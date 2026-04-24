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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 24 April 2026: आज नक्षत्रों के राजा 'पुष्य' का उदय, कर्क के चंद्रमा और उच्च के सूर्य का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Aaj Ka Rashifal 24 April 2026: आज नक्षत्रों के राजा 'पुष्य' का उदय, कर्क के चंद्रमा और उच्च के सूर्य का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Aaj Ka Rashifal, 24 April 2026: आज पुष्य नक्षत्र और कर्क के चंद्रमा का दुर्लभ संयोग! मेष में उच्च के सूर्य से किन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और किन्हें शनि-मंगल से रहना होगा सावधान? जानें अपना भविष्य.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Apr 2026 05:07 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal : ज्योतिष शास्त्र में 'नक्षत्र सम्राट' कहे जाने वाले पुष्य नक्षत्र का आगमन आज के दिन को अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी बना रहा है. वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र का यह संगम एक ऐसा 'अमृत योग' निर्मित कर रहा है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य या निवेश आने वाले कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करेगा.

आज ग्रहों का अद्भुत गणित देखने को मिल रहा है, जहां चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में होकर पुष्य नक्षत्र के साथ 'पोषणकारी' ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, वहीं सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होकर नेतृत्व और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं. हालांकि, मीन राशि में शनि-मंगल की युति कुछ राशियों को गुप्त शत्रुओं और जल्दबाजी से बचने की चेतावनी भी दे रही है. क्या आज आपकी राशि के लिए 'धन वर्षा' के योग हैं या आपको धैर्य बनाए रखना होगा?

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तार से भाग्यफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन स्थिरता, संचय और मानसिक शांति का है, आज 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य का प्रभाव आपके चौथे भाव के चंद्रमा के साथ मिलकर सुख-सुविधाओं में बड़ी वृद्धि का संकेत दे रहा है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, शनि के साथ आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में स्थित है. हालांकि, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके चौथे भाव (सुख भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है जो घर-परिवार और मानसिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन आर्थिक निवेश के लिए साल के सबसे श्रेष्ठ दिनों में से एक है. पुष्य नक्षत्र में किए गए निवेश लंबे समय तक लाभ देते हैं. यदि आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अबूझ मुहूर्त की तरह कार्य करेगा. आपकी राशि में स्थित उच्च का सूर्य आपको कार्यक्षेत्र में एक अजेय स्थिति प्रदान कर रहा है, जिससे विरोधी स्वयं ही शांत हो जाएंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए व्यापारिक सौदे या सरकारी कार्यों के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: 12वें भाव में शनि-मंगल की युति 'अचानक बड़े खर्च' का संकेत दे रही है. विदेश से जुड़े कार्यों में दस्तावेज संबंधी सावधानी बरतें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश या खरीदारी करने से बचें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपकी राशि के लिए पोषण लेकर आया है. मेष राशि के जातक अक्सर उतावलेपन में रहते हैं, लेकिन आज पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आपको धैर्य के साथ निर्णय लेने में मदद करेगी. चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन को शीतलता प्रदान करेगा. उच्च के सूर्य और पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग आपको समाज में सम्मान और परिवार में मुखिया जैसी भूमिका प्रदान करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन भावुकता और प्रेम से भरा रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा माता के साथ संबंधों को बहुत मधुर बनाएगा, आज आपको उनका विशेष सहयोग या उपहार मिल सकता है. घर के नवीनीकरण या सुख-सुविधा की वस्तुओं पर आज समय और धन बीतेगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज पुष्य नक्षत्र की शुभता किसी स्थिर और संस्कारी रिश्ते की शुरुआत करा सकती है. शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक उत्सव या सामूहिक भोजन में व्यतीत होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. उच्च का सूर्य आपकी जीवनी शक्ति (Vitality) को बढ़ा रहा है. हालांकि, 12वें भाव के शनि-मंगल के कारण 'पैरों में भारीपन' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है.

आज सबसे जरूरी: ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें और भरपूर पानी पिएं.

  1. पुष्य नक्षत्र में योग और प्राणायाम करना आपके फेफड़ों और हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी होगा.
  2. आज अच्छी नींद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मेष राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में विलंब और अनावश्यक खर्च का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही खाएं और माता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र की शुभता प्राप्त करने के लिए:

  • देवी लक्ष्मी को सफेद फूल और मखाने की खीर अर्पित करें: इससे आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख बढ़ेगा.
  • तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें: अपनी राशि में बैठे उच्च के सूर्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए यह श्रेष्ठ है.
  • पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं: पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि (जो आपके 12वें भाव में हैं) की शांति के लिए यह अचूक उपाय है.

लकी कलर: लाल, दूधिया सफेद

लकी नंबर: 1, 4, 9

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन पराक्रम में वृद्धि और सुखद यात्राओं का है, आज तीसरे भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन निर्णयों को भी आसानी से ले पाएंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वर्तमान में मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव (पराक्रम और छोटे भाई-बहन भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति आपके संचार कौशल और सामाजिक दायरे को मजबूती प्रदान करेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन मार्केटिंग, लेखन, पत्रकारिता और तकनीकी कार्यों से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत सफल रहने वाला है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मल्टीटास्किंग बनाने में मदद करेगा. पुष्य नक्षत्र की शुभता के कारण आज छोटे निवेश या व्यापारिक यात्राओं से भविष्य में बड़े लाभ की नींव रखी जा सकती है. 12वें भाव का उच्च का सूर्य विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता दिला सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए गैजेट की खरीदारी या महत्वपूर्ण ईमेल/प्रस्ताव भेजने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: लाभ भाव (11th house) में शनि-मंगल की युति आय के प्रवाह में अचानक रुकावट या मित्रों के साथ मनमुटाव का संकेत दे रही है. आज किसी भी बड़े लोन या उधार के लेन-देन से बचें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान यात्रा शुरू न करें.

क्यों खास है आज?
आज पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र का उदय आपकी राशि के लिए आत्मविश्वास का पुनर्जन्म है. वृषभ राशि के जातक अक्सर स्थिरता पसंद करते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र आपको वह मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा जिसकी आपको पिछले कुछ दिनों से कमी महसूस हो रही थी. तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आज आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे, जिससे आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन भाई-बहनों और करीबी मित्रों के साथ संबंधों को सुधारने का है. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा शुरू करा सकती है. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर देगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या आउटिंग का योग बन रहा है. सिंगल लोगों के लिए आज सोशल मीडिया या संचार के माध्यमों से कोई दिलचस्प प्रस्ताव मिल सकता है. 12वें भाव के शुक्र-सूर्य के कारण जीवनसाथी की सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, 12वें भाव का शुक्र और सूर्य 'आंखों में एलर्जी' या 'नींद की कमी' की समस्या दे सकते हैं. पुष्य नक्षत्र का संबंध शरीर के श्वसन तंत्र से भी है, इसलिए ताजी हवा और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

आज सबसे जरूरी: मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन टाइम को कम करें.

  1. गले और कंधों के व्यायाम पर ध्यान दें, क्योंकि तीसरे भाव का चंद्रमा इन हिस्सों को प्रभावित करता है.
  2. रात को हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन ही ग्रहण करें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृषभ राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा व्यर्थ की भागदौड़ और थकान का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही खाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और शुक्र की कृपा पाने के लिए:

  • माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और इत्र अर्पित करें: इससे आपके 12वें भाव के शुक्र के दोष कम होंगे और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.
  • छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं: यह आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा.
  • भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें: पुष्य नक्षत्र में महादेव की पूजा मानसिक शांति और शत्रु विजय के लिए अचूक है.

लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी

लकी नंबर: 2, 6, 8

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख के संचय का है, आज 'नक्षत्र सम्राट' पुष्य का आपके धन भाव में गोचर आपकी वाणी में सौम्यता और बैंक बैलेंस में वृद्धि लेकर आएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, वर्तमान में मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में स्थित है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव (धन और कुटुंब भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति पुराने निवेशों से लाभ और परिवार में उत्सव का वातावरण बनाने वाली है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन व्यापारिक लेन-देन और धन संचय के लिए अत्यंत शुभ है. पुष्य नक्षत्र में दूसरे भाव का चंद्रमा पैतृक संपत्ति से लाभ या किसी पुराने फंसे हुए पैसे की वापसी का संकेत दे रहा है. यदि आप बैंकिंग, रत्न व्यवसाय, या खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े हैं, तो आज का दिन बम्पर मुनाफे वाला हो सकता है. 11वें भाव में उच्च के सूर्य और बुध की उपस्थिति सरकारी क्षेत्रों से बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय नया बैंक खाता खोलने या सोने-चांदी में निवेश करने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: कर्म भाव (10th house) में शनि-मंगल की युति कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. काम का बोझ बढ़ेगा, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रबंधन सोच-समझकर करें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी को भी बड़ी राशि उधार देने से बचें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपकी राशि के लिए वाक्-सिद्धि (वाणी का प्रभाव) लेकर आया है. मिथुन राशि के जातक अपनी बातों के धनी होते हैं, और आज आपकी दलीलें और मार्केटिंग स्किल्स आपको मुश्किल से मुश्किल डील दिलाने में सफल रहेंगी. दूसरे भाव में पुष्य नक्षत्र का होना यह भी दर्शाता है कि आज आप कोई ऐसी निवेश योजना शुरू कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी संचित पूंजी को कई गुना बढ़ा देगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास और स्थिरता का है. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाएगा. आज किसी पारिवारिक मिलन या मांगलिक चर्चा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को और अधिक गहरा और सुरक्षित बनाएगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी कीमती वस्तु की खरीदारी पर चर्चा हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से विवाह का कोई ठोस प्रस्ताव आ सकता है. शाम का समय घर के छोटे बच्चों के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुष्ट महसूस करेंगे. हालांकि, दूसरे भाव का चंद्रमा 'दांतों में दर्द' या 'गले में हल्की संवेदनशीलता' दे सकता है. पुष्य नक्षत्र पोषण का प्रतीक है, इसलिए आज सात्विक और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना आपके ओज को बढ़ाएगा.

आज सबसे जरूरी: अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से परहेज करें.

  1. वाणी का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जातक (जैसे शिक्षक या वक्ता) आज गले को आराम दें.
  2. पुष्य नक्षत्र में ध्यान लगाना आपके मानसिक फोकस को कई गुना बढ़ा देगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल और केसर युक्त दूध का भोग लगाएं: इससे आपके धन भाव की वृद्धि होगी.
  • श्री सूक्त का पाठ करें: आर्थिक बाधाओं को दूर करने और 11वें भाव के बुध को बल देने के लिए यह अचूक है.
  • विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करें: पुष्य नक्षत्र में विष्णु पूजा से शनि-मंगल के कर्म भाव वाले दोषों की शांति होती है.

लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

लकी नंबर: 3, 5, 8

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन आत्मबल की वृद्धि और नई शुरुआत का है, आज आपकी ही राशि में स्वग्रही चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग 'गजकेसरी' जैसी शुभता प्रदान करेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, आज अपनी ही राशि कर्क में विराजमान है और पुष्य नक्षत्र के साथ युति बना रहा है. पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, लेकिन इसकी प्रकृति पोषण करने वाली है. अपनी ही राशि में चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि आज आप मानसिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ रहेंगे और आपके निर्णय सटीक बैठेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन करियर के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकता है. आपकी राशि में चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का होना प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारियां और सम्मान लेकर आएगा. यदि आप शिक्षा, प्रबंधन, या तरल पदार्थों (लिक्विड बिजनेस) से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़े आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है. दशम भाव में उच्च का सूर्य आपके करियर को एक नई ऊंचाई और सरकारी क्षेत्रों से जुड़ने का मौका प्रदान करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने या पदभार ग्रहण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: भाग्य भाव (9th house) में शनि-मंगल की युति के कारण बनते हुए कामों में आखिरी वक्त पर रुकावट आ सकती है. आज किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास करें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से बचें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का आपकी ही राशि में होना एक राजयोग के समान फलदायी है. कर्क राशि के जातक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं और पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आज आपकी चंचलता को एकाग्रता में बदल देगी. आज आप जो भी योजना बनाएंगे, वह लंबे समय तक टिकेगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और भावनात्मक संतुष्टि वाला है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आज आप अपनों के प्रति अधिक सुरक्षात्मक और स्नेही रहेंगे. माता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आज आपके लिए किसी कवच की तरह काम करेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा आज बन सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शुभ है, पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से शुरू हुए संबंध काफी गहरे और स्थायी होते हैं. शाम का समय घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ आध्यात्मिक चर्चा में बीतेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप खुद को पुनर्जीवित (Rejuvenated) महसूस करेंगे. चंद्रमा का अपनी राशि में होना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा. हालांकि, पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से फेफड़ों और कफ की समस्या वाले जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.

आज सबसे जरूरी: पर्याप्त जल पिएं और ठंडी चीजों के सेवन से बचें.

  1. ध्यान (Meditation) आज आपकी मानसिक स्पष्टता को और अधिक बढ़ाएगा.
  2. 9वें भाव के शनि-मंगल के कारण पैरों या घुटनों में हल्की थकान रह सकती है, मालिश से लाभ होगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में बाधा और मानसिक अशांति ला सकती है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही और गुड़ खाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और चंद्र बल प्राप्त करने के लिए:

  • चांदी के पात्र में जल या दूध पिएं: इससे आपका राशि स्वामी चंद्रमा और अधिक बलवान होगा.
  • माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं: पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन से घर में स्थायी सुख-संपत्ति का वास होता है.
  • भगवान शिव का 'अभिषेक' करें: अपनी राशि में चंद्रमा के दोषों की शांति और शनि-मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यह अचूक है.

लकी कलर: दूधिया सफेद, सिल्वर

लकी नंबर: 2, 7, 9

सिंह राशिफल (Leo Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन परोपकार, निवेश और खर्चों के प्रबंधन का है, आज 12वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा, लेकिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी की मांग करेगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी सूर्य, वर्तमान में मेष राशि में 9वें भाव (भाग्य भाव) में उच्च का होकर विराजमान है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 12वें भाव (व्यय और मोक्ष भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपका मन भौतिक सुखों से हटकर मानसिक शांति और परोपकार की ओर झुकेगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन व्यापारिक निवेश के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. 12वें भाव में पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा अस्पताल, चैरिटी, या विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए बहुत लाभकारी है. हालांकि, सामान्य व्यापारियों के लिए आज अचानक बड़े खर्चों के योग बन रहे हैं. 9वें भाव में उच्च का सूर्य आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ और भाग्य का साथ दिलाएगा, जिससे करियर में कोई रुकावट नहीं आएगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी धार्मिक संस्था को दान देने या विदेशी संपर्कों से जुड़ने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: आपके 8वें भाव (मृत्यु और रहस्य भाव) में शनि-मंगल की युति वाहन चलाते समय या मशीनी कार्य करते समय दुर्घटना का योग बना रही है. आज जोखिम भरे निवेशों से पूरी तरह दूर रहें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान कोई भी नया वित्तीय समझौता न करें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का 12वें भाव में होना अध्यात्म और दान की ऊर्जा लेकर आया है. सिंह राशि के जातक अपनी शानो-शौकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज पुष्य नक्षत्र आपको यह एहसास कराएगा कि वास्तविक सुख दूसरों की मदद करने में है. आज आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) बहुत मजबूत रहेगी. उच्च का सूर्य आपके आत्मविश्वास को चरम पर रखेगा, जिससे आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल रहेंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन शांतिपूर्ण लेकिन थोड़ा एकांत चाहने वाला रहेगा. 12वें भाव का चंद्रमा आपको आत्म-मंथन के लिए प्रेरित करेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर बड़ा खर्च हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी, लेकिन 8वें भाव के शनि-मंगल के कारण ससुराल पक्ष से किसी पुरानी बात पर अनबन हो सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, न कि उन पर अपना निर्णय थोपें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी पुराने बिछड़े हुए दोस्त से संपर्क होने का है. शाम का समय किसी मंदिर या शांत स्थान पर बिताना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. 12वें भाव का चंद्रमा और 8वें भाव के शनि-मंगल 'पैरों में दर्द', 'अनिद्रा' (Insomnia) या 'आंखों में जलन' की समस्या दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: पर्याप्त नींद लें और आंखों को आराम दें.

  1. पुष्य नक्षत्र में मंत्रों का जाप या ध्यान करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.
  2. उच्च के सूर्य के कारण आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, जो आपको शारीरिक बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा व्यर्थ के खर्च और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें: उच्च के सूर्य को और अधिक बलवान बनाने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यह अचूक है.
  • माता लक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब अर्पित करें: 12वें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए यह श्रेष्ठ है.
  • किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद वस्तुओं का दान करें: पुष्य नक्षत्र में दान करने से आपके संचित पुण्य में वृद्धि होगी और शनि-मंगल का दोष कम होगा.

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

लकी नंबर: 1, 5, 9

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन बड़ी उपलब्धियों और सामाजिक लाभ का है, आज 11वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके आय के स्रोतों में स्थायी वृद्धि करेगा, जिससे लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, वर्तमान में मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 11वें भाव (लाभ और उपलब्धि भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है, जो न केवल आर्थिक लाभ दिलाएगी बल्कि समाज में आपकी पैठ को भी मजबूत करेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन करियर के लिहाज से गोल्डन डे साबित हो सकता है. 11वें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग नए व्यापारिक अनुबंधों (Contracts) और पुराने निवेशों से भारी मुनाफे का संकेत दे रहा है. यदि आप शेयर बाजार, आयात-निर्यात या शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा उछाल लेकर आएगा. 8वें भाव में बैठे उच्च के सूर्य और बुध आपको अचानक पैतृक धन या गुप्त धन मिलने के योग भी बना रहे हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी बड़ी डील को फाइनल करने या नया निवेश शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: आपके 7वें भाव (साझेदारी भाव) में शनि-मंगल की युति साझेदारी के व्यापार में तनाव पैदा कर सकती है. पार्टनर्स के साथ हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का 11वें भाव में होना सिद्धियों का द्वार खोलता है. कन्या राशि के जातक अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति के लिए जाने जाते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आपकी योजना को हकीकत में बदलने में मदद करेगी. 8वें भाव का उच्च का सूर्य आपकी अंतरात्मा को जागृत करेगा, जिससे आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकेंगे. आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. 11वें भाव का चंद्रमा मित्रों और बड़े भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग दिलाएगा. आज आप किसी सामाजिक समारोह का केंद्र बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में 7वें भाव के शनि-मंगल के कारण थोड़ी नोकझोंक संभव है, लेकिन पुष्य नक्षत्र की शुभता रिश्तों में कड़वाहट नहीं आने देगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ यादगार लम्हे बिताने और उन्हें कोई सरप्राइज देने के लिए बहुत अच्छा है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी मित्र के माध्यम से कोई रोचक रिश्ता सामने आ सकता है. शाम का समय दोस्तों के साथ हंसी-मजाक में बीतेगा जिससे दिनभर की थकान दूर होगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे. 11वें भाव का चंद्रमा मानसिक शांति और 8वें भाव का उच्च का सूर्य आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. हालांकि, 7वें भाव के शनि-मंगल 'कमर के निचले हिस्से' या 'गुप्त अंगों' में संवेदनशीलता दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें.

  1. पुष्य नक्षत्र में हल्के व्यायाम और योग से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी.
  2. रात के समय ध्यान (Meditation) करना आपको गहरी और सुकून भरी नींद दिलाएगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में विलंब और तकनीकी समस्या पैदा कर सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही और चीनी खाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और बुध की कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • लक्ष्मी-नारायण की युगल पूजा करें: 11वें भाव के चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की शुभता को स्थायी बनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.
  • गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें: इससे आपके 8वें भाव के बुध के दोष दूर होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होंगी.
  • किसी कन्या को हरी चूड़ियां या वस्त्र दान करें: यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और शनि-मंगल की युति के दुष्प्रभाव को कम करेगा.

लकी कलर: पन्ना हरा, सफेद

लकी नंबर: 3, 5, 6

तुला राशिफल (Libra Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन करियर में अधिकार और सामाजिक वर्चस्व की प्राप्ति का है, आज 10वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके कार्यक्षेत्र में 'स्थायित्व' और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वर्तमान में मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ आपके 7वें भाव (साझेदारी और विवाह भाव) में स्थित है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 10वें भाव (कर्म भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए अत्यंत गौरवशाली रहने वाली है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन आपकी मेहनत के सम्मान का है. 10वें भाव में पुष्य नक्षत्र का होना यह दर्शाता है कि आज आपके द्वारा शुरू किया गया कोई भी व्यावसायिक प्रोजेक्ट भविष्य में एक वटवृक्ष की तरह फल देगा. यदि आप राजनीति, प्रशासन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, तो आज आपको कोई बड़ा पद या अधिकार मिल सकता है. 7वें भाव में उच्च के सूर्य और शुक्र की उपस्थिति आपको बड़े व्यापारियों या सरकारी अधिकारियों से लाभ दिलाएगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए ऑफिस का उद्घाटन करने या नौकरी में प्रमोशन से जुड़ी चर्चा के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: आपके 6ठें भाव (शत्रु और रोग भाव) में शनि-मंगल की युति गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकती है. ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने गुप्त प्रोजेक्ट्स की चर्चा किसी से न करें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी बड़े कर्ज़ या लोन का आवेदन न करें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का कर्म भाव में होना आपके लिए अधिकार योग का निर्माण कर रहा है. तुला राशि के जातक संतुलन के लिए जाने जाते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच वह सही संतुलन बनाने में मदद करेगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे. 7वें भाव का उच्च का सूर्य आपके व्यक्तित्व में एक राजसी चमक पैदा करेगा, जिससे लोग आपसे सलाह लेने आएंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 7वें भाव में सूर्य-शुक्र की युति जीवनसाथी के साथ रोमांस और सामंजस्य तो बढ़ाएगी, लेकिन पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी दिख सकता है. पुष्य नक्षत्र की शुभता के कारण आज घर के बड़ों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है. सिंगल लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर ही किसी के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ सकता है. शाम का समय जीवनसाथी के साथ किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेने में बीतेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. 10वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा. हालांकि, 6ठें भाव के शनि-मंगल 'पैरों में नसों का खिंचाव' या 'पाचन संबंधी' हल्की समस्या दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: काम के बीच में ब्रेक लें और पैरों को आराम दें.

  1. पुष्य नक्षत्र में ध्यान करना आपकी मानसिक शांति को स्थायी बनाएगा.
  2. 7वें भाव के सूर्य के कारण आंखों में थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है, ठंडे पानी से आँखें धोते रहें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में बाधा और वाहन संबंधी समस्या दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगाएं और थोड़ा दही खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और शुक्र की कृपा पाने के लिए:

  • महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें: 10वें भाव के चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की शुभता को करियर में स्थायी बनाने के लिए यह अचूक है.
  • देवी लक्ष्मी को इत्र और मिश्री अर्पित करें: इससे आपके स्वामी शुक्र को बल मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखमय होगा.
  • गरीबों को सफेद रंग का भोजन (चावल या दूध) दान करें: यह उपाय आपके 6ठें भाव के शनि-मंगल के दोष को शांत करेगा.

लकी कलर: सफेद, रॉयल ब्लू

लकी नंबर: 2, 7, 8

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य के द्वार खुलने का है, आज 9वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके कठिन संघर्षों को सफलता में बदलेगा और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, शनि के साथ आपकी राशि से 5वें भाव (संतान और बुद्धि भाव) में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 9वें भाव (भाग्य और धर्म भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति आपके रुके हुए कार्यों में दैवीय सहायता मिलने का स्पष्ट संकेत है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन करियर में किस्मत के साथ का है. 9वें भाव में पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा उच्च शिक्षा, परामर्श (Consultancy), और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए स्वर्ण अवसर लेकर आएगा. यदि कोई कानूनी मामला या सरकारी टेंडर अटका हुआ था, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति होगी. 6वें भाव में उच्च का सूर्य और बुध आपके शत्रुओं को पूरी तरह परास्त करेंगे और कर्ज मुक्ति के प्रयास सफल होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल जमा करने या किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से सलाह लेने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: 5वें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण शेयर बाजार या रिस्की ट्रेडिंग में ओवर-कॉन्फिडेंस से बचें. आज बच्चों की शिक्षा पर अप्रत्याशित खर्च हो सकता है. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत न करें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का भाग्य भाव में होना वृश्चिक राशि के लिए अमृत सिद्धि के समान है. आपकी राशि के जातकों को अक्सर सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आज पुष्य नक्षत्र की शुभता आपके रास्ते की बाधाओं को हटा देगी. 6वें भाव का उच्च का सूर्य आपको एक ऐसी अजेय ऊर्जा प्रदान करेगा कि आप कार्यस्थल पर अपने विरोधियों के लिए एक मिसाल बनेंगे. आज कोई धार्मिक अनुष्ठान या दान आपके भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाएगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन रिश्तों में गहराई और सम्मान का है. 9वें भाव का चंद्रमा पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से लाभ और मार्गदर्शन दिलाएगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में एक नया विश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करेगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा. सिंगल लोगों के लिए आज किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. 5वें भाव के शनि-मंगल के कारण संतान के व्यवहार पर थोड़ा धैर्य रखें, उनसे बहस करने से बचें.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी राहत महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव को कम करेगा. हालांकि, 5वें भाव के शनि-मंगल 'पेट के निचले हिस्से' या 'पाचन तंत्र' में थोड़ी संवेदनशीलता दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: सूर्य की धूप लें और पर्याप्त पानी पिएं.

  • पुष्य नक्षत्र में मंत्रों का जाप या स्तोत्र पाठ करना आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करेगा.
  • रात को हल्का भोजन करें ताकि पाचन संबंधी कोई समस्या न हो.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में विलंब और अनावश्यक मानसिक तनाव दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें: इससे आपके 5वें भाव के शनि-मंगल का दोष शांत होगा.
  • माता लक्ष्मी को शहद और लाल फूल चढ़ाएं: भाग्य की वृद्धि और आर्थिक मजबूती के लिए यह अचूक है.
  • किसी धार्मिक स्थान पर सफेद चंदन का दान करें: यह आपके 9वें भाव के चंद्रमा को बल देगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर करेगा.

लकी कलर: लाल, केसरिया

लकी नंबर: 1, 7, 9

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन अचानक धन लाभ और पैतृक समस्याओं के समाधान का है, आज 8वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) को जगाएगा, जिससे आप जटिल से जटिल रहस्यों को सुलझाने में सफल होंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, वर्तमान में मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 8वें भाव (आयु और गुप्त धन भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति अचानक मिलने वाली सफलता और आध्यात्मिक गहराई का संकेत दे रही है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन फाइनेंस, बीमा, शोध (Research) और गुप्त विद्याओं से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी है. 8वें भाव में पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को आपके पक्ष में कर सकता है. यदि आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है. 5वें भाव में उच्च का सूर्य और बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आप कार्यस्थल पर अपनी सलाह से दूसरों को प्रभावित करेंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी बैंक संबंधी कार्य या बीमा पॉलिसी लेने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: 4थे भाव (सुख भाव) में शनि-मंगल की युति घर के वातावरण में तनाव या वाहन संबंधी समस्या दे सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी पर अत्यधिक भरोसा न करें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक अनुबंध (Contract) न करें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का 8वें भाव में होना आपके लिए संयम और साधना की ऊर्जा लेकर आया है. धनु राशि के जातक ज्ञान के खोजी होते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आपको अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों को दूर करने में मदद करेगी. 5वें भाव का उच्च का सूर्य आपकी रचनात्मकता को एक नई धार देगा. आज आपको कोई ऐसी गुप्त जानकारी या अवसर मिल सकता है जो आने वाले समय में आपके करियर का रुख बदल देगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा मन में अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना दे सकता है. ससुराल पक्ष से आज कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है. 4थे भाव के शनि-मंगल के कारण माता की सेहत या घर के नवीनीकरण को लेकर जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर से कोई बात न छिपाएं, पारदर्शिता ही आपके रिश्ते को बचाएगी. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ा सकता है. शाम का समय परिवार के साथ किसी शांत चर्चा या आध्यात्मिक पाठ में बिताना संबंधों में सुधार लाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. 8वें भाव का चंद्रमा और 4थे भाव के शनि-मंगल 'पेट में गैस', 'सीने में भारीपन' या 'अनिद्रा' की समस्या दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचें.

  1. पुष्य नक्षत्र में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि की तरह काम करेगा.
  2. रात का भोजन हल्का रखें और सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी की गांठ अर्पित करें: इससे आपके स्वामी गुरु को बल मिलेगा और 8वें भाव का चंद्रमा शुभ फल देगा.
  • माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' का पाठ करें: आर्थिक स्थिरता के लिए यह श्रेष्ठ है.
  • जरूरतमंदों को चने की दाल या दूध का दान करें: यह उपाय आपके 4थे भाव के शनि-मंगल के दोष को शांत करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

लकी कलर: पीला, केसरिया

लकी नंबर: 3, 7, 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन साझेदारी में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है, आज आपके 'सप्तम भाव' में चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और व्यापार में स्थिरता लेकर आएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, वर्तमान में मीन राशि में मंगल के साथ आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके सातवें भाव (साझेदारी, विवाह और जनता का भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति आपके सार्वजनिक जीवन और निजी संबंधों के लिए बहुत अनुकूल है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन व्यापारिक विस्तार और नई साझेदारियों (Partnerships) के लिए साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है. सातवें भाव में पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा यह संकेत देता है कि आज किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट लंबे समय तक फलीभूत होगा. यदि आप रिटेल, पब्लिक रिलेशन या कानूनी पेशे से जुड़े हैं, तो आज ग्राहकों का तांता लगा रह सकता है. चौथे भाव में उच्च का सूर्य आपके सुख-साधनों और कार्यक्षेत्र में आपके अथॉरिटी को बढ़ाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या पार्टनरशिप डीड फाइनल करने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: तीसरे भाव में आपके स्वामी शनि और मंगल की युति भाई-बहनों के साथ विवाद या यात्रा में जल्दबाजी के कारण नुकसान का संकेत दे रही है. किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े साइन न करें. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान कोई भी नया आर्थिक जोखिम न लें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का सप्तम भाव में होना आपके सामाजिक दायरे के लिए वरदान की तरह है. मकर राशि के जातक अक्सर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि रिश्तों को समय नहीं दे पाते, लेकिन आज पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा आपको अपनों के करीब लाएगी. चौथे भाव का उच्च का सूर्य आपको मानसिक शांति और घर-परिवार का पूर्ण सहयोग दिलाएगा. आज आपके निर्णय भावनाओं और बुद्धि के सटीक संतुलन पर आधारित होंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत मधुर है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. यदि आपके बीच कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज पुष्य नक्षत्र की शुभता उसे दूर कर देगी. परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या उत्सव की चर्चा हो सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने और विवाह की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी सामाजिक मेलजोल के माध्यम से एक स्थिर और गंभीर रिश्ता सामने आ सकता है. शाम का समय जीवनसाथी के साथ किसी सुखद स्थान पर बिताने से मानसिक थकान दूर होगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान रहेंगे. हालांकि, तीसरे भाव के शनि-मंगल 'हाथों में दर्द' या 'कंधों में जकड़न' की समस्या दे सकते हैं. चंद्रमा का सातवें भाव में होना मन को प्रसन्न रखेगा, जिससे शारीरिक थकान कम महसूस होगी.

आज सबसे जरूरी: प्राणायाम करें और फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखें.

  • पुष्य नक्षत्र में जल का उचित सेवन आपकी त्वचा और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा.
  • चौथे भाव के सूर्य के प्रभाव से घर का खाना ही खाएं, बाहर के भोजन से बचें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा व्यर्थ की भागदौड़ और तकनीकी खराबी का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले माता का आशीर्वाद लें और सफेद चंदन का तिलक लगाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और मखाने की खीर अर्पित करें: इससे आपके सप्तम भाव की शुभता बढ़ेगी और व्यापार में लक्ष्मी का वास होगा.
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें: तीसरे भाव के शनि-मंगल की शांति के लिए यह अचूक उपाय है.
  • किसी मंदिर में जल का दान करें या प्याऊ लगवाएं: पुष्य नक्षत्र में जल सेवा करने से मकर राशि वालों के भाग्य के अवरोध दूर होते हैं.

लकी कलर: गहरा नीला, सफेद

लकी नंबर: 4, 8, 2

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं के समाधान का है, आज 6वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपके 'सेवा भाव' को सक्रिय करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, वर्तमान में मंगल के साथ आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति अनुशासन और मेहनत से बड़ी सफलता दिलाने वाली है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन नौकरीपेशा जातकों के लिए बहुत अनुकूल है. 6वें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र यह दर्शाते हैं कि आज आप अपनी चतुर रणनीति से कार्यस्थल पर विरोधियों को मात देंगे. यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो आज उसमें आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है. तीसरे भाव में उच्च का सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, जिससे व्यापारिक संपर्कों से लाभ होगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी पुराने कर्ज की किश्त चुकाने या बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात तैयार करने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: दूसरे भाव में शनि-मंगल की युति 'वाणी में कड़वाहट' पैदा कर सकती है. आज धन के लेन-देन में बहुत सतर्क रहें, क्योंकि करीबी लोग ही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का 6वें भाव में होना आपके लिए कष्ट निवारण की ऊर्जा लेकर आया है. कुंभ राशि के जातक अक्सर समाज कल्याण की सोचते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र आपको अपनी सेहत और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का मौका देगा. तीसरे भाव का उच्च का सूर्य आपके छोटे भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा. आज की गई मेहनत भविष्य में आपके लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. 6वें भाव का चंद्रमा होने के कारण ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या आप उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं. दूसरे भाव के शनि-मंगल के कारण परिवार में संपत्ति को लेकर हल्की बहस हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ बैठकर पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन प्रेम के बजाय करियर पर फोकस करने वाला रहेगा. शाम का समय घर की साफ-सफाई या किसी पुरानी हॉबी को समय देने में बीतेगा, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. 6वें भाव का चंद्रमा 'पाचन तंत्र' या 'पेट की खराबी' की समस्या दे सकता है. पुष्य नक्षत्र पोषण का नक्षत्र है, इसलिए आज के दिन संतुलित आहार लेना आपके लिए बहुत जरूरी है.

आज सबसे जरूरी: बाहर के खाने से परहेज करें और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

  1. तीसरे भाव के उच्च के सूर्य के कारण आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव से बचें.
  2. पुष्य नक्षत्र में मंत्रों का जाप आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और गुड़-पानी पीकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और शनि कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और लाल गुलाब अर्पित करें: इससे आपके धन भाव की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे.
  • भगवान शिव को गन्ने का रस या कच्चा दूध अर्पित करें: यह आपके 6वें भाव के दोषों को शांत करेगा और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा.
  • जरूरतमंदों को तिल या तेल का दान करें: यह उपाय दूसरे भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रामबाण है.

लकी कलर: नीला, ग्रे

लकी नंबर: 4, 8, 5

मीन राशिफल (Pisces Horoscope), 24 अप्रैल 2026

24 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन प्रेम, रचनात्मकता और संतान सुख का है, आज 5वें भाव का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर आपकी कल्पनाशक्ति को नई उड़ान देगा, जिससे कला और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनेंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल अष्टमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, वर्तमान में मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क और पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 5वें भाव (विद्या, बुद्धि और संतान भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति आपके मानसिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत मजबूती प्रदान करेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन उन जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली है जो क्रिएटिव फील्ड, स्टॉक मार्केट, शिक्षा या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं. 5वें भाव में पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा आपकी पूर्वानुमान शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे निवेश में लाभ की संभावना बढ़ेगी. दूसरे भाव में उच्च का सूर्य आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि और वाणी के माध्यम से धन लाभ का संकेत दे रहा है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने या उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: आपकी अपनी राशि (लग्न) में शनि और मंगल की युति बनी हुई है. यह आपको अति-उत्साह या अत्यधिक क्रोध दे सकती है. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भारी पड़ सकता है. दोपहर के राहु काल (10:41 AM - 12:19 PM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न उठाएं.

क्यों खास है आज?
आज पुष्य नक्षत्र का पंचम भाव में होना आपके लिए ज्ञान और विवेक का वरदान है. मीन राशि के जातक संवेदनशील होते हैं, और आज पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आपको अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगी. लग्न में बैठा मंगल आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन शनि की उपस्थिति उसे नियंत्रित रखेगी. आज आप अपनी किसी दबी हुई प्रतिभा (Hidden Talent) को दुनिया के सामने ला सकते हैं, जिसे खूब सराहा जाएगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन खुशियों और संतोष से भरा रहेगा. 5वें भाव का चंद्रमा संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी दिला सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और माता का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ अपने प्रेम को विवाह के बंधन में बदलने की चर्चा करने के लिए बहुत शुभ है. पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा रिश्तों में पवित्रता और स्थायित्व लाती है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. शाम का समय बच्चों के साथ खेलने या उनके साथ बाहर घूमने में बीतेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. चंद्रमा का पंचम भाव में होना मन को प्रफुल्लित रखेगा. हालांकि, लग्न में शनि-मंगल की युति 'सिरदर्द' या 'रक्तचाप' (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव दे सकती है.

आज सबसे जरूरी: तनाव से दूर रहें और ठंडे पदार्थों का सेवन करें.

  1. पुष्य नक्षत्र में ध्यान और प्राणायाम करना आपके चित्त को शांत रखेगा.
  2. दूसरे भाव के सूर्य के प्रभाव से गले की खराश पर ध्यान दें, गुनगुना पानी पिएं.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में व्यवधान और शारीरिक थकान ला सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु के मंदिर में माथा टेकें और केसर का तिलक लगाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Friday & Pushya Special)
24 अप्रैल (शुक्रवार) को पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए:

  • लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें: इससे आपके लग्न के शनि-मंगल का दुष्प्रभाव कम होगा.
  • भगवान शिव को दूध और शहद से अभिषेक करें: यह उपाय आपकी मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए रामबाण है.
  • जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री या दूध का दान करें: पुष्य नक्षत्र में बच्चों की सेवा करने से मीन राशि वालों की कुंडली के 5वें भाव का चंद्रमा अत्यंत बलवान होता है.

लकी कलर: पीला, सफेद

लकी नंबर: 1, 3, 7

यह भी पढ़ें- Numerology: मूलांक 4, 8, 9 वालों में होती है स्पेशल पावर, मां काली से क्यों जोड़ा जाता है इनका स्वभाव?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 24 Apr 2026 05:07 AM (IST)
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Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

आज का दिन खास क्यों है?

आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है, जिसे 'नक्षत्र सम्राट' कहा जाता है। वैशाख शुक्ल अष्टमी, शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र का यह संगम एक 'अमृत योग' बना रहा है।

आज के दिन क्या करना शुभ रहेगा?

आज किया गया कोई भी कार्य या निवेश आने वाले कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करेगा। यह 'अमृत योग' हर कार्य को मंगलकारी बनाएगा।

ग्रहों की स्थिति क्या है?

चंद्रमा स्वराशि कर्क में है और सूर्य उच्च राशि मेष में है। मीन राशि में शनि-मंगल की युति कुछ राशियों के लिए संकेत दे रही है।

क्या आज 'धन वर्षा' के योग हैं?

आज का दिन आर्थिक निवेश के लिए श्रेष्ठ दिनों में से एक है। पुष्य नक्षत्र में किए गए निवेश लंबे समय तक लाभ देते हैं।

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