Aaj Ka Rashifal: बुधवार, 26 अगस्त 2026 को चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. इसका सीधा असर काम, धन और जिम्मेदारियों से जुड़े फैसलों पर दिखाई दे सकता है. मेष राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

मकर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मीन के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. वहीं, कुंभ राशि वालों को अचानक होने वाले खर्च पर नजर रखनी होगी. दोपहर का राहुकाल भी महत्वपूर्ण है. पढ़ें मेष से मीन तक आज का पूरा राशिफल.

मेष राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (मकर राशि) यानी कर्म भाव में संचरण करेगा.

इस गोचर के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व कौशल में वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत नई ऊर्जा, सकारात्मक संकल्पों और कार्यक्षेत्र में नए अवसरों के साथ होगी.

हालांकि, अति-उत्साह में अपनी सीमाओं की अनदेखी न करें, अनुशासन और धैर्य से किए गए काम आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे.

आज का मुख्य संकेत: श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से ध्यानपूर्वक सुनने और सीखने की आदत डालें, वरिष्ठों के साथ तालमेल आपको करियर में बढ़त दिलाएगा.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में होने और श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति के कारण आज का दिन नई पेशेवर रणनीतियों और सार्वजनिक पहचान के लिए उत्तम रहेगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. प्रशासनिक या सरकारी संपर्कों से जुड़ा कोई अटका हुआ काम गति पकड़ सकता है.

दोपहर के बाद किसी भी काम में हड़बड़ी या दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने निर्णयों को व्यावहारिक रखें और तथ्यों की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कदम उठाएं. आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र को मजबूत करेगी.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व मिल सकता है. आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण की उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना होगी.

यदि आप प्रमोशन, नए असाइनमेंट या स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. सहकर्मियों के साथ टीम भावना बनाए रखें और उनकी सलाह को भी महत्व दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने का है. यदि आप निर्माण, मशीनरी, रियल एस्टेट या कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबार में हैं, तो अच्छा टर्नओवर देखने को मिलेगा.

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. नए व्यावसायिक समझौतों में नियमों और शर्तों की अच्छी तरह समीक्षा करें. सट्टेबाजी या शॉर्टकट वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा.

कामकाज की व्यस्तता के बावजूद शाम को परिवार और जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यव्यस्तता के कारण घुटनों, जोड़ों या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या में थोड़ा समय विश्राम और वॉक के लिए निकालें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य आहार लें.

मेष राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या फल का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी पेशेवर लक्ष्यों को प्राथमिकता सूची में रखकर पूरा करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें.

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वृषभ राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (मकर राशि) यानी भाग्य भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से पिछले कुछ समय से चली आ रही अड़चनों में कमी आएगी और अटके हुए महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेंगे. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों, उच्च अध्ययन और दूरगामी योजनाओं के साथ होगी.

हालांकि, केवल भाग्य के भरोसे बैठकर सक्रियता कम न करें, सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

आज का मुख्य संकेत: अपने अनुभवों और वरिष्ठों की सलाह पर भरोसा रखें, कानूनी व उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में होने और श्रवण नक्षत्र की अनुकूलता के कारण आज का दिन ज्ञानार्जन, मार्गदर्शन और रणनीतिक फैसलों के लिए उत्तम रहेगा. सुबह के समय दूर-दराज के संपर्कों, गुरुजनों या अनुभवी लोगों से उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा.

दोपहर के बाद अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें. किसी भी नए विचार या योजना को लागू करने से पहले उसके सभी पक्षों की समीक्षा करें. आज बनाई गई दीर्घकालिक योजनाएं आने वाले समय में आपको मजबूती और स्थिरता प्रदान करेंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक और नई दिशा देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और शांत दृष्टिकोण की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है.

यदि आप उच्च पद, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल संकेत देगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और नए ग्राहकों से जुड़ने का यह बेहतरीन समय है. आयात-निर्यात, शिक्षा, परामर्श (Consulting) और प्रकाशन से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, सट्टेबाजी या शॉर्टकट के माध्यम से धन कमाने की योजनाओं से दूर रहें. सुरक्षित वित्तीय फंड्स में निवेश करना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक माहौल में सुख-शांति और आपसी समझ बनी रहेगी. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं को प्राथमिकता देंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ या लंबी यात्रा के कारण पैरों और जांघों में हल्की थकान हो सकती है. नियमित रूप से प्राणायाम करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का व पौष्टिक भोजन लें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हरा

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी नए बड़े निवेश या महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी कानूनी और रणनीतिक कार्यों को प्राथमिकता दें, बड़ों का सम्मान करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

मिथुन राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा. इसके प्रभाव से दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्ममंथन करने का रहेगा.

दिन की शुरुआत में किसी काम को लेकर अप्रत्याशित देरी या उलझन महसूस हो सकती है. हालांकि, शोध, डेटा विश्लेषण, बीमा, टैक्स और गुप्त विषयों से जुड़े मामलों में गहराई से काम करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज का मुख्य संकेत: अनपेक्षित परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण आज का दिन धैर्य और समझदारी की मांग करता है. आपका ध्यान पुराने अटके मामलों, साझा संपत्ति, टैक्स और वित्तीय दायित्वों को व्यवस्थित करने पर रहेगा. सुबह के समय कार्यों की गति सामान्य से धीमी रह सकती है, इसलिए किसी भी काम में हड़बड़ी न दिखाएं.

दोपहर के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ की बहस या विवाद से दूर रहें. अपने जरूरी विचार या रणनीतियां दूसरों से साझा करने से बचें. आज शांत रहकर अपने नियमित और पेंडिंग कार्यों को पूरा करना सबसे सुरक्षित रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम को पूरी एकाग्रता और बारीकी से जांचने की जरूरत है. अचानक कोई नया काम या अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है, जिससे कार्यभार बढ़ेगा. उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में तर्कों को स्पष्ट और विनम्र रखें.

सहकर्मियों की बातों पर बिना जांचे भरोसा करने से बचें. यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो आज केवल शोध करें, कोई भी अंतिम निर्णय लेने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों को उधारी और पैसों के लेन-देन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. किसी नए व्यक्ति या फर्म पर बड़ा वित्तीय दांव न लगाएं. टैक्स, ऑडिट या कानूनी औपचारिकताओं से जुड़े कागजात व्यवस्थित रखें.

अचानक होने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. जोखिम भरे निवेश, सट्टा या अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले बाजार से आज पूरी दूरी बनाकर रखें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में संयम बरतें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक मामलों में पुरानी बातों या संवेदनशील मुद्दों को कुरेदने से बचें, ताकि घर का माहौल शांत रहे. ससुराल पक्ष से बातचीत में विनम्रता और स्पष्टता रखें.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का ख्याल रखें तथा भावनात्मक सहयोग दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद की कमी न होने दें, किसी भी गलतफहमी को बातचीत से तुरंत सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी, सुस्ती या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार लें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और रात को पर्याप्त नींद लें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी नए निवेश, अनुबंध या यात्रा की शुरुआत से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिनचर्या को शांत और व्यवस्थित रखें, पेंडिंग कागजी कामों को पूरा करें तथा किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद और वित्तीय जोखिम से खुद को दूर रखें.

कर्क राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Kark Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा. इसके प्रभाव से साझेदारी, दैनिक व्यापार, दांपत्य जीवन और जनसंपर्क से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.

दिन की शुरुआत सहयोगियों और जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल से होगी. हालांकि, किसी भी समझौते या बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और भावनात्मक दबाव में आकर निर्णय लेने से बचें.

आज का मुख्य संकेत: साझेदारी और टीमवर्क से काम बनेंगे, कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत संबंधों में संवाद को पारदर्शी रखें.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने के कारण आज का दिन लोगों के साथ संबंध सुधारने और सार्वजनिक संपर्कों को मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा. सुबह के समय व्यापार या करियर से जुड़ी किसी संयुक्त योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दोपहर के बाद अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के दृष्टिकोण को सुनकर बीच का रास्ता निकालना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग या अनुबंध पर आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने और सामूहिक लक्ष्य हासिल करने का है. यदि आप पब्लिक रिलेशन, कंसल्टेंसी, सेल्स या क्लाइंट हैंडलिंग से जुड़े हैं, तो आपकी संवाद शैली की सराहना होगी.

उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय तथ्यों पर टिके रहें. यदि किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे टीम के साथ साझा करके समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों और साझेदारों के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. दैनिक बिक्री में सुधार होगा और नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में सफलता मिलेगी. यदि किसी अनुबंध पर बातचीत चल रही थी, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत रहेगी. व्यापार के विस्तार या आवश्यक उपकरणों पर पूंजी निवेश हो सकता है. गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना या घरेलू व्यवस्था पर सुखद बातचीत होगी. एक-दूसरे को समय देना रिश्ते में ताजगी लाएगा.

प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और साथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को कमर या जोड़ों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

कर्क राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या फल का दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हरा

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर करने या उधार लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज साझेदारों और सहयोगियों के साथ संवाद पारदर्शी रखें, क्लाइंट मीटिंग्स को समय पर पूरा करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक जिद से बचें.

सिंह राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Singh Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (मकर राशि) यानी शत्रु, रोग और ऋण भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, अनुशासन और लक्ष्य पूरा करने की ऊर्जा चरम पर रहेगी. दिन की शुरुआत पेंडिंग जिम्मेदारियों और सेवा संबंधी कार्यों को व्यवस्थित करने से होगी.

हालांकि, अत्यधिक कार्यभार के कारण स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचें. विरोधी सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और मेहनत उन्हें शांत रखेगी.

आज का मुख्य संकेत: अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें और कार्यस्थल पर गॉसिप या दूसरों के विवादों से पूरी दूरी बनाकर रखें.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में गोचर के कारण दिन थोड़ा भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. आपका ध्यान दिनचर्या को अनुशासित करने, कानूनी मामलों, लोन या पुराने बिलों के निपटारे पर केंद्रित रहेगा. सुबह के समय कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे.

दोपहर के बाद कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बातचीत में विनम्रता बरतें और अपने अधिकार का अनावश्यक प्रदर्शन न करें. किसी भी व्यक्ति से बिना मांगे सलाह लेने या देने से बचें. आज नियमबद्ध तरीके से की गई मेहनत आपको कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपनी क्षमता और कार्यशैली साबित करने का है. टारगेट आधारित काम करने वालों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. उच्चाधिकारी आपके समर्पण और काम की बारीकी को नोटिस करेंगे.

यदि कार्यस्थल पर किसी से कोई मतभेद चल रहा था, तो आज अपनी पेशेवर छवि बनाए रखकर स्थिति को सामान्य किया जा सकता है. सहकर्मियों के काम पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय स्वयं समीक्षा करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों को पुराने बकाए या उधारी वसूलने में सफलता मिल सकती है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक लोन लेने या कागजी कार्रवाई पूरी करने की योजना बना रहे हैं, तो दिन अनुकूल है. दैनिक व्यापार में अच्छा टर्नओवर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन नियमित खर्चों, कर्मचारियों के भुगतान या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. नए निवेश के मामले में सतर्क रहें और किसी के बहकावे में न आएं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी बातों पर तनाव लेने से बचें. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनकी देखभाल के लिए समय निकालें.

प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बनाए रखें और काम का तनाव अपने रिश्ते पर न आने दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

पाचन तंत्र, एसिडिटी, सुस्ती या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है. बाहर के खाने और बासी भोजन से पूरी तरह बचें. पर्याप्त आराम, प्राणायाम और तरल पदार्थों का सेवन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

सिंह राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और हल्का पीला

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी से कर्ज लेने या देने और बड़े वित्तीय जोखिम भरे काम करने से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी और पेंडिंग कार्यों की सूची बनाकर एक-एक करके पूरा करें तथा किसी भी प्रकार के अहंकार या अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें.

कन्या राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मकर राशि) यानी विद्या, बुद्धि, संतान और रचनात्मकता के भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता, निर्णय लेने के कौशल और बौद्धिक स्पष्टता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और नई कार्ययोजनाओं के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह या जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का वित्तीय जोखिम लेने से बचें. संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में प्रगति मन को प्रसन्नता देगी.

आज का मुख्य संकेत: अपने बौद्धिक कौशल और व्यावहारिक समझ का उपयोग करें, शेयर बाजार या शॉर्टकट से धन कमाने के प्रलोभन से दूर रहें.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने, सीखने और कौशल विकास के लिए अनुकूल रहेगा. सुबह के समय व्यावहारिक विचारों के बल पर किसी जटिल कार्य का सरल समाधान निकालने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद किसी भी चर्चा में अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें. आज अपनी किसी रुचि, अध्ययन या रचनात्मक कार्य को समय देना आपको मानसिक ताजगी और संतुष्टि प्रदान करेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को अपनी बौद्धिक समझ, विश्लेषण क्षमता और कार्यकुशलता के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. यदि आप डेटा विश्लेषण, लेखन, आईटी, शिक्षण, फाइनेंस या कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ सहयोगी रवैया बनाए रखें, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों से लाभ और पूर्व में बनाई गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. नई सेवाओं या उत्पादों को शुरू करने के लिए विचार-विमर्श का सही समय है.

आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी, लेकिन सट्टेबाजी, लॉटरी या अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले निवेश से दूर रहें. संतान या शिक्षा से जुड़े कार्यों पर कुछ आवश्यक खर्च हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

प्रेम संबंधों में नया उत्साह और अपनापन देखने को मिलेगा. पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करने से रिश्ता और अधिक मजबूत होगा. पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है.

परिवार में बच्चों की प्रगति से खुशी का माहौल बनेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और वे आपके निर्णयों में पूरा सहयोग देंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में गैस या अपच की हल्की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान या योग के लिए निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी बड़े वित्तीय निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपनी बौद्धिक ऊर्जा का उपयोग जरूरी पेंडिंग कामों को पूरा करने में करें, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और व्यर्थ के मानसिक तनाव से दूर रहें.

तुला राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Tula Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मकर राशि) यानी सुख, माता, भूमि और वाहन भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से आपका मुख्य ध्यान घरेलू जिम्मेदारियों, परिवार के सदस्यों की सुख-सुविधाओं और आंतरिक शांति पर रहेगा. दिन की शुरुआत घर-परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने के साथ होगी. हालांकि, अत्यधिक भावुक होने या छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें, व्यावहारिक सोच ही आपको मानसिक संतुष्टि देगी.

आज का मुख्य संकेत: अपने घर और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, परिवार से जुड़े मामलों में शांत और संयमित रहकर निर्णय लें.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर करने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आज का दिन माता के सहयोग, गृहस्थी के प्रबंधन और सुख-सुविधाओं की वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा. सुबह के समय घर के रख-रखाव या किसी जरूरी घरेलू काम को निपटाने में व्यस्तता रह सकती है.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र और घर की दोहरी जिम्मेदारियों के कारण हल्का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. काम के दौरान भावनाओं को हावी न होने दें और तथ्यों पर टिके रहें. आज किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद या पुरानी बातों को तूल देने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान दें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे ध्यान और एकाग्रता से निभाना होगा. यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, शिक्षा अथवा वाहन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से सक्रिय रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय स्पष्टता और शालीनता रखें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अपनी कार्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण सामग्री, साज-सज्जा और दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है. नए सौदों में कानूनी कागजात और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर की जरूरतों, मरम्मत या सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. बजट का ध्यान रखते हुए ही खरीदारी की योजना बनाएं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक माहौल में सुख-शांति बनाए रखने के लिए परिजनों की जरूरतों और विचारों को प्राथमिकता दें. माता-पिता का मार्गदर्शन और स्नेह आपको मानसिक संबल देगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को परिवार या साथी के साथ समय बिताना तनाव को दूर करेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

छाती में भारीपन, कफ या मौसम के बदलाव से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. सुपाच्य और ताजा भोजन लें तथा ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय योग, प्राणायाम या ध्यान के लिए निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का हरा

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी संपत्ति सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े निवेश से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने जरूरी घरेलू और कामकाजी कार्यों की सूची बनाएं, परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद रखें और व्यर्थ की चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

वृश्चिक राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मकर राशि) यानी पराक्रम, साहस, भाई-बहन और संवाद भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से आपके पराक्रम, आत्मविश्वास, ऊर्जा और सामाजिक संपर्कों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत सक्रिय प्रयासों और नए संपर्कों के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह में किसी को बिना सोचे-समझे वचन देने से बचें. छोटे भाई-बहनों और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे.

आज का मुख्य संकेत: अपनी संवाद क्षमता और पराक्रम का सही उपयोग करें, छोटे-छोटे सुनियोजित कदम आपको बड़ा लाभ दिला सकते हैं.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में होने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आपका ध्यान संचार, छोटी यात्राओं, नेटवर्किंग और रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर रहेगा. सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या मित्र के साथ उपयोगी बातचीत हो सकती है. कोई रुका हुआ पत्र, संदेश या डील आगे बढ़ने के संकेत हैं.

दोपहर के बाद अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखें और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूरी बनाएं. किसी भी नए प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें. आज की गई मेहनत और सक्रियता निकट भविष्य में आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन नए विचारों को लागू करने और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने का है. यदि आप मीडिया, आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा.

कार्यक्षेत्र में आपकी पहल और मेहनत की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योजनाएं स्पष्टता से रखें. सहकर्मियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों को नए संपर्कों, स्थानीय बाजार और मार्केटिंग अभियानों से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. छोटी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या प्रचार-प्रसार के माध्यम से नए ग्राहक जुड़ेंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश या संपर्कों से लाभ के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, गैजेट्स, यात्राओं या प्रचार पर बजट से अधिक खर्च करने से बचें. नए अनुबंधों को लिखित रूप में ही अंतिम रूप दें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

भाई-बहनों और परिजनों के साथ संबंधों में मधुरता और निकटता आएगी. परिवार में किसी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है और उनका पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

प्रेम संबंधों में आपसी संवाद बेहतर रहेगा और साथी के साथ कहीं घूमने या आउटिंग की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और विश्वास मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव अथवा भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में शरीर को थोड़ा आराम दें और नियमित स्ट्रेचिंग या वॉक करें. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा या हरी मूंग की दाल खिलाना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हरा

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या विवादित मुद्दों पर चर्चा से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने संचार माध्यमों और पेंडिंग कॉल्स/ईमेल्स को प्राथमिकता से निपटाएं, सक्रिय रहें और व्यर्थ की गपशप में समय बर्बाद न करें.

धनु राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (मकर राशि) यानी धन, वाणी, परिवार और संचित निधि भाव में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से आपका मुख्य ध्यान धन संचय, वित्तीय नियोजन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और वाणी के प्रभाव पर रहेगा. दिन की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से किसी सुखद संकेत या परिवार के सहयोग के साथ होगी. हालांकि, बातचीत में तीखे या व्यंग्यात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें, आपकी वाणी ही आज आपके बिगड़े काम बनाएगी.

आज का मुख्य संकेत: वाणी में मधुरता बनाए रखें और वित्तीय मामलों में बचत व बजट प्रबंधन को पहली प्राथमिकता दें.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आज का दिन धन प्रबंधन और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. सुबह के समय किसी पुराने निवेश, पैतृक मामले या बकाए धन को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

दोपहर के बाद किसी भी विषय पर बात करते समय अपने लहजे को शांत और संतुलित रखें. किसी के बहकावे में आकर गैर-जरूरी खर्च करने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को आर्थिक स्थिरता और घर-परिवार के तालमेल पर केंद्रित रखेंगे तो दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी बातचीत की शैली और कार्यकुशलता के बल पर लाभ मिलेगा. यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, टीचिंग, काउंसलिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता और विनम्रता रखें. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से कोई जरूरी प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो सकता है.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह (Cash Flow) में सुधार के योग हैं. खुदरा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का यह सही समय है.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. बचत योजनाओं में धन लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल है. हालांकि, दिखावे या विलासिता से जुड़ी गैर-जरूरी चीजों पर अत्यधिक खर्च करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ बैठकर किसी मांगलिक या पारिवारिक योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है. घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं का आदर करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में मिठास और विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health)

गले में खराश, दांत या मुंह से जुड़ी हल्की समस्या अथवा आंखों में थकान महसूस हो सकती है. अत्यधिक तीखे, मसालेदार और तले-भुने भोजन से परहेज करें. समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

धनु राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी बड़े वित्तीय लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने बजट की समीक्षा करें, परिवार के साथ समय बिताएं और किसी भी बातचीत में क्रोध या तीखे शब्दों के प्रयोग से बचें.

मकर राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Makar Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा. इसके प्रभाव से आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट निखार देखने को मिलेगा.

दिन की शुरुआत नई ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह या जल्दबाजी में किसी की अनदेखी करने से बचें, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें.

आज का मुख्य संकेत: अपने विचारों और प्राथमिकताओं पर भरोसा रखें, महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विनम्रता और धैर्य का साथ न छोड़ें.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के प्रथम भाव में गोचर करने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आपका ध्यान स्वयं के विकास, छवि निर्माण और पेंडिंग कार्यों को व्यवस्थित करने पर रहेगा. सुबह के समय मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे जटिल कार्ययोजनाओं को भी सरलता से लागू कर पाएंगे.

दोपहर के बाद किसी भी मामले में भावुक होकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. दूसरों के दृष्टिकोण को भी ध्यान से सुनें. आज आपकी सक्रियता और कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी, इसलिए इस समय का उपयोग अपने रुके हुए जरूरी कामों को गति देने में करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता साबित करने का दिन है. आपके सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपकी भूमिका अहम रहेगी.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. यदि आप नई नौकरी या प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपने काम और प्रोफेशनलिज्म को आगे रखने के लिए दिन अनुकूल है.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए अपनी साख मजबूत करने और नई व्यावसायिक रणनीतियां बनाने का सही समय है. बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं. साझेदारों के साथ मिलकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. व्यक्तिगत जरूरतों या पेशेवर विकास से जुड़ी चीजों पर धन खर्च हो सकता है. नए अनुबंधों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सभी नियमों और शर्तों को पहले अच्छी तरह समझ लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक जीवन में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बढ़ेगा. किसी सुखद पारिवारिक विषय पर साथ मिलकर चर्चा हो सकती है.

प्रेम संबंधों में नया उत्साह रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करने से रिश्ता और अधिक गहरा व मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर बहुत अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को घुटनों या जोड़ों में हल्का खिंचाव और थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय विश्राम के लिए निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हरा

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय फैसले लेने से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अहंकार से दूर रहें.

कुंभ राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा.

इसके प्रभाव से आपका मुख्य ध्यान दूरगामी योजनाओं, विदेश या दूरस्थ संपर्कों, निवेश और बजट प्रबंधन पर केंद्रित रहेगा. दिन की शुरुआत में जिम्मेदारियों और अचानक होने वाले खर्चों के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है. हालांकि, एकांत में काम करने और शांति से योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

आज का मुख्य संकेत: बजट पर कड़ा नियंत्रण रखें और बिना सोचे-समझे किसी नए विवाद या अनचाहे वित्तीय जोखिम में पड़ने से बचें.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव के कारण आज का दिन सतर्कता और संयम से आगे बढ़ने की मांग करता है. आपका ध्यान आयात-निर्यात, कानूनी दस्तावेजों, टैक्स या धर्म-कर्म से जुड़े मामलों पर रह सकता है. सुबह के समय कार्यों की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण योजनाओं में धैर्य बनाए रखें.

दोपहर के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ की बहसबाजी या दूसरों की आलोचना से दूर रहें. अपने गोपनीय विचारों और भविष्य की योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें. आज शांत रहकर अपने नियमित कार्यों को निपटाना सबसे सुरक्षित और फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम को पूरी एकाग्रता और बारीकी से संभालना होगा. यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), अनुसंधान, आयात-निर्यात, या रिमोट वर्क से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

कार्यस्थल की आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में स्पष्ट रहें और अपने काम की रिपोर्टिंग समय पर करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों को लंबी दूरी के संपर्कों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े सौदों में नए मौके मिल सकते हैं. हालांकि, बड़ा निवेश करने या किसी नए ग्राहक को बड़ी उधारी पर माल देने से बचें.

आर्थिक दृष्टि से आज खर्चों की अधिकता रह सकती है. यात्रा, तकनीकी उपकरणों की मरम्मत या अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर धन व्यय हो सकता है. नए वित्तीय समझौतों के कागजात और नियमों को अच्छी तरह जांच लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक मामलों में तालमेल बनाए रखने के लिए दूसरों के विचारों को समझना जरूरी होगा. छोटी-मोटी घरेलू बातों पर तनाव लेने से बचें.

प्रेम और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें. काम की व्यस्तता या मानसिक थकान के कारण बातचीत में उदासीनता न दिखाएं, आपसी समझ और सौम्य व्यवहार से संबंध प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health)

आंखों में थकान, पैरों में दर्द, नींद की कमी या हल्की शारीरिक सुस्ती परेशान कर सकती है. सोने का समय नियमित रखें, अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें और सुपाच्य व हल्का भोजन लें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हरा

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी नए निवेश, अनुबंध या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अनावश्यक भागदौड़ और फिजूलखर्ची से बचें, अपने जरूरी पेंडिंग कामों को एकाग्रता से निपटाएं और मानसिक शांति बनाए रखें.

मीन राशिफल बुधवार, 26 अगस्त 2026

Meen Rashifal 26 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करते हुए आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ, आय और सामाजिक नेटवर्क भाव) में स्थित रहेगा.

इसके प्रभाव से आपकी आय के नए रास्ते खुलेंगे, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के प्रबल योग बनेंगे. दिन की शुरुआत आर्थिक लाभ और सुखद समाचारों के साथ होगी. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे बड़े वादे न करें.

आज का मुख्य संकेत: सामाजिक संपर्कों और वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ उठाएं, सुनियोजित प्रयास आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलाएंगे.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में होने और श्रवण नक्षत्र के प्रभाव से आज का दिन पुरानी योजनाओं को पूरा करने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तम रहेगा. सुबह के समय किसी वरिष्ठ व्यक्ति, बड़े भाई-बहन या पुराने संपर्क से कोई महत्वपूर्ण और लाभदायक सुझाव मिल सकता है.

दोपहर के बाद अपनी योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने पर ध्यान केंद्रित करें. किसी सामाजिक या पेशेवर समूह में आपकी सक्रियता की सराहना होगी. आज अपने लक्ष्यों पर टिके रहें, क्योंकि पिछले कुछ समय से रुका हुआ काम गति पकड़ेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक और फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके पूर्व प्रयासों का अच्छा परिणाम या इंसेंटिव से जुड़ा शुभ संकेत मिल सकता है. टीमवर्क में आपकी भूमिका अग्रणी रहेगी.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या पदोन्नति की दिशा में प्रयासरत हैं, तो उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात सही ढंग से रखें. सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए मुनाफा बढ़ाने और नए ग्राहकों को जोड़ने का यह बेहतरीन समय है. पार्टनरशिप के काम में बेहतर तालमेल रहेगा और नकदी प्रवाह (Cash Flow) सुधरेगा. किसी नई डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ के योग हैं. बचत योजनाओं या सुरक्षित वित्तीय फंड्स में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी और आपसी विश्वास गहरा होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण पैरों या पिंडलियों में हल्का दर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

मीन राशि का आज का उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हरा

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय: सुबह 09:15 से 10:45 तक (शुभ चौघड़िया)

आज की सावधानी: दोपहर 12:22 से 01:59 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी वित्तीय और पेशेवर संपर्कों को प्राथमिकता दें, नेटवर्क का दायरा बढ़ाएं और व्यर्थ के दिखावे से बचें.

FAQ

26 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि रहेगी?

त्रयोदशी तिथि सुबह 7:59 बजे तक रहेगी. इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

26 अगस्त को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

चंद्रमा मकर राशि में रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं में इस स्थिति को अनुशासन, करियर, जिम्मेदारी और व्यावहारिक फैसलों से जोड़कर देखा जाता है.

26 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

दिल्ली में राहुकाल लगभग दोपहर 12:22 बजे से 1:59 बजे तक रहेगा. दूसरे शहरों में समय कुछ मिनट अलग हो सकता है.

आज किन राशियों के लिए संकेत अनुकूल हैं?

लेख के आकलन के अनुसार मेष को कार्यक्षेत्र, वृषभ को भाग्य और मार्गदर्शन, वृश्चिक को संपर्क, मकर को आत्मविश्वास तथा मीन को आय से जुड़े अनुकूल संकेत मिल सकते हैं.

किस राशि को खर्च में सावधानी रखनी चाहिए?

कुंभ राशि वालों को अचानक होने वाले खर्च, बिना जांचे निवेश और जल्दबाजी में किए गए वित्तीय समझौते से बचना चाहिए.

बुधवार का ज्योतिषीय उपाय क्या है?

मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.