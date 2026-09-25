Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: आज अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन भी है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे. सुबह 11:23 बजे तक शतभिषा नक्षत्र और इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

दोपहर 2:50 बजे शूल योग समाप्त होने के बाद ब्रह्म योग शुरू होगा. ग्रहों की यह स्थिति मेष और वृषभ समेत कुछ राशियों के लिए आमदनी, कारोबार और करियर में आगे बढ़ने का मौका ला सकती है. वहीं कुछ लोगों को खर्च, निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा.

पंचांग और चंद्र गोचर की गणना के आधार पर जानिए मेष से मीन तक आज का राशिफल, करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य का हाल. साथ ही पढ़ें आज का शुभ रंग, लकी नंबर और राशि के अनुसार सरल उपाय.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए मनोकामनाओं की पूर्ति और आय के नए स्रोत खोलने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज ही होगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कुंभ राशि - लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके उपरांत ब्रह्म योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लाभ और सामाजिक दायरे को मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेटवर्किंग और टीम लीडरशिप रंग लाएगी. छठे भावस्थ सूर्य और बुध विरोधियों पर आपका दबदबा बनाए रखेंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन आप समय से पहले पूरी कर लेंगे. सरकारी क्षेत्र, आईटी, प्रबंधन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा. व्यापारी वर्ग के लिए दिन मुनाफेदार रहेगा. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर कोई नई कमर्शियल डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन शानदार परिणाम देगा. पुराने निवेश या अटके हुए भुगतानों से धन की प्राप्ति होगी. अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में पूजा-पाठ और विसर्जन उत्सव पर कुछ धन खर्च होगा. आवश्यक समझौतों के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे सौदों से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहेगा. गणपति विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में पूरा परिवार एकजुट रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर स्नेह मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बहुत गहरा और सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ पूजा में शामिल होना रिश्ते को आध्यात्मिक मजबूती देगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक स्तर पर भी उत्साह बना रहेगा. हालांकि विसर्जन यात्रा और भागदौड़ से पैरों या पिंडलियों में हल्की थकान आ सकती है. काम और उत्सव के बीच पर्याप्त जल पिएं. सात्विक और ताजा भोजन ही ग्रहण करें. रात्रि में समय पर विश्राम करने से शरीर दोबारा तरोताजा हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान कर चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करें. गणेश विसर्जन पर बप्पा को मोदक अर्पित कर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या अन्न का दान दें.

लकी कलर: लाल और पीला

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए कर्मक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने और अटके दायित्वों को पूरा करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. साथ ही भगवान गणेश के दस दिवसीय महोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज संपन्न होगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कुंभ राशि - आजीविका, पद-प्रतिष्ठा और पिता का घर) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और फिर ब्रह्म योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी कार्यशैली को प्रभावशाली बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी सूझबूझ और काम के प्रति समर्पण को सीनियर्स नोटिस करेंगे. पंचम भाव में बैठे बुध और सूर्य योजना निर्माण में आपकी बुद्धि को प्रखर रखेंगे. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी बात को वजन मिलेगा. एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है. कारोबारी वर्ग आज नए कांट्रैक्ट्स पर चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं. गणेश विसर्जन के शुभ दिन पर बाजार में साख मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन के मामलों में आज का दिन मजबूती का संकेत दे रहा है. कारोबार में किए गए पुराने प्रयासों से आर्थिक आवक सुचारु रहेगी. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान और विसर्जन की तैयारियों पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक वित्तीय कागजातों को अंतिम रूप देने के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में उधारी के लेनदेन से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-आंगन में आज श्रद्धा और उल्लास की रौनक रहेगी. बप्पा की विदाई और अनंत भगवान की पूजा में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह किसी व्यक्तिगत उलझन को दूर करेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोगी रुख घर की जिम्मेदारियों को सहज बनाएगा. लव रिलेशनशिप में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मोर्चे पर आज स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी. मन में सकारात्मक विचारों का वास रहेगा. हालांकि उत्सव की तैयारियों और भागदौड़ से घुटनों या पिंडलियों में हल्का भारीपन आ सकता है. दिनभर काम के बीच पर्याप्त जल ग्रहण करते रहें. तले-भुने पकवानों का सीमित मात्रा में ही सेवन करें. शाम को कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर स्मरण करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी कलाई पर बांधें. गणेश विसर्जन पर श्रीगणेश को मोदक व दूर्वा चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या मिश्री का दान दें.

लकी कलर: सफेद और चांदी जैसा चमकीला

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए भाग्य के सहयोग से ज्ञानार्जन करने और सामाजिक स्तर पर सम्मान पाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का अत्यंत पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिनों के गणेश उत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवें भाव (कुंभ राशि - भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके उपरांत ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज सक्रिय रहेगा. नवम भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपकी वैचारिक स्पष्टता और आध्यात्मिक रुचि को विस्तार देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता और विश्लेषणात्मक क्षमता की सराहना होगी. चौथे भाव में बैठे बुध और सूर्य आपके विचारों को व्यावहारिक रूप देने में मदद करेंगे. किसी शोध, नए प्रोजेक्ट या विदेशी अनुबंध से जुड़ी बातचीत सकारात्मक दिशा पकड़ेगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया, पब्लिशिंग और उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा. व्यापार वर्ग के लिए दूरदराज के संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी नई रणनीति की नींव रखी जा सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धन के सही प्रबंधन और स्थिरता का रहेगा. किसी अटके हुए भुगतान या परामर्श कार्य से आमदनी के संकेत हैं. अनंत चतुर्दशी के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन सामग्री और विसर्जन व्यवस्था पर कुछ धन व्यय हो सकता है. आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में ऑनलाइन सट्टेबाजी या जल्दबाजी में किए जाने वाले निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में आज भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण छाया रहेगा. गणेश विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में सभी परिजनों का स्नेहपूर्ण साथ मिलेगा. परिवार के गुरुजनों या बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मन को शांति प्रदान करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सौम्य और आत्मीय रहेगा. दोनों मिलकर घर की आध्यात्मिक व्यवस्था में हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ वैचारिक समानता बढ़ेगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप काफी हल्कापन और ताजगी महसूस करेंगे. मन में सकारात्मक भाव रहने से दिनभर कार्यक्षमता अच्छी रहेगी. हालांकि लंबे समय तक खड़े रहने या धार्मिक जुलूस में भाग लेने से जांघों या पैरों में हल्का खिंचाव आ सकता है. दिनभर काम के बीच पर्याप्त जल पिएं. सादा और सात्विक आहार ही लें. शाम को कुछ देर ध्यान लगाने से दिनभर की शारीरिक थकान दूर हो जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई नया और जोखिम भरा काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करें. गणेश विसर्जन पर बप्पा को दूर्वा व मोदक अर्पित कर विदा करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या मौसमी फल दान में दें.

लकी कलर: हल्का हरा और पीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए आत्मचिंतन करने, गोपनीय योजनाओं को संवारने और आध्यात्मिक शांति पाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. साथ ही दस दिनों के गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न होगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (कुंभ राशि - आकस्मिक विषय, गूढ़ विद्या और आंतरिक परिवर्तन का स्थान) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके उपरांत ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको बाहरी शोर से दूर रहकर अपने काम में गहराई लाने की प्रेरणा देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज शांत रहकर अपने प्रोजेक्ट्स के बैक-एंड और रिसर्च वाले हिस्से को पूरा करने का प्रयास करें. तीसरे भाव में स्थित बुध और सूर्य आपके संपर्कों व ड्राफ्टिंग कौशल को मजबूती देंगे. ऑफिस में किसी भी तरह की अनावश्यक गपशप या राजनीति से खुद को अलग रखें. बीमा, ऑडिटिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च और रहस्यमयी विद्याओं से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है. व्यापारी वर्ग आज हिसाब-किताब के पुराने रजिस्टरों की जांच करें. गणेश विसर्जन के पावन दिन पर किसी नए साझेदार पर तुरंत बहुत अधिक भरोसा करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज थोड़ा संयम और समझदारी बरतने की जरूरत रहेगी. घर के अचानक निकलने वाले खर्चों या पूजा व्यवस्था पर धन का सदुपयोग होगा. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान और दान-पुण्य से मानसिक शांति मिलेगी. आवश्यक औपचारिकताओं और जरूरी समझौतों के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार का कर्ज देने या रिस्की ट्रेडिंग करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में आज भक्ति और सौम्यता का माहौल बना रहेगा. गणेश विसर्जन और अनंत सूत्र धारण करते समय परिजनों के बीच का अपनापन उभरेगा. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी का गंभीर और सुलझा हुआ नजरिया आपको भावनात्मक सहारा देगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर संशय न रखें. आमने-सामने बैठकर बात करने से हर गलतफहमी दूर हो जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मामले में आज पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. ज्यादा मसालेदार या बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. उत्सव की दौड़-धूप से कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. कार्य के बीच में शरीर को पर्याप्त आराम दें. शाम के समय एकांत में बैठकर कुछ क्षण गणेश जी का ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर होगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा नया काम न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत डोरा अर्पित कर अपनी बांह पर धारण करें. गणेश विसर्जन के समय बप्पा को मोदक और दूर्वा चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई भेंट करें.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का पीला

लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए लोक-व्यवहार में आकर्षण बढ़ाने और साझेदारी के मामलों को सुलझाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न होगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (कुंभ राशि - साझेदारी, दांपत्य जीवन और जनसंपर्क का स्थान) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके उपरांत ब्रह्म योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सामाजिक तालमेल को मजबूत बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज सहकर्मियों के साथ टीमवर्क और समन्वय बहुत प्रभावी रहेगा. दूसरे भाव में स्थित सूर्य और बुध आपकी बातचीत को प्रभावशाली और गंभीर बनाएंगे. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में आपकी शर्तें आसानी से मान ली जाएंगी. जनसंपर्क, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, कानून और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा. कारोबारी वर्ग आज नए साझेदारों या ग्राहकों से संवाद साधें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी नई कमर्शियल डील पर सहमति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन नियमित आमदनी और स्थिरता का संकेत दे रहा है. व्यवसाय में पूर्व में किए गए संपर्कों से अच्छा मुनाफा हाथ आ सकता है. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान, पूजन सामग्री और विसर्जन उत्सव पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस अवधि में किसी भी प्रकार के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में आज उत्सव, उल्लास और भक्तिमय माहौल बना रहेगा. गणेश विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में पूरे परिवार का उत्साह देखने लायक होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर और आत्मीय रहेगा. साथी की सलाह किसी घरेलू मसले को हल करने में काफी मददगार साबित होगी. लव रिलेशनशिप में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन हल्का और ऊर्जा से भरा रहेगा. मानसिक स्तर पर भी प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि विसर्जन यात्रा और लगातार खड़े रहने की वजह से पिंडलियों या कमर में हल्का खिंचाव आ सकता है. दिनभर काम के बीच पर्याप्त जल पीते रहें. सात्विक और ताजा भोजन ही ग्रहण करें. शाम को कुछ देर शांत बैठकर गणेश जी का ध्यान करने से शारीरिक थकान उतर जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करें. गणेश विसर्जन के समय बप्पा को मोदक और लाल पुष्प अर्पित कर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, तांबे का पात्र या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा पीला

लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए कार्यकुशलता साबित करने, पेंडिंग जिम्मेदारियों को समेटने और आत्मबल पाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि - सेवा, ऋण, स्वास्थ्य और बाधा निवारण का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, जिसके उपरांत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको चुनौतियों से पार पाने की दृढ़ इच्छाशक्ति देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी बारीकियों को पकड़ने की आदत और अनुशासन की प्रशंसा होगी. आपकी अपनी राशि में विराजमान बुध और सूर्य बुद्धि को अत्यंत तीव्र और व्यावहारिक बनाए रखेंगे. जटिल कागजी काम या पेंडिंग फाइलों को आप योजनाबद्ध तरीके से निपटा लेंगे. अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, लीगल, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा. व्यापारी वर्ग आज बाजार में अपनी उधारी वसूली और स्टॉक की समीक्षा पर ध्यान दें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन सुनियोजित खर्च और स्थिरता दर्शा रहा है. दैनिक कार्यों या पुरानी देनदारियों को चुकता करने में धन का सदुपयोग होगा. अनंत चतुर्दशी के धार्मिक पूजन, सूत्र धारण और विसर्जन सामग्री पर कुछ बजट खर्च हो सकता है. आवश्यक वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी अनजान व्यक्ति को कर्ज देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज भक्तिभाव और आत्मीयता की खुशबू फैली रहेगी. गणेश विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने के अनुष्ठान में परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. ननिहाल पक्ष या किसी रिश्तेदार से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक शांति देगा. दोनों मिलकर घर की व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. छोटी-छोटी बातों को तूल न देने से रिश्ते में परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज पेट, पाचन और खान-पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह है. अधिक तैलीय, मसालेदार या बाहर के भोजन से पूरी तरह परहेज करें. दिनभर काम और उत्सव के बीच पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. अधिक पैदल चलने से एड़ियों या पिंडलियों में हल्का दर्द उभर सकता है. काम के बीच में हल्का विराम लें. शाम को कुछ समय मौन रहकर ध्यान लगाने से मानसिक तनाव शांत हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा नया काम हाथ में न लें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर गणपति बप्पा को दूर्वा व मोदक चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए रचनात्मक विचारों को विस्तार देने, अध्ययन में मन लगाने और संतान से सुख पाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (कुंभ राशि - बुद्धि, संतान, प्रतिभा और पूर्व पुण्य का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी कल्पनाशक्ति और बौद्धिक क्षमता को निखारेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी इनोवेटिव सोच और किसी समस्या के समाधान की नई तकनीक की खूब तारीफ होगी. बारहवें भाव में स्थित बुध और सूर्य विदेशी संस्थानों या बाहरी संपर्कों से लाभ के रास्ते खोलेंगे. किसी जटिल असाइनमेंट की प्रस्तुति में आपके तर्कों को सराहा जाएगा. डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी, साहित्य और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन साबित होगा. कारोबारी वर्ग आज नए उत्पाद के प्रमोशन या रचनात्मक बदलावों को लागू करें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी नई व्यावसायिक योजना की शुरुआत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित और संतोषजनक परिणाम देगा. पूर्व में किए गए किसी बौद्धिक या रचनात्मक प्रयास से अतिरिक्त आय के संकेत हैं. अनंत चतुर्दशी के पूजन, पवित्र सूत्र और विसर्जन की तैयारियों पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में सट्टेबाजी या रिस्की इनवेस्टमेंट से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में आज भक्ति, सौहार्द और आध्यात्मिक उमंग का वातावरण रहेगा. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या अच्छे आचरण से मन को बेहद प्रसन्नता होगी. बप्पा की विदाई और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में परिजनों का स्नेहपूर्ण साथ मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत कोमल और मधुर रहेगा. दोनों मिलकर परिवार की खुशियों को संवारेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ वैचारिक तालमेल गहरा होगा और आपसी समझ में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर में आज अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा. मन में ताजगी रहने से दिनभर का काम बोझिल नहीं लगेगा. हालांकि विसर्जन यात्रा और अधिक खड़े रहने से पीठ के निचले हिस्से या एड़ियों में हल्का दर्द हो सकता है. कार्य के बीच में हल्का विराम लें और शरीर को स्ट्रेच करें. सादा, सात्विक और ताजा भोजन ही ग्रहण करें. शाम के समय एकांत में कुछ क्षण ध्यान लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा नया कार्य शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर गणपति बप्पा को मोदक व दूर्वा अर्पित कर विदा करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का क्रीम

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए घरेलू सुख-साधनों को सुदृढ़ करने, मानसिक शांति पाने और परिजनों के साथ भक्तिभाव साझा करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (कुंभ राशि - माता, सुख, गृहस्थी और मानसिक शांति का घर) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपके चित्त को स्थिरता और आंतरिक संतोष प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपका ध्यान आंतरिक प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड्स और लंबित कार्यों को व्यवस्थित करने पर रहेगा. ग्यारहवें भाव में स्थित सूर्य और बुध आपके सहकर्मियों से संपर्क और संवाद को सहज बनाए रखेंगे. वर्कस्पेस पर आपकी कार्यशैली और निष्ठा को अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर डेकोरेशन, शिक्षा और परामर्श से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष लाभकारी रहेगा. व्यापारी वर्ग आज अपने स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की समीक्षा करें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी पुराने व्यावसायिक संपर्क से नया काम आगे बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित और सुरक्षित रहेगा. घर की साज-सज्जा, वाहन के रखरखाव या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर धन का सदुपयोग हो सकता है. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान, पूजन सामग्री और विसर्जन उत्सव पर किया गया खर्च आत्मिक शांति देगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी अपरिचित माध्यम पर धन ट्रांसफर करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-आंगन में आज भक्ति, अपनापन और सुकून का माहौल बना रहेगा. माताजी का स्नेह और शुभाशीर्वाद आपके मनोबल को नई मजबूती देगा. गणपति विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में पूरा परिवार एकजुट नजर आएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोगी और शांत रुख गृहस्थी के तनाव को पूरी तरह दूर करेगा. लव लाइफ में साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शांत और संवेदनशील संवाद से आपसी निकटता और विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सहज और हल्का बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी संतोष बना रहेगा. हालांकि विसर्जन यात्रा की भागदौड़ से छाती में भारीपन या पिंडलियों में हल्की थकान उभर सकती है. ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. शाम के समय एकांत में कुछ क्षण ध्यान लगाने और गणेश स्तोत्र का पाठ करने से मन पूरी तरह तनावमुक्त रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई बड़ा रिस्क न लें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर बांधें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर गणपति बप्पा को दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल फल या सात्विक भोजन भेंट करें.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला

लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए साहस, संपर्क और भाई-बहनों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (कुंभ राशि - पराक्रम, संचार और छोटे भाई-बहन का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, जिसके उपरांत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके साहस, संवाद और संपर्कों को ऊर्जावान बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी तत्परता और त्वरित फैसले लेने की क्षमता कलीग्स को प्रभावित करेगी. दसवें भाव में स्थित सूर्य और बुध उच्च अधिकारियों के साथ आपकी समझ को पुख्ता रखेंगे. ड्राफ्टिंग, रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन के काम तेजी से पूरे होंगे. जनसंपर्क, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, कूरियर और टूर-ट्रैवल्स से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा. व्यापारी वर्ग आज नए क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ाने पर विचार करें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी सहयोगी के जरिए नया कारोबारी प्रस्ताव मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपकी सक्रियता से आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है. कमीशन, फ्रीलांसिंग या छोटे सौदों से त्वरित धन लाभ हो सकता है. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान, रक्षा सूत्र और विसर्जन की पूजा सामग्री पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में जल्दबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज उत्सव, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा. बप्पा की विदाई और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में छोटे भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक जुलूस या पूजा में भाग लेने का प्लान बनेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बहुत सहज और खुला रहेगा. दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को उत्साह से पूरा करेंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत रिश्ते में नई ताजगी और निकटता लाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीला और तरोताजा महसूस करेंगे. मन में उत्साह रहने से थकान का अनुभव कम होगा. हालांकि विसर्जन यात्रा और लगातार चलने-फिरने से कंधों या टखनों में हल्का खिंचाव आ सकता है. कार्य और उत्सव के बीच पर्याप्त जल ग्रहण करते रहें. सात्विक और सुपाच्य भोजन ही लें. शाम को कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी कलाई पर धारण करें. गणेश विसर्जन पर बप्पा को बेसन के मोदक व पीले पुष्प चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केले या सात्विक भोजन भेंट करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए संचित धन में वृद्धि करने, वाणी की मधुरता बनाए रखने और परिवार में एकजुटता लाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (कुंभ राशि - धन, वाणी, कुटुंब और संचित पूंजी का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके उपरांत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी भाषा में सौम्यता लाएगा और आर्थिक बचत को मजबूत करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी गंभीर कार्यशैली और स्पष्ट संवाद की अधिकारी वर्ग सराहना करेगा. नवम भाव में स्थित बुध और सूर्य वरिष्ठों के साथ आपके संपर्कों को मजबूती प्रदान करेंगे. किसी जरूरी रिपोर्ट या डेटा प्रेजेंटेशन को आप कुशलतापूर्वक पूरा करेंगे. बैंकिंग, वित्तीय परामर्श, सरकारी टेंडर, ऑडिट और शिक्षण से जुड़े लोगों को मनमाफिक नतीजे मिलेंगे. व्यापारी वर्ग आज कैश फ्लो और पुरानी उधारी की वसूली पर ध्यान केंद्रित करें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर किसी प्रतिष्ठित ग्राहक से नया ऑर्डर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बचत और संचित कोष में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. परिवार के पुराने निवेश या जमा पूंजी से लाभ के रास्ते खुलेंगे. अनंत चतुर्दशी के पूजन, पवित्र रक्षा सूत्र और विसर्जन की व्यवस्था पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी नए और जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज भक्ति, आनंद और उत्सव का वातावरण रहेगा. बप्पा की विदाई और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में सभी परिजनों का आत्मीय सहयोग मिलेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव किसी घरेलू समस्या को सुलझाने में मार्गदर्शक बनेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत संतुलित और व्यावहारिक रहेगा. दोनों मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल लेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ शांत रहकर बातचीत करें. आपसी समझदारी से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सहज और संतुलित बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी शांति और ठहराव बना रहेगा. हालांकि लगातार बोलने या विसर्जन की भागदौड़ से गले में सूखापन या गर्दन के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. दिनभर काम के बीच पर्याप्त गुनगुना जल पीते रहें. सात्विक और हल्का भोजन ही लें. शाम को कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर स्मरण करने से दिनभर की शारीरिक थकान दूर हो जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर गणपति बप्पा को मोदक व दूर्वा चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: गहरा नीला और हल्का पीला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए आत्मगौरव बढ़ाने, आंतरिक ऊर्जा को निखारने और सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव - कुंभ राशि) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके उपरांत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा और नई मानसिक स्पष्टता देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी मौलिक सोच और कार्यप्रणाली से सहकर्मी प्रेरित होंगे. आठवें भाव में स्थित बुध और सूर्य शोध व गूढ़ विषयों में आपकी पकड़ मजबूत रखेंगे. किसी जटिल असाइनमेंट की जिम्मेदारी आप स्वतः आगे बढ़कर लेंगे. आईटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी सुधार और परामर्श से जुड़े लोगों को मनमाफिक परिणाम हासिल होंगे. कारोबारी वर्ग आज नए नवाचारों और आधुनिक तौर-तरीकों को लागू करने पर ध्यान दें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर क्लाइंट्स के साथ सीधा संवाद नई संभावनाओं को जन्म देगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आत्मनिर्भरता और स्थिति में संतुलन दर्शा रहा है. अपनी सूझबूझ से किए गए पुराने कार्यों से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान, पूजन सामग्री और विसर्जन उत्सव पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज आपकी उपस्थिति और विचारों को पूरा मान-सम्मान मिलेगा. बप्पा की विदाई और अनंत सूत्र धारण करने के अनुष्ठान में पूरा परिवार एकजुट रहेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी सत्संग या विसर्जन जुलूस में शामिल होने का अवसर मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज और गहरा रहेगा. दोनों मिलकर पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें. विचारों के आदान-प्रदान से रिश्ते में नया विश्वास जगेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे. मन में एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि दिनभर की दौड़-धूप से सिर में हल्का भारीपन या पिंडलियों में तनाव उभर सकता है. कार्य और उत्सव के बीच हल्का विराम लें और गहरी सांसों का अभ्यास करें. सात्विक और हल्का आहार ही ग्रहण करें. शाम को पर्याप्त जल पिएं और समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर बांधें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर गणपति बप्पा को दूर्वा, मोदक और नीले या पीले पुष्प चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को मौसमी फल, तिल या सात्विक भोजन भेंट करें.

लकी कलर: आसमानी और हल्का पीला

लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

शुक्रवार आपके लिए आत्ममंथन करने, बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखने और आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 11:08:23 तक प्रभावी रहेगी. आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है. इसके साथ ही दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन और गणेश विसर्जन भी आज श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (कुंभ राशि - व्यय, दूरस्थ स्थान, मोक्ष और आध्यात्मिक एकांत का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 11:23:00 तक शतभिषा रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर 02:50:56 तक शूल योग और उसके बाद ब्रह्म योग सक्रिय रहेगा. करण में सुबह 11:19:01 तक गर व रात 11:08:23 तक वणिज रहेगा. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अनावश्यक तनाव और फिजूलखर्ची से दूर रहने की प्रेरणा देता है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज बैक-एंड के पेंडिंग काम और फाइलों को समेटने पर ध्यान दें. सातवें भाव में स्थित सूर्य और बुध साझेदारों और बाहरी संपर्कों से तालमेल बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यस्थल पर चल रही किसी भी आंतरिक राजनीति से खुद को पूरी तरह अलग रखें. मल्टीनेशनल कंपनियों, आयात-निर्यात, विदेशी फर्मों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए समय अनुकूल रहेगा. कारोबारी वर्ग आज टैक्स, पुराने बिल और कानूनी कागजात को दुरुस्त रखें. गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर दूर के ग्राहकों से कोई नया पत्राचार आगे बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट बनाकर चलना ही आपके लिए समझदारी होगी. घर के धार्मिक आयोजनों, यात्रा या परोपकारी कार्यों पर धन का सदुपयोग हो सकता है. अनंत चतुर्दशी के अनुष्ठान और विसर्जन की तैयारियों पर किया गया खर्च आत्मिक शांति देगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:35 से दोपहर 12:36:51 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के रिस्की निवेश या अनजान ऑनलाइन लेनदेन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज भक्ति, सौम्यता और शांति का वातावरण बना रहेगा. गणपति विसर्जन और अनंत सूत्र बांधने की रस्म में परिजनों का स्नेहपूर्ण साथ मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर आपका सहयोग रिश्ते को और मजबूत करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की थकान और भावनाओं का सम्मान करें. शांत संवाद से पारिवारिक तालमेल बहुत मधुर बना रहेगा. लव लाइफ में साथी के साथ अनावश्यक बहस से बचें. एक-दूसरे को मानसिक स्पेस देना संबंधों में ताजगी लाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या तलवों में भारीपन की शिकायत हो सकती है. लगातार मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय बिताने से परहेज करें. दिनभर उत्सव और काम के बीच पर्याप्त गुनगुना पानी पीते रहें. सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार ही ग्रहण करें. शाम को कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर स्मरण या ध्यान लगाने से दिनभर का मानसिक भारीपन पूरी तरह शांत हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 10:42:12 से दोपहर 12:12:43 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा नया काम शुरू न करें. अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें. गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर बप्पा को मोदक व पीले पुष्प चढ़ाकर विदा करें. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.