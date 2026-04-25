Aaj Ka Rashifal: आज वैशाख शुक्ल नवमी और शनिवार का दिन है. ग्रहों की स्थिति आज बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. आज रात तक चंद्रमा कर्क राशि के 'आश्लेषा नक्षत्र' में रहेंगे, जो एक तीक्ष्ण नक्षत्र माना जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शनि और मंगल की युति से 'अंगारक' जैसी स्थिति बन रही है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, स्वास्थ्य और धन पर पड़ेगा.

जहाँ मेष और सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा, वहीं मिथुन और धनु राशि वालों को आज अपने खर्चों और वाणी पर लगाम लगानी होगी. क्या आज आपको बड़ा निवेश करना चाहिए? क्या आज आपके वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी?

आइए, विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल और आज के अचूक उपाय.

मेष राशिफल (Aries Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन साहस और संभलकर चलने का है, आज चंद्रमा आपके सुख भाव से निकलकर संतान और बुद्धि भाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानसिक उथल-पुथल शांत होगी लेकिन निवेश में सावधानी की आवश्यकता होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, शनि के साथ आपके 12वें भाव (व्यय भाव) में स्थित है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. आज का नक्षत्र आश्लेषा है, जो अपनी तीक्ष्णता के लिए जाना जाता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से सतर्कता वाला है. 12वें भाव में शनि-मंगल की युति और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है. व्यापार में आज कोई बड़ा रिस्क न लें, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भाव परिवर्तन की ओर है. हालांकि, आपकी राशि में बैठा उच्च का सूर्य आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में लाभ दिलाता रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय रूटीन कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या पैसों के लेन-देन से बचें. 12वें भाव का स्वामी होने के कारण आज लंबी दूरी की यात्राओं पर धन व्यय हो सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन भावनात्मक स्थिरता मांगता है. चंद्रमा के चौथे भाव में (रात 8 बजे तक) होने से माता के स्वास्थ्य या घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चिंता हो सकती है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण आज आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट या व्यंग्य आ सकता है, जिससे प्रियजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की बातों को गहराई से सुनें और तुरंत प्रतिक्रिया न दें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. शाम के बाद जब चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे, तब आप अधिक रोमांटिक और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'सीने में जकड़न' या 'पाचन संबंधी' समस्याएं हो सकती हैं. लग्न में सूर्य और 12वें भाव में शनि-मंगल की स्थिति सिरदर्द या आंखों में जलन का कारण बन सकती है.

आज सबसे जरूरी: क्रोध और तनाव से बचें, क्योंकि मंगल की स्थिति रक्तचाप (BP) बढ़ा सकती है.

अधिक पानी पिएं और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें. योग और ध्यान आज आपके मानसिक संतुलन के लिए अनिवार्य हैं.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मेष राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में बाधा और थकान का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले अदरक या शहद का सेवन करें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

हनुमान चालीसा का पाठ करें: 12वें भाव के शनि-मंगल के दोष को शांत करने के लिए यह अचूक है.

भगवान शिव का जलाभिषेक करें: आश्लेषा नक्षत्र के दोष को दूर करने और मानसिक शांति के लिए यह श्रेष्ठ है.

किसी जरूरतमंद को काले तिल या छतरी का दान करें: इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण लगेगा और दुर्घटनाओं से बचाव होगा.

लकी कलर: गहरा लाल, क्रीम

लकी नंबर: 1, 9, 5

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन सावधानीपूर्वक वित्तीय प्रबंधन और मानसिक धैर्य का है, आज चंद्रमा का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर आपके साहस और संचार कौशल में तीव्रता लाएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 12वें भाव (व्यय भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिसके बाद वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज करियर के क्षेत्र में भागदौड़ अधिक रहेगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय रखेगा, जिससे अटके हुए छोटे कार्य पूरे हो सकते हैं. हालांकि, 12वें भाव में सूर्य-शुक्र की युति और 11वें भाव (लाभ भाव) में शनि-मंगल का मेल यह संकेत देता है कि लाभ के मार्ग में कुछ तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं. व्यापारिक यात्राएं आज औसत फल देंगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय रूटीन फाइलों को निपटाने और महत्वपूर्ण कॉल करने के लिए उपयुक्त है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निवेश या नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने से बचें. आज दूसरों के बहकावे में आकर अपनी रणनीतियां न बदलें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. आश्लेषा नक्षत्र की प्रकृति थोड़ी तीखी होती है, जिससे भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ बहस होने की संभावना है. 12वें भाव के शुक्र के कारण जीवनसाथी की जरूरतों या उनकी सेहत पर धन खर्च हो सकता है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर पर शक करने या उनकी जासूसी करने से बचें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी पुराने परिचित से अनपेक्षित संदेश मिलने का है. रात 8 बजे के बाद घर का वातावरण अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आपको 'कंधों में दर्द' या 'हाथों में सुन्नपन' की शिकायत हो सकती है. 11वें भाव के शनि-मंगल पैरों और घुटनों में हल्की तकलीफ दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: भारी सामान उठाने से बचें और गर्दन के व्यायाम पर ध्यान दें.

मानसिक शांति के लिए आज सफेद वस्तुओं का दान या जल का सेवन अधिक करें. रात को जल्दी सोएं, क्योंकि चंद्रमा का भाव परिवर्तन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. वृषभ राशि वालों के लिए आज पूर्व की लंबी यात्रा धन हानि और समय की बर्बादी का कारण बन सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण (शीशा) देखकर और माता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं: 11वें भाव के शनि-मंगल की शांति के लिए यह सर्वोत्तम है.

हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें: इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और गुप्त शत्रुओं का नाश होगा.

शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता के लिए यह अचूक है.

शुभ रंग: सिल्वर, क्रीम

शुभ अंक: 2, 6, 8

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन आर्थिक सावधानी और पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने का है, आज धन भाव में चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी वाणी में पैनापन ला सकता है, जिससे बनते काम बिगड़ सकते हैं.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में आपके दूसरे भाव (धन और कुटुंब) में रहेंगे, जिसके बाद वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 11वें भाव में उच्च के सूर्य और बुध की उपस्थिति आय के नए स्रोत तो बनाएगी, लेकिन दूसरे भाव का आश्लेषा नक्षत्र धन के अचानक व्यय या निवेश में फंसावट का संकेत दे रहा है. यदि आप कमीशन, ट्रेडिंग या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो लेन-देन के समय दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें. व्यापार में आज किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी रुके हुए पेमेंट के लिए फॉलो-अप लेने हेतु उत्तम है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ा कर्ज देने या उधार लेने से बचें. कर्म भाव (10th) में शनि-मंगल की युति कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ाएगी, इसलिए विवादों से दूर रहें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दूसरे भाव का चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र कठोर वाणी का योग बना रहे हैं. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर से ऐसी कोई बात न कहें जिसे आप बाद में वापस न ले सकें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार पर ध्यान देने का है. रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, तब भाई-बहनों से सहयोग मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'दांतों में दर्द' या 'मुंह के छालों' की समस्या हो सकती है. दशम भाव के शनि-मंगल शारीरिक थकान और मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: वाणी पर संयम रखें, इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बची रहेगी.

तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें और आंखों को आराम दें. पुष्य के बाद आश्लेषा का प्रभाव थोड़े आलस्य का संचार कर सकता है, सक्रिय रहने का प्रयास करें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा धन के नुकसान या स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि स्तोत्र का पाठ करें: कर्म भाव के शनि-मंगल के दोष को दूर करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.

पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालें: इससे बुध के दोष दूर होंगे और लाभ भाव सक्रिय होगा.

भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें: आश्लेषा नक्षत्र की तीक्ष्णता को शांत करने और पारिवारिक शांति के लिए यह अचूक उपाय है.

शुभ रंग: हरा, समुद्री नीला

शुभ अंक: 3, 5, 8

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन आत्म-अनुशासन और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का है, आज आपकी राशि में चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपको अत्यधिक भावुक या तीखा बना सकता है, जिससे व्यक्तिगत निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, आज रात 08:05 PM तक आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं. इसके बाद वे सिंह राशि (द्वितीय भाव) में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

करियर के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. लग्न (प्रथम भाव) में चंद्रमा होने से आपके विचार तेजी से बदलेंगे, जिससे काम में एकाग्रता की कमी हो सकती है. हालांकि, 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित उच्च का सूर्य और बुध आपको सरकारी तंत्र या उच्च अधिकारियों से लाभ दिला सकते हैं. आज व्यापार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसके तकनीकी पहलुओं को अच्छे से जांच लें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय लंबित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर न करें. 9वें भाव (भाग्य भाव) में शनि-मंगल की युति कार्यों में अकारण देरी या वरिष्ठों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा सेंसिटिव रहेगा. आश्लेषा नक्षत्र के कारण आज आप थोड़े अधिकारवादी (Possessive) हो सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या प्रेमी के साथ तनाव बढ़ सकता है. आपकी बातों में छिपा व्यंग्य रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है, इसलिए नरम लहजा अपनाएं.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज अपने पार्टनर की प्राइवेसी का सम्मान करें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन खुद के व्यक्तित्व पर काम करने का है. रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आप पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'पानी की कमी' (Dehydration) या 'मानसिक बेचैनी' की समस्या हो सकती है. लग्न के चंद्रमा आपको थोडा सुस्त महसूस करा सकते हैं, जबकि 9वें भाव के शनि-मंगल पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें.

आश्लेषा नक्षत्र की तीक्ष्णता को कम करने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. रात को हल्का भोजन करें ताकि पाचन संबंधी समस्या न हो.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में विफलता और अनावश्यक थकान का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दूध पीकर या दर्पण देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

भगवान शिव का दूध और गंगाजल से अभिषेक करें: आश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए यह सर्वोत्तम है.

शनि देव को नीले फूल अर्पित करें: 9वें भाव के शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करने और भाग्य वृद्धि के लिए यह अचूक है.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: मानसिक शक्ति और साहस बढ़ाने के लिए आज यह बहुत प्रभावी रहेगा.

शुभ रंग: क्रीम, चमकीला सफेद

शुभ अंक: 2, 7, 9

सिंह राशिफल (Leo Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन धैर्य और आत्म-नियंत्रण का है, आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में आश्लेषा नक्षत्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि और मानसिक उलझनों का संकेत दे रहा है, लेकिन रात के बाद स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी सूर्य, मेष राशि में 9वें भाव (भाग्य भाव) में उच्च का होकर बुध के साथ स्थित है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (12वें भाव) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी अपनी राशि यानी सिंह में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन आर्थिक प्रबंधन के लिए कठिन हो सकता है. 12वें भाव का चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र गुप्त शत्रुओं या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों के कारण धन हानि का योग बना रहे हैं. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की गपशप या राजनीति से दूर रहें. हालांकि, 9वें भाव में उच्च का सूर्य आपको लंबी दूरी की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से लाभ दिला सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय पुराने अटके हुए कानूनी या सरकारी कागजातों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या नया वित्तीय समझौता न करें. 8वें भाव में शनि-मंगल की युति अभी भी बनी हुई है, जो पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में तनाव दे सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आपको अकेलापन या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. 12वें भाव का चंद्रमा मन में अज्ञात भय पैदा कर सकता है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण जीवनसाथी या पार्टनर की किसी बात को लेकर आपके मन में शंका पैदा हो सकती है. संवादहीनता को न बढ़ने दें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है. सिंगल लोगों के लिए आज पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं. रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब आप अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे और रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'नींद की कमी' (Insomnia) या 'आंखों में भारीपन' की समस्या हो सकती है. 8वें भाव के शनि-मंगल वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

पैरों के तलवों की मालिश करना और पर्याप्त पानी पीना आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा. रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि चंद्रमा के राशि परिवर्तन का सकारात्मक लाभ मिल सके.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा व्यर्थ के खर्च और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले अदरक का सेवन करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें: उच्च के सूर्य को और अधिक बलवान बनाने और संकटों से मुक्ति पाने के लिए यह अचूक है.

शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें: 8वें भाव के शनि-मंगल के दोष को शांत करने के लिए यह बहुत प्रभावी है.

शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने और मानसिक स्पष्टता के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: सुनहरा, केसरिया

शुभ अंक: 1, 5, 8

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन आर्थिक लाभ और सामाजिक सम्मान का है, आज 11वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के साथ मिलकर आपकी आय में वृद्धि के योग बनाएगा, लेकिन निवेश के फैसलों में भावना के बजाय बुद्धि का प्रयोग करना होगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 8वें भाव (अष्टम भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (11वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे 12वें भाव में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन पिछले निवेशों से मुनाफा कमाने के लिए बहुत अच्छा है. 11वें भाव (लाभ भाव) का चंद्रमा व्यापार में अचानक लाभ दिला सकता है. हालांकि, 8वें भाव में बुध-सूर्य की युति और 7वें भाव में शनि-मंगल का योग यह संकेत देता है कि साझेदारी के कार्यों में कुछ गोपनीयता रखनी होगी. कार्यक्षेत्र पर आपके विचारों को सराहा जाएगा, लेकिन विरोधियों की चाल से सावधान रहें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी वित्तीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें. 7वें भाव के शनि-मंगल व्यावसायिक पार्टनर के साथ अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकते हैं.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 11वें भाव का चंद्रमा मित्रों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा. लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की प्रकृति के कारण आपकी बातें थोड़ी सीधी और तीखी हो सकती हैं, जिससे जीवनसाथी को ठेस पहुँच सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ भविष्य की चर्चा करने के लिए अच्छा है, बशर्ते आप अपनी भाषा मधुर रखें. सिंगल लोगों के लिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई दिलचस्प जुड़ाव हो सकता है. रात 8 बजे के बाद खर्चों और मानसिक शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन 8वें भाव के बुध के कारण 'नसों में खिंचाव' या 'त्वचा' से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. 7वें भाव के शनि-मंगल पैरों या कमर के निचले हिस्से में दर्द दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: अधिक तनाव न लें और संतुलित आहार लें.

आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव को संतुलित करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. रात के समय पर्याप्त नींद लें, क्योंकि चंद्रमा का 12वें भाव में जाना अनिद्रा दे सकता है.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में देरी और तकनीकी समस्याओं का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दही खाकर और गणपति जी का ध्यान करके निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि चालीसा का पाठ करें: 7वें भाव के शनि-मंगल के दोष को दूर करने और दांपत्य जीवन में सुख के लिए यह अचूक है.

गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें: 8वें भाव के बुध के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और कार्यों में सफलता के लिए यह श्रेष्ठ है.

पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं: इससे आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलेंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ रंग: पन्ना हरा, क्रीम

शुभ अंक: 3, 5, 6

तुला राशिफल (Libra Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन कार्यक्षेत्र में सूझ-बूझ और सतर्कता का है, आज 10वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के साथ मिलकर आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ जटिल चुनौतियाँ ला सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता उन्हें अवसर में बदल देगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ आपके 7वें भाव (साझेदारी भाव) में स्थित है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (10वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे लाभ भाव (11वें) में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज का दिन रणनीति बनाने का है. 10वें भाव में चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव यह संकेत देता है कि ऑफिस में सहकर्मी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. हालांकि, 7वें भाव में सूर्य-शुक्र की युति आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से व्यापारिक लाभ दिला सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए क्लाइंट से मीटिंग या व्यापारिक विस्तार की योजना के लिए शुभ है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निवेश या बड़े सौदे पर मुहर न लगाएं. 6ठें भाव (रोग-शत्रु भाव) में शनि-मंगल की युति कर्ज या कानूनी विवादों को लेकर मानसिक तनाव बढ़ा सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 7वें भाव में शुक्र-सूर्य की युति जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ाएगी, लेकिन पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण आज परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन प्रेमी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अच्छा है, लेकिन ईगो को बीच में न आने दें. सिंगल लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर ही किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. रात 8 बजे के बाद का समय सामाजिक मिलन-जुलन के लिए अधिक बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'सीने में जलन' या 'एसिडिटी' की समस्या हो सकती है. 6ठें भाव के शनि-मंगल पैरों के दर्द या पुरानी चोट को फिर से उभरने का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: खान-पान में अनुशासन बरतें और अधिक मिर्च-मसाले से बचें.

काम के दबाव को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर हावी न होने दें. शाम के समय टहलना या योग करना आपको तरोताजा महसूस कराएगा.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में बाधा और अनावश्यक भागदौड़ दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और भगवान विष्णु का ध्यान करके निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं: इससे आपके 6ठें भाव के दोष शांत होंगे और विरोधियों पर विजय मिलेगी.

देवी लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें: इससे आपके स्वामी शुक्र को बल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: मानसिक शांति और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए यह अचूक है.

शुभ रंग: सफेद, आसमानी नीला

शुभ अंक: 2, 7, 8

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य के साथ का है, आज 9वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) को तेज करेगा, लेकिन संतान और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, शनि के साथ आपके 5वें भाव (संतान और बुद्धि भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में रहेंगे, जिसके बाद वे 10वें भाव में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन करियर के लिहाज से मिश्रित परिणाम देगा. 9वें भाव का चंद्रमा भाग्य का साथ तो दिलाएगा, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की उपस्थिति यह संकेत देती है कि आज के काम में कुछ गुप्त अड़चनें आ सकती हैं. 6वें भाव में उच्च का सूर्य और बुध आपके विरोधियों को परास्त करेंगे, जिससे आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे. बैंकिंग, कानून या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज विशेष लाभ हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल जमा करने या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान सट्टा, लॉटरी या जोखिम भरे शेयर बाजार में निवेश से पूरी तरह बचें. 5वें भाव के शनि-मंगल की युति निर्णय लेने में भ्रम पैदा कर सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा संवेनदशील रहेगा. 9वें भाव का चंद्रमा धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ाएगा, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की वजह से परिवार के बुजुर्गों के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है. संतान पक्ष को लेकर आज कुछ चिंता रह सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. 5वें भाव में बैठा मंगल रिश्तों में जल्दबाजी या गुस्सा ला सकता है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है. रात 8 बजे के बाद का समय सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'पेट के निचले हिस्से' या 'पाचन' से जुड़ी समस्या हो सकती है. शनि-मंगल की युति के कारण मांसपेशियों में खिंचाव या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है.

आज सबसे जरूरी: वाहन चलाते समय और व्यायाम करते समय सावधानी बरतें.

मानसिक शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें.

रात को हल्का भोजन लें और सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान (Meditation) जरूर करें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में विलंब और अनावश्यक मानसिक तनाव दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर और हनुमान जी का ध्यान करके निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव को सरसों के तेल का दीपक और काले तिल अर्पित करें: 5वें भाव के शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए यह अचूक है.

सुंदरकांड का पाठ करें: इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और बिगड़े काम बनेंगे.

शिवलिंग पर जल और शहद चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: लाल, केसरिया

शुभ अंक: 1, 7, 9

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन सावधानी और संयम बरतने का है, आज 8वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के साथ मिलकर 'अष्टम दोष' निर्मित कर रहा है, जो कार्यों में अड़चन और मानसिक तनाव का संकेत दे रहा है, लेकिन उच्च का सूर्य आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (8वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे भाग्य भाव (9वें) में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आर्थिक और करियर के लिहाज से आज का दिन जोखिम से बचने का है. 8वें भाव का चंद्रमा अचानक धन हानि या निवेश में रुकावट ला सकता है. आश्लेषा नक्षत्र गुप्त विरोधियों को सक्रिय कर सकता है, इसलिए ऑफिस में अपनी योजनाओं को साझा न करें. हालांकि, 5वें भाव में बैठा उच्च का सूर्य और बुध आपकी बुद्धिमत्ता को बनाए रखेंगे, जिससे आप मुश्किलों का हल ढूंढ लेंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय रूटीन कार्यों के लिए ठीक है, लेकिन कोई नया बड़ा निवेश न करें.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान पैसों का लेन-देन या यात्रा शुरू करने से बचें. 4थे भाव (सुख भाव) में शनि-मंगल की युति घर के वातावरण में तनाव या वाहन संबंधी समस्या दे सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा मन में उदासी या असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में तीखापन आ सकता है. 4थे भाव के शनि-मंगल माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा सकते हैं.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की छोटी बातों को तूल न दें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन मौन रहकर खुद को समझने का है. रात 8 बजे के बाद, जब चंद्रमा 9वें भाव में जाएंगे, तब आपको मानसिक शांति मिलेगी और पिता या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. 8वें भाव का चंद्रमा 'यूरीनरी इन्फेक्शन' या 'पेट की खराबी' की समस्या दे सकता है. 4थे भाव के शनि-मंगल सीने में जकड़न या बेचैनी का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पिएं और बाहर के भोजन से परहेज करें.

योग और ध्यान को समय दें ताकि मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर हावी न हो. रात के समय ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा दुर्घटना या धन की बर्बादी का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले घी और शक्कर खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव को काला तिल और सरसों का तेल अर्पित करें: 4थे भाव के शनि-मंगल की शांति और पारिवारिक सुख के लिए यह अनिवार्य है.

हनुमान अष्टक का पाठ करें: संकटों से मुक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह बहुत प्रभावी है.

शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र और अष्टम चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: पीला, हल्का नारंगी

शुभ अंक: 1, 3, 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन साझेदारी में सतर्कता और पेशेवर विकास का है, आज 7वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के साथ मिलकर आपके संबंधों में थोड़ी जटिलता ला सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल मिलने का समय अब करीब है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (7वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे 8वें भाव में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कूटनीति (Diplomacy) का परिचय देना होगा. 7वें भाव में आश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा यह संकेत देता है कि व्यावसायिक साझेदारों या बड़े क्लाइंट्स के साथ बातचीत में 'शब्दों का जाल' बुना जा सकता है, दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. चौथे भाव में स्थित उच्च का सूर्य और बुध आपके सुख-साधनों में वृद्धि करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएंगे. रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े कार्यों में लाभ के योग हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर चर्चा करने के लिए अनुकूल है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील को फाइनल न करें. तीसरे भाव के शनि-मंगल की युति यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाने और छोटे भाई-बहनों से विवाद से बचने की चेतावनी दे रही है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज 'विश्वास' की परीक्षा हो सकती है. 7वें भाव का चंद्रमा रिश्तों में गहराई तो लाता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की उपस्थिति जीवनसाथी के व्यवहार में थोड़ा रूखापन या रहस्य ला सकती है. अनावश्यक संदेह से बचें. चौथे भाव का सूर्य परिवार का सहयोग सुनिश्चित करेगा, खासकर पिता या पितातुल्य व्यक्ति से आपको सही सलाह मिलेगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ बैठकर पुरानी कड़वाहट दूर करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज विवाह के प्रस्तावों पर विचार करने का दिन है. रात 8 बजे के बाद का समय थोड़ा एकांत की मांग करेगा, जहाँ आप भविष्य की योजनाएं बना सकेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'जोड़ों में दर्द' या 'वायु विकार' (Gastric issues) की समस्या हो सकती है. तीसरे भाव के शनि-मंगल हाथों या कंधों में जकड़न का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम करें.

खान-पान में अनुशासन रखें, विशेषकर दोपहर के समय बाहर के भोजन से बचें. रात को सोने से पहले ध्यान (Meditation) करें, क्योंकि चंद्रमा का 8वें भाव की ओर जाना मानसिक बेचैनी दे सकता है.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा कार्यों में बाधा और अनावश्यक भागदौड़ दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और माता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं: तीसरे भाव के शनि-मंगल के दोष को शांत करने के लिए यह अनिवार्य है.

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें: इससे आपके साहस में वृद्धि होगी और रुके हुए काम बनेंगे.

शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

शुभ अंक: 4, 8, 2

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन प्रतिस्पर्धा और ऋण संबंधी मामलों को सुलझाने का है, आज 6वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, लेकिन वाणी का तीखापन आपके अपनों को दूर कर सकता है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, मंगल के साथ आपके दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (6वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे 7वें भाव में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'शत्रुहंता' शक्ति जागृत रहेगी. 6वें भाव का चंद्रमा कानूनी विवादों, अदालती मामलों और पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा. तीसरे भाव में स्थित उच्च का सूर्य और बुध आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे मार्केटिंग और संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी पुराने अटके हुए धन की वसूली के लिए प्रयास करने हेतु श्रेष्ठ है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निवेश या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से बचें. दूसरे भाव के शनि-मंगल की युति धन संचय में बाधा और वाणी में कठोरता दे सकती है, इसलिए निवेश के मामलों में परिवार से सलाह जरूर लें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला है. 6वें भाव का चंद्रमा ननिहाल पक्ष से लाभ या वहां किसी आयोजन की सूचना दे सकता है. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र की प्रकृति के कारण आज आपका व्यवहार थोड़ा शंकालु (Suspicious) हो सकता है. दूसरे भाव के शनि-मंगल परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं, शांति बनाए रखें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है. सिंगल लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर कोई नया परिचय हो सकता है. रात 8 बजे के बाद का समय वैवाहिक संबंधों में मधुरता और साझेदारी में सुधार लेकर आएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'पाचन तंत्र' (Digestion) और 'त्वचा' से जुड़ी समस्या हो सकती है. 6वें भाव का चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र इन्फेक्शन का संकेत दे रहे हैं, इसलिए खान-पान और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

आज सबसे जरूरी: बासी और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

गले और दांतों की स्वच्छता पर ध्यान दें, क्योंकि दूसरे भाव के शनि-मंगल यहाँ तकलीफ दे सकते हैं.

मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करना लाभकारी रहेगा.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और यात्रा के उद्देश्य में देरी ला सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और अदरक का छोटा टुकड़ा खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव के मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल दान करें: दूसरे भाव के शनि-मंगल की शांति और धन लाभ के लिए यह अनिवार्य है.

हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें: यह आपके शत्रुओं को शांत रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा.

शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: नीला, ग्रे

शुभ अंक: 4, 8, 5

मीन राशिफल (Pisces Horoscope), 25 अप्रैल 2026

25 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन भावनाओं के प्रबंधन और संतान पक्ष पर ध्यान देने का है, आज 5वें भाव का चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में होने से आपकी कल्पनाशक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन लग्न में बैठे शनि-मंगल आपकी निर्णय क्षमता को भ्रमित कर सकते हैं.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल नवमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:05 PM तक कर्क राशि (5वें भाव) और आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे 6ठें भाव में प्रवेश करेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

करियर के क्षेत्र में आज का दिन रुको और देखो की नीति अपनाने का है. 5वें भाव का चंद्रमा रचनात्मक कार्यों, शिक्षा और परामर्श से जुड़े लोगों को लाभ देगा. हालांकि, आपकी राशि (लग्न) में शनि-मंगल की युति होने से कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक हो सकती है. दूसरे भाव में स्थित उच्च का सूर्य और बुध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, लेकिन निवेश के मामले में आश्लेषा नक्षत्र की चतुराई से बचें, शॉर्टकट नुकसानदेह हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए कौशल को सीखने या प्लानिंग करने के लिए शुभ है.

सावधानी: आज राहु काल सुबह 09:02 AM से 10:41 AM तक रहेगा. इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें. लग्न में शनि-मंगल की स्थिति आपको शारीरिक थकान और चिड़चिड़ापन दे सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठकों में धैर्य रखें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 5वें भाव का चंद्रमा संतान की शिक्षा या व्यवहार को लेकर चिंता पैदा कर सकता है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में दबाव महसूस हो सकता है. चौथे भाव का गुरु परिवार में शांति बनाए रखने में आपकी मदद करेगा, बशर्ते आप अपने गुस्से पर काबू रखें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की किसी बात को दिल से न लगाएं. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी पुराने प्रेम संबंध की याद दिला सकता है. रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा 6ठें भाव में जाएंगे, तब आप घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने में अधिक व्यस्त हो जाएंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'सिरदर्द', 'रक्तचाप' (BP) या 'आंखों में जलन' की समस्या हो सकती है. लग्न में शनि-मंगल की उपस्थिति चोट-चपेट की संभावना भी बनाती है, इसलिए वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय सतर्क रहें.

आज सबसे जरूरी: क्रोध से बचें और प्राणायाम का अभ्यास करें.

आश्लेषा नक्षत्र की तीक्ष्णता को शांत करने के लिए ठंडे और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं.

रात को जल्दी सोएं ताकि मानसिक तनाव शारीरिक थकान में न बदले.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा शारीरिक कष्ट और कार्यों में विफलता का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु को नमन करें और केसर का तिलक लगाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Saturday Special)

शनि देव को सरसों के तेल का दीपक और नीले फूल अर्पित करें: लग्न के शनि-मंगल की शांति के लिए यह अचूक उपाय है.

हनुमान अष्टक का पाठ करें: इससे आपके भीतर का भय दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शिवलिंग पर जल और गन्ने का रस चढ़ाएं: आश्लेषा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है.

शुभ रंग: पीला, सफेद

शुभ अंक: 1, 3, 7

यह भी पढ़ें- Shani Vakri 2026: 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे शनि, जानिए किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ और क्या होगा असर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.