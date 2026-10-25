Aaj Ka Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा मीन से मेष राशि में जाएंगे. मेष वालों के लिए अपनी बात रखने और पहल करने के संकेत हैं, जबकि तुला को जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार की राय सुननी होगी.

मकर को घरेलू जिम्मेदारियों के लिए समय निकालना पड़ सकता है और मीन को बातचीत में संयम रखना होगा. जन्म की चंद्र राशि से गोचर का आकलन करते हुए पढ़ें रविवार का राशिफल.

मेष राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दोपहर बाद बदलेगी तकदीर की चाल, दोपहर तक संभलकर चलने में ही समझदारी है. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव (मीन राशि) में रहेगा. इसके बाद चंद्रमा सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 तक रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद आत्मविश्वास में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सुबह के समय बड़े व्यावसायिक फैसलों और कागजी समझौतों में धैर्य रखें. बारहवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक विदेशी संपर्कों, दूरस्थ सौदों और अस्पताल संबंधी प्रोजेक्ट्स में काम आगे बढ़ाएगा. दोपहर 03:52 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, आपकी कार्यशैली में तेजी लौटेगी. नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, क्लाइंट्स से सीधी बातचीत और लीडरशिप से जुड़े काम दोपहर बाद निपटाएं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कागजी औपचारिकताओं पर ध्यान देना होगा. शाम के समय आपके सुझावों को प्रबंधन में सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अनावश्यक खर्चों पर लगाम कसकर पूंजी सुरक्षित रखने का है. दोपहर तक यात्रा, स्वास्थ्य या पुराने बकाए पर अचानक धन खर्च हो सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी सौदों और बैंक से जुड़े लेन-देन के लिए यह समय सबसे मुफीद है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को उधार देने या नए निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को किसी पुराने प्रयास से नकद लाभ हो सकता है.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. रविवार को चतुर्दशी और पूर्णिमा के संयोग से घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. दोपहर तक जीवनसाथी के साथ संवाद में थोड़ा लचीलापन रखें. शाम को दोनों मिलकर कोई घरेलू मसला आसानी से सुलझा लेंगे. प्रेम संबंधों में अपनी राय थोपने के बजाय साथी की बात ध्यान से सुनें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. मन का भारीपन पूरी तरह दूर होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

दिन की शुरुआत में एकाग्रता थोड़ी भटक सकती है, लेकिन दोपहर बाद अध्ययन में लय लौटेगी. पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लग्न में चंद्रमा आते ही नई मानसिक मजबूती मिलेगी. सोशल मीडिया और व्यर्थ के संपर्कों से दोपहर तक दूरी बनाकर रखें. शाम को मॉक टेस्ट या नोट्स का रिवीजन करने से परीक्षा को लेकर डर दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर तक आंखों में खिंचाव, अनिद्रा या पैरों में भारीपन रह सकता है. दोपहर 03:52 के बाद शारीरिक ऊर्जा का स्तर तेजी से सुधरेगा. बदलते मौसम और रविवार के प्रभाव से सिरदर्द या एसिडिटी की समस्या से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त संतुलित रहे. बहुत अधिक तला-भुना और मिर्च-मसाले वाला खाना न लें. शाम को खुली हवा में टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से पेट ठीक रहेगा.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और दोपहर बाद पूर्णिमा तिथि सक्रिय रहेगी. सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. शाम को चंद्रमा के मेष राशि में आने पर 'ॐ सों सोमाय नमः' का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल मसूर या गेहूं का दान करें. इससे बारहवें भाव के खर्च नियंत्रित होंगे और लग्न में आए चंद्रमा का भरपूर लाभ मिलेगा.

वृषभ राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दोपहर तक लाभ के अवसरों को दोनों हाथों से भुनाएं, शाम होते ही फिजूलखर्ची पर ब्रेक लगाना जरूरी होगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का प्रभाव शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी लाभ और आय के स्थान (मीन राशि) में रहेगा. इसके बाद चंद्रमा बारहवें भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग और दोपहर 03:52 तक रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा. दोपहर तक की गई मेहनत बड़ा आर्थिक और व्यावसायिक लाभ दे सकती है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक सौदों और बड़े संपर्कों को साधने के लिए दिन का पहला हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, पुराने नेटवर्क्स और थोक ऑर्डर्स से मोटा मुनाफा कराएगा. दोपहर 03:52 से पहले सभी जरूरी व्यावसायिक बातचीत, मीटिंग्स और पेमेंट फॉलो-अप निपटा लें. शाम को चंद्रमा के बारहवें भाव में जाते ही काम में रुकावटें आ सकती हैं. आयात-निर्यात, विदेशी कंपनियों और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स को शाम के बाद नए दस्तावेज हाथ लग सकते हैं. नौकरीपेशा लोग ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाएं और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन की शुरुआत जबरदस्त कमाई और शाम खर्चों के नाम रहेगी. दोपहर तक किसी पुराने निवेश, अटके हुए कमीशन या शेयर बाजार से बड़ा नकद लाभ खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बड़े निवेश, एग्रीमेंट साइन करने या कीमती खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा न लगाएं और न ही किसी को उधारी दें. शाम के बाद अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर दिन की शुरुआत में बड़े भाई-बहनों और बुजुर्गों का भरपूर सहयोग मिलेगा. रविवार और पूर्णिमा के संयोग से घर में किसी शुभ कार्य या उत्सव की तैयारी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा और वे आपके आर्थिक फैसलों का समर्थन करेंगे. प्रेम संबंधों में दोपहर तक पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम के समय किसी बात पर बेवजह तनाव लेने से बचें. रात को परिवार के साथ बैठकर भोजन करें. इससे मन शांत होगा और घर में सकारात्मकता आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज अध्ययन की दिशा में सुनियोजित रणनीति बनाने का दिन है. फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, डेटा साइंस या सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को दोपहर तक कठिन विषय आसानी से समझ आएंगे. दोपहर 03:52 के बाद पढ़ाई में भटकाव आ सकता है. सोशल मीडिया और फोन नोटिफिकेशन बंद करके लाइब्रेरी या शांत जगह पर पढ़ाई करें. शाम को कमजोर टॉपिक्स का रिवीजन करने से परीक्षा की तैयारी पुख्ता होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा दोपहर तक बेहतरीन रहेगी, लेकिन शाम होते ही आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में भारीपन परेशान कर सकता है. काम के बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और ब्रेक लें. बदलते मौसम के असर से गले में खराश या कफ की शिकायत हो सकती है. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में वात और कफ संतुलित रहे. बहुत अधिक तला-भुना, बासी या गरिष्ठ भोजन करने से बचें. समय पर सोएं ताकि अगली सुबह मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और दोपहर बाद शरद पूर्णिमा तिथि प्रभावी रहेगी. सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें. शाम को चंद्रमा के मेष राशि में आने पर किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा के अनपेक्षित खर्च रुकेंगे और आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी.

मिथुन राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

बॉस से तालमेल और रुतबे की परीक्षा का दिन है, साख पर कोई आंच न आने दें. पंचांग के अनुसार सुबह 08:27 बजे तक आश्विन शुक्ल चतुर्दशी और उसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि प्रभावी हो जाएगी. चंद्रमा कर्म भाव (मीन) से निकलकर आपके ग्यारहवें यानी आय और नेटवर्क के स्थान (मेष राशि) की ओर रुख करेगा. हर्षण योग दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी पुरानी साख और राजनीतिक समझ आज बड़ी राहत दिलाएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सरकारी टेंडर, बड़े प्रशासनिक सौदे और कॉर्पोरेट अप्रूवल पर ध्यान टिकाए रखें. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, पीआर या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आज क्लाइंट्स आपके काम की बारीकियों को परखेंगे. किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के जरिए नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी पोजीशन मजबूत रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी रिपोर्ट तथ्यों के साथ पेश करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बड़े लेन-देन को सुरक्षित करने और बकाए की वसूली का है. सरकारी महकमों या पुरानी फर्मों से अटका हुआ फंड खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. नई व्यावसायिक योजनाओं पर मुहर लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को अपनी पूंजी इस्तेमाल करने के लिए न दें. बजट में बचत का पलड़ा भारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर पिता या घर के वरिष्ठ पुरुष सदस्यों की सलाह बहुत काम आएगी. रविवार और पूर्णिमा का मेल घर में किसी धार्मिक कार्य या उत्सव की योजना बनाएगा. जीवनसाथी का व्यावहारिक नजरिया आपको किसी बाहरी उलझन से बाहर निकालेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता का रोना न रोएं, साथी को सम्मानजनक समय दें. शाम को घर में परिजनों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लें. घरेलू माहौल में सुकून लौटेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज यूपीएससी, राज्य सेवा, मैनेजमेंट या कानून की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मॉक इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर टिकने का दिन है. केवल किताबें पलटने से काम नहीं चलेगा, करंट अफेयर्स और विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत करें. देर शाम दोस्तों के साथ फालतू चर्चा में समय बर्बाद न करें.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तनाव से कंधों और गर्दन में अकड़न की शिकायत हो सकती है. स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों में खिंचाव रहेगा. ठंडी हवा से खुद का बचाव रखें और दिनभर में गुनगुने पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं. गरिष्ठ और भारी भोजन से बचें, हल्का सात्विक आहार लें. रात को समय पर सोने से दिमाग तरोताजा रहेगा.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व शुरू हो रहा है. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या मौसमी फल का दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और प्रभाव में वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

मानसिक दबाव से बाहर निकलकर रुतबा साबित करने का दिन है, अपनी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा रखें. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि प्रभावी हो जाएगी. चंद्रमा भाग्य स्थान (मीन राशि) से निकलकर आपके दसवें यानी कर्म और प्रतिष्ठा के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. हर्षण योग दोपहर 01:51 बजे तक सक्रिय रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की रफ्तार आपको दूसरों से कई कदम आगे रखेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक मामलों में नई नीतियां लागू करने और टीम का पुनर्गठन करने का सही समय है. दसवें भाव का चंद्रमा होटल, रियल एस्टेट, रेडीमेड गारमेंट्स, डेयरी और खाद्य उत्पादों से जुड़े कारोबारियों को बड़ा मुनाफा कराएगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी संपर्कों से अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई और अहम परियोजनाओं की कमान मिल सकती है. सहकर्मियों की सुस्ती पर नाराज होने के बजाय खुद आगे बढ़कर काम पूरा करवाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन व्यावसायिक पूंजी में बढ़ोतरी और नए संपत्तियों की योजना बनाने का है. किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए सौदे से अचानक बड़ी नकदी हाथ आ सकती है. दोपहर 01:05 से 01:46 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए बैंक खाते खोलने, बड़ी मशीनरी खरीदने या व्यावसायिक निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी कागजी गारंटी या उधारी के सौदे से पूरी तरह बचें. संचित कोष में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सुखद, शांत और गरिमामय बना रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का संयोग परिवार में किसी मांगलिक चर्चा या धार्मिक अनुष्ठान की योजना तैयार करेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखकर मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखेगी. शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. घरेलू जीवन में शांति और सुकून महसूस होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रबंधन या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट्स को दोहराने का बेहतरीन दिन है. कर्म भाव का चंद्रमा भटकाव को रोककर सीधा लक्ष्य पर ध्यान टिकाने में मदद करेगा. ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने से बचें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा काम के चलते पैरों में दर्द या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पानी और ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में कफ और वात का संतुलन बना रहे. भोजन में तला-भुना और बासी खाना न लें. समय पर भोजन करने और पर्याप्त नींद लेने से कार्यक्षमता बनी रहेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो रहा है. सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

रुके हुए काम भाग्य के भरोसे नहीं, ठोस फैसलों से पटरी पर लौटेंगे; पिता और वरिष्ठों की सलाह ढाल बनेगी. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (मीन) से निकलकर भाग्य और धर्म के नौवें भाव (मेष राशि) में संचरण करेगा. दोपहर 01:51 बजे तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा. आठवें भाव का मानसिक तनाव पीछे छूटेगा और नौवें भाव का चंद्रमा उच्च अध्ययन, दूरगामी योजनाओं और आध्यात्मिक स्पष्टता को नई दिशा देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लंबी दूरी के संपर्कों, कानूनी अनुमतियों और नई फ्रेंचाइजी के सौदों को आगे बढ़ाने का दिन है. नौवें भाव का चंद्रमा शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के लिए नए रास्ते खोलेगा. पिता तुल्य किसी वरिष्ठ कारोबारी की मध्यस्थता से अटका हुआ समझौता आगे बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी मिलेगी. विदेश या बाहरी शाखाओं से जुड़े संवाद सकारात्मक नतीजे देंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दूरगामी लक्ष्यों के लिए निवेश योजनाएं बनाने और संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देने का है. पुश्तैनी मामलों या ट्रस्ट से जुड़े कार्यों में अनुकूल प्रगति देखने को मिल सकती है. दोपहर 01:05 से 01:46 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. उच्च शिक्षा, पॉलिसी नवीनीकरण या लंबी अवधि के निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान स्कीम में धन लगाने या उधारी का वादा करने से बचें. आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गरिमामय, वैचारिक और आध्यात्मिक शांति से भरा रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का योग परिवार में किसी धार्मिक अनुष्ठान या बुजुर्गों के सम्मान की रूपरेखा बनाएगा. पिता के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर होगा और उनका मार्गदर्शन संबल देगा. जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या पारिवारिक यात्रा की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस और सिद्धांतों का आदर करें. रात को परिवार के साथ बैठकर सात्विक भोजन करें. मन में गहरा संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज शोध, उच्च शिक्षा, न्यायिक सेवा या दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझने का दिन है. नौवें भाव का चंद्रमा भटकाव को दूर करके वैचारिक गहराई लाएगा. मेंटर्स और प्रोफेसरों के साथ चर्चा करने से अध्ययन की दिशा स्पष्ट होगी. प्रतियोगी छात्र करंट अफेयर्स और विश्लेषणात्मक लेखन पर ध्यान दें. सोशल मीडिया की बहसों से पूरी तरह दूर रहें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और भागदौड़ के चलते जांघों या घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. पित्त और वायु के असंतुलन से बचने के लिए अत्यधिक तीखा, मसालेदार या बासी भोजन न करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें. सुबह ताजी धूप में कुछ समय बिताएं. समय पर भोजन करने और तनावमुक्त रहने से पाचन तंत्र और ऊर्जा दोनों दुरुस्त रहेंगे.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो रहा है. सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद गायत्री मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी ब्राह्मण, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करें. इससे भाग्य स्थान के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

साझेदारी में पारदर्शिता रखें और विरोधियों की हर चाल पर पैनी नजर बनाएं, कानूनी मोर्चे पर लापरवाही भारी पड़ सकती है. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि प्रभावी हो जाएगी. चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (मीन) से निकलकर आठवें यानी आयु, गुप्त मामलों और अचानक बदलाव के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी गोपनीय समझौते या लेन-देन में पूरी सावधानी और दस्तावेज जांचने की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक समझौतों में छोटे अक्षरों में लिखी शर्तों को नजरअंदाज न करें. आठवें भाव का चंद्रमा ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, बीमा, रिसर्च और डेटा एनालिसिस से जुड़े काम में लगे लोगों को बड़ी कामयाबी दिलाएगा. यदि किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पैसों के हिसाब-किताब को बिल्कुल स्पष्ट रखें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति और गॉसिप से पूरी तरह अलग रहना होगा. अपने प्रोजेक्ट्स का बैकअप रखें और किसी भी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचानक आए खर्चों को संभालने और गुप्त देनदारियों को निपटाने का है. किसी पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम या टैक्स रिफंड से जुड़े मामले में आगे की बात बन सकती है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के भुगतान या वित्तीय कागजातों को व्यवस्थित करने के लिए यह समय ठीक है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी नए शेयर या कमोडिटी में बड़ा सट्टा लगाने से बचें. आकस्मिक फंड को बचाकर रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में पुरानी दबी हुई बातें सामने आने से थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन धैर्य से मामला सुलझ जाएगा. रविवार और शरद पूर्णिमा के प्रभाव से ससुराल पक्ष के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर साथी पर शक करने से बचें. शाम को परिवार के साथ मिलकर घर में शांति बनाए रखें. परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आपसी दूरियां कम होंगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज गूढ़ विषयों, कोडिंग, फॉरेंसिक साइंस, रिसर्च या मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए गहराई से अध्ययन करने का दिन है. आठवें भाव का चंद्रमा ध्यान को एक ही जगह टिकाने में मदद करेगा, बशर्ते आप व्यर्थ की नकारात्मक सोच से बचें. सोशल मीडिया के शोर से खुद को काटकर एकांत में नोट्स तैयार करें. कमजोर टॉपिक्स पर शिक्षकों से सलाह लेकर अपनी रणनीति दुरुस्त करें.

सेहत (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. तेल-मसाले, बाहर के तले-भुने खाने और बासी चीजों से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. बदलते मौसम के कारण बदन दर्द या थकान रह सकती है. हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें. समय पर सोने की आदत आपके शारीरिक संतुलन को बनाए रखेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और दोपहर बाद शरद पूर्णिमा तिथि का प्रभाव रहेगा. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को हरी सब्जियां, साबुत मूंग या मौसमी फल का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक अस्थिरता दूर होगी और अचानक आने वाले संकटों से सुरक्षा मिलेगी.

तुला राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारियों में संतुलन साधने का दिन है, अहम फैसलों में जीवनसाथी और पार्टनर की सहमति को दरकिनार न करें. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मीन) से निकलकर सीधे सातवें यानी साझेदारी, अनुबंध और जीवनसाथी के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा सार्वजनिक छवि, कानूनी समझौतों और संयुक्त प्रयासों में नई गति लाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक अनुबंधों और नए क्लाइंट्स के साथ आमने-सामने की बैठकों के लिए दिन बेहद मुफीद है. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कारोबार, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ कराएगा. साझेदार के साथ मिलकर लिए गए फैसले बाजार में आपकी पकड़ मजबूत करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीम को साथ लेकर चलना होगा. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी सौम्य भाषा और तार्किक बात की सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन संयुक्त संपत्तियों और साझा निवेश से मुनाफा कमाने का है. किसी पुराने व्यापारिक सौदे या साझेदार के जरिए बड़ा आर्थिक लाभ हाथ लग सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, पार्टनरशिप डीड फाइनल करने या बैंक लोन से जुड़े मामलों के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी तीसरे पक्ष की गारंटी लेने या मौखिक वादे पर धन देने से बचें. बचत में वृद्धि होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण मधुर, सामंजस्यपूर्ण और प्रेम से भरा रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का मेल जीवनसाथी के साथ संबंधों में नई मिठास घोलेगा. एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं या विवाह को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करने से मन में शांति और संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज लॉ, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मास कम्युनिकेशन या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में बेहतरीन प्रदर्शन का दिन है. सातवें भाव का चंद्रमा अभिव्यक्ति कौशल को निखारेगा. एकांत में पढ़ाई के साथ-साथ सहपाठियों के साथ कठिन विषयों पर विचार साझा करें. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय इंटरव्यू और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन कमर के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी से जुड़ी हल्की संवेदनशीलता रह सकती है. शरीर में पानी की कमी न होने दें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा और ठंडे पेय पदार्थों से परहेज रखें. बहुत अधिक तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से बचें. सुपाच्य और ताजा सात्विक आहार लें. समय पर सोने और ध्यान लगाने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो रहा है. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल में अक्षत और रोली डालकर अर्घ्य दें. शाम के समय किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को दूध, चावल या खीर का दान करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा का प्रभाव और अधिक शुभ होगा तथा व्यापार और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी.

वृश्चिक राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

पुराने कर्जों की चिंता और विरोधियों के दांव-पेंच को चतुराई से काटने का दिन है, अपनी ऊर्जा को कानूनी और कागजी सुरक्षा में लगाएं. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (मीन) से निकलकर छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का असर रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही भी पुराना विवाद दोबारा खड़ा कर सकती है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में अपनी कमजोर कड़ियों को कसने और ऑडिट से जुड़े मामलों को निपटाने का दिन है. छठे भाव का चंद्रमा लीगल सर्विसेज, मेडिकल सप्लाई, सुरक्षा उपकरण, रिकवरी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़े काम में लगे लोगों को बड़ी राहत दिलाएगा. अगर बाजार में कोई पुराना विरोधी आपके खिलाफ लामबंदी कर रहा था, तो आज उसके मंसूबे पस्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाना होगा. सहयोगियों के काम पर अंधा भरोसा न करें, बल्कि फाइनल सबमिशन से पहले खुद पूरी रिपोर्ट जांच लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन पुराने बकाए की वसूली और बैंक से जुड़े कागजात दुरुस्त करने का है. किसी लंबित लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या कानूनी देनदारी का निपटारा हो सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुराने कर्जों के री-स्ट्रक्चरिंग या बैंकर्स से बातचीत के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना रसीद के नकद लेन-देन से पूरी तरह बचें. गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम कसी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति बनाए रखने के लिए पुराने पारिवारिक विवादों को दोबारा कुरेदने से बचें. रविवार और शरद पूर्णिमा का प्रभाव ननिहाल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों से कोई खबर ला सकता है. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक जिम्मेदारियों को समझेगा और घरेलू उलझनों को सुलझाने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता या काम के तनाव को साथी पर न थोपें, खुलकर बात करें. शाम को घर के पालतू जानवरों या पेड़-पौधों की देखभाल में समय बिताएं. परिवार के साथ बैठकर हल्का भोजन करने से मन का तनाव कम होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंकिंग, डिफेंस, लॉ या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे अनुकूल दिन है. छठे भाव का चंद्रमा कठिन सवालों को हल करने की जुझारू क्षमता देता है. अपनी कमियों का विश्लेषण करें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने पर जोर दें. सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स से दूरी बनाकर रखें. नियमित अभ्यास ही आपको दूसरों से आगे रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से, आंतों या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी परेशान कर सकती है. अनियमित दिनचर्या और बासी खाना खाने से बचें. बदलते मौसम को देखते हुए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकलें. बहुत अधिक तेल-मसाले, गरिष्ठ और भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. शाम को खुली हवा में कुछ देर तेज कदमों से टहलें. रात को हल्का और सुपाच्य भोजन लें, इससे शरीर में हल्कापन बना रहेगा.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा तिथि प्रभावी हो रही है. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान चालीसा का शांत मन से 1 बार पाठ करें. किसी असहाय, सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या ताजे फल का दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक उलझनें दूर होंगी और विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी.

धनु राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिमाग की धार और रचनात्मक सूझबूझ से आगे निकलने का दिन है, अपनी बौद्धिक क्षमता और सही टाइमिंग से बाजी मारेंगे. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मीन) से निकलकर पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान और आकस्मिक लाभ के भाव (मेष राशि) में संचरण करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच, त्वरित फैसलों और सलाहकार भूमिका को विशेष धार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रचनात्मक विचारों, नई योजनाओं और बाजार के रुझानों को भांपने के लिए दिन बेहद मुफीद है. पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, आईटी, परामर्श, लेखन, शेयर ट्रेडिंग और मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को बड़ा अवसर दिलाएगा. आपकी ओर से दी गई योजना या सलाह क्लाइंट्स को तुरंत पसंद आएगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल समस्याओं का व्यावहारिक हल निकालने पर प्रबंधन से तारीफ मिलेगी. अपनी टीम को प्रेरित करें और किसी नई परियोजना का ब्लू-प्रिंट तैयार करने में पहल करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अपनी बौद्धिक सूझबूझ से पोर्टफोलियो को मजबूत करने और रणनीतिक निवेश का है. किसी पुराने बौद्धिक काम, रॉयल्टी या शेयर बाजार के पुराने निवेश से आकस्मिक लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. म्यूचुअल फंड्स, रिसर्च आधारित निवेश या नई पॉलिसियों पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी, लॉटरी या जल्दबाजी में नकद लेन-देन से बचें. आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण प्रफुल्लित, बौद्धिक और आपसी सामंजस्य से भरपूर रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का योग संतान की ओर से कोई अच्छी खबर या उनकी किसी उपलब्धि की खुशी लेकर आ सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक संवाद गहरा होगा और घरेलू फैसलों में उनकी राय मददगार साबित होगी. प्रेम संबंधों में रोमांस और आपसी विश्वास बढ़ेगा, साथी के साथ कोई सुखद पल साझा करने का मौका मिलेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी आध्यात्मिक चर्चा या मांगलिक उत्सव की योजना बनाएं. मन में आंतरिक संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध, कोडिंग या एनालिटिकल विषयों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे उत्पादक दिन है. पांचवें भाव का चंद्रमा जटिल सिद्धांतों और सूत्रों को आसानी से समझने की एकाग्रता प्रदान करेगा. मॉक पेपर्स और कठिन सवालों को सुलझाने में गति आएगी. सोशल मीडिया के व्यर्थ के नोटिफिकेशन बंद करके पढ़ाई के मुख्य लक्ष्य पर टिके रहें. अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने या देर रात तक जागने से पेट में गैस या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं. बहुत अधिक मिर्च-मसालेदार, गरिष्ठ या अम्लीय भोजन से परहेज रखें. शाम को खुली हवा में टहलें और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. हल्का और सुपाच्य आहार लेने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व शुरू हो रहा है. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा केसर या हल्दी और रोली डालकर अर्घ्य दें. इसके बाद गायत्री मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तकें, कॉपी या पीले फलों का दान करें. इससे पांचवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और बौद्धिक व आर्थिक निर्णय सटीक साबित होंगे.

मकर राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

जमीन-जायदाद के सौदों और घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने का दिन है, कार्यक्षेत्र की आपाधापी के बीच परिवार की प्राथमिकताओं को न भूलें. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (मीन) से निकलकर चौथे यानी माता, गृह, भूमि, वाहन और आंतरिक सुख के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा संपत्ति के दस्तावेजों को दुरुस्त करने और घरेलू सुख-साधनों को व्यवस्थित करने की ठोस बुनियाद तैयार करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद, इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन नए सौदे पक्के करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा वर्क-फ्रॉम-होम या स्थानीय स्तर पर चल रहे व्यापारिक प्रोजेक्ट्स में स्थिरता लाएगा. किसी पुरानी व्यावसायिक संपत्ति के नवीनीकरण या लीज के नवीनीकरण पर बात बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर के भारी दबाव के बीच अपने घरेलू जीवन और कामकाज में संतुलन साधना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचल संपत्ति के मूल्यांकन, गृह-सुधार और सुरक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करने का है. जमीन, फ्लैट या वाहन से जुड़े पुराने लेन-देन में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. संपत्ति की रजिस्ट्री, गृह-ऋण के कागजात पर हस्ताक्षर या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की घरेलू साज-सज्जा पर बेहिसाब खर्च करने या ऑनलाइन बिना जांचे-परखे भुगतान से बचें. संचित पूंजी में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण भावनात्मक रूप से गहरा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का संयोग माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और उनके साथ समय बिताने का संकेत दे रहा है. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय एक-दूसरे की पारिवारिक स्थितियों का सम्मान करें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर घर के जरूरी मरम्मत या आगामी त्योहारों की तैयारी पर चर्चा करें. घर में बनाया गया सात्विक भोजन साथ मिलकर करने से मन को आंतरिक शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान या राज्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नोट्स को व्यवस्थित करने का दिन है. चौथे भाव का चंद्रमा पढ़ाई के लिए घर के शांत कोने या एकांत जगह को चुनने की प्रेरणा देगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अध्ययन के घंटों में कटौती न होने दें. सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ अनावश्यक गपशप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. नियमित रिवीज़न ही आपको बढ़त दिलाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

छाती में जकड़न, कफ, फेफड़ों की संवेदनशीलता या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए ठंडे पानी, एसी और बासी खाद्य पदार्थों से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर का तापमान और श्वसन तंत्र सामान्य रहे. बहुत अधिक तला-भुना, गरिष्ठ और भारी भोजन करने से बचें. सुबह हल्की धूप में कुछ देर प्राणायाम करें. रात को समय पर सोने की आदत आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और दोपहर बाद शरद पूर्णिमा तिथि का प्रभाव रहेगा. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य दें. इसके बाद किसी जरूरतमंद, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति को सफेद वस्त्र, दूध, चावल या खीर का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा घर-परिवार में मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

जनसंपर्क और मजबूत नेटवर्किंग से आगे निकलने का दिन है, छोटे भाई-बहनों और सहयोगियों का साथ आपकी हिम्मत दोगुना करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (मीन) से निकलकर तीसरे यानी पराक्रम, संचार, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद कौशल, छोटी लाभकारी यात्राओं और डिजिटल पहलों को नई धार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, पब्लिकेशन, टेलीकॉम और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए नए संपर्कों को भुनाने का दिन है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके जनसंपर्क को मजबूत करेगा और नए अनुबंधों पर त्वरित बातचीत आगे बढ़ाएगा. सहयोगियों की टीम आपके सुझावों पर तेजी से अमल करेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में ईमेल, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डीलिंग में अपनी तीखी पकड़ दिखानी होगी. संवाद में आत्मविश्वास रखें, आपकी तार्किक बात उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी-मोटी व्यापारिक यात्राओं और कमीशन आधारित कार्यों से लाभ कमाने का है. पुराने संपर्कों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से अटका हुआ नकद धन खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए गैजेट्स की खरीद, कम दूरी की व्यापारिक यात्रा की बुकिंग या नए क्लाइंट्स से समझौते के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान या बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्साह और मेलजोल का माहौल रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का योग भाई-बहनों के साथ किसी साझा योजना या पारिवारिक मिलन की रूपरेखा बनाएगा. जीवनसाथी आपके हर व्यावहारिक कदम में पूरा समर्थन देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बीच साथी के साथ स्पष्ट और मधुर संवाद बनाए रखें. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी रचनात्मक विषय या आगामी त्योहारों की योजना पर चर्चा करें. एक साथ बैठकर चाय और भोजन करने से घर में खुशहाली बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, भाषा विज्ञान या रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए लेखन और अभिव्यक्ति सुधारने का दिन है. तीसरे भाव का चंद्रमा आत्मविश्वास में इजाफा करेगा और झिझक को पूरी तरह दूर करेगा. सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्किंग बढ़ाने के बजाय मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों पर नोट्स तैयार करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देने से परीक्षा की तैयारी में तेजी आएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ या स्क्रीन वर्क के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए ठंडी हवा और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. बहुत अधिक तला-भुना और तीखा भोजन न लें. शाम को ताजी हवा में टहलें और थोड़ा प्राणायाम करें. रात को समय पर सोने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो रहा है. सुबह तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके बाद किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, उड़द या गर्म कपड़ों का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा पराक्रम और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

मीन राशि: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)

संचित पूंजी को सहेजने और जुबान की मिठास से रिश्ते साधने का दिन है, तीखे बोल बना-बनाया काम बिगाड़ सकते हैं. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:27 (08:27:44) बजे तक रहेगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मीन) से निकलकर दूसरे यानी धन, वाणी, कुटुंब और संचित कोष के भाव (मेष राशि) में प्रवेश करेगा. दोपहर 01:51 (13:51:48) बजे तक हर्षण योग रहेगा और दोपहर 03:52 (15:52:41) बजे तक रेवती नक्षत्र का असर बना रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा पारिवारिक संपत्ति को व्यवस्थित करने और नकद लेन-देन को सुरक्षित करने पर जोर देता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, खान-पान, पारिवारिक व्यवसाय और रिटेल ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने का दिन है. दूसरे भाव का चंद्रमा पुराने ग्राहकों के साथ नए सिरे से सौदे पक्के करने में मदद करेगा. बाजार में अपनी साख का फायदा उठाकर बड़ा ऑर्डर उठा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्त, अकाउंट्स या बजट से जुड़े काम में पूरी सावधानी बरतनी होगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत नपा-तुला रखें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न फैले.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन बचत योजनाओं को अमलीजामा पहनाने और खानदानी संपत्ति से लाभ उठाने का है. किसी पुराने निवेश, पुश्तैनी संपत्ति या कर्ज के रूप में फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:56 से 13:46:10) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड या किसी सुरक्षित बचत योजना में निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. शाम 05:12 से 06:27 (17:12:24 से 18:27:52) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी रिश्तेदार को बड़ी उधारी देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें. बैंक बैलेंस में सुधार होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल पारिवारिक मेल-मिलाप और उत्सव जैसा बना रहेगा. रविवार और शरद पूर्णिमा का योग कुल-कुटुंब में किसी धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक भोज की रूपरेखा तैयार करेगा. जीवनसाथी घरेलू बजट को व्यवस्थित रखने में आपका पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर साथी से खुलकर और ईमानदारी से बात करें. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर घर में सुकून का समय बिताएं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आपसी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और केस स्टडीज को दोहराने का दिन है. दूसरे भाव का चंद्रमा याददाश्त को तेज करेगा और जरूरी तथ्यों को याद रखने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और बेकार की पारिवारिक गपशप से समय बचाकर पढ़ाई की मेज पर बैठें. नियमित अभ्यास से परीक्षा का डर खत्म होगा.

सेहत (Health & Wellness)

गले में खराश, दांत में दर्द, मुख के छाले या आंखों में हल्का भारीपन रह सकता है. बहुत अधिक गर्म, तीखा या खट्टा भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें और नमक के पानी से गरारे करें. तैलीय और भारी खाद्य पदार्थों से परहेज रखें. शाम को खुली हवा में टहलें और खुद को तनावमुक्त रखें. समय पर हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है और शरद पूर्णिमा का पावन पर्व शुरू हो रहा है. सुबह तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ा केसर डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या केसरिया मिठाई का दान करें. 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा और धन व वाणी दोनों में वृद्धि होगी.

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