Aaj Ka Rashifal 25 May 2026: नौतपा की शुरुआत और 'वज्र योग', आज आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी

Aaj Ka Rashifal: 25 मई 2026, सोमवार से साल के सबसे तपे हुए दिन यानी 'नौतपा' का आगाज हो रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और 'वज्र योग' का संयोग मानसिक बेचैनी और अचानक गुस्से को जन्म दे सकता है. आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जहाँ कुछ राशियों के लिए 'इमोशनल हीलिंग' के द्वार खुल रहे हैं, वहीं मेष, सिंह और वृश्चिक जैसी राशियों को अपने व्यवहार और आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा. जानिए, आज ग्रहों की बदलती चाल आपके रिश्तों और बैंक बैलेंस को कैसे प्रभावित करने वाली है.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 25 मई 2026

25 मई से शुरू हो रहा नौतपा मेष राशि वालों के स्वभाव, फैसलों और रिश्तों तीनों को प्रभावित कर सकता है. आज गुस्से में लिया गया एक फैसला करियर, पैसा या निजी संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आपके भीतर impatience, dominance और सब कुछ अभी चाहिए वाली भावना बढ़ा सकता है. वैदिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को भौतिक इच्छाओं, आकर्षण और मानसिक उग्रता से भी जोड़ा गया है, इसलिए आज कई मेष राशि वालों को बार-बार mood swings, irritation और emotional overreaction महसूस हो सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, सामाजिक सम्मान और स्थायी फैसलों से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि अहंकार और जल्दबाजी आज विवाद बढ़ा सकती है. यही कारण है कि आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी रहेगा.

आज गंगा दशहरा और पुरुषोत्तम मास का विशेष संयोग भी बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल दान, शिव उपासना और गंगा स्मरण को मानसिक शुद्धि और नकारात्मकता कम करने वाला माना गया है. नौतपा की शुरुआत के कारण मौसम के साथ लोगों के स्वभाव में भी गर्मी बढ़ सकती है. इसका असर परिवार, दफ्तर और रिश्तों में साफ दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और attention पाने की इच्छा बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका ध्यान अचानक practical चीजों, pending कामों और जिम्मेदारियों पर जाने लगेगा. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति आपको साहसी बना रही है, लेकिन यही ग्रह आज आपको impulsive भी बना सकता है.

वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति यह संकेत दे रही है कि पैसा कमाने की इच्छा मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों की रफ्तार भी बढ़ सकती है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव networking, communication और public dealing में फायदा दिला सकता है. हालांकि मीन राशि में शनि यह साफ संकेत दे रहा है कि इस समय emotional reaction से ज्यादा disciplined action जरूरी है.

आज कई मेष राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे. ऑफिस में किसी की बात उम्मीद से ज्यादा hurt कर सकती है. वहीं कुछ लोग आज खुद को साबित करने की जल्दबाजी में unnecessary pressure भी ले सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, राजनीति और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी active रहेगा. आज presentation, client meeting, public dealing और leadership से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. लोग आपकी energy notice करेंगे, लेकिन आपका behavior भी उतनी ही तेजी से judge होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों या टीम के सामने aggressive tone आपकी image खराब कर सकती है. आज आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी समस्या भी.

यदि आप job switch, नया investment, partnership या business expansion की योजना बना रहे हैं, तो हर detail दोबारा जांचें. जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आएगा भी और तेजी से खर्च भी हो सकता है. ऑनलाइन shopping, luxury spending, travel booking, vehicle expense, EMI या अचानक lifestyle खर्च budget disturb कर सकते हैं. हालांकि पुराने संपर्कों या रुके हुए कामों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

आज मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक खतरा planning नहीं, बल्कि impulsive spending हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में ego clash की स्थिति बन सकती है. Partner को control करने या अपनी बात मनवाने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. छोटी बातों पर reaction देने से बचें.

विवाहित लोगों को यह महसूस हो सकता है कि साथी emotional support चाहता है, लेकिन आप practical solution देने में लगे हुए हैं. यही दूरी बढ़ा सकती है.

अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक attraction या किसी पुराने संपर्क की वापसी हो सकती है. सोशल प्लेटफॉर्म या मित्रों के जरिए नई बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, heat stress, acidity, migraine, आंखों में जलन और high BP जैसी परेशानी बढ़ सकती है. धूप में ज्यादा देर रहना शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. मानसिक गर्मी भी physical exhaustion बढ़ा सकती है. आज शरीर से ज्यादा दिमाग थक सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: लाल और तांबे जैसा नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

ज्योतिष परंपरा में रोहिणी नक्षत्र के दौरान जल दान और शिव उपासना को मानसिक उग्रता कम करने वाला माना गया है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. गंगा दशहरा के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, फल या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 25 मई 2026

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत आज वृषभ राशि वालों के स्वभाव, खर्च और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती है. आज comfort zone टूटने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और छोटी बात भी उम्मीद से ज्यादा disturb कर सकती है. कई वृषभ राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि लोग उनकी भावनाओं या मेहनत को समझ नहीं पा रहे. यही वजह है कि आज emotional reaction की बजाय practical approach अपनाना ज्यादा जरूरी रहेगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, स्थिरता और सामाजिक सम्मान से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज ego clash और impulsive decision रिश्तों और काम दोनों जगह तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज गंगा दशहरा और पुरुषोत्तम मास का विशेष संयोग भी बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव उपासना, जल दान और गंगा स्मरण को मानसिक शांति और नकारात्मकता कम करने वाला माना गया है. नौतपा की शुरुआत के कारण गर्मी केवल मौसम में ही नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार और निर्णयों में भी दिखाई दे सकती है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे परिवार, घर और emotional matters को लेकर sensitivity बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम संबंध, planning, creativity और communication से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है. आपकी राशि में सूर्य और बुध की युति आत्मविश्वास और practical thinking बढ़ा रही है, लेकिन यही स्थिति आपको जरूरत से ज्यादा self-focused भी बना सकती है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आमदनी, networking और लोगों से जुड़ाव के जरिए लाभ दिला सकता है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय गलत लोगों पर भरोसा करना या भावनाओं में बहकर खर्च करना बाद में पछतावा दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, बैंकिंग, मीडिया, फैशन, डिजाइन, शिक्षा, कॉरपोरेट और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी व्यस्त रह सकता है. आज presentation, financial planning, client dealing और team coordination से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है.

वरिष्ठ अधिकारी आपकी consistency और practical approach को पसंद कर सकते हैं, लेकिन stubborn behavior आपकी image खराब भी कर सकता है. आज कुछ लोग आपकी सफलता से असहज भी महसूस कर सकते हैं.

यदि आप job switch, नया investment, property deal या business expansion की योजना बना रहे हैं, तो हर detail दोबारा जांचना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों की रफ्तार भी बढ़ सकती है. luxury shopping, online payment, vehicle expense, home decor, travel या comfort related spending budget disturb कर सकती है.

रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन आज emotional spending सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में possessiveness और ego clash की स्थिति बन सकती है. Partner को लेकर insecurity या control करने की भावना तनाव बढ़ा सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या stubborn behavior रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को यह महसूस हो सकता है कि साथी emotional support चाहता है, लेकिन आप practical जवाब देने में लगे हुए हैं. यही misunderstanding पैदा कर सकता है.

अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक attraction या किसी पुराने रिश्ते की वापसी हो सकती है. सोशल प्लेटफॉर्म या common friends के जरिए नई बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, throat infection, acidity, heat stress और body fatigue जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ज्यादा धूप और irregular eating habit शरीर की ऊर्जा कम कर सकती है. आज emotional stress का असर सीधे शरीर पर दिखाई दे सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

ज्योतिष परंपरा में रोहिणी नक्षत्र के दौरान जल दान और शिव उपासना को मानसिक अशांति कम करने वाला माना गया है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चा दूध अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. गंगा दशहरा के अवसर पर ठंडा जल, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 25 मई 2026

गंगा दशहरा का दिन मिथुन राशि वालों के भीतर एक अजीब बेचैनी और लगातार सोचते रहने की स्थिति पैदा कर सकता है. आज आपका दिमाग शायद एक पल के लिए भी शांत नहीं रहना चाहेगा. कोई पुरानी बातचीत, अधूरा जवाब, relationship confusion या career pressure बार-बार mind disturb कर सकता है. कई मिथुन राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि वे लोगों के बीच रहकर भी mentally disconnected महसूस कर रहे हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र communication, social bonding और जिम्मेदारी से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज शब्दों की गलती रिश्तों और काम दोनों जगह तनाव बढ़ा सकती है. इसलिए आज आपकी communication skill ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे बड़ा risk भी.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के behavior में impatience, irritability और reaction tendency बढ़ा सकती है. इसका असर खासतौर पर मिथुन राशि वालों की सोच और बोलने के तरीके पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे confidence, बोलने की क्षमता और attention पाने की इच्छा बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे अचानक घर, परिवार, emotional security और personal space से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण लगने लगेंगे.

आपकी राशि में गुरु और शुक्र की मजबूत स्थिति social popularity और networking में फायदा दिला सकती है. media, digital platform, marketing, journalism, writing, education और communication based कामों से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी active रहेगा. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि half information या careless reply आज career pressure बढ़ा सकता है.

आज कई मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे physically कम और mentally ज्यादा थक रहे हैं. लगातार सोचते रहना आज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, digital industry, marketing, education, journalism, sales, technology और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी तेज गति वाला रह सकता है. calls, emails, meetings, presentations और networking अचानक बढ़ सकती है.

आपकी communication skill लोगों को impress करेगी, लेकिन बिना सोचे बोलना image खराब भी कर सकता है. ऑफिस में gossip, misunderstanding या गलत message forward होने जैसी स्थिति भी बन सकती है.

यदि आप नया काम शुरू करने, job switch, collaboration या business deal की योजना बना रहे हैं, तो documentation और communication दोनों दोबारा check करना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन multiple खर्च भी अचानक सामने आ सकते हैं. online payment, gadgets, subscriptions, travel booking या impulsive shopping budget disturb कर सकती है.

आज मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk distraction और careless spending हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में mixed signals confusion बढ़ा सकते हैं. Partner को लग सकता है कि आप emotionally present नहीं हैं, जबकि आप अपने ही thoughts में उलझे रह सकते हैं. छोटी बातों पर sarcasm या मजाक रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को communication tone पर विशेष ध्यान देना होगा. कई बार आपकी कही हुई बात का मतलब सामने वाला अलग तरीके से समझ सकता है.

अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक नई बातचीत शुरू हो सकती है. social platform, common friends या professional network के जरिए connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, migraine, anxiety, sleep disturbance और heat exhaustion जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार screen time और mental overload शरीर की energy कम कर सकता है. आज शरीर से ज्यादा आपका nervous system थक सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

ज्योतिष परंपरा में गंगा दशहरा पर जल दान और शिव मंत्र जप को मानसिक अशांति कम करने वाला माना गया है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, फल या हरे रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 25 मई 2026

आज कर्क राशि वालों को बार-बार ऐसा महसूस हो सकता है कि वे सबकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा. बाहर से सामान्य दिखने के बावजूद अंदर emotional pressure बढ़ सकता है. खासतौर पर परिवार, रिश्तों और future security को लेकर मन जरूरत से ज्यादा sensitive रह सकता है. कई लोगों को आज अकेले रहने या कुछ देर लोगों से दूरी बनाने का मन भी हो सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, रिश्तों और सामाजिक संतुलन से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज emotional reaction और ego clash रिश्तों में अनावश्यक तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति मानसिक गर्मी, irritability और inner restlessness बढ़ा सकती है. कर्क राशि वालों के लिए यह समय emotions और practicality के बीच balance बनाने की परीक्षा जैसा रह सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे पैसा, self-worth और family responsibility से जुड़े मुद्दे दिमाग में घूम सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे communication, planning और daily workload अचानक बढ़ सकता है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज कई बातें आपके मन में ही चलती रह सकती हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति social support और future planning में फायदा दिला सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि emotional decision या over attachment बाद में मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई कर्क राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे emotionally drained हैं, लेकिन फिर भी strong बने रहने की कोशिश कर रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, healthcare, education, media, counselling, administration और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन mentally demanding रह सकता है. meetings, communication, reporting और coordination से जुड़े काम अचानक बढ़ सकते हैं.

आपकी observation skill और emotional intelligence आपको दूसरों से आगे रख सकती है, लेकिन overthinking productivity कम भी कर सकती है. ऑफिस में किसी की tone या behavior उम्मीद से ज्यादा hurt कर सकता है.

यदि आप job switch, investment, property deal या नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो emotional pressure में कोई फैसला लेने से बचें.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आएगा भी और तेजी से खर्च भी हो सकता है. family needs, home expense, online shopping, travel या emotional spending budget disturb कर सकती है. आज कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk future insecurity और emotional buying हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional misunderstanding बढ़ सकती है. Partner की छोटी बात भी दिल पर लग सकती है. कई बार आप अपनी feelings खुलकर बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करेंगे, लेकिन यही दूरी बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को emotional support और patience दोनों की जरूरत होगी. साथी को यह महसूस हो सकता है कि आप mentally कहीं और खोए हुए हैं.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने connection की वापसी या अचानक emotional attachment बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, chest heaviness, acidity, sleep disturbance और emotional stress बढ़ सकता है. ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान को physical weakness में बदल सकती है. आज आपका mood ही आपकी energy तय करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. ज्योतिष परंपरा में गंगा दशहरा पर जल दान को मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए शुभ माना गया है. जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, चावल या दूध का दान करना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 25 मई 2026

आज सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ सकता है कि लोग उन्हें कितना notice, respect और importance दे रहे हैं. यदि आपकी मेहनत, बात या presence को नजरअंदाज किया गया, तो भीतर irritation तेजी से बढ़ सकती है. कई सिंह राशि वालों को आज ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लगातार खुद को prove करने की कोशिश कर रहे हैं. यही मानसिक pressure गुस्सा और impulsive reaction बढ़ा सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को सिंह राशि का प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है, जो leadership, social image और authority से जुड़ा है. वहीं वज्र योग यह संकेत देता है कि आज ego clash और dominance behavior रिश्तों और workplace दोनों जगह तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के अंदर validation की इच्छा और reaction tendency बढ़ा सकती है. सिंह राशि वालों पर इसका असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज attention और appreciation की चाह भीतर से काफी मजबूत रह सकती है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक आपकी ही राशि सिंह में रहेगा, जिससे confidence, attraction और public image मजबूत हो सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे अचानक focus पैसा, काम और practical responsibilities पर शिफ्ट होने लगेगा.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति career, authority और professional image को लेकर seriousness बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र social circle, networking और influential लोगों से फायदा दिला सकते हैं.

हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय ego based decision बाद में regret दे सकता है. आज कई सिंह राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे emotionally नहीं, बल्कि respect level पर ज्यादा hurt हो रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, politics, media, corporate, administration, management, entertainment और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी high visibility वाला रह सकता है. आज presentation, public dealing, leadership role और important meeting में लोग आपकी बात सुनेंगे.

लेकिन workplace में power struggle या superiority behavior image खराब भी कर सकता है. किसी junior या colleague के साथ unnecessary harshness बाद में discussion का विषय बन सकती है.

यदि आप नया project, business expansion, promotion discussion या job switch की योजना बना रहे हैं, तो confidence रखें लेकिन overconfidence से बचें.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने और दिखाने दोनों की इच्छा बढ़ सकती है.

luxury spending, branded चीजें, online shopping, vehicle expense या status related खर्च budget disturb कर सकते हैं. आज सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk impression maintain करने का pressure हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में appreciation और emotional validation की जरूरत बढ़ सकती है. यदि partner आपकी feelings या efforts को notice नहीं करेगा, तो irritation बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को dominating tone से बचना होगा. हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश emotional distance बढ़ा सकती है.

अविवाहित लोगों के जीवन में attraction और attention दोनों बढ़ सकते हैं. social media, public event या common circle के जरिए नई बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण heat stress, dehydration, high BP, body heat और headache जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार mental pressure और ego stress शरीर की energy drain कर सकता है. आज आपका ego ही आपकी सबसे बड़ी energy भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

गंगा दशहरा और सोमवार के विशेष संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में सूर्य की उग्रता कम करने के लिए जल दान और शिव उपासना को शुभ माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक संतुलन और क्रोध नियंत्रण में सहायक माना गया है.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 25 मई 2026

आज कन्या राशि वालों का सबसे बड़ा संघर्ष perfection और peace के बीच रह सकता है. हर चीज को सही करने की कोशिश आपको mentally exhaust कर सकती है. कई कन्या राशि वालों को आज ऐसा लग सकता है कि लोग उतनी seriousness से काम नहीं कर रहे, जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं. छोटी-छोटी गलतियां, delay या careless behavior आपको भीतर से irritate कर सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, व्यवस्था और practical decision से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज overthinking और criticism रिश्तों और काम दोनों जगह तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के अंदर बेचैनी, impatience और control tendency बढ़ा सकती है. कन्या राशि वालों के लिए इसका असर खासतौर पर routine, work discipline और mental balance पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे भीतर की insecurity और hidden stress बढ़ सकता है. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि कन्या में प्रवेश करेगा, जिससे self-focus, observation power और emotional sensitivity अचानक बढ़ सकती है. लोग आपकी presence notice करेंगे, लेकिन आपका mood भी तेजी से बदल सकता है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आपकी practical thinking और long-term planning को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र career growth, networking और public image में फायदा दिला सकते हैं.

हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि relationships और partnerships में unrealistic expectation disappointment बढ़ा सकती है. आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे physically कम और mentally ज्यादा tired हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, healthcare, analytics, education, banking, media, technology और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी detail-oriented रह सकता है. आज reporting, documentation, presentation और planning से जुड़े काम बढ़ सकते हैं.

आपकी observation skill और perfectionism आपको दूसरों से आगे रख सकते हैं, लेकिन हर चीज में flaw ढूंढना team coordination खराब भी कर सकता है. workplace में किसी की carelessness आपको जरूरत से ज्यादा irritate कर सकती है.

यदि आप नया काम शुरू करने, investment, business planning या job switch की सोच रहे हैं, तो data और paperwork दोबारा verify करना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial planning मजबूत रह सकती है, लेकिन अचानक health expense, gadgets repair, travel या daily utility खर्च budget disturb कर सकते हैं. आज कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk unnecessary worry और over-calculation हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में over analysis emotional distance बढ़ा सकता है. Partner को लग सकता है कि आप emotions से ज्यादा logic पर focus कर रहे हैं. छोटी बातों में correction या criticism रिश्तों में irritation बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को communication tone पर विशेष ध्यान देना होगा. हर बात का practical solution सामने वाला emotional support की कमी समझ सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में workplace, study circle या online platform के जरिए नई बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, digestion issue, acidity, anxiety और sleep disturbance जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ज्यादा mental load और लगातार सोचते रहने की आदत nervous exhaustion बढ़ा सकती है. आज आपका दिमाग शरीर से ज्यादा थक सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और हल्का सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. ज्योतिष परंपरा में गंगा दशहरा पर जल दान को मानसिक अशांति और overthinking कम करने वाला माना गया है. जरूरतमंद लोगों को हरी मूंग, ठंडा जल या फल का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 25 मई 2026

आज तुला राशि वालों के लिए सबसे मुश्किल काम सबको खुश रखने की कोशिश हो सकती है. कई बार आप अपनी शांति बचाने के लिए वह बातें भी नहीं बोलेंगे जो अंदर से आपको परेशान कर रही हैं. लेकिन यही दबा हुआ irritation दिन बढ़ने के साथ emotional imbalance पैदा कर सकता है. आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे लोगों के बीच balance बनाने की कोशिश में खुद को ही ignore कर रहे हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सामाजिक संबंध, partnership और सम्मान से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज ego clash और hidden frustration रिश्तों और workplace दोनों जगह तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के भीतर possessiveness, impatience और reaction tendency बढ़ा सकती है. तुला राशि वालों के लिए इसका असर खासतौर पर relationships, social image और emotional balance पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे social interaction, networking और attention की इच्छा बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भीतर का confusion, hidden stress और emotional overthinking बढ़ सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाना भी पसंद कर सकते हैं.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति financial matters और emotional security को लेकर seriousness बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र travel, networking, higher learning और public interaction से जुड़े मामलों में फायदा दिला सकते हैं.

हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि work-life imbalance और emotional exhaustion धीरे-धीरे energy drain कर सकते हैं. आज कई तुला राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि वे बाहर से calm हैं, लेकिन अंदर लगातार pressure feel कर रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, media, law, fashion, public relations, education, corporate और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन relationship management वाला रह सकता है. आज meetings, collaborations, client dealing और networking अचानक बढ़ सकती है.

आपकी diplomacy और communication skill situation संभाल सकती है, लेकिन लोगों को खुश रखने की कोशिश productivity कम भी कर सकती है. workplace में किसी की unfair behavior आपको अंदर से irritate कर सकती है, लेकिन आप तुरंत react नहीं करेंगे.

यदि आप नया काम शुरू करने, partnership, business expansion या job switch की योजना बना रहे हैं, तो emotional pressure में कोई commitment करने से बचें.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन social pressure और lifestyle spending खर्च बढ़ा सकती है. luxury items, beauty products, travel, dining या online shopping budget disturb कर सकते हैं. आज तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk दूसरों को impress करने का pressure हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional imbalance बढ़ सकता है. Partner को खुश रखने की कोशिश में आप अपनी feelings दबा सकते हैं, लेकिन यही बाद में frustration बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को passive-aggressive behavior से बचना होगा. चुप रहकर नाराज होना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में social circle, travel या online interaction के जरिए नई बातचीत शुरू होने के संकेत हैं. अचानक attraction भी संभव है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, skin irritation, hormonal imbalance, headache और sleep disturbance जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार emotional suppression मानसिक थकान बढ़ा सकती है. आज आपका emotional balance ही आपकी सबसे बड़ी strength रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9

लकी कलर: हल्का गुलाबी और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

गंगा दशहरा और सोमवार के शुभ संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान को मानसिक अशांति और relationship stress कम करने वाला माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 25 मई 2026

आज वृश्चिक राशि वालों के भीतर चल रहा गुस्सा बाहर भले न दिखे, लेकिन अंदर से वह लगातार energy drain कर सकता है. कई बार आप सामने से शांत रहेंगे, लेकिन लोगों की बातें, behavior और hidden intentions को जरूरत से ज्यादा observe करते रह सकते हैं. आज किसी पर जल्दी भरोसा करना मुश्किल लगेगा. कई वृश्चिक राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें हर चीज control में रखनी है, और यही मानसिक pressure irritability बढ़ा सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र authority, responsibility और social image से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि hidden anger, ego clash और revenge feeling रिश्तों और workplace दोनों जगह तनाव बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति possessiveness, dominance और emotional intensity बढ़ा सकती है. वृश्चिक राशि वालों पर इसका असर और गहरा दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज छोटी-छोटी बातों को भी आप भीतर तक महसूस कर सकते हैं.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे career, authority और public image से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण लग सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे social circle, networking और future planning से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति relationships, partnerships और emotional dependency को लेकर seriousness बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र shared finance, hidden matters और deep emotional connection से जुड़े मामलों में mixed signal दे सकते हैं. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि emotional obsession या control tendency रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लोगों पर नजर तो रख रहे हैं, लेकिन खुद को खुलकर express नहीं कर पा रहे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, investigation, research, media, administration, finance, technology और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन strategically important रह सकता है. आज meetings, confidential discussion, financial planning और authority related कामों में तेजी देखने को मिल सकती है.

आपकी observation power और deep thinking आपको दूसरों से आगे रख सकती है, लेकिन unnecessary suspicion team coordination खराब भी कर सकता है. workplace में power struggle या hidden politics महसूस हो सकती है.

यदि आप नया investment, business partnership, property matter या job switch की योजना बना रहे हैं, तो हर detail secretly verify करना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज financial matters अचानक attention मांग सकते हैं. shared finance, EMI, insurance, tax, online payment या hidden expense stress बढ़ा सकते हैं. आज वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk emotional control में आकर impulsive decision लेना हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में possessiveness और emotional intensity बढ़ सकती है. Partner की छोटी बात भी trust issue trigger कर सकती है. कई बार आप सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भीतर resentment बढ़ता रहेगा.

विवाहित लोगों को suspicion और silent anger से बचना होगा. हर बात का hidden meaning निकालना emotional distance बढ़ा सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक intense attraction या किसी पुराने emotional connection की वापसी हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, acidity, BP fluctuation, body heat और sleep disturbance जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार emotional pressure nervous exhaustion बढ़ा सकता है. आज आपका hidden stress ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: मरून और गहरा लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार और गंगा दशहरा के विशेष संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान और महामृत्युंजय मंत्र जप को मानसिक उग्रता और hidden negativity कम करने वाला माना गया है. जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, गुड़ या लाल फल का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 25 मई 2026

आज धनु राशि वालों को सबसे ज्यादा परेशानी तब हो सकती है जब उन्हें लगे कि उनकी आजादी, सोच या फैसलों पर कोई रोक लगाने की कोशिश कर रहा है. कई धनु राशि वालों का मन आज routine से भागने, कहीं दूर जाने या सबकुछ छोड़कर कुछ नया शुरू करने का कर सकता है. लेकिन जिम्मेदारियां और practical pressure आपको बार-बार reality में वापस खींच सकते हैं. यही inner conflict आज restlessness बढ़ा सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, social respect और commitment से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज impulsive reaction और blunt behavior रिश्तों और workplace दोनों जगह विवाद बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के भीतर impatience और मुझे अभी result चाहिए वाली भावना बढ़ा सकती है. धनु राशि वालों पर इसका असर खासतौर पर career goals, freedom और personal choices पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे confidence, travel thinking और future planning मजबूत हो सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे अचानक focus career pressure, responsibility और public image पर shift होने लगेगा.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति relationships, networking और public dealing में फायदा दिला सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति workload, daily routine और health related responsibility बढ़ा सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि family pressure और emotional burden कभी-कभी motivation कम कर सकते हैं.

आज कई धनु राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका मन कहीं और है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें वहीं रोके हुए हैं जहां वे अभी हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, education, law, travel, media, digital platform, marketing और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी dynamic रह सकता है. meetings, presentations, travel planning, networking और learning related काम अचानक बढ़ सकते हैं.

आपकी vision और confidence लोगों को impress कर सकती है, लेकिन blunt communication workplace tension बढ़ा सकती है. आज किसी senior या authority figure से opinion clash भी संभव है.

यदि आप नया काम शुरू करने, business expansion, foreign connection या job switch की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में commitment देने से बचें.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन travel, gadgets, online course, luxury spending या impulsive booking खर्च बढ़ा सकती है. आज धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk freedom के नाम पर careless spending हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में space और understanding दोनों जरूरी रहेंगे. Partner को लग सकता है कि आप emotionally available नहीं हैं या हर समय अपने future plans में खोए हुए हैं.

विवाहित लोगों को harsh honesty से बचना होगा. हर सच तुरंत बोल देना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में travel, online interaction या different background वाले व्यक्ति से connection बनने के संकेत हैं. अचानक attraction भी संभव है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, body heat, liver related discomfort, headache और sleep disturbance जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार travel thinking और mental restlessness nervous exhaustion बढ़ा सकती है. आज आपका restless mind ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

गंगा दशहरा और सोमवार के शुभ संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान को मानसिक अशांति और क्रोध कम करने वाला माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, पीले फल या गुड़ का दान करें.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 25 मई 2026

आज मकर राशि वालों के चेहरे पर भले सब सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर जिम्मेदारियों का दबाव काफी बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है. कई मकर राशि वाले आज survival mode में काम करते दिखाई दे सकते हैं — यानी मन थका हुआ होगा, लेकिन रुकना भी संभव नहीं लगेगा. परिवार, पैसा, करियर और भविष्य की चिंता एक साथ दिमाग पर दबाव बना सकती है. कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी मेहनत तो देख रहे हैं, लेकिन आपकी थकान नहीं समझ पा रहे.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, अनुशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज दबा हुआ गुस्सा और मानसिक तनाव अचानक reaction के रूप में बाहर आ सकता है. इसलिए आज emotions को भीतर दबाने की बजाय balance बनाना ज्यादा जरूरी रहेगा.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के भीतर insecurity, impatience और control tendency बढ़ा सकती है. मकर राशि वालों पर इसका असर खासतौर पर career pressure, financial security और emotional exhaustion के रूप में दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे hidden stress, financial pressure और emotional intensity बढ़ सकती है. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे long-term planning, career vision और practical decision making मजबूत हो सकती है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति creativity, planning और financial understanding को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र daily work routine, communication और workplace coordination में फायदा दिला सकते हैं. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि लगातार negative thinking motivation कम कर सकती है.

आज कई मकर राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लगातार मजबूत बने रहने की कोशिश में खुद को emotionally disconnect कर रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, administration, banking, finance, technology, corporate, construction और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी demanding रह सकता है. deadlines, meetings, reporting, financial planning और authority pressure अचानक बढ़ सकते हैं.

आपकी discipline और practical thinking लोगों को impress कर सकती है, लेकिन over seriousness और cold behavior team bonding कमजोर भी कर सकता है. workplace में आपको यह महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा आपके ऊपर है.

यदि आप नया investment, business planning, property deal या job switch की योजना बना रहे हैं, तो हर detail legally और financially verify करना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आएगा भी, लेकिन responsibility based खर्च भी बढ़ सकते हैं. EMI, bills, home maintenance, medical expense या long-term planning से जुड़े खर्च मानसिक pressure बढ़ा सकते हैं. आज मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk हर चीज अकेले संभालने की कोशिश हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional expression की कमी दूरी बढ़ा सकती है. Partner को लग सकता है कि आप practical responsibilities में इतने उलझे हैं कि emotions पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे.

विवाहित लोगों को silent stress और work frustration घर में लेकर आने से बचना होगा. कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को coldness लग सकती है.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी mature या career focused व्यक्ति से connection बनने के संकेत हैं. पुराने रिश्ते को लेकर भी अचानक सोच बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, joint pain, body fatigue, BP fluctuation और sleep disturbance जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार stress और responsibility mental exhaustion बढ़ा सकती है. आज आपका शरीर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भार ज्यादा थका सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: स्लेटी और गहरा नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार और गंगा दशहरा के विशेष संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान और शिव मंत्र जप को मानसिक बोझ और नकारात्मकता कम करने वाला माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, काला तिल या फल का दान करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 25 मई 2026

आज कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा परेशानी लोगों की unpredictability और अपनी ही बदलती सोच से हो सकती है. कई बार आप अचानक लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे, तो कई बार अचानक social interaction बढ़ाने का मन करेगा. आज mood और mindset दोनों जल्दी बदल सकते हैं. कई कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे physically यहां हैं, लेकिन mentally कहीं और चल रहे हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र social connection, responsibility और public image से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज अचानक reaction, stubborn behavior और emotional detachment रिश्तों और workplace दोनों जगह confusion बढ़ा सकते हैं.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के भीतर impatience, mental heat और reaction tendency बढ़ा सकती है. कुंभ राशि वालों के लिए इसका असर खासतौर पर relationships, emotional stability और personal freedom से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे relationships, partnerships और लोगों की expectations आपको mentally pressure दे सकती हैं. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे hidden thoughts, financial planning और emotional observation अचानक बढ़ सकती है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति घर, family responsibility और emotional security को लेकर seriousness बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र creativity, networking, attraction और social popularity में फायदा दिला सकते हैं.

हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि financial insecurity और future tension कई बार motivation कम कर सकती है. आज कई कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लोगों के बीच रहकर भी emotionally disconnected हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, technology, media, digital platform, research, startup, creative field और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी unpredictable रह सकता है. अचानक meetings, networking, online communication और collaborative projects बढ़ सकते हैं.

आपके ideas और vision लोगों को impress कर सकते हैं, लेकिन rebellious attitude या authority को challenge करने की आदत workplace tension बढ़ा सकती है. कई बार आप teamwork से ज्यादा independent तरीके से काम करना पसंद करेंगे.

यदि आप नया startup, business collaboration, investment या job switch की योजना बना रहे हैं, तो excitement में जल्दबाजी से बचें. हर detail practically verify करना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा कमाने के नए ideas आ सकते हैं, लेकिन unstable spending pattern budget disturb कर सकता है. gadgets, technology upgrade, online subscription, travel या impulsive online shopping खर्च बढ़ा सकती है. आज कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk future anxiety में random spending हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional distance और mixed signal confusion बढ़ा सकते हैं. Partner को लग सकता है कि आप emotionally unavailable हैं या अपनी दुनिया में खोए हुए हैं.

विवाहित लोगों को cold behavior और unnecessary silence से बचना होगा. हर बात को logical तरीके से देखने की आदत emotional connection कमजोर कर सकती है. अविवाहित लोगों के जीवन में अचानक unusual attraction या social media के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, anxiety, sleep disturbance, body fatigue और nervous exhaustion जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लगातार mental activity और overthinking शरीर की energy drain कर सकती है. आज आपका restless mind ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और आसमानी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार और गंगा दशहरा के शुभ संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान को मानसिक अशांति और negative thinking कम करने वाला माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, नीले रंग की वस्तुएं या फल का दान करें.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 25 मई 2026

आज मीन राशि वालों का मन बार-बार reality से दूर भागने या कुछ समय अकेले रहने की इच्छा कर सकता है. कई मीन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे लोगों की बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह disconnected हैं. छोटी-छोटी बातें भी आज emotional exhaustion बढ़ा सकती हैं. खासतौर पर जब लोग आपकी feelings को समझने की बजाय सिर्फ practical advice देने लगेंगे, तब भीतर frustration बढ़ सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का प्रभाव रहेगा. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिम्मेदारी, रिश्तों और social expectations से जुड़ा माना जाता है, जबकि वज्र योग यह संकेत देता है कि आज emotional overload और hidden frustration मानसिक अस्थिरता बढ़ा सकते हैं. इसलिए आज खुद को emotionally isolate करने की बजाय balance बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और नौतपा की शुरुआत भी हो रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति लोगों के भीतर impatience, emotional heat और reaction tendency बढ़ा सकती है. मीन राशि वालों के लिए इसका असर खासतौर पर mental peace, emotional security और spiritual balance पर दिखाई दे सकता है.

चंद्रमा सुबह 09:07 AM तक सिंह राशि में रहेगा, जिससे workload, health routine और daily responsibilities अचानक भारी लग सकती हैं. इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे relationships, partnerships और emotional dependency से जुड़े मुद्दे ज्यादा sensitive हो सकते हैं.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति communication, practical thinking और financial planning को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र family matters, emotional comfort और home related मामलों में mixed situation बना सकते हैं. आपकी ही राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय reality और emotions के बीच संघर्ष बढ़ सकता है.

आज कई मीन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे emotionally सबकुछ absorb कर रहे हैं, लेकिन अपनी feelings खुलकर कह नहीं पा रहे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, counselling, healthcare, spirituality, media, creative field, education और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन emotionally demanding रह सकता है. meetings, coordination, reporting और लोगों की expectations अचानक बढ़ सकती हैं.

आपकी intuition और emotional understanding आपको दूसरों से आगे रख सकती है, लेकिन distraction और emotional fluctuation productivity कम भी कर सकते हैं. workplace में किसी की harsh tone या insensitive behavior आपको भीतर तक hurt कर सकता है.

यदि आप नया काम शुरू करने, investment, partnership या job switch की योजना बना रहे हैं, तो emotional confusion में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

राहुकाल सुबह 07:08 AM से 08:51 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसा आएगा भी और emotional spending भी बढ़ सकती है. family comfort, spiritual चीजें, online shopping, travel या अचानक mood based खर्च budget disturb कर सकते हैं. आज मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा financial risk emotional escape के लिए spending हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional expectation बढ़ सकती है. Partner से ज्यादा understanding और emotional presence की उम्मीद रहेगी. यदि सामने वाला practical behavior दिखाएगा, तो भीतर disappointment बढ़ सकती है.

विवाहित लोगों को silence और emotional withdrawal से बचना होगा. हर बात दिल में रखना emotional distance बढ़ा सकता है.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी sensitive, artistic या spiritually connected व्यक्ति से attraction बनने के संकेत हैं. किसी पुराने emotional connection की याद भी वापस आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की शुरुआत के कारण dehydration, low energy, sleep disturbance, anxiety और emotional fatigue जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ज्यादा emotional load nervous system पर असर डाल सकता है. आज आपकी emotional energy ही आपके शरीर की ताकत और कमजोरी दोनों तय करेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: हल्का पीला और समुद्री हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार और गंगा दशहरा के शुभ संयोग में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. ज्योतिष परंपरा में जल दान और शिव मंत्र जप को मानसिक अशांति और emotional negativity कम करने वाला माना गया है. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, पीले फल या सफेद वस्त्र का दान करें.

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