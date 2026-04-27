Aaj Ka Rashifal: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हिंदू धर्म में 'मोहिनी एकादशी' के नाम से जाना जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन अत्यंत दुर्लभ और ऊर्जावान है.

वर्तमान ग्रह गणना के अनुसार, सूर्य अपनी उच्च राशि (मेष) में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आत्मविश्वास और भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देते हैं. वहीं, चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आज का दिन रचनात्मकता और सामाजिक संबंधों के लिए विशेष फलदायी रहेगा.

हालांकि, मीन राशि में शनि और मंगल की युति अभी भी बनी हुई है, जो कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव और दुर्घटना के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे रही है. आज सोमवार और एकादशी का यह विशेष संयोग भगवान विष्णु और महादेव, दोनों की कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है.

इस विस्तृत राशिफल में हम केवल भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि अभिजीत मुहूर्त, राहु काल, दिशा शूल और आपकी राशि के अनुसार सटीक ज्योतिषीय उपाय भी साझा कर रहे हैं. यह विश्लेषण वैदिक पंचांग और आज की तात्कालिक ग्रह स्थितियों पर आधारित है, ताकि आप अपने दिन की योजना बेहतर ढंग से बना सकें.

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन.

मेष राशिफल (Aries) - 27 अप्रैल 2026

मेष वालों, आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक चेतना और भौतिक लाभ का एक दुर्लभ संगम लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे शास्त्रों में 'मोहिनी एकादशी' कहा गया है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (शुक्र का नक्षत्र) में गोचर करेगा, जो आपके पांचवें भाव (शिक्षा, संतान और प्रेम) को सक्रिय कर रहा है. आपकी राशि में स्थित उच्च का सूर्य आज आपको समाज में मान-सम्मान और नेतृत्व की शक्ति प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

प्रोफेशनल मोर्चे पर आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी. यदि आप मीडिया, कला, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपको कोई बड़ा अवसर दिला सकता है. आर्थिक दृष्टि से उच्च का सूर्य और शुक्र लग्न में होने से पैतृक संपत्ति या सरकारी योजनाओं से लाभ के प्रबल योग हैं. हालांकि, कुंडली के 12वें भाव में शनि-मंगल की युति होने के कारण अनचाहे खर्चों या निवेश में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. याद रखें, राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

मोहिनी एकादशी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा करेगा. लव लाइफ में रोमांस और नई ऊर्जा का संचार होगा, और आप पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे. जो लोग संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 12वें भाव के मंगल के कारण 'रक्तचाप' (BP) या 'पित्त' संबंधी समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दूध पीकर या दर्पण देखकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Self-Optimization' की है. उच्च के सूर्य का प्रभाव आपको 'Main Character Energy' देगा, लेकिन शनि-मंगल का बैकग्राउंड स्ट्रेस आपके 'Focus' को डिस्टर्ब कर सकता है. सोशल मीडिया पर किसी भी 'Heated Argument' से दूर रहें, क्योंकि आज आपकी कही बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. मोहिनी एकादशी की क्लींजिंग वाइब का लाभ उठाएं और डिजिटल डिटॉक्स की कोशिश करें. अपनी स्किल्स को 'Flex' करने का सही समय है, लेकिन 'Burnout' से बचने के लिए हाइड्रेटेड रहें.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 1, 5

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना आपकी सुख-समृद्धि बढ़ाएगा. द्वादश भाव के शनि-मंगल दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस या पंचामृत अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

वृषभ राशिफल (Taurus) - 27 अप्रैल 2026

वृषभ वालों, आज का दिन आपके लिए धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' के नाम से जाना जाता है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज मेष राशि में सूर्य के साथ युति कर रहा है, जो आपके बारहवें भाव में है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके चौथे भाव (सुख स्थान) को प्रभावित करेगा. आज का दिन घरेलू सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज आपको संभलकर चलने की जरूरत है. आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में शनि, मंगल और बुध की युति बनी हुई है, जो आय के नए स्रोत तो खोलेगी लेकिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तीखी बहस या गलतफहमी भी पैदा कर सकती है. बिजनेस करने वालों को आज विदेशी संपर्कों या दूर के स्थानों से लाभ मिल सकता है, लेकिन बारहवें भाव का शुक्र और सूर्य बड़े खर्चे का संकेत दे रहे हैं. आज निवेश से जुड़े फैसले दोपहर के समय लें. अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय रूटीन कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी संबंधों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर-परिवार के करीब लाएगा, लेकिन बारहवें भाव का सूर्य पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश की स्थिति पैदा कर सकता है. मोहिनी एकादशी की ऊर्जा आपके रिश्तों में आकर्षण तो लाएगी, पर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालना ही बेहतर होगा. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो दर्पण देखकर या थोड़ा दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Main Character Energy' और 'Self-Care' के बीच संतुलन बनाने की है. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण आप थोड़ा 'Isolated' या 'Introverted' महसूस कर सकते हैं, जो कि डिजिटल डिटॉक्स के लिए परफेक्ट है. सोशल मीडिया पर चल रहे 'Fake Trends' के पीछे भागने के बजाय अपनी 'Mental Health' को प्रायोरिटी दें. पुराने दोस्तों के साथ कोई 'Real Conversation' आपको बेहतर महसूस कराएगी. शाम के समय खुद को ओवरथिंकिंग से बचाएं और म्यूजिक या किसी क्रिएटिव हॉबी में समय बिताएं.

Lucky Color: क्रीम या सफेद (White)

Lucky Number: 6, 2

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और मिश्री का भोग लगाएं. आपके ग्यारहवें भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल या चीनी) का दान करें. इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मिथुन राशिफल (Gemini) - 27 अप्रैल 2026

मिथुन वालों, आज का दिन आपकी बुद्धि और नेटवर्किंग के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी बुध आज आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में शनि और मंगल के साथ युति कर रहा है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके तीसरे भाव (पराक्रम और संवाद) को सक्रिय करेगा. आज आपकी बातों में जादू होगा जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन बहुत सक्रिय रहने वाला है. ग्यारहवें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपके लाभ और आय के नए द्वार खोल रहे हैं. यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा क्लाइंट या प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. हालांकि, दसवें भाव में शनि, मंगल और बुध की युति कार्यस्थल पर भारी वर्कलोड और सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद का संकेत दे रही है. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का चुनाव करें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई या नया निवेश करने से बचना ही बुद्धिमानी होगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांचक रह सकता है. तीसरे भाव का चंद्रमा और ग्यारहवें भाव का शुक्र आपके सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगा. सिंगल लोगों को आज सोशल मीडिया के जरिए कोई दिलचस्प प्रपोजल मिल सकता है. मोहिनी एकादशी की सात्विक ऊर्जा आपके और पार्टनर के बीच की पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से आज 'कंधों' या 'हाथों' में दर्द की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में बिजनेस ट्रिप टालना ही बेहतर होगा. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से दूध पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब पूरी तरह से 'Networking' और 'Hustle' की है. एकादश भाव का सूर्य आपको 'Influencer' वाली एनर्जी देगा, जिससे आपकी ऑनलाइन प्रजेंस मजबूत होगी. हालांकि, दसवें भाव का बुध-मंगल योग आपको थोड़ा 'Burnout' महसूस करा सकता है, इसलिए अपने काम और 'Me-time' के बीच बैलेंस बनाएं. फालतू के ऑनलाइन विवादों में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम के समय किसी पुराने दोस्त से फोन पर लंबी बात आपकी 'Social Battery' को रिचार्ज कर देगी. अपनी क्रिएटिविटी को किसी नए प्रोजेक्ट में लगाएं.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5, 3

Special Tip:

आज मोहिनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के 'मोहिनी' स्वरूप का ध्यान करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें. आपके दशम भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना सर्वोत्तम रहेगा. साथ ही, पक्षियों को दाना डालें और किसी छोटे बच्चे को पढ़ने की सामग्री दान करें, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता और आय में वृद्धि होगी.

कर्क राशिफल (Cancer) - 27 अप्रैल 2026

कर्क वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी भावनाओं को संतुलित कर सफलता की ओर बढ़ने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (शुक्र का नक्षत्र) में रहेगा, जो आपके दूसरे भाव यानी 'धन और वाणी' के स्थान को प्रभावित करेगा. आज आपकी बातों का असर गहरा होगा, लेकिन राशि में केतु की उपस्थिति आपको थोड़ा रहस्यमयी बना सकती है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. दूसरे भाव का चंद्रमा और दशम भाव में उच्च का सूर्य व शुक्र आपके करियर में बड़ी छलांग का संकेत दे रहे हैं. यदि आप सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट में हैं, तो आज आपको कोई विशेष अधिकार मिल सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ के योग हैं. हालांकि, नौवें भाव में शनि, मंगल और बुध की युति होने से लंबी दूरी की यात्राओं में अड़चनें आ सकती हैं. आज महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) के दौरान करना लाभदायक रहेगा. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के समय धन का लेनदेन टालें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में शांति और आपसी प्रेम बढ़ाएगा. पार्टनर के साथ किसी फैमिली डिनर या इवेंट की योजना बन सकती है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए मोहिनी एकादशी की आकर्षण शक्ति नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य है, लेकिन नौवें भाव के ग्रहों के कारण पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा करने से बचें. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दर्पण देखकर या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Authenticity' और 'Financial Literacy' की है. सोशल मीडिया पर चल रही 'Hate Speech' या फालतू के 'Trends' से खुद को दूर रखें. आज का दिन अपने 'Side Hustle' या पैसिव इनकम के आइडियाज पर काम करने के लिए बेस्ट है. आपकी 'Communication Skills' आज टॉप पर होंगी, इसलिए किसी इंटरव्यू या पिच के लिए तैयार रहें. शाम के समय अपनी 'Vibe' को रिलैक्स रखने के लिए कुछ क्रिएटिव करें या अपने किसी खास करीबी से दिल की बात शेयर करें.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White)

Lucky Number: 2, 7

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं. आपके भाग्य भाव (नौवें भाव) के शनि-मंगल दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या भोजन दान करना आपके लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा.

सिंह राशिफल (Leo) - 27 अप्रैल 2026

सिंह वालों, आज आपकी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का जादू चारों ओर बिखरेगा. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक आपकी ही राशि (सिंह) और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (शुक्र का नक्षत्र) में गोचर करेगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज मेष राशि में उच्च के होकर शुक्र के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में विराजमान हैं. आज आप जो भी ठान लेंगे, उसे पूरा करने का साहस और सौभाग्य दोनों आपके पास होंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन किसी बड़े बदलाव या उपलब्धि का संकेत दे रहा है. नौवें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपके भाग्य को जबरदस्त मजबूती दे रहे हैं, जिससे विदेशी व्यापार या उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है. हालांकि, आठवें भाव में शनि, मंगल और बुध की युति होने से आपको गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान सरकारी दस्तावेजों पर साइन न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक और सुखद रहने वाला है. आपकी राशि में स्थित चंद्रमा और भाग्य भाव का शुक्र आपके आकर्षण में वृद्धि करेंगे. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या लंबी यात्रा की योजना बन सकती है. मोहिनी एकादशी की दिव्य ऊर्जा आपके रिश्तों में गहराई लाएगी. सेहत के लिहाज से आज आपकी 'वाइटालिटी' उच्च रहेगी, लेकिन आठवें भाव के ग्रहों के कारण पेट में जलन या अचानक थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. यदि जाना जरूरी हो, तो गुड़ खाकर और जल पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Main Character Energy' और 'Global Outlook' की है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट वायरल हो सकती है या आपको कोई डिजिटल रिकॉग्निशन मिल सकता है. आज का दिन अपनी 'Personal Brand' पर काम करने के लिए बेस्ट है. हालांकि, आठवें भाव के शनि-मंगल आपको थोड़ा 'Deep' और 'Over-analytical' बना सकते हैं, इसलिए किसी पुरानी बात को लेकर स्ट्रेस न लें. शाम के समय अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें.

Lucky Color: सुनहरा या नारंगी (Golden/Orange)

Lucky Number: 1, 9

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं. आपके आठवें भाव के दोषों को दूर करने के लिए आज 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद को तांबे का बर्तन या गेहूं दान करना आपके मान-सम्मान में चार चांद लगा देगा.

कन्या राशिफल (Virgo) - 27 अप्रैल 2026

कन्या वालों, आज का दिन आपके लिए सूझबूझ और सतर्कता के साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी बुध आज आपके सातवें भाव (साझेदारी स्थान) में शनि और मंगल के साथ विराजमान है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके बारहवें भाव (व्यय और विदेश स्थान) को सक्रिय करेगा. आज आपको अपनी मेहनत का फल पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. आठवें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र अचानक धन लाभ या विरासत से जुड़ी संपत्ति के योग बना रहे हैं. हालांकि, बारहवें भाव का चंद्रमा और सातवें भाव में शनि, मंगल व बुध की युति व्यापारिक समझौतों में अड़चनें पैदा कर सकती है. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें, वरना विवाद बढ़ सकता है. कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय ही चुनें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान भूलकर भी कहीं निवेश न करें और न ही किसी को पैसा उधार दें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. सातवें भाव में शनि और मंगल की उपस्थिति जीवनसाथी के साथ संवाद में कड़वाहट पैदा कर सकती है. मोहिनी एकादशी का सात्विक प्रभाव आपको शांत रहने और स्थिति को संभालने में मदद करेगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई पुराना दोस्त अचानक मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन 'अनिद्रा' या 'आंखों' में समस्या दे सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Deep Focus' और 'Digital Detox' की है. सातवें भाव के बुध-मंगल योग के कारण आप सोशल मीडिया पर किसी बहस में फंस सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना नोटिफिकेशन आज 'Off' रखें. आज का दिन अपनी 'Future Goals' और 'Budgeting' पर काम करने के लिए बेस्ट है. फालतू के खर्चों से बचें और अपनी 'Privacy' का पूरा ख्याल रखें. शाम के समय मेडिटेशन या किसी शांत जगह पर समय बिताना आपकी 'Mental Health' के लिए गेम-चेंजर साबित होगा.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green)

Lucky Number: 5, 8

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. आपके सातवें भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर तिल और जल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को दवाइयां या हरी मूंग की दाल दान करना आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा और मानसिक स्पष्टता लाएगा.

तुला राशिफल (Libra) - 27 अप्रैल 2026

तुला वालों, आज का दिन आपके रिश्तों और साझेदारी में नई ऊर्जा फूंकने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' के नाम से जाना जाता है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज मेष राशि में सूर्य के साथ युति कर रहा है, जो आपके सातवें भाव (विवाह और साझेदारी) को प्रभावित कर रहा है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके ग्यारहवें भाव यानी 'लाभ स्थान' को सक्रिय करेगा. आज आपकी सोशल लाइफ और नेटवर्क आपके लिए वरदान साबित होंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन बड़ी सफलता और पहचान दिलाने वाला है. सातवें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र व्यापारिक साझेदारियों में जबरदस्त मजबूती लाएंगे. यदि आप पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी के काम में हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा. हालांकि, छठे भाव में शनि, मंगल और बुध की युति होने से आपको अपने गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की राजनीति से बहुत सावधान रहने की जरूरत है. आज महत्वपूर्ण डील्स को फाइनल करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय ही चुनें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान किसी भी तरह के कानूनी समझौते से दूर रहें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन ग्लैमरस और खुशगवार रहेगा. सातवें भाव का शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस की मिठास घोलेगा. मोहिनी एकादशी की दिव्य ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण पैदा करेगी कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल योग हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है, लेकिन छठे भाव के ग्रहों के कारण कमर के निचले हिस्से में दर्द या किडनी संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो दर्पण देखकर या जल पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Collaboration' और 'Aesthetic' की है. एकादश भाव का चंद्रमा आपको सोशल सर्कल का 'स्टार' बनाएगा. आज का दिन अपनी 'Online Identity' को पॉलिश करने और नए 'Creators' के साथ नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है. हालांकि, छठे भाव के शनि-मंगल आपको थोड़ा 'Burnout' या कम्पटीशन का स्ट्रेस दे सकते हैं, इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें. शाम के समय अपनी 'Vibe' को कूल रखें और किसी फैंसी कैफे या पार्क में दोस्तों के साथ चिल करें. आपकी 'Fashion Sense' आज काफी चर्चा में रहेगी.

Lucky Color: नीला या सफेद (Blue/White)

Lucky Number: 6, 8

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को सफेद चंदन और पीले फूल अर्पित करें. आपके छठे भाव के शत्रुओं और रोगों को शांत करने के लिए आज 'हनुमान बाहुक' का पाठ करना लाभकारी रहेगा. किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio) - 27 अप्रैल 2026

वृश्चिक वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीतिक सोच को इस्तेमाल करने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी मंगल आज मीन राशि में शनि और बुध के साथ पंचम भाव (संतान और बुद्धि स्थान) में विराजमान है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके दसवें भाव यानी 'कर्म स्थान' को सक्रिय करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन काफी प्रभावशाली रहने वाला है. दसवें भाव का चंद्रमा और छठे भाव में उच्च का सूर्य व शुक्र आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे और आपको कार्यस्थल पर वर्चस्व दिलाएंगे. यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में जा सकता है. हालांकि, पांचवें भाव में शनि, मंगल और बुध की युति होने से निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी. सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में आज रिस्क लेना भारी पड़ सकता है. कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) के दौरान लें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) में उधारी से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन भावुकता और अनुशासन का मिश्रण रहेगा. छठे भाव का शुक्र आपके पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस तो करा सकता है, लेकिन मोहिनी एकादशी की दिव्य ऊर्जा संबंधों में स्थिरता लाएगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज ऑफिस या वर्कप्लेस पर कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज 'हड्डियों' या 'दांतों' से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. पंचम भाव के ग्रहों के कारण मानसिक रूप से थोड़ा तनाव रह सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालना ही बेहतर होगा. यदि जाना जरूरी हो, तो गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Strategic Hustle' और 'Privacy' की है. सोशल मीडिया पर ज्यादा 'Overshare' करने से बचें, क्योंकि आज आपके 'Haters' सक्रिय हो सकते हैं. आज का दिन अपने 'Future Career Path' को लेकर रिसर्च करने और 'Problem Solving Skills' पर काम करने के लिए बेस्ट है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको 'Professional Vibes' देगा, इसलिए अपनी लिम्क्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल या पोर्टफोलियो अपडेट करने के लिए यह सही समय है. शाम के समय वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी के जरिए अपना स्ट्रेस रिलीज करें.

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून (Maroon)

Lucky Number: 9, 7

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. आपके पंचम भाव के शनि-मंगल दोष (अंगारक प्रभाव) को शांत करने के लिए आज शिवलिंग पर लाल चंदन मिश्रित जल चढ़ाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को तांबे का बर्तन या मसूर की दाल दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius) - 27 अप्रैल 2026

धनु वालों, आज का दिन आपके लिए ज्ञान के विस्तार और भाग्य के सहयोग का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति (गुरु) आपकी राशि को शुभ दृष्टि दे रहा है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके नौवें भाव यानी 'भाग्य स्थान' को सक्रिय करेगा. आज आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपको मानसिक संतोष प्रदान करेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी दूरदर्शिता और अनुभव आपके बहुत काम आएगा. पांचवें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिससे शिक्षा, परामर्श और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ हो सकता है. हालांकि, चौथे भाव में शनि, मंगल और बुध की युति होने से आपको प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों या ऑफिस के इंटरनल प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में ऊर्जा खर्च हो सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का लाभ उठाएं. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान कोई नया वाहन या भूमि खरीदने की चर्चा न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही मधुर और यादगार रहने वाला है. नौवें भाव का चंद्रमा और पांचवें भाव का शुक्र प्रेम संबंधों में गहराई और नयापन लाएगा. मोहिनी एकादशी की दिव्य वाइब्स के कारण आज आप पार्टनर के साथ किसी मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी 'एनर्जी' अच्छी रहेगी, लेकिन चौथे भाव के ग्रहों के कारण सीने में जकड़न या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर और जल पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Higher Learning' और 'Spiritual Growth' की है. सोशल मीडिया पर केवल 'Trends' फॉलो करने के बजाय कुछ ऐसा 'Content' कंज्यूम करें जो आपकी नॉलेज बढ़ाए. आज का दिन किसी नए कोर्स में एनरोल करने या अपनी स्किल्स को 'Upgrade' करने के लिए बेस्ट है. नौवें भाव का चंद्रमा आपको 'Wise' वाली फीलिंग देगा, जिससे लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. शाम के समय अपनी 'Social Battery' को रिचार्ज करने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं या कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें.

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3, 9

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर की मिठाई का भोग लगाएं. आपके चौथे भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर पीला चंदन अर्पित करें और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति या अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आज आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने वाला साबित होगा.

मकर राशिफल (Capricorn) - 27 अप्रैल 2026

मकर वालों, आज का दिन आपके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से लाभ कमाने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि का स्वामी शनि आज आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल और बुध के साथ विराजमान है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके आठवें भाव यानी 'अष्टम स्थान' को सक्रिय करेगा. आज आपको अचानक आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चौथे भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र प्रॉपर्टी, वाहन या सुख-साधनों से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं. हालांकि, आठवें भाव का चंद्रमा और तीसरे भाव में शनि, मंगल व बुध की युति कार्यों में देरी या तकनीकी बाधाएं पैदा कर सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी के साथ वाद-विवाद से बचें, क्योंकि आपकी वाणी आज थोड़ी कठोर हो सकती है. महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय चुनें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें और न ही बड़ा जोखिम उठाएं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने वाला है. आठवें भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ कुछ हिडन इश्यूज या पुरानी बातों को लेकर तनाव पैदा कर सकता है. मोहिनी एकादशी की सात्विक ऊर्जा आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में मदद करेगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई भी नया रिश्ता शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज 'हड्डियों', 'घुटनों' या 'पेट' से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. तीसरे भाव के क्रूर ग्रहों के कारण छोटे भाई-बहनों के स्वास्थ्य की चिंता भी रह सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से दूध पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Deep Dive' और 'Resilience' की है. आठवें भाव का प्रभाव आपको थोड़ा 'Introspective' बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की गहराई से ऑडिट करेंगे. सोशल मीडिया पर चल रहे दिखावे के बजाय अपनी स्किल्स पर फोकस करें. आज का दिन अपनी 'Investments' को समझने या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बेस्ट है. शाम के समय खुद को ओवरथिंकिंग से बचाने के लिए किसी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट का सहारा लें.

Lucky Color: नीला या काला (Blue/Black)

Lucky Number: 8, 4

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें. आपके तीसरे भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव (अंगारक दोष) को दूर करने के लिए आज 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और पक्षियों को दाना डालना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा. किसी जरूरतमंद को कंबल या काले वस्त्र दान करना आपके भाग्य की बाधाओं को दूर करेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius) - 27 अप्रैल 2026

कुंभ वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और नेटवर्किंग को मजबूत करने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि में इस समय राहु का गोचर चल रहा है, जबकि राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में मंगल और बुध के साथ 'अंगारक' स्थिति में है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके सातवें भाव (साझेदारी और विवाह) को सक्रिय करेगा. आज बाहरी दुनिया में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन आंतरिक रूप से आप थोड़े बेचैन रह सकते हैं.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन महत्वपूर्ण समझौतों और पब्लिक डीलिंग के लिए अनुकूल है. तीसरे भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे मार्केटिंग, मीडिया या लेखन से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है. हालांकि, दूसरे भाव (धन भाव) में शनि, मंगल और बुध की युति होने से आपको अपनी वाणी और निवेश पर नियंत्रण रखना होगा. आज आपकी कोई कड़वी बात बनते हुए सौदे को बिगाड़ सकती है. आर्थिक फैसलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय ही चुनें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान धन उधार देने या बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन काफी सुखद और रोमांचक रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा और तीसरे भाव का शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता और आपसी आकर्षण बढ़ाएगा. मोहिनी एकादशी की दिव्य ऊर्जा आपके पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव को दूर करने में सहायक होगी. सिंगल लोगों को आज सोशल सर्कल के जरिए कोई दिलचस्प प्रपोजल मिल सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज 'आंखों' या 'मुख' संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. दूसरे भाव के क्रूर ग्रहों के कारण खान-पान में सावधानी बरतें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालना ही बेहतर होगा. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से दर्पण देखकर या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Publicity' और 'Filter Management' की है. राशि का राहु आपको सोशल मीडिया पर काफी 'Bold' और 'Experimental' बना सकता है, जिससे आपकी 'Reach' बढ़ेगी. हालांकि, दूसरे भाव के शनि-मंगल आपको थोड़ा 'Brash' (उग्र) बना सकते हैं, इसलिए किसी भी 'Controversial' टॉपिक पर कमेंट करने से पहले दो बार सोचें. आज का दिन अपनी 'Communication Skills' को पॉलिश करने और नए 'Collabs' के लिए बेस्ट है. शाम के समय अपनी 'Social Battery' को चार्ज करने के लिए किसी पुराने दोस्त से मिलें या लॉन्ग ड्राइव पर जाएं.

Lucky Color: नीला या बैंगनी (Blue/Purple)

Lucky Number: 8, 4

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और शहद अर्पित करें. आपकी राशि के राहु और दूसरे भाव के दोषों को दूर करने के लिए आज 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत लाभकारी रहेगा. किसी जरूरतमंद को काला तिल या अन्न दान करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और आर्थिक मजबूती लाएगा.

मीन राशिफल (Pisces) - 27 अप्रैल 2026

मीन वालों, आज का दिन आपके लिए धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति के साथ चुनौतियों को पार करने का है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे 'मोहिनी एकादशी' कहा जाता है. आपकी राशि में इस समय शनि, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बना हुआ है, जिसे ज्योतिष में 'अंगारक प्रभाव' वाला माना जाता है. चंद्रमा आज रात 09:19 PM तक सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो आपके छठे भाव यानी 'शत्रु और रोग स्थान' को सक्रिय करेगा. आज आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपको फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है. आपकी राशि में स्थित शनि-मंगल की युति कार्यक्षेत्र में अचानक तनाव या विवाद पैदा कर सकती है. हालांकि, दूसरे भाव (धन भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र आर्थिक रूप से आपको मजबूती देंगे. अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, लेकिन निवेश के मामले में आज का दिन जोखिम भरा है. छठे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज ऑफिस में आपके कॉम्पिटिटर्स सक्रिय रहेंगे, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का ही उपयोग करें. राहु काल (07:23 AM से 09:01 AM) के दौरान कोई भी नया बिजनेस डील फाइनल न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. राशि में बैठे क्रूर ग्रहों के प्रभाव से आपकी वाणी में झुंझलाहट आ सकती है, जिसका असर पार्टनर के साथ आपके रिश्तों पर पड़ सकता है. मोहिनी एकादशी की दिव्य ऊर्जा आपको शांत रहने की प्रेरणा देगी; मौन रहना आज आपके लिए सबसे बड़ा उपचार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सिरदर्द, आंखों में जलन या 'ब्लड प्रेशर' की समस्या हो सकती है. छठे भाव का चंद्रमा थकान और आलस्य दे सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा टालना बेहतर है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दर्पण देखकर या दूध पीकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Emotional Intelligence' और 'Self-Protection' की है. आपकी राशि में ग्रहों की भीड़ आपको 'Overwhelmed' महसूस करा सकती है, इसलिए आज सोशल मीडिया कमेंट्स और 'Online Trolls' से पूरी तरह दूरी बना लें. आज का दिन 'Journaling' या किसी क्रिएटिव काम में डूब जाने के लिए बेस्ट है. दूसरे भाव का शुक्र आपको 'Self-Care' पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन बजट का ध्यान रखें. शाम के समय किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो आपको जज न करे और आपको 'Ground Feeling' कराए.

Lucky Color: पीला या सुनहरा (Yellow/Golden)

Lucky Number: 3, 7

Special Tip:

चूंकि आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का दुर्लभ संयोग है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. आपकी राशि में बने शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज 'हनुमान बाहुक' का पाठ करें और शिवलिंग पर शहद और काले तिल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल दान करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और करियर की बाधाएं दूर करेगा.

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