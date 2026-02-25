Aaj Ka Rashifal, 25 February 2026: बुधवार का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा का दिन है. आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी. ग्रहों की विशेष चाल आज संवाद, व्यापार और रिश्तों में नए समीकरण बनाएगी, जो विशेष रूप से उन जातकों के लिए फलदायी है जो अपनी तर्कशक्ति के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं.

आज चंद्रमा पूरे दिन और रात अपनी उच्च जैसी स्थिति यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सुख-समृद्धि और रचनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके बाद के समय में चंद्रमा का संचार मृगशिरा नक्षत्र की ओर बढ़ेगा. आज विष्कुम्भ योग रात 25:28:17 तक रहेगा, जो किसी भी कार्य को धैर्य के साथ पूरा करने की सलाह देता है.

आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (चंद्रबल): आज वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अत्यंत मजबूत है. इन राशियों के लिए निवेश और करियर में सफलता के द्वार खुलेंगे. अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस काल में महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत और बड़े आर्थिक लेनदेन से बचना चाहिए. दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में यात्रा बहुत जरूरी हो, तो धनिया खाकर या भगवान का स्मरण कर ही प्रस्थान करें.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल:

मेष राशि (Aries Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

मेष राशि के जातकों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को 'धन और वाणी' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ेगा और अटके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी योजनाओं को वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. चूंकि आज दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, यह समय रचनात्मक कार्यों और सटीक प्रबंधन के लिए विशेष लाभकारी है. बैंकिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी तार्किक क्षमता और कार्य करने की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान और नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान करेगी.

Finance:

आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और आय के नए स्रोत सामने आने की संभावना है. पुराने अटके हुए धन की वापसी या कर्ज से मुक्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय, निवेश या महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचना चाहिए. इस समय को छोड़कर बाकी का दिन धन संचय और बचत की योजनाओं के लिए उत्तम है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और संतोष का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. आप परिवार के साथ मिलकर घर की सुख-सुविधाओं या भविष्य की बचत योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या साथ में समय बिताने का योग बन सकता है, जिससे मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वृषभ राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण आंखों में थकान या गले में हल्की तकलीफ महसूस हो सकती है. आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, फिर भी इसे संतुलित रखने के लिए दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना बहुत लाभकारी रहेगा. पर्याप्त जल का सेवन करें और अपनी आंखों को नियमित विश्राम दें.

Lucky Color: लाल (Red).

Lucky Number: 1 and 9.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'ओम गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. यह उपाय आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और कार्यों में आने वाली रुकावटों को दूर करने में विशेष सहायक सिद्ध होगा.

-----------------------------------------------------------------------

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और नई शुरुआत का रहेगा. आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा का होना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आपको मानसिक रूप से अत्यंत शांत व संतुलित बनाए रखेगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक प्रभावी है.

Career and Professional Life:

आज आप कार्यक्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में उच्च जैसी स्थिति में हैं और दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र (जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं) का प्रभाव है, इसलिए आपकी रचनात्मक क्षमताएं चरम पर होंगी. डिजाइनिंग, कला, फैशन और मीडिया से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बचत और संचय के लिए बहुत अच्छा है. आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा. व्यापार में नई साझेदारी के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. हालांकि, दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम या नए निवेश की शुरुआत करने से बचें. इसके बाद का समय सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए अनुकूल है.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है. चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना आपके स्वभाव में सौम्यता और रोमांस लाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज विवाह से संबंधित कोई शुभ चर्चा घर में शुरू हो सकती है. अविवाहित जातकों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

Health:

आपका स्वास्थ्य आज काफी अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, लग्न में चंद्रमा होने के कारण आपको थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है या कफ से संबंधित मामूली समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

Lucky Color: क्रीम (Cream) और सफेद.

Lucky Number: 2 और 7.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और किसी मंदिर में हरे मूंग का दान करें. यह उपाय आपके करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और आपके आर्थिक पक्ष को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में बारहवां भाव 'व्यय, विदेश और मानसिक शांति' का माना जाता है, इसलिए आज आपको अपने खर्चों और मानसिक स्थिति पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहेगी.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में विदेश यात्रा या किसी सुदूर स्थान की यात्रा के योग बना सकता है. चूंकि आज दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, इसलिए जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी या अस्पताल से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन लाभकारी रहेगा. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यय भाव में चंद्रमा होने के कारण अचानक कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं. स्वास्थ्य या घर की सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होने की संभावना है. दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल का समय है, इस अवधि में किसी को भी उधार देने या नया निवेश करने से बचना चाहिए. बजट बनाकर चलना ही आज आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी.

Love Life:

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी सी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन आपसी विश्वास बनाए रखें. शाम का समय एकांत में बिताने या संगीत सुनने से आपको राहत मिलेगी. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आज आपके काम आ सकती है.

Health:

स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत है. चंद्रमा की स्थिति के कारण नींद की कमी, आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें. मानसिक शांति के लिए योग या गहरी सांस लेने वाले अभ्यास (Breathing Exercises) बहुत प्रभावी रहेंगे.

Lucky Color: हरा (Green) और हल्का पीला.

Lucky Number: 3 और 5.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार का दिन है, इसलिए किसी गरीब को हरे फल या हरी सब्जियों का दान करें. साथ ही, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति और कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

कर्क राशि (Cancer Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव 'लाभ, इच्छा पूर्ति और आय' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहेगी.

Career and Professional Life:

Career के मोर्चे पर आज आप अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके संपर्क सूत्रों (Networks) को मजबूत करेगी, जिससे भविष्य में बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे. दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होने से टीम वर्क में किए गए कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलेगी. यदि आप सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई विशेष पद या सम्मान प्राप्त हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का रुख आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और धन लाभ के लिए 'गोल्डन पीरियड' है. आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन या नए एग्रीमेंट से बचें. इस समय को छोड़कर बाकी पूरा दिन वित्तीय योजनाएं बनाने के लिए उत्तम है.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. मित्रों और प्रियजनों के साथ मिलने-जुलने के योग हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और वे आपकी आर्थिक प्रगति में सहयोगी सिद्ध होंगे. यदि आप किसी को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है. सामाजिक समारोहों में आज आपकी उपस्थिति आकर्षण का केंद्र बनेगी.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपके मानसिक तनाव को कम करेगी, जिससे आप शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे. फिर भी, खान-पान में लापरवाही न बरतें और रात के समय हल्का भोजन करें. पुराने चले आ रहे रोगों में आज सुधार देखने को मिल सकता है.

Lucky Color: सफेद (White) और सिल्वर.

Lucky Number: 2 और 7.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं. यह उपाय आपकी आय में निरंतरता बनाए रखने और जीवन की बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा.

-----------------------------------------------------------------------

सिंह राशि (Leo Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव 'कर्म, करियर और पिता' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपका पूरा फोकस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर रहेगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको काम के प्रति अधिक समर्पित और अनुशासित बनाएगी. चूंकि दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, इसलिए यदि आप प्रबंधन, सरकारी सेवा या किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस में कार्यरत हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी और जूनियर कर्मचारी आपसे प्रेरणा लेंगे.

Finance:

आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा. करियर में प्रगति के साथ-साथ आय के नए रास्ते खुलेंगे. पैतृक संपत्ति या पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी तरह के बड़े निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों पर अंतिम मुहर न लगाएं. शाम का समय व्यापारिक विस्तार की योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. आप अपने काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि परिवार को कम समय दे पाएं, लेकिन जीवनसाथी आपके प्रयासों की सराहना करेगा. माता-पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनका आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर सकते हैं.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन काम के बोझ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच-बीच में विश्राम अवश्य लें. सुबह की धूप लेना और हल्का व्यायाम करना आपको मानसिक रूप से भी ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) और नारंगी.

Lucky Number: 1 और 5.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं. साथ ही 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. यह उपाय आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा और आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

कन्या राशि (Virgo Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक शांति और भाग्य के सहयोग का रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को 'भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपके अटके हुए कार्य भाग्य के बल पर पूरे होंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक प्रभावी है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी बुद्धिमानी और कौशल का लाभ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा और दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव उच्च शिक्षा, रिसर्च और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए बेहद फलदायी है. यदि आप विदेश में नौकरी या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध वैचारिक स्तर पर मजबूत होंगे और आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है. भाग्य भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आकस्मिक धन लाभ के योग बना सकती है. व्यापारिक यात्राएं सुखद और आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होंगी. हालांकि, दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह के कानूनी अनुबंध या बड़े निवेश से बचना चाहिए. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर धन खर्च हो सकता है, जो आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज एक नई ऊर्जा महसूस होगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और सहयोग आज आपके लिए संबल बनेगा.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. मानसिक रूप से आप काफी हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, कन्या राशि के जातकों को पाचन तंत्र के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए. बाहर के खान-पान से परहेज करें और दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं. सुबह के समय प्राणायाम और ध्यान करना आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगा.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green) और हल्का नीला.

Lucky Number: 5 और 6.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरे मूंग के लड्डू का भोग लगाएं और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. यह उपाय आपकी राह की बाधाओं को दूर करेगा और आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

तुला राशि (Libra Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को 'गुप्त विद्या, शोध और आयु' का स्थान माना जाता है, लेकिन इसे बाधाओं का भाव भी कहा जाता है, इसलिए आज आपको अपने कार्यों में अधिक सावधानी बरतनी होगी. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा कार्यों में अचानक देरी या अड़चनें ला सकता है. हालांकि, दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होने से शोध, बीमा क्षेत्र, जासूसी या गुप्त सूचनाओं से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ अपनी गुप्त योजनाएं साझा न करें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें. धैर्य से काम लेना ही आज आपकी सफलता की कुंजी है.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी. ससुराल पक्ष से धन लाभ या किसी पुराने निवेश का अचानक रिटर्न मिलने के भी योग बन रहे हैं. राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश, सट्टेबाजी या लॉटरी से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है.

Love Life:

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखनी होगी. अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है. बातचीत के दौरान शांत रहने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में भी आज कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिन्हें आपसी संवाद से ही सुलझाया जा सकता है. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. आपको पेट से संबंधित समस्याएं या वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक चिंता और बेचैनी भी दे सकता है. पर्याप्त नींद लें और हल्का व सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें. योग और ध्यान के माध्यम से खुद को तनावमुक्त रखने का प्रयास करें.

Lucky Color: सफेद (White) और गुलाबी.

Lucky Number: 6 और 8.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और 'ओम वक्रतुण्डाय हुम्' मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करना आपके लिए कष्ट निवारक सिद्ध होगा.

-----------------------------------------------------------------------

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और सहयोग का रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव 'वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारी और सामाजिक छवि' का माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

Career के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी प्रगतिशील है. सातवें भाव में चंद्रमा की स्थिति उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं. दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तम है. यदि आप जनसंपर्क (PR), परामर्श या कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सहकर्मियों और भागीदारों का पूरा समर्थन आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा.

Finance:

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. व्यापार में विस्तार के लिए आज किए गए प्रयास भविष्य में बड़े मुनाफे के संकेत दे रहे हैं. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी धन लाभ की संभावना है. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय अनुबंध या नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से बचें. इसके अतिरिक्त समय में किया गया निवेश आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में गहराई और रोमांस लाएगा. यदि पिछले कुछ समय से कोई अनबन चल रही थी, तो आज वह बातचीत से सुलझ जाएगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम का समय पार्टनर के साथ बाहर बिताने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का बन सकता है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे. चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर होने से मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, सातवें भाव का चंद्रमा होने के कारण आपको पर्याप्त पानी पीने और किडनी व मूत्राशय से संबंधित स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red) और मरून.

Lucky Number: 9 और 7.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं और 'ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. यह उपाय आपके व्यापारिक ऋणों को कम करने और संबंधों में मधुरता लाने में विशेष रूप से सहायक होगा.

-----------------------------------------------------------------------

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और शत्रुओं पर विजय पाने का रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में षष्ठम भाव 'रोग, ऋण और शत्रु' का माना जाता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपको प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और अदालती मामलों में मजबूती प्रदान करती है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का लोहा मनवाना होगा. छठे भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर छिपे हुए विरोधियों को परास्त करने में आपकी मदद करेगा. दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होने से बैंक, कानून, चिकित्सा और समाज सेवा से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता सभी का मुंह बंद कर देगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने का है. छठे भाव का चंद्रमा पुराने ऋण या उधार चुकाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है. अचानक कुछ कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं. हालांकि, ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलने के योग भी बन रहे हैं. राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही किसी बड़े निवेश की शुरुआत करें.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की आशंका है, जो घर के माहौल को तनावपूर्ण बना सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा; पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतें और उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करें. पुराने मित्रों से अचानक मुलाक़ात मन को राहत दे सकती है.

Health:

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है. छठे भाव का चंद्रमा पेट दर्द, अपच या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं दे सकता है. विशेषकर खान-पान में शुद्धता बरतें और बाहर के भोजन से परहेज करें. नियमित रूप से योग और सैर करना आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगा. अधिक भागदौड़ के कारण पैरों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम भी करें.

Lucky Color: पीला (Yellow) और केसरिया.

Lucky Number: 3 और 9.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा की माला चढ़ाएं और 'अथर्वशीर्ष' का पाठ करें. इसके साथ ही गाय को भीगी हुई मूंग की दाल खिलाना आपके शत्रुओं का शमन करेगा और रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

मकर राशि (Capricorn Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और मानसिक प्रसन्नता का रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को 'विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज का दिन विद्यार्थियों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली सिद्ध होगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक प्रभावी है.

Career and Professional Life:

Career के दृष्टिकोण से आज आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाएंगे. पंचम भाव का चंद्रमा और दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सटीक बनाएगा. यदि आप स्टॉक मार्केट, एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रचनात्मक लेखन से जुड़े हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग हैं. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ने का दिन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

Finance:

आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है. आकस्मिक धन लाभ (Sudden Gain) के योग बन रहे हैं. यदि आपने पूर्व में शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, तो आज उससे अच्छा मुनाफा मिल सकता है. व्यापार में भी मुनाफे के नए अवसर प्राप्त होंगे. हालांकि, दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए. शाम के समय सुख-साधन की वस्तुओं पर धन व्यय हो सकता है.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और स्पष्टता लाएगी. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. विवाहित जातकों को संतान की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या डिनर का प्रोग्राम बन सकता है, जो आपके रिश्तों में नई ताजगी भरेगा.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल है. मानसिक रूप से आप काफी तरोताजा और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, मकर राशि के जातकों को रीढ़ की हड्डी या पेट के निचले हिस्से में हल्की थकान महसूस हो सकती है. व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अधिक तले-भुने भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में फल और हरी सब्जियों का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा.

Lucky Color: आसमानी नीला (Sky Blue) और काला.

Lucky Number: 8 और 4.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही, शिक्षा से जुड़ी सामग्री का किसी जरूरतमंद बच्चे को दान करना आपकी बौद्धिक क्षमता और करियर के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और सुखद बदलावों वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव को 'सुख, माता, भूमि और वाहन' का स्थान माना जाता है. चंद्रमा की यह स्थिति आपको मानसिक संतोष प्रदान करेगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेगी. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

Career के मोर्चे पर आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होने से आपको अपनी कार्यशैली में नवीनता लाने का मौका मिलेगा. ऑफिस में माहौल आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप 'वर्क फ्रॉम होम' कर रहे हैं, तो आज आपकी कार्यक्षमता और एकाग्रता चरम पर होगी.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संपत्ति या वाहन की खरीदारी के लिए शुभ है. भूमि या मकान से जुड़े पुराने निवेशों से आज बड़ा लाभ मिल सकता है. घर की साज-सज्जा या पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है, जो आपको खुशी प्रदान करेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 12:34:32 से 14:00:25) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या बड़े निवेश से बचें. इस समय को छोड़कर बाकी दिन वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाला है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. माता के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगा. जीवनसाथी के साथ घर की शांति और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ घर पर ही सुकून भरा समय बिताएंगे. पुराने रिश्तेदारों से कोई सुखद समाचार मिलने के योग भी बन रहे हैं.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव का चंद्रमा छाती में जकड़न या सर्दी-खांसी जैसी मौसमी समस्याएं दे सकता है. हृदय रोगियों को आज विशेष सावधानी बरतने और तनाव से बचने की सलाह दी जाती है. रात के समय ठंडी चीजों के सेवन से बचें और ताजी हवा में कुछ देर टहलना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा.

Lucky Color: नीला (Blue) और गहरा भूरा.

Lucky Number: 8 और 4.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश के मंदिर में कपूर जलाएं और उन्हें शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं. साथ ही 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. यह उपाय आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा और करियर में आने वाली मानसिक बाधाओं को दूर करेगा.

-----------------------------------------------------------------------

मीन राशि (Pisces Horoscope) - 25 फरवरी 2026, बुधवार

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव को 'साहस, छोटे भाई-बहन और संचार' का स्थान माना जाता है. चंद्रमा की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको नए जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगी. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 26:43:29 तक प्रभावी है.

Career and Professional Life:

Career के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है. तीसरे भाव का चंद्रमा और दोपहर 13:39:33 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव संचार, लेखन, पत्रकारिता और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ है. आज आपकी मार्केटिंग स्किल्स और बात करने का तरीका बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद करेगा. छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. सहकर्मियों और छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपके कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को आसान बना देगा.

Finance:

आर्थिक रूप से आज का दिन आपकी मेहनत के अनुरूप फल देने वाला है. आय के नए स्रोत बनेंगे और निवेश के मामले में आप साहसिक निर्णय लेंगे. भाई-बहनों के सहयोग से किसी नए व्यापार की शुरुआत की योजना बन सकती है. हालांकि, दोपहर 12:34:32 से 14:00:25 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान धन के लेन-देन या किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. इसके बाद का समय वित्तीय स्थिरता और मुनाफे के लिए अनुकूल है.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज उत्साह का माहौल रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं. छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और वे आपकी सलाह को महत्व देंगे. यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्तम है. आपके स्वभाव में आई सौम्यता और आत्मविश्वास पार्टनर को आपकी ओर आकर्षित करेगा.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे. चंद्रमा की स्थिति आपके मानसिक बल को बढ़ाएगी, जिससे आप तनावपूर्ण स्थितियों को भी आसानी से संभाल लेंगे. हालांकि, अधिक भागदौड़ के कारण कंधों या हाथों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. नियमित रूप से प्राणायाम करना और भरपूर पानी पीना आपको दिनभर तरोताजा बनाए रखेगा.

Lucky Color: पीला (Yellow) और सुनहरा.

Lucky Number: 3 और 7.

आज का ज्योतिषीय उपाय:

आज बुधवार है, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और मंदिर में हरी इलायची का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए पक्षियों को दाना डालें. यह उपाय आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपके संचार कौशल को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा.

यह भी पढ़ें- Shukra Gochar February 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा