Aaj Ka Rashifal: 25 मार्च 2026 का दिन साधारण नहीं है. आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और मां कालरात्रि की प्रचंड ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय मानी जाती है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जो साहस, बुद्धि और अवसरों का शक्तिशाली संयोजन बनाता है.

लेकिन यही ग्रह स्थिति हर किसी के लिए समान नहीं है. कुछ राशियों के लिए आज करियर में बड़ी सफलता, धन लाभ और नए कनेक्शन का योग है, तो कुछ के लिए खर्च, भ्रम और गलत फैसलों का खतरा भी बना हुआ है.

खास बात ये है कि आज राहुकाल (दोपहर 12:27 से 13:59) का समय बेहद संवेदनशील रहेगा, इस दौरान लिया गया एक निर्णय पूरे सप्ताह की दिशा बदल सकता है.

ऐसे में सवाल ये है, क्या आपकी राशि आज ‘ग्रोथ मोड’ में है या ‘रिस्क जोन’ में? नीचे पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, उपाय और Gen-Z वाइब के साथ पूरा विश्लेषण.

मेष (Aries) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और काल का संहार करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा और नक्षत्र पति मंगल का प्रभाव आज आपके साहस और पराक्रम में चार चांद लगा देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'कम्युनिकेशन पावर' ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी. ऑफिस में पेंडिंग पड़े कामों को आज आप अपनी फुर्ती से निपटा लेंगे. मार्केटिंग, सेल्स और राइटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील या उपलब्धि मिल सकती है. धन के मामले में दिन 'लाभकारी' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या निवेश करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 12:00 बजे से पहले लेना बेहतर होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन भाई-बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने वाला है. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, जिससे आपके संबंधों में ताजगी आएगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज सोशल मीडिया के जरिए कोई दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है. सेहत की बात करें तो मंगल की स्थिति आपको शारीरिक रूप से फिट रखेगी, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के कारण कंधों या हाथों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा से पहले 'इलायची या तिल' खाकर निकलना शुभ और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Social Butterfly' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप काफी एक्टिव रहेंगे और आपके 'Direct Messages (DMs)' में हलचल बढ़ सकती है. मृगशिरा नक्षत्र आपको थोड़ा 'Inquisitive' यानी जिज्ञासु बनाएगा, जिससे आप नई चीजों को सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे. आज का दिन अपने गैजेट्स को अपडेट करने या किसी नए स्किल पर काम शुरू करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस फिजूल की गॉसिप से अपना मूड खराब न करें.

लकी कलर: लाल (Red) और पीला

लकी नंबर: 9 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज नवरात्रि की सप्तमी और बुधवार का संयोग है. शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति के लिए माता रानी को शहद (Honey) और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और साहस में वृद्धि होगी.

वृषभ (Taurus) - 25 मार्च 2026

आज नवरात्रि का सातवां दिन है, जो महाशक्तिशाली मां कालरात्रि को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. धन भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी में मिठास और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'बौद्धिक क्षमता' का लोहा माना जाएगा. धन भाव का चंद्रमा आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ (Big Profit) दिला सकता है. बैंकिंग, फाइनेंस और फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'शानदार' रहेगा. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी को उधार देने या बड़े सौदे करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय सुबह 11:30 बजे से पहले या शाम को लेना बेहतर होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन परिवार के साथ खुशनुमा बीतेगा. आपकी वाणी आज इतनी प्रभावशाली रहेगी कि आप अपनी बातों से पार्टनर का दिल जीत लेंगे. घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति अनुकूल है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान या दांतों में संवेदनशीलता (Sensitivity) महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'धनिया के कुछ दाने' चबाकर निकलना कार्य सिद्धि के लिए शुभ माना गया है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Wealthy & Chill' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Fine Dining' या लग्जरी शॉपिंग की स्टोरी डाल सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Curious & Creative' बनाएगा, जिससे आप अपने कंटेंट के लिए कुछ नया ट्राई करेंगे. आज का दिन अपने फाइनेंस को मैनेज करने और अपनी 'Wishlist' को चेक करने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस ध्यान रखें कि ऑनलाइन पेमेंट करते समय 'Scams' से सावधान रहें.

लकी कलर: क्रीम (Cream) और हरा

लकी नंबर: 2 और 6

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और सप्तमी का योग है. आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और काली मिर्च का भोग लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और नजर दोष से मुक्ति मिलेगी.

मिथुन (Gemini) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और संकटों का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी ही राशि (मिथुन) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा का होना आज आपको मानसिक रूप से सक्रिय, तर्कवान और बेहद प्रभावशाली बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'मल्टीटास्किंग' के उस्ताद रहेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स की जमकर तारीफ होगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' लेकर आएगा; यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने या लोन लेने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण मीटिंग्स सुबह 11:00 बजे से पहले निपटा लें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी 'हाजिरजवाबी' पार्टनर को काफी प्रभावित करेगी. रिश्तों में आ रही नीरसता आज खत्म होगी और आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे. दोस्तों के साथ किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से फेफड़ों में हल्की संवेदनशीलता या एलर्जी की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'मिश्री और सौंफ' खाकर निकलना मन को शांत और यात्रा को सफल बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Creative Genius & Witty' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Sarcasm' और 'Humor' से सबको इंप्रेस करेंगे. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Hunting & Seeking' मोड में रखेगा, जिससे आप इंटरनेट पर कोई नया ट्रेंड या अपॉर्चुनिटी खोजने में कामयाब रहेंगे. आज का दिन अपने पॉडकास्ट, ब्लॉग या किसी क्रिएटिव कंटेंट को पब्लिश करने के लिए एकदम बेस्ट है. बस ध्यान रखें कि 'Information Overload' से खुद को कंफ्यूज न करें.

लकी कलर: पन्ना हरा (Emerald Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का शुभ संयोग है. अपनी राशि के स्वामी बुध को बलवान करने और बुद्धि के विकास के लिए माता रानी को शहद (Honey) और हरी इलायची का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और अज्ञात भय दूर होगा.

कर्क (Cancer) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और संकटों का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा आज आपको थोड़ा भावुक और आध्यात्मिक बना सकता है, साथ ही विदेशी संपर्कों से लाभ के योग भी बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'शांति और अवलोकन' का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी (MNC) या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को अचानक बड़ा फायदा हो सकता है. धन के मामले में आज खर्चों की अधिकता रह सकती है, इसलिए फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग से बचें. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निवेश सुबह 11:15 बजे से पहले करना ही बुद्धिमानी होगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप थोड़े 'इंट्रोवर्ट' महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ एकांत में समय बिताना और गहरी बातें साझा करना आपको सुकून देगा. परिवार में किसी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आंखों में जलन या अनिद्रा (Insomnia) की समस्या हो सकती है. मृगशिरा नक्षत्र की ऊर्जा आपको मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन की सलाह देती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'धनिया और थोड़ी सी चीनी' खाकर निकलना शुभ और मंगलकारी माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Zen & Low-key' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप शायद ही एक्टिव रहें, क्योंकि आपको 'Main Character Energy' से ज्यादा 'Observer Mode' पसंद आएगा. मृगशिरा नक्षत्र आपको थोड़ा 'मेलोडी' और 'एस्थेटिक' चीजों की ओर खींचेगा. आज का दिन अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करने, जर्नल लिखने या किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस 'FOMO' (छूट जाने का डर) के चक्कर में अपनी शांति न खोएं.

लकी कलर: मोती जैसा सफेद (Pearl White) और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का विशेष योग है. अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा को बलवान करने और मानसिक शक्ति के लिए माता रानी को शहद (Honey) और नारियल का बुरादा अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और साबुत मूंग चढ़ाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके मन का डर खत्म होगा और आपके सोचे हुए कार्यों में गति आएगी.

सिंह (Leo) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और अंधकार का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. लाभ भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए 'सफलता के नए द्वार' खोलने वाला और अटकी हुई इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'Win-Win' स्थिति में रहेंगे. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपके नेटवर्क का विस्तार होगा और पुराने संपर्क आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या इंसेंटिव दिला सकते हैं. धन के मामले में आज का दिन 'बेहतरीन' है; शेयर मार्केट या कमीशन आधारित कार्यों में बड़ा लाभ (Big Gains) मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान कोई भी नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण सौदे सुबह 10:45 बजे से पहले करना फलदायी रहेगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी सोशल लाइफ बहुत ही 'वाइब्रेंट' रहेगी. दोस्तों के साथ किसी बड़ी पार्टी या गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और आप भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से गले में खुश्की या गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे धनिये की पत्ती' खाकर निकलना विघ्न-बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Networker & Influencer' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Gains' को शो-ऑफ कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'New Connections' की ओर ले जाएगा, जिससे आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी. आज का दिन कोलाबरेशन करने और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को मोनेटाइज (Monetize) करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बेस्ट है. बस ध्यान रखें कि दिखावे के चक्कर में अपने 'Real Goals' से न भटकें.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी है. अपनी राशि के स्वामी सूर्य को बलवान करने और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और गुड़ की बनी मिठाई अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके करियर की रुकावटें दूर होंगी और शत्रुओं का भय समाप्त होगा.

कन्या (Virgo) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी है और शक्ति के प्रचंड स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का दिन है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. कर्म भाव में चंद्रमा का होना आज आपको कार्यक्षेत्र में 'सुपर एक्टिव' और प्रभावशाली बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'प्रोफेशनल पावरहाउस' साबित होंगे. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से ऑफिस में आपकी तर्कशक्ति और काम करने की गति दूसरों को हैरान कर देगी. बैंकिंग, जर्नलिज्म और डेटा एनालिसिस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'बेमिसाल' रहेगा. धन के मामले में आज खर्च और आय का संतुलन बना रहेगा; अचानक किसी पुराने प्रोजेक्ट से इंसेंटिव मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान कोई भी नया जॉब ऑफर स्वीकार करने या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सुबह 10:30 बजे से पहले लेना श्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप थोड़े 'प्रैक्टिकल' रहेंगे. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं और निवेश को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. शाम का समय घर के नवीनीकरण या साफ-सफाई में बीत सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से कंधों में जकड़न या सर्वाइकल का दर्द परेशान कर सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'पिसी हुई मिश्री और इलायची' खाकर निकलना मानसिक स्पष्टता और कार्य सफलता के लिए अचूक माना गया है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Productivity Machine' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Work Desk' या 'Study Routine' को शेयर कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Curious & Fast' बनाएगा, जिससे आप अपनी पेंडिंग लिस्ट को समय से पहले ही 'Finish' कर देंगे. आज का दिन अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स (LinkedIn आदि) को अपडेट करने और नए कोर्सेस की तलाश के लिए बेस्ट है. बस 'Perfect' दिखने के चक्कर में खुद को ज्यादा तनाव न दें.

लकी कलर: गहरा हरा (Dark Green) और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का शुभ संयोग है. अपनी राशि के स्वामी बुध को प्रसन्न करने और करियर की बाधाएं मिटाने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और हरी किशमिश का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को साबुत मूंग के दाने चढ़ाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और करियर में आ रहे अनचाहे डर दूर होंगे.

तुला (Libra) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और अंधकार को मिटाने वाली मां कालरात्रि की पूजा का दिन है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. भाग्य भाव में चंद्रमा का होना आज आपके लिए 'किस्मत के सितारे' बुलंद करने वाला और लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'एक्सपेंशन' का है. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से उच्च शिक्षा, विदेशी व्यापार और कानून से जुड़े लोगों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी 'डिप्लोमेसी' आज ऑफिस में कठिन परिस्थितियों को सुलझाने में काम आएगी. धन के मामले में आज का दिन 'रिस्क और रिवॉर्ड' का है; भाग्य का साथ मिलने से निवेश में अच्छा मुनाफा हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी भी लंबी यात्रा के लिए टिकट बुक न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण डील सुबह 10:15 बजे से पहले करना श्रेयस्कर रहेगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप काफी 'फिलोसॉफिकल' रहेंगे. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या आध्यात्मिक चर्चा आपके रिश्ते को नया आयाम देगी. पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से मिला मार्गदर्शन आज आपके करियर की दिशा बदल सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से जांघों या पैरों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे रंग का रुमाल' पास रखें और 'सौंफ के दाने' खाकर निकलें, इससे यात्रा में आने वाली रुकावटें दूर होंगी.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Explorer & Wanderlust' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Travel Reel' या 'Deep Quote' शेयर कर सकते हैं जो काफी वायरल होगा. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'New Perspectives' की तलाश में रखेगा, जिससे आप अपनी पुरानी सोच को बदलेंगे. आज का दिन सोलो ट्रिप प्लान करने या किसी नए कल्चर के बारे में जानने के लिए एकदम बेस्ट है. बस अपनी 'Aesthetic' फोटो के चक्कर में अपनी प्राइवेसी से समझौता न करें.

लकी कलर: हल्का नीला (Pastel Blue) और सफेद

लकी नंबर: 6 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का शुभ योग है. अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने और भाग्य को सक्रिय करने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और सफेद मखाने का भोग लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को हरी इलायची और पान का पत्ता अर्पित करें. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और जीवन में आ रही अनिश्चितता खत्म होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और काल का संहार करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपको थोड़ा गंभीर, खोजी और आध्यात्मिक बना सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'सीक्रेट मिशन' जैसा है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से रिसर्च, जासूसी, टैक्सेशन या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी गुप्त सफलता मिल सकती है. धन के मामले में आज अचानक लाभ (Sudden Gains) के योग हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण गणनाएं या कागजी काम शाम 4:00 बजे के बाद करना बेहतर होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप थोड़े 'पजेसिव' हो सकते हैं. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर लंबी बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. इन-लॉज (ससुराल पक्ष) से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज गैस, अपच या पानी से होने वाली एलर्जी परेशान कर सकती है. मृगशिरा नक्षत्र की ऊर्जा आपको योग और प्राणायाम की ओर प्रेरित करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'धनिया के साबुत दाने' हाथ में लेकर "ॐ बुं बुधाय नमः" बोलकर निकलना सुरक्षा कवच का काम करता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Detective & Mystery' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप 'Dark Aesthetic' या कोई सस्पेंस वाली बात शेयर कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Deep Dive' करने पर मजबूर करेगा, जिससे आप किसी पुराने केस या पहेली को सुलझा लेंगे. आज का दिन अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करने और 'Digital Detox' करने के लिए एकदम बेस्ट है. बस किसी 'Internet Rabbit Hole' में गिरकर अपना कीमती वक्त बर्बाद न करें.

लकी कलर: गहरा लाल (Deep Maroon) और सिल्वर

लकी नंबर: 9 और 8

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का संगम है. अपनी राशि के स्वामी मंगल को शांत करने और गुप्त शत्रुओं के नाश के लिए माता रानी को शहद (Honey) और काले चने का भोग लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को लौंग का जोड़ा अर्पित करें. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और अज्ञात बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और दुष्टों का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा आज आपके पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज में नई चमक लाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'कोलाबरेशन' का है. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से टीम वर्क में किए गए काम आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे. बिजनेस करने वालों के लिए आज कोई नई पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है. धन के मामले में आज का दिन 'बैलेंस' वाला है; आय के नए स्रोत (New Income Streams) खुल सकते हैं. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग्स शाम 4:30 बजे के बाद करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बेहद रोमांटिक और यादगार रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग देखते ही बनेगी और आप किसी पुरानी अनबन को सुलझाने में सफल रहेंगे. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से त्वचा (Skin) से जुड़ी कोई समस्या या चेहरे पर थकान महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे रंग के कपड़े पहनें या हाथ में थोड़ा साबुत मूंग' लेकर निकलना यात्रा को निर्बाध बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Relationship Goals & Charming' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Significant Other' या बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई 'Trending Reel' बना सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Socialize' करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे. आज का दिन अपनी 'Online Identity' को पॉलिश करने और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बेस्ट है. बस किसी के साथ 'Virtual Argument' में पड़कर अपनी वाइब खराब न करें.

लकी कलर: हल्का पीला (Light Yellow) और नीला

लकी नंबर: 3 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का शुभ योग है. अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति को बलवान करने और वैवाहिक सुख के लिए माता रानी को शहद (Honey) और पीला चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को लौंग चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शत्रुओं का शमन होगा.

मकर (Capricorn) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और काल का अंत करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा आज आपको 'शत्रुहंता' बनाएगा, यानी आप अपनी सूझबूझ से विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'हसल (Hustle)' और मेहनत का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से नौकरीपेशा लोगों को अपने मल्टीटास्किंग स्किल्स के लिए बॉस से तारीफ मिल सकती है. यदि कोई पुराना कर्ज (Debt) है, तो आज उसे चुकाने की योजना सफल होगी. धन के मामले में आज का दिन 'रिकवरी' का है; रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण गणनाएं दोपहर 2:00 बजे के बाद ही करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज थोड़ा व्यावहारिक (Practical) रहने की जरूरत है. पार्टनर के साथ ईगो क्लैश से बचें और छोटी बातों को तूल न दें. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज पाचन तंत्र (Digestion) थोड़ा धीमा रह सकता है. मृगशिरा नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सेल्फ-केयर' और डाइट पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे रंग का कोई फल (जैसे अमरूद या अंगूर)' खाकर निकलना विघ्न-बाधाओं को दूर करता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Grind & Glow' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Morning Routine' या 'Self-Improvement' से जुड़ा कोई मोटिवेशनल कंटेंट शेयर कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Competitive Mode' में रखेगा, जिससे आप गेमिंग या किसी ऑनलाइन प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्म करेंगे. आज का दिन अपनी 'Inbox' को क्लीन करने और 'To-Do List' को टिक करने के लिए बेस्ट है. बस 'Burnout' से बचने के लिए समय पर ब्रेक लेना न भूलें.

लकी कलर: गहरा नीला (Electric Blue) और काला

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का संगम है. अपनी राशि के स्वामी शनि को शांत करने और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और काली मिर्च का भोग लगाएं. साथ ही भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी तर्कशक्ति बढ़ेगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी.

कुंभ (Aquarius) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आज आपकी 'क्रिएटिविटी' और 'इंटेलिजेंस' को सातवें आसमान पर ले जाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने का है. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से डिजाइनिंग, कोडिंग, स्टॉक मार्केट और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई बड़ा 'ब्रेकथ्रू' मिल सकता है. आपकी कैलकुलेशन आज बहुत सटीक रहेगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्मार्ट गेन्स' का है; पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी नए गैजेट या सॉफ्टवेयर में पैसा न लगाएं. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आइडियाज सुबह 11:00 बजे से पहले प्रेजेंट करना बेस्ट रहेगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही 'वाइब्रेंट' और खुशहाल है. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी और आप साथ में कोई नया स्किल या हॉबी ट्राई कर सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं, उनकी 'क्रश' के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से फ्रेश रखेगी, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से गले में खराश या थायराइड से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे रंग का रुमाल जेब में रखें और थोड़ा सा अदरक चबाकर' निकलें, इससे यात्रा में आने वाली बाधाएं टल जाएंगी.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Main Character & Trendsetter' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Artistic Side' या 'Work-in-Progress' प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Hunting for Knowledge' मोड में रखेगा, जिससे आप इंटरनेट पर कोई मुश्किल ट्यूटोरियल भी आसानी से सीख लेंगे. आज का दिन अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने और 'Personal Branding' पर ध्यान देने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस 'Impulse Buying' (बिना सोचे-समझे खरीदारी) से बचें.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू (Electric Blue) और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का शुभ योग है. अपनी राशि के स्वामी शनि को मजबूत करने और मानसिक स्पष्टता के लिए माता रानी को शहद (Honey) और काली किशमिश अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और करियर में आ रही अनिश्चितता खत्म होगी.

मीन (Pisces) - 25 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की महासप्तमी है और शत्रुओं का संहार करने वाली मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मिथुन राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सुख भाव में चंद्रमा का होना आज आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सुख-सुविधाओं की वृद्धि की ओर ले जाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'Work From Home' या ऑफिस में घर जैसा कंफर्ट महसूस करने का है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या लाभ मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'इन्वेस्टमेंट' का है; घर की साज-सज्जा या वाहन पर खर्च हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 12:27 से 13:59) के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सुबह 10:00 बजे से पहले या शाम 5:00 बजे के बाद ही लें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन परिवार के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताने का है. मां के साथ आपके संबंध और गहरे होंगे और उनका आशीर्वाद आपके बिगड़े काम बना देगा. पार्टनर के साथ आज आप घर पर ही कोई 'कोजी डिनर' प्लान कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से छाती में भारीपन या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार बुधवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हरे धनिये का पत्ता या इलायची' खाकर "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें, इससे घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा बनी रहेगी.

Gen-Z स्पेशल Horoscope:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Room Tour' या 'Organization Hacks' का कंटेंट शेयर कर सकते हैं. मृगशिरा नक्षत्र आपको 'Nostalgic' बनाएगा, जिससे आप पुरानी फोटोज या यादें ताजा करेंगे. आज का दिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नया क्रिएट करने और 'Self-Love' पर फोकस करने के लिए बेस्ट है. बस पुराने मैसेजेस पढ़कर इमोशनल न हों, 'Keep Moving Forward'.

लकी कलर: पीला (Yellow) और समुद्री हरा (Sea Green)

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि सातवां दिन - मां कालरात्रि):

आज बुधवार और नवरात्रि की सप्तमी का संगम है. अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति को प्रसन्न करने और सुख-शांति के लिए माता रानी को शहद (Honey) और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को मोदक और हरी दूर्वा चढ़ाएं. 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके घर का क्लेश दूर होगा और मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें- Navratri 2026 Day 7 Puja: नवरात्रि की महासप्तमी कल, मां कालरात्रि की पूजा से दूर होता है तनाव, जानें संपूर्ण जानकारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.