हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal, 27 February 2026: आमलकी एकादशी पर खुला भाग्य का द्वार, लेकिन होलाष्टक के बीच ये 5 राशियां रहें सावधान!

Aaj Ka Rashifal, 27 February 2026: आमलकी एकादशी पर खुला भाग्य का द्वार, लेकिन होलाष्टक के बीच ये 5 राशियां रहें सावधान!

27 फरवरी 2026 राशिफल: रंगभरी एकादशी पर ग्रहों की चाल और 24 फरवरी से जारी होलाष्टक का आपकी राशि पर प्रभाव. जानें करियर, सेहत व निवेश का सटीक फल, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय। मेष से मीन का भविष्यफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Feb 2026 05:21 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को आमलकी (रंगभरी) एकादशी का पावन संयोग है. चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके करियर, वित्त और स्वास्थ्य पर पड़ेगा. ध्यान रहे कि 24 फरवरी से शुरू हुआ होलाष्टक अपने मध्य चरण में है, जिससे ग्रहों की उग्रता चरम पर है.

ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही आपके बड़े काम बिगाड़ सकती है. क्या आज एकादशी का पुण्य आपके संकटों को काटेगा? हमने पंचांग की शुद्ध गणना के आधार पर मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का सटीक विश्लेषण तैयार किया है. आज के अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) में किए गए कार्य सफल होंगे, लेकिन राहुकाल (सुबह 11:07 से 12:34) के दौरान कोई भी नया जोखिम न लें.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल और होलाष्टक से बचने के अचूक उपाय:

मेष (Aries) - 27 फरवरी 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम का है. चंद्रमा आपके तृतीय भाव (मिथुन) में स्थित है, जो आपके संचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाएगा. आज आमलकी एकादशी (रंगभरी एकादशी) का पावन अवसर है, जो जीवन में भक्ति और उल्लास के रंग भरने का संकेत दे रहा है. हालांकि, होलाष्टक के प्रभावी होने से आंतरिक उथल-पुथल बढ़ सकती है, जिसके लिए आत्म-नियंत्रण आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और 'नेटवर्किंग' रंग लाएगी. रंगभरी एकादशी के उल्लास के बीच सहकर्मियों का सहयोग आपको राहत देगा. ध्यान रहे कि होलाष्टक के कारण किसी नए व्यापारिक सौदे या बड़े परिवर्तन के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है. रणनीतिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें, जबकि राहुकाल में महत्वपूर्ण ईमेल या संवाद टालें.

Finance: आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, लेकिन खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी. एकादशी के अवसर पर किया गया दान भविष्य में समृद्धि लाएगा. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के दौरान निवेश या जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों से बचें.

Love: प्रेम जीवन में आज 'रंगभरी एकादशी' का प्रभाव दिखेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में ताजगी और सकारात्मकता आएगी. पुरानी कड़वाहटों को भुलाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. होलाष्टक के कारण अनावश्यक जिद्द से बचें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सक्रिय है. आंवले का सेवन ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ाएगा. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए लंबी यात्रा से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: गुलाल लाल.
Lucky Number: 9.

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और शिव-पार्वती को गुलाल चढ़ाएं.

यह भी पढ़ें- Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का करें पाठ, विष्णु जी होंगे प्रसन्न

वृषभ (Taurus) - 27 फरवरी 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाला है. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (मिथुन) में स्थित है, जो धन संचय और कुटुंब के सहयोग का संकेत दे रहा है. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का शुभ संयोग आपके जीवन में सुख-समृद्धि के रंग घोलेगा. हालांकि, होलाष्टक के कारण मानसिक अस्थिरता या निर्णयों में भ्रम हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली की प्रशंसा होगी. अटके हुए दस्तावेजी काम पूरे हो सकते हैं. रंगभरी एकादशी का दिन है, इसलिए कार्यस्थल पर माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. होलाष्टक के चलते किसी नई नौकरी की शुरुआत या बड़े पदभार को ग्रहण करना अभी टाल देना बेहतर है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं.

Finance: धन के आगमन के प्रबल योग हैं. पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के दौरान निवेश या बड़े खर्चों से बचें. एकादशी पर आंवले का दान आपके संचित कोष में वृद्धि करेगा.

Love: जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंधों में गहराई आएगी. आज आप अपनी वाणी से अपनों का दिल जीत लेंगे. प्रेम संबंधों में सात्विकता और मधुरता बनी रहेगी. होलाष्टक के प्रभाव स्वरूप छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है. गले या मुख से संबंधित छोटी परेशानी हो सकती है. आज आंवले का सेवन करना आपके लिए विशेष रूप से ऊर्जादायक और शुभ रहेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें.

Lucky Color: चमकीला सफेद या क्रीम.
Lucky Number: 2.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर माता लक्ष्मी को सफेद गुलाल अर्पित करें और भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाएं.

मिथुन (Gemini) - 27 फरवरी 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-अभिव्यक्ति, मानसिक स्पष्टता और नई ऊर्जा के संचार का है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि के प्रथम भाव (लग्न) में स्थित है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास पैदा करेगा. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भरने का संकेत दे रहा है. हालांकि, होलाष्टक की उपस्थिति के कारण आपको अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा और बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल से सबका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे. रंगभरी एकादशी का उत्साह आपके काम करने के तरीके में नयापन लाएगा. होलाष्टक चल रहा है, इसलिए नई नौकरी ज्वाइन करने या कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के बजाय वर्तमान कार्यों को विस्तार देने पर ध्यान दें. अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) रणनीतिक बैठकों और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल के दौरान सहकर्मियों से गुप्त बातें साझा न करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन प्रगतिशील है. आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच बड़े निवेश या उधार के लेनदेन से बचें. एकादशी के अवसर पर किया गया दान आपके लिए समृद्धि के द्वार खोलेगा.

Love: रिश्तों के लिए आज का दिन 'रंगभरी एकादशी' की तरह ही जीवंत रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और पुरानी कड़वाहट दूर होगी. प्रेम संबंधों में आज नई ताजगी महसूस करेंगे. होलाष्टक के कारण अनावश्यक जिद्द या अहंकार को बीच में न आने दें.

Health: चंद्रमा के लग्न में होने से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के कारण सिरदर्द या मानसिक तनाव की संभावना बनी रह सकती है. आंवले का सेवन आज स्वास्थ्य के लिए अमृत समान रहेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें.

Lucky Color: हरा और गुलाबी.
Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु और शिवजी को गुलाल अर्पित करें. आज आंवले का सेवन स्वास्थ्य और सौभाग्य बढ़ाएगा.

कर्क (Cancer) - 27 फरवरी 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अंतरावलोकन, व्यय और आध्यात्मिक शुद्धि का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक बेचैनी और अनिद्रा का संकेत दे सकते हैं. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपको भौतिकता से हटकर भक्ति के रंगों में डूबने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, होलाष्टक के प्रभाव स्वरूप अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, जिससे बचना अनिवार्य है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई आ सकती है. रंगभरी एकादशी का उत्साह कार्यालय में रहेगा, लेकिन होलाष्टक के कारण किसी भी नए अनुबंध या महत्वपूर्ण दस्तावेजी कार्य के लिए यह समय श्रेष्ठ नहीं है. रणनीतिक चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का ही चुनाव करें. राहुकाल के दौरान ऑफिस की राजनीति से दूर रहें.

Finance: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण होगा. स्वास्थ्य या धार्मिक कार्यों पर धन व्यय हो सकता है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच किसी भी प्रकार का निवेश या उधार न लें. एकादशी पर आंवले का दान आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा.

Love: प्रेम संबंधों में आज दूरी या संवाद की कमी खल सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. रंगभरी एकादशी पर साथ मिलकर पूजा-अर्चना करना संबंधों में मिठास लाएगा. होलाष्टक के कारण पुरानी बातों को कुरेदने से बचें.

Health: चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से आंखों में जलन, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें. आज आंवले का सेवन और भगवान विष्णु का ध्यान मानसिक शांति के लिए अमृत समान है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का विशेष ध्यान रखें.

Lucky Color: दूधिया सफेद और हल्का पीला.
Lucky Number: 2.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु जी को सफेद गुलाल अर्पित करें. आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं.

सिंह (Leo) - 27 फरवरी 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ, उपलब्धि और सामाजिक विस्तार का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो आय के नए स्रोत और मित्रों का सहयोग सुनिश्चित करेंगे. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकेत दे रहा है. हालांकि, होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है, जो सलाह देती है कि बड़ी सफलताओं के बीच भी अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें और अति-आत्मविश्वास से बचें.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की कला की सराहना होगी. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक माहौल आपके काम में उत्साह भरेगा. होलाष्टक चल रहा है, इसलिए कोई नया व्यवसाय या बड़े प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत अभी टाल दें. वर्तमान अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल में किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश और लाभ के लिए अनुकूल है. पुराने किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के दौरान वित्तीय जोखिम लेने से बचें. एकादशी पर किया गया दान आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा.

Love: प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज मधुरता रहेगी. दोस्तों के साथ मेल-मुलाकात और किसी उत्सव में शामिल होने का योग है. रंगभरी एकादशी पर जीवनसाथी के साथ संबंधों में नयापन महसूस करेंगे. होलाष्टक के कारण वाणी में कठोरता आने से रोकें.

Health: स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा. मानसिक रूप से आप स्वयं को बहुत सुदृढ़ पाएंगे. आंवले का सेवन और भगवान सूर्य को जल देना आज आपके तेज को बढ़ाएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें और यात्रा अनिवार्य हो तो दही खाकर निकलें.

Lucky Color: सुनहरा और गहरा लाल.
Lucky Number: 1.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग का गुलाल अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें.

कन्या (Virgo) - 27 फरवरी 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्मठता, प्रतिष्ठा और करियर में ऊंचाइयों को छूने का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मकता के रंग घोलेगा. हालांकि, होलाष्टक के प्रभाव स्वरूप कार्यस्थल पर कुछ ईर्ष्यालु लोग सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होगी.

Career: करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. रंगभरी एकादशी का उत्साह आपके काम में नई ऊर्जा भरेगा. होलाष्टक चल रहा है, इसलिए नई नौकरी की शुरुआत या कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव अभी टाल दें. रणनीतिक निर्णयों और प्रेजेंटेशन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल के दौरान किसी भी विवाद में पड़ने से बचें.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. करियर में की गई मेहनत का आर्थिक लाभ आज मिल सकता है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच किसी को उधार न दें और न ही बड़ा निवेश करें. एकादशी पर आंवले का दान आपके भाग्य को बल देगा.

Love: पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. रंगभरी एकादशी के कारण घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. होलाष्टक के प्रभाव से कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिस पर नियंत्रण रखें.

Health: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक थकान हो सकती है. आंवले का सेवन आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें, यात्रा अनिवार्य हो तो घर से जौ खाकर निकलें.

Lucky Color: हरा और फिरोजी.
Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को हरा गुलाल और आंवला अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

तुला (Libra) - 27 फरवरी 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य, धर्म और मानसिक विस्तार का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य का साथ और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पर्व है, जो आपके जीवन में संतुलन और उल्लास के नए रंग लेकर आएगा. हालांकि, होलाष्टक की अवधि चल रही है, जो यह संकेत देती है कि ईश्वरीय कृपा तो साथ है, लेकिन सांसारिक बड़े निर्णयों में धैर्य रखना अनिवार्य है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. शिक्षा और परामर्श से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक प्रभाव आपके वरिष्ठों के साथ संबंधों को सुधारेगा. होलाष्टक के कारण कोई नया व्यापारिक अनुबंध या नई नौकरी की शुरुआत अभी टाल देना ही श्रेयस्कर है. महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का चयन करें. राहुकाल में किसी भी प्रकार की कानूनी चर्चा से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन प्रगति कारक है. अटका हुआ धन मिलने की संभावना है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच निवेश करने से बचें. एकादशी पर आंवले का दान आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा और आर्थिक तंगी दूर करेगा.

Love: प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज मधुरता और सात्विकता रहेगी. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या उत्सव पर चर्चा हो सकती है. रंगभरी एकादशी पर रिश्तों में नया उत्साह महसूस करेंगे. होलाष्टक के प्रभाव से वाणी में सौम्यता बनाए रखें, अन्यथा अनावश्यक वाद-विवाद हो सकता है.

Health: स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा, लेकिन कमर या पैरों में हल्का दर्द हो सकता है. आंवले का सेवन आज आपकी ऊर्जा और चमक को बढ़ाएगा. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

Lucky Color: नीला और क्रीम.
Lucky Number: 6.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को नीला गुलाल अर्पित करें और आंवले के फल का दान करें.

वृश्चिक (Scorpio) - 27 फरवरी 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन शोध, परिवर्तन और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाले बदलावों या गुप्त चिंताओं का संकेत देते हैं. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करने और भक्ति के रंगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा. होलाष्टक की अवधि जारी है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं और रहस्यों पर नियंत्रण रखना होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है या किसी तकनीकी समस्या के कारण बाधा आ सकती है. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक माहौल तनाव कम करने में मदद करेगा. होलाष्टक के प्रभाव से आज किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की नींव न रखें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल के दौरान वरिष्ठों के साथ किसी भी गोपनीय विषय पर चर्चा करने से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में हलचल हो सकती है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच धन का लेन-देन बिल्कुल न करें. एकादशी पर आंवले का दान आपकी आर्थिक बाधाओं को शांत करने में सहायक होगा.

Love: प्रेम संबंधों में आज का दिन संवाद की कमी के कारण थोड़ा भारी हो सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे. रंगभरी एकादशी पर साथ मिलकर पूजा करना संबंधों में नयापन लाएगा. होलाष्टक के कारण शक और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें.

Health: स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. पेट या इन्फेक्शन से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. आंवले का सेवन और सात्विक आहार आज आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का विशेष ध्यान रखें.

Lucky Color: गहरा लाल और मैरून.
Lucky Number: 9.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव को अबीर-गुलाल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

धनु (Sagittarius) - 27 फरवरी 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों में मधुरता लाने का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो व्यापारिक और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता लाएंगे. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके जीवन के खालीपन को उल्लास के रंगों से भरने का संकेत दे रहा है. हालांकि, होलाष्टक की उपस्थिति के कारण आपको बड़े समझौतों और नए अनुबंधों में सावधानी बरतनी होगी.

Career: कार्यक्षेत्र में आज टीम वर्क और साझेदारी से लाभ मिलेगा. आपकी सलाह दूसरों के काम आएगी और लोग आपके दृष्टिकोण का सम्मान करेंगे. रंगभरी एकादशी का उत्साह कार्यालय में सहयोग का वातावरण बनाएगा. होलाष्टक चल रहा है, इसलिए नया व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू करने या बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बजाय वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करें. रणनीतिक चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल में किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित है. आय के प्रवाह में निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच निवेश करने या उधार देने से बचें. एकादशी पर आंवले का दान आपके धन भाव को मजबूती प्रदान करेगा.

Love: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन विशेष है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर रंगभरी एकादशी का आनंद लेंगे. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. होलाष्टक के कारण पुराने विवादों को हवा न दें और वाणी में विनम्रता रखें.

Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अधिक बोलने या भागदौड़ से गले और पैरों में थकान महसूस हो सकती है. आंवले का सेवन और सात्विक भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें.

Lucky Color: पीला और केसरिया.
Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीला गुलाल अर्पित करें और आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर (Capricorn) - 27 फरवरी 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की मानसिक शक्ति प्रदान करेंगे. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो संघर्ष के बीच भी आपके जीवन में भक्ति और उल्लास के रंग भरने का संकेत दे रहा है. हालांकि, होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत और तर्कशक्ति से विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे. अटके हुए कार्यों में गति आएगी. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक माहौल ऑफिस के तनावपूर्ण वातावरण को हल्का करेगा. होलाष्टक के प्रभाव के कारण किसी नई साझेदारी या नए प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत अभी टाल देना ही समझदारी है. महत्वपूर्ण चर्चा और प्रस्तुति के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल के दौरान किसी भी वाद-विवाद से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य है. पुराने कर्ज चुकाने की दिशा में सफलता मिल सकती है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच बड़ा निवेश या नया ऋण न लें. एकादशी पर आंवले का दान आपके संचित धन में स्थिरता लाएगा.

Love: प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज धैर्य की आवश्यकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. रंगभरी एकादशी पर साथ मिलकर पूजा-अर्चना करना रिश्तों की दूरी को कम करेगा. होलाष्टक के कारण पुराने मतभेदों को उभरने न दें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

Health: स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहें. पाचन तंत्र या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या हो सकती है. आंवले का सेवन आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और शुभ फल देगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें.

Lucky Color: नीला और आसमानी.
Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को नीला गुलाल अर्पित करें और भगवान शिव का अभिषेक करें.

कुंभ (Aquarius) - 27 फरवरी 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, बौद्धिक उन्नति और प्रसन्नता का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा, प्रेम और संतान पक्ष से शुभ समाचार का संकेत दे रहे हैं. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके मानसिक क्षितिज पर उत्साह के नए रंग बिखेरेगा. हालांकि, होलाष्टक की अवधि प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में संयम बरतें और भावनाओं के अतिरेक से बचें.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मौलिक सोच और 'आउट ऑफ द बॉक्स' आइडियाज की सराहना होगी. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ने का दिन है. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक प्रभाव आपके कार्यस्थल के वातावरण को हल्का और खुशनुमा बनाएगा. होलाष्टक के कारण किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखना या नौकरी में बड़ा परिवर्तन करना अभी टाल दें. महत्वपूर्ण निर्णयों और बौद्धिक चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल में सट्टेबाजी या जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. रचनात्मक कार्यों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच निवेश या बड़े लेन-देन से बचें. एकादशी पर आंवले का दान आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेगा.

Love: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई और नयापन आएगा. रंगभरी एकादशी पर आप अपनों के साथ उत्सव जैसा महसूस करेंगे. होलाष्टक के प्रभाव स्वरूप संतान के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, जिसे धैर्य से सुलझाएं.

Health: स्वास्थ्य आज बेहतर बना रहेगा. मानसिक रूप से आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे. आंवले का सेवन आज आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा और शुभ फल देगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें.

Lucky Color: नीला और बैंगनी.
Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु को नीला गुलाल और आंवला अर्पित करें. इससे बौद्धिक बाधाएं दूर होंगी.

मीन (Pisces) - 27 फरवरी 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं, भावनात्मक गहराई और पारिवारिक सुख का है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक शांति और घर-परिवार पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं. आज आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी का पावन पर्व है, जो आपके हृदय में भक्ति और प्रेम के रंग घोलेगा. हालांकि, होलाष्टक की शुरुआत के कारण घर की सुख-शांति में छोटी-मोटी बाधाएं या संपत्ति को लेकर चिंता उभर सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कार्यशैली में स्थिरता लाने की जरूरत है. घर से काम करने वाले जातकों के लिए दिन विशेष लाभकारी रहेगा. रंगभरी एकादशी का सकारात्मक प्रभाव आपके कार्यस्थल पर रिश्तों को मधुर बनाएगा. होलाष्टक चल रहा है, इसलिए नया घर खरीदना, भूमि पूजन या नया कार्यालय शुरू करना अभी टाल देना ही श्रेयस्कर है. महत्वपूर्ण बैठकों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल के दौरान भावनात्मक होकर कोई व्यावसायिक निर्णय न लें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकता है. राहुकाल (11:07 AM से 12:34 PM) के बीच किसी भी प्रकार की बड़ी खरीद या निवेश से बचें. एकादशी पर आंवले का दान और पूजन आपके संचित धन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा.

Love: पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. रंगभरी एकादशी पर जीवनसाथी के साथ पूजा-पाठ में समय बिताना मानसिक शांति देगा. होलाष्टक के प्रभाव से कभी-कभी मन में उदासी छा सकती है, अपनों के साथ समय बिताकर इसे दूर करें.

Health: स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. सीने में जकड़न या जुकाम जैसी छोटी समस्या हो सकती है. आंवले का सेवन आज आपकी सेहत के लिए वरदान साबित होगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल का ध्यान रखें और यात्रा अनिवार्य हो तो दही खाकर निकलें.

Lucky Color: पीला और सुनहरा.
Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु और शिवजी को पीला गुलाल अर्पित करें. आंवले के वृक्ष की पूजा कर वहां दीप दान करें.

यह भी पढ़ें- Holika Dahan 2026: होली पर भद्रा और ग्रहण का साया, होलिका दहन किस मुहूर्त में करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 27 Feb 2026 05:21 AM (IST)
