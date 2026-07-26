धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 26 July 2026: रवि प्रदोष पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आपकी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: रवि प्रदोष पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आपकी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल मेष सहित सभी 12 राशियों के लिए विशेष है. रवि प्रदोष, चंद्र गोचर, करियर, बिजनेस, प्रेम, निवेश, सेहत, लकी नंबर, लकी कलर और उपाय सहित जानें अपना डिटेल भविष्यफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Jul 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 26 जुलाई 2026, रविवार का दिन रवि प्रदोष व्रत, ऐंद्र योग और चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण विशेष माना जा रहा है.

आज मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, व्यापार, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे. जानिए आपकी राशि के लिए आज का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: रवि प्रदोष पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आपकी राशि का हाल

मेष राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से आठवें (वृश्चिक) भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके नवम यानी भाग्य (धर्म, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा, जो आत्मविश्वास और प्रभाव में वृद्धि करने वाला है. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन का पहला भाग थोड़ा संयम से बिताने का है. सुबह आठवें भाव का चंद्रमा काम में अचानक थोड़ा दबाव महसूस करा सकता है. लेकिन सुबह 07:36 के बाद चंद्रमा के भाग्य भाव में गोचर करते ही स्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी. ऑफिस में आपके काम और सुझावों की सराहना होगी तथा अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

रवि प्रदोष और सूर्यदेव की कृपा से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी हद तक अनुकूल और नई संभावनाएं लेकर आने वाला रहेगा. दोपहर बाद भाग्य का साथ मिलने से कारोबार में फंसा हुआ पैसा या रुका हुआ कोई सौदा आगे बढ़ सकता है.

यदि आप नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के समय कदम आगे बढ़ाएं. ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सुबह के समय चंद्रमा के आठवें भाव में होने से बाजार में जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे भारी निवेश करने से बचें. दोपहर बाद जब स्थितियां अनुकूल हों, तब ही दीर्घकालिक (Long-term) निवेश पर विचार करें. इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक और मांगलिक माहौल बना रहेगा. सुबह के बाद मानसिक तनाव दूर होगा और जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल व प्रेम बढ़ेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता तुल्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी ऊर्जा को सही जगह चैनललाइज (channelize) करने का है. रवि प्रदोष और नवम चंद्रमा आपको एक नई स्पष्टता (clarity) और पॉजिटिविटी देंगे.

यदि आप किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट, स्टडी प्लान या कंटेंट क्रिएशन पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बेहतरीन विचार (ideas) दे सकता है. अपनी बात में विनम्रता रखें और सोशल मीडिया पर किसी भी निरर्थक बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें. शाम को वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, दिन के शुरुआती भाग में थोड़ा सिरदर्द या पेट में असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ-साथ आपकी सेहत में सुधार आएगा. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सूर्यदेव व भगवान शिव का ध्यान करें. इससे शारीरिक ताजगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

लकी नंबर: 9, 1
लकी कलर: लाल, नारंगी (Orange)

उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का जल या दूध से अभिषेक करके बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

वृषभ राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से सातवें (वृश्चिक) भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके आठवें (आयु, गुप्त धन, मानसिक उथल-पुथल और अचानक बदलाव) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन का पहला भाग अनुकूल रहेगा. सुबह सातवें भाव का चंद्रमा सहकर्मियों का सहयोग और कामों में सफलता दिलाएगा. लेकिन सुबह 07:36 के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में प्रवेश करते ही कार्यस्थल पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. काम में अचानक रुकावटें आ सकती हैं या कार्यभार बढ़ सकता है.

ऑफिस में किसी भी तरह की गुप्त राजनीति से दूर रहें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सुबह का समय साझेदारी के कामों और पुराने सौदों के लिए शुभ है. दोपहर बाद किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि आठवां चंद्रमा अचानक किसी पुराने कानूनी या कागजी मामले को सामने ला सकता है.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दोपहर के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में गोचर के कारण आज शेयर बाजार में किसी भी तरह के बड़े या जोखिम भरे निवेश से बचें. शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा रिस्क लेना नुकसानदायक हो सकता है.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में समझदारी से काम लें. आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर मन में अज्ञात भय या विचारों में भ्रम दे सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ बिना वजह की गलतफहमी पैदा हो सकती है. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण घर में आध्यात्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ संवाद में संयम रखें. शाम के समय साथ बैठकर पूजा-आराधना करने से आपसी संबंध बेहतर होंगे.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने मूड स्विंग्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने का है. आठवें चंद्रमा के प्रभाव से अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. सोशल मीडिया पर बिना वजह किसी बहस या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने से बचें. अपनी ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम या सेल्फ-केयर में लगाएं. शाम को ड्राइव करते समय या बाहर जाते समय वाहन सावधानी से चलाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट संबंधी समस्या, गैस या अचानक थकान महसूस हो सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा होने से खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें और बाहर का ऑयली खाना खाने से बचें. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 6, 2
लकी कलर: सफेद, गुलाबी (Pink)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और अचानक आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से सातवें (वृश्चिक) भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके आठवें (आयु, गुप्त धन, मानसिक उथल-पुथल और अचानक बदलाव) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन का पहला भाग अनुकूल रहेगा. सुबह सातवें भाव का चंद्रमा सहकर्मियों का सहयोग और कामों में सफलता दिलाएगा. लेकिन सुबह 07:36 के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में प्रवेश करते ही कार्यस्थल पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. काम में अचानक रुकावटें आ सकती हैं या कार्यभार बढ़ सकता है.

ऑफिस में किसी भी तरह की गुप्त राजनीति से दूर रहें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. सुबह का समय साझेदारी के कामों और पुराने सौदों के लिए शुभ है. दोपहर बाद किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि आठवां चंद्रमा अचानक किसी पुराने कानूनी या कागजी मामले को सामने ला सकता है.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दोपहर के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में गोचर के कारण आज शेयर बाजार में किसी भी तरह के बड़े या जोखिम भरे निवेश से बचें. शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा रिस्क लेना नुकसानदायक हो सकता है.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में समझदारी से काम लें. आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर मन में अज्ञात भय या विचारों में भ्रम दे सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ बिना वजह की गलतफहमी पैदा हो सकती है. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण घर में आध्यात्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ संवाद में संयम रखें. शाम के समय साथ बैठकर पूजा-आराधना करने से आपसी संबंध बेहतर होंगे.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने मूड स्विंग्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने का है. आठवें चंद्रमा के प्रभाव से अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है.

सोशल मीडिया पर बिना वजह किसी बहस या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने से बचें. अपनी ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम या सेल्फ-केयर में लगाएं. शाम को ड्राइव करते समय या बाहर जाते समय वाहन सावधानी से चलाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट संबंधी समस्या, गैस या अचानक थकान महसूस हो सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा होने से खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें और बाहर का ऑयली खाना खाने से बचें. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 6, 2
लकी कलर: सफेद, गुलाबी (Pink)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और अचानक आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके सातवें (विवाह, साझेदारी, दैनिक व्यवसाय और जनसंपर्क) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन का पहला भाग प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा. सुबह के समय आप अपने विरोधियों और चुनौतियों पर हावी रहेंगे. सुबह 07:36 के बाद चंद्रमा के सातवें भाव में गोचर करते ही व्यावसायिक संबंध और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.

ऑफिस में नए विचारों और प्रस्तावों का स्वागत होगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज का दिन काफी लाभप्रद और नई शुरुआत देने वाला रहेगा. पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे बड़ा मुनाफा मिल सकता है. नए ग्राहक जुड़ेंगे और पुराने सौदे गति पकड़ेंगे.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यापारिक और बाजार दृष्टिकोण से दोपहर बाद का समय निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है. हालाँकि, ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन (risk management) का पूरा ध्यान रखें. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और निकटता लाएगा. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक और सकारात्मक माहौल रहेगा. साथ मिलकर किसी पारिवारिक विषय पर चर्चा करना फायदेमंद रहेगा.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन नेटवर्किंग और सोशल स्किल्स को निखारने का है. यदि आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज नए कोलेबोरेशन (collaborations) के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी संचार शैली (communication style) लोगों को प्रभावित करेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी बनी रहेगी. फिर भी, बदलते मौसम के कारण हल्का-फुल्का सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और शाम के समय ध्यान (Meditation) करें.

लकी नंबर: 5, 3
लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी पत्र या बेलपत्र चढ़ाकर जल से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और मानसिक क्लेश दूर होंगे.

कर्क राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके छठे (रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिता) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन कड़ी मेहनत और लगन का रहेगा. सुबह के बाद छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन समझदारी से काम लेने का है. अपने गुप्त शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें, हालांकि वे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे. उधार लेनदेन से बचें और कानूनी कागजातों को लेकर सतर्क रहें.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी. अनावश्यक वित्तीय जोखिम न लें. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी. रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी में नम्रता बनाए रखें. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम को परिजनों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करने से घर का वातावरण सकारात्मक और शांत बनेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अनुशासन और अपने लक्ष्यों पर फोकस करने का है. यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन पढ़ाई के लिए काफी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है. बेवजह के मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपने पाचन तंत्र और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी हल्की समस्या या मौसम के कारण सुस्ती दे सकता है. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 2, 7
लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा (Silver)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का जल व कच्चे दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके सभी रोग-दोष दूर होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

सिंह राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके पांचवें (बुद्धि, संतान, प्रेम और रचनात्मकता) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. चूंकि आपकी राशि का स्वामी ग्रह 'सूर्य' है और आज रविवार का दिन भी है, इसलिए रवि प्रदोष का यह संयोग आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता (creativity) को उजागर करने वाला रहेगा. सुबह के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा आपको नए विचार और कार्यस्थल पर नई पहचान दिलाएगा. आपके नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और नए अवसरों से भरा रहेगा. अपनी नई रणनीतियों से आप कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. यदि आप किसी नए विचार या उत्पाद (product) को बाजार में लाने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के समय कदम बढ़ाएं.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके विश्लेषणात्मक कौशल को मजबूत करेगा, जिससे शेयर बाजार और दीर्घकालिक (long-term) निवेश से लाभ के संकेत मिलेंगे. हालांकि, सट्टेबाजी में अत्यधिक जोखिम लेने से बचें.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा और दूरियां खत्म होंगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. रवि प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा करने से घर में खुशहाली आएगी.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने टैलेंट और पैशन को फॉलो करने का है. आपकी क्रिएटीविटी अपने चरम पर रहेगी. यदि आप आर्ट, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो आज आपका काम खूब चमकेगा. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपनी स्किल्स पर भरोसा रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त रहने वाला है. पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिल सकती है. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और योग या वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 1, 5
लकी कलर: सुनहरा (Gold), नारंगी (Orange)

उपाय

आज आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव के दिन और रवि प्रदोष के पावन अवसर पर प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और लाल चंदन चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके मान-सम्मान और यश में अपार वृद्धि होगी.

कन्या राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके चौथे (माता, सुख, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह के समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी, लेकिन सुबह 07:36 के बाद चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको काम के सिलसिले में थोड़ा मानसिक तनाव या काम का दबाव दे सकता है. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या घरेलू वस्तुओं से जुड़े कारोबार में लाभ के संकेत दे रहा है. व्यवसाय में विस्तार के लिए कोई नया विचार आ सकता है, लेकिन क्रियान्वयन में जल्दबाजी न करें.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आज अचल संपत्ति या दीर्घकालिक (Long-term) योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने से बचें. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज घर-परिवार और माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए शांत रहें. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम को घर में शिव-आराधना करने से सुख-शांति का वातावरण बनेगा और मानसिक तनाव दूर होगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर और मानसिक शांति पर ध्यान देने का है. यदि आप पढ़ाई या करियर को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक लें. अपनी भावनाओं को परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ शेयर करें. क्रिएटिव हॉबीज में मन लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, मानसिक सुस्ती या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. चौथे भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी बेचैनी दे सकता है. रवि प्रदोष व्रत के अवसर पर सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम या ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 5, 3
लकी कलर: हरा, धानी (Light Green)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के पात्र में जल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव को दूर्वा (दूब घास) और बेलपत्र चढ़ाकर जल से अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

तुला राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके तीसरे (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संचार) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा. सुबह के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जावान बनाएगा, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों और छोटे कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

नेटवर्किंग और संचार (communication) से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. विपणन (marketing), मीडिया और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नया अवसर या बड़ा क्लाइंट मिल सकता है.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आज तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगा, लेकिन शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे अति-उत्साह में निवेश करने से बचें. दीर्घकालिक (Long-term) योजनाएं बेहतर फल देंगी.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाने वाला रहेगा. उनके साथ किसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है या उनके सहयोग से आपका कोई रुका काम बन सकता है. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम के समय परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपसी प्रेम और मिठास बढ़ेगी.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी बात को निडरता और स्पष्टता से रखने का है. कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया हैंडलिंग या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को प्रभावित करेंगी. छोटे भाई-बहनों या दोस्तों के साथ हैंगआउट की योजना बन सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. हालांकि, हाथों, कंधों या गले से जुड़ी हल्की असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचें. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और प्राणायाम का अभ्यास करें.

लकी नंबर: 6, 2
लकी कलर: सफेद, सिंदूरी

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का जल व सफेद चंदन से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और मनचाही सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Vrischik Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी अपनी ही (वृश्चिक) राशि में रहेंगे, तत्पश्चात आपके दूसरे (धन, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी बातों और कार्यकुशलता के बल पर सफलता दिलाने वाला रहेगा. सुबह के बाद दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी में प्रभाव और सौम्यता लाएगा, जिससे मीटिंग्स और आधिकारिक बातचीत में आपकी बात का वजन बढ़ेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक रहने वाला है. व्यापार में अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नई व्यावसायिक डील या वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर का समय उत्तम रहेगा.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर वित्तीय मजबूती का संकेत देता है. बैंक बैलेंस बढ़ाने और संपत्ति में दीर्घकालिक (Long-term) निवेश के लिए दिन अनुकूल है. फिर भी, शेयर बाजार में किसी भी तरह के जोखिम भरे निर्णय या सट्टेबाजी से दूर रहें.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक या सुखद विषय पर चर्चा हो सकती है. आपकी मधुर वाणी से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण परिवार के साथ शाम को पूजा-पाठ करने से घर-परिवार में आत्मीयता और प्रेम और बढ़ेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी फाइनेंस स्किल्स और सेविंग्स पर ध्यान देने का है. यदि आप अपने पॉकेट मनी या पर्सनल बजट को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आज एक बढ़िया प्लान बन सकता है. दोस्तों के साथ बातचीत में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अनुकूल रहेगा. हालांकि, मुख, दांत या गले से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए खान-पान में अति-मीठे या बहुत ठंडे पदार्थों से परहेज करें. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और योग का सहारा लें.

लकी नंबर: 9, 1
लकी कलर: लाल, मैरून

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और शहद चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी बाधाएं दूर होंगी.

धनु राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी ही (धनु) राशि यानी प्रथम (लग्न, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. सुबह के बाद आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और नए अवसर लेकर आएगा. यदि आप कारोबार में किसी नए विचार या उत्पाद को लागू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के समय कदम आगे बढ़ाएं. आपकी साख और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको सही और सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा. हालांकि, जल्दबाजी में सट्टेबाजी या बहुत अधिक जोखिम भरे निवेश से बचें. लॉन्ग-टर्म इंवेस्टमेंट के लिए दिन अनुकूल है. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम को परिवार के साथ शिव-उपासना करने से आत्मिक शांति और पारिवारिक समृद्धि प्राप्त होगी.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्म-विश्वास और अपनी पहचान बनाने का है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आप खुद को काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे. यदि आप हायर एजुकेशन, नए स्किल सीखने या किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज आपको बेहतरीन स्पष्टता (clarity) मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. सुबह की हल्की सुस्ती के बाद आप दिनभर ताजगी महसूस करेंगे. रवि प्रदोष व्रत के कारण आज सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और प्राणायाम या वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9
लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और पीला चंदन चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

मकर राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके बारहवें (व्यय, हानि, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक झुकाव) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. सुबह के बाद बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर काम के सिलसिले में भागदौड़ और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. ऑफिस में किसी भी तरह के गुप्त विवाद या गॉसिप से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. जो लोग विदेशी कंपनियों या दूर के स्थानों से जुड़े काम में हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आयात-निर्यात या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी अनियोजित खर्च या अचानक आने वाले वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतें. ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आज बजट से बाहर जाकर खर्चा या जोखिम भरा निवेश करने से बचें. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन या बड़े निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने का है. मन में अज्ञात चिंता या सुस्ती के कारण परिजनों या जीवनसाथी के साथ संवादहीनता (miscommunication) हो सकती है. अपनी बातें स्पष्ट रखें. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम को घर में शिव जी की पूजा-आराधना करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन माइंडफुलनेस और रेस्ट (rest) का है. यदि आप पढ़ाई या काम के कारण बर्नआउट (burnout) महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक लें. स्क्रीन टाइम कम करें और ओवरथिंकिंग से बचें. अपनी ऊर्जा को किसी आध्यात्मिक या मेडिटेटिव गतिविधि में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में जलन, पैरों में दर्द या अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत हो सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतने की सलाह देता है. रवि प्रदोष व्रत के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और समय पर विश्राम करें.

लकी नंबर: 8, 4
लकी कलर: नीला, गहरा ग्रे (Dark Grey)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके अनावश्यक खर्चे रुकेंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

कुंभ राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके ग्यारहवें (लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई-बहन) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार और उपलब्धियों भरा रहेगा. सुबह के बाद ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके काम का पूरा फल दिलाएगा. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर या नया प्रस्ताव मिल सकता है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और कारोबार में विस्तार का है. आय के नए साधन बनेंगे और फंसा हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. यदि आप किसी नई व्यावसायिक डील को फाइनल करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर का समय काफी अनुकूल रहेगा.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आर्थिक रूप से काफी लाभदायक साबित हो सकता है. शेयर बाजार और लॉन्ग-टर्म इंवेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न की संभावना है, लेकिन फिर भी किसी के बहकावे में आकर अचानक बड़ा दांव न लगाएं.

शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत खुशनुमा रहेगा. बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी पारिवारिक उत्सव या सामाजिक मेलजोल की योजना बन सकती है. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक अनुष्ठान या शाम को शिव-उपासना करने से घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि का आगमन होगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए गोल सेट करने का है. आपकी सोशल सर्किल में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप किसी टीम प्रोजेक्ट, कम्युनिटी वर्क या स्टार्ट-अप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिल सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. पुरानी किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सुधार देखने को मिलेगा. रवि प्रदोष व्रत के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक प्रसन्नता के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 8, 4
लकी कलर: नीला, आसमानी (Sky Blue)

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का जल व शमी पत्र से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपकी आय में लगातार वृद्धि होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

मीन राशिफल, 26 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

रविवार, 26 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि दोपहर 14:00:32 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का पावन संयोग बन रहा है.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 तक रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 07:35:57 तक आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके दसवें (कर्म, करियर, पिता और मान-प्रतिष्ठा) भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:05:20 तक ऐंद्र योग बना रहेगा. हालांकि, शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी फलदायी और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. सुबह के बाद दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कार्यस्थल पर स्थिति को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों व बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:42 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा. सरकारी क्षेत्र या बड़े संस्थानों से जुड़े काम में सफलता मिलने के योग हैं. यदि आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए किसी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो दोपहर का समय उत्तम रहेगा.

ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें या आवश्यक हो तो उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आर्थिक रूप से स्थिरता और दीर्घकालिक (Long-term) लाभ के संकेत दे रहा है. हालाँकि, शेयर बाजार में बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरा सट्टा लगाने से बचें. शाम को 17:34:01 से 19:16:13 तक राहु काल और 17:27:12 से 18:21:42 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय लेनदेन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुखद रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. रवि प्रदोष व्रत का पावन अवसर होने के कारण शाम को परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स पर ध्यान केंद्रित करने का है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है. सीनियर्स या मेंटर्स से मिली सलाह आपके बहुत काम आएगी, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा और स्फूर्तिदायक रहेगा. पुरानी किसी बीमारी या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. रवि प्रदोष व्रत के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करें.

लकी नंबर: 3, 9
लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

आज प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और पीला चंदन चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे आपके कर्मक्षेत्र में सफलता मिलेगी और मान-सम्मान में अपार वृद्धि होगी.

FAQ

Q1. 26 जुलाई 2026 का सबसे शुभ योग कौन सा है?

आज रवि प्रदोष व्रत के साथ ऐंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए लाभकारी माना गया है.

Q2. आज किन राशियों को करियर में लाभ मिल सकता है?

सिंह, कुंभ, मीन, मेष और धनु राशि के जातकों को करियर में अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं.

Q3. आज निवेश करना शुभ रहेगा?

दीर्घकालिक निवेश कुछ राशियों के लिए अनुकूल है, लेकिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त में नया निवेश टालना बेहतर रहेगा.

Q4. आज का राहुकाल कब है?

शाम 5:34 बजे से 7:16 बजे तक.

Q5. रवि प्रदोष पर क्या उपाय करना चाहिए?

सूर्यदेव को अर्घ्य दें और प्रदोष काल में भगवान शिव का जलाभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

यह भी पढ़ें- 24 जुलाई से शुरू हुआ ग्रहों का बड़ा फेरबदल, नौकरी-धन और रिश्तों पर पड़ेगा सीधा प्रभाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Chaturmas 2026: भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं, तो दुनिया का संचालन कौन करता है?
भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं, तो दुनिया का संचालन कौन करता है?
धर्म
Meen Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, रचनात्मक सफलता और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार
प्रमोशन, रचनात्मक सफलता और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार
धर्म
Kumbh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: टेक्नोलॉजी और करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार
टेक्नोलॉजी और करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार
धर्म
Makar Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियां बनेंगी सफलता की राह
करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियां बनेंगी सफलता की राह
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
29 साल पहले जिस पेपर लीक ने बनाया धर्मेंद्र प्रधान को नेता, आज उसी मुद्दे ने छीन ली उनकी कुर्सी!
29 साल पहले जिस पेपर लीक ने बनाया धर्मेंद्र प्रधान को नेता, उसी मुद्दे ने छीन ली उनकी कुर्सी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
बॉलीवुड
Kriti Sanon Birthday: 84 करोड़ का घर, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां, जानें कितनी अमीर हैं कृति सेनन?
बर्थडे: 84 करोड़ का घर, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां, जानें कितनी अमीर हैं कृति सेनन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
फल बगीचा लगाने वाले किसानों को सरकार देगी बंपर सब्सिडी
फल बगीचा लगाने वाले किसानों को सरकार देगी बंपर सब्सिडी
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget