Aaj Ka Rashifal: 24 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन आध्यात्मिक और वित्तीय निर्णयों के लिए विशेष है. आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 07:04 तक है, जिसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. आज दोपहर 03:07 तक कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सुबह 07:23 के बाद ऐन्द्र योग प्रारंभ हो रहा है.

आज वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए 'चंद्रबल' अत्यंत मजबूत है, जो निवेश और करियर में सफलता के द्वार खोलेगा. हालांकि, किसी भी शुभ कार्य से पहले राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. आज के दिन की सबसे सटीक सफलता के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का समय ज्योतिषीय रूप से 'गोल्डन पीरियड' है.

आज की तिथि: फाल्गुन शुक्ल अष्टमी (07:04 के बाद).

नक्षत्र और योग: कृत्तिका नक्षत्र और ऐन्द्र योग का दुर्लभ संयोग.

शुभ समय: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11:50 से 12:57:31 तक.

सावधानी: राहुकाल दोपहर 03:26:02 से 04:51:43 तक और उत्तर दिशा में दिशा शूल.

सभी 12 राशियों का आइए जानते हैं आज का राशिफल:

मेष राशि (Aries Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

मेष राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'रणनीतिक बदलाव और मानसिक सजगता' का है. आज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी सुबह 07:04 तक है, जिसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि (द्वितीय भाव) में प्रवेश कर चुके हैं. यह गोचर आपके ध्यान को व्यक्तिगत विकास से हटाकर 'धन संचय और पारिवारिक स्थिरता' की ओर केंद्रित करेगा.

आज कृत्तिका नक्षत्र (दोपहर 03:07 तक) का प्रभाव रहेगा, जो सूर्य द्वारा शासित है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सुबह 07:23 के बाद ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके साहस को नई दिशा देगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. चंद्रमा का द्वितीय भाव (वाणी और धन स्थान) में होना आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का समय सर्वाधिक लाभकारी रहेगा. हालांकि, दोपहर 03:26 से शाम 05:51 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें किसी भी नए वित्तीय अनुबंध या बड़े खर्च से बचना अनिवार्य है.

प्रेम संबंधों में आज वाणी की प्रखरता के कारण तनाव हो सकता है, अतः संवाद में सौम्यता बनाए रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल है, लेकिन गले या मुख संबंधी छोटी परेशानी हो सकती है. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में लंबी यात्रा टाल दें.

Career: ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है.

Finance: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. पुराने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दिन अच्छा है.

Love: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. पारिवारिक मेल-जोल बढ़ेगा.

Health: शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी, लेकिन आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है.

Lucky Color: केसरिया (Saffron).

Lucky Number: 9 और 1.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'आत्मविश्वास और वर्चस्व' का है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति पैदा करेगा.

आज दोपहर 03:07 तक कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसका स्वामी सूर्य है. यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में एक 'लीडर' के रूप में स्थापित करेगी. आज सुबह 07:23 के बाद ऐन्द्र योग का प्रारंभ होगा, जो राजकीय कार्यों और उच्च अधिकारियों से लाभ दिलाने के लिए ज्योतिषीय रूप से 'अमोघ' माना जाता है.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'स्थिरता और वृद्धि' का है. आपकी राशि में चंद्रमा और केंद्र में गुरु की स्थिति एक मजबूत 'गजकेसरी योग' जैसी ऊर्जा निर्मित कर रही है, जो निवेश के बड़े अवसर प्रदान कर सकती है. हालांकि, दोपहर 03:26 से शाम 05:51 तक राहुकाल रहेगा, इस समय के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

सफलता के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का उपयोग करें, यह समय आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्रा करते समय सावधानी बरतें और संभव हो तो दक्षिण या पूर्व दिशा के माध्यम से प्रस्थान करें.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

Finance: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं.

Love: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी खास से मुलाकात का संकेत दे रहा है.

Health: स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन सिरदर्द या मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

Lucky Color: सफेद (White) या चमकीला क्रीम.

Lucky Number: 6 और 2.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'सतर्कता और विदेशी लाभ' का है. चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव (व्यय और बाहरी संपर्क) में गोचर कर रहे हैं. आज कृत्तिका नक्षत्र और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपको बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी.

सुबह 10:40 से 11:26 तक यमघण्ट योग रहेगा, इस दौरान किसी भी विवादित चर्चा से दूर रहें. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला है. एक ओर जहां विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर घर की मरम्मत या अस्पताल संबंधी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में आज 'ईमानदारी' ही आपके रिश्ते को बचाएगी; पार्टनर से कुछ भी न छुपाएं.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी आंखों और नींद के पैटर्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा में सावधानी बरतें.

Career: अनुसंधान और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत सफल है. ऑफिस में कागजी कार्रवाई को लेकर सतर्क रहें.

Finance: अनचाहे खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. निवेश के लिए आज का दिन औसत है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

Love: पार्टनर के साथ दूरियों को संवाद से खत्म करें. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ता खराब न करें.

Health: अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है. ध्यान और योग का सहारा लें.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green).

Lucky Number: 5 और 3.

कर्क राशि (Cancer Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'लाभ और सामाजिक विस्तार' का है. चंद्रमा आज आपके एकादश भाव (आय और लाभ) में गोचर कर रहे हैं. आज कृत्तिका नक्षत्र (दोपहर 03:07 तक) और ऐन्द्र योग (सुबह 07:23 से) का प्रभाव आपके नेटवर्क को मजबूत करेगा.

पंचांग के अनुसार आज चंद्रबल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है, जो आपके द्वारा किए गए पुराने निवेशों से मुनाफा दिला सकता है. हालांकि, दोपहर 03:26 से शाम 05:51 तक राहुकाल रहेगा, इस समय के दौरान कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध (Contract) करने से बचें. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय दैवीय सफलता प्रदान करेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा. आपकी कोई महत्वाकांक्षी योजना आज पंख फैला सकती है.

Finance: आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है.

Love: मित्रों के साथ समय बीतेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. मानसिक रूप से आप बहुत शांत और केंद्रित महसूस करेंगे.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White).

Lucky Number: 2.

सिंह राशि (Leo Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'करियर में छलांग और अधिकार' का है. चंद्रमा आज आपके दशम भाव (कर्म और करियर) में संचरण कर रहे हैं. सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में चंद्रमा की उपस्थिति आपके भीतर प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाएगी. आज का चंद्रबल आपके प्रोफेशनल ग्राफ को ऊपर ले जाने में सहायक है.

ध्यान रहे, सुबह 10:40 से 11:26 तक यमघण्ट योग है, इस दौरान महत्वपूर्ण मीटिंग्स टाल दें. सफलता के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का उपयोग करें, यह समय आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा.

Career: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी और प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे. सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

Finance: करियर में वृद्धि के साथ वित्तीय स्थिति सुधरेगी. संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ की संभावना है.

Love: कामकाज की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, लेकिन संबंधों में गहराई बनी रहेगी.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता हो सकती है.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या केसरिया.

Lucky Number: 1.

कन्या राशि (Virgo Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'भाग्य और धार्मिक उन्नति' का संदेश लेकर आया है. आज चंद्रमा आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका (दोपहर 03:07 तक) के प्रभाव से आपकी तार्किक शक्ति और कार्यक्षमता में असाधारण वृद्धि होगी. आज का पंचांग दर्शाता है कि सुबह 07:23 के बाद शुरू होने वाला ऐन्द्र योग आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा देगा. हालांकि, पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो उत्तर की दिशा में व्यावसायिक यात्राओं से बचें.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन उन्नतिदायक है. भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने कानूनी विवाद में सफलता दिला सकता है. यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा आर्थिक उछाल ला सकता है.

सावधानी के तौर पर ध्यान रखें कि राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) के दौरान कोई भी नया निवेश या महत्वपूर्ण दस्तावेज साझा न करें. किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का उपयोग करना आपके भाग्य को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देगा.

Career: विदेशी संपर्कों से लाभ होगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके सूक्ष्म विश्लेषण (Analysis) से प्रभावित होंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है. विशेषकर गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा.

Love: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए आज किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन दोपहर के समय आंखों के प्रति सजग रहें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green).

Lucky Number: 5.

तुला राशि (Libra Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

तुला राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'सतर्कता और गहन शोध' का है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (आयु और गुप्त धन) में गोचर कर रहे हैं, जो अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के साथ-साथ मानसिक चुनौतियों के संकेत दे रहा है.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव होने से आपको अपनी वाणी और स्वभाव में थोड़ी सख्ती महसूस हो सकती है, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है. सुबह 07:23 से शुरू होने वाला ऐन्द्र योग आपको जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद करेगा. तकनीकी रूप से यह दिन जोखिम लेने का नहीं है, विशेषकर राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय सौदा न करें.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रह सकता है. बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अचानक प्रगति हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज 'पार्टनर की सेहत' चिंता का विषय बन सकती है.

पंचांग के अनुसार आज अष्टम चंद्रमा होने के कारण आपको वाहन चलाते समय और अग्नि से संबंधित कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी आवश्यक कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय ही चुनें, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव न्यूनतम रहता है. उपाय के तौर पर आज शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.

Career: ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. डेटा एनालिसिस और ऑडिट से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिलेगी.

Finance: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, लेकिन सट्टा या जुए जैसे जोखिम भरे निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें.

Love: जीवनसाथी के साथ संवाद में पारदर्शिता रखें. पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचें.

Health: पेट के निचले हिस्से या त्वचा संबंधी एलर्जी से सावधान रहना चाहिए. योग और प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

Lucky Color: सिल्वर (Silver) या सफेद.

Lucky Number: 6 और 8.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'व्यावसायिक विस्तार और वैवाहिक सुख' का रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (Partnership & Marriage) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आपसी संबंधों में मधुरता और व्यापार में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा.

पंचांग के अनुसार आज अष्टमी तिथि (सुबह 07:04 के बाद) का प्रभाव है, जो किसी भी नए अनुबंध या साझेदारी को मजबूती प्रदान करने के लिए शुभ मानी जाती है. दोपहर 03:07 तक कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिति आपके भीतर एक विशिष्ट तेज पैदा करेगी, जिससे आप कठिन वार्तालाप (Negotiations) में भी जीत हासिल करेंगे. सुबह 07:23 से शुरू होने वाला ऐन्द्र योग आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा.

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है. सप्तम भाव का चंद्रमा और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि व्यापारिक यात्राओं से धन लाभ के संकेत दे रही है. हालांकि, आपको पंचांग के अनुसार राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) का विशेष ध्यान रखना चाहिए; इस समय के दौरान किसी भी पार्टनरशिप डील पर हस्ताक्षर न करें.

यदि आप कोई नया निवेश या बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का समय ज्योतिषीय रूप से सर्वोत्तम है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, अतः व्यावसायिक कारणों से इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Career: साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. सहकर्मियों और पार्टनर्स के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

Finance: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. मार्केट में आपकी साख बढ़ने से नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं.

Love: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. यदि विवाह की चर्चा चल रही है, तो आज बात सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के बाद पैरों में थकान या दर्द महसूस हो सकता है.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red).

Lucky Number: 9 और 7.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

धनु राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'अनुशासन और विजय' का है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (ऋण, रोग और शत्रु) में संचरण कर रहे हैं, जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाने में मदद करेगा. सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका (दोपहर 03:07 तक) के कारण आप अपने शत्रुओं को अपनी कूटनीति से परास्त करने में सफल रहेंगे.

आज पंचांग में ऐन्द्र योग की उपस्थिति आपकी मानसिक शक्ति को दृढ़ बनाएगी. यदि आपका कोई कोर्ट-कचहरी का मामला लंबित है, तो आज का दिन आपके पक्ष में सकारात्मक संकेत दे सकता है.

आर्थिक दृष्टि से आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा अनचाहे खर्चों और उधार के लेन-देन में समस्या पैदा कर सकता है. पंचांग के अनुसार राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) के दौरान किसी को भी धन उधार न दें. इसके बजाय, अपनी पुरानी देनदारियों को चुकाने पर ध्यान दें.

निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय ही चुनें, क्योंकि इस समय में किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना अधिक रहती है. स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें; विशेषकर खान-पान में अनुशासन बनाए रखें क्योंकि पाचन संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा. जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष ऊर्जावान रहेगा.

Finance: वित्तीय मामलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. फालतू के खर्चों पर लगाम लगाना आज अनिवार्य है.

Love: प्रेम संबंधों में थोड़ी वैचारिक भिन्नता हो सकती है. पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बुद्धिमानी होगी.

Health: पेट और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें.

Lucky Color: पीला (Yellow) या केसरिया.

Lucky Number: 3 और 1.

मकर राशि (Capricorn Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

मकर राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'बौद्धिक विकास और संतान सुख' का रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (Education, Love & Creativity) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और भी अधिक व्यावहारिक और सटीक बनाएगा. पंचांग के अनुसार आज अष्टमी तिथि (सुबह 07:04 के बाद) का प्रभाव रहेगा, जो किसी भी नए रचनात्मक कार्य की नींव रखने के लिए शुभ है.

दोपहर 03:07 तक कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ऊर्जावान है, जिससे एकाग्रता में वृद्धि होगी. सुबह 07:23 से शुरू होने वाला ऐन्द्र योग आपकी नेतृत्व क्षमता को सामाजिक स्तर पर पहचान दिलाएगा.

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है. पंचम भाव का चंद्रमा शेयर बाजार या नए बिजनेस आइडियाज से लाभ के अवसर प्रदान कर सकता है. हालांकि, आपको राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) का विशेष ध्यान रखना चाहिए; इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें.

महत्वपूर्ण निर्णयों या किसी नई योजना को क्रियान्वित करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का उपयोग करें. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, अतः व्यावसायिक यात्रा करते समय भगवान शिव का स्मरण कर ही प्रस्थान करें.

Career: कला, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन बड़ी उपलब्धि वाला रह सकता है. ऑफिस में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी.

Finance: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुरानी अटकी हुई पेमेंट्स आज मिल सकती हैं.

Love: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन कोई नया प्रस्ताव ला सकता है.

Health: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए उचित विश्राम लें.

Lucky Color: गहरा नीला (Deep Blue).

Lucky Number: 8 और 4.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'सुख-साधन और पारिवारिक शांति' का है. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (Happiness, Mother & Property) में गोचर कर रहे हैं. सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका (दोपहर 03:07 तक) के प्रभाव से आज आप अपने घर के वातावरण को बेहतर बनाने या विलासिता की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

पंचांग के अनुसार आज आपकी राशि में सूर्य, बुध और राहु की उपस्थिति मानसिक सक्रियता को बढ़ाएगी. सुबह 07:23 से शुरू होने वाला ऐन्द्र योग आपको अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता दिला सकता है.

आर्थिक दृष्टि से आज संचित धन में वृद्धि के योग हैं. चतुर्थ भाव का चंद्रमा माता या पैतृक पक्ष से आर्थिक लाभ करा सकता है. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए घर से निकलते समय सावधानी बरतें.

दोपहर 03:26 से शाम 05:51 तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में भूमि या वाहन का बयाना देने से बचें. किसी भी शुभ खरीद या गृह-शांति के कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय ज्योतिषीय रूप से सर्वोत्तम है.

Career: जो लोग रियल एस्टेट या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता का अनुभव करेंगे.

Finance: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन यह निवेश भविष्य में संतुष्टि देगा. आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे.

Love: परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ घर की सजावट पर चर्चा हो सकती है.

Health: हृदय रोगियों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अधिक तेल-मसाले वाले भोजन से बचें.

Lucky Color: काला (Black) या गहरा जामुनी.

Lucky Number: 11 और 2.

मीन राशि (Pisces Horoscope) – 24 फरवरी 2026, मंगलवार

मीन राशि के जातकों के लिए 24 फरवरी 2026 का दिन 'पराक्रम और लघु यात्राओं' का है. चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव (Courage & Communication) में संचरण कर रहे हैं, जो आपके साहस और संप्रेषण कौशल को नई ऊंचाई देगा. कृत्तिका नक्षत्र (दोपहर 03:07 तक) की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और आक्रामक (Positive Aggression) बनाएगी.

पंचांग के अनुसार आज ऐन्द्र योग की उपस्थिति आपकी सामाजिक साख को बढ़ाने वाली है. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से किसी बड़े कार्य को सिद्ध करने में मदद करेगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपकी सक्रियता और नेटवर्किंग पर निर्भर करेगा. मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया से जुड़े लोगों को आज बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

पंचांग के अनुसार राहुकाल (दोपहर 03:26 से शाम 05:51) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल या कानूनी पत्र साझा न करें. यदि आप कोई नई डील क्लोज करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:11 से 12:57) का समय सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण यात्रा के दौरान सतर्कता आवश्यक है.

Career: आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेंगी.

Finance: नेटवर्किंग और विज्ञापन पर किया गया खर्च भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा. आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावना है.

Love: भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा. पार्टनर के साथ किसी छोटी ट्रिप का प्लान बन सकता है.

Health: गले और कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. शारीरिक सक्रियता बनाए रखें.

Lucky Color: पीला (Yellow).

Lucky Number: 3.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.