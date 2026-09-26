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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 26 September 2026: आज सुबह भद्रा, दोपहर बाद वृद्धि योग, 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर?

Aaj Ka Rashifal 26 September 2026: आज सुबह भद्रा, दोपहर बाद वृद्धि योग, 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर?

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 26 सितंबर 2026 विशेष है, भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रमा मीन राशि में रहेगा. जानें मेष से मीन तक नौकरी, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और शुभ समय का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 26 सितंबर 2026 का राशिफल केवल पूर्णिमा की शुभता देखकर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दिन के अलग-अलग हिस्सों में ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव बदलता दिखाई देगा. शनिवार को चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेगा.

सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक भद्रा और दोपहर 1 बजकर 17 मिनट तक गण्ड योग रहने से जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना बेहतर होगा. इसके बाद बनने वाला वृद्धि योग रुके हुए काम, आर्थिक योजना और नई शुरुआत के लिए अपेक्षाकृत सहयोगी समय ला सकता है.

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चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि के लाभ भाव और मिथुन राशि के कर्म भाव को सक्रिय करेगी, जबकि मेष राशि वालों को खर्च, थकान और अनियोजित यात्राओं पर ध्यान देना होगा. हालांकि एक ही योग का फल सभी राशियों को समान रूप से नहीं मिलता. आपकी राशि के अनुसार नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है. आगे पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

 

मेष राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

शनिवार को आपको दौड़-धूप कम करके अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी. भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि आज रात 10:20:07 तक रहेगी. घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा का माहौल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें घर यानी मीन राशि में रहेगा. सुबह 11:32:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद लग जाएगा. दोपहर 01:17:21 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा. सुबह 10:48:33 तक भद्रा रहेगी, फिर रात 10:20:07 तक बव करण रहेगा. बारहवें घर का चंद्रमा कहता है कि आज शांत रहकर पुराने अटके काम निपटाएं.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज कागजी काम और पुरानी फाइलें समेटने पर जोर दें. छठे भाव में बैठे सूर्य-बुध आपके विरोधियों को हावी नहीं होने देंगे. कलीग्स से बात करते वक्त अपनी बोली मीठी रखें. जो लोग विदेशी कंपनियों, अस्पताल, कोर्ट-कचहरी या एक्सपोर्ट के काम में हैं, उनके लिए दिन बढ़िया रहेगा. व्यापारी पुराने बिल और टैक्स के कागजात ठीक कर लें. किसी नए सौदे पर दस्तखत करने से पहले नियम और शर्तें ठीक से पढ़ लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आज अपनी जेब संभालकर चलें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. पूजा-पाठ, दान-दक्षिणा या अचानक किसी सफर पर पैसा खर्च होगा. कोई जरूरी एग्रीमेंट करना हो, तो सुबह 11:48:17 से दोपहर 12:36:27 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा है. सुबह 09:11:45 से 10:42:04 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सट्टे या किसी रिस्की जगह पैसा न लगाएं.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर में शांति और सादगी भरा माहौल रखें. परिवार के साथ बैठकर पूजा या कथा सुनने से मन हल्का रहेगा. जीवनसाथी की थकान और घरेलू काम को समझें. आराम से बात करेंगे तो कोई गलतफहमी नहीं होगी. लव लाइफ में पुरानी कड़वी बातें न दोहराएं. एक-दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
आज आंखों में जलन, सिर में भारीपन या नींद की कमी परेशान कर सकती है. फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. सादा और हल्का खाना खाएं. शाम को थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाएं, मन का बोझ उतर जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व की ओर जरूरी न हो तो न जाएं. सुबह 09:11:45 से 10:42:04 तक राहुकाल में कोई नया काम हाथ में न लें. पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और पंजीरी का भोग लगाएं. शनिवार है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को थोड़े काले उड़द या फल दान करें.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

शनिवार को आपको दोस्तों और करीबियों से अच्छा सहारा मिलेगा, जिससे मनचाहे काम पूरे होंगे. भाद्रपद मास की पूर्णिमा आज रात 10:20:07 तक रहने वाली है. घरों में सत्यनारायण कथा और दान-पुण्य की रौनक रहेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें घर यानी मीन राशि में बना रहेगा. सुबह 11:32:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. दोपहर 01:17:21 तक गण्ड योग रहेगा, फिर वृद्धि योग शुरू हो जाएगा. सुबह 10:48:33 तक भद्रा रहेगी, फिर रात 10:20:07 तक बव करण रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाने और कमाई बढ़ाने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी टीमवर्क की खूब तारीफ होगी. पांचवें भाव में बैठे बुध और सूर्य आपकी सोच को एकदम साफ रखेंगे. कलीग्स के साथ मिलकर आप बड़ा काम भी आसानी से निपटा लेंगे. बैंक, मैनेजमेंट, पढ़ाई-लिखाई और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा दिखेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से नया ऑर्डर मिल सकता है. बाजार में आपकी साख और मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा. पुराने निवेश या अटके हुए पेमेंट से अचानक पैसा हाथ आ सकता है. पूजा-पाठ और घर की जरूरतों पर थोड़ा खर्च जरूर होगा. कोई जरूरी कागजी काम या सौदा पक्का करना हो, तो सुबह 11:48:17 से दोपहर 12:36:27 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11:45 से 10:42:04 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नई और अनजान जगह पैसा लगाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज हंसी-खुशी और मेलजोल का माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों से पूरी मदद और प्यार मिलेगा. शाम को सब मिलकर पूजा या आरती में शामिल होंगे, जिससे मन को तसल्ली मिलेगी. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा. लव लाइफ में भी साथी के साथ भरोसा बढ़ेगा और आगे की प्लानिंग पर खुलकर बात होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शरीर में आज फुर्ती और ताजगी बनी रहेगी. मन में अच्छे विचार आएंगे और तनाव दूर रहेगा. बस दिनभर इधर-उधर चलने से पैरों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. काम के बीच में थोड़ा सुस्ता लें. सादा और घर का बना ताजा खाना ही खाएं. खूब पानी पिएं और रात को समय पर सोने की आदत रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व की ओर गैर-जरूरी यात्रा न करें. सुबह 09:11:45 से 10:42:04 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और खीर या पंजीरी का भोग लगाएं. शनिवार है, तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जरूर जलाएं. शनि मंत्र का जप करें और किसी गरीब को उड़द की दाल या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: सफेद और चमकीला नीला
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज काम-काज में आपकी साख बढ़ेगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. चंद्रमा कर्म भाव यानी मीन राशि में है, जिससे दिन भर कामकाज पर ही फोकस रहेगा. भाद्रपद पूर्णिमा रात 10:20 तक है. नक्षत्र दोपहर 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, बाद में वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा रहेगी. कुल मिलाकर दिन मेहनत का ठोस नतीजा देने वाला है.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में आपकी बात को तवज्जो मिलेगी. सीनियर आपके काम के तरीके से खुश रहेंगे. कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रेजेंटेशन आपके जिम्मे आ सकती है. मीडिया, वकालत, राइटिंग और आईटी सेक्टर वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है. दुकानदारों और कारोबारियों के पुराने अटके सौदे आगे बढ़ सकते हैं.

जेब और खर्चा
आमदनी के नए रास्ते नजर आएंगे. पुराने काम का रुका हुआ पैसा मिल सकता है. घर की किसी जरूरी चीज या पूजा-पाठ पर थोड़ा खर्चा होगा. जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 के बीच राहुकाल है, इस समय किसी नए सौदे या बड़े निवेश से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
पिताजी की कोई सलाह आज आपके बड़े काम आएगी. घर के बड़ों का आशीर्वाद साथ रहेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएं, माहौल हल्का रहेगा. जीवनसाथी से बातचीत में खुलापन रखें, दोनों मिलकर घर की उलझनें सुलझा लेंगे. लव लाइफ में साथी को थोड़ा वक्त दें, गलतफहमियां नहीं होंगी.

सेहत
दिनभर भागदौड़ से पैरों और घुटनों में थोड़ा दर्द या खिंचाव हो सकता है. लगातार एक ही जगह बैठने से बचें. हल्का और सुपाच्य खाना लें. पानी खूब पिएं और रात को समय से सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल है, उधर जाने से बचें. शनिवार है, तो शाम को पीपल के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. साथ ही किसी जरूरतमंद को थोड़ी हरी मूंग दाल या मौसमी फल दे दें.

लकी कलर: हल्का हरा
लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज किस्मत का साथ मिलेगा और मन पूजा-पाठ या किसी अच्छे काम में ज्यादा लगेगा. चंद्रमा आपकी राशि से नौवें घर यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो भाग्य को सहारा देगा. पूर्णिमा रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. मन शांत रहेगा और अटके हुए काम धीरे-धीरे पटरी पर आएंगे.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में आपकी दूर की सोच काम आएगी. बॉस आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे. किसी काम को लेकर दूर की यात्रा या किसी बड़े अधिकारी से मीटिंग तय हो सकती है. लीगल, कंसल्टेंसी, टीचिंग और बाहर के क्लाइंट्स से जुड़े काम करने वालों को अच्छा फायदा होगा. व्यापारी वर्ग को नए संपर्कों से लाभ के मौके मिलेंगे.

जेब और खर्चा
पैसों की तंगी महसूस नहीं होगी. पुराने किसी संपर्क या काम के जरिए धन का लाभ हो सकता है. घर में पूजा-पाठ या किसी धार्मिक काम में थोड़ा पैसा लगेगा. किसी भी नए पेपर पर दस्तखत करने के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को उधार देने या जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
घर के बुजुर्गों और पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मन का संकोच दूर होगा. परिवार में माहौल काफी सहज और अपनापन भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ शाम को सुकून के पल बीतेंगे. लव लाइफ में किसी पुरानी बात पर बहस न करें, एक-दूसरे की भावना समझकर चलें तो रिश्ता गहरा होगा.

सेहत
तबीयत आमतौर पर अच्छी रहेगी, मन में हल्कापन महसूस होगा. ज्यादा चलने-फिरने से पैरों की पिंडलियों में हल्की थकान आ सकती है. सादा, ताजा खाना खाएं और दिनभर में पानी की कमी न होने दें.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा से परहेज करें. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या सात्विक भोजन करा दें.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का पीला
लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज बिना सोचे-समझे किसी पचड़े में पड़ने से बचें और हर काम तसल्ली से निपटाएं. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें घर में बैठा है, जिससे मानसिक उलझनें या अचानक कोई नया काम सिर पर आ सकता है. पूर्णिमा रात 10:20 तक खिंचेगी. नक्षत्र दोपहर 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद रहेगा, उसके बाद उत्तराभाद्रपद लग जाएगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, फिर वृद्धि योग शुरू होगा. सुबह 10:48 तक भद्रा रहेगी. किसी भी अनजान बात पर तुरंत भरोसा न करें, पहले जांच-परख लें.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में अपने काम से काम रखें और दूसरों की राजनीति से दूर रहें. काम के बारीक पहलुओं और कागजात को बारीकी से चेक करें. टैक्स, ऑडिट, रिसर्च और डेटा से जुड़े लोगों का दिन अच्छा बीतेगा. कारोबारी आज उधारी के लेन-देन में सतर्क रहें. कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसकी शर्तें दो बार पढ़ लें.

जेब और खर्चा
पैसों को लेकर हाथ खींचकर चलने का दिन है. अचानक गाड़ी, घर या किसी पुराने बिल पर रुपया खर्च हो सकता है. शेयर बाजार या किसी अनजान जगह पैसा फंसाने की गलती न करें. किसी जरूरी वित्तीय काम के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त ठीक रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया सौदा न करें.

घर-परिवार और रिश्ते
घर में बेवजह की बहस से माहौल भारी हो सकता है, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखें. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी की तबीयत या थकान का ख्याल रखें, उनकी बात को तवज्जो दें. लव लाइफ में पुरानी कड़वी बातें न छेड़ें, शांत रहकर साथी की बात सुनें.

सेहत
पेट से जुड़ी दिक्कत, गैस या भारीपन परेशान कर सकता है. ज्यादा तला-भुना या बाहर का खाना न खाएं. दिनभर में पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं. काम के बीच शरीर को थोड़ा आराम दें और शाम को थोड़ी देर टहलें ताकि मन हल्का हो.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा टालें. शनिवार है, शाम को पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंत्र का 11 बार जप करें और किसी जरूरतमंद को थोड़े काले तिल या साबुत उड़द दान कर दें.

लकी कलर: केसरिया और हल्का लाल
लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज लोगों से तालमेल बनाकर चलने और साझेदारी के काम संवारने का दिन है. चंद्रमा आपकी राशि के ठीक सामने सातवें घर यानी मीन राशि में मौजूद रहेगा. पूर्णिमा रात 10:20 तक खिंचेगी. नक्षत्र दोपहर 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद लग जाएगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. दूसरों से मिलकर काम करेंगे तो उलझे मामले भी आसानी से सुलझ जाएंगे.

काम-धंधा और नौकरी
दफ्तर में साथियों के साथ मिलकर काम करने से बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा. मीटिंग में आपकी राय को सब ध्यान से सुनेंगे. कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, वकालत और मीडिया से जुड़े लोगों को कोई नया क्लाइंट मिल सकता है. कारोबारी अपने पार्टनर के साथ बैठकर आगे की योजना बनाएं, कोई पुराना सौदा फिर से पटरी पर आ सकता है.

जेब और खर्चा
पैसों के मामले में दिन राहत भरा रहेगा. पुराने ग्राहकों या किसी काम से फंसा हुआ पैसा निकल सकता है. घर की जरूरतों या पूजा-पाठ पर थोड़ा खर्चा होगा. किसी जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को बड़ा उधार न दें.

घर-परिवार और रिश्ते
घर में माहौल काफी हल्का और खुशगवार रहेगा. जीवनसाथी की कोई सलाह आज आपकी बड़ी परेशानी दूर कर देगी. शाम को साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी की बातों को तवज्जो दें, बेमतलब शक या बहस से दूर रहें.

सेहत
तबीयत ठीक-ठाक रहेगी, पर ज्यादा देर तक खड़े रहने या भागदौड़ से कमर और पैरों में हल्की अकड़न आ सकती है. काम के बीच में सुस्ताते रहें. सादा खाना खाएं और दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो टाल दें. शनिवार है, शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या मौसमी फल दे दें.

लकी कलर: हल्का हरा
लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज अपने बिखरे हुए कामों को समेटने और पुराने पेंडिंग झंझटों को खत्म करने का दिन है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे घर में बैठा है, जिससे आपका दबदबा बना रहेगा और विरोधी शांत रहेंगे. पूर्णिमा तिथि रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र दोपहर 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा रहेगी. अनुशासित होकर काम करेंगे तो दिनभर के सारे टारगेट आसानी से पूरे कर लेंगे.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में आपकी मेहनत और समय की पाबंदी देखकर सीनियर खुश रहेंगे. पुरानी अटकी फाइलों को आज निपटा लें. वकालत, मेडिकल, बैंक और ऑडिट के काम से जुड़े लोगों को कोई अच्छा मौका मिल सकता है. कारोबारी उधारी वसूलने और पुराने बिलों का हिसाब-किताब चुकता करने पर ध्यान दें. कर्मचारियों से नरमी से बात करेंगे तो काम जल्दी निकलेगा.

जेब और खर्चा
पैसों के मामले में हिसाब-किताब दुरुस्त रखने का दिन है. किसी पुराने कर्ज या जरूरी बिल को भरने में पैसा जाएगा. घर की व्यवस्था या धर्म-कर्म पर भी थोड़ा खर्च हो सकता है. जरूरी वित्तीय काम के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नई जगह पैसे फंसाने से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
घर में माहौल सहज रहेगा, बस किसी पुरानी घरेलू बात को तूल न दें. ननिहाल या किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई खबर मिल सकती है. जीवनसाथी का प्रैक्टिकल रुख आपकी उलझन कम करेगा. दोनों मिलकर घर की जरूरी चीजें प्लान कर सकते हैं. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बात करें, बेवजह की गलतफहमी खत्म होगी.

सेहत
खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है. ज्यादा तला-गला या बाहर का खाना पेट खराब कर सकता है. पैरों में थकान या कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. काम के बीच शरीर को थोड़ा आराम दें और पर्याप्त पानी पिएं.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा टालना बेहतर रहेगा. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या सात्विक भोजन करा दें.

लकी कलर: सफेद और हल्का क्रीम
लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज दिमाग खूब तेजी से चलेगा और कोई नया काम प्लान करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें घर में बैठा है, जिससे सूझबूझ और क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी. पूर्णिमा तिथि रात 10:20 तक रहेगी. दोपहर 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराभाद्रपद लग जाएगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, फिर वृद्धि योग शुरू होगा. सुबह 10:48 तक भद्रा रहेगी. अपने आइडियाज पर भरोसा रखें, अच्छे नतीजे मिलेंगे.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में किसी उलझे हुए काम का आसान हल निकाल लेंगे, जिससे कलीग्स आपकी तारीफ करेंगे. बॉस के सामने अपनी बात साफ तरीके से रखें. डिजाइनिंग, रिसर्च, पढ़ाई-लिखाई और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. कारोबारी नई मार्केटिंग या नए तौर-तरीकों पर ध्यान दें. पुराने क्लाइंट से कोई नया काम हाथ लग सकता है.

जेब और खर्चा
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी. पुरानी किसी समझदारी भरी योजना से आमदनी के नए रास्ते दिख सकते हैं. बच्चों की जरूरतों या पूजा-पाठ पर थोड़ा खर्चा होगा. किसी जरूरी कागजात या सौदे के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सट्टे या ज्यादा रिस्क वाले सौदों से बिल्कुल दूर रहें.

घर-परिवार और रिश्ते
बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर या उनका अच्छा रवैया मन को तसल्ली देगा. परिवार में माहौल काफी हल्का और खुशहाल रहेगा. शाम को घर के लोगों के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताएं. जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़िया बना रहेगा. लव लाइफ में साथी के साथ बाहर जाने या अच्छी बातचीत का मौका मिलेगा, जिससे भरोसा बढ़ेगा.

सेहत
तबीयत आमतौर पर अच्छी रहेगी, मन में ताजगी बनी रहेगी. ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम करने से पीठ या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. बीच-बीच में थोड़ा उठकर टहल लें. सादा खाना खाएं और पानी की कमी न होने दें.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो न करें. शनिवार है, तो शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर रखें. हनुमान चालीसा पढ़ें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या मौसमी फल दे दें.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला
लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज घर-गृहस्थी के कामों को संभालने और मन को शांत रखने का दिन है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे घर में बैठा है, जिससे परिवार और घरेलू सुख-सुविधाओं पर ध्यान ज्यादा रहेगा. पूर्णिमा तिथि रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. बिना किसी जल्दबाजी के काम करेंगे तो दिन सुकून से कटेगा.

काम-धंधा और नौकरी
दफ्तर में आज कागजी रिकॉर्ड्स और पेंडिंग फाइलों को दुरुस्त करने पर जोर दें. बॉस के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. प्रॉपर्टी, वाहन, इंटीरियर, शिक्षा और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को कोई अच्छा काम मिल सकता है. कारोबारी अपनी दुकान या ऑफिस के रख-रखाव पर ध्यान दें. पुराने सप्लायर्स से बातचीत बनाए रखें, माल की आवाजाही में आसानी होगी.

जेब और खर्चा
पैसों की स्थिति सामान्य और संभली रहेगी. घर की मरम्मत, गाड़ी की सर्विसिंग या किसी धार्मिक काम में थोड़ा पैसा लग सकता है. किसी भी जरूरी एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान जगह बड़ा पैसा फंसाने से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
माताजी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मन का बोझ उतरेगा. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से पुरानी कड़वाहट खत्म होगी. शाम को घर में शांति और अपनापन बना रहेगा. जीवनसाथी का शांत और सहयोगी बर्ताव घरेलू तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा. लव लाइफ में साथी की बात को गौर से सुनें, बेवजह जिद पर न अड़ें.

सेहत
शरीर में सुस्ती या सीने में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडी चीजें खाने-पीने से बचें. सादा, गर्म खाना खाएं और दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर टहलने से मन हल्का होगा.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो टाल दें. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि मंत्र का जप करें और किसी गरीब को चने की दाल या थोड़े केले दान कर दें.

लकी कलर: पीला और केसरिया
लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज आपकी भागदौड़ का पूरा फायदा मिलेगा और हिम्मत से किए गए काम पूरे होंगे. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में बैठा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और कलीग्स से बातचीत का अंदाज बहुत बढ़िया रहेगा. पूर्णिमा रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. आलस छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आज कई जरूरी काम निपट जाएंगे.

काम-धंधा और नौकरी
दफ्तर में आज आपकी फुर्ती और तेजी देखकर सीनियर खुश रहेंगे. जरूरी ई-मेल, फोन कॉल्स और मीटिंग्स का दौर जारी रहेगा. मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, सेल्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी फायदेमंद रहेगा. कारोबारी अपने पुराने संपर्कों को फोन घुमाएं, वहां से नया ऑर्डर या काम मिल सकता है.

जेब और खर्चा
मेहनत के दम पर कमाई के नए जरिए बनेंगे. किसी पुराने काम की बची हुई रकम मिल सकती है. छोटे भाई-बहनों की मदद या घर की छोटी-मोटी जरूरतों पर थोड़ा खर्च होगा. किसी जरूरी कागजात या सौदे के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह का जोखिम भरा लेन-देन न करें.

घर-परिवार और रिश्ते
छोटे भाई-बहनों से बातचीत होगी और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा. शाम को घर के लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लें, थकान उतर जाएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सहज बना रहेगा. लव लाइफ में साथी से दिल की बात खुलकर कहें, रिश्ता और मजबूत होगा.

सेहत
शरीर में चुस्ती बनी रहेगी. बस लगातार फोन या कंप्यूटर पर काम करने से गर्दन, कंधे या कलाई में हल्की अकड़न आ सकती है. काम के बीच में थोड़ा रुकें और हाथ-पैरों को स्ट्रेच करें. सादा खाना खाएं और दिनभर पानी भरपूर पिएं.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो न करें. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर रखें. शनि चालीसा पढ़ें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: गहरा नीला और हल्का स्लेटी
लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज अपनी बचत को संभालने, बोली में मिठास रखने और परिवार के साथ तालमेल बिठाने का दिन है. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहा है, जिससे पैसे के मामले और घरेलू बातचीत मुख्य केंद्र रहेंगे. पूर्णिमा तिथि रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. सोच-समझकर बोलेंगे तो बिगड़े काम भी बन जाएंगे.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में आपकी संतुलित राय और साफ बात की साथी तारीफ करेंगे. मीटिंग में आपके दिए सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा. अकाउंट्स, बैंकिंग, टैक्स, रिसर्च और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अपने काम में अच्छा नतीजा दिखेगा. कारोबारी अपनी पुरानी उधारी वसूलने और बहीखातों को ठीक करने पर जोर दें. किसी पुराने क्लाइंट से नया ऑर्डर फाइनल हो सकता है.

जेब और खर्चा
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और बचत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद बनेगी. घर के राशन, साज-सज्जा या किसी धार्मिक काम पर थोड़ा खर्च होगा. जरूरी एग्रीमेंट या वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस समय किसी नई और अनजान जगह पैसा लगाने से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
कुटुंब के लोगों के साथ बातचीत में नरमी रखें, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. घर के बुजुर्गों की सलाह किसी घरेलू मसले में बहुत काम आएगी. जीवनसाथी का साथ मानसिक सुकून देगा. दोनों मिलकर घर की आगे की जरूरतें तय कर सकते हैं. लव लाइफ में साथी की बात को तवज्जो दें, बिना वजह की बहस से रिश्ता भारी हो सकता है.

सेहत
तबीयत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा बोलने या ठंडी हवा के संपर्क से गले में खराश या सूखापन आ सकता है. काम के बीच में सुस्ताते रहें. तला-भुना या ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना न खाएं. गुनगुना पानी पीते रहें और रात को समय से सोने की आदत रखें.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो टाल दें. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: आसमानी और हल्का पीला
लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज अपने फैसलों पर भरोसा रखने, मन को शांत बनाए रखने और अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करने का दिन है. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी पहले घर में बैठा है, जिससे आपका आत्मबल और संवेदनशीलता दोनों अच्छी स्थिति में रहेंगे. पूर्णिमा तिथि रात 10:20 तक रहेगी. नक्षत्र सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद और फिर उत्तराभाद्रपद रहेगा. दोपहर 01:17 तक गण्ड योग है, उसके बाद वृद्धि योग लगेगा. सुबह 10:48 तक भद्रा का असर रहेगा. बिना किसी हड़बड़ी के काम करेंगे तो दिन बहुत शांति और सुकून से बीतेगा.

काम-धंधा और नौकरी
ऑफिस में आपकी शांत और सुलझी कार्यशैली देखकर साथी प्रभावित होंगे. किसी पेंडिंग काम को आप अपनी एकाग्रता के दम पर निपटा लेंगे. शिक्षण, रिसर्च, लेखन, वकालत और मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को कोई नई पहचान मिल सकती है. कारोबारी आज अपनी योजनाओं को किसी से साझा न करें, चुपचाप अपने काम को आगे बढ़ाएं. पुराने क्लाइंट्स से बातचीत बनाए रखें.

जेब और खर्चा
पैसों के मामले में दिन संभला रहेगा. पुराने किसी संपर्क या कोशिश के जरिए धन का लाभ हो सकता है. धर्म-कर्म, घर की किसी जरूरी वस्तु या बच्चों की जरूरतों पर थोड़ा खर्च होगा. किसी जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सही रहेगा. सुबह 09:11 से 10:42 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान जगह बड़ा निवेश करने से बचें.

घर-परिवार और रिश्ते
घर-आंगन में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मन का संकोच दूर होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत आत्मीय रहेगा. साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और हर फैसले में साथ देगा. लव लाइफ में साथी की बात को ध्यान से सुनें, प्यार और भरोसा दोनों गहरा होगा.

सेहत
तबीयत आमतौर पर अच्छी रहेगी, मन में हल्कापन महसूस होगा. दिनभर की भागदौड़ के बाद तलवों में हल्की थकान या सिर में भारीपन लग सकता है. काम के बीच में सुस्ताते रहें. सादा, ताजा और हल्का खाना लें. दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें और रात को समय से सोएं.

दिशा शूल और आज का उपाय
पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, उधर की यात्रा जरूरी न हो तो टाल दें. शनिवार का दिन है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जरूर रखें. शनि मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, साबुत उड़द या सात्विक भोजन करा दें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा
लकी नंबर: 3

FAQ

26 सितंबर 2026 को कौन-सी तिथि है?
इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि रात लगभग 10:20 बजे तक रहेगी.

26 सितंबर को भद्रा कब समाप्त होगी?
नई दिल्ली की गणना के अनुसार भद्रा सुबह लगभग 10:48 बजे समाप्त होगी.

वृद्धि योग कब शुरू होगा?
गण्ड योग समाप्त होने के बाद वृद्धि योग दोपहर लगभग 1:17 बजे शुरू होगा.

आज चंद्रमा किस राशि में रहेगा?
26 सितंबर को चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 06:27 AM (IST)
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