने या ऑफिस मीटिंग के लिए श्रेष्ठ). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान किसी से बहस न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का संयोग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी को केसर युक्त चोला चढ़ाएं. साथ ही, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके लिए धन और मानसिक शांति के मार्ग खोलेगा. गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना भी आपके भाग्य को प्रबल करेगा.

भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3 और 9

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से हल्दी का तिलक लगाकर या चने की दाल खाकर निकलें.

मकर राशिफल (Capricorn Today) - 28 अप्रैल 2026

मकर राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष में नौवां भाव 'भाग्य', 'धर्म' और 'लंबी यात्राओं' का होता है. आज किस्मत आपका भरपूर साथ देगी. आपके चौथे भाव (सुख स्थान) में उच्च का सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, जो घर-परिवार और सुख-सुविधाओं में बड़ी हलचल का संकेत दे रही है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज भाग्य की मदद से आपके अटके हुए काम अचानक बन जाएंगे. अगर आप उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े किसी काम में लगे हैं, तो आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

संपत्ति का योग: चौथे भाव में ग्रहों की स्थिति घर या वाहन खरीदने के प्रबल योग बना रही है. हालांकि, राहु की मौजूदगी के कारण किसी भी कागजी कार्यवाही को दो बार जरूर चेक करें.

धन लाभ: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज परिवार में सुख-सुविधाओं पर चर्चा होगी. माताजी का सहयोग आपके लिए वरदान साबित होगा. लव लाइफ में आज का दिन आध्यात्मिक और सुकून भरा रहेगा; पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन नौवें भाव का चंद्रमा और चौथे भाव का राहु कभी-कभी 'बिना वजह की चिंता' या घबराहट दे सकता है. पैरों में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है. सुबह की सैर और योग आपके लिए बहुत जरूरी है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (धार्मिक कार्य या नया निवेश शुरू करने के लिए). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान किसी अजनबी पर भरोसा न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का पावन संयोग है. अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके शनि दोष को शांत करेगा और आर्थिक समृद्धि लाएगा.

भाग्यशाली रंग: नीला और गहरा काला

भाग्यशाली अंक: 8 और 4

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा कपूर सूंघकर या दर्पण देखकर निकलें.

मीन राशिफल (Pisces Today) - 28 अप्रैल 2026

मीन राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है. सातवां भाव साझेदारी, व्यापार और वैवाहिक जीवन का होता है. आज आपका पूरा ध्यान दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और अपने रिश्तों को सुधारने पर रहेगा. आपके दूसरे भाव (धन भाव) में उच्च का सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, जो आपकी वाणी और बैंक बैलेंस दोनों को प्रभावित करेगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत ही शानदार है. साझेदारी में किए गए कामों से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. दूसरे भाव में उच्च का सूर्य आपको अपनी बातों से धन कमाने का मौका देगा.

नई डील: यदि आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.

यदि आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. सावधानी: दूसरे भाव का राहु आपको 'अचानक और बड़े खर्चों' की ओर धकेल सकता है. निवेश करते समय भावनाओं में न बहें. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) में महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के प्रबल योग हैं. हालांकि, दूसरे भाव के राहु के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय लहजे का ध्यान रखें, छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन दूसरे भाव के ग्रहों के कारण आंखों में संक्रमण या दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है. आज पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खाने, खासकर ठंडी चीजों से परहेज करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत): 11:52 AM से 12:45 PM (शादी की बात चलाने या बिजनेस एग्रीमेंट के लिए श्रेष्ठ).

11:52 AM से 12:45 PM (शादी की बात चलाने या बिजनेस एग्रीमेंट के लिए श्रेष्ठ). अशुभ समय (राहु काल): 03:36 PM से 05:15 PM (इस दौरान किसी से बहस या लेन-देन न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज मंगलवार और द्वादशी का संयोग है. अपने वैवाहिक जीवन और धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें. साथ ही, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा. केसर का तिलक माथे पर लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली रंग: पीला और सफेद

भाग्यशाली अंक: 3 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर निकलें.

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